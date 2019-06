Hora 25 Deportes: Se agita el mercado de fichajes (14/06/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:12 hola qué tal buenas tardes bienvenidos gracias un día más por escuchar el programa que hoy abrimos hablando de dos jugadores de baloncesto españoles

Voz 2 00:21 que han conseguido por primera vez

Voz 0919 00:25 ganar el anillo de campeones de la NBA Marc Gasol e Ibaka Ibaka congoleño de nacimiento pero nacionalizado español jugador de la selección española el pequeño de los Gasol los dos ayer con los Toronto Raptors ganaron en el partido en el penúltimo partido de playoff en la cancha de los campeones de Golden State Borriol se proclamaron campeones de la NBA es la primera vez en la historia que una franquicia de fuera de los Estados Unidos gana el título los Raptors de Canadá que bueno han desatado la locura quizá es el triunfo deportivo más importante de la historia del país canadiense en cualquier caso Gasol e Ibaka se unen a Pau Gasol ya tenemos tres jugadores campeones de la NBA da gusto escuchar a Marc Gasol el pequeño de los Gasol después de muchos años

Voz 2 01:21 en Memphis conseguir ser campeón de la NBA ganarles

Voz 3 01:26 ganar un equipo cuatro veces muy difícil es que es el mejor equipo no tiene que haber ninguna duda en todos los niveles que me ronda segunda ronda tercero Roma especialmente y luego la final el mejor equipo en en en todas eliminatoria así acabar arriba pues para mí ya te digo es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido es un poco pues ésta no el el la culminación de un grito de algo muy especial y contento porque veo a la gente feliz

Voz 0919 01:55 pronto ganó ciento catorce ciento diez en la cancha de los Warriors que tuvieron mala suerte con las lesiones pero que dejan una herencia tremenda después de cuatro títulos consecutivos el año que viene los canadienses defenderán el título de la NBA el mercado de fichajes nombres propios del día Juanmi delantero de la Real Sociedad que se va al Betis Fornas que viaja a la Premier desde el Villarreal para jugar en el Huesca

Voz 2 02:21 y uno peculiar

Voz 0919 02:23 hasta que fue usa cubo un chaval japonés de dieciocho años que se formó en la cantera del Barça que volvió a Japón que estaba jugando en el equipo de Tokio que es ya internacional con la selección japonesa y que ha firmado por el Real Madrid para jugar en el filial en el Castilla pero podéis imaginar que en Japón las televisiones hoy no hablaban de otra cosa que del Real Madrid ir de Take

Voz 4 02:50 Bush ha armado y mosto yo hasta que no estén llegando juntáis monotema como taxista Castilla algo que el peto

Voz 5 03:04 exacto sí benignos Choco remató herido en Hoy se clínico insta gas aunque esa Karima está escrito ahí

Voz 0919 03:17 sí todo el día hoy en la televisión japonesa hoy comienza la Copa América de fútbol con el partido que va a jugar los anfitriones Brasil ante Bolivia en el Mundial femenino los resultados que tenemos por ahora Escocia dos Japón uno Italia cinco Jamaica cero Joaquín alianzas que pueden ser rivales de las españolas en la siguiente fase si es que nosotros como todos esperamos el próximo lunes en el partido ante China conseguimos la victoria y pasar a la siguiente pasé luego a las nueve se juega un partido histórico Argentina Inglaterra bueno pues todo esto en el programa de hoy pero como siempre en el inicio vuestros mensajes de guasa

Voz 6 03:55 la llevo hoy quería comentar e hacer un comentario

Voz 7 04:00 el frívolo o que tenga que ver con el gol porque el estas células clásico futbolista que Sergio Ramos es las condiciones que este señor ha puesto para que la gente vaya subido esta señora Pilar Rubio que son absolutamente delirantes que ella no se piensa que además exige que no haya niños que la gente se aguanta tu baje que no se lleve a ciertas colores porque eso puede dar pie a que haya gente que se la considere Choni pero bueno este señor que va insiste señora nacido en un barrio obrero de un pueblo de camas usar por lo de Sevilla Este va como haciéndose aquí pero sé que va vamos a ese hombre no es totalmente de la edad los del esperpento de Valle Inclán se queda en paños menores

