El Larguero: Primera parte (14/06/2019)

las once y media a las diez y media en Canarias

Voz 1 00:45 todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este catorce de junio entramos ya en periodo vacacional de verano e ya empieza la gente irse de vacaciones ya empieza a la gente a colgar fotos en las redes sociales son enviar

Voz 1991 00:59 Grupo las fotos en la playa con la cervecita poquito envidia pero nada que aquí estamos aquí vamos a seguir durante el verano con con el Larguero que no falte y os vamos a contar todo lo que se vaya produciendo durante el enano que son muchas cosas eh como por ejemplo el famoso mercado de fichajes ya sabes que se va a mover muchísimo de aquí al treinta y uno de agosto y lo más llamativo que nos ha dejado el día de hoy es el fichaje que ha anunciado el Real Madrid ha confirmado que se ha hecho con los servicios de un joven jugador japonés a que usa cubo de tan solo dieciocho años pero que ya es internacional absoluto con su país ha firmado por seis temporadas y se incorporará en principio al Castilla Éste es uno de los jugadores que en su día estuvo en La Masia y que tuvo que salir que salir del Barcelona cuando le impuso esas esa sanción la FIFA al incumplir las normas para fichar a jugadores menores de edad que además les supuso esa sanción de no poder fichar jugadores en varias ventanas de de mercado bueno pues sí de chaval vuelve a la Liga española o Huelva el fútbol español mejor dicho pero no lo hace el Barça el Barça me consta en nos han contado nuestros compañeros de de Barcelona que intentó recuperar al jugador pero que ya las pretensiones económicas de de él de su agente estaban por encima de lo que tenía pensado o lo que con lideraba el Barcelona pagar a este jugador por por su regreso ahí aparece el Real Madrid que ha llegado a un acuerdo con con cubo para hacerse con sus servicios como digo para las próximas seis temporadas los que saben de fútbol internacional y las vi le han visto un poquito dicen que es una de las grandes promesas del fútbol asiático veremos veremos cómo cómo responde yo no recuerdo haber visto jamás no jugador asiático en el en el Real Madrid suena no

