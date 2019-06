El Larguero: Tercera parte (14/06/2019)

Voz 1 00:00 Larguero ya peca

Voz 3 00:10 cuál seis si estás

Voz 1 00:16 sintonía oficial de la Copa América que vamos a escuchar en El Larguero mucho durante los próximos días porque arranca esta madrugada lo hace con el primer partido debuta el anfitrión Brasil que lo hace contra Bolivia Brasil tenemos un enviado especial de la Cadena SER y Dobleu radio David Sánchez qué tal muy buenas Javi Sánchez perdón Javi Sánchez qué tal muy buenas

Voz 4 00:37 tras a nuestra muy buenas en lo primero y que no te preocupes que tal no te preocupes está ahí José Palacio yo sé que eso

Voz 1 00:44 no no no ha sido no nos ha sido en lo que me ha hecho el mejor Javi no que

Voz 1991 00:48 que te va a decir lo primero que tal el ambiente en Brasil qué tal hay que que hay muchas ganas de Copa América

Voz 4 00:58 bueno pues en Salvador de Bahía Yago la verdad es que no muchas sí que es verdad que se BN cada vez que acerca más a la hora del partido se empieza a notar algo más de afición sobre todo ahora hinchada colombiana y Argentina a las puertas del estadio donde me encuentro del Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía pero durante toda esta semana no ha visto apenas afición

Voz 1991 01:18 los en el debute es nada en dos horitas el primer partido y creo que ya conocemos no el primer once con el que sale Brasil

Voz 4 01:29 sí ya lo conocemos ya lo ha confirmado el once con el que sales Alison en portería después de esa lesión de Emerson con Dani Alves Silva Thiago Silva marcó Filipe Luis Casimiro Alan Coutinho Richard Nixon término que elevaron la partida a Gabriel Jesús ida Bagneres

Voz 1991 01:46 Brasil es el rival a batir es la gran favorita veremos también si le afecta el tema Neymar o no aunque ya con el jugador fuera creo que la concentración está mucho más mucho más tranquila otra de las grandes incógnitas es Argentina que se dice de Argentina en esta Copa América

Voz 4 02:04 bueno pues lo que se dice porque sobre todo hemos podido hablar charlar con muchos compañeros argentinos es como para afrontar esa presión esa presión de saber que Messi es la gran estrella de esta Copa América mañana

Voz 1038 02:15 al partido ante en Colombia puede

Voz 4 02:17 terminar muchísimo yo creo que que argentinas enfrente ante la rival más débil más más fuerte perdone de su grupo al principio puede ser importante el partido ya saben será mañana a doce de la noche así que bueno pues aquí en en Laredo continuaba con cincuenta mil quinientos espectadores si yo creo que que Argentina puede hacer un buen papel

Voz 5 02:35 que después de esa lesión de Esteban abanderada

Voz 1991 02:39 ha tocado un poco trastocado poco la las cosas otra de las selecciones que se va a mirar con lupa es Colombia Se espera mucho también de la selección colombiana en este en este en esta Copa América vamos a ver no lo que hace el combinado colombiano

Voz 4 02:54 sí vamos a ver qué es lo que hace yo creo que quizás nivel mediático pueda estar en un segundo escalón por detrás de Brasil y también el de pues de Argentina pero yo creo realmente que Colombia va sacando sus partidos adelante de a poquito yo creo que es una de las claras favoritas también

Voz 1991 03:10 por completar Qatar y Japón son selecciones invitadas en este torneo tema exótico como se ha acogido la en vida la invitación de estas dos selecciones

Voz 4 03:23 bueno aquí se sabe Yago que la cosa va o por el dinero que mueve la Conmebol de hecho el año que viene en esa Copa América del dos mil veinte que se van a enfrentar bueno pues que se va a hacer perdón entre Colombia y Argentina bueno pues hoy se ha conocido que iban a ser Australia de Qatar en las selecciones invitadas a mí que me digan qué es lo que tiene que ver con la Copa América el dinero me dicen acá la Puleva la la plata lo lo mueven todo

Voz 6 03:48 veremos veremos que hay Japón en esta Copa América

Voz 1991 03:52 vamos hablando durante todo el torneo Javi Sánchez de un abrazo un abrazo lleva una razón vamos a analizar lo que tenemos por delante Axel Torres qué tal

Voz 7 04:01 muy buenas qué tal buenas noches Gustavo López buenas noches qué tal buenas noches Axel la gran favorita el rival a batir Brasil

Voz 0267 04:10 sí yo creo que así es llamativo que sigamos considerando a Brasil el favorito número uno teniendo en cuenta que se quedó sin su figura sin Aimar y que en Argentina juega Messi y aun así sigue arriba en los pronósticos sigue siendo la favorita de todos evidentemente que sea local hace mucho para ello siempre que se ha jugado la Copa América en Brasil las ganado Brasil y la sensación es que incluso la ausencia Neymar puede liberar en cierto modo de ruido mediático o de polémicas en el entorno de la selección así sobre todo si es favorita lo es por la estructura por tener un técnico que lleva ya algún tiempo en la en la selección que tienen una idea muy clara que es un equipo siempre son muy reconocibles que consigue que que que sean bloques de autor que sean bloques colectivos que no sean sumas de individualidades y ahí es donde más ventaja al esa cabras fila Argentina para mí en el manejo del técnico gusto como

Voz 1991 05:11 sabes

Voz 0749 05:13 sí coincidió con con alcen no creo que Brasil puede ser favorita sobre todo por la localidad que tiene tiene muy buenos jugadores y una estructura ya determinada tiene un entrenador consolidado tiene un estilo y una forma de jugar que lo define todo lo contrario a otra gran favorita Argentina aunque es un técnico como Scaloni que se presentan un torneo siendo un principiante es una transición que está teniendo Argentina independientemente de este Messi no sabemos realmente qué es lo que va a suceder con Argentina argentino ahora mismo es una incógnita más allá de que tenga buenos jugadores que tenga individualidades muy potente pero como equipo no sabemos cómo funcionar probó con varios sistema parece ser que el sistema que va a utilizar en la Copa América es un cuatro cuatro dos con Messi con Agüero arriba hay que ver el medio campo como lo determina casi un medio campo con más futbolista de de creación y no tanto de contención y después defensivamente es un equipo que no tiene ahora mismo centrales Si es marcadores laterales donde puedan tener cierta garantía hay demasiada incógnita respecto a la selección Argentina Brasil es todo lo contrario no está Neymar pero es un equipo ya consolidado a nivel de equipo a nivel de entrenador y hay que ver cómo actúan sus individualidades