Voz 8 04:57 hola buenas tardes buenas tardes el esperpento de Valle Inclán que Cultura tiene los los programa pero bueno no seamos crueles el a la organizan Pilar Rubio Sergio Ramos a pintan Lavaudant que pinte la mía es decir absolutamente nada dejad vuestros mensajes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 9 05:30 el ente ya hace una gracia ver a tanto vikingo ningunear al flamante fichaje ver a cazar si ese muchacho se pone a pensar que su presentación piden a otro que tiene que pensar es normal es normal en esa afición y con esto se que he hecho muchos encontrar venga de Hora veinticinco Deportes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 10 06:04 la verdad es que se grito de queremos en en Batet es un grito que ya veremos el miércoles cuando el Madrid presente a Mendi Si se repite queremos queremos ha empezado

Voz 0919 06:25 qué sería de nosotros un mes de junio sin fútbol afortunadamente tenemos el Mundial femenino seguida estaremos en Francia con la última hora de la Selección Española ir desde esta madrugada tenemos a la Copa América con el debut de los anfitriones Brasil que juegan con Bolivia está Argentina está Perú esta Paraguay está a Uruguay está Ecuador está Qatar que es uno de los invitados en esta Copa América José Palacio buenas tardes hola muy buena gallego vamos a empezar hablando de los anfitriones Brasil sin Neymar pero con todo para aspirar a ganar el Tour

Voz 1038 06:57 sí es el gran favorito ya no sólo por ser el anfitrión es verdad que la baja de Neymar letras un poquito los planes a todos

Voz 0919 07:03 de ahí el que tiene que dar un paso al frente es Coutinho

Voz 1038 07:06 no lo vio en el Barcelona veremos si lo va con la selección en eh carioca lleva doce años sin ganar la Copa América desde el año dos mil siete e hoy se apuntaba desde la prensa brasileña que el que va a ser titular en el lugar del puesto de Neymar es David mujeres que también ha hecho un temporada un espectacular en el Ajax así que esa tripleta de ataque formada por Coutinho Richard Yates son David Meretz escoltando a afirmó la verdad que tiene muy buena pinta y eso que hubo en la lista de falta mucho nombres se la bajas de Marcelo de Fariña Douglas Costa David Luiz así que podía hacer incluso por listas al bueno de Pete

Voz 0919 07:37 bueno empieza con Bolivia la selección brasileña mañana debutará la otra gran favorita Argentina que jugaba con Bolonia con Colombia Argentina que está liderada por Messi pero que es una selección con mucha gente desconocida

Voz 1038 07:49 sí y con muchas incógnitas ya empezando por Lionel Scaloni por el seleccionador interino Fuentes hasta hace sólo un par de meses EPO cuando le confirmaron no se sabe muy bien a qué va a jugar Argentina que lo que viene también siendo un poco el lado en los últimos años todas era que juegue Messi eso sí la dupla de Messi lo Chelsea eso es una buena noticia que nos ha dejado la previa esta Copa América sobre todo en los amistosos previos a en el que jugó ante en Nicaragua ahí hicieron muy buena pareja al jugador del Betis y del Barcelona y por ahí puede pasar mucho el juego de de Argentina que también va a tener arriba a otro killer como es el Kun Agüero Si hablamos de que llevaba desde el dos mil siete Brasil seis en ganar el título Argentina lleva desde el año noventa y tres donde estaban un tal Fernando Redondo Diego Pablo Simeone iba

Voz 0919 08:29 la disputa arriba ir el resto de selecciones cuáles pueden dar la sorpresa cuáles pueden aspirar a ganar la Copa América

Voz 1038 08:35 yo creo que el gran tapado Uruguay porque ahora una muy bien los chavales jóvenes la generación nueva que viene en el centro del campo que está pegando fuerte con los Bettencourt

