Punto de Fuga: "El reto de vivir sin plástico" (15/06/2019)

Voz 1667 00:16 hola a todos muy buenos días uno de los grandes retos que tenemos como son la edad para atenuar el impacto de la contaminación ambiental es reducir nuestro consumo de plásticos es importantísimo una plataforma ciudadana ha organizado un experimento vivir una semana entera sin plásticos algo que les puedo asegurar no resulta nada fácil Alba García que es la responsable de plásticos de Greenpeace se ha sumado a esta iniciativa Alba buenos días

Voz 1667 00:49 plástico mucho más complicado no de de lo que parece a priori

Voz 0268 00:53 sí igual podemos pensar que son cuatro tonterías pero en cuanto a los ponemos a mirar nuestra lista de la compra y lo que traemos cada vez que venimos o lo que necesitamos nos damos cuenta de que es complicado que cuando vamos a comprar hay muy pocas alternativas sin sin plástico por lo menos en los supermercados que conocemos

Voz 1667 01:09 tú me comentabas antes de comenzar la entrevista que ya llevas mucho más tiempo con esta experiencia mucho más tiempo de este reto que se ha lanzado ahora como lo has llevado desde el desde el primer momento cuando te planteaste bueno quiero vivir sin plástico te pusiste a mirar alrededor en tu casa como piensas no fue una pregunta

Voz 0268 01:28 directa pero sí que es verdad que yo ya había trabajado en plástico con anterioridad y cuando empecé a trabajar en Greenpeace que llevo como un año y medio o así pues claro ya te adentran muchísimo más en todo el problema a cualquier persona que le pasa las común en la mente llave todos los prácticos que te rodean y quiere hacer algo al respecto entonces te pone a mirar qué alternativas tiene de todas forman esta semana sin plásticos puedo un esfuerzo ultra no hay Plus para para intentar no compra nada pero debe decir que quién no no conseguía ahora ya veremos porque ahora no

Voz 1667 01:58 la me cuentas más detalles que ha sido lo más difícil adelanta me sólo qué ha sido lo más difícil

Voz 0268 02:03 quizá lo más difícil ser algunos productos de higiene algunos productos del baño que sí que igual por el poco tiempo que tenemos pues exige guerras conseguirlo a grandes yo ahora mismo la única alternativa que lo hagas tú mismo en casa por ejemplo pues la pasta de dientes aunque hay algún bueno alguna alternativas que no son no están envasada pero son más difíciles de encontrar

Voz 1667 02:25 Alba García de Greenpeace ha puesto en práctica ese reto el de vivir una semana sin plástico bueno ya lleva mucho más tiempo y hoy viene a contarnos sea punto de fuga cómo le ha ido

Voz 1667 03:07 al menos para contar enseguida las dificultades que se encontraron en su casa para desterrar el plástico de los hábitos de consumo y nos va a dar también consejos para que nosotros lo consigamos conectaremos también con el equipo de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica han conseguido algo espectacular controlar la expansión del virus del sida en una de las zonas de mayor incidencia del VIH en todo el continente

Voz 4 03:31 un noventa por ciento de la población debería haber su estatus sobre VIH Sida el noventa por ciento de esa población debería estar debería estar en tratamiento con antirretrovirales yendo venta es el noventa por ciento de esos que están en tratamiento deberían tener subidos es suprimido es decir que el virus indetectable en ese proyecto lo que hemos conseguido es que nosotros noventa noventa noventa Hemos conseguido que fuera noventa noventa y cuatro noventa y cinco por ciento

Voz 1667 04:01 ya han superado así incluso las propias previsiones de Naciones Unidas ha sido posible gracias a una estrategia que involucra a toda la comunidad en el control de ese virus os vamos a explicar cómo lo han conseguido también trataremos la radiografía de los conflictos en el mundo con el informe alerta dos mil diecinueve

Voz 6 04:18 podríamos identificar tres que son los de mayor gravedad que identificamos en el informe Yemen Sudán del Sur iría serían los estrés conflictos y situaciones de violencia más graves en la actualidad eh el resto los otros treinta la otra treintena de conflictos como te decía también se mueven en unos en unos umbrales de de violencia de desplazamiento de población de de de hambruna de violencia sexual muy muy elevados

Voz 1667 04:46 es uno de los mejores fotografías de las guerras en el mundo hoy de las oportunidades que se abren para la resolución de esos conflictos nos va a acompañar uno de sus autores para hablarnos tanto lo bueno como de lo malo que identifica ese trabajo nuestra compañera Sonia Moreno nos va a hablar de las enormes dificultades para el Periodismo para ejercer el periodismo en el Sahara Occidental en Mundo Express nos haremos eco de la preocupante advertencia que lanzaba esta semana Cáritas aquí en España un país tradicionalmente solidario con el que más lo necesita pero la crisis pasa factura

Voz 7 05:21 extra cierta fatiga de la solidaridad

Voz 1667 05:23 en realidad los acomodados no practican la empatía pues suelen echar en cara a los excluidos su desafección su responsabilidad por estar en su situación todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenido

Voz 1667 07:38 yo les invito a tomar nota de todo lo que van a escuchar hoy en el programa porque seguro que mucho puede ser útil para reducir nuestro consumo de de plástico tenemos cifras salva de cuánto consumimos los españoles por hogar hay sí podemos procesar un poco más por persona no que debe ser bastante

Voz 0268 07:54 pues la verdad que una de las cosas que nosotros queremos cambiar es que esa cifra realmente no existe no hay mucha transparencia en todo lo que se pone en circulación en España sí que es verdad que tenemos o una cifra un poco podría dejar ver cuál es la tendencia sabemos que por ejemplo cada día se ponen en circulación sólo de envases de bebida afincó esta millones esto sería cincuenta millones entre latas botellas y bricks cada día y que de esos cincuenta millones sólo estamos recuperando veinte es decir que los otros treinta pasan a contaminar nuestro medio ambiente ya sea directamente o a través de vertederos etcétera y eso sólo de envases de bebida de los demás pues la verdad es que sí que me gustaría que hubiese mucha más transparencia hice dijese pues esto es todo lo que se pone en circulación ya a través de las medidas que vamos a tomar desde el Gobierno y los supermercados y empresas puesto en lo que vamos a reducir sería básico para saber hacia dónde estamos avanzando con con todas la mejor