Voz 1991 06:28 la gran incógnita es Argentina saber cómo llega argentina en los últimos años tres finales perdidas dos de Copa América una de un Mundial no sabemos qué versión vamos a ver tenemos al aficionado argentino con muchísima hambre de título después de haber sufrido

Voz 5 06:46 esas derrotas en esas finales Axel que esperas de Argentina

Voz 0267 06:52 pues eh creo que todos tenemos dudas y es una duda razonable porque si técnicos reputados como Gerardo Martino como Jorge Sampaoli como antes Abel aunque yo creo esa velas y consiguió armar un bloque que que estuvo muy cerca de la gloria pero si ellos no han conseguido al menos que el equipo sea fluido que el equipo de la sensación de será algo más que buscar permanentemente a Messi depender de Messi iraquí en este caso fiarlo todo a la inspiración individual de de su talento si no lo han podido hacer técnicos insisto con una trayectoria

Voz 7 07:29 probada en el primer nivel

Voz 0267 07:32 la duda de si lo va a poder hacer un técnico debutante como Scaloni es lógica no oí por ahí entiendo yo que todos pensamos que Argentina está lejos en el favoritismo inicial de Brasil pero teniendo a Lionel Messi

Voz 8 07:47 nunca la puede descartar pero ahora mi

Voz 0267 07:49 mismo a mí me parecería una sorpresa que Argentina con Scaloni ganará lo que no ha ganado con técnicos con más experiencia con en teoría un nivel más contrastado como han sido los de los últimos veinte años que se han quedado sin títulos

Voz 1991 08:05 en Gush ha dado Scaloni hoy el once con el que va a debutar no sé si lo has leído si te sorprende si quieres te lo leo

Voz 0749 08:12 le estaba refrescar melón Armani

Voz 1991 08:15 a Sarabia Pezzella Otamendi a Fico Lo Celso oído Rodríguez Paredes Messi Aguero Di María

Voz 0749 08:21 sí era lo que se especulaba en Argentina no había posiblemente alguna duda en el lateral izquierdo en el lateral derecho pero era lo que estuvo entrenando constantemente Scaloni con esa línea de cuatro con cuatro mediocampista con dos puntas arriba a ver si Di María ir a un poquito el el que podía llegar a tener dudas parece dividido una un buen Stacey no sólo en Argentina sino también ahora cuando ciudadano a Brasil se complementa muy bien con el Kun y con con Messi bueno alguien de contención como Aguido después jugadores con más desequilibrio como puede serlo Chencho ya con dos laterales que pueden subir muchísimo Morodo medios aguantando ahí después dos centrales que son contundente tanto Pezzella como como Otamendi ahí era donde generado duda parecía que fue el el el jugador del Tottenham podía también ser de la partida aparece será juega más competitividad a alguien que es made del palo de de de Scaloni también en el rato en Asia la habló muy bien del en cuanto a contundencia y eso es lo que les faltaba Argentina más allá de de los nombre hay que ver cómo actúa como equipo argentino necesita actor como equipo tiene muy buena siendo cuartos para delante pero necesita actuar como equipo y esa es la gran incógnita lo decía Axel bueno muchas veces el tema de de que un entrenador qué novato como pues se de Scaloni que no tenga el prestigio de puede tener a otros entrenadores por ahí el futbolista recibían como quitarle algo de presión en Argentina hay ilusión pero no hay tanta presión como venía siendo anteriormente parece que este cambio o este reciclaje que pueda haber en la selección quitando dos o tres nombre que venían de anteriores convocatorias y de anteriores citas tan importante un pueden ser Copa América o mundial parece que está conformando al lado que es la afición argentina entonces parece como que está más tranquila la hinchada argentina pensando que puede ser una buena Copa América pero que no es la obligación o tanto la la devoción de ganarla no haber cómo actúa esta selección argentina y a ver si sigue con Scaloni y con Menotti sobre todo

Voz 1991 10:25 para para el futuro pero no hay tanta presión

Voz 0749 10:27 en Argentina por este tipo de de evento y a como como supone para para el futbolista argentino encarar los próximos compromisos

Voz 1991 10:36 el esperando mucho como siempre de Brasil y Argentina quizá las alternativas al título Axel pueden ser Chile y Colombia

Voz 0267 10:43 yo a Uruguay la las pongo por encima de de Chile Colombia creo que Uruguay ya hizo un Mundial notable sólo quedó fuera ante Francia tras la lesión de Cavani empezó a meter a la gente joven a ven tan Kuffour a Torre irá a vecinos son futbolistas que que ya llegan más maduros a este torneo y es verdad que que Suárez se operó que viene de esa lesión y que por ahí puede tener una cierta incógnita pero a mí me parece por plantilla Uruguay el el tercer favorito ilusión esto de hecho en el en el grupo de de grandes para mí hay tres grandes con un destacado Brasil como gran favorito y luego los outsiders lo sea Uruguay está más para mí en el grupo de los Brasil y Argentina que no en el de Chile y Colombia que vendrían después vale tú Gus

Voz 0749 11:35 totalmente echó consideró Uruguay mucho más candidato por ejemplo que que lo que pueda hacer Colombia hasta el propio Brasil creo que este tipo de competición a Uruguay se eleva muy evidente una defensa muy sólida con Godín y con Jiménez tiene un buen mediocampo medio campo con con buen pie y contundente y que sabe muy bien a lo que juega ahí después de una delantera espectacular no olvidó Nos no sólo Cavani Luis Suárez tiene a Maxi Stuani tiene jugadores de muchísima calidad con recambio en el banquillo eso también en esta Copa América puede llevar a ser importante y este tipo de competición a Uruguay se le da muy bien es un equipo muy aguerrido muy con mucha fe con mucha alegría en ataque pero muy contundente en defensa muy bien trabajado y que conoce muy bien a los rivales sobre todo en Sudamérica y que potencia muy bien las virtudes no sólo es su propia selección sino también que que somete al propio arribará mi Uruguay siempre me gustó me gusta muchísimo y creo que es más equipo más presión que la que puedas llegar a ser Colombia a la que pueda ser Perú y ojo con Venezuela que Venezuela tiene lo que es la selección mayor más alguno de la sub veinte que fue subcampeón hace muy poquito y que también es un equipo una secesión mejor dicho muy alegre y que también juega muy bien al fútbol y después tenemos a Perú del flanco agrega que también hizo muy nuevo mundial y con muy buenas individualidades