Voz 0919 08:43 P de Valverde el jugador del Madrid la sal que ya

Voz 1038 08:45 presentado el el lateral zurdo llamase tiene todavía a la buena generación anterior los Godín Cavani Luis Suárez que están en muy buena forma de hecho Luis Suárez ha reservado bastante para esta Copa América y lo hemos visto en los amistosos previos las que yo creo que el gran tapado Uruguay me gusta mucho la selección de Venezuela que está haciendo y armando un gran grupo para el Mundial de Qatar dos mil veintidós son unos chicos muy jóvenes y sobre todo con un gran seleccionador como el Rafael Dudamel y hay muchas dudas en la anfitrión a la grada en la que quiere revalidar el título que es Chile que ganó las dos anteriores Copa América rodaron sus máximas estrellas son Arturo Vidal y Alexis Sánchez que vienen de hace unos años horribles

Voz 0919 09:20 desde hoy la Copa América la contaremos en la Ser gracias Palacio ocho treinta y nueve esto es Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 10:12 el próximo lunes a las seis de la tarde la selección española femenina va a jugar su tercer partido del Mundial de Francia jugamos ante China dependemos de nosotros para estar en la siguiente fase después de la derrota mínima ante Alemania cuál es el ambiente cómo está España de cara a esa final del próximo lunes vamos a la concentración española Sonia Lus buenas tardes qué tal

Voz 14 10:32 gallego muy buena así primer entrenamiento de la selección que está de vuelta en línea con la mente puesta ya en el partido del lunes ante China Torrecilla o centrocampista que está en un gran momento no trabajado con el grupo por ese golpe que sufrió en el tobillo en el encuentro contra Alemania queda el partido contra la selección china el lunes a quien le habla victoria o el empate mete en España en octavos como segundos de grupo y con casi toda seguridad el rival sería Estados Unidos pero primero China sin miedo a nadie ICO la confianza después del partido contra Alemania Mariona candente en la SER

Voz 15 11:04 ahora somos capaces de ganarle una carrera una alemana de ganarle a un duelo de cabeza una alemana de chocar contra una alemana y eso antes pues pues nos costaba más pero que estamos muy cerca que podemos plantarle cara a cualquiera que podemos competir a cualquiera y bueno hemos venido aquí a demostrar eso ha demostrado el equipo que somos a lo que queremos jugar bueno a partir de ahí pues a ver qué pasa

Voz 14 11:23 del resto del Mundial primera victoria de Japón dos uno sobre Escocia a las nueve en este grupo de ese juega el Inglaterra Argentina ya terminado hace menos de una hora el Jamaica cero Italia cinco en la segunda mayor goleada en lo que llevamos de mundial las italianas gallego ya están en octavos de final

Voz 0919 11:40 gracias Sonia desde este fin de semana estaremos también pendientes de la selección española sub veintiuno que juega el campeonato Europa tenemos un pedazo de selección debutamos ante los anfitriones ante los italianos vamos con la última hora de los sub-veintiuno Mario Torrejón hola

Voz 1501 11:54 hola Gallego muy buenas desde Bolonia donde ya llegó ayer la selección sub veintiuno primera toma de contacto la tarde de ayer hoy también ha habido entrenamiento por la tarde aunque por la mañana Luis Lafuente ha decidido gallego que había que soltar un poco las piernas sabes que esto ha sido una preparación atípica no ha habido partidos de por medio así que ha decidido hoy que había tratamiento fisioterapia por la mañana un poquito de charla ya por la tarde siguiente la miento en el lugar habitual que va a ser aquí la la sede un poco la lo el cuartel general de la selección durante estos días para soltar digo un poco de piernas entrenamiento por la tarde quince minutos abiertos en principio los veintitrés están bien el resto de la sesión ha transcurrido con normalidad a Hermida hace un ratito solamente ir a lo que tú decías debutamos el próximo domingo frente a Italia recordemos que aparte de ganar un Europeo que siempre es un buen objetivo esto sirve para que si nos clasificamos entre los cuatro primeros es decir si pasamos a semifinales llegaremos a los Juegos Olímpicos de Tokio

