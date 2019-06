Empezar de cero: la vida de tres familias refugiadas en España

Voz 2 00:00 en la línea de salida de sus vacación

Voz 0874 00:37 mes en Barcelona Lourdes Lancho cómo estás conseguiría hola buenos días de miedo porque la meta sirve también por ahí al fondo eh sí sí también la estás viendo Ángel exacto porque para mí Santa poco

Voz 1312 00:45 Juan mira que me cuesta irme sabes que yo soy de total entrega a este oficio porque fuera no no encontró que dice Martí Gómez siempre José Martí Gómez dice aquello de que el periodismo es como un sacerdote

Voz 0874 00:56 oye te das muy bien si te quieres quedar bien el problema

Voz 1312 01:00 no no yo creo que lo del sacerdocio no lo acabo de ver mucho vamos a empezar antes

Voz 4 01:15 ya hemos escuchado que los titulares políticos están más abiertas que nunca hoy acaba el plazo para constituir los ayuntamientos salidos de las urnas del pasado veintiséis de mayo

Voz 0874 01:24 seguimos pendientes de algunos apoyos de pactos hoy hoy es el día como dices tú no crees que deberían poner también un límite para el Gobierno que pasamos no hace tanto diez meses de Gobierno en funciones ahora estamos a la espera de que se cierren algunos de esos pactos municipales autonómicos que cuando conseguía es una cara al cubo de Rubik antiguamente de Sacyr

Voz 1312 01:42 la otra es lo mismo parece lo mismo es verdad si si no sé si acude Rowe Rubik sudoku pero la cosa esta complicada incluso se está poniendo fea porque en la derecha parece que quién está marcando la agenda ideológica es la ultraderecha los más ultras quizás no nos están sentando los sillones de poder de momento pero sus peticiones aceptadas por el resto de de los socios por ejemplo en la Junta de Andalucía siguen insistiendo en menospreciar la violencia machista llamándola violencia intrafamiliar

Voz 0874 02:10 a pesar de que el noventa y nueve por ciento de las víctimas son mujeres a manos de sus parejas o exparejas como el caso que estamos contando de Córdoba aunque todo parece indicar que es un nuevo caso de violencia machista el hombre estaba cumpliendo condena por el asesinato de su anterior pareja en Algeciras

Voz 5 02:23 pues nada vamos a llegar en poco bueno

Voz 1312 02:26 yo creo que la semana que viene por desgracia vamos a llegar a las treinta víctimas de este tipo de violencia intrafamiliar como la llaman los de Vox es tan sólo en estos meses que llevamos de año mira yo no sé que la llamen como quieran pero no dejemos de poner el foco Javier yo creo que tenemos que seguir diciendo y poniendo en portada estos asesinatos que son asesinatos injustificables pese a lo que intenten sugerir los datos son los que son las mujeres y los niños son las principales víctimas pero otro tema en el que quiero poner el foco y que también es una de las estrellas de la ultraderecha en todo el mundo es este

Voz 7 02:57 es es hachas fue manso Yves Saint Etienne descansando es un fragmento del documental que

Voz 1312 03:07 mucho el New York Times sobre ese lado más oscuro e inhumano yo diría que monstruoso de la política de tolerancia cero con la inmigración de la Administración Trump es la historia de Konstantin motu como decía un niño de un niño de cuatro meses rumano que fue arrancado de su padre de los brazos de su padre cuando intentaba cruzar la la frontera entre Estados Unidos y México repito cuatro meses

Voz 0874 03:29 sí de hecho yo creo que la gente debería acercarse al New York Times punto como haber dividido porque están

Voz 6 03:34 mono niña editan dan ganas de

Voz 0874 03:37 de yo qué sé de de abrazarlo no el padre fue repatriado a Rumanía el niño estado cinco meses en centros de administración ahora está con una familia de acogida Cruise que ayer mismo una niña de siete años de origen hindú murió de un golpe de calor en la frontera en Arizona