Voz 1667 08:48 de hecho con unos mucho más plástico del que imaginamos del que pensamos eh tenemos la idea de que con desterrar las bolsas del supermercado Alba y con contribuirá al reciclaje del plástico era suficiente pero no sea vivimos rodeados en la casa de mucho más plástico del que nos imaginamos tú cuando te pusiste identificar todo lo que consumidas en casa que sorpresas te llevas T

Voz 0268 09:09 hombre más o menos lo sabía pero claro pues es que realmente casi todo lo que tenemos en casa que de producto de consumo está en basado en algo de esto tiene que estar en basado en algo tenemos que llevarnos la compra caso de alguna forma el problema es que está basado en algo desechables ese es el problema pero pues por ejemplo de el desde la gente de la lavadora hasta el champú si la utilizamos pues de la forma que nos venden a la supermercado no y hasta la especia si quiere comprar yo qué sé orégano pimienta siempre viene normalmente en un envase de plástico aunque también es verdad que que pueden ser de vidrio y con su molinillo como párroco darlo lo pero en general la mayoría de cosas son desechables y ese es el problema que estamos dentro de una cultura de usar y tirar que lo único que hace es generar residuos in no podemos generar regido de forma infinita no entonces la alternativa que nosotros proponemos siempre se basa casi exclusivamente en la alternativa reutilizables o retornaba es que bueno también es reutilizable para así seguir utilizando un envase y por supuesto porque sino que ya sabemos pero que no tenga tanto impacto en el medio ambiente

Voz 1667 10:13 una familia que ahora nos esté escuchando Alba que quiera empezar a caminar por ahí no va a empezar a desterrar su el plástico de su casa por dónde empieza claro yo creo que lo

Voz 0268 10:23 más fácil son los productos frescos porque si es verdad que han ido surgiendo muchas tiendas granel pero alguna pues quizás por por comprar en cantidades mucho más pequeñas que un establecimiento convencional pues los precios sí que son un poco a los Hall puedan ser un poco más elevado pero en los productos frescos sí que siempre hemos tenido la frutería la carnicería la pescadería de toda la vida a los mercados en los que podemos ir con nuestro propio en base lo ideal sería que esto lo reconoce sólo cien por cien en la ciudadanía sino de hubiese también puede una voluntad por parte de la empresa supermercado en cambiar algo hay que no lo facilitase pero bueno como todavía exactamente no es así pues tenemos que empezar nosotros no entonces yo por ejemplo el otro día que que quería hacer boquerón boquerones fritos porque yo soy de Andalucía y a veces pueden mientras

Voz 1667 11:09 el todo tiene que estar en la en la dieta

Voz 0268 11:11 claro yo te dije Vale no me donde puedo compra pues en la pescadería y qué hago además a mí que a lo mejor me pueda incluso un poquillo de asco el olor hacia pescado pueden me fui con mitad perdí vidrio reutilizable Melo en el muchacho muy amable me lo limpio me los puse en base de vidrio yo cuando llegué a casa pues sólo tengo que alabar es por así decirlo que encima de vidrio himnos se queda dolor ni nada así que yo me vine mi boquerones un poco residuo cero no sin mala envoltorio en base

Voz 1667 11:41 fíjate que alguien le puede sonar sorprendente estoy llevar al supermercado para que te den la carne el pescado el embutido pero al final no suena tan loco digamos como cuando nos decían esto de llevar nuestras propias bolsas del supermercado eso lo lo iremos viendo quizás

Voz 0268 11:57 claro yo pero bueno yo compro en en el mercado que tengo cerca de casa que aquí en Madrid donde vivo ahora entonces yo soy sí que llevo siempre mi toda mi bolsa la mochila o el carrito de la compra para así tener que ir a casa sin bolsas de plástico y cada vez voy viendo a más gente a mi alrededor que viene con su bolsa o me ve a mí dice ahí pues que una idea sino que va a estar bolsas de plástico incluso a los propios Tendero no de hecho cuando fui a los los boquerones en la mujer que había al lado mía me miró con cara de sorpresa de que buena idea lo voy a decir que sí que seguía teniendo pero como te decía hay que a dar un poco a poco más de paso poco más allá de la de sólo la Bolsa no pero claro que esto tendría que ser más bien compartido no sólo por nuestra parte

Voz 1667 12:40 también influye un poco el ritmo nuestro propio ritmo de vida y los horarios que todos tenemos no porque ahora mismo tenemos la costumbre hubo mucha gente tiene la costumbre de hacer la compra a la carrera sin planificar lo en horarios que obviamente no están esos mercados tradicionales esos mercados de abasto abiertos para poder comprar ganan y al final la única alternativa que tienen es ir a ese supermercado en el que tuvo está plastificado

Voz 0268 13:06 claro al final otro de los problemas de este incremento aumento en lo alimento envasado o en otros productos nuestro estilo de vida nuestro estilo de vida rápido en el que no tenemos tiempo suficiente a lo mejor para lo que tú decías no para centrarnos momento y pensar vale a ver qué me hace falta de Milito era compra en vez de ir hay que se me ha olvidado esto lo otro necesita total de forma urgente pues planificar un poco la semana que me hace falta Icon tiempo ir pues a la tienda que tenga por ejemplo los detergentes o lavavajillas a granel que por ejemplo que a mi barrio también hay una yo voy ayer rellenar los envases que ya T

Voz 1667 13:40 esa es una de las dudas que tenía antes de empezar la entrevista el los líquidos Alba hay me dices tiendas que venden a granel detergente