Voz 0919 12:41 gracias Mario que nos va a contar la última hora todos los días de la selección mercado de fichajes y atención a esto que nos va a contar Miguel Martín Talavera el Atlético de Madrid ya tiene perfilado el fichaje nacional para su defensa es una operación a tres bandas cuéntanos tala buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 1038 12:59 pues sí señor desde las cosas ya sabes que esto es fútbol el acuerdo está mucho más cerca de realizarse es total para que Mario Hermoso internacional español y jugador hasta ahora del Real Club Deportivo Espanyol sea central del Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada tú lo decías el Real Madrid el club de procedencia de Mario Hermoso tenía una cláusula que podía ejecutar por siete coma cinco millones para llevarse al central eh Perico pero no cuenta para el proyecto de la primera plantilla de Zinedine Zidane il la novedad que se ha producido en las últimas horas es que el Real Madrid le ha dado su palabra a Mario Hermoso para respetar aunque lo han intentado durante las dos últimas semanas convencer pero la ha dado su palabra para respeto dar su decisión y su deseo que es fichar por el Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco ya había entablado negociaciones con el equipo perico hay sintonía hay acuerdo al igual que con Mario Hermoso y como te digo si Roma y no cambia de opinión que en principio no lo va a hacer y eso es lo que ha recibido el entorno del futbolista Mario Hermoso jugará la próxima temporada en el equipo rojillo

Voz 0919 14:00 la clausula son cuarenta millones

Voz 1038 14:03 cuarenta millones de euros en la cláusula de renovación

Voz 0919 14:05 te irían al Real Madrid

Voz 1038 14:07 por ese cincuenta por ciento que tiene el cincuenta por ciento del traspaso que acuerden Atlético y Espanyol será para el Real Madrid se

Voz 0919 14:15 gracias tala en Villarreal bueno en Villarreal dicen adiós a Fornas que se va a jugar a la Premier Xabi Isidro buenas tardes

Voz 0470 14:23 qué tal Gallego muy buena tenemos absolutamente de todo Villarreal por un lado cómodo decía Pablo por Lance va al West Ham inglés por veintisiete millones de euros a lo que tuvo una posible futura venta a otro club firma por cinco temporadas con opción a una sexta de Masella anunció la renovación de Santi Cazorla una temporada más a rechazar una oferta importante del alzas de Xavi Hernández y el club está negociando con el central del Nápoles Raúl Albiol es y tres años está dispuesto a pagar la cláusula de cuatro millones de euros lo ofrece tres años de contrato y este fin de semana podría cerrarse la operación

Voz 0919 14:55 vamos a Sevilla delantero para el Betis viene desde San Sebastián Juanvi ya es anunciado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Rubi rojillo buenas tardes hola Gallego muy buenas Juanmi malagueño veintiséis años debutó en Primera con dieciséis llega de la red Leal firma por cinco años hasta la XXIII veinticuatro ha costado ocho millones más dos en variables ya cuenta con las bendiciones de rugby y habla así desde Japón en vacaciones el chaval ya entonado el mucho Betis

Voz 16 15:24 buena familia bética comunicada aquí deja parte de esa gran familia que tengo muchas ganas y mucha ilusión en este proyecto de breve no me vale mucho

Voz 0919 15:39 y también tenemos fichaje en el Alavés Javier Lekuona cuéntanos

Voz 0889 15:43 qué tal Gallego Ramón Mieres veintidós años delantero que desembarca en Vitoria procedente del Club Atlético Tigre de Argentina Ica jugado como a croata la pasada temporada la operación setas un millón trescientos mil euros llega para cuatro años por ahora tres fichajes oficiales Lucas Pérez Olivier perdón y Ramón Mieres

Voz 0919 16:03 y luego está el nombre exótico del día ya sabéis que Fouché cubo dieciocho años japonés firma por el Real Madrid en Japón bueno estábamos juntos

Voz 4 16:13 con mosto basa el otro sea hablado otra cosa es lo que está haciendo temas que está Castilla algo que Villa

