El Larguero: Segunda parte (14/06/2019)

Voz 1991 00:00 el Larguero Yago de Vega hablamos de la selección española de fútbol que está disputando el Mundial de Francia hemos disputado ya los dos primeros encuentros ganamos el primero a Sudáfrica tres uno perdimos el segundo probablemente sin merecerlo sin merecerlo uno cero contra Alemania lo que pasa es que al final la poca puntería de las nuestras nos condenó también los fallos en defensa las cosas como son nos lo jugamos el lunes jugamos contra China es a las seis de la tarde y tenemos que al menos empatar para no ver qué pasa Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas noches como esta las nuestras

Voz 1576 00:44 bueno pues bien tranquilas yo creo que son conscientes de que el resultado de ayer la victoria de China sobre Sudáfrica y evita todo tipo de especulaciones como tú bien dices tiene que ganar o al menos empatar para ser equipo clasificado de octavos de final lo que pasa es que bueno eso no lo va a llevar a ser segundos del grupo F no lo va a llevar el perdón del grupo B nos va a llevar al cruzarnos con el primer el grupo de cerca en casi con toda seguridad va a ser la mejor selección que llegaba con Rankin a este Mundial que es Estados Unidos lo que pasa es que si hay perdiera es verdad que podría entrar como tercera pero ya tendrías que mira otras cosas e incluso te podría quedar fuera por lo tanto es mejor no especular el mejoren meterse en los octavos de final sólo tenemos Lauda de Virginia Torrecilla aquí tampoco ha podido ejercitar poco después de la entrada que le hicieron el otro día las alemanas tiene un tobillo maltrecho hasta o tratándose ya hecho bicicleta ahí en zapatillas pero bueno esperemos que evolucione bien y que lo que queda hasta el partido del lunes ya pueda trabajar con el resto de sus compañeras porque para mí está siendo la mejor jugador la jugadora más regular esta

Voz 1991 01:46 eh ahora miraremos cuáles son las sobre todo las opciones que tiene España y mirar las combinaciones que hay pero yo creo que no tenemos que jugar a especular como decía tal así salimos a empatar cuando uno sale a empatar acaba calmando los partidos con lo cual tenemos que salir a ganar de hecho incluso hay una opción muy muy muy remota pero ganando el partido Alemania pierde el suyo incluso podríamos entrar como primeras de de grupo cosas peores han visto en el mundo de de fotos pues a que ese así que hay que salir a ganar y lo que hacemos a las doce y tres minutos es marcharnos al hotel de concentración de la selección española donde está Sonia Lus hola Sonia qué tal muy buenas hola Yago muy buenas con protagonista no

Voz 1914 02:24 sí yo iba a decir que es una de las futbolistas de futuro de esta selección pero yo creo que tiene más presente sobre todo muchísimo futuro por delante a pesar de sus veintiún años el otro día jugó sus primeros minutos en un Mundial absoluto pero viene de ganarlo absolutamente todo en categorías inferiores y todo el mundo tiene los ojos puestos en ella a pesar de que se ha perdido muchos meses de competición por una lesión sea Ama Patri se apellida Guijarro elevamos agradecer que nos atienda a estas horas en El Larguero de la cadena

Voz 1991 02:53 el Yago hola Patrick qué tal buenas noches qué tal estás bien bien bien se ha pasado de un poquito el sabor agridulce del partido contra Alemania

Voz 1 03:03 bueno si de verdad que queda RAE cuesta pues como digerirlo y más sabiendo que ya ya ya están en en octavos Si bueno Araya lamente en China Hay con ganas de que llegue el lunes

Voz 1991 03:17 yo creo que era un poco rabia por decir jo fuimos mejores que ellas tuvimos más ocasiones que las tuvimos contra las cuerdas pero nos falló el gol