Voz 0268 13:49 los demás productos que utilizamos en casa claro en algunas tiendas están incluso en mercado de abastos de toda la vida es verdad que no algo muy muy extendido pero cada ver cada vez se va viendo yo creo que hemos pasado de tener eso así a pasar a sobre en pasarlo todo yo otra vez estamos volviendo un poco a alternativa más en niebla por ejemplo está cerca de mi casa puede abierto igual hace un par de meses pero ya en Madrid había otras porque yo me enteré me me interese haber Alberto Si yo lo quiero comprar pues detergente para la lavadora incluso suavizaba ante fregaba platos para bueno pues para lavar los platos donde lo boom pero que hago porque si no la alternativa va a ser ir al supermercado y traerme en lo que a mí me parezca obligaba al fin claro entonces yo ya tenía son envases lo que hice fue gastarlo la Abalo ya voy a rellenar los directamente entonces bueno por ejemplo para que la ente no se piense que esto va a ser mucho más caro como decía en algunos casos podría ser así en otro no cuando fui a rellenar mi botes de un litro de de lavavajillas también tenía el típico de desinfectante para superficies tipo baño tipo cocina que viene así como bueno con una especie de difusor no sé como ya pistola no claro acotó el free que bueno pues ese también fui a rellenar lo y al final el precio era era muy parecido un euro y algo así cada uno rellenar el bote

Voz 1667 15:16 intentar cumplir este reto no sale

Voz 0268 15:18 Carlos no salimos no tendría porque a salir más caro en algunos casos sí es verdad que por ejemplo la pasta de habían dado a no ser que la hagas tú quizá la alternativas que ahora Deimos I son un poco más bueno un poco más cara pero hay que dar un poco de tiempo también a ver qué alternativa surgen sino para siempre la puede hacer estuve en casa yo sí yo no he probado también

Voz 1667 15:37 es que hay productos que son eh complicadísimo de de conseguir evitando el plástico no cuenta nuestra compañera del país Patricia Gosálbez que que se sumó a este reto que una de las cosas más complicadas y a la vez más cómicas que que relata

Voz 12 15:52 es conseguir el papel higiénico

Voz 1667 15:55 sin plástico sin estar empaquetado en plástico porque contaba la cantidad de papel higiénico que consumen los españoles que a quienes aquí al año equivalente a tres Titanic decía pero en volver todos son plástico es un gasto además es un plástico que vive de un solo uso que nada más llegar a casa lo tiramos practicamente

Voz 0268 16:17 claro es que ese es el problema que hay muchas cosas que podrían venir sin estará envasada pues si el papeleo digo bueno tampoco todo el mundo lo va a toquetear en las estanterías no si viniese pues en conjunto de alguna forma que no fuese Usando plástico IMI no fuese de un solo uso pues sería mucho más sostenible no al final es que está en prácticamente todo lo que compramos en nuestro día a día ya es el problema que de alguna forma no sólo desde el punto de vista personal que el que estamos tratando hoy pero también desde otros puntos de vista hay que reducir esa producción masiva de de plástico desechable muchos oyentes pueden estar pensándolo

Voz 1667 16:53 bueno claro es que ellos no se hablan desde Madrid que tiene muchas opciones no de comprar a granel hombre lo de comprar gran en la alimentación sí que es verdad que es fácil de encontrar en cualquier localidad pero hay algunos productos que que sí que siguen siendo siguen siendo complicados ahí es un poco lo que decías hace falta la el compromiso de la industria también no para que cambie eso

Voz 0268 17:15 claro totalmente hace falta el compromiso de la industria también de los gobiernos de Ci por ejemplo que hablábamos de las bolsa la medida que entró en vigor el año pasado para cobrar toda la bolsa no sólo hayan supermercado sino en todos los establecimientos pues para nosotros se queda muy corto porque se cobra las bolsas eliminan las que conocemos todos convencionales de plástico pero al final es salde esa ley dirige aquellos establecimientos pongan bolsa campos estable que también pueden llevar plástico entonces digamos que cambiar una bolsa desechable por otra bolsa desechable no los parece la solución entonces es verdad que hace falta mucho más trabajo y que por favor ven cosas sean sus viviente efectivas no CBS pueda haber ese cambio

Voz 1667 17:56 claro que si quitamos una bolsa de plástico en los supermercado pero envolvemos un triste plátano en una bandeja de plástico y envuelto en fin de plástico pues para poco sirve porque eso es lo que estamos viendo todos los supermercados Salva

Voz 0268 18:10 totalmente de esta medida tienen que ser mucho más transversales no sólo las bolsas sino también otro tipo de bases en eso por ejemplo la nueva directiva europea que ya sea aprobado y entrará en vigor me parece que era el veinte D no el dos de julio tienen dos años para transponer la pues si se incluyen los platos los vasos la pajita pero aún así el grueso de envases como longitud comenta todavía no estaban reflejado obligan a una reducción significativa pero quién va a definir qué habría reducciones significativas entonces bueno

Voz 1667 18:41 Alba yo me imagino que empezara a cumplir este reto tiene que ser un poquito agotadora al principio pero después cómo se siente uno

Voz 0268 18:50 sí quizá al principio será muy difícil un poco frustrante porque ves

Voz 1667 18:53 para identificar dónde conseguir cada claro

Voz 0268 18:56 exacto primero tienes va al supermercado habitual cuando te das cuenta de que no buenas compras calcinadas y no sin envases dice y ahora cómo me apaño yo no entro que tienes que viviendo a tu alrededor también dentro de tus posibilidades que hay para ver qué cosas pueden sustituir ya digo que no productos frescos quizá quizá sea lo más sencillo fruta verdura carne pescado quizás sea más sencillo

Voz 1667 19:18 porque esto es algo que tenemos que asumir todos no no vale de nada que miremos a los gobiernos que apuntamos a digamos a los que tienen que tomar decisiones porque esto es compromiso de cada uno

Voz 0268 19:28 en este caso bueno en este caso sí que sería compromiso de cada uno por ejemplo el para ir a comprar de verdura o carne pescado llevar nuestro propio en base pero también que desde el propio establecimiento lo faciliten esa opción tengamos la opción de poder llevar nuestro propio envase en el caso de otras cosas como lo líquido ya ahí es verdad que nosotros podemos buscar tienda a granel y rellenar como hago yo Patricia y Fernando es que sólo uno una máquina de de esto ya en pero sí que es verdad que si desde los propios establecimientos propios supermercado facilitase en poder recargar o que fuese un envase que yo utilizo y cuando lo terminó utilizar ya se han acabado lo lo dejó en el supermercado tendría un día o sea yo he pagado y aumento vale cinco euros por el producto y cincuenta céntimos por el envase cuando yo vuelva al supermercado y lo deposite allí me devuelven Mi cincuenta céntimos IS en base es la Abbado se gestiona adecuadamente se vuelve a rellenar hice vuelve a poner en el punto de venta bueno entonces ya no es sólo una responsabilidad ciudadana sino también por parte de dónde podríamos comprar los productos no eran mancas correspondientes

