Patri Guijarro: "Notamos que hay muchísima gente apoyándonos"

sí yo iba a decir que es una de las futbolistas de futuro de esta selección pero yo creo que tiene más presente sobre todo muchísimo futuro por delante a pesar de sus veintiún años el otro día jugó sus primeros minutos en un Mundial absoluto pero viene de ganarlo absolutamente todo en categorías inferiores y todo el mundo tiene los ojos puestos en ella a pesar de que se ha perdido muchos meses de competición por una lesión sea Emma Patri se apellida Guijarro

Voz 1 00:30 el Yago hola Patrick qué tal buenas noches para buenas noches qué tal estás bien bien bien

Voz 1991 00:37 pues ha pasado ya un poquito el sabor agridulce del partido contra Alemania

Voz 2 00:41 bueno si de verdad que queda RAE cuesta pues como digerirlo y más sabiendo que ya ya ya están en en octavos Si bueno e Araya lamente en China Hay con ganas de que llegue el lunes

Voz 1991 00:55 yo creo que dan poco rabia por decir joe fuimos mejores que ellas tuvimos más ocasiones que las tuvimos contra las cuerdas pero nos falló el gol

Voz 2 01:02 sí la verdad que sí sobre todo la primera parte yo creo que es muy buena primera parte nuestra eh aún así la segunda seguimos ahí luchando por el gol no llega yo creo que me merecimos al menos algo más un punto algo pero pero bueno he así es el fútbol ya sabemos cómo es Si hay que ir a los tres puntos ahora

Voz 1991 01:18 mira ahora pregunta de te otra preguntarle por partido de China del lunes pero a priori así de de lo que hemos visto creo que la imagen de España está siendo fantástica eh

Voz 2 01:28 bueno nosotras estamos contentas de trabajo estamos haciendo oí bueno yo espero que que la gente que que no se está siguiendo espero que también y así lo sentimos que nos están apoyando intentaremos seguir trabajando para corregir los errores que estamos teniendo los pequeños errores para para seguir más efectividad arriba hay conseguir pues eso de en en este caso respetar patear exterior pues los tres puntos

Voz 1991 01:51 el lunes China para el que no lo conozca el equipo chino como es

Voz 2 01:58 bueno sí que es verdad que defensivamente son muy solidarias no he viendo el partido de Sudáfrica repliegan muy rápido al muy rápida pero aún así China llega en las venas un ocasiones bueno eh yo creo que son muy solidario defensivamente luego pues eh ofensivamente es que es verdad que que no son del todo efectivas de hecho sólo ha marcan huele en este Mundial pero sí que es verdad que que sigue luchando por por tener esas ocasiones Si por el gol entonces bueno eh yo creo que es un equipo bastante bueno bastante completo oí nosotras pues no hacer nuestro juego y yo creo que tener el balón jugar rápido ya te digo las ocasiones pues meterlas

Voz 1991 02:41 dime la verdad Patrick os habéis puesto allí entre las componentes de la selección ha eliminado a ver sacamos un punto nos metemos como segunda así perdemos uno cero Si ganamos incluso podríamos tener opciones de meternos Si da la sorpresa Sudáfrica golea Alemania algo improbable pero bueno las matemáticas están ahí quiero decir que son opciones avise echado cuentas

Voz 2 03:02 pues no porque nosotras pensamos en ganar sólo pensamos en conseguir los tres puntos y si podemos quedar primera porque hay opción pues quedar primera así sería algo fantástico y sino pues bueno si ganamos o empatamos quedamos segunda Si ya lo que venga

Voz 1991 03:16 ah bueno lo que venga probablemente es EEUU que todo el mundo está diciendo en adoptado esa hay que evitar a Estados Unidos como sea pero es que no se puede jugar a eso no

Voz 2 03:26 no por supuesto no y tenemos que ir a ganar ya te digo es siga con depende como sede podemos quedar primeras pero pero bueno hasta dos años aún de hecho Cross sino medio gol quedan dos partidos Tailandia y luego ella al parte es más duro Si bueno hay que esperar hay que esperar un poco oí a nosotras pues ha conseguido ya te digo nosotros con los tres quedar primeros

Voz 1991 03:50 tú a nivel personal debuta este contra Alemania tus primeros minutos en un Mundial que se siente cuando una está disputando mundial

Voz 2 03:59 no es especial jugar un Mundial eh más que en ese partido contra Alemania sí que es verdad que que me hubiese gustado que terminar de otra forma respecto al resultado pero bueno yo creo que la imagen del equipo y como sabemos pues bueno sí que esta esa raya pero luego está en el fondo pues que hemos hecho un gran trabajo que que no notamos diferente una diferente España respecto a los otros años icono hay que seguir con ello oí yo lo que llegaran los resultados no además tú el personal

Voz 1991 04:28 mente sufrir este una vamos a decir lesión que hizo que fuese es duda para este Mundial no que no sabía si va a llegar o no en algún momento planteó tensas dejó pues igual no llego

Voz 2 04:40 hombre por supuesto y más después de de que recaía en abril que estaba a pocos días de de esa convocatoria definitiva Hay bueno pero yo depende enteramente de que Jorge I M convocase yo me quería preparar para como si fuese a llegar a alguna competición aún mundial iba yo quería terminar bien el año y bueno francés agosto porque confió en mí y bueno y aquí estoy viviendo una experiencia inolvidable la la mejor que se puede vivir en una carrera futbolística Hay bueno eh que aprovecharla y hay que seguir eh tengo que estará a tope de que ya aportadas si en algún momento como el otro día me necesita el equipo pues queda todo