Voz 1 03:24 sí la verdad que sí sobre todo la primera parte yo creo que es muy buena primera parte nuestra eh aún así la segunda seguimos ahí luchando por el gol no llega yo creo que merecimos al menos algo más un punto algo pero pero bueno he así es el fútbol ya sabemos cómo es Si hay que ir a los tres puntos ahora

Voz 1991 03:40 mira ahora pregunta deportiva otra preguntarle por partido de China del lunes pero a priori así de de lo que hemos visto creo que la imagen de España está siendo fantástica eh

Voz 1 03:50 bueno nosotras estamos contentas de trabajo estamos haciendo oí bueno yo espero que que la gente que que no se está siguiendo espero que también y así lo sentimos que nos están apoyando intentaremos seguir trabajando para corregir los errores que estamos teniendo los pequeños errores para para conseguir es más efectividad arriba y conseguir pues eso de en en este caso respetar patea exterior pues los tres puntos

Voz 1991 04:13 el lunes china para el que no lo conozca el equipo chino como es

Voz 1 04:20 bueno sí que es verdad que defensivamente son muy solidarias no he viendo el partido en Sudáfrica repliegan muy rápido al final no rápida pero aún así China llega en las dársenas ocasiones bueno eh yo creo que son muy solidario defensivamente luego pues eh ofensivamente es que es verdad que que no son del todo efectivas de hecho sólo ha marcan huele en este Mundial pero sí que es verdad que que sigue luchando por por tener esas ocasiones Si por el gol entonces bueno eh yo creo que es un equipo bastante bueno bastante completo oí nosotras pues tenemos que hacer nuestro juego y yo creo que tener el balón jugar rápido ya te digo las ocasiones pues meterlas

Voz 1991 05:03 dime la verdad Patrick os habéis puesto allí entre las componentes de la selección ha eliminado a ver sacamos un punto nos metemos como segunda así perdemos uno cero Si ganamos incluso podríamos tener opciones de meternos si da la sorpresa Sudáfrica golea Alemania algo improbable pero bueno las matemáticas están ahí quiero decir que son opciones habéis echado cuentas

Voz 1 05:24 pues no porque nosotras pensamos en ganar sólo pensamos en conseguir los tres puntos sí si podemos quedar primera porque hay opción pues quedar primera así sería algo fantástico y si no pues bueno si ganamos o empatamos quedamos segundas oí a lo que venga

Voz 1991 05:38 sí bueno lo que venga probablemente es EEUU que todo el mundo está diciendo en adoptado esa hay que evitar a Estados Unidos como sea pero es que no se puede jugar a eso no

Voz 1 05:49 no por supuesto no y tenemos que ir a ganar ya te digo es siga con depende cómo se le podemos quedar primeras pero pero bueno dos Unidos aún de hecho Cross sino medio le quedan dos partidos Tailandia y luego ella al parte es más duro Si bueno hay que esperar hay que esperar un poco oí a nosotras pues ha conseguido ya te digo nosotros ya los tres puntos quedar primeros

Voz 1991 06:12 tú a nivel personal debuta este contra Alemania tus primeros minutos en un Mundial que se siente cuando una está disputando mundial

Voz 1 06:21 no es especial en jugar un Mundial eh más que en ese partido contra Alemania sí que es verdad que que me hubiese gustado que terminar de otra forma respecto al resultado pero bueno yo creo que la imagen del equipo y como sabemos pues bueno sí que esta esa rabia pero luego está en el fondo pues que hemos hecho un gran trabajo que que no notamos diferente una diferente España respecto a los otros años bueno hay que seguir con ello oí yo creo que llegarán los resultados

Voz 1991 06:49 no además tú personalmente sufrir este una vamos a decir lesión que hizo que fuese es duda para este Mundial no que no sabía si va a llegar o no en algún momento planteó tensas dejó pues igual no llego