Voz 1991 12:50 Axel dos invitados Qatar Japón anda que si le da a uno esto por ganar la Copa América la alianza eh

Voz 0267 12:56 sí a ver que haya invitados en la Copa América es algo habitual lo lo más exóticos que que sean en este caso ambos asiáticos aunque en alguna ocasión ya ya había participado algún equipo asiático al final es por un tema de formato son diez selecciones de la Conmebol es difícil hacer un torneo con diez y lo hacen con doce lo que venía siendo más habituales que fueran equipos de la Concacaf de América del Norte Central lo Caribe pero en esta ocasión coincide en fechas la Copa América con la Copa de Oro o la Copa se disputan los equipos de la Concacaf así que era imposible e invitar a equipos como Méjico como Estados Unidos como Costa Rica como Honduras que han podido ser más habituales en los últimos tiempos bueno le van a dar otro otro estilo otro color otra alegría juegan de manera muy distinta a los asiáticos a los sudamericanos de hecho diría que de forma antagónica creo que no hay dos continentes que sean más distintos en el fútbol y por lo tanto va a ser muy diversa esta esta Copa América Qatar bienes de de ser campeona de Asia o sea que no hay que menospreciar la el el trabajo de Félix Sánchez el técnico español en en esa competición que ganaron fue espectacular algunos jugadores jóvenes como almuecín Dalí como de muy buen nivel yo creo que les va a pesar es no tener experiencia contra este tipo de rivales para ellos va a ser todo muy nuevo enfrentar pese a estos contrincantes en ese ambiente en en esas latitudes es una primera vez para para qatarí de hecho lo van a hacer como trabajo para ganar oficio de cara su mundial lo ven como una experiencia que van a fumar para formarse de cara a dos el veintidós que evidentemente es la cita que tienen el calendario los qataríes

Voz 1991 14:43 pues veremos veremos qué es lo que pasa en esta Copa América que recordamos que arranca esta madrugada a las dos y media debuta al anfitrión sin Neymar lo hace contra Bolivia a pesar de todo

Voz 7 14:53 tú también jugando en

Voz 1991 14:55 casa pues evidentemente Brasil es favorita veremos al final luego hay que demostrarlo en el terreno de juego pues nada chicos vamos hablando durante esta Copa América Ballet

Voz 7 15:04 pues encantado un abrazo a los dos esta mañana un placer hasta luego doce y cuarenta y cuatro seguimos

Voz 9 15:11 va más allá preparados listos Prou

Voz 1991 15:13 aguantó ante el filtro del vamos a cambiar solo

Voz 9 15:16 no queda ninguna junta sin tapar defenderemos otros esto es ser un equipo caballa

Voz 10 15:19 se entrena duro que llegan los profesional profesional con hasta un cuarenta por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral y cero por ciento sólo hasta el quince de junio entra en Fiat Professional punto es

Voz 1991 15:30 sí ahora qué vais a hacer

Voz 11 15:34 Larguero Yago de Vega

Voz 1 15:37 no dejamos las selecciones porque este domingo arranca el Europeo sub veintiuno donde la verdad es un torneo corto en el que no se puede fallar empezamos fuerte enviado especial de la SER Mario Torrejón qué tal muy buenas

Voz 1501 15:51 hola hago bueno no sé si es que tiene razón eh es un muy complicado campeonato porque es muy cortito porque las selecciones son muy buenas y nos enfrentamos al anfitrión el domingo es clave ganar estábamos echando cuentas antes tuyo por la tarde hablando por teléfono que que esto sí sito piezas al principio se complica mucho porque eso se clasifican seguros los los primeros de cada grupo y luego ya hay que remar para ser de los mejores mundos para sí puede optar a estar en semifinales Un premio que es maravilloso porque lo que te da aparte optar por supuesto a ganar este campeonato esa clase fíjate directamente cuando les semifinalista Yago a los Juegos Olímpicos así que aquí estamos en Bolonia desde ayer en la selección ya aquí en este hotel Royal Carlton muy cerquita lo en que estamos en muchos de los enviados especiales que vanidades este campeonato ya calentando motores y que mañana es la pérdida del partido el domingo frente a Italia contaba esta mañana Sergio Santos en las que se han agotado las entradas como la de muchos partidos del campeonato Yago porque ha levantado bastante expectación sobre todo con con la selección de casa con Italia así que se van a encontrar un ambiente de de de verdad importante que es lo que es este Europeo Miquel

Voz 7 16:57 a qué tal buenas noches ahora buenas noches qué tal estáis cómo está el grupo

Voz 12 17:02 muy bien con ganas de empezar ya al final llevamos ya varias semanas aquí preparando doy mucho mucho tiempo entrenando así que deja con ganas de empezar ya hay de hacerlo bien

Voz 1991 17:13 tú como se suele decir de Hokkaido porque me toca de la absoluta la sub-veintiuno cuesta mucho cambiar el chip

Voz 12 17:19 sí bueno no final son cosas que qué pasa que no que no están en nuestra mano así que intentaré hacerlo lo mejor posible cuando toque y ya se arriba abajo y ya está

Voz 1991 17:30 oye Miquel este es un es un torneo de esos que en que en que no da lugar a la duda quiero decir que si pierdes un partido no es decir que estás fuera pero que se complica mucho la película

Voz 12 17:41 si al final ya tuvimos la experiencia de hace dos años que que el torneo también pues pues lo vivimos aquí sabemos que que es importante ganar a partir porque sino al final luego la cosa se complicaba al final el hecho de que pase el primero de cada grupo y el mejor segundo de todos lo reduce todo ahí bueno intentaremos