Voz 1991 05:21 nada más tienes tan sólo veintiún años el año pasado en el Mundial sub veinte elegida mejor jugadora quiero decir que lo estás exprimiendo todo desde el inicio que estás viviendo y lo mejor todavía está por llegar quiere decir que tienes tan sólo veintiún años

Voz 2 05:38 bueno espero que me quede aún mucho fútbol algo después dos de los veintiún años de pero que me me qué futuro y espero que que la selección y lo que en el Barça hay You bueno ya te digo yo intento puedes aprender de Jackie ahora de de las veterana de la de las mejores de España Hay bueno ir aportaron Lamy y luego pues enseñarlo

Voz 1991 06:01 la última antes de que ETA Sonia una notáis el seguimiento desde España a medios de comunicación redes sociales gente viendo los partidos notáis ese apoyo que a lo mejor hace poquitos años no no sentía eh

Voz 2 06:15 bueno pues sí lo noto yo que yo un nunca ha ido a una competición con con una competición me refiera europeo o mundial con la absoluta y lo noto yo que hay mucha gente apoyándonos muchos mensajes de periódicos televisiones radios todo se escucha E del Mundial si lo notó imagínate las que fuera de Canadá que hubo un medio como hubo menos medios Iggy mucho menos periodistas en Canadá y ahora aquí pues hay una de periodista Si bueno se nota un montón como la gente no sigue como la gente sabe del Mundial Le que estamos haciendo que cuál el gol bueno un montón de cosas así y la verdad que nosotras pues estamos eh muy orgullosas de de todo el trabajo que estamos haciendo todos porque esto es lo estamos haciendo todos Si bueno y ojalá siga siga sumando de esto

Voz 1991 07:05 no no que no extenista todo pegados a la tele ya te lo digo eh es la última

Voz 1914 07:10 bueno pues yo lo voy a hacer una que sí quizá un ejercicio de adivinación porque todavía queda el partido de China hay creo que va a hacer un regate de los suyos en el centro del campo pero me gustaría preguntarle a Zapata sí sí ha visualizado en algún momento ese hipotético choque contra Estados Unidos es el partido sería el partido por lo histórico que es estar en octavos de final por el rival que hay enfrente ganara las moto ir a ganar bonos que eso sería aquel

Voz 3 07:35 vamos la radio a Goya sería vamos la repara

Voz 1914 07:41 que por qué no también te voy a decir sobre lo que cada vez parece que la selección está más cerca has llegado visualizar los te imaginas ese partido lo que puede significar

Voz 2 07:49 bueno como he dicho que dan a un partido pero sí que es verdad que a priori sigan alemanes ganamos nosotros pues en principio eh Estados Unidos da a los resultados pues no mal es lo que viene ser entre comillas a priori pues sí que nos enfrentaremos contra ella así bueno ya sabemos lo que Estados Unidos no Sender enfrentamos en enero contra ellas no puede estar pero sí que por supuesto el partido yo creo que no hicimos mal partido pero bueno pase es en el caso de que llegue pues un partido duro pero pero de aquí a que llegue aún queda ya lo analizaremos ya lo veremos pero pero bueno ellas en algunos dos videos es es muy buena ya lo demuestra partido

Voz 3 08:26 cabestro el regate no llegó al texto el regate vale nos veremos pero bueno se contesta contestado algo

Voz 1991 08:34 pero lo primero es China el el lunes y padres y jarro que estéis muy seguras de que hagáis lo que hagáis pase lo que pase estamos orgullosísimo de vosotras y estaremos mandando energía en la distancia Sonia ahí al lado vuestro apoyando cada día vale

Voz 1 08:49 muchas gracias Patri mil gracias que vaya fenomenal gracias Sonia hay que pensar en él

Voz 1991 08:55 lunes hay que pensar en China vamos pasito a pasito y luego ya veremos si llega a Estados Unidos otra selección pero primero hay que pasar

Voz 1914 09:02 hay que pasar y para él solo decía Patri hay que ganar o empatar para ser segundas de grupo la derrota igual también los clasificaba como terceras pero teniendo en cuenta que faltan un montón de grupos por cerrarse yo no me la jugaría es un riesgo enorme porque puede que no estés entre las cuatro mejores terceras la selección está muy concentrado en ese partido del lunes contra China que va a ser un partido duro estamos viendo partidos duros de hecho mira la entrada el pasado partido contra Alemania que da Every Chile dejó a Virginia Torrecilla el tobillo como una bota y hoy no ha podido entrenarse con el resto de sus compañeras pero yo creo que están muy concentradas porque vamos de historia historias

Voz 2 09:37 te cita histórica en cita histórica Eagle

Voz 1914 09:40 el próximo lunes puede ser la siguiente porque España nunca jamás ha pasado la fase de grupos de un Mundial

Voz 1991 09:44 veremos la cita es el lunes a las seis de la tarde jugamos el último partido de la fase de grupos contra China tenemos tres puntos un empate en los mete segundas una derrota veníamos a ver si nos mete como en entre las cuatro mejores terceras veremos gracias Lus un beso