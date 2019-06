Voz 1 00:00 la venta desde Málaga con Carles Francino

Voz 0313 00:06 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias aquí seguimos dando la bienvenida al verano por cierto ya lo saben porque lo habrán notado pero estamos acompañados de un montón de amigos y amigas oyentes de La Ventana oyentes de la SER a los que doy es de verdad por hacer el esfuerzo de venir a compartir aquel juntitos con una tarde de radio vamos a dedicar como siempre la tercera hora de programa de los viernes a la música en directo saludemos por favor a nuestra pareja de hecho Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes esta de Gonzales amigo de tal como Boya la voy a apoyar robarle un poquito de terreno Benjamín empieza tu Baudelaire Baudelaire poder poeta dos pinceladas de Vaudelet buenos el inventor de conseguida entenderán por qué no JEME haya joder

Voz 0281 00:49 es el inventor de la poesía moderna es el que nos enseñó que se podía hacer un gran poema sobre un poco de opio cómo se puede hacer sobre un sobre un crepúsculo es alguien que tiene uno de los textos más hermosos sobre la música está que yo conozco en su explica el Papa en París cuenta como un día triste parisino lado donde la gente va por la calle angustiada en en corbata de pronto a pasar por delante de un parque donde un templete ese está tocando música la gente se endereza sonríe camina como siguiendo una marcha agradable cuando acaba el templete vuelven a estar tristes

Voz 0313 01:20 música funciona muy bien pues Baudelaire escribió pero otras cosas lo siguiente quién mira tensión fuera a través de una ventana abierta nunca vi tantas cosas como el que mira una ventana cerrada no hay objeto más profundo más misterioso más fértil más tenebroso más deslumbrante que una ventana iluminada por una vela lo que se puede ver al sol es siempre menos interesante que lo que ocurre detrás de un vidrio en ese agujero negro voluminoso vive la vida sueña la vida sufre la vida a es bonito bueno pues por esto por esto nuestro invitado de hoy también ha acudido a la fórmula de abrir ventanas para escenificar un cambio que enseguida comprobarán que es que es muy claro ya condensado nuevas experiencias como hacen los músicos en las canciones su nuevo disco se titula mil ventanas hoy en directo desde Málaga Juan Celada eh

sí se cree de edad e iba a ser tan me que no sea SDS

ha tal Run de ese para mí

siempre ahí

te ven ven un aquí estoy Ramos tras la noche tan Damon no ten piedad den mil quiero Red El niño da me da ganas sea tiempo ahí está lamenta navegando Halo

la deriva ahogados en solera juego insta pude fresco de luego tras sua pas

todo se basa tanto ruido de reza para vez vamos la noche en vi da vamos nos eh ten piedad de Miyagi un reto El Niño mérito canas ser a tiempo P Antanas So pra al viento tú bailen los más

hay señales buscadores en los bares humildes servidores en tren

Ares Virtus hay tantas ilusiones ay llama ocasiones más allá de esta pantalla me sobran

lamentamos la noche vamos nos eh eh ten piedad quiero recordar con Francis

las

Voz 0313 05:26 a Juan Celada en directo en La Ventana desde desde Málaga y con y con vinos incluidos el el tú lo de la canción y el disco es mil ventanas pero veo que a toquetear un poquito la letra alguien en directo para hacernos un gesto de cariño que te agradezco mucho juegan con estas han ido un placer ETA algo nuevo pues fíjate estaba contando que esta mañana mil ventanas no pero desde que hacemos este programa Benjamín Iñaki estaba haciendo un cálculo de lo que hacemos cada mes debemos legar llevar de horas de música como esta que estamos empezando pues cerca de cuatrocientas oponer a la misma hora tiramos ya cuando lleguemos no a las salas medio claro pero yo creo que no retiramos día oye cómo cómo cómo surgió la idea del del título porque la letra de la canción ya de alguna da alguna pista de que vivimos en un mundo de ventanas no sólo la de la radio sino Moon montón que nos que nos rodean por ahí cómo surgió el segundo

Voz 0313 06:49 sólo eso suena revelación eh lo de aprovechar la ventana de verdad La Ventana de la vida no