Voz 2 02:43 no no lo abordaje no me suena ninguna la acción no no no no

Voz 1991 02:46 yo no no recuerdo no sé si en hace millones de años a lo mejor esta pero vamos en las últimas décadas seguro que no ha habido ningún jugador asiático en el en el Real Madrid veremos veremos si si funciona lo de cubo o no algún cachondo Pardo que da estaba Joan Álvarez en la redacción que estaba diciendo mira pues a Cuba a lo mejor Le podían buscar para foguearse en primera división una cesión un equipo de Primera hice lo ideal sería el Betis porque ya tendría el cubo de Rubik terrorífico pero bueno ha eliminado nunca iban en los chistes Versalles de parados en fin que bueno que cubos nuevo jugador del Real Madrid se incorpora en principio al Castilla además el Atlético de Madrid ha contado Miguel Martín Talavera en Hora veinticinco que el conjunto rojiblanco está a punto de cerrar la contratación de Mario Mosso el jugador quiere ir al Atlético de Madrid pero el Real Madrid posee un derecho de tanteo para hacerse con el jugador va a respetar en principio el deseo del jugador pero va a esperar también a que tenga la oferta encima de la mesa al español es decir el Real Madrid si renuncia al derecho de tanteo por explicar la situación el Atlético de Madrid le llega al Espanyol y le dice te doy doce millones de euros por Mario Hermoso le pongo esta ficha con estos años el Real Madrid que yo tengo derecho tanteo me lo llevo yo paga la misma cantidad al menos iguala con lo cual se llevaría el jugador el Real Madrid estaría dispuesto a no ejercer el derecho de tanteo siempre y cuando les satisfaga la la oferta económica del Atlético de Madrid por qué porque en el caso de que el Real Madrid no ejerza el derecho de tanteo se llevaría el cincuenta por ciento del traspaso del jugador es decir que si mañana llega el Atlético de Madrid al español oye ocho millones de euros por el jugador ahí yo no me llevo sólo cuatro millones sube la oferta no ejerzo mi derecho de tanteo si llega el Atlético Madrid dice veinte millones de euros derrama dice me llevo diez metros de parodia Espanyol a lo mejor erraba dice perfecto me parece bien la operación diez millones de euros es algo apropiado con lo cual no ejerzo el derecho de tanteo el jugador podrá incorporarse al Atlético de Madrid es decir creo que la intención de Real Madrid es dejar que el jugador fiche por el Atlético de Madrid siempre y cuando la condición económica o la oferta económica en este caso del Atlético de Madrid sea lo suficientemente importante como satisfaga las pretensiones del Real Madrid en ese punto está ahora mismo la situación de la negociación de Mario Hermoso para llegar al Atlético de Madrid Pablo Forlán al deja al Villarreal para marcharse al West Ham de la Premier League el conjunto amarillos se embolsa veintisiete millones de euros el Alavés ha hecho oficial la contratación del delantero Ramón Mieres firma por cinco temporadas llega procedente el tiran Jerte argentino pero la pasada temporada estuvo jugando en el fútbol croata en el Mundial Femenino de Fútbol que se está disputando en Francia nueva jornada de entrenamiento de la selección española que ya prepara ese trascendental partido de el lunes contra China a las seis de la tarde en ese partido nos jugamos la clasificación las cuentas son claras eh si empatamos o ganamos nos clasificamos seguro en el caso de perder tendríamos que lo lo primero y fundamental que si puede ser por un gol de diferencia muchísimo mejor porque ahí es donde entrarían los números para ver si nos metemos como una de las cuatro mejores terceras elecciones en este en este Mundial así que como digo un empate en los clasifica automáticamente como segundos de grupo además porque tenemos mejor gol gol average general eh que China y una derrota eh pues veríamos a ver si nos mete como una de las mejores tercero pero vamos que quiera ganar el partido dejarse de hacer cábalas en unos minutos vamos a estar en esa concentración de España para ver cómo están las nuestras y además hoy se han celebrado partidos en el grupo C Jamaica cero Italia cuatro y en el grupo de Japón dos Escocia uno e Inglaterra uno Argentina cero además esta noche a las dos y media de la mañana hora española arranca la Copa América que se celebra en Brasil y arranca con compartido de los anfitriones Free Brasil que se va a medir a Bolivia sino real va a Francisco no Brasil el que se va a medir a a Bolivia este domingo comienza el Europeo Sub veintiuno de Italia a las nueve de la noche debuta la selección española que se va a enfrentar a la anfitriona a Italia y aquí sí que no hay lugar al error son doce selecciones esto quiere decir que hay cuatro grupos perdón hay tres grupos de cuatro equipos eso es se clasifican los primeros solo un mejor segundo el mejor segundo esa que se mete estamos ahora mismo encuadrados con Italia que Scola que debutamos Italia tiene cinco Campeonatos de Europa de la categoría España tiene cuatro son las dos grandes favoritas hispano enfrentará el primer partido la que pierda ese partido pues lo va a tener muy complicado para conseguir ser la mejor segunda un empate daría opciones a las dos selecciones teniendo en cuenta que goleadas en en sus otros dos partidos y una victoria evidentemente te pone ya con pie y medio en las semifinales además entrar en semifinales tiene otro premio que es clasificarse para los Juegos Olímpicos así que mucho en juego ya en ese debut de España en el Mundial en el Mundial lo en el Europeo sub veintiuno que arranca el domingo fin de semana clave también para el ascenso a Primera División se disputan los partidos de vuelta que van a determinar qué equipo se van a meter en esa final en ese enfrentamiento que la determinar qué equipo sube a Primera mañana a las nueve Málaga Deportivo La Coruña con ventaja de cuatro dos para los gallegos para el domingo a las siete de la tarde en queda el partido ante el Albacete y el Mallorca con dos cero eh de ventaja para los insulares en baloncesto en la NBA campeón Toronto después de derrotar en el sexto partido a Golden State ciento catorce ciento diez hecho histórico por varios motivos el primero porque es la primera vez en la historia de la NBA que un equipo no estadounidense no norteamericano se proclama campeón en este caso ha sido un equipo canadiense Toronto que hace historia también hace historia Marc Gasol consigue su primer anillo ya hace además que con su hermano que también ganó la NBA que también tiene anillo de campeón de la NBA cuántos tiene tres tres anillos otros dos anillos de la NBA son la primera pareja de hermanos que consigue ganar la NBA y son de los nuestros son españoles esto decía Marc Gasol al final del parto