Voz 1667 20:38 al final todos todos podemos debemos poner soluciones porque desde luego éste es un problema que nos afecta a todos Alba García gracias por acercarte a la radio por contarnos esta experiencia que no ha llamado tantísimo la atención esta última semana y que se extienda el ejemplo

Voz 0268 20:54 gracias a vosotros y espero que la gente se anime no sólo una semana sino mucho

Voz 1667 20:57 toda la vida porque esto es una costumbre gracias

Voz 1667 21:05 la Escola de Cultura de Pau de la Universidad de Barcelona acaba de publicar su informe alerta dos mil diecinueve en el habla de conflictos de Derechos Humanos de construcción de paz que es una de las mejores radiografías sobre la evolución de las tensiones en el mundo lo decíamos en portada podemos hablar con Josep Maria Royo Josep María buenos días

Voz 6 21:24 hola buenos días y esto no solo habláis de confía

Voz 1667 21:26 estos abierto sino también de caminos que se abren hacia la paz no

Voz 6 21:30 si intentamos balancear la la perspectiva de los estudios del análisis de la investigación que realiza el informe aportando también a parte de lo que es la radiografía de la conflictividad de la violencia armada en el mundo algunas ventanas de oportunidad algunas cuestiones que dan pie a a alimentar la esperanza de que el cambio es posible y que allí actores instrumentos hay iniciativas que están trabajando en ella no y en ese sentido de intentamos también destacar estos otros contextos de cara que digamos la iniciativa política internacional pueda apoyar pueda facilitar que estos contextos también puedan salir superar las situaciones de violencia de inestabilidad en los que se han visto inmersos en los últimos años

Voz 1667 22:15 la impresión de que ya me has citado algunos pero en qué indicadores os fijáis para establecer los resultados que se reflejan en el informe

Voz 6 22:23 bien básicamente estamos este informe este estudio es el resultado de un trabajo de investigación de de más de de más de una década en este estudio es el seguimiento que llevamos realizando el equipo de la Escuela Cultura Paz de aquí de la Universidad Autónoma de Barcelona durante los últimos años en base a análisis cualitativos de estudios e informes facilitados por diferentes puentes como Naciones Unidas organismos internacionales centros de investigación ONGs fuentes sobre el terreno en ese sentido tiene un carácter cualitativo a partir de una serie de definiciones por las que nos guiamos a la hora de dictaminar en qué contexto hay una situación de conflictividad armada o una situación de crisis política e institucional que en base a número de víctimas mortales desplazamientos de población impactos sobre el territorio y sobre la población entre otros elementos no

Voz 1667 23:14 dicho lo cual identifique treinta y cuatro conflictos armados verdad más de una cuarta parte conflictos de alta intensidad qué significa exactamente eso

Voz 6 23:22 significa que en términos de víctimas mortales superan las la la el millar de víctimas mortales aunque en algunos de estos casos las cifras son superiores muy muy superiores a estos mil víctimas mortales no

Voz 1667 23:37 cuáles son los de las de los de mayor gravedad Josep Maria

Voz 6 23:40 básicamente los conflictos de mayor gravedad en la actualidad se sitúan en en Camerún en la región la gel de lo en la República Centroafricana Colombia Afganistán Filipinas Yemen en Siria es decir tenemos situados tenemos identificados una decena de conflictos y que según los cuales está está digamos virulencia en el número de víctimas mortales de impactos sobre el territorio niveles desplazamiento forzado son son muy grave si en el estudio nuestro nuestro informe a centrar nuestra atención aunque no dejamos de lado otros contextos que aunque la situación de violencia e inestabilidad de desplazamiento la la gravedad humanitaria es menor que en estos contextos que te citaba destacando entre ellos podríamos identificar tres que son los de mayor gravedad que identificamos en el informe Yemen Sudán del Sur iría serían los tres conflictos es de situaciones de violencia más graves en la actualidad y eso los otros treinta ahí los otros la otra treintena de conflictos como te decía también se mueven unos en unos umbrales de de violencia de desplazamiento de población de de de hambruna de violencia sexual muy muy elevados que con unos conciertan y en ese sentido intentamos llevar a cabo esta radiografía para poder identificar algunas de las tendencias algunas de las conclusiones más más y más remarcables el año dos mil dieciocho

Voz 1667 25:11 fíjate Josep Maria que más citados los tres conflictos más graves que según vosotros en vuestro estudio están ahora mismo activos los tres siempre están prácticamente olvidados practicamente no hay iniciativas a favor de la solución del conflicto allí de la violencia en estos tres territorios prácticamente no hay testigos de lo que está pasando allí en fin son son tres conflictos prácticamente olvidados quizás con excepción de Siria pero pero Moon pero vamos que está ahí ahí también

Voz 6 25:39 sí es cierto es digamos que la la la el nivel de violencia en nivel de persecución de represión de vulneración de libertades o como tú decías la la la la el silencio mediático en algunos esos contextos también es debido a la persecución incluso de los medios de comunicación de lo del de los trabaja de los trabajadores de periodistas que intentan en condiciones de extrema gravedad intenta hacer un seguimiento in dar informar sobre la evolución de estos contextos no el silencio mediático es debido a muchos actores y cada uno de los contextos debería tienen sus sus particularidades no pero pero sí que es destacable como como comentabas eh esos tres contextos por el número de víctimas mortales durante durante el año más de veinte mil víctimas mortales en en en Siria por ejemplo con un balance desde el año dos mil once de más de medio millón de víctimas mortales el caso Yemen que se ha dado conocer con bastante autoridad en el en el Estado español por las

Voz 13 26:39 las armas armas o que

Voz 6 26:42 que ha realizado el Gobierno español que ha permitido a facilita al Gobierno español a las empresas españolas a través de Arabia Saudita y de las que hay constancia que están utilizando en este conflicto o eh el tercer caso que que te comentaba el caso de Afganistán un conflicto de larga duración que que se remonta a los años noventa que ha ido variando en su tipología pero que sigue y sigue causando unos niveles de violencia de desplazamiento de de de vulneración de libertades de derechos humanos muy muy importante