Voz 7 18:04 es que que vaya viene y emplazada en el primer partido son Italia

Voz 1991 18:08 ya España las dos selecciones más potentes de esta Eurocopa

Voz 12 18:13 bueno yo creo que que aparte hay otros nombres como como puede ser Inglaterra Francia también hemos jugado contra contra Francia en marzo oí Isaba vemos el potencial que tiene los jugadores que tienen mi Ivano sabemos que que no va a ser fácil pero pero confiamos sobre todo más que en cosas individuales en el grupo que queremos unir lo que hemos hemos demostrado ser durante estos dos

Voz 0688 18:39 de esa clasificación mi bueno intentaremos salir con con esta dinámica que no traídos aquí

Voz 1991 18:44 estamos en el grupo con Bélgica Polonia e Italia los anfitriones no jugamos con ellos el primer partido el domingo es bueno empezar con el digamos partido más fuerte de del grupo si pudieses elegirlo querías en otra posición

Voz 12 18:58 bueno no al final importa las cosas ya cómo llega ley tienes que jugar contra todos al final son cosas que que da igual jugar ante eso es pues es verdad que pues igual el escenario va a ser diferente porque es la anfitriona de partido el Campeonato entero pues pues al final la gente obviamente estará con ellos el Estadi se llenará pero pero bueno no importa nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer

Voz 0688 19:22 pues centrar en nosotros y nuestros viene y si hacemos eso seguro que bien

Voz 1991 19:26 tú estuviste en el Europeo sub diecisiete perdimos la final contra Alemania hay ganas de quitarse la espina de ese torneo

Voz 12 19:32 bueno yo creo que hay ganas de ganarle el torneo que tuvimos hace dos años en Polonia que que al final pues no se no se consiguió he conseguido ganar hay bueno yo creo que al final el equipo lo lloviendo durante estos dos años esta semana también ha trabajado bien así que iremos aportó así seguro que que las cosas van bien

Voz 1991 19:54 Mikel y notas que es uno de los pesos pesados de de esta selección que por la importancia que has tenido en tu club en este último año además has jugado un montón de partidos has debutado con la selección el otro día además haciendo gol notas que tienes esa importancia que tienes esa responsabilidad en este grupo

Voz 12 20:10 bueno como he dicho antes al final llevamos dos años trabajando muy bien como equipo hay yo es lo que nos ha hecho conseguir todo lo que hemos conseguido hasta ahora al conseguir clasificarnos antes de que acabase en los partidos de clasificación es algo que que la generación anterior no había concebido tiene una y hay que tenerlo en cuenta yo creo que más allá de las individualidades nos tenemos que centrar en lo colectivo a hacerlo bien como equipo hoy

Voz 13 20:33 sí que seguro que si el equipo habían al final

Voz 12 20:36 vivir es también saldrán a luz y conseguiremos eso que queremos

Voz 1991 20:40 cómo andas de de gasolina en el depósito porque esta temporadas tenido tralla eh

Voz 12 20:44 pero bueno siempre siempre se puede dar un poquito más siempre hay hay fuerza para hacer el último esfuerzo hoy lo merece merece la pena la canción nacional de trabajando durante dos años Si queremos cerrarlo de la mejor manera posible sí sí podemos así que ojalá vaya bien para todos

Voz 1991 21:00 ha jugado con la absoluta ahora estas con la sub veintiuno te sorprendió cuando su momento se comunicó que hombres importantes como Asensi Rodri no iban a estar con el grupo

Voz 12 21:10 bueno yo creo que que es una decisión que que no está en mis manos y que y que la toma en quién la de una que tomar al final es verdad que que ya venían jugando con con la selección absoluta dos partido llevaban ya casi el año entero Gemma con la selección absoluta hay un grupo que se había formado aquí con con el resto de jugadores que estaba mi pues en su lugar digamos es verdad que que había salido bien que lo habían hecho bien cuando tocaba que lo hemos hecho siempre viene de mí bueno yo creo que sorprende porque esa opción de que de que vinieran estaba ahí pero pero también es es importante que al final los que hemos conseguido llegar aquí somos somos el grupo que hemos estado oí idea hay que darle importancia

Voz 1991 21:50 no existe y los que estáis los mejores lo vamos a apoyar este en quién estén pero te tongo te pregunto a ti a título personal es decir si tu llevas es también el que seis siete ocho meses yendo con la selección de convocan para la sub-veintiuno habrías dudado

Voz 12 22:04 no al final no es cosa de de deuda no así si te llegaban pues al final tienes la la responsabilidad de ir tanto con el club como contigo mismo las de dotar de lo bien bueno con ahí para eso tienes que ya sé que al final se puede crear polémica uno con esto pero al final lo hemos venido los que estamos no nos queremos centrar en los que los que han podido o no han llegado así que nada darle quitarle importancia ahora esa oí y centrarnos en lo que a los que estamos aquí lo que va a hacer ganar

Voz 1991 22:33 perfecto pues tema cerrado no volvemos a hablar de los jugadores que no está en la selección Mario algo para Miguel

Voz 1501 22:38 bueno solamente quería preguntarle esto esto lo estamos hablando lo mismo de la sub-veintiuno es algo que van a qué va qué va a hacer Italia que ha hecho Italia no que tiene jugadores con mucha experiencia que que sí ha bajado del absoluta donde hay un talento que no es habitual lo que era habitual en Italia antes que es el de tocar tocar en el centro del campo jugadores con con juego hoy delanteros habilidosos mi pregunta a mí que les si tenemos mejor equipo de lo que la opinión pública en España que es verdad que siempre hemos medido la sub-veintiuno estará de acuerdo conmigo por por cuantos cromos veíamos de primera división yo no sé si estamos en una de las mejores generaciones o me parece a mí que tenemos un once titular muy muy potente hablo de Vallejo de Mikel Merino de Oyarzábal por supuesto eh Borja Mayoral de Carlos Soler no se de Fabián no no las tiene en Italia mi pregunta es si tenemos mejor equipo que nunca o es o es que nos creemos demasiado cuando vemos los cromos si vemos que jugáis en primera división