Voz 1 07:02 hombre por supuesto y más después de de que recaía en abril que estaba a pocos días de de esa convocatoria definitiva Hay bueno pero yo depende enteramente de que Jorge I M convocase yo me quería preparar para como si fuese a llegar a alguna competición aún mundial iba yo quería terminar bien el año y bueno es agosto porque confió en mí y bueno y aquí estoy viviendo una experiencia inolvidable la la mejor que se puede vivir en una carrera futbolística Hay bueno eh que aprovecharla y hay que seguir eh tengo que estará a tope de que ir a por todas y si en algún momento como el otro día me necesita el equipo pues voy a dar todo

Voz 1991 07:43 si además tienes tan sólo veintiún años el año pasado en el Mundial sub veinte elegida mejor jugadora quiero decir lo estás exprimiendo todo desde el inicio que estás viviendo y lo mejor todavía está por llegar quiere decir que tienes tan sólo veintiún años

Voz 1 08:00 bueno espero que me quede aún mucho fútbol algo después dos de los veintiún años yo pero que me me qué futuro y espero que que la selección y lo que en el Barça hay You bueno ya te digo yo intento puedes aprender de Jackie ahora de de las veterana de la de las mejores de España Hay bueno ir aportaron Lamy y luego pues es enseñarlo

Voz 1991 08:23 la última antes de que ETA Sonia una en notáis el seguimiento desde España a medios de comunicación redes sociales gente viendo los partidos notáis ese apoyo que a lo mejor hace poquitos años no no sentía eh

Voz 1 08:37 bueno pues sí lo noto yo que John un nunca ha ido a una competición con con una competición me refiera europeo o mundial con la absoluta y lo noto yo que hay mucha gente apoyándonos muchos mensajes de periódicos televisiones radios todo se escucha a E del Mundial si lo notó imagínate las que fuera de Canadá que hubo un medio como hubo menos medios Iggy mucho menos periodistas en Canadá y ahora aquí pues hay una periodista Si bueno se nota un montón como la gente no sigue como la gente sabe del Mundial Le que estamos haciendo que cuál dejó a por gol bueno e un montón de cosas así y la verdad que nosotras pues estamos muy orgullosas de de todo el trabajo que estamos haciendo todos porque esto es lo estamos haciendo todos Si bueno y ojalá siga siga sumando de esto

Voz 1991 09:27 no no que hemos tenis pegados a la tele ya te lo digo eh es la última

Voz 1914 09:32 bueno pues yo lo voy a hacer una que sí quizá un ejercicio de adivinación porque todavía queda el partido de China hay creo que va a hacer un regate de los suyos en el centro del campo pero me gustaría preguntarle a Patrick sí sí ha visualizado en algún momento ese hipotético choque contra Estados Unidos es el partido sería el partido por lo histórico que es estar en octavos de final por el rival que hay enfrente ganara las motos ir a ganar bonos que eso sería aquel

Voz 2 09:57 vamos la radio Goya sería vamos la repara

Voz 1914 10:03 que por qué no también te voy a decir yo creo que cada vez parece que la selección está más cerca has llegado visualizar los te imaginas ese partido lo que puede significar

Voz 1 10:11 bueno como he dicho que da la gran aún partido pero sí que es verdad que a priori sigan Alemania ganamos nosotros pues en principio eh Estados Unidos da a los resultados pues no mal es lo que viene ser entre comillas a priori pues sí que nos enfrentaremos contra ella así bueno ya sabemos lo que Estados Unidos no Sender enfrentamos en enero contra ellas no puede estar pero sí que por supuesto el partido yo creo que no hicimos mal partido pero bueno pase es en el caso de que llegue pues un partido duro pero pero de aquí a que llegue aún queda ya lo analizaremos ya lo veremos pero pero bueno ellas en estamos vídeos es es muy buena ya lo demuestra partido