Voz 10 06:53 esa es la que cuál es como me salió el a veces los los músicos Nos quedamos eh hayamos mucho no con lo pretencioso del disco lo que por donde lo creímos llevar pero habrá ventanas ya resumía tanto en lo estilístico en los los géneros

Voz 0313 07:10 porque hay muchas cosas en este disco e iremos comentando

Voz 10 07:13 la idea por ahí van los tiros no que yo creo que aunque tengamos todas estas ventanas disponibles la que hay que aprovechar es es esta ahora mismo

Voz 0313 07:22 oye lo de cantar en castellano muy bien después de toda una vida haciéndolo en inglés tiene culpa también Benjamín que ha quedado tendencia lo y también a la porque lo hacemos bien en castellano o como un proceso natural Comas el pan

Voz 10 07:37 a mí yo que siempre he mamado la música anglosajona que hago música soul y música negra era como tirar muy poco al al vacío ahí ya soy español tenía mi morriña devolver y por qué no vamos a darle a nosotros los latinos porque yo creo que que es parte de quién soy parte de identidad

Voz 0313 07:55 es que mucha gente te agradecemos porque lo entendemos todo la primera yo por cierto escuchando esta canción que va sonar quería preguntarte esto a lo que canta es es una orden es un es un deseo o es una petición llega

Voz 11 08:08 a las seis que lleva con

Voz 12 08:26 que me más me pone lleva

Voz 13 08:54 saques

Voz 8 09:08 la mentalidad es una oda a la amistad cuando ahora mis a lo largo de los años que pasó en el extranjero que todos contamos muy pocos amigos de los dedos de la mano no ir resulta que mis amigos están por ahí en otras partes en esta canción pues quienes un poco en tenerle presente a ese amigo que

Voz 0313 09:29 esté donde esté que me tenga que hacer lo otro día decía Rafa Nadal después de ganar cuantos lleva doce no Roland Garros después de ganar por duodécima vez Roland Garros le preguntaban por las claves del éxito de esas cosas que preguntamos siempre decía una los amigos tener un entorno que no me permite a la tontería que me que me acompañe y me reconforta cuando lo necesito eso sirve para el tenis al periodismo para la música hoy para disparatado porque es que es que es para dinamitado Juan

Voz 10 09:55 a mil el combustible lo fue todo

Voz 8 09:58 yo lo fue todo cuando pude disfrutar la mucho más en mi infancia y luego cuando ya la música me empezó a llevar a Inglaterra me empezó a llevar a a buena Holanda también pasé por muchos ya costaba más y lo que creo que cuesta no es tener amigos sino que cuesta luego mantenerlo

Voz 0788 10:16 pero pero otra cosa que creo que que ha traído la amistad de lo diferente gente que has conocido por ahí es las diferentes músicas porque por ejemplo por lo que tú me cuentas en tu casa se ya mucho

Voz 14 10:24 la música pues digamos que regulase cobró sesenta setenta pero luego de repente entra un palo más porque lo de bossa nova

Voz 0788 10:32 a ritmos latinos porque para resumir siempre decimos que es música negra hay sol pero tiene muchos matices todo lo que haces no sé si eso es lo que te han aportado por ejemplo viajes que te has pegado podrá hay gente que has conocido porque a través de los amigos se conoce muchísima música

Voz 8 10:43 sí desde luego antes lo hemos comentado antes de venir aquí que una frase para definirlo sería consultor

Voz 0313 10:52 no me gusta mucho eso

Voz 8 10:54 desde de pura cepa aquí sí la verdad es que la música de invita a que te ha Ventures en otros estilos hay muchas músicas fronterizas en Latinoamérica se está dando mucho de spanglish que con los nuevos géneros también de electrónica además procuro

Voz 0313 11:10 había de todo si será entonces con Sergio Salvi

Voz 8 11:12 seductor pues derepente un tema que iba a ser mayor red pues siempre lo convierten en esto cumbia yo pues p'alante tu tu receta que sabe está concretamente electro cumbia reggae

Voz 15 11:22 hay ahí estamos purismo la medida se prohibiera también el mismo y eh

