Mikel Oyarzábal: "¿Si me quedo en la Real? Estoy muy feliz donde estoy"

Voz 1 00:00 que lo Oyarzábal qué tal buenas noches

Voz 2 00:02 las noches qué tal estáis cómo está el grupo bien con ganas de empezar ya al final llevamos ya varias semanas aquí preparando doy mucho mucho tiempo entrenando así que ha con ganas de empezar ya hay que hacerlo

Voz 1991 00:16 tú como se suele decir yo porque me toca de la absoluta la sub-veintiuno cuesta mucho cambiar el chip

Voz 2 00:22 sí bueno no final son cosas que que pasa que no que no están en nuestra mano así que intentaré hacerlo lo mejor posible cuando toque y ya sin arriba abajo y ya está

Voz 1991 00:34 oye Miquel este es un es un torneo de esos que en que en que no ha lugar a la duda quiero decir que si pierdes un partido notó que estás fuera pero que se complica mucho la película

Voz 2 00:44 si al final ya tuvimos la experiencia de hace dos años que que el torneo también pues pues lo vivimos aquí no sabemos que que es importante ganar partido como antes porque sino al final luego la cosa se complica al final el hecho de que pase sobre el primero de cada grupo y el mejor segundo de todos los pues lo reduce todo muy bueno

Voz 3 01:06 intentaremos que que vaya bien me empezaba a este primer partido

Voz 1991 01:10 sí son Italia y España las dos selecciones más potentes de esta Eurocopa

Voz 2 01:16 bueno yo creo que que aparte hay otros nombres como como puede ser Inglaterra Francia también hemos jugado contra contra Francia en marzo Hay Isaba vemos el potencial que tiene los jugadores que tienen mi Ivano sabemos que que no va a ser fácil pero pero confiamos sobre todo más que en cosas individuales en el grupo que queremos unir lo que hemos hemos demostrado ser durante estos dos años de clasificación Ny bueno intentaremos salir con con esta dinámica que no estará extraídas

Voz 1991 01:48 estamos en el grupo con Bélgica Polonia e Italia los anfitriones no jugamos con ellos el primer partido el domingo es bueno empezar con el digamos partido más fuerte del grupo si pudieses elegir lo querías en otra posición

Voz 2 02:01 bueno no no al final importa las cosas ya como llegan ahí tienes que jugar contra todos al final son cosas que que da igual jugar ante eso es pues es verdad que pues que el escenario será diferente porque es la anfitrionas de partido del Campeonato entero pues pues al final la gente obviamente estará con ellos el se diseñará pero pero bueno no importa nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer

Voz 3 02:25 los dos centrales nosotros porque nosotros viene famosos aseguró que rodea

Voz 1991 02:29 tú estuviste en el Europeo sub diecisiete perdimos la final contra Alemania hay ganas de quitarse la espina de ese torneo

Voz 2 02:35 bueno yo creo que hay ganas de ganarle el torneo que tuvimos hace dos años en Polonia que que llegando al final pues no se no se consiguió he conseguido ganar ahí bueno yo creo que al final el equipo lo lloviendo durante estos dos años esta semana también ha trabajado bien así que iremos a por todas y seguro que que las cosas bien

Voz 1991 02:57 Mikel y notas que es uno de los pesos pesados de de esta selección que por la importancia que has tenido en tu club en este último año además has jugado un montón de partidos has debutado con la selección el otro haría además haciendo gol notas que tienes esa importancia que tienes esa responsabilidad en este grupo

Voz 2 03:14 bueno como he dicho antes al final llevamos dos años trabajando muy bien como equipo hay es lo que nos ha hecho conseguir todo lo que hemos conseguido hasta ahora al conseguir clasificarnos antes de que acabase en los partidos de clasificación es algo que que la generación anterior no había contado y hay que tenerlo en cuenta yo creo que más allá de las ellos nos tenemos que centrar en lo colectivo en hacerlo bien como equipo y que seguro que si el equipo habían al final las individualidades también saldrán a luz y conseguiremos eso que queremos

Voz 1991 03:43 cómo andas de de gasolina en el depósito porque esta temporadas tenido tralla eh

Voz 2 03:47 pero bueno siempre siempre se puede dar un poquito más siempre hay hay fuerza para hacer el último esfuerzo voy y lo merece me desde la pena nacional de trabajando durante dos años si hiciéramos cerrarlo de la mejor manera posible sí sí podemos así que ojalá vaya bien para todos

Voz 1991 04:03 ha jugado con la absoluta ahora estas con la sub veintiuno te sorprendió cuando en su momento se comunicó que hombres importantes como Asensi Rodri no iban a estar con el grupo

Voz 4 04:13 bueno yo creo que es una decisión que

Voz 2 04:16 que no esta misma unos y que y que la toma en el que la tendrá que tomar al final es verdad que que ya venían jugando con con la selección absoluta del partido llevaban ya casi el año entero Gemma con la selección absoluta hay algo que se había formado aquí con con el resto de jugadores que estaba en pues en su lugar digamos es verdad que que había salido bien que lo habían hecho bien cuando tocaba que lo hemos hecho siempre digan mí bueno yo creo que sorprende porque esa opción de que de que vinieran estaba ahí pero pero también es es importante que al final los que hemos conseguido llegar aquí somos somos el grupo que hemos estado oí idea hay que darle importancia

