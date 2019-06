María Horrach: "No es que no haya un solo día que no lo recuerde, es que no hay un segundo que no lo recuerdo"

Voz 1991 00:00 ver en algo que está sucediendo este fin de semana algo muy emotivo y algo que creo que tenemos que destacar

Voz 1104 00:05 pues sí porque el Circuit de Barcelona Catalunya ha tenido a bien elegir este fin de semana en la curva doce más

Voz 1 00:11 bueno donde perdió la vida trágicamente hace

Voz 1104 00:14 hace tres años el tres de junio de dos mil dieciséis Luis salón un monolito en su honor y desde hoy todos los pilotos que ruedan en el circuito de Montmeló pues pasan por ese monumento en el que además hay un mural con su foto con su lema Lobo el salón XXXIX o algo es sin agua Heather siempre nuestros corazones tienes que los aficionados que viene a Montmeló pues dejan dedicatorias al añorado piloto mallorquín y quería presentarte si a una persona muy especial para para mí para para los amantes de la de las motos es la mamá de de Luis Salom María ahorrar es una persona encantadora era inseparable de Luise en los circuitos es alternaba con su marido que se quedaba en casa cuidando de la familia a ella a la que acompañaba al mexicano cabalga mexicano Cabarga eh los circuitos está escuchando en en sintonía El Larguero porque bueno me consta que está agradecida al Circuito de Cataluña por detalle que han tenido de memoria de su hijo Luis

Voz 1991 01:13 hola María qué tal buenas noches

Voz 2 01:15 hola

Voz 1991 01:15 es lo primero qué tal estás imagino que en tres años han pasado ya tres años y ni un solo día que que no te acuerdes del claro

Voz 2 01:26 no ni un solo segundo que va ni un solo día no solo segundo siempre está en mi mente mi corazón en todo en en la manera de hacer las cosas todo todo

Voz 1991 01:40 cuando comentaron lo que querían hacer en el circuito de de Catalunya homenaje a Luis

Voz 2 01:46 muy bueno todo a petición especialmente de de los fans y de las personas que querían tanto a Luis y que lo siguen lo siguen recordando cada día a través de redes sociales mensajes entonces el día

Voz 4 02:08 doctor del circuito pues fue consciente se hizo eco de que

Voz 2 02:12 estos de estos mensajes de estos llamamientos

Voz 4 02:15 en contacto conmigo y bueno

Voz 2 02:17 durante este año hemos estado o han estado pensando qué hacer mejor dicho me mandaron me mandaron una pequeña muestra de lo que querían hacer en el paro me pareció algo muy especial y muy bonito con mucho sentimiento bueno hay mucho para alante y ahí está el resultado monolitos precioso yo no miento algo es un honor como es vecino

Voz 5 02:50 en lo que

Voz 1991 02:52 cuando a alguien que ha perdido a un hijo le llega esta petición esto demuestra que se le sigue recordando yo creo que además el cariño de la gente es lo más bonito que le puede quedará alguien no

Voz 2 03:04 si el cariño de la gente es diario es cada día hace lo vemos a ver de su club de fans en marcha las redes sociales desde acá a petición de la gente han seguido han seguido en marcha cada día el inmenso los días no lo recuerdo pues claro que bonito que bonito que te voy a decir

Voz 1991 03:36 María no sé si has vuelto a visitar el circuito de Cataluña has estado en esa curva doce más uno como dice Mela

Voz 2 03:42 mira yo para empezar no he vuelto a ningún circuito ningún circuito desde hacía el día que me fui de allí hay allí allí se produce un antes y un después en mi vida en aquel mismo circuito en aquel mismo sitio donde que que nombraba Mela se produce algo que hace que mi vida ha cambiado radicalmente que destroza a mi vida que la destruyen ir claro no puedo no puedo ir allí es es muy bestia pasa mi volverá a lo mejor soy cobarde no lo sé pero es lo que

Voz 1991 04:26 ni mucho menos eh creo que es bastante bueno ya demuestra ser bastante valientes estando esta noche acompañándonos en en El Larguero y contándonos todo esto no todo lo que está pasando tan sólo tres años de después Si yo te lo agradezco el hecho de porque lo que queríamos era