Voz 5 16:26 sí Benigno ocho hubo enhorabuena Gallego buenas tardes este jugador se formó en la cantera del Barça no

Voz 0231 16:35 sí sí es uno de los jugadores que terminó con la sanción del Barça por los problemas con los futbolistas menores de edad uno de los nueve casos que llevó la sanción de la FIFA se marchó a Japón ya tiene dieciocho el Barça lo tenían muy controlado pero el Madrid lo ficha para ser la estrella del Castilla de Raúl así que el año que viene haremos viajes a Valdebebas el año pasado para ver a Vinicius este para ver ataque cubo hoy por cierto de esta tarde ha confirmado en la gente de Marcos Llorente en Radio Marca lo que adelantó la Cadena Ser hace un mes que si Rodrigo se va del Atlético el símil Simeone quién perdón a Marcos llore

Voz 0919 17:12 play off de acceso a la primera división ayer el Mallorca le ganó dos cero al Albacete en el partido de ida de semifinales un gran resultado para los baleares que da la vuelta en Albacete el próximo domingo y mañana se juega la vuelta de el Depor cuatro Málaga dos vamos a Málaga Enrique Aparicio porque se estaba calentando todo para intentar la remontada última hora de los débitos buenas tardes

Voz 17 17:36 buenas tardes bueno que convencimiento pleno en la remontada el equipo ha terminado el entrenamiento hace unos minutos en el campo principal de La Rosaleda Víctor ha convocado a toda la plantilla incluido los lesionados no da pistas aunque parece que regresaran al equipo en que ya están recuperados al igual que Pau Torres que salió lesionado de Riazor la plantilla dormirá esta noche en su hotel de concentración mañana hay previstos recibimiento masivo al autobús en la avenida de La Palmilla desde las siete de la tarde y no hay entradas a la venta por lo que La Rosaleda se llenará

Voz 0919 18:04 y la última hora del Depor Gual Air France Hermida

Voz 1385 18:07 hola qué tal muy buenas bueno pues ante Depor también ha trabajado esta misma tarde la buena noticia es que los futbolistas estaban tocados parece que se han recuperado Eneko Bóveda estará a disposición del técnico y podría volver al once también recuperado Quique el máximo artillero aunque en su caso después de tres jornadas apartado del equipo no está todavía para disputar los noventa minutos

Voz 0919 18:27 se partido el mañana repito la vuelta del Mallorca dos Albacete cero será el domingo a las siete y una consecuencia más de la operación Oikos ya sabéis amaño de partidos apuestas y demás recuerdo que ya hubo dos equipos en Girona Zaragoza que habían enviado escritos al Comité de Competición reivindicando asuntos como que una indemnización por haber defendido o que la Liga del año que viene tuviera veintiún equipos

Voz 18 18:57 me Caballero el Rayo Majadahonda también toma cartas en el asunto sí ha hecho público su desconcierto ante la falta de decisiones por esa investigación de los partidos de fútbol que podrían haber sido manipulados los Mazariegos descender descendieron a Segunda División B podrían recuperar la categoría si se lleva a cabo ese descenso o la inhabilitación del Huesca en el club quieren una respuesta ante todo ello así que el Rayo Majadahonda ha dirigido ya una carta la Federación ya la Liga

Voz 0919 19:19 por pedir que no quede once minutos para llegar a las nueve seguimos en Hora veinticinco Deportes en las

Voz 0919 20:05 esta madrugada historia en la NBA por primera vez un equipo una franquicia que no es de los Estados Unidos gana el título los Toronto Raptors no eran los favoritos ni mucho menos ni siquiera su conferencia pero es que han plantado cara a Golden State Warriors ha afectado por las lesiones pero incluso con lesionados ganarle cuatro partidos a los campeones Marta casa buenas tardes

