Be OK: De plásticos, carnes y ropa deportiva (15/06/2019)

Voz 1279 00:34 buenos días bienvenidos una semana más a Be OK esta semana hablamos de alimentación de consumo de todo como siempre el Ángela buenos días muy bien yo muy bien tú qué tal muy bien algún día tenemos que hablar no viviré porque se me ha ocurrido esta ahora de esa máquina mágica que tienes tú la consulta que la gente se sube y sabes qué porcentaje de grasa tiene de agua de músculo y como tú beso una persona puedes pensar que tiene un porcentaje de una cosa muy alta y de otro muy baja y luego la cifra pueden sorprender desde que a la máquina de bien

Voz 0187 01:08 pegan

Voz 1279 01:10 eso que Rafa pesan más que tiene un nombre maravilloso bien

Voz 0187 01:14 P

Voz 1279 01:14 Francia cómo es posible que esa máquina sea capaz de conocer nuestra composición corporal al dedillo sólo viéndonos a ella por un tema de

Voz 0187 01:21 de de señales que manda porque la grasa y el músculo vibran de manera diferente dependiendo de la composición de agua que tienen interesante y además ahora ya podemos incluso medir la grasa visceral que antes no se podía

Voz 1279 01:34 la grasa visceral que la mayoría de personas si no me equivoco suele tenerla un poco más por encima de lo saludable

Voz 0187 01:42 sí hay mucha gente que lo tiene dentro de los valores normales pero también encontramos mucha gente que tiene la grasa visceral al y esa grasa es la que realmente tiene un riesgo cardiovascular importante que es la que está relacionado con diabetes tipo dos con síndrome metabólico entonces no solamente es qué cantidad de grasa tenemos sino como la tenemos distribuida en el cuerpo y todo esto no lo da una máquina de Francia

Voz 1279 02:01 esa es la grasa que está entre las vísceras como su propio nombre indica

Voz 0187 02:04 es la grasa que están tú las vísceras que es la que decimos que puede proporciona los a puede producir riesgo cardiovascular y diabetes tipo dos

Voz 1279 02:10 bueno algún día haremos un programa sobre la la máquina mágica banquillo nombre Jay olvidarlos bien pedanía Ángela hablábamos hace un tiempo de la dieta que mejor funciona y que sin duda hay que seguir seas quién seas iPS es lo que peses diga lo que diga la máquina mágica es la del plástico la llamábamos Si te acuerdas Plastic desde dos que es un nombre que me parece total empezábamos a que el programa hablando de algunos datos que te recordarán un par de ellos porque creo que no está de más ser conscientes del uso excesivo que que hacemos del plástico mira cada año se producen en el mundo quinientos mil millones de botellas de plástico otro dato para compararse estima que en dos mil veinte se producirá un novecientos por cien más de plásticos que en mil novecientos ochenta hace cuarenta años hizo un dato de Ecologistas en Acción que con este todo el mundo podemos sentirnos identificados es el uso que hacemos de las bolsas de plástico sexo pone que les damos un uso de alrededor del doce minutos a cada bolsa de plástico que que aparecen nuestra vida y sin embargo ese plástico tarda unos quinientos años en degradarse no sé si tú desde aquel programa que hicimos ha logrado reducir un poco el consumo de plástico al menos en hábitos como el de la compra yo por ejemplo siempre lleva una bolsa de tela de estas pequeñitas que van plegada siempre

Voz 0187 03:52 el hoyo el carro de la compra intentó no utilizar bolsas de plasma a no ser que sea algo muy muy imprescindible que no haya opción pero siempre suelo llevar una bolsa pequeña de estas en el bolso que rápidamente despliegue y ahí lo meto lo luego por ejemplo la oficina tengo una botella de cristal que voy rellenando aumentando no utilizar botellas de plástico Alena no por ejemplo para el cole comprado una botella que es como una especie como de cantimplora de metal también para no tener que llevar también botellas de plástico bueno poco a poco va intento cambiar

Voz 1279 04:19 poco a poco pero es verdad que es difícil porque el

Voz 0187 04:22 hasta iconos rodea muchas veces por todos los lados

Voz 1279 04:24 sí aunque no queramos estamos usando plástico todo el tiempo ya hablamos también de que el Parlamento Europeo aprobó prohibir a partir de dos mil veintiuno los plásticos de un solo uso más comunes muchos de ellos están relacionados con con la alimentación como por ejemplo las tapas de plástico para la para las bebé todas las bajitas los cubiertos también de plástico o los míticos bastoncillos de algodón cosas relacionadas con la higiene y la semana pasada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se creó una iniciativa que es la de boicot al plástico dos mil diecinueve para darle carpetazo al plástico durante al menos una semana y concienciarnos pues de eso del del abuso no que hacemos del hace unos días visité la tienda han PAC que está en la calle Narváez veintiocho allí puedes comprar de todo absolutamente todo lo que necesites para vivir en un hogar sin plástico

Voz 0187 05:16 hola adolecía es letal en Gáldar a María

Voz 3 05:19 mi propósito es intentar hacer la compra de casas sin plástico aprovechando que ha sido el Día Mundial de Telma

Voz 4 05:26 el ambiente en tema alimentación y productos de higiene limpieza y en general todos lo que necesitemos en nuestro día a día es totalmente posible