Voz 0313 13:15 el otro día decía Ana y Luis Albert seguro aunque los os están ahora también con discos en castellano después de hacerlo siempre en en inglés que tienen sensación de que arriesgan más no sé si a ti te pasa es otra

Voz 8 13:27 que contaba ya que antes mi sensación es como si te dejas circula al aire con éxito en inglés

Voz 0313 13:34 a esos entiende bien si es en inglés

Voz 8 13:36 eh a ropas frases por la métrica o la sonoridad que tiene a veces como que no parecen menos compromiso en español la dejas muy expuesta y se queda

Voz 0281 13:46 muy muy en primer plano es el ella hablando de hablando de arriesgarse y de de disfraces se que has estado viendo como yo el otro día al estreno del documental de Scorsese sobre las

Voz 0313 13:55 perdí la vale hasta otro día buenas tardes señores no dejes ver siéntate acuerdo que sepas que te agradecemos tu iniciativa

Voz 8 14:02 suerte porque

Voz 0281 14:05 es la historia de unos tipos que se disfrazan de Trump gitana con Dylan a la cabeza Se van a recorrer ciudades de Estados Unidos empiezan tocando en pequeños bares acaban tocando en grandes estadios con un hallazgo inaudito que es que Scorsese ha descubierto ha descubierto el el reportaje de ficción porque en medio de lo que está contando que es verdad que es la Rolling Thunder Review la ciudad de Dylan de la que estoy hablando mete historias falsas por ejemplo Sharon Stone saliendo diciendo que acordaba perfectamente cuando conoció a Dylan como le prometió que la canción Like A Woman la habría escrito para ella aunque pedía diez años la canción es todo falso no te parece una genialidad lo de meter la ficción dentro dentro

Voz 10 14:43 que el Ike Scorsese al final le pregunta al que gravaba el director del delito

Voz 0281 14:48 también es falso de pregunta tú porque

Voz 10 14:50 saliendo aquí dice bueno porque yo creo reconocimiento que yo era que es baba no tú Scorsese no te lleves tu al mérito es brillante y no como en el evita las preguntas le invita a las preguntas a cada vez que Dylan ve al al al del tipo del documental no dejan en paz esto se toca hice vive es una comunidad ETA no no es una entrevista de preguntas

Voz 0281 15:11 pero tiene mucho que ver con eso qué hacemos antes la comunidad de la música todo mundo se junta con todo el mundo todo el mundo familia en cuanto a los dos tienen una guitarra ahí pueden hacer un poco esta eso en el en esa gira circenses

Voz 8 15:21 Dylan no tiene que ver con otra cosa

Voz 0788 15:24 la realidad y ficción también es una cosa que ocurre mucho en la música lo de juguetear con las cosas también te mucho que ver con la música porque digo muchas veces que la gente se toma muy en serio las letras se toma muy en serio porque tras a este género

Voz 0313 15:34 no pues mira estaba jugando estaba jugando sentido

Voz 0788 15:37 mente yo tengo el mismo derecho que tú hacer cosas esquivas en hacer cosas molestas equivocarme tal y eso es una cosa

Voz 0313 15:43 tiene muy en común todas las artes sabe Shake sabes a qué juegan hace muchos años Juan a cantar como un negro

Voz 16 15:50 mira mira

Voz 17 16:22 que estar escuchando la radio no lo habrán visto pero lo seguían los que están aquí en Málaga casi o han hecho una especie de escenificación de Stevie Wonder

Voz 0313 16:30 Murray Charles estaba pero no sé es que los dos fíjate que dediquen el escuchar para los dos

Voz 8 16:34 y algo pillé de sus de sus gestos que hará en mis conciertos cuando la gente teman la vid desde el teléfono y tal en mi casa y es que estoy cómodo niño imitando a los dos ciegos la banda yo también me decía pues también lo cual yo haciendo hacer es es como que se siente no está

Voz 0313 16:53 dos años tenías cuando hacías eso

Voz 8 16:56 sí sí sí

Voz 0788 16:57 y nueve años metal Chan ya Elvis Presley vencida antes estábamos todas no café pidió también ahí pegan metiendo Mis de lazos ahí con la guitarra hablando por ciento de la paz de la paranoia que decía que tienen la cabeza de la esquizofrenia que decía de tiene en la cabeza

