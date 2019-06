Música para el desierto periodístico

Voz 1 00:00 eh en en

Voz 0874 01:59 lo que le cuesta avanzar a esta canción poquito a poco eh

Voz 1775 02:03 es una banda independiente británica eh bueno incluyeron esta canción en su segundo disco año dos mil diez y luego la sacaron también en una edición limitada en un Single para el día de la tienda de discos de aquel año ese día que celebra para reivindicar las tiendas pequeñas de discos que siguen vivas no sacaron sólo mil copias no suponga una rareza no detención

Voz 0874 02:21 es una sé cómo se llama perreras se llama te Spanish Hispanic salas exacto exacto el Sahara español que es un juego de palabras porque es verdad que el del Sahara Occidental conocida como una provincia más de España en los últimos años del franquismo Salvà efectivas del saque de hecho

Voz 1775 02:38 ya en los mapas mapas del mundo como el Sáhara español y cuenta el líder de este grupo que se llama Janis Philip maquis de origen griego claro que la idea para el título de esta canción le vino precisamente cuando compró en un mercadillo de Oxford después de un concierto una cinta de caset de una banda local bueno será envolvieron esa cinta con el papel de un mapa donde se leía en ese mapa se veía la parte justo que ponía Sahara español y bueno me pareció que esa idea encajaba muy bien con el ambiente de la canción que tenía en la cabeza en la que ya estaba trabajando lo veía como algo apocalíptico pero que al mismo tiempo a Hermoso no hay permitía diferentes interpretaciones todo eso le vino a la cabeza con ese resumen gala

Voz 9 03:23 no

Voz 0874 03:26 bueno pues sí que les sacó jugo un papel de Victorio pero en realidad la canción entonces no tiene nada que ver con el Sahara

Voz 1775 03:31 que ahora hay una cosa poética se le ocurrió contaba también durante una visita a las islas griegas a su padre y de allí cuando se encontró en una playa remota un sitio precioso muy alejado se encontró un perro muerto flotando en el agua no una escena que decía que era como muy bueno de verdad alucinógena pero con una rara belleza de ese contraste le salió la letra de la canción que como dices pues si no tiene nada que ver con

Voz 0874 03:51 con el Sahara pero bueno luego está bien traído lo que imagino que lo que sí que tiene que ver hoy cuando el Sahara español es la noticia a la que quiere poner música

Voz 1775 03:58 su puesto que está bien traído como siempre en esta sección y la noticia de la semana en la que pongan música es la siguiente Reporteros Sin Fronteras ha presentado esta semana un informe sobre la libertad de prensa en el Sahara Occidental el título Informe ya lo dice casi todo no un desierto para el periodismo así que hoy Pino música para el Sahara

Voz 13 04:50 este desierto informativo aunque en términos está harto usado el famoso agujero negro pero en el caso del Sahara creemos que es bastante evidente que misal encuentra mucha información

Voz 0874 05:02 armada no nuestro querido presidente de Reporteros Sin

Voz 1775 05:05 todo es la voz de Alfonso que resumía en esa frase pues las conclusiones del informe durante la presentación del mismo lo que suena de fondo la música que suena de fondo bueno es la canción casilla del británico Peace Frattini llega saharaui Aziza Brahim Francine son músico inglés de origen italiano que ha elaborado bueno con gente como Ben Harper hombre por cierto viene ahora en Javier Bardem creo que me ha llevado bueno ya ya hablaremos de eso fuera y bueno así sea Brahim es probablemente la referencia ahora mismo una es que ya no están manejan de la música saharaui no ya en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf en Argelia donde llegó su madre huyendo de la ocupación marroquí del Sáhara una vez que se había retirado España del territorio como bien dice al principio España había dado estatus de provincia pero año setenta y seis el año setenta y cinco en realidad era entregan a Marruecos Mauritania una retirada que se confirma en el año setenta y seis que es justo cuando nace así que vamos contra Canadá

Voz 14 06:02 eh

Voz 15 06:04 eh nos jo eh no

Voz 16 07:08 no

Voz 15 07:19 ahí eh

Voz 0874 07:39 dónde vamos porque no podemos quedarnos dice la letra de esta canción que evidentemente no exagerar

Voz 1775 07:43 los saharaui pero en casa viene con la historia de Asisa Brahim elegantes británicos llaman Tony Fassa es un compositor que ha escrito para alguno para mucha gente para los Hollins para Manfred Mann para los Jacques Verges en su día también ha colaborado con gente como Elton John Le hacía coros en alguno de sus primeros discos mira de lo bueno la canción se llama mamá como dices Si eso encaja bien con con esta historia de la huida no con con su madre

Voz 0874 08:07 han pasado ya más de cuarenta años de aquello yo de Sahara Occidental esa triste categoría de conflictos olvidados

Voz 1775 08:12 si acaso a eso hacia referencia también el informe de Reporteros no no se habla del Sahara porque Marruecos que controlar los territorios ocupados no deja entrar a los periodistas de fuera mira el mismo día que se presentaba este informe expulsaron del ayuna yo disfraz una fotoperiodista española que estaba allí parado unos cursos en cuanto a la gente que está entró pues bueno Marruecos tampoco les deja trabajar no hace la vida imposible a los que intentan trabajar dentro como periodistas previstas como Ahmed mediática del colectivo EKIN media un colectivo muy interesante que está haciendo un trabajo muy interesante ahí dentro y al que le acaban de dar por cierto el PP

