Mauro Pérez: "No creo en manos negras, pero estamos bastante molestos"

Voz 1991 00:00 ya hay enfado hay enfado en el conjunto manchego por las actuaciones arbitrales no están muy contentos por lo que pasó el otro día en Son Moix y tampoco están muy contentos con lo que ha pasado con el Albacete durante la temporada por eso hablamos con el director deportivo Mauro Pérez qué tal buenas noches

Voz 1 00:16 hola buenas noches qué tal estás bueno

Voz 2 00:19 podíamos estar mejor sí

Voz 1 00:22 si el resultado

Voz 2 00:24 qué cree que venimos pues la verdad que que un resultado complicado pero para nada definitivo no

Voz 1991 00:31 eh es un dos cero es un resultado complicado Se han visto cosas peores quiero decir más difíciles de de remontar todavía hay esperanza quiero decir ya sé que es un dos cero y que hay que seguir P dándolo pero pero claro no hemos llegado aquí para rendirnos las primeras de cambio no

Voz 2 00:53 no desde luego ella esperanza muchísima íbamos y confianza máxima no creemos mucho en él en el en el trabajo que se ha hecho durante toda la temporada en el cuerpo técnico en este futbolista hizo de todo el apoyo de nuestra afición no así que bueno yo creo que que si estamos todos juntos y unidos y hacemos un partido un partido con la intensidad necesaria y con con mimo tras argumento necesario pues somos capaces perfectamente de de por lo menos lograr ese dos cero que que fue precisamente el resultado que tuvimos en en el partido de vuelta en en Liga no

Voz 3 01:31 eh Mauro que con que éstas

Voz 1991 01:33 has decepcionado con la primera parte del equipo ayer o con la actuación arbitral

Voz 2 01:38 bueno vamos a ver eh primero tenemos que ser autocrítico y evidentemente la primera parte nuestra fue no fue todo lo buena que hubiéramos querido aún así llegamos uno cero eh llegamos vivos no como que al descanso no es cierto que estuvieron tuvieron más opciones de de haber ido con algún algún gol más al al descanso y a partir de ahí yo creo que ya el partido ya empezamos a controlar el partido y al sentirnos mucho más cómodos no es cierto que que el árbitro tuvo toda la acertado que hubiéramos querido que estuviera bueno igual decisiones que que simplemente pues pues quedará hemos visto envidio la hemos visto analizado y la verdad que son son muy claras no entiendo que que ustedes que lo vieron por la tele ver las repeticiones pues si tú y luego claro luego eh a veces los partidos cambian en funciones de determinadas acciones no eh una expulsión de ser a no ser porque el partido un gol un penalti pues también lo cambie y quién ha dicho que si Si se hubiera pitado el penalti de roman todo lo que viene después no sucede entonces bueno pues pues eso esos detalles cambian el el el devenir de los encuentras no bueno ahora nosotros simplemente hemos hemos hecho o hemos hemos reclamado un poco un poco eh que bueno que se mire esto con con mucho mejor mejor ojo por decirlo alguno más adelante sé exactamente con más atención y que bueno a partir de ahí está claro que que los culpables o lo o

Voz 4 03:09 los con los

Voz 2 03:11 o los que salimos beneficiado de todo esto seremos nosotros con otros juegos y con exactitud

Voz 1991 03:15 Denise genera la sensación de que os han perjudicado durante no sólo en el partido contra el sino durante toda la temporada

Voz 2 03:23 sí sí desde luego desde luego qué es lo que vino a decirnos que el balance normalmente cuando cuando uno acaba la temporada evidentemente uno está donde se merece no los errores que te favorecen que te perjudican eh humano claro normalmente se suele equilibrar no cuando yo recuerdo no se siga siendo pero siempre eso sí a la otra Liga no dice ponía ustedes los periodistas ponían las ligas donde donde podía haber quedado este equipo si hubieran pitado al una anulados De gol que fue legal lo le hubieran dado eh y al final me hago menos pensando en primera división pues si la Liga la ganaba el Madrid pues al final ha ganado al Madrid con un punto más o menos con el Barça o quien fuera hay competición europea pueden entrar los mismos no nosotros ahí sino vemos gravemente perjudicados no porque no sólo he dicho las que se han equivocado dicho las que no a beneficio pero también los pero la diferencia abismal que no creo en manos negras desde luego que no creo que haya nada contra no aceptan seguro pero jolín cuando ves esa diferencia y luego ella acaba el partido Mallorca pues bueno pues la verdad que estaba bastante molesto no

Voz 1991 04:30 me me quedan dos para terminar la primera es en esa rueda de prensa ha dicho que ha pedido respeto no realmente para un equipo pobrecito utilizando las mismas palabras que

Voz 5 04:41 es decir que que que que dijiste tú

Voz 1991 04:43 eh cree es que en esa misma circunstancia hay otros equipos no sé si decirlo con más galones más historia no con más presencia en en primera división con los que estas cosas no pasan

Voz 2 04:56 mira vamos a ver llevaba muchos años en esto no está claro que hay que hay situaciones donde la presión pues puede hay situaciones donde el escenario puede ir somos seres humanos y al final pues tenemos que tomar decisiones en décimas de segundo y a veces pues pues noto no sólo no tomamos las adecuadas no o la que corresponda en función de la presión que tengamos encima no entonces yo entiendo que a veces puede suceder eso y quiero creer que no debes

Voz 1991 05:23 y luego lo inexplicable yo creo patadón para todo el mundo es porque por lo menos en estos play off no se instalado el bar que no creo que sea muy difícil no teniendo cuenta la experiencia que tienen en primera habría sido trasladar la segunda

Voz 2 05:36 claro eh vamos a nosotros nos comentan que si va a poner el bar en para el playoff no creo que sea hablabas de desde finales de año o principios de año no diciembre enero eh y me parecía fantástico y luego luego al final ya pues faltando menos dicen que buenos comentan también porque me lo dicen desde el club no hizo aunque tenga yo directa que los árbitros de segunda no están pues preparados para para llevarle a ejecutarla las acciones del bar no no veo yo tan difícil que puedan hacer los árbitros el primer no ya que ya que están preparados si va en beneficio del espectáculo de ser lo más justos posible y aún así que lo hemos visto este año en Primera ha habido errores pero estoy seguro que todos son errores hubieran sido mucho mayores sino hubiera todo el bar

Voz 1991 06:24 el año que viene no Aibar en Segunda va a seguir el en la segunda división sin sin el bar aunque bueno lo ideal para vosotros es que no no tengáis ese problema no porque eso significaría que estaría siempre

Voz 2 06:35 hasta ojalá ojalá haya así sea sabemos que es muy difícil pero bueno ya te digo es complicado pero pero estamos confiados en que podemos en que podemos remontar la eliminatoria en nuestro campo con nuestra gente y los futbolistas están concienciados y el cuerpo técnico igual y nosotros queremos mucho en ellos porque bueno pues porque lo han demostrado durante todo el año por supuesto animar a toda la gente que venga al al al monte a animar al máximo desde el respeto por supuesto pero que que no para en las gargantas y que no dejan de animar y que que en esos momentos donde lo pasemos mal pues cuando más falta el hacerlo

Voz 1991 07:12 que va a haber momentos momentos en el que el equipo lo necesite para intentar darle la vuelta a esta eliminatoria Mauro Pérez director deportivo el Albacete Mi gracias por estar en el larguero en el día de hoy sólo puedo desear suerte en esa eliminatoria un abrazo

Voz 2 07:24 vale muchas gracias un abrazo sabes