Voz 5 05:34 en el caso por ejemplo de los productos de higiene personal pues encontrados por ejemplo desodorantes en formato solido en todos no produce ningún tipo de residuos por ejemplo en el caso de geles de cuerpo champús tienes la opción sólida para la gente que aún no se atreve pues se puede rellenar a granel también

Voz 4 05:55 en esta zona pues tenemos también detergentes lavavajillas Munitis superficies por ejemplo veloces trabajos de cocina no que suelen en verdad son bastante malos porque suelen desprender bastantes micro partículas que luego no se filtra entonces la alternativa por ejemplo sería un extra bajo el cien por cien biodegradable y lo mismo pasa pues con los cepillos con los limpiadores de botellas

Voz 1279 06:20 yo utensilios de cocina por ejemplo a que pelado

Voz 4 06:23 desde verduras de me tan claro si son de acero inoxidable entonces al final cuando los buscas no muchas veces te encuentras que tienen o una parte de plástico y aquí tenéis algodones que son como toallas reutilizables si son hechas de algodón y se reutilizan una y otra vez usasen la lavadora además Bono es uno de los productos que tiene más éxito iluminó pasa por ejemplo con el bastón pilló de hoy y dos que simplemente pues un palo de bambú lo hace usando y ellas dura de por vida que el vamos verdad es uno de los materiales que más está utilizando para crear productos alternativos desde cubiertos a pajita asas cepillos de dientes luego también por incluso en las tiritas están hechas de bambú el envoltorio en el que viene también es de fibra de bambú incluso los productos

Voz 1279 07:15 típicamente se compran a granel como lo hacen

Voz 0187 07:18 ya Ales las legumbres tienen muchísimos tipos ahí está ocho variedades de lenteja si León lenteja Pardiñas castellana apelado a roja amarilla

Voz 4 07:28 pues aquí hay mucho donde elegir si exactos a también es es de uno de los doce Pío no que que podamos probar cosas nuevas no que no nos quedemos siempre en la misma receta de lenteja castellano no tener varias opciones pues puedas ir cambiando puedas ir variando un poco incluyendo cosas nuevas a tu Mendoza no y además muchos ellos no los encuentras fácilmente en un supermercado no premió

Voz 0187 07:54 el arroz rojo no es tan fácil encontrar igual que los arroces integrales OPA

Voz 4 07:59 hasta que sea más especial que sea

Voz 0187 08:01 no hay algún trocito de plástico en esta tienda por algún lado

Voz 4 08:06 eh sí que tenemos botellas de plástico que la idea es que se puedan reutilizar el vasco al final no es malo de por sí lo malo es el uso que hemos dados a los plásticos de un solo uso es al el coger una bolsa y tirarla los cinco minuto y cuando ves central alguno por la puerta con su bolsa de plástico para compran con cinco pero si hay mucha gente que a veces te siguen diciendo Me das una bolsa de plástico para las cosas pero sí que es verdad que cada vez la gente está muchísimo más concienciada cada vez más bien hemos sus bolsas de tela yo intuyo que es que las grandes cadenas cada vez han hacer más cambios no oí ya lo vemos hay muchas que se están adaptando es lo que la sociedad está demandando yo no noto que tenga necesidad de de nada que no pueda conseguirse en plástico y ahí Palmer chocolate fue todos contentos

Voz 1279 09:08 has visto a Ángela que no hay excusa tenían hasta chocolate con pan méritos que venían sin envoltorio de plástico al peso también a granel como el arroz

Voz 0187 09:16 a preguntas sale más caro hacer la compra de esta manera pues sí

Voz 1279 09:19 te me contaba María que es la dueña de la tienda que realmente no los productos a granel y esto es verdad es es importante decía que mucha gente los iba a comprar por primera vez se sorprendía porque claro ya el precio alquilo que normalmente en el supermercado vemos el precio de las raciones que compramos y ella me comentaba esto que mucha gente al principio esas sorprendía y luego se da a cuenta de que no hacía falta coger una bolsa de cartón y llenarla de dos kilos de arroz porque luego al final eso no te lo comes entre es que claro a veces parece más caro pero que que para nada lo es y luego hay productos como los de higiene otros utensilios que duran muchísimo tiempo que tienen precios normales y si además tenemos en cuenta que que son para sustituir otros que son de usar y tirar pues al final del tiempo de es mucho más baja como lo

Voz 0187 10:03 contado los bastoncillos de los oídos no era habla para siempre

Voz 1279 10:06 o los discos desmaquilla antes que normalmente usamos toallitas au o algodones esto como ya explicaba son una especie de algodón que merece la lavadora lo lavas y lo utilizas tantas veces como quiera claro yo creo que está muy bien no es excusa ya no hay excusa hay que ponerse a tope

Voz 7 10:35 hola

Voz 1279 10:51 en hoy quiero abrir un melón es el de la carne cuántas veces le han preguntado a ti por la polémica de si la carne roja es mala como de mal las si la blanca es maravilloso SAS súper saludable pues esta ultima semana vomitaba no la carne roja tiene mala fama desde hace mucho tiempo en realidad es normal no porque ya hay varios estudios que han confirmado los riesgos que tiene para la salud sobretodo consumirla en exceso más aún si es procesado de lo que más se ha hablado desde su relación con el riesgo de padecer cáncer pero es que ahora un nuevo estudio ha puesto en el centro de la diana la carne blanca diciendo que también es totalmente perjudicial para el colesterol qué diferencia hay entre la carne roja y la