Voz 1509 20:29 muy buenas gallego lo han merecido ni tanto que el han merecido los Raptors que son los nuevos campeones de la NBA como dices la primera vez que un equipo no estadounidense conquista el anillo de campeones lo hicieron en definitiva porque han sido mejores los seis partidos que han durado estas finales más allá como dices de los muchos problemas que han tenido los Warriors los han tenido muchos en la lesión de Kevin Durant la del Uni y anoche mismo la de Clayton son pero los canadienses han sabido comportarse como un equipo en todo momento ganando los tres partidos además que han jugado en Auckland en el sexto partido volvió a ser un partido muy igualado entraron mejor los canadienses con un gran Kyle Lowry el poquito a poco fueron entrando los de la bahía en el partido de la mano de un Clayton son que estuvo espectacular pero que eso sí se tuvo que retirar antes de tiempo el Vestuario con una lesión en la rodilla volvió del túnel cuando ya estaba encaminado al vestuario para lanzar dos tiros libres más terminó con treinta puntos cojeando los anotó pero ahí acababa mucho cinco puntos arriba si los Warrick estaban arriba y fue un golpe definitivo para los de la bahía se quedaron huérfanos los Golden State Warriors además en un día en el que Carrie no tuvo su mejor partido al final eh los Toronto Raptors son los campeones de la NBA es un título que tiene gallego muchísimo sabor español el primer anillo de Marc Gasol que además hace historia de la mano de su hermano Pau como los primeros hermanos que son campeones de la NBA hay que ver lo que cambia la vida hace apenas unos meses Marc Gasol estaba jugando los Memphis Grizzlies uno de los peores equipos de la NBA

Voz 0919 21:50 aburrido y ahora es campeón de la mejor liga

Voz 1509 21:53 del mundo también un set se Ibaka que se tomó la revancha particular con el título perdido en dos mil doce

Voz 1038 21:58 su puesto Sergio Scariolo que ha llegado a Toronto con unas

Voz 1509 22:01 yo bajo del brazo podríamos decir un año y un anillo de campeón y Leonar fue el envío de las finales es el segundo que consigue Toronto entero

Voz 14 22:08 está de fiesta volcado la ciudad

Voz 1509 22:11 de la noche ha sido muy larga y al final ha terminado la NBA con Toronto Raptors como campeones

Voz 0919 22:15 gracias Marta iba mañana empieza el playoff final de la Liga ACB un clásico de nuestro baloncesto un clásico del baloncesto europeo Real Madrid Barcelona primer partido se juega en Madrid última hora del equipo de Pablo Laso José Antonio Duro

Voz 1704 22:29 no llega el ramo y con quince victorias consecutivas así que es un buen momento para el conjunto de Pablo Laso que eso sí de los cinco clásicos esta temporada sólo le ha ganado uno al Barça Pesic le tiene cogida la medida al conjunto blanco aunque dice Laso que el equipo llega descansado estos días tanto Randolph como Gustavo Ayón ICOM presión o no por no haber conseguido ningún título este año las no lo mismo

Voz 23 22:50 yo creo que la presión va intrínsecas queremos ganar somos el Real Madrid queremos ganar con lo cual el nivel de presión para mí es el mismo creo que es una nueva oportunidad lo cual significa el trabajo que hemos hecho antes para poder llegar a jugar esta final el hecho de tener esta oportunidad a mí me motiva muchísimo valoró lo que cuesta llegar hasta aquí

Voz 0919 23:09 y la última hora del Barça de Pesic Xavi Saisó pues

Voz 24 23:13 el Barça está viajando hacia Madrid donde llegará sobre las diez de la noche los azulgranas al no disponer hoy del Wi ginseng del para entrenar por un concierto ha preferido a entrenar en Barcelona no hay novedades Serafín no jugará la final pese ha hablado esta tarde y ha reconocido que el Madrid tiene un equipo con más experiencia en las finales pero que ellos no escuchamos van a jugar sus cartas

Voz 3 23:33 bueno

Voz 25 23:33 pero no es un equipo con muchos goteras que primero ves finales de contra un equipo practicamente noventa por ciento de plantilla como matriz sueca muchas finales in in pasado experiencia te puede puede ayudar pero nosotros tenemos otras cualidades ganas tenemos a luchar tenemos que jugar nuestro baloncesto