Voz 1991 04:53 no existe y los que estáis los mejores lo vamos a apoyar este en quién estén pero te pongo te pregunto a ti a título personal es decir si tú llevas es también lo que se seis siete ocho meses yendo con la selección de convocan para la sub-veintiuno habrías dudado

Voz 2 05:07 no al final no es cosa de Duda no así si te llaman pues al final tienes ya la responsabilidad de ir tanto con el club como motivo mismo las de otras de lo bien cuando con ahí para eso tienes que ya sé que al final se puede crear polémica uno con esto pero al final lo hemos venido los que estamos no nos queremos centrar en los que los que han podido o no han llegado así que nada darle quitarle importancia ahora esa oí y centrarnos en lo que los que estamos aquí lo que va a hacer ganar

Voz 1991 05:36 perfecto pues tema cerrado no volvemos a hablar de los jugadores que no está en la selección Mario algo para Miguel

Voz 1501 05:41 bueno solamente quería preguntarle esto esto lo estamos hablando lo mismo de la sub-veintiuno es algo que van a qué va qué va a hacer Italia que ha hecho italiano que tiene jugadores con mucha experiencia que que sí ha bajado del absoluta donde hay un talento y que no es habitual lo que no era habitual en Italia antes que es el de toca toca en el centro del campo jugadores con con juego hoy delanteros habilidosos en mi pregunta a mí que les si tenemos mejor equipo de lo que la opinión pública en España que es verdad que siempre hemos medido la sub-veintiuno estará de acuerdo conmigo por por cuantos cromos veíamos de primera división yo no sé si estamos en una de las mejores generaciones o me parece a mí que tenemos un once titular muy muy potente hablo de Vallejo de Mikel Merino de Oyarzábal por supuesto eh Borja Mayoral de Carlos Soler no se de Fabián no no las tiene en Italia mi pregunta es si tenemos mejor equipo que nunca o es o es que no os creemos demasiado cuando vemos

Voz 2 06:31 prometimos que jugáis en primera división bueno al final es verdad que que está generaciones muy buena que que lo hemos demostrado estos años pero pero eso yo también que la generación anterior si yo auguro que las anteriores está también tenían buenos equipos que luego fue las cosas no habrán salido como esperaban oí eso es fútbol pero bueno ya te digo que como ya te he dicho antes al final lo que importa no es lo que lo que pueda dar cada uno en sí sino que lo que pueda aportar cada una colectivo que al final lo que te vas a un torneo así es es que sea un buen equipo que sea sólido que que todo el mundo vaya en la misma dirección y que nadie salga del barco porque al final eso perjudica a los demás así que centrarnos en lo que hemos hecho hasta ahora que que venimos diciendo lo bien el camino ahí ya está

Voz 1501 07:17 tengo una curiosidad Yago Miquel porque es verdad que que aquí lo importante es ganar el campeonato que que es a lo que hemos venido hoy el objetivo número uno pero si quiebra que hablando esta semana hay hoy mismo con con alguno de tus compañeros de vestuario se habla mucho de de los Juegos Olímpicos no con esa esa barrera de pasar a las semifinales si ya clasificado directamente para Tokio es que es un objetivo muy grande pensáis eso constantemente au solamente ganar el lo que se tiene en la cabeza

Voz 2 07:41 no ahora mismo obviamente pensamos en ganar el domingo que es lo que tenemos más próximo pero es obvio que que el hecho de poder clasificarnos para los Juegos Olímpicos de manera directa estando en nuestras manos como estaba pues pues nuestra ilusión al final es algo bonito que que no lo vas a vivir más que vas a vivir vivirlo una vez en la vida si tienen suerte primero ganar el domingo que es el que si no ganamos el domingo las cosas se complican así que vamos a ir paso a paso y luego ya veremos lo que pasa

Voz 1991 08:08 mente puesta en ese partido el domingo déjame que te haga una actualidad Juanmi al Betis

Voz 2 08:12 sí bueno una decisión personal al final era algo que que él quería que quería tener más minutos sentirse importante bueno nuestra parte de dar las gracias por todo al final sin jugar un sábado muchísimo durante estos tres años más que más que su compañera unas llevamos amigo soy yo y desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que que seguro que le va bien porque se lo merece y lo trabajo con otras cosas

Voz 1 08:39 ha llegado Isaac con lo que además en el Bernabéu

Voz 2 08:43 sí bueno jugador quizás lo conoces tanto porque lo que está en una Liga que no se le da tanta bola como como la española pero bueno si con con la edad que tiene todo ha debutado con la con la selección absoluta de su país pues pues habla bien de él así que nada todo el que venga que para ayudar para para seguir sumando viendo sea hay y ojalá todos año

Voz 1991 09:08 pero eso será otra historia eso será el inicio de la próxima temporada con la Real Sociedad donde habrá movimientos y donde seguirá seguro suyos y Mikel Oyarzabal de eso no tengo ninguna duda que no la tengan los aficionados no Miquel eso vamos que no dude nadie

Voz 2 09:20 ya lo he dicho muchas veces que que estoy tranquilo aunque ahora me quiero centrar en esta en el Europeo de estoy donde estoy ahora hay que iba a dar importancia a lo que se merece ya lo que en lo que estoy donde estoy así que intentaré hacerlo lo mejor posible aquí

Voz 1501 09:34 pues mira

Voz 1991 09:37 no hay nada más que decir que en los centramos en este Europeo sub veintiuno Miquel estaremos apoyando ahí animando la instancia vale un abrazo muy fuerte que vaya fenomenal