Voz 12 23:30 bueno al final es verdad que que esta generaciones muy buena que lo hemos demostrado estos años pero pero es obvio también que la generación anterior ahí yo auguro que las anteriores espera también tenían buenos equipos que luego portavoz de las cosas no habrán salido como esperaban oí eso es fútbol pero bueno ya te digo que como ya te he dicho antes al final lo que importa no es lo que lo que pueda dar cada uno es decir sino que lo que pueda aportar cada uno colectivo que al final lo que te va a hacer ganar un torneo así es es que sea un buen equipo que sea sólido que que todo el mundo vaya en la misma dirección y que nadie salga del barco porque al final eso perjudica a los demás así que centrarnos en lo que hemos hecho hasta ahora que que venimos diciendo lo bien el camino ahí ya está

Voz 1501 24:14 tengo una curiosidad Yago Miquel porque es verdad que que aquí lo importante es ganar el campeonato que que sea lo que hemos venido hoy el objetivo número uno pero si quiebra que hablando esta semana hay hoy mismo con con alguno de tus compañeros de vestuario se habla mucho de de los Juegos Olímpicos con esa esa barrera de pasar a las semifinales si ya clasificado directamente la Tokio es que es un objetivo muy grande pensáis en eso constantemente au solamente ganar el lo que se tiene en la cabeza

Voz 12 24:38 no ahora mismo primero pensamos en ganar el domingo que es lo que tenemos más próximo pero es obvio que que el hecho de poder clasificarnos para los Juegos Olímpicos de manera directa estando en nuestras manos como estaba pues pues nuestra ilusión Arsenal es algo bonito que que no lo vas a vivir más que vas a vivirlo una vez en la vida si tiene suerte primero ganar el domingo que que si no ganamos el domingo las cosas se complican así que vamos a ir paso a paso y luego ya veremos lo que pasa

Voz 1991 25:04 con la mente puesta en ese partido el domingo déjame que te haga una actualidad Juanmi al Betis

Voz 12 25:09 sí bueno una decisión personal al final era algo que que él quería que quería tener más minutos sentirse importante bueno nuestra parte de dar las gracias por todo al final ha dado muchísimo durante estos tres años más que más que compañera unas llevamos un amigo oí yo vi desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que que seguro que le va bien porque se lo merece y lo trabajo con las cosas no

Voz 13 25:35 también también ha llegado Isaac bueno que esto es

Voz 1991 25:38 estuviste además en el Bernabéu

Voz 12 25:40 sí bueno jugador quizás lo conoces tanto porque porque está en una Liga que que no se le da tanta bola como como la española pero bueno si con con la edad que tiene todo ha debutado con la con la selección absoluta de su país pues pues habla bien de él así que nada todo el que venga que para ayudar para para seguir sumando bienvenido sea hay y ojalá todos año

Voz 1991 26:05 eso será otra historia eso será el inicio de la próxima temporada con la Real Sociedad donde habrá movimientos y donde seguirá seguro sellos y Mikel Oyarzabal de eso no tengo ninguna duda que no la tengan los aficionado no Miquel eso vamos que no dude nadie

Voz 12 26:17 ya lo he dicho muchas veces que estoy tranquilo aunque ahora me quiero centrar en esta en el Europeo de estoy donde estoy ahora hay que iba a dar importancia a lo que se merece a lo que en lo que estoy donde estoy así que nada intentaré hacerlo lo mejor posible aquí

Voz 7 26:31 con nada

Voz 1991 26:34 no hay nada más que decir que en los centramos en este Europeo Sub veintiuno Miquel estaremos apoyando ahí animando la instancia vale un abrazo muy fuerte que vaya fenomenal

Voz 12 26:41 muy bien muchas gracias

Voz 1991 26:43 Mario es una gran generación de futbolistas como bueno como muchos otros eh tenemos cuatro Eurocopas de la categoría sub veintiuno jugamos contra Italia que tiene cinco yo creo que podría ser perfectamente la final anticipada aunque otros equipos importantes pero que se enfrenta en este primer partido Italia España es casi descartar a uno de ellos para el título

Voz 1501 27:03 totalmente totalmente porque el que pierda esto estos pierde paga casi si es que si pierde lo decíamos antes tiene muchas posibilidades de clasificarse para las semifinales de verdad que son los dos más grandes no yo creo de por lo menos en cuanto a historial en esta categoría Italia y España este con lo que hemos hablado Miguel tiene de verdad galones de de ti importante porque el hecho bien la durante la temporada ha terminado muy bien esta temporada con la Real Sociedad viene a la selección su XXI con la responsabilidad un poco de de tira del carro junto con otros muchos como te he dicho antes porque tenemos cromo muy buenos cromos con mucha experiencia en Primera División así que vamos a ver cómo cómo empezamos estos días te contaré un poco la vida quien

Voz 1991 27:36 vale en Bolonia que es una ciudad universal

Voz 1501 27:39 área eh como movimiento como te gusta dio buen ambiente eh con gente en las calles e con buen ambiente y temperatura buena y me ha dicho

Voz 1991 27:47 de miedo como en la calle

Voz 1501 27:49 sí sí correcto joven como nosotros o relativamente bueno no no pero digo que he dicho Álvaro Montero compañero de deportes Cuatro que ya sabes que es que es un tío de mundo que aquí aprobado la pasta más buena de toda Italia así no he podido comprobarlo porque ha llegado en poco volcado con el avión el coche alquiler y demás pero prometo mañana aprobarla si es verdad lo que dice Álvaro Montero oí estamos en el sitio de verdad de de gourmet de la pasta en en Italia que es que es Bolonia en una ciudad roja por cierto por dos cosa que yo creo que te gustan los tejados que es fantástico las doce sacan de aquí las azoteas porque es uno de los

Voz 1991 28:27 eh

Voz 1501 28:27 bastiones más grande del Partido Comunista de Italia por eso a la Ciudadela Roja volvía que contando como seguido