Voz 1312 03:50 si no se haya a mí me me parece que algún día acabaremos pagando esta indiferencia que bajo el miedo que nos creamos hace inmunes al dolor de de ese de estos seres humanos que por ejemplo las cifras oficiales están hablando de dos mil ochocientos niños separados de sus padres tan sólo la frontera con México pero las fuentes la las personas que están allí trabajando investigando dicen que son muchísimos más

Voz 0874 04:12 si hablamos ahora de Estados Unidos pero en nuestra frontera sur están viviendo dramas como éste peores también hemos acostumbrado a las noticias de las pateras en los intentos de saltar la valla de todos con una historia de sufrimiento detrás si en lugar de él

Voz 1312 04:24 la empatía lo que parece estar también funcionando aquí en España es la estrategia del miedo ídem cerrarnos no como si eso pudiera solucionar las cosas vamos a escuchar lo que decía el jueves en Hoy por hoy el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros

Voz 0992 04:37 parece muy bien que el Papa acoge en el Vaticano cuántos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen que recibir creo que hay que poner una cantidad que somos capaces de recibir y además me dice otra cosa es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuales inmigrantes viene porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición una cultura un idioma una fácil la integración que otros que la tienen en menor medida que

Voz 0874 05:05 se mete hasta con el Papa Francisco ahora no empezábamos comentando los pactos en ayuntamientos en comunidades autónomas es curioso ver cómo molestan algunos radicalismos más que otro

Voz 1312 05:13 sí

Voz 8 05:18 eh

Voz 1312 05:23 vamos vamos vimos bueno vamos a seguir un poquito por aquí porqué antes de irme de vacaciones quería recordar un momento muy especial que vivimos en noviembre fue a finales de noviembre era esa semana en la que estaba denunciando la parálisis de la oficina que concede las citas de asilo en Madrid Vimos cómo familias hacían cola toda la noche al raso a esas temperaturas tan bajas para que les dieran cita en el mejor de los casos para meses después mientras tanto se veían obligados a malvivir atendidos por ONG es incluso tenían que pasar la la noche y tenían que pasar las noches en la calle con sus familias

Voz 0874 05:56 escuchamos aquel día yo supongo que algunos oyentes lo recordarán las historias de tres familias que lo tuvieron que dejar todo en su país porque estaban amenazados por la situación de violencia de Maras y paramilitares en algunos casos eran los salvadoreños os Carneiro Jeanette Hernández y el colombiano John James fiascos

Voz 9 06:12 yo trabajaba bien tenía mi coche tenía mi casa ella igual tenía su trabajo y todo estaba muy bien pero a medida ha ido el Gobierno hay como ayudándole a las pandillas que le favorece prácticamente en todo caso la policía también actúa para que ellos hagan sus cosa y ellos no no hagan nada entonces uno se siente obligado a salir del país y no por quitarles el trabajo como tú dices sino porque uno siente que que iba a estar mejor que ella entonces cuando viene aquí a empezar de cero uno nueve por gusto deja todo lo que uno ya construyó para

Voz 10 06:56 para quitarles el trabajo como diseñador Janet cómo estás historias parecida también mi historia es parecida sí Salvador salvado violencia con las pandillas dijo

Voz 0874 07:09 de es que pueden ser captados por las pandillas de hecho no

Voz 11 07:11 dijo ya está ya lo estaban reclamando por eso tuvimos que dejar nuestra casa allá en El Salvador ya un niño que tiene trece catorce años ya es como decirle un blanco él ya tiene que entrar a estos grupos delincuenciales porque los obligan diciéndole que van a matar a sus familiares y ellos no se meten

Voz 0874 07:37 llegáis a España lo que no imaginaba que tendría que hacer cola horas y horas para una cita que es lejana

Voz 11 07:44 sí sí la verdad es que bueno mire a cualquier lugar es mejor que nuestro país ahorita porque nuestro país no podemos esta