Voz 1667 27:12 Josep Maria por no quedarnos con lo negativo vamos a las evoluciones que reflejan en el informe en positivo donde hemos conseguido caminar hacia la paz

Voz 6 27:20 bien uno de los contextos más destacados y que merece una especial atención en nuestro informe es la la evolución en positivo de la situación de inestabilidad en el Cuerno de África en los diferentes contextos análisis pero sobre todo en el caso de Etiopía se han producido importantes cambios durante el año dos mil dieciocho que nos hacen vislumbrar uno un escenario un nuevo escenario de progresiva mejora la gobernabilidad en la democracia que repercute a nivel regional por los diferentes contenciosos vinculados con los países vecinos no Etiopía e por presiones sociales políticas de la ciudadanía consiguió llevó a cabo un cambio político un el presidente en funciones en dimitió ir dio paso a un nuevo presidente a un nuevo primer ministro del país que abanderó la la la voz de la democracia de de de la mejora de las relaciones con sus países vecinos y uno de los primeros pasos fue intentar alcanzar un acuerdo de paz con un país con el que mantenía un conflicto armado una tenga una situación de violencia e que que tuvo tu tuvo su principal eh eh digamos poco de de de digamos de de de de de gravedad entre el año noventa y uno noventa y ocho y el dos mil Desde entonces este conflicto estaba enquistado en la subida al poder de de de lo primer ministro en Etiopía desencadenó un acuerdo de paz con hereditaria que tuvo sus derivadas a nivel regional por la mejora de las relaciones en relación a Yibuti porque también tenía este país un contencioso con Eritrea también con Somalia Icon otros países de la península Arábiga que juegan en este escenario digamos geopolítico a nivel regional en diferentes posiciones en relación a a los diferentes conflictos que afectan a la zona no

Voz 1667 29:10 te quiero preguntar por la actual tensión en Oriente Medio con ese incidente que del que informábamos el jueves esos dos barcos en el golfo de Adén no es el primero cómo lo ves tú es un área en el que nos tengamos que preocupar Oriente Medio

Voz 13 29:25 siempre es bueno pero pero si la tendencia vamos

Voz 6 29:28 sabemos que cualquier cualquier acto o cualquier situación de escalada de la violencia en Oriente Medio tiene repercusiones regionales e internacionales

Voz 14 29:39 mención por su papel mediático y sabemos también por los diferentes conflictos que que presentes en la región y sus relaciones directas o indirectas también entre los actores potencia regional es el había solita Irán como cualquier acto de violencia cualquier brote de tensión puede desencadenar eh digamos unas repercusiones que que que piden eh que viven nuestra atención que piden la la la la implicación y el papel un papel más activo de la como internacional de cara a resolver estos conflictos aunque como ya sabemos los diferentes intereses Si el nivel equilibrio entre entre las potencias entre los países en la región hace difícil los avances eh en en en en la región en estos momentos los diferentes procesos de paz iniciativas de paz que hay abiertas son muy frágiles e hicieron pretende Endesa ha

Voz 14 30:35 a arrancar por por esta por esta dimensión regional de los diferentes conflictos que que afectan la zona no

Voz 16 30:42 Josep Maria pues muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 1667 30:44 este sábado en Punto de Fuga

Voz 1667 30:54 lo decíamos al comienzo Médicos Sin Fronteras ha conseguido algo importantísimo en la lucha por el control del VIH se ha adelantado a la meta que ha propuesto Naciones Unidas en dos mil veinte para controlar la expansión del virus IU ha conseguido con un proyecto innovador del que nos va a hablar Laura Triviño a la responsable de la organización en Sudáfrica que es donde se ha conseguido este avance

Voz 3 31:15 hola Laura buenos días buenos días

Voz 1667 31:18 hay tres cifras que marcan este proyecto de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica son las cifras noventa noventa y cuatro noventa y cinco Laura qué significa eso

Voz 4 31:28 pues mira eh las eh son lo que son las metas que ONUSIDA propuso en el dos mil trece para poder conocer que en el dos mil veinte lo que quieren decir es que ellos eso que propusieron un noventa por ciento de la población deberían haber su estatus sobre VIH sida el noventa por ciento de esa población debería debería estar en tratamiento con antirretrovirales yendo noventa y el noventa por ciento de esos que están en tratamiento deberían tener subidos es suprimido es decir que el virus indetectable en ese proyecto lo que hemos conseguido es que no sólo noventa noventa noventa Hemos conseguido que fuera noventa noventa y cuatro noventa y cinco por ciento

Voz 1667 32:11 aumentar los porcentajes y además un año antes de lo que ha establecido Naciones Unidas no

Voz 16 32:16 justamente ha sido escogido logro que lo hemos conseguido además que es el primer el primer distrito la primera población el que hemos podido observar que ha sido posible hacerlo por lo tanto estamos muy contentos

Voz 1667 32:32 es más añado un hito más que lo habéis conseguido en una de las áreas de Sudáfrica que tiene mayor prevalencia no de del VIH

Voz 16 32:41 exactamente son el área donde trabajamos que escualo natal es una zona muy rural además una de cada cuatro personas tienen Fira sobre todo en la población joven y sobre todo las mujeres que hacen las mujeres embarazadas hasta casi cuarenta por ciento de ellas vencida

Voz 1667 32:58 tremendo hay algo que me llama la atención que quiero que nos expliques Laura que les expliqué a todos los oyentes y es que decís que este proyecto ha reforzado la tesis que tenéis a Médicos Sin Fronteras acerca de la idoneidad de establecer intervenciones a nivel comunitario es decir qué quiere decir eso Laura

Voz 16 33:17 fin de eso quiere decir que cuando vas a cualquier intervención un programa de Siria pero cualquier otro no lo tienes que hacer es hacerlo con la Comunidad es imposible hacerlo hay que entenderla hay que hay que colaborar con ella el diseño de programa tiene que ser en conjunto con la comunidad cuando hablamos de la comunidad hablamos de pacientes de familias de líderes de la Comunitat adicionales pues el sistema político que tengan en ese lugar exactamente entonces todo el conjunto de todo eso hace que sea posible diseñar estrategias e intervenciones que que hablen a las necesidades que esa comunidad en específico tiene