Voz 1412 08:53 digo ganar un equipo cuatro veces muy difícil te tienes que es el mejor equipo no tiene que ver ninguna duda en todos los niveles primera ronda segunda ronda tercera ronda final apreciablemente y luego la final mejor equipo en en en todas las eliminatorias si acabar arriba para mí ya te digo eso es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás ha hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido es un poco pues ésta no el el culminación de un de un algo muy especial contento porque veo a la gente feliz

Voz 1991 09:21 enhorabuena Marc Gasol enhorabuena también a Ibaka ya a Sergio Scariolo que son de los nuestros a todo esto mañana arranca la final de la Liga Endesa ACB primer partido entre Real Madrid y el Barcelona las nueve de la noche y hay que recordar que se disputa al mejor de cinco partidos el factor cancha a favor del Real Madrid es decir los primeros dos partidos en Madrid los dos siguientes en Barcelona y si fuese necesario un quinto volvería la serie a Madrid ya en el mundo del motor dos citas en el Mundial de Motociclismo en el circuito de Cataluña hoy al margen de la primera sesión de entrenamientos libres creo que lo más interesante y lo más emotivo además ha sido que se ha querido recordar a Luis Salom que se acaba de cumplir hace nada tres años de su fallecimiento en la curva doce más uno en este circuito instalado allí un monolito en recuerdo del del piloto español en un recuerdo además que lo van a poder visitar todos los aficionados que se acerquen este fin de semana Circuito de Cataluña y mañana a las tres de la tarde arranca las veinticuatro Horas de Le Mans donde Fernando Alonso junto a sus compañeros saldrá desde la segunda posición arranca mañana a las tres de la tarde acaba evidentemente el domingo también a las tres de la tarde y las once y cuarenta Condado do empezamos la semana que viene me caso no que mala suerte justo el mismo día que llega el de Volkswagen con

Voz 1991 11:24 Marta Casas notó la Yago buenas noches pues es histórico lo ha ido Toronto

Voz 1 11:29 Canadá está de fiesta primera vez campeones en la NBA

Voz 1509 11:32 si la primera vez que los Raptors consiguen un anillo de campeones de la NBA y la primera vez además que un equipo no estadounidense conquista la mejor liga del mundo y lo han hecho porque bueno pues han sido mejores la verdad ya con estas finales frente a los Golden State Warriors más allá de los muchos problemas que no han sido poco que han tenido los de la bahía con las lesiones de Kevin Durant ni y anoche mismo de Clayton son que estaba siendo el mejor en el sexto partido de las finales pero han terminado ganando los tres partidos que han jugado en Auckland han ganado cuatro partidos y finalmente se han llevado este primer título de la historia de la franquicia de Canadá fíjate que te decía de Claire Thompson que estaba siendo el mejor en ese partido de ayer nos dejó una de las imágenes de las finales eh se lesionó de la rodilla se estaba marchando al Vestuario y cuando estaba marchando El Vestuario le dijeron Clay que tienes que tirar los tiros libres salió cojeando tiene una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla y finalmente salió lanzó los tiros libres los metió pero eso sí no pudo continuar eh se quedó Carrie absolutamente solo y finalmente los de la bahía no pudieron levantar el anillo ganaron los Toronto Raptors con Leonard otra vez elegido como el envío de las finales es el segundo que consigue ha estado espectacular ya es un título que tiene muchísimo sabor español el anillo el primero para Marc Gasol que hace historia junto con su hermano Pau como decías en la tentación los primeros hermanos en ser campeones en la NBA se dice pronto ya hay que ver en la vida de Marc lo que ha cambiado en los últimos meses hace unos meses apenas donde estaba jugando en uno de los peores equipos de la NBA cómo eran los Memphis Grizzlies y ahora es campeón de la mejor liga del mundo también un Serge Ibaka que se ha tomado la revancha Conesa título que no pudo ganar en el año dos mil doce para un Sergio Scariolo que ha llegado a Toronto con un anillo del brazo de debajo del brazo podemos decir porque primer año primer anillo de campeón