Voz 1991 10:48 ya ha visto el regate no Yago el regate

Voz 2 10:52 veremos pero bueno sea contesta o algo

Voz 1991 10:56 lo primero es China el el lunes Battery jarro que estéis muy seguras de que hagáis lo que hagáis pase lo que pase estamos orgullosísimo de vosotras y estaremos mandando energía en la distancia Sonia ahí al lado vuestro apoyando cada día vale muchas gracias Patri mil gracias que vaya fenomenal gracias Sonia hay que pensar en el lunes hay que pensar en China vamos pasito a pasito y luego ya veremos si llega a Estados Unidos otra selección pero primero hay que pasar

Voz 1914 11:24 hay que pasar y para él solo decía Patri hay que ganar o empatar para ser segundas de grupo la derrota igual también los clasificaba como terceras pero teniendo en cuenta que faltan un montón de grupos por cerrarse yo no me la jugaría es un riesgo enorme porque puede que no estés entre las cuatro mejores terceras la selección está muy concentrada en ese partido del lunes contra China que va a ser un partido duro estamos viendo partidos duros de hecho mirar la entrada el pasado partido contra Alemania que da Aymerich le dejó a Virginia Torrecilla el tobillo como una bota y hoy no ha podido entrenarse con el resto de sus compañeras pero yo creo que están muy concentradas porque vamos de historia historia

Voz 1 12:00 de cita histórica en cita histórica el próximo lunes puede ser la siguiente porque España nunca jamás ha pasado la fase de grupos de un Mundial

Voz 1991 12:07 veremos la cita es el lunes a las seis de la tarde jugamos el último partido de la fase de grupos contra China tenemos tres puntos un empate nos mete segundas una derrota veníamos a ver si nos mete como en entre las cuatro mejores terceras veremos gracias luz un beso un beso fuerte tala por completar al margen de la duda de Torrecilla crees que habrá cambios con respecto al partido con Alemania

Voz 1576 12:29 puede haber algún cambio pero yo creo que que mínimo es verdad que no va en dos resultados para no no especular y no esperar otros resultados ajenos que la victoria y el empate yo creo que puede haber algún cambio pero Jorge tampoco nos nombre de revoluciones Patri puede ser titular Patrice jarro sino quiere forzar a Torrecilla al lado de Silvia Meseguer porque quizá Lucía puede ser de la partida que ha hecho dos buenos partidos cuando salió desde el banquillo

Voz 1991 12:56 te iba era del Athletic sí

Voz 1576 12:59 mientras lo mejor ven ahí Cary acompañando a Jenni pero yo creo que tampoco va a haber una revolución

Voz 1991 13:04 tal ha por el mismo precio te pregunto por la actualidad del Atlético de Madrid fundamentalmente un nombre encima de la mesa Mario Hermoso cómo está el tema

Voz 1576 13:12 bueno pues hay acuerdo total desde hace tiempo el Atlético de Madrid quiera Mario Hermoso y hermoso quiere jugar en el Atlético de Madrid había un problema porque es una operación compleja ya que el Atlético de Madrid tiene que hacer la operación a tres bandas no directamente hablando con él era el Madrid pero si sabes que Mario Hermoso tiene una cláusula de recompra por parte del Real Madrid tasada en siete coma cinco millones de euros que lo podía recuperar pagándole su al Real Club Deportivo Español ha intentado convencer a Mario Hermoso para que no para que buscará otras opciones de futuro pero él tiene claro que su deseo hizo decisiones jugar en Atlético de Madrid con quién está ya de acuerdo el Atlético de Madrid también ha hablado ya con el Real Club Deportivo Español y faltaba que el Real Madrid bueno pues confirmará que que no puede convencerá a Mario Hermoso que le va a dejar seguir Suu su carrera deportiva donde él quiera y eso es lo que se ha producido en las últimas horas la gran novedad y es que el acuerdo se puede llevar a cabo porque el Real Madrid