Voz 1667 33:59 no te iba a preguntar qué qué ha hecho falta para que toda la comunidad se involucre no

Voz 16 34:04 pues mira llevamos trabajando allí desde el dos mil once y entonces hemos tenido pues un montón de reuniones informales formales con diferentes centros en la Comunidad hablando mucho con el Gobierno compartiendo líneas oyendo lo es lo que ellos tienen que decir pues para poder hacer eso adecuar no a lo que era necesario por ejemplo a la zona donde trabajamos pues todo el mundo sabe lo que es el sida antes era tonta uno se podía hablar de ello y ahora mismo pues ya no representa un tabú la gente puede hablar de ello libremente que no han repetido repetible repetido durante muchos años

Voz 1667 34:41 desterrar el miedo al VIH allí y Laura como ha cambiado la vida de te iba a decir de los portadores no de del VIH pero en general de la comunidad de estas comunidades no

Voz 16 34:52 sí mira yo creo que ha cambiado mucho en esta población ha cambiado mucho trabajo que hacer no podemos es decir que que estamos en el lugar donde no es no es un problema mucha gente acá o le cuesta mucho compartirlo con sus familias incluso sobre todo la gente la gente joven así que es una cosa que bien que hemos conseguido algo maravilloso pero no quiere decir que podemos bajar la guardia que está todo hecho

Voz 1667 35:17 Nos preocupa por ejemplo que que más de la mitad de los hombres ya adolescentes de entre quince y veintinueve años no reciben tratamiento no todavía

Voz 16 35:27 exacto son por ejemplo de sabemos que hemos hecho noventa noventa y cuatro noventa y cinco excelente pero si lo miras por sexo los hombres no están también como las mujeres sobre todo como has tú has comentado de los quince a los veintinueve años y eso quiere decir que el hombre en general es mucho más difícil de conseguir saber no van a los centros de salud o cuando van ya está muy enfermos al muchos lo que es la masculinidad en en África pero no sólo en África muchos muchos lugares en donde el hombre tiene que ser fuerte quizás no puede demostrar debilidad donde los sistemas de salud no están adaptados a los hombres el hombre no quiere esperar nada en la sala de espera era algo rápido quiere ser atendido por hombres que temas sanitarios no puede responder a tantas cosas

Voz 1667 36:15 hay unos estás dando una de las claves de las dificultades de luchar contra el VIH allí no pero cuáles son los falsos mitos

Voz 0268 36:21 los falsos mitos entorno al VIH que ha visto

Voz 1667 36:23 han ido que que derribar Laura

Voz 16 36:27 hombre entre moros de falsos mitos yo creo que ahora hay mucho entendimiento de cómo se transmite eh yo creo que hoy en día la gente sabe que es la el el mayor factor Prats la transmisión es una transmisión heterosexual y son poco es la educación más que falsos mitos

Voz 1667 36:46 es decir bueno pues si no hay alguna

Voz 16 36:49 protección no hay una prevención se transmitir seguro llegan un poco lo que ha sido un esfuerzo descomunal ha sido el hacer entender a la gente que está en la mejor prevención que hay es estar en tratamiento tanta también antirretrovirales el tiro subastar suprimido va a ser impecable no vas a poder transmitir la enfermedad y eso es es la mejor arma que tenemos y hacer entender esto a la gente y que la gente se lo tome como que somos como que se toman el tratamiento cada día que esa tratamiento es muy difícil

Voz 1667 37:19 que vean vida no en que le habían futuro

Voz 16 37:22 exacto porque pues lo lo ven pero la vida cambia ahí no es un modelo lineal sabes en el que empiezas tratamiento vas a tomar lo cada día durante el resto de cincuenta años pues no hablar era cambia lo vas a dejar de tomar pues cualquier situación entonces qué pasa ya es cuando el el el virus pues aumenta entonces puede estos emitirlo otra vez esa es un poco el pez que se muerde la cola

Voz 1667 37:47 a nuestros oyentes habrán oído algo de jaleo en algunos momentos de la entrevista es porque la Áurea asiste a la segunda Conferencia sobre el Sida más importante a nivel mundial que se está celebrando en Durban no sé que estás escuchando allí en esa convención Laura que te resulte interesante no que nos pueda resultar interesante sobre a soluciones a este virus

Voz 16 38:09 sí lo que era lo que me sorprendía es que el número de nuevas infecciones que ocurren cada día en Sudáfrica son mil doscientas mujeres jóvenes cada día que siguen infectando se sabes unas cinco mil ente tienes al día eso es estamos celebrando por ejemplo una una victoria entrara Médicos Sin Fronteras pero cuando lo oía pensaba mucho trabajo Alcácer hizo un poco cae un poco desencanto una fatigas a decida hay una pérdida de fondos de tonos de

Voz 1667 38:45 donantes no

Voz 16 38:47 a nivel a nivel mundial y los que estamos en terreno de los que seguimos trabajando en esto hace tantos años vemos que que no que la lucha continúa que el problema ha cambiado pero sigue estando ahí y ahora el problema es que tenemos a mucha gente que lleva tomando antirretrovirales muchos años y que tienen fatiga los aman y que tienen otras enfermedades que vienen con la Herat pues no sólo tienen vencida tienen diabetes tienen hipertensión entonces sabes no es fácil tomar una pastilla es no tres o cuatro yo creo que la falta de entendimiento de lo que esto supone es algo que tenemos que usar encontrar soluciones diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora

Voz 1667 39:27 muchos retos todavía en la lucha contra el VIH pero Laura nos ha explicado este ejemplo de que es posible conseguir esa meta de Naciones Unidas de que el noventa por ciento de las personas con VIH conozcan su estado el noventa por ciento siga el tratamiento y por tanto ese noventa por ciento tenga una carga viral indetectable lo que en la práctica supone que no se puede transmitir el virus Laura muy interesante lo que nos has contado seguimos muy atentos agosto yo trabajo en Sudáfrica gracias

Voz 16 39:58 muchas gracias a vosotros gracias Pablo gracias a punto de fuga por pues pues estaría interesado en estos temas