Voz 6 28:33 o que dile a Montero que tiene en macarrones que Buffy algún día

Voz 1501 28:41 delicatessen a una comida buena

Voz 6 28:44 yo preparo allí una una pastillita que tengo morritos

Voz 1991 28:48 nos vamos contando Mario un abrazo

Voz 7 28:51 un abrazo chicos

Voz 14 29:01 ser más Madrid ciento cuatro punto tres ahora puedes conducir un BMW Serie uno M Sport sin entrara solo salidas para Costa a la sierra al pueblo no lo dejes escapar desde doscientos dieciocho euros al mes sin entrada sólo salidas de fin de ser

Voz 15 29:14 entonces el Sport es de doscientos dieciocho euros al mes sin entrada en XXXV cuotas Comisión de formalización ciento veintitrés euros con seis cuota final dieciséis mil trescientos noventa y cinco euros con cinco Time nueve coma diecisiete por ciento condiciones válidas para pedidos matriculados hasta el treinta y uno de julio financiando con BMW Bank descubro lo en red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid puntúe

Voz 16 29:32 es Jorge esta noche hay partido y acabo de recibir el pedido de Massenet has comprado también maceteros no que hoy conduzco yo Glasgow es el producto oficial de la selección femenina además maceteros donará un euro por cada botella a su iniciativa siempre con ellas que apoya la igualdad de género

Voz 17 29:46 seguro que ganamos más hecho pero el producto oficial para brindar por los éxitos de la selección española de fútbol femenino descubra más en base punto com

Voz 18 29:54 base los ciñó presenta cosas que te preguntas una noche que tenía

Voz 19 29:57 en este Candín llenan puesto como tres veces no si es que eso que yo no iba a salir pues mira me queda hasta que la que la noche

Voz 11 30:11 el iban a la costa disfrutó de un consumo responsable Carlos

Voz 1 30:15 el Cabildo

Voz 20 30:16 la gente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara Claudio acerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya tiene la mejilla en el altavoz de la Claudio lo estás haciendo

Voz 6 30:29 pues Taiba mira no

Voz 1038 30:33 que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 21 30:38 te vamos a mimar siempre

Voz 22 30:40 Nico esto eh es decir por la mejilla en en altavoz delato audio italo Irak creo yo que bonito es propietaria en la actualidad y social

Voz 23 30:50 ah

Voz 24 30:52 a cuenta con la SER

Voz 1 30:55 pase lo que pase

Voz 11 30:58 es la arquero Yago de Vega

Voz 1 31:08 vamos con el Mundial de Motociclismo llegamos al Gran Premio de Cataluña Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1104 31:15 antes de ir con lo meramente deportivo creo

Voz 1991 31:17 Nos tenemos que detener en algo que está sucediendo este fin de semana algo muy emotivo y algo que creo que tenemos que destacar

Voz 1104 31:23 pues sí porque el Circuit de Barcelona Catalunya ha tenido a bien elegir este fin de semana en la curva doce más uno donde perdió la vida trágicamente hace tres años el tren junio de dos mil dieciséis Luis Salom un monolito en su honor y desde hoy todos los pilotos que rodaban en el circuito de Montmeló pues pasan por ese monumento en el que además hay un mural con su foto con su lema Lobo el salón treinta y nueve o Heather siempre nuestros corazones tienes que los aficionados que en Montmeló pues dejan dedicatorias al añorado piloto mallorquín y quería presentarte a a una persona muy especial para para mí para para los amantes de la de las motos es la mamá de de Luis Salom María ahorrar es una persona encantadora era la inseparable de Luis en los circuitos es alterna con su marido el que se quedaba en casa cuidando de la familia a ella a la que acompañaba al mexicano cabalga mexicano Cabarga eh los circuitos de está escuchando en sintonía El Larguero porque bueno me consta que está agradecida al Circuito de Cataluña que han tenido de memoria de su hijo Luis

Voz 7 32:31 hola María qué tal buenas noches hola lo primero qué tal estás bien

Voz 1991 32:38 imagino que en tres años han pasado ya tres años y ni un solo día que que no te acuerdes del claro

Voz 13 32:44 no solo segundo quedaba ni un solo día no solo segundo siempre está en mi mente y mi corazón en todo en en la manera de hacer las cosas todo todo

Voz 1991 32:57 todo sigue estando cuando es comentaron que querían hacer en el circuito de de Catalunya homenaje a Luis

Voz 13 33:05 muy bueno esto no jueguen a petición especialmente de de los fans y de las personas que querían tanto a Luis dice que lo siguen lo siguen recordando cada día a través de redes sociales mensajes

Voz 1104 33:23 sí

Voz 13 33:24 entonces el envío

Voz 0688 33:27 Jordan circuito fui consciente se hizo eco de

Voz 13 33:30 de estos de estos mensajes después

Voz 0688 33:32 mientras se puso en contacto conmigo ahí bueno

Voz 26 33:35 durante este año hemos estado o han estado pensando qué hacer mejor dicho me mandaron me mandaron

Voz 13 33:46 es una pequeña muestra de lo que querían hacer en el paro me pareció algo muy especial muy bonito con mucho sentimiento bueno hay mucho para alante

Voz 26 33:59 pues un monolito monolitos precioso

Voz 13 34:04 yo lo veo con mucho viento algo es muy bueno

Voz 26 34:06 cómo es

Voz 6 34:09 con lo que cuando a algo

Voz 1991 34:12 que ha perdido a un hijo le llega esta petición esto demuestra que se le sigue recordando yo creo que además el cariño de la gente es lo más bonito que le puede quedará alguien no

Voz 13 34:22 sí a él el cariño de la gente es diario es para día hace lo vemos a vencerla

Voz 26 34:34 no deja de fans

Voz 13 34:36 sí tiene en marcha la red sociales desde acá a petición de la gente han seguido han seguido el marcha cada día el inmenso los días no lo recuerdo pues claro que bonito que bonito que te voy a hacer

Voz 7 34:54 María no sé si has vuelto avisa

Voz 1991 34:56 quitar el Circuito de Cataluña sea asestado en esa curva doce más uno como dice Mela

Voz 13 35:00 mira yo para casarme vuelto a ningún circuito ningún circuito desde aquí el día que me fui de allí aquí allí allí se produce un antes y un después en mi vida en aquel mismo circuito en aquel mismo sitio donde que que