Voz 3 14:09 y yo ya lo he dicho Mario Hermoso que que que

Voz 1576 14:12 va a respetar su decisión que no va a ejercer esa cláusula de recompra va a llegar un acuerdo el Real Club Deportivo Español el Atlético de Madrid eh de ese de ese dinero de ese montante del traspaso el Espanyol porque así lo firmaron en su día le tiene que dar el cincuenta por ciento al equipo madridista Mario Hermoso se va a convertir en central del equipo rojiblanco que era la que era su deseo él le gusta el proyecto ha hablado con los gestores deportivos del Atlético de Madrid entiende que va a ser un club donde el que pueda crecer y ser un jugador importante

Voz 1991 14:43 otro nombre propio Rodri cómo está

Voz 1576 14:46 bueno pues ahora mismo está de vacaciones el fue muy claro no quiso escuchar ningún tipo oferta por más que han llegado hasta que no terminaba temporadas temporada terminó el lunes con el partido con la selección española ahora se ha ido de vacaciones con su familia y bueno pues va un poco a ordenar un poco su su cabeza algo que no ha querido hacer hasta ese momento el espera aquí a principios de la semana que viene lunes martes y miércoles por Madrid ya para comunicar que que cuenten con él en el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada si finalmente va a aceptar las dos ofertas hay una y con con Guardiola cabeza que es la del City pero también ha puesto mucho dinero y sobre todo también proyecto encima de la mesa el Bayern de Munich que son las dos opciones como te digo Rodin no tenían no tomando la opción de de salir como te digo tampoco se va a demorar mucho porque depende de la salida de Rodri si finalmente se produce en hiciese tiene ese dinero se va a poder reajustar mejor los otros posiciones que tiene que reforzar el Atlético de Madrid como por ejemplo

Voz 1991 15:45 los laterales hay preocupación en el Atlético por esta posición

Voz 1576 15:48 sí hay preocupación por cómo se ha puesto el mercado Yago y es que por ya contamos

Voz 3 15:53 en el en el Larguero el el interés de la

Voz 1576 15:57 típico de Madrid por el lateral izquierdo

Voz 3 15:59 internacional inglés de él de Lester Chicuelo hijo

Voz 1576 16:04 bueno es un jugador que le gustaba mucho la dirección deportiva que le gustaba mucho Simeone Un jugador joven internacional en todas las categorías de Inglaterra con mucha proyección el problema es que cuando vas a preguntar precio bueno pues si no es el precio de de LIC está muy cerca

Voz 0231 16:17 ya todo el mundo sabe que el mercado sea dice

Voz 1576 16:20 parado que que hay equipos que tienen necesidad y que van a recibir dinero de traspaso de cláusulas como es el caso del conjunto rojiblanco Il están pidiendo mucho dinero también han ideado otros equipos de Inglaterra por otros laterales pasa lo mismo bueno no es algo que no se vaya a hacer pero está claro que preocupa en los precios que en el mercado se está poniendo sobre todo a los laterales que que en el conjunto rojiblanco

Voz 1991 16:44 gracias tala un abrazo hasta mañana un abrazo de el Atlético de Madrid tal Real Madrid Antón Meana qué tal muy buenas olas

Voz 0231 16:51 estas buenas noches voy a empezar con un futurible del conjunto

Voz 1991 16:54 los rojiblancos Marcos Llorente cómo está la posibilidad de que Marcos Llorente jugó en el Atlético