Voz 0313 17:10 yo no lo hubiera preguntado a pero bueno pero si es verdad pero

Voz 0788 17:15 decía que es que el Juanes un tipo eso es que yo digo que son músicos no sólo talentoso sino sin este psicosocial que cualquier cosa ese les convierte en musical como él aprendió en un ambiente muy musical para que le diera todo el mundo si uno coge una guitarra Nuestro pues las cuerdas están pues en el orden que están pero si uno es zurdo y le tiene que dar la vuelta las cuerdas están en el otro orden carbono a mi padre tocaba como sólo había guitarras para diestros y él es zurdo en casa tocaba con la guitarra de diestros pero en posición zurda pero luego aprendí a tocar otra vez en su posición pero cambiando osea puede tocar en la postura que ustedes quieren incluso durmiendo le a los niños otredad y acumulando los osea que es una cosa alucinante eso eso es gente que está invitada a tampoco no quiero pasar porque además vamos a poner un examen que decías tú Francino que toca todos los llevamos bien hasta ahora iba volvían a sobre todo la carrera de Juan quedaba en dejaran entrar en picado no pero yo quería hacer un examen de dominio de esto de cambiar de género que tiene tanta mano para hacer estas cosas

Voz 0281 18:31 que es probar a cambiar canciones de de estilo eh

Voz 0788 18:36 de sabor de ritmo de todo no entonces yo me he traído dos canciones famosas un ahora vamos a hacer solamente como prueba para ver si Juan se adapta unos adaptar y la otra la bolsa el ya en serio vamos a jugar a que yo les marco dos ritmos les voy a cantar el la parte digamos normal entonces ustedes conocen de los Beatles al ritmo normal que lo tocaban los Beatles Intel ya va pensando porque después le voy a pedir que la cante a otro ritmo Brent

Voz 18 18:59 a esa edad

Voz 3 19:04 si saben cantarla

Voz 18 19:07 ha dado voy de soltero ahora de nada aquí se anime

Voz 0788 19:16 me da es muy fácil porque este es la del disco en casa pero yo les digo ahora Juan Juan coge la guitarra trata de tocarla

Voz 14 19:25 a otro ritmo hasta adaptando

Voz 7 19:31 si lo consiguen

Voz 3 19:34 me da Erazem Alda

Voz 14 19:45 a ellas hay negra

Voz 3 19:50 no provocar cruces escribió

Voz 0313 19:55 como los maestros

Voz 0788 19:57 vale visto justo que me hacen el truco con un ritmo yo voy a empezar ya directamente la otra canción que traído directamente a voy empezar en otro ritmo que no es el original

Voz 0281 20:06 cuando tú quieras en cierto momento a decir pasa T a otro ritmo y ahí yates

Voz 0788 20:10 jo vendido todo lo que quieras porque eso está en curso y en cierto momento hasta este rincón éramos bastante amigos si éramos pero bueno yo tengo que ganarme el pan a que la gente lo está pasando bien no pero yo gano mucha pasta es poner a músicos en en billetes verán es dar a conocer de Michael Jackson

Voz 14 20:30 me cuesta entre los bienes delante entonces es imposible

Voz 18 20:37 si no más

Voz 14 20:52 si tú promete tener cambian de ser a cuándo piensa otro ritmo que la te va a tocar dinero ya está cambiando muchísimos a tú la tienes que cambiar ritmo en la otra fase

Voz 3 21:07 a la vez Ci Vic bueno donde vamos para un bebé que ponga dijo

Voz 0788 21:29 pero la

Voz 18 21:36 nada

Voz 14 21:49 no yo soy un poquito vamos Málaga

Voz 0788 21:55 la cómoda pero también los fabrican ya yo me voy a pasar blues aves escapar ala venga