Voz 7 35:20 era anhela si se produce algo

Voz 13 35:25 qué hace que mi vida ha cambiado radicalmente que destroza a vida que la destruyen claro no puedo no puedo ir allí es es

Voz 7 35:38 es muy bestia pasa mi volverá a lo mejor soy cobarde no lo sé pero ni mucho menos

Voz 1991 35:46 creo que es bastante bueno ya demuestra ser bastante valientes tanto esta noche acompañándonos en en el larguero y contándonos todo esto todo lo que está pasando tan sólo tres años de después Si yo te lo agradezco el hecho de porque lo que queríamos

Voz 7 36:00 no os lo agradecemos a vosotros que os acordáis de él y te estoy hablando ahora mismo de él

Voz 1991 36:05 yo cuando me lo comentaba Mela esta tarde lo decía por supuesto sayo lo que quiera María sin problema charlar recordara Luis porque Mela el objetivo es eso recordar a Luis

Voz 1104 36:15 seis de era era muy buena gente era muy buen piloto punto uno ponga aquí en el Mundial tuvo quieren ganar y el Cossío ganar carreras consiguió pero un mundial puede persiguen un sueño el de intentarse han condenado no peleó por dos Mundiales

Voz 13 36:32 recuerda el dos mil doce que fue impresionante que hay salió famoso cabalga mexicano cava es un caballo ganador de y bueno pues sólo sabe que aún se me pone la piel de gallina M cuando cuando recuerdo estas palabras suyas aún aún consigue emocionarme

Voz 1104 36:52 eso es eso era el apodo con el que se le y a a Luis talones mexicano no teníamos prometido que el día que ganase su primera carrera en los lo contaría no el motivo por el sobrenombre de de de un purasangre eh es del hermano de su representante Brad María sino recuerdo

Voz 13 37:13 no sé si lo que caballos eh

Voz 1104 37:17 encantaba Vitara aquello de cabalga mexicano cabalgan porque es que era pura sangre auténtico y además eran muy buena gente es una sonrisa enorme muy buen trato con con la gente que está a su alrededor de guardamos muchísimo cariño y estoy convencido María que él desde donde quiera que esté está viendo ese mural que hay en esa curva trece y monolito seguro que le ha llegado al corazón y que que lo disfruta desde donde quiera que esté

Voz 13 37:44 sí estoy segura de ello y que te agradece no lo que hay personas que siguen haciendo día a día no recordando lo Iker siéndolo todavía hay pero vamos es que también hay que decir que Luis era una persona con un carisma increíble dejó un legado dejó una huella en la gente importante y era consciente cuando estaba aquí pero aún ha sido más cuando al marcharse no desde lo que ha dejado de la huella que dejó en la gente

Voz 1104 38:16 ella bueno que deberían saber es que hay un Luisito en la casa de María cómo está ese miedo porque el éxito de aquí te he visto no hay algo

Voz 0267 38:28 el bueno física anticipadamente

Voz 13 38:31 es igual que su padre idéntico a excursiones de carácter cada vez se parece más a Luis pero cada vez más y creo que lo he hablado contiguo alguna vez que nunca buscará Luis en ministro ni mucho menos pero sí es inevitable verlo en muchas conductas y de muchas cosas podríamos decir

Voz 1991 38:54 tenis en casa como tú misma definir en su día a un trabajador hundido constante honesto consigo mismo y con todos los demás agradecido generoso humilde sobretodo feliz no

Voz 13 39:05 y sobre todo feliz mira si hay algo hay algo que me consuela un poco me consuela un poco digo o me da o algo de paz es pensarlo feliz lo feliz que fue Luis y lo feliz que nos hizo a todos los que no conocimos a sus familias amigos a sus conocidos la persona que sabías hacer feliz a los demás porque él era muy feliz

Voz 1991 39:34 pues María y mil gracias por estar con nosotros esta noche en El Larguero el único queríamos hacer era un homenaje a Luis el acordarnos del como nos acordamos cada vez que que tenemos un gran premio en especial cuando vamos a a Catalunya y que nada que te mandamos un besazo muy gordo a toda la familia vale

Voz 13 39:51 enorme a vosotros y muchas gracias por seguir recordándole

Voz 1104 39:54 déjame decir dos cosas una que el nombre del director del Circuito de Cataluña Joan Fontseré al quién le daba las gracias María personalmente también por por ese detalle que han tenido el salón decirte que sabes que te quiero mucho a día a todos los tuyos Armando desazón muy muy grande

Voz 13 40:10 yo también me la he tú lo sabes un beso enorme

Voz 1991 40:12 María a un beso hasta luego gracias a todos Mela sin lugar a dudas es la noticia yo creo que es la imagen del fin de semana no hay himno inauguración oficial pero es que estoy seguro que todo amante de las motos y va a pasar por ese monolito para recordar a Luis Salom

Voz 1104 40:27 eh si no habido inauguración oficial por expreso deseo de la familia como contra llamaría no les apetecía en absoluto desplazarse hasta aquí hasta circuito por ahí está el detalle no hay Ikeda bien a mi me gusta que nos acordemos de los que se nos han ido porque su legado es eterno ha pasado con con todos con el maestro Nieto con Marco Simoncelli lo sabía Tomizawa por supuesto salón entonces está muy bien acordarse de ellos no bueno pues se déjame que te diga algo de lo deportivo pido que no se ha quedado esta historia muy bien y doy las gracias por el tacto que has tenido es una entrevista ni mucho menos fácil de hecho yo no se hubiera sido capaz de llevarla a cabo así que sabéis a nivel deportivo la noticia del día era esa es la nueva pieza que han estrenado Jorge Lorenzo en el depósito de su Honda un apéndice ergonómico con el que busca es sentirse más cómodo es como el que llevaba allá él la Ducati el año pasado a partir de Mullelo jugando cuando con la Ducati una especie reposabrazos que en realidad sirve pues para anclar mejor las piernas sal a la moto para tener más fuerza con la paz interna de los muslos mismo tiempo suele permita conducir más relajado la parte superior del cuerpo no de momento no ha empezado demasiado bien para él porque así decimocuarto a te estimas en la cabeza en recibieron ya había sido tu amigo Fabio coartar ballet Aqua Teide lo presente hace muy pocas carreras en cuarta es el más relevante de comicios una caja ojo que Pol Espargaró cuarto ha sido el mejor que los españoles con la KTM temporada aunque está haciendo Paul con esta moto en cuanto a Marc Márquez en hoy solamente ha sido noveno pero tranquilidad en el Frente por la tarde en ha sido capaz de rebajar su crono por la mañana que había liderado porque he estado trabajando de cara a la a la carrera así que lo tiene todo bajo control en cotas otras categorías el Luthi ya les marquen los más rápidos de Moto2 Moto3 alegría para el Estrella Galicia más jóvenes porque sus pilotos Alonso López y Sergio García han hecho doblete sólo el cierre esto hay que hacerlo mañana en los entrenos oficiales y por supuesto el domingo en la carrera pero está muy bien que le que empiecen así en en el box Emilio