Voz 1991 13:12 Sergio Scariolo qué tal buenas noches

Voz 1898 13:15 las noches muchísimas felicidades aquel

Voz 1991 13:17 sabe ganar un anillo de la NBA

Voz 1898 13:20 y describiendo en pocas palabras hay una una emoción que es parecida en algo a las otras cuando gana el título algo importante con otras cuántos equipos otras competiciones pero a la vez es muy diferente pues la dimensión y en este caso muy especial porque hemos tenido la sensación de tener todo un país detrás sobre todo en el playoff todo Canadá el empujando la presencia de miles de miles de personas por las calles los sitios donde proyectaba en el partido de otros metía en el partido y proyección que sea a la parada de una es decir la dimensión es brutal obviamente no digo que se disfruta más números tiene es algo que que que impone desde luego

Voz 1991 14:13 te tiene varios componentes históricos el primero es ese no Sergio el hecho de por primera vez en la historia un equipo canadiense campeón de la NBA Toronto está como loca bueno el país entero es que es un año que casi impensable hasta que se diese

Voz 1898 14:28 la verdad que no éramos favoritos y que no éramos tampoco el equipo con más talento desde luego lo toda la competición pero bueno los dos Trade de primero y de de Mar después seguramente han completado una química este equipo importantes y luego la confianza que se ha creado y la y la posibilidad de contar con gente que has sabido anteponer el bien del equipo al subir a su estadística personal cosa que aquí en la NBA es incluso más difícil respecto a Europa desde luego ha producido resultado final de un equipo muy compacto muy unido que ha superado dificultades derrotas momentos complicados las sin inmigratoria hayas siempre ha sabido salir para adelante evidentemente aquí

Voz 1991 15:19 España íbamos todos con Toronto estabais hay tres de los nuestros y estaba usted estaba ahí estaba Marc Gasol además Marc Gasol haciendo historia con Pau primera pareja de de hermanos campeón de de la NBA es que es histórico eso el han conseguido dos españoles

Voz 1898 15:38 ya verá que habrá que felicitar a sus padres no

Voz 1991 15:43 llevamos muchos años no

Voz 1898 15:46 han han puesto bastante buen material hay en ambos pero bueno estoy contento por mar porque evidentemente es un colofón a una trayectoria ya bastante larga en la NBA donde donde el equipo que ha estado ha tenido su momento ha podido aprovecharlo probablemente tampoco tenía realmente todos los mimbres no para poderlo hacer en su momento y ahora la coincidencia todas las con cadena acciones ha sido positiva ahí ya verás ya se lo ha merecido mucho además ha puesto mucho de de suyo no en este título lo suyo como se suele decir a quién

Voz 1991 16:28 España es llegar y besar el santo primer año en la NBA estar a este nivel disfrutar del anillo esto es que es otro dato histórico

Voz 1898 16:37 bueno en sí la verdad es que después de muchas ocasiones oportunidad de conversaciones en estos años con equipos en a donde siempre faltaba algo este verano he tenido la sensación de que ya no faltaba nadie siempre había incluso antes de que de que llegara a cabo hay que luego claro la realidad ha superado la imaginación pero ya tenía la sensación de que en en muchos sentidos era una oportunidad que va ni va a encajar perfectamente con lo que lo que estaba buscando y que hemos tenido también ese puntito de suerte que que siempre ayuda no cuando se gana un título

Voz 1991 17:23 a nivel personal un entrenador como usted que lleva tantos años en el baloncesto que han ganado todo que puede decir que aprendido en este primer año en la NBA

Voz 1898 17:33 bueno ha tenido mucho aprendido y que hay que estar bueno esto esto no es algo que he aprendido pero las formas de conseguirlo siempre son diferentes siempre te mejora no bien cuando realmente hay que estar bien a una competición Larga tan larga pero incluso un campeonato del mundo en Campeonato de Europa una olimpiada veinte desde pueda estar al cien por cien siempre lo importante es ir ir trabajando la química del equipo ir trabajando la la cohesión para que a que perder algo en el camino sobre todo al inicio hay hay que hay que cuidar físicamente los jugadores porque hemos llegado en condiciones bastante mejores que Golden State anotado ahí también a renunciando algo de minutos anteriormente o incluso a partidos no ha descansado veinte partidos durante esta temporada ejemplos hay que sabe rentabilizar los entrenos poniendo contenido pero intentando sobrecargar físicamente posible los jugadores que están sometidos hacía aún aún aún de volumen de desgaste físico brutal son muchas cosas muchas cosas la verdad que ha sido un año fantástico para incluso a nivel de baloncesto porque hay un baloncesto que probablemente en Europa todavía no se ha llegado ahí donde donde porque pero siempre eso sí aquí aquí se se llega a un poquito antes y luego normalmente pues todo el mundo sigue