Voz 18 22:04 tú saciedad meses

Voz 3 22:24 seguimos con morena me en el esquí por ejemplo si vale

Voz 0313 22:43 dos y que tiene muy poca mañana

la Ventana desde Málaga con Carles Francino

Voz 23 23:03 Mendoza

Voz 24 23:24 vete

Voz 26 23:54 lo veo

Voz 0313 24:02 eso es lo que decía antes Benjamín Prado de varias canciones dentro una misma canción varios cantantes dentro de un de un mismo tema hoy estamos aquí en Málaga en la hora de música en directo de La Ventana presentando el disco mil ventanas de Juan Cerrada un disco mestizo en idiomas en estilos un disco distinto que yo no sé en el escenario cómo lo vais a defender con qué banda de qué manera si también eso va a ser diferente pero curiosidad por eso lo sabe porque has venido solito pero voy con banda suelo iraquí

Voz 8 24:28 acepto precisamente en el directo de la gente el hilo narrativo tiene más sentido metemos algunas canciones de la tapa de Inglaterra también hizo como que la energía de los músicos hace que todo tenga un poco más de un hilo no y ahí es donde derrotamos la energía que qué tiene el directo es lo que es inigualable a a cualquier cosa

Voz 0788 25:12 que es que Juande enseño esta canción blandió un poquito mejor el disco Le dije pues éxtasis en la dos Michael en un piso en las muelas de Rondón

Voz 0313 25:20 sí señor se queda

Voz 0788 25:22 que es una cosa que no nos enteramos en España tenemos la música tan buena ahora Jam tirado unos años que no era tan fácil asimilar las pero ahora es tan buena como se hace en Estados Unidos como se hace en Inglaterra sólo que la cantante señores que Capellán Celada o Martínez o Pérez ciento ya no suena tan sofisticado fíjate que tuvo que huya

Voz 0281 25:39 es algo que no aunque despierto sentido lleva la contraria lo que digo siempre creo que el hecho de haber captado en inglés mucha gente ha ayudado a que después al pasar del inglés al castellano se pueda hacer como si fueran canciones inglesas también sí o no quizás usted de hecho hay géneros que parece lo error

Voz 8 25:58 ver el molde no pero hay géneros que parece que pegan en una en una lengua es decir invita pues no inglés como que no lo las primarias pero hay gente que lo está haciendo hay gente que está simplemente rompiendo esos moldes imponiendo el interrogante de de porque tenemos que ceñirnos a eso lo tenemos que el señor se preguntan el El Mundo spanglish

Voz 27 26:18 la tecnología al mundo Lyle todo el mundo estamos hablando te empezando frases de la

Voz 0788 26:23 sí aparte que en realidad yo siempre digo Quique en española casino escuchábamos escuchamos música anglosajona la decisión que desató norteamericana cantada en español lo que pasa que es que eso ya ocurre en todo el mundo ahora ya se trata de quién lo hace mejor ya en realidad mucho y muy igual de idiomas es una cuestión de lenguaje musical Lenguaje Musical en España está completamente cogido ya no es muy diferente del que se hacen

Voz 0313 26:46 canciones y canciones que relatan por ejemplo al lugar en el que estás hoy estamos en Málaga un título de de mil ventanas cuál dirías con más allá del mar

Voz 12 27:09 por qué de ello

Voz 28 27:31 las hermosas que eh

Voz 0313 27:52 estás estás otra cosa ya apenas claro si no fuera porque el nombre esta pillado Juanes Celada es que Campillo al nombre ya pero la verdad es que es que haya muchos hay muchas cosas en este disco hay muchísimas de verdad tú por cierto se verlas ventanas deber a través de una ventana más ferrarista como Baudelaire abierta así de para qué te gusta más abierto

Voz 8 28:12 es uno de mis sueños es tener un piano en un salón minimalista La Ventana desde el suelo hasta arriba imperial me parece que eso es lo que expone lo que la de sensatez

Voz 0313 28:24 tras como ha comprado una casa

Voz 0313 28:46 pues yo quiero hablar de un escritor que tiene calle en Málaga y calle Benita

Voz 0281 28:50 más un escritor que hoy hubiera cumplido de estar vivo ochenta años así que podía estar por aquí un