Voz 6 07:54 no sé en el momento es muy Carme trabajar claro poder decirle a ello bueno ya en la hora hablas con ellos y a menudo que gracias a Dios sí porque no nos había separado nunca por lo que me he encontrado no primero hay que hago esto y eligió era muy duro bastante difícil que como tiene nueve años al menor trece años el mayor y la verdad es que ha sido muy difícil a los comicios por teléfono te te hacen preguntas sobre lo que sí aquello fue en noviembre ahora estamos en junio John James

Voz 0874 08:33 recuerdo rompía la voz a recordar a tu familia tu lado no

Voz 6 08:37 sí bueno días es claro que es algo que eh bueno yo quiero recordar mucho ese ese momento porque es fue bastante doloroso y a pesar de que los recuerdos todavía están bueno ahora ya es otra etapa reaccionarios ya tengo mi familia conmigo entonces muy contento ahora

Voz 0874 09:00 se hubiese boquete en tu estado de whatsapp pone algo así como nada mejor que estar con tu mujer y tus hijos emprendiendo un nuevo camino

Voz 6 09:07 sí sí es es algo es empezar de nuevo pero es empezar con mucha fortaleza en Dios porque estar uno solo en en las colisiones que vive estaban en noviembre diciembre enero bueno ya se dos dos meses están en España ya puedo contar con ello ya me dijo el menor estudiando el mayor todavía no porque pues no el caso debido a aquella alterado estaba terminando pero en septiembre si os quería empresas empieza a estudiar

Voz 1312 09:34 John John James vive en Santander hoy nos habla desde la nuestra emisora ahí estamos todos hoy desperdigados por el por el mapa de emisoras de la SER hizo para saber de todos vosotros hemos pedido que volvía pues para contarnos eso cómo va la vida desde aquel día de noviembre que que Nos explica estáis vuestra situación situación vamos también a saludar a Jeanette Hernández buenos días

Voz 6 09:54 sí

Voz 11 09:55 hola buenos días uno no tendría que decir

Voz 1312 09:57 por qué estás es como ven los que era muy

Voz 11 10:00 oye vamos avanzando Yanes

Voz 1312 10:02 está viviendo en un pueblo de Guipúzcoa con con su marido con Efraim sus hijos Efraín Gloria que tienen

Voz 13 10:09 dieciséis y casi once años no cómo cómo va

Voz 1312 10:11 cómo va la adaptación

Voz 11 10:13 pues vamos muy bien gracias a Dios que todos estamos era actividades mis hijos están estudiando mi esposo yo también estamos en en un curso de formación para poder ingresar al al ambiente laboral y bueno si estamos bien gracias

Voz 0874 10:33 aquel día estábamos todos en Radio Madrid leves veíamos las caras hoy como decía del desde estamos cada uno un sitio distinto más falta saludar a dos Carneiro que huyó de El Salvador con Nancy con su esposa y con su hijo Christopher de apenas tres años y que está ahora en la que ya es su ciudad que es Zaragoza cómo estás buenos días hola buenos días

Voz 10 10:53 bueno todo bien gracias a Dios aquí saludando los

Voz 0874 10:57 hombre Zaragoza es buen sitio para estar contento

Voz 10 10:59 sí sí la verdad que estoy muy contento ha sido

Voz 0874 11:02 fácil este proceso de ubicar en un lugar que seguramente tú ni siquiera sabía en qué sitio de mapa estaba

Voz 10 11:08 sí la verdad es que así no me costó mucho adaptarme aquí porque es una ciudad no tan grande hay todos está si bien la verdad están tratando todos muy bien según creo si si eso sí la verdad que la fundación que no recibió pues nos trató de maravilla y hasta el momento todo está perfecto

Voz 1312 11:28 todos estáis haciendo cursos de formación para poder trabajar no sé cuando cuando tendréis los papeles para hacerlo cuando podréis ya valernos por nosotros mismos

Voz 10 11:38 yo lo el permiso de trabajo pues ya ya lo tengo pero de momento ahora solo estoy estudiando allí ya pronto cuando acabe pues estoy a la espera de de un trabajo hoy ya así

Voz 6 11:52 intuyo Net pues ya termino

Voz 11 11:55 a mi curso gusto la otra semana miércoles mi permiso de trabajo lo tengo finales de este mes de junio hizo bueno muy contenta por eso porque ya me abre más las puertas para poder ser autónomo qué qué pues eso es lo que que que en este momento estamos buscando poder nosotros seguir adelante nosotros solo

Voz 6 12:19 es seguir con nuestra vida no habría que decir intuyo enjambres este punto estás bueno yo que la semana que viene en pie son curso es con la una empresa que se llama cerca que trabaja con discapacitados pero también los abre la puerta a los refugiados il mi permiso de trabajo está para agosto para agosto que estará exactamente si tu mujer Mi esposa empezó ayer el el concurso ella como tiene la formación en Colombia como a auxiliarle argón administradora financiera entonces en peso acá ayer algo similar a eso bueno ya el permiso de trabajo y hasta para septiembre más o menos que esperamos que para esa fecha ya estemos aspirando a a determinado si el currículo a una vida por delante que hablar un poco de cómo se están integrando buen vuestros hijos en en en tu caso tú decías uno de ellos ya está escolarizado y deporte invictos si el menor bueno le cuesta todo mucho más fácil porque puedes él tiene nueve añitos el ex más dado a adaptarse fácilmente la las condiciones que les toque entonces en este momento es ya bueno ya están próximos a salir de vacaciones pero le ha sido muy muy fácil ya me cuenta mucho que tiene muchos amiguitos en el colegio y el tema de la alimentación del clima dándole a le ha costado mucho el mayor bueno no empecé a estudiar todavía como como les decía ahora pero esta red está yendo a practicar de baloncesto y que está muy ansioso de que llegue septiembre para empresas baño escolar pero dentro de lo normal estamos todos muy muy cómodos la ONG que no que no los residió en Santander ya ha sido muy con el siguiente con nosotros en los ha aportado lo necesario alimentación alojamiento transportes esto sea que no no podemos decir que que estamos mal porque no es así gracias a Dios estamos tranquilos que lo importante contamos con con una de las cosas más necesarias en nuestro país que en la seguridad yo a mi hijo en colombiana nunca lo deje salir salir de su casa sólo a ninguna parte mi al colegio ya a la práctica del baloncesto se va solo en alguna ocasión de la acompaña el paradero de buses cuando no pues no pero no tengo la obra que tenía en color de Janet que todavía te dan poca cosa pensar que aquí dejamos a los niños esos por la calle irá yo

Voz 0874 14:53 sea excursiones escolares

Voz 11 14:56 sí bueno eso para mí sigue siendo un tema difícil porque no no tengo todavía en la confianza o que de quizás también sea un problema mío que todo no es superado todavía porque me da miedo dejar a ir de campamento a la niña hoy en vacaciones

Voz 6 15:16 entonces yo en tu país habría sido un riesgo enorme no

Voz 11 15:19 sí definitivamente y a en El Salvador no lo pienso ni siquiera y no la dejo salir porque es un peligro eso ya no se puede hacer definitivamente entonces ese temor que yo todavía quizás lo tengo y bueno estoy trabajando en ello con ten con la psicóloga porque no no todavía no no no tengo esa confianza que yo sé que aquí no pasa nada pero

Voz 1312 15:47 pero te queda el miedo dentro sí sí gané yo creo que el año que viene ya ya podrá ir Gloria de de campamentos yo no sé si contáis vuestra historia la gente que con la que estáis trabando relación amistad os pregunto a vosotros contáis cuál es vuestra situación como cómo lo hacéis esto

Voz 11 16:06 bueno generalmente pues no mil No me gusta comentar en la situación que que me encuentro muy pues porque hay gente que lo lo puede tomar bien y gente que tal vez no no le resulte bueno entonces generalmente no no no lo comento pero si te te conocido persona hace por ejemplo con con los que me rodean horita en el curso que pues son muy buenos hay ellos saben ello yo le he comentado oí es una expectación un apoyo que que bueno eso me ayuda también

Voz 1312 16:46 en los casos que estamos conociendo han acabado han acabado bien hay algunos casos que no tanto que después de conseguir el dinero para el pasaje después de arriesgarse pues son son rechazados si tienen que volver a sus países es el caso de una hermana que de de John James que está ahora en el aeropuerto de de Barajas precisamente retenida con sus dos hijos pensando en esas personas que dejan

Voz 5 17:07 Dolors todo para venir a España

Voz 1312 17:10 Nos volvimos a enviar a la casilla de salida o más bien dicho en este caso a la boca del lobo pues pensando en miles de en esos miles de casos hemos invitado también Estrella Galán secretaria de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buenos días estrella

Voz 0139 17:23 hola buenos días estamos hablando

Voz 1312 17:25 de casos que afortunadamente pues están están haciendo su vida aquí en en España pero hay otros que no qué porcentaje de personas solicitantes de asilo lo vende negado

Voz 0139 17:36 pues desgraciadamente una sólo una de cada cuatro personas que solicitan protección internacional reciben una respuesta favorable estamos muy por debajo de las tasas de reconocimiento europea está en torno al veintiocho por ciento mientras que nuestra tasa de reconocimiento está sólo en el XXV por tanto podemos decir que todavía España es un país que se aleja de ser un país solidario o abierto a las personas refugiadas

Voz 0874 18:06 estamos conociendo la historia y la evolución de la historia de tres familias muy concretas que nos la cuentan además con con mucha amabilidad todos evolucionan estrella más o menos iguales integran también como los casos que estamos conociendo en este programa

Voz 0139 18:19 el procedimiento del integración con las personas refugiadas eh para todas las personas que igual está diseñado desde la propia experiencia de nuestro país a las organizaciones que llevamos trabajando desde también el propio Ministerio de Trabajo e Inmigración es que lleva desde el año ochenta y dos con todo un instrumento que es el sistema de asilo puesto en marcha es cierto que el tema del lenguaje y cultural es definitivo para la mejoro o más difícil integración las personas con las que estamos saliendo otro drama sean de origen latinoamericano y ya la barrera el idioma desde luego ellos no la tienen en todo caso el procedimiento para todos se sí mismo a los seis meses de solicitar protección internacional todos y cada uno de ellos independientemente de donde procedían tienen autorización para trabajar las organizaciones sociales como CEAR que trabajamos con ellos tenemos colaboraciones con empresas que están abiertas y colaboran para lidera haciendo las personas refugiadas y a través de una formación previa ahí de un ajuste de expectativas vamos haciendo todo lo que es un proceso de integración laboral

Voz 0874 19:40 Estrella Galán secretaria general de CEAR gracias un abrazo gracias a vosotros y a mí me gustaría preguntaros a vosotros tres allane Etta James a Óscar Si en algún momento se había sentido mal habéis matado o habéis sido maltratados habéis notado algún tipo de rechazo en en todo este proceso en vuestras vidas a parte del puramente burocrático

Voz 11 20:03 de mi parte no no he sentido ningún rechazo yo pues es más estoy muy agradecida con las personas de desear que que no hacen apoyado que no han llevado de la mano dirigiendo unos en cada paso que hemos tenido que dar hay pues no no he sentido ningún

Voz 6 20:22 ningún rechazo ni nada que buscar John James en mi caso perdón en mi caso al contrario yo creo que este el momento para estar uno altamente agradecido con primeramente con el Gobierno español a pesar de que algunas cosas que se viven como lo que pasó en noviembre pronto que se estaban vulnerando algunos derecho que ya pues mejor hablar de cosas positivas ahora alarde por ejemplo en mi caso Cruz Roja el caso de la asociación o en la ONG MPDL eh la señora Patricia Fernández y su grupo de trabajo como el el padre Javier el lo son personas que han servido en en en su momento fue da mentalmente para todos nosotros es el caso de la familia de Óscar mi yo y mucha gente más en cuanto asesoría en cuanto a ayudas he como alojamiento alimentación y muchas cosas más de la parte humana todas esas cosas quiero agradecérselo porque yo pienso que sin esas personas y esos organismos y entidades hombre la vida de nosotros quién sabe que sería ya de pronto volvieron casos en los que hubo que dormir en la calle o qué sé yo otros no lo vivieron pero pero al contrario en vez de rechazo o discriminación yo pienso que es momento para hablar de cosas positivas y lo que lo que estamos viviendo algo completamente positivo si no puedo decir nada negativo

Voz 0874 22:01 estás ahí en la emisora con tu chaval nuestra vida

Voz 6 22:04 desafortunadamente mi esposa está un poquito el porque ella sufre migraña bueno ahora tenía un poco

Voz 0874 22:12 mal de salud extendía ayer te acercaste cuando me parece la misa sí sí guapo es una suerte de que no te perdía ese esta mañana una oye que a mí me gustaría raros a todos a otros tres a todo dentro de un tiempo yo si hay principio de la próxima temporada va a final de año por ahí a que vengáis a que no habléis de puesto de trabajo seguro que ya estáis todos trabajando ya desde una cierta experiencia laboral a contarnos cómo va ha sido eso lo lo hacemos os parece

Voz 6 22:38 sí claro que sí para nosotros sería una gran satisfacción pueden ustedes la Cadena Ser el lord de ahí Fermín toda la mesa de trabajo para nosotros es satisfacción

Voz 0874 22:50 en qué habrán si aquí no vimos Óscar Neiro que está en el Rayo Zaragoza John James vascos que están Radio Santander Llorente Hernández que está en de San Sebastián mucha suerte a los tres es un abrazo muy fuerte

Voz 11 23:00 es casco hasta luego

Voz 1 23:04 sí

Voz 0874 23:05 también tú te puedes marchar pero tampoco te muy lejos no vale vale sé que tengas que saltar al ruedo al micrófono iba a decir oye vamos a escuchar a Javier Pérez Andújar a nuestro escritor quiere hablarnos de los Los Chichos que han marcado su vida y seguramente no son los Chichos son los que están ustedes piensan

Voz 15 23:56 hubo una época en la que muchos hombres tenían es el nace en ese aspecto era multitud pero siempre me vienen los mismos nombres a la cabeza me refiero a Umberto Eco o a Francis Ford Coppola Chicho Ibáñez Serrador era otro de ellos murió la semana pasada ahora veo que vivido simultáneamente bajo el influjo de dos dichos antagónicos en todo en sus pintas sin sus vidas hace más de quince años que también murió el otro a ratos llora de Chicho Sánchez Ferlosio si un aristócrata quiero decir culturalmente cantaba hasta en latín un aristócrata que se hundían el barro a la búsqueda de las raíces el pueblo ocultos y la buen vena el Romance de ciego como bandera lo que en Chicho Sánchez Ferlosio era el pueblo en Chicho Ibáñez Serrador era lo popular y así descubrí la diferencia entre lo popular y el pueblo en política aún está más claro no es lo mismo un Partido Popular compartido del pueblo pero los partidos populares y la cultura popular funcionan porque también tenemos un corazón popular estamos hechos como las abejas pero en vez de poseer una infinidad de ojitos tenemos múltiples corazones Mi corazón Chicho Ibáñez Serrador empezó a latir antes que mi corazón Chicho Sánchez Ferlosio y así corazón es el sitio de donde vengo y el otro es la tierra de promisión entre lo popular y el pueblo palpita el populacho y por tanto he de añadir que con la suma de Chicho Ibáñez Serrador yo Sánchez Ferlosio he sido de Los Chichos ya sé que un día prometía hablarles ni más ni menos de cómo el dramático más recordado de la dictadura se titulaba Historias para no dormir como en tiempos de los interrogatorios de El Niño el concurso más popular se llamaba Un dos tres responda otra vez pero eso está en nuestro corazón Chunguitos hoy tocaba tocaban Los Chichos