Voz 1667 40:24 antes del mundo que iba a hacer una parada en Marruecos que según Reporteros Sin Fronteras han levantado un auténtico muro de silencio en la frontera del Sahara Occidental un apagón informativo en una de las zonas del mundo donde menos se respetan los derechos humanos atentos a lo que nos cuenta Sonia Moreno

Voz 21 40:42 las autoridades marroquíes dificultan e impiden que los periodistas e incluso los que están acreditados entren en las ciudades del Sahara Occidental para informar sobre lo que sucede allí lo habitual es que corresponsales que pasan varios años viviendo en Marruecos cuenten lo que ocurre en El Aaiún capital del Sahara Occidental a través de testimonios ovillos Quique acaben yéndose sin haber visitado tan siquiera a la zona de esa dificultad para informarse quejan incluso los periodistas saharauis un grupo que conforma aquí media lo denunció ya en el documental tres Camara robadas intentan desde hace una década romper el bloqueo informativo pero han sufrido persecuciones detenciones por lo que siempre trabajan escondidos Ahmet allí es el responsable del equipo

Voz 0268 41:20 estábamos como ha ocurrido

Voz 22 41:23 el marroquí sufrimos distinciones privación de libertad arbitrariamente torturas vigilancias a Neville y vuestras familias de nuestros móviles

Voz 21 41:38 Reporteros Sin Fronteras denuncia que el Sahara Occidental es un desierto para el periodismo en un informe en el que solicita a Marruecos que respete los derechos fundamentales en el Sahara Occidental entre ellos la libertad de expresión e información que garantizan no sólo el derecho de los periodistas saharauis a ejercer un periodismo libre sino el derecho de los ciudadanos saharauis a recibir una información plural veraz además insta a la Unión Europea y muy especialmente a los gobiernos de España y Francia a que rompan su habitual silencio cómplice con Marruecos y condene la represión de los periodistas saharauis esto es lo que decía al hacer la delegada de Reporteros Sin Fronteras en España Edith Rodríguez Cachero ha

Voz 1341 42:11 igualmente hay seis periodistas saharauis detenidos en las cárceles marroquíes cuatro de ellos cumpliendo condenas de entre veinte años y cadena perpetua por tanto en el periodismo local está perseguido de una forma implacable inmisericorde con mano de hierro por parte de

Voz 21 42:29 las autoridades marroquíes la situación de agujero informativo que denunció esta semana Reporteros Sin Fronteras se debe también a la expulsión de periodistas porque en lo que va de año Marruecos ha expulsado el Sahara Occidental a veinticinco personas entre periodistas activistas de derechos humanos y observadores la última la fotoperiodista Judith Prat esta misma semana que aquí nos lo cuenta

Voz 23 42:48 yo llegué a a El Aaiún el día once a las nueve de la noche en autobús desde Enagas con el objeto de impartir un curso de fotoperiodismo periodista saharauis en la estación me recogieron los compañeros Nos dirigimos en su casa donde yo iba a dejarme durante el curso las dos horas llegaron varios policías marroquíes vestidos de paisano aporreando la puerta dando gritos y me dieron cinco minutos para salir de la casa ya en la calle me separaron de mis compañeros saharauis y me obligaban a meterme en un coche donde me interrogaron antes de obligarle a subir a un autobús con destino a Agadir es decir me expulsaron del Sahara opción

Voz 21 43:20 en El Aaiún todavía está pendiente el juicio a la periodista saharaui nas la el Jalili que se enfrenta a dos años de prisión y una multa de hasta casi quinientos euros la joven fue detenida el cuatro de diciembre mientras retransmitía una manifestación en directo en las redes sociales el proceso fue aplazado hice retoma este próximo veinticuatro de junio

Voz 0861 43:40 hay un concepto que no habíamos escuchado aún iconos inquieta la verdad nunca antes habíamos oído hablar de la fatiga de solidaridad este nuevo término figura en el último Informe Foessa el estudio que realiza cada año Cáritas para hacer un diagnóstico de la pobreza en nuestro país este trabajo alerta que el ascensor social en España se ha roto que el dieciocho por ciento de la población está en situación de exclusión social pero lo dicho lo más llamativo es que han comprobado que la sociedad española siente fatiga a la hora de ser solidario exactamente por qué Maragall herido cuéntanos

Voz 0259 44:14 cuando los investigadores hablan de fatiga de solidaridad no se refieren a las familias el colchón familiar aunque más debilitado por tantos años de esfuerzo sigue ahí apoyando a sus hijos e hijas que se han quedado en paro o en una situación precaria el Informe Foessa sobre exclusión social constata un cambio sociológico las clases acomodadas que no tienen problemas económicos manifiestan cansancio e incluso estigmatizar a los perdedores de la crisis

Voz 7 44:41 demuestra cierta fatiga de la solidaridad en realidad los acomodados no practican la empatía pues suelen echar en cara a los excluidos su desafección su responsabilidad por estar en su situación

Voz 0268 44:52 el peligro es que la fractura y la desigualdad

Voz 0259 44:54 social se hará más grande hay seis millones de personas que viven en una gran inseguridad laboral son un grupo social que está muy enfadado resentido con las elites en esta parte de la población crece las opciones xenófobas ultras y el rechazo al inmigrante

Voz 1667 45:10 actualmente en el filo de la navaja

Voz 7 45:12 está en la antesala de la excursión intuye que en la próxima sacudida en la próxima crisis sostén económico se quebrará iban a ser los primeros en caer le indigna que la sociedad asegura se desentiende el resto coja más impulso hasta desconectarse son los que votan salir de impedir la entrada de foráneos

Voz 0259 45:31 el que habla es Guillermo Fernández el coordinador de este informe de Cáritas de seiscientas páginas en el que han trabajado ciento treinta investigadores de treinta universidades Isaiah elaborado con entrevistas a más de uno