Voz 0313 28:57 el escritor que era hijo de una barcelonesa

Voz 0281 28:59 con raíces murcianas y de un inmigrante gallego a Cataluña y que era muy catalán muy culé y muy del Barça y un escritor que decía que Málaga era la ciudad donde el ajoblanco compite con la hegemonía del gazpacho ese hombre es escritor y columnista novelista buen poeta era Manuel Vázquez Montalbán que como os digo hoy hubiera cumplido ochenta años que de Montalbano usaba ordenador por lo tanto no tenía mil ventanas pero sí que tenía cinco máquinas de escribir eléctricas Nielsen sentaba como si fueran Nacho Cano en una silla giratoria ocurrieron en un artículo que vivían la alguien a la derecha se le ocurrió unidad para un poema que vivieron en máquina de la Izquierda ahora afortunadamente conocía la faceta poética de Manolo sí sí sí yo ella

Voz 0313 29:43 esta idea se están reeditando muchas cosas

Voz 0281 29:45 suyas no la la la editorial Galaxia Gutenberg publicados libros de obras narrativas escritos males novelas de la memoria como son las novelas de la memoria al pianista los alegres muchachos ya ha cuarteto Galíndez el tercer tomo no se agote editorial Espasa Calpe no abone las novelas del desencanto autobiografía al general Franco el estrangulado por César o nada fino también se acaba de reeditar en Anagrama su diccionario del franquismo no sé si para explicar que hay algunos detallito del franquismo por ahí que deberíamos los olvidar algunos la Colección Visor de poesía ha escrito ha publicado memoria deseo la poesía completa que es así de gorda pero antes está por aquí estamos hablando porque estaba Antonio Banderas de Pedro Almodóvar y hay que recordar que Pedro Almodóvar es el hombre que resucitó a María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizcano es decir a Chavela Vargas no esta mujer que a base de beber y meterse en todos los ríos del mundo decía paseo un infierno pero salí del cantando Pedro la recuperó en muchas de sus películas piensa ni de María Teresa Lara la canta en Luz Casal os acordáis olvidar la versión en Tacones lejanos somos de Mario Clavel Se Carmen Se cantan Carne trémula es una escena recuerdo a la que se enfoca una una televisión donde está Chavela cantando a la luz de luna de Álvaro Carrillo se canta en Kika y una de las obras maestras de José Alfredo Jiménez en el último trago que se canta en La flor de mi secreto esa canción que tiene por ejemplo esa estrofa tan maravillosa que dice

Voz 10 31:08 sí

Voz 0281 31:09 tómate esta botella conmigo en el último trago me dejas esperemos que no haya testigos por Si aclaró por si acaso te diera vergüenza eso también podría decirlo uno de esos políticos que firman pactos vergonzosos con la ultraderecha mi opinión

Voz 0313 31:24 bueno pues como ha colado aquí no bien viene mira cómo ha calado aquí Vázquez Montalbán contada que contaba que había conocido la canción

Voz 0281 31:32 pone la mano aquí Mc Corina eh porque es el año José Agustín Goytisolo no Corinna era la primera mujer que condujo en Cuba por ejemplo año setecientos diecisiete tuvo Carney un gran escándalo que condujera un deportivo rojo no Chavela Vargas que hará mueve aún muy pequeñita entonces decía que la veía pasar en su descapotable rojo por donde vivía entonces en en La Habana entre las calles Prado Malecón bueno es un personaje más reciente lo que parece mucho en el año mil novecientos setenta y siete y en qué país por eso hablaba del Diccionario del franquismo de Vázquez Montalbán en qué país estaría condenada hay prohibir a una canción que hablaba del amor entre dos mujeres pues en este en España no bueno Manolo Vázquez Montalbán en su poesía completa tiene una homenaje a ama Corina un homenaje a Chavela que se llama pone la mano aquí y que dice cosas como ésta cuando te encuentre en el trastero del mundo Chavela quisiera saber qué fue de tu Corina Si supiste que hacer de aquí de aquel olor a mujer a Mango y caña nueva te perdono las mujeres que medias quitado a cambio de que me cantes cuerpos prohibido los color canela o merecida por los deseos cuando te encuentre con el cabello sucio de cenizas y viajes Chavela quisiera que cantaras la muerte de Macao orina la vieja Corina seguramente mal amada en los años en que no fue tuya nimia solo tiempo abandonado por las guitarras Manolo Vázquez Montalbán que hoy hubiera cumplido ochenta años