Voz 2 04:42 no agradezco a vosotros que os acordáis de él y que estoy hablando ahora mismo de él

Voz 1991 04:47 yo cuando me lo comentaba Mela esta tarde lo decía por supuesto sea yo lo que quiera María sin problema charlar recordar a Luis porque Mela el objetivo es eso recordar a Luis que era

Voz 1104 04:59 sintiera muy buena gente era muy buen piloto junto uno Olga aquí en el Mundial tuvo quieren ganar y el Cossío ganar carreras consigo pero sólo mundial

Voz 2 05:08 piso los persiguen el sueño

Voz 6 05:10 darse de no no peleo por dos Mundiales

Voz 2 05:13 recuerda que dos mil doce que fue impresionante que hay salió famoso cabalga a Méjico

Voz 6 05:18 no es un caballo ganador de olvido maravilloso maravilloso dice la gente bueno pues se sabe aún se me pone la piel de gallina eh

Voz 2 05:29 cuando cuando recuerdo estas palabras suyas aún aún consigue emocionarme

Voz 1104 05:34 eso eso era el apodo con el que se le vi a a Luis talones mexicano no teníamos prometido que el día que ganase su primera carrera

Voz 6 05:44 se lo contaría no el motivo por el sobrenombre venía de de un purasangre eh

Voz 1104 05:51 desde el hermano de su representante Brad María sino recuerdo

Voz 6 05:54 han sí sí como lo con caballos eh bueno a mí me encantaba Vitara aquello de cabalga mexicano cabalga porque es que purasangre auténtico y además es muy buena gente con una sonrisa enorme muy buen trato con con la gente que estaba a su alrededor de guardamos muchísimo cariño y estoy convencido María que desde donde quiera que esté

Voz 1104 06:17 estás viendo ese mural que hay en esa curva trece y se monolito

Voz 6 06:20 aquí seguro que le ha llegado al corazón y que que lo disfruta desde donde quiera que esté

Voz 2 06:25 sí estoy segura de ello y que te agradece no lo que hay personas que siguen haciendo día a día no recordando lo Iker siéndolo todavía hay pero vamos es que también hay que decir ganadores una con un carisma increíble y dejó un legado dejó una huella en la gente importante y era consciente cuando estaba aquí pero aún ha sido más cuando al marcharse no desde lo que ha dejado de la huella que dejó en la gente

Voz 1104 06:57 ella bueno que deberían saber si es que hay un Luisito en la casa de María cómo está ese miedo Moscú sito previsto hay algo

Voz 2 07:11 bueno pues es es igual que su padre idéntico a obras de carácter cada vez se parece más a Luis pero cada vez más y creo que lo he hablado contigo alguna vez que nunca buscará Luis en ministro ni mucho menos pero sí es inevitable verlo en muchas conductas y de muchas cosas

Voz 1991 07:35 por podríamos decir que tenis en casa como tú misma definir en su día a un trabajador hundido constante honesto consigo mismo y con todos los demás agradecido generoso humilde sobre todo feliz no

Voz 2 07:47 y sobre todo feliz mira si hay algo hay algo que que me consuela un poco me consuela un poco digo o me da o algo de paz

Voz 7 07:59 es pensarlo feliz y lo feliz que fue Luis y lo feliz que nos hizo a todos los que no conocía

Voz 2 08:07 a su familia a sus amigos a sus conocidos la persona que sabías hacer feliz a los demás porque él era muy feliz

Voz 1991 08:16 pues María y mil gracias por estar con nosotros esta noche en El Larguero el único queríamos hacer era un homenaje a a Luis el acordarnos del como nos acordamos cada vez que que tenemos un gran premio en especial cuando vamos a a Catalunya

Voz 2 08:29 te te mandamos un besazo muy gordo había toda la familia vale su enorme a vosotros y muchas gracias por seguir recordándole

Voz 1104 08:36 déjame decir dos cosas una que el nombre el director del Circuito de Cataluña Joan Fontseré al que le ha dado las gracias María personalmente también por por ese detalle que han tenido el salón decirte que sabes que te quiero mucho aquí a todos los tuyos en desazón muy muy grande

Voz 2 08:51 yo también me la he tú lo sabes un beso enorme