Voz 17 08:43 dio Julio Anguita Parrado de pérdida cualquier saharaui que intenta informar sobre la situación es víctima de torturas malos tratos o privación de la libertad arbitrariamente huye

Voz 1775 08:57 es eh despiertos de trabajo o confiscación de material dentro del Sahara dentro de lo que son los territorios ocupados nos contaba Ahmed que los periodistas se han convertido en víctimas pero al mismo tiempos tan obligados a ser testigos no de de lo que pasa en las violaciones de derechos humanos hacer periodismo hay dentro dice el informe se ha convertido ya en en un acto de heroísmo

Voz 18 09:20 ha ganado le

Voz 19 09:51 venga bien

Voz 0874 09:53 es tampoco tenemos hasta no pero hay una condiciones

Voz 1775 09:56 pero hay todo esto que está sonando hasta ahora está en un maravilloso disco que se llama cantando a través del muro músicos británicos y americanos cántala en Sahara Occidental un disco que fue una idea una iniciativa de club cuarenta y cuatro en club de San Sebastián que bueno invitó a artistas que pasaban por allí que actuaban allí a grabar va a ceder alguna canción como homenaje al pueblo saharaui a sacar

Voz 0874 10:16 esto no se sustituyó la información que nos llega como denuncia Reporteros pero es también una forma de que no se olvide

Voz 1775 10:20 es una forma de que el tema siga hay presente no pero es que además el disco está muy bien este que estamos escuchando ahora se llama Gordon has quedes también británico tipo curioso porque bueno empezó tocando el bajo era compañero de pupitre au de colegio incluso de Robert

Voz 0874 10:35 el loco de que imprime exacto

Voz 1775 10:37 no cuando se quedaran en el grupo Clay

Voz 0874 10:40 eso son las campanas correcto también

Voz 1775 10:42 no debe ahí muy muy atado a tu rock sinfónico bueno le llamaron a él para sustituirle y acabó grabando The Sun para discos con la banda el caso es que desgracias de también acabó bastante harto de ellos decía que aquello era una reunión de neuróticos que no se decidían sobre qué música querían querían hacer lo dejó empezó una carrera en solitario sobre todo como músico de acompañamiento pero tuvo también algún éxito como esto que escuchamos no año dos mil uno sacó esta canción jugando y desde que sonó por primera vez justo un día antes del once de septiembre de dos mil uno en ABC

Voz 0874 11:13 se convirtió en todo un éxito de hecho es la canción que más han pedido

Voz 1775 11:17 los oyentes en toda la historia de la emisora de la BBC

Voz 0874 11:19 es curioso las clasificaciones tan raras que se hacen no letras inventado

Voz 1775 11:23 sí no no opino sentido serio esto es de Wikipedia no

Voz 0874 11:35 te quedando todos muy anglosajón estará dando Sage vales tienes

Voz 1775 11:40 bueno te razonó es justo mira también dice el informe no que España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara no eso se debería notar también en la atención que deberíamos estar prestando los medios españoles son territorio que fue España y que bueno como se dijo también la presentación no está en guerra pero no está en paz vamos a cumplir nuestra parte vamos a cerrar si te parece un grupo como español que sabe muy bien de lo que habla cuando se habla de Sáhara

Voz 20 12:11 la tormenta y el pie eh Salvà

Voz 21 12:22 por volver a empezar a

Voz 1775 12:31 la segunda vez que pueden esta de pista la segunda por lo menos sí pero estaba más que justificado eh Vetusta tiene mucha relación con los saharauis ellos han estado en los campamentos de refugiados en Tinduf organizando miles de música han colaborado mucho sobre todo Guillermo el guitarrista he colaborado con el festival de cine y Sahara Bono está en su primer disco llevaban esta canción que se llama saharauis

Voz 0874 12:52 Löw hombre como los una mezcla no del Sahara

Voz 1775 12:56 exacto porque en el fondo es lo que es esta canción es una canción que ellos mismos cuentan no que nació con un aire así muy beatle por eso lo de Road pero que cambió cuando volvieron de uno de esos viajes a los campamentos lo explicaban Guille mucho cantante el guitarrista en una entrevista con su amigo David Broncano en la resistencia

Voz 23 13:13 una de las primeras veces que fuimos hacemos talleres con los con los niños tocábamos canciones con ellos todo se pueden hacer palmas así cualquier ritmo dos por cuatro la telesilla ocho no entonces decíamos el concepto asiente

Voz 1775 13:27 estoy aquí como dice la gente

Voz 24 13:30 de esa del conservatorio eh

Voz 23 13:32 la tal y hacen taca taca ta taca taca

Voz 25 13:35 en el tiempo a tres ya lo sé pero batería además si estos días desarrollarlo rigor que ya te digo empleo más sencillo

Voz 23 13:42 es con un elefante ese balanceado como cantas elefantes túneles antes

Voz 26 13:47 eh se va a va

Voz 23 13:51 a un elefante se va Lancia va muy pocas en ese porque porque sabes por porque a ellos me sentí eso cómo influye luego la canción

Voz 19 14:01 ni uno ni una más porque tiene igual

Voz 1775 14:18 también la explicación musical si tú que sabes lo complicado que es nuestro exilio es muy difícil cantar como nadie los saharauis es bueno para ellos es fácil porque no lo han hecho toda la vida así lo difícil para ellos es pues casi todo lo demás no sobrevivir a este conflicto del que cada vez cuesta más hablar cuyas ciertos política que siempre se habla el tema humanitario pero esto es un tema político como se dice también

Voz 0874 14:38 por una reportera bien traído Bisignani cascos de nada