Voz 24 45:43 en mil familiar

Voz 0861 45:50 este es el cuento de Unicef que narra el nacimiento de uno de los muchos niños en Yemen Un cuento que refleja una realidad terrible cada dos horas seis bebés recién nacidos mueren debido a las complicaciones durante el parto porque las condiciones sanitarias son paupérrimas bueno estos datos pertenecen a la primera entrega de una serie de análisis sobre la salud neonatal en Yemen los datos reflejan perfectamente a nivel de pobreza en este país sólo tres de cada diez nacimientos se producen en instalaciones sanitarias y uno de cada treinta y siete recién nacidos mueren en su primer mes de vida Monique con otro nivel de intensidad la violencia también golpea en Oriente Próximo Gemma Watch ha denunciado que durante la última escalada de violencia en mayo entre Israel y las facciones palestinas en Gaza las dos partes violaron la ley internacional batirle con Berry

Voz 25 46:41 bombardeos contra objetivos no militares que dejaron un saldo de trece civiles palestinos muertos y más de setecientos cohetes palestinos lanzados de forma indiscriminada contra pueblos israelíes unos y otros israelíes palestinos actuaron de forma ilegal e inmoral por lo saber proteger a la población civil durante los ataques es cruzados de principios de mayo en Gaza son las conclusiones de dos informes publicados simultáneamente por la ONG Human Rights Watch y la organización israelí Betselem las dos entidades lamentan especialmente que Israel bombardeara sin previo aviso zonas residenciales edificios de oficinas en Gaza una región superpoblada donde hay un alto riesgo de afectar a civiles son informes que probablemente caerán en el saco roto de este conflicto estancado y sin perspectivas de resolverse en vísperas de una conferencia en Bahrein sobre un plan económico para los palestinos apadrinado por Estados Unidos el Gobierno palestino ha pedido a Jordania Egipto que no participen en este

Voz 0268 47:40 dentro porque sería en parte avalar

Voz 25 47:43 el futuro plan de paz que Donald Trump estaría preparando para israelíes y palestinos

Voz 0861 47:49 íbamos con otras historias samba Martín lo recordarán murió hace ocho años en el CIE de Aluche ya esta semana hemos conocido el fallo de la sentencia por su trágica muerte la justicia absuelve al médico que se negó a tratarla porque concluye que sería

Voz 1667 48:04 usted cargar a este acusado en exclusiva

Voz 0861 48:07 con toda la muerte de samba eso sí el juzgado que ha llevado a este caso cree que la actitud del médico fue negligente porque ni siquiera ordenó una radiografía para samba pese a sus antecedentes ya su gravedad bueno lo más importante es que el juez también saca los colores al Estado en su caso se concluye que las deficiencias burocráticas de la Administración tuvieron un peso relevante en que Samba no recibirá el tratamiento que necesitaba

Voz 26 48:33 es especialmente relevante en la parte de la sentencia donde se reconoce efectivamente que las omisiones del acusado las omisiones de otras personas y las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en el hecho de que Samba no recibiera el tratamiento debido al tratamiento que probablemente hubiera ayudado a salvar su vida

Voz 1667 48:54 es la lectura que hacía Patricia Fernández abogada de la familia las acusaciones estudian ahora la posibilidad de presentar un recurso yo hablo

Voz 0861 49:06 lo de los Cíes la ONG Pueblos Unidos ha presentado esta semana su informe anual sobre el estado de los centros de internamiento de extranjeros esta ONG un año más denuncia que en los Cíes de España de forma sistemática se está vulnerando los derechos más básicos ampliamos con Nicolás Castellano

Voz 1620 49:25 en dos mil dieciocho fueron internadas un total de siete mil ochocientas cincuenta y cinco personas en los centros de internamiento de extranjeros de España según los jesuitas aumenta alarmantemente el número de menores en esos centros de internamiento en dos mil dieciocho se encerraron a ochenta y nueve por los cuarenta y nueve del año dos mil diecisiete según el informe anual del Servicio Jesuitas emigrante en los centros de internamiento de extranjeros en España siguen siendo espacios de sufrimiento donde se acentúan las situaciones de desprotección hice vulneran los derechos básicos Marruecos y Argelia acaparan dos tercios de las nacionalidades de personas internadas en dos mil dieciocho una discriminación de orejas desde la llegada hasta el internamiento porque su repatriación es más factible según denuncia el informe

Voz 0861 50:04 por inseguridad y violencia los Cíes y abusos contra el medio ambiente las playas españolas Ecologistas en Acción ha recorrido ya ocho mil kilómetros de costa después de hacerlo ha publicado el listado con las cuarenta y ocho playas que han sido reconocidas con la bandera negra por incumplir las normas básicas para proteger nuestras playas ampliamos con Javier Gregory quince banderas negras por vertidos de aguas fecales nueve por especulación urbanística nueve por contaminación industrial y dos por acumulación de basuras en total Ecologistas en Acción acaba de entregar cuarenta y ocho banderas a los puntos negros de la costa españolas entre ellas destacan porque repiten la playa de lotería en Almería el Puerto de San Vicente de la Barquera en Cantabria o La playa de los peces dos en Valencia a parte de la contaminación del agua está un eje verde vuelve a denunciar el grave impacto de la industria del turismo y la especulación urbanística en los ocho mil kilómetros de nuestro litoral y terminamos hoy con un proyecto que bueno la verdad nos ha encantado que necesita un poquito de ayuda

Voz 3 51:16 Santa Clara sobre el

Voz 24 51:18 Amazonas usando las primeras horas de radio

Voz 0022 51:25 no queremos hacer esto desde un estudio queremos hacerlo desde la selva en la selva conviven infinidad de sonidos pero la selva también son personas con historias y voces que queremos escuchar recoger y compartir vamos a crear una radio comunitaria en Santa Clara de elogiar un pequeño pueblo de novecientos habitantes ubicado en la selva

Voz 8 51:47 en una herramienta nueva que va a mejorar la comunicación de las persona de Santa Clara que además de ayudar a que se conserve la tradición y la cultura de esta Comunidad de la madre mía

Voz 0268 51:58 en la Almería vuela para no

Voz 8 52:02 radio

Voz 0861 52:03 insolidaridad se mezclan en este proyecto amazonas que lidera la periodista Fátima donado

Voz 28 52:09 una de las recompensas que más nos gusta le hemos llamado con la sonoro

Voz 0268 52:13 sí es una manera de que

Voz 28 52:16 si tú financia el proyecto es te vincula haremos con un vecino podréis construir una historia a medias a través de notas de voz que nos encargamos de ir uniendo no pudo empezar a una historia y el vecino la continuará