Voz 1991 19:05 en sabe mejor está victoria siendo contra un equipo tan poderoso tan histórico en los últimos años como Golden State le da más valor a esta victoria

Voz 1898 19:13 bueno desde luego hemos encontrado un grandísimo equipo un equipo que no ha tirado la toalla nunca que ha luchado hasta el último segundo que ha demostrado por qué ha sido el mejor uno de los mejores equipos de la historia de la NBA ah incluso en los momentos complicados en lo que todas desde luego va todo nuestro respeto y reconocimiento en otras ocasiones ha tocado a ellos tener ese puntito de suerte con las lesiones que le tocaron una Cleveland ya en dos diferentes títulos que ganaron esta vez nos ha tocado un poquito nosotros Ése es el deporte pero bueno lo que tú has dicho un grandísimo equipo que probablemente incluso mayor valor evidentes

Voz 1991 20:04 de cualquier amante al baloncesto quiere quiere ganar usted estaba en Toronto precisamente para ganar este título pero ver a jugadores tan importantes como tele Clay Anderson y Kevin Durant teniendo esas graves lesiones es algo que que que que lamentar no porque jugando una final Iberia esas graves lesiones la verdad es que es tremendo eh

Voz 1898 20:24 sí no no no es ningún ningún gusto pues parte de nada lleno pero te pido el deporte es así hay que llegar en buenas condiciones en el momento es eso no no te pinte no no previene las lesiones pero desde luego eh y reduce el riesgo formulado por otro lado pues alguna vez toca otra vez toca Cruz no hay os repito tus dos años seguidos le tocó le tocó ese tipo de ventaja por la lesiones importantísimas en equipos rivales vez nos ha tocado a nosotros

Voz 1991 20:59 voy acabando nombres propios Caguán Leonar el envío pide de la de la final qué pedazo de jugador

Voz 1898 21:06 ya desde luego si si es un jugador increíble además que crea problemas que que una persona muy normal muy muy profesional muy familiar es verdad que no es muy hablador pero también cuando tocado hablar ha hablado un jugador que no ahorra sacrificios un anulado en la cancha para para poder ser estar fresco al otro lado como hacen muchas estrellas por aquí es decir jugador total para mí desde luego junto a Kevin Durant y broche irse uno de los mejores jugadores

Voz 1991 21:43 los otros dos nombres propios los que más nos toca nosotros Ibaka y Marc como han estado quiero decir que que nota les daría en esta temporada

Voz 1898 21:53 pues obviamente no ambos sobre todo por una cosa porque los dos han salido sacrificar parte de lo suyo personal en en función de quién del equipo tomar el protagonismo tremendo que tenía en Memphis que obviamente ha tenido que amenaza anotadora de ser referente indiscutible del equipo que aquí un poquito ha perdido pero ha sabido trasladar a la faceta de la construcción del juego las haciendas defensiva Search porque ha sabido reciclarse como suplente con una clase con una madurez con una capacidad de de cambiar los partidos desde el banquillo ahí en realmente valoraría esto al margen de sus cualidades que todos conocéis pero ambos han sido grandes jugadores de hoy se han sacrificado como digo algo de su propio lucimiento personal en función de la victoria final

Voz 1991 22:52 les han dado ya el anillo es anillo pega con todo ese lo puede poner con cualquier cosa

Voz 1898 22:57 te confronta salir de andar por casa

Voz 1991 23:02 igual van a estar en casa es un poco más cómodos no

Voz 1898 23:06 está te lo dan en la temporada siguiente es que todavía queda mucho para la Liga

Voz 1991 23:11 pues no no tenemos prisa ya ya iremos Miranda ver el diseño y todo eso termino elevar tiempo a coger unos días de vacaciones antes de ponerse el traje de seleccionador

