Flash Deportes SER de las 18:30 (14/06/2019)

en ganar un equipo cuatro veces muy difícil te tienes que es el mejor equipo no tiene que haber ninguna duda en todos los niveles una ronda segunda ronda tercera ronda final demente y luego la final mejor equipo en en en todas las eliminatoria así Jabbar arriba pues para mí ya te digo es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás he hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido

Voz 0629

01:33

hasta ahora una muy buena pregunta que no voy a responder con tanto en mí yo sé lo que voy a hacer en esta segunda parte del año se lo que voy a hacer en el dos mil veinte pero en sea no es que un piloto esté tirando una moneda al aire a ver lo que hago el año que viene no