Voz 0231 16:58 bueno pues está exactamente igual que hace unas semanas es decir el Atlético de Madrid está pendiente de Talavera de que Rodri de una respuesta Si Rodri se queda Marco Llorente no irá al Atlético de Madrid pero en caso de que Rodin se marche Simeone quiere que el recambio sea Llorente lo contó El Larguero hace más de un mes hice van cumpliendo los pasos continúan eh reuniéndose hoy el agente del futbolista lo ha confirmado en Radio Marca con Vicente Ortega ante cuatro ha dicho que es una posibilidad para Marco Llorente jugar en el Atlético de Madrid y esa confirmación demuestra que lo que lleva contra dando la Cadena SER desde el día ocho de mayo es cierto el jugador quiere vestir de rojiblanco porque se quiere marchar del Real Madrid al Madrid no le hace ninguna gracia que se vaya al Wanda Metropolitano por eso puso un precio de salida de cincuenta millones de euros que se podría rebajar y quedarse cerca de los cuarenta Si presiona mucho Marcos Llorente pero el Atlético de Madrid siempre ha hablado de cara con Llorente y le ha dicho desde la primera reunión que así Rodri se queda no tiene sitio están hablando están negociando posibles repetimos que el recambio de Rodri sean Marcos Llorente que estaría encantado Yago de estar el año que viene a las órdenes del Cholo Simeone

Voz 1991 18:12 esto es lo que suele pasar en estas fechas para que vayan llegando jugadores tienen que ir saliendo otros el Atlético de Madrid no movería ficha hasta que no se confirmase la salida de derrota del conjunto rojiblanco veremos cómo se van produciendo los acontecimientos el que ya está en el Real Madrid es cubo el japonés Meana

Voz 0231 18:29 la locura asiática e Take cubo japonés que está en Brasil ahora mismo porque Japón juega la Copa América parece una incongruencia pero es verdad es uno de los países invitados a la Copa América iba a estar el próximo lunes creo que has en el debut de Japón en el torneo más antiguo de selecciones del mundo es un fichaje estratégico el Madrid consigue fichar el gratis a un jugador que estuvo en la cantera del Barça que se marchó por el famoso caso de los menores de la FIFA ya es el primer galáctico aunque suene raro del Castilla de Raúl González Blanco quién fichar jugadores de nivel para el Castilla por dos objetivos primero volver a Segunda División y segundo hacer un equipo muy fuerte a Raúl este fichaje de un jugador eso prometedor con buen regate dicen que se mueve muy bien por el frente ofensivo que eso la principal joya del fútbol japonés e internacional absoluto con tan solo dieciocho años iba llegar gratis al Real Madrid para empezar la pretemporada en el mes de julio

Voz 1991 19:26 pues fichaje de futuro en el Real Madrid tan sólo dieciocho años de la Masía o qué pasó mejor dicho por la masía del Barcelona que tuvo que marcharse de forma obligada a vuelve al fútbol español en el Real Madrid aunque el Barça estuvo intentando hacerse de nuevo con sus servicios ahora vamos a estar en Barcelona pero algún detalle de la boda de mañana Sergio Ramos

Voz 0231 19:44 no me encantaría tener más detalles pero sólo se lo que ha salido publicado en todos los medios no cuatrocientos invitados que te ponen una especie de tatuaje de unicornio en el brazo que no se pueden pasar teléfonos móviles e me consta que algún futbolero no pueda asistir por compromisos profesionales que estaba invitado pero que no pueda asistir porque tiene en su agenda compromisos oficiales más obligatorios que una boda por mucho que sea la de Ramos seguro que conociendo un poco a Sergio va a hacer una va ser una boda a la que a tenido nada que no no

Voz 1991 20:18 desde luego bate a ser un fiestón desmedido lo decidís está confirmado va gala

Voz 0231 20:23 no no no no no yo no tengo nada confirmado pero seguro que por lo que han dicho llevan a AC DC es que yo no sé mucho de rock pero vamos un primer espada del rock mundial va a estar mañana en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio bromas aparte y chascarrillos de prensa rosa yo me alegro por Sergio que es un buen tío que mira aprovecha estas fechas para eso desconectaron poco casarse con su pareja con la madre de sus hijos seguro que le viene bien para cargar pilas y lo que importa el madridismo estar al cien en el día ocho de julio el lunes cuando se proponen a las órdenes de un Zidane que según circula por redes sociales está haciendo turismo por España hoy ya conocido Santander ha estado paseando por el Paseo Pereda algún cántabro en la reconocido ser una foto con él así que está haciendo por el norte el otro día en San Sebastián con Luis Llopis hoy por Santander de vacaciones por España el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane

Voz 1991 21:15 hace muy bien que hay muchos sitios en España que conocen y muchas veces vamos a de extranjero sin conocer la grandes maravillas que tenemos en en España gracias a un abrazo hasta mañana Yago en Barcelona Santiago allí muy buenas Olalla muy buena querían recuperada cubo pero pedía mucha pasta

Voz 4 21:29 sí la verdad es que sí sobre todo el gran problema era el sueldo hace una semana el Barça decidió plantarse corrupta que cubo porque primero dicen desde el Barça eh fuentes del Barça nos dicen que pedía un millón de euros al año y un contrato de cinco años y además pedía una cláusula obligatoria de subir al al primer equipo al conjunto de Valverde el segundo año de contrato con diecinueve años y el Barça no tenía ningún jugador cobrando un millón de euros en el Barça B si no incorpora esas cláusulas en el contrato desde hace mucho tiempo y por eso se plantó Porta que cubo hace unas semana es cierto que cuando se enteró que el Madrid se había metido por medio hace un par de días intentó de nuevo ficharle y ver si podían llegar a un acuerdo pero el acuerdo con el Madrid de Take ya era absoluto no ha sentado muy bien en el Barça o en el barcelonismo mejor dicho porque era un futbolista que ha hace cuatro años que lo estaban controlando todo empezó a cambiar cuando cambió de representante en los dicen ante su representante Arturo Canales un Mino Raiola más o menos AP y nada semanas o meses cambió de representantes y entonces fue cuando dicen siempre es del Barça eh es que se descolgó el nuevo representante pidiendo dinero un billón de euros anuales el Barça tuvo que decir que no saques

Voz 1991 22:59 estamos hablando Santigo Valle que mínimo el Real Madrid ha tenido que aceptar esa petición de un millón de euros a un chaval que con dieciocho años con experiencia cero en ligas importantes no deja de ser una apuesta arriesgada

Voz 4 23:14 sí eso insisto es lo que dicen es es la explicación que dan en el Barça para explicar porqué se plantaron en su momento por Take la explicación era puramente económica así que es cierto que ETA que casado ha dado muchas muestras de de ser del Barça y de ser barcelonista pero pero bueno sabes que fue uno de los causantes de la sanción FIFA que se tuvo que ir a a Japón a vivir y a seguir su carrera como futbolista ya te digo en el Barça lo que creen es que el cambio de representante lo cambió todo y hubo un cambio radical en las exigencias económicas y eso hizo que sí

Voz 1991 23:52 truncar el fichaje pues si esto empezó con esa sanción en dos mil dieciséis de la FIFA al Barça tuvo que dejar marchar algunos jugadores que habían llegado a la cantera como futuras promesas uno de ellos ha vuelto al fútbol español pero lo ha hecho con cambio de camiseta el Real Madrid pidiendo un millón de euros con dieciocho años está poniendo el mercado imposible esto es así esto lo han marcado los grandes clubes de nuestro país esto la culpa la tienen los que pagan ciento y pico millones y que van hinchando el precio de de mercado y que cada vez se lo están poniendo así mismos cada vez más complicado

Voz 5 24:27 hoy en comentaba

Voz 1991 24:29 el Villarreal ha vendido a formal por veintisiete millones de euros que buen fichada a Dalí tal como está el mercado no es tanto joder veintisiete millones de euros es que antes estábamos hablando de estrellas mundiales por ese precio y en cuestión de dos años esto sea hinchado la burbuja una forma que va a reventar esto va a reventar no se puede mantener estos precios de mercado pero chico Si han montado así el negocio los de arriba son los que lo tienen que sostener veremos si son capaces en fin que cubo ex jugador del Real Madrid veremos el rendimiento que da primero el Castilla gracias un abrazo