Voz 0313 32:55 este horario

Voz 12 33:10 vale pues vuelve que laberinto sin salida pretende qué tal está lo que deja bien a ver

Voz 0313 34:01 el papiro dato en el tema político acaba de llegar tan urgente que en Barcelona las bases de Barcelona en Comú han apoyado que Ada Colau mañana acepte gobernar con el Partido Socialista y repita como alcaldesa hasta mañana no hay decisión definitiva pero este es un paso el penúltimo paso parece que quedó muy claro es que es muy es gracias CSC programas de cara al público porque con las cosas que van surgiendo bueno lo que dicen los entrevistados estaba haciendo un poco Mostar estado de ánimo como como fluctúa como con la música también eh no no no recuerdo casos de abucheos a músicos invitados a La Ventana pero podría darse ajeno podría darse porque hay alguno que no ha querido venir pero si no era el área visto etapas alguna vez Juan en un concierto de calmara la semana pasada

Voz 8 34:43 estuve en Barcelona un percance con unos que vaya hombre el el momento de la avalada era cuando se quería encontrar el plan del fin de semana ofero pro muy pero durante las animal así tal estaban todos muy bien ir justo en la avalada en la parte más sentida verdad que cincuenta personas queriendo escuchar disfrutar y tres es eh que pasaban por ahí eh digamos que indique hacerse educando los entonces lo que hice al principio fue susurrar cada vez más bajito para aquellos escuchasen Simi a ellos mismos dentro de de De Wever en la que estábamos eran tan ignorantes que no se daban cuenta cuando subía el volumen que intentaba más alto gritaban más entonces al final ya entendí que la ignorancia Artés eh

Voz 0313 35:25 bueno es ese episodio que es contrario es una metáfora de la vida es verdad que no estaba muy bien gracias

Voz 0281 35:30 al el cantautor Juan Antonio Miguel que tocaba sitios muy pequeñitos llevando la gente por el fondo hablaba para la canción

Voz 0313 35:35 ya se oye bien atrás decían sí muy bien decía que a vosotros pues mira hablando de vivir de ir de escuchar de ir el sonido ambiente una cosita ahí ya que estamos dando la bienvenida al verano y que hemos hablado

Voz 0281 35:50 turismo y de ir de viajeros idear Teide

Voz 0313 35:53 cultura y estamos en la música en directo hay una música incomparable que es la música de la de la naturaleza tenemos un compañero en La Ventana que es el Rey de la naturaleza de de sonidos que es Carlos de Ita como suena el verano en Andalucía más allá de lo que ya conocemos Tom Tom por la no no no no no como suena Andalucía en verano pues suena más o menos entre otras cosas

Voz 0281 36:17 así

Voz 31 36:29 mis

Voz 0313 36:49 las voces de las aves alpinas en las cumbres de Sierra Nevada en el Mulhacén

Voz 34 37:07 el saqueo sostenido los que sacarlas Pardo sabes la noche en los locales de la sierra de Andújar

Voz 35 37:14 sí nunca

Voz 0313 37:31 en la Sierra de Cardeña

Voz 36 37:47 los crecidos de los flamencos contra el bullicio del amanecer en los generales

Voz 34 38:04 dejó describiendo círculos en los patio

Voz 30 38:07 el Alhambra

Voz 39 38:28 sí

Voz 41 38:52 entre el calor y la playa la otra banda sonora

Voz 0313 38:57 dos de las mayores reservas naturales Europa qué maravilla de verdad la vida hay que traer un día carros de ida la música tenerle y animarle a que dé disco se venga con bichos Galliano comió con con los sonidos

Voz 0788 39:16 para contar con con hojas de de árboles con troncos es muy bonito

Voz 0313 39:20 ha vendido hoy en Málaga tenemos a Juan Celada amigos y amigas gracias por compartir una tarde de radio por ahora seguirá Roberto Sánchez desde Madrid después de las noticias de las siete les dejamos con la música en directo hasta siempre lleva al verano

no he o el domingo bueno pues la y eso era era no

en Armilla

ya

nada más

esa San caras

nada eres que no sabe indeseado sí muy bien