Voz 0919 23:56 para jugar su baloncesto y lo van a intentar al menos ganar un partido en Madrid Gran Premio de Cataluña de motociclismo que ha sucedido hoy primera jornada de entrenamientos Mela Chércoles cuéntanos

Voz 0470 24:08 en muchos culminen novato sobre el cuarto mejor crono del día de MotoGP por delante de Dovizioso y me quiere a mí con Pol Espargaró cuarto como el mejor dos españoles Marquis ha sido noveno en pleno de la mañana no sin problema porque está trabajando pensando en la carrera del domingo la décimo cuarta con la bomba en un tiene que esperado una Fenice ergonómico

Voz 26 24:30 una especie entonces no siempre bien

Voz 0470 24:33 la gente que que reposabrazos curiosa en Duque así benefactor escenas como suele ahondar chico le mete consiguió todos los luz importante darles Marquéz quién MotoGP y Moto3 te ofrece de los España es el Estrella Galicia primeros segundos Sergio hacia

Voz 0919 24:48 ver cómo va mañana la clasificación oficial gracias Mela Manu Franco veinticuatro horas de Le Mans Alonso van salir segundo mañana buenas tardes

Voz 1385 24:57 hola muy buenas tardes oiga habido acciones Luisa hoy al día hemos perdido tan aquí en en la ciudad más de destino es impresionante que todos los pilotos en el que por supuesto la gente se ha enloquecido contrato Alonso llevaba un montón de digamos a espaldas alrededor pero se ha mostrado mucho no lo todo asturiano en una bueno un aspecto que no está muy visto en España pero ya te digo que Le ha sido impresionante mañana recorremos la carrera de los veinticuatro donde más eh a las tres de la tarde terminará el domingo también a tres de la tarde evidentemente si a eso le vale con ser séptimo para proclamarse nuevo campeón del mundo

Voz 0919 25:29 campeón del mundo de resistencia Sofía Álvarez que ha pasado hoy en el que la Dauphiné Libéré de ciclón

Voz 1509 25:35 Mo pues la etapa de hoy ha estado marcada por la escapó

Voz 27 25:38 a de tres ciclistas en los primeros kilómetros a los que el pelotón no intentó dar caza de esta manera la clasificación general no cambia nada en James sigue líder a pesar de la avería que tuvo hoy Alan Philippe se ha llevado la victoria de en esta sexta etapa de la Dauphiné con este triunfo el ciclista francés suma su décima victoria en lo que llevamos de año dos mil diecinueve y para mañana etapa corta de ciento treinta y cinco kilómetros pero con cuatro puertos de mono

Voz 0919 26:01 mañana es la etapa que va a decidir el ganador ya este fin de semana tendremos playoff de la final de fútbol sala Toni

Voz 28 26:07 sí tercer partido de la final de la Liga Nacional entre Barça las El Pozo Murcia sería el mejor cinco con uno uno por ahora mañana y el lunes partidos en el Palacio de los Deportes de Murcia es decir el factor cancha ahora mismo está a favor de El Pozo habrá que ver si lo aprovecha cuanto murciano o el Barça se lleva algún punto a favor y además está jugando la Copa de la Reina integran en Burela localidad de Lugo mañana juega en la primera semifinal Alcorcón Atlético de Navalcarnero y en otro el cuadro se han clasificado el Ourense se está jugando el cuarto de final Pescados Rubén Burela uno Universidad de canto a cero el que gane jugará contra Ourense

Voz 0919 26:37 gracias Toni López esta semana cerramos el programa con lo nuevo de un mito

Voz 20 26:42 Liam Gallagher

Voz 0919 27:04 Wave es el título de este nuevo tema de Liam Gallagher demás

Voz 1 27:09 será el malo de los Gallagher casi que decirle el bueno

Voz 0919 27:13 sí hora25 con Ángels Barceló desde Salamanca a las once y media El Larguero con Yago de Vega buen fin de semana todos el lunes