Voz 1898 23:20 bueno algún día si ellos pero volvió a España sin la de la semana que viene poder tomar contacto no primero con la familia hubiera Italia también para ver a mi madre mi hermana mis amigos de ahí luego tengo compromisos con mi fundación tenemos un clinic para entrenadores de de junio Marbella tenemos la lista tenemos las selecciones de cantera que se ponen en marcha Hay y luego si que ellos pero ese manitas de relativa desconexión poderlas poderlas tomar a Formentera para luego volver a empezar directamente desde el cuatro de julio con con la selección en este nuevo apasionante reto

Voz 1991 24:07 las vacaciones bien merecidas Sergio Scariolo campeón de la NBA muchísimas felicidades y Kevin suena y además nosotros que nos alegramos mucho mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1898 24:17 muchas gracias un abrazo

Voz 1991 24:19 Marta ha sido llegar y besar el santo como lo hemos dicho tal cual temporada en la NBA y fíjate la de cosas que ha ganado Scariolo sí dice que sigue aprendiendo

Voz 1509 24:29 prendiendo mira estaba echando cuentas precisamente Yago una plata y un bronce olímpicos tres oros en un Eurobasket un bronce en un Eurobasket de una Liga italiana dos Acebes dos Copas del Rey y ahora campeón también de la NBA gasta en el currículum que tiene Sergio Scariolo también el seleccionador nacional que dentro de bien poquito como le preguntabas se va a poner el traje de seleccionador porque a la vuelta de la esquina hasta el Mundial de chino tú crees que está celebrando este título Toronto entero en Toronto entero lo está celebrando salió a las calles Toronto entero anoche y no veas la que están pegan

Voz 1991 24:57 esto pasaba con Marta Casas y cinco deportes esto es lo que pasaba en directo eh esto vale

Voz 1509 25:04 por supuesto Sergio Scariolo que ha llegado a Toronto con un anillo bajo del brazo podríamos decir un año y un anillo de campeón León al suelen vivir de las finales es el segundo que consigue Toronto entero está de fiesta Champ volcado la ciudad la noche ha sido muy larga lo peor es que así sin que pronto Toronto entero está de fiesta que podía haber intentado hacer la broma fácil pero no lo es que hemos salido fuera

Voz 1991 25:28 la verdad es que muchas veces repetimos muchas palabras en la redacción

Voz 1509 25:32 ya al final pasa lo que está acaba yo por ejemplo

Voz 1991 25:35 lo de dolorosa derrota no lo digo nunca porque a Marta les dio por decir un día la redacción no lo has dicho más dicho es dolorosa derrota no lo dices y entonces me sale siempre como ya ya dolor rota de Rosado rota de Rosa entonces claro ya decimos siempre dolorosa de Rosa dos digo no voy a decir que por qué no me va a salir entonces ya es una expresión que no Toronto

Voz 1509 26:00 me entero están de fiesta aunque no

Voz 1991 26:02 izó nunca por motivos obvios pues si Marta además mañana arranca la final de la Liga Endesa ACB Real Madrid Barcelona clásico de nuestro baloncesto creo que parte con ventaja un pelín aunque sea el Real Madrid

Voz 1509 26:14 puede ser somos un poquito mejor el Real Madrid sobre todo si porque llegados al quinto partido se jugaría en el Palacio de los Deportes mañana a las nueve de la noche ese primer asalto de la final de la ACB es la octava final consecutiva para el Real Madrid desde la llegada de Pablo Laso que se dice pronto llegan en uno de los mejores momentos de la temporada con quince victorias de manera consecutiva mientras que los blaugranas regresan es años después eh a una final de la CBS habían perdido los dos últimos años pues los de Pesic que ya están en Madrid e buena van a volver a estar en una final se han encontrado muchas veces eso sí a lo largo de esta temporada en la memoria de todos está lo ocurrido en la final de la Copa del Rey pero en total han sido cinco ocasiones en las que se han medido este año cuatro de ellas ha ganado el Barcelona hay muchas miradas puestas en dos de los jugadores que más en forma llegan en Campazzo John Thomas Heurtel va a haber ambientazo en el Palacio mañana ese primer partido a las nueve de la noche el segundo se jugaría el lunes