Voz 1991 42:27 la mañana contamos cómo quedan las calificaciones gracias Mela un abrazo hasta mañana

Voz 18 42:32 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 27 42:36 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active de damas

Voz 1991 42:39 cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se

Voz 28 42:42 el eh nunca se casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios en obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 29 42:54 qué tal estás preocupada está siendo como esperaba tocabas

Voz 1991 42:59 juicio no doy a basto desde que anunció en la red

Voz 1 43:02 en poco tiempo toda la ciudad me conoce esto el no para Cruise deberíais probarlo es fácil rápido y económico di que eres el cliente que necesitas para tu negó

Voz 10 43:11 el tren ser publicidad punto es y ayuden tu negocio

Voz 1 43:15 despegar

Voz 10 43:16 apunta bien ser publicita punto es

Voz 11 43:20 el Larguero Yago de Vega

Voz 1 43:25 fin de semana clave para saber qué dos equipos de Segunda División van a jugar esa final podríamos decir entre dos equipos que van a determinar cuál de ellos suba a la Primera División Mañana se disputa el partido de vuelta en el partido de ida

Voz 1991 43:40 sacó ventaja el Deportivo de la Coruña que le ganó cuatro dos al Málaga vamos a ver si el la vuelta es capaz el conjunto andaluz de darle la vuelta al resultado Justo Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1259 43:50 hola buenas noches Yago qué tal está el Málaga voló su ahora mismo está concentrado Stat toda la plantilla incluido los lesionados en el hotel de concentración se lo Exeo o Víctor Sánchez del Amo bueno aquí está conjurada toda la afición de que se puede remontar que se puede ganar por más de dos goles contó cero le bastaría o con tres uno pero no hay tranquilidad en lo que se refiere a la plantilla los jugadores porque saben que la gesta va a ser muy complicada muy difícil que lo pudieron comprobar en el partido de ida del pasado miércoles allí en Riazor incluso ganando en el descanso uno dos Luego el Deportivo le dio la vuelta al marcador fue justo vencedor IU veremos a ver qué es lo que ocurre aquí en La Rosaleda bueno en su feudo su templo eh está muy arropado por el público que va llegar mañana el estadio con todo ya ha vendido más de treinta mil personas pero que no va a ser con muy fácil no va a ser bueno o no va a tener opciones importantes pero que el Málaga es capaz de todo eso sí es un equipo que bueno ha estado irregular durante toda la temporada que su objetivo era haber ascendido directamente pero que no ha podido ser

Voz 1991 44:59 consiguió el tercer puesto el tener el factor campo

Voz 1259 45:01 favorable le puede sacar partidos pero veremos a ver mañana a partir de las nueve

Voz 1991 45:05 Segura que además en La Rosaleda para intentar remonta

Voz 6 45:08 la eliminatoria gracias justo a esta mañana un abrazo

Voz 1991 45:10 delante el Depor Fran Hermida muy buenas a hacer bueno ese cuatro dos de Riazor

Voz 0688 45:16 sí desde no pero y dejaba Marty bien claro en la rueda de prensa que lo que no quiere hacer es hacer llegar a los suyos en el área de cree que para poder pasar

Voz 13 45:25 van a tener que marcar también en La Rosaleda

Voz 0688 45:27 y por eso Martí prepara un partido donde bueno pues al Depor le tocará sufrir desde luego pero quiere que sus jugadores estén pendientes a la portería contraria que salgan rápido y que sean capaces de marcar ese gol que bueno pues por el valor doble te tienen unos de tantos en campo contrario acerquen al Deportivo un poquito más al al objetivo son conscientes de que la situación es buena con ese cuatro dos pero que para nada está hecho y que como te decía les va a tocar sufrir pero quieren hacer sufrir también al Málaga el problema principal que tiene el deporte bueno pues el desgaste de algunos de sus futbolistas que el final de Liga pues fue desde luego duro para que el Depor se ve consiguiese meter en esos puestos de playoff la empieza a pasar factura aunque luego el entrenamiento de esta tarde la buena noticia es que bueno pues tiene a todos disponibles estaba Quique el máximo artillero que está perdiendo las tres últimas jornadas los tres últimos partidos bueno pues parece que mañana va a poder participar veremos a ver cuántos minutos se recupera también Eneko Bóveda y algunos futbolistas como Borja va Diego Expósito que había acabado el partido del miércoles bastante piadosos en principio no van a tener problema para disputar el choque así que bueno pues su cuatro dos que desde luego ha levantado la ilusión en A Coruña ha llenado también esperanza ese vestuario con esas remontadas el tres cero de la segunda parte pero queda mucho todavía por hacer

Voz 1991 46:42 noventa minutos apasionantes por delante gracias Fran un abrazo venga buenas noches hay que decir que el Málaga le valdría el dos cero el tres uno y el cuatro dos con el cuatro dos no habría ni prorrogan y penaltis por el factor liga es decir porque el Málaga quedó mejor en la clasificación en caso de igualdad de resultados en la ida y la vuelta pasaría automática ante el Málaga para el domingo a las siete de la tarde nos queda el partido de vuelta entre el Albacete y el Mallorca aquí trae un dos cero el Mallorca Juanma Sevilla qué tal muy buenas

Voz 7 47:09 hola qué tal buenas noches si cree en la remontada