Voz 3

00:31

hubo una época en la que muchos hombres tenían es el nace en ese aspecto eran multitud pero siempre me vienen los mismos nombres a la cabeza me refiero a Umberto Eco a Francis Ford Coppola Chicho Ibáñez Serrador era otro de ellos murió la semana pasada ahora veo que he vivido simultáneamente bajo el influjo de dos dichos antagónicos en todo en sus pintas sin sus vidas hace más de quince años que también murió el otro ratos yo era de Chicho Sánchez Ferlosio si un aristócrata quiero decir culturalmente cantaba hasta en latín un aristócrata que se hundían el barro a la busca de las raíces y el pueblo ocultos y la buen vena el Romance de ciego como bandera lo que en Chicho Sánchez Ferlosio era el pueblo en Chicho Ibáñez Serrador era lo popular y así descubrir la diferencia entre lo popular y el pueblo en política aún está más claro no es lo mismo Partido Popular compartido del pueblo pero en los partidos populares y la cultura popular funcionan porque también tenemos un corazón popular estamos hechos como las abejas pero en vez de poseer una infinidad de ojitos tenemos múltiples corazones mi corazón Chicho Ibáñez Serrador empezó a latir antes que mi corazón Chicho Sánchez Ferlosio y así corazón es el sitio de donde vengo y el otro es la tierra de promisión entre lo popular y el pueblo palpita el populacho por tanto he de añadir que con la suma de Chicho Ibáñez Serrador Sánchez Ferlosio he sido de Los Chichos ya sé que un día prometía hablarles ni más ni menos de cómo el dramático más recordado de la dictadura se titulaba Historias para no dormir de como en tiempos de los interrogatorios de El Niño el concurso más popular se llamaba Un dos tres responda otra vez pero eso está en nuestro corazón Chunguitos hoy tocaba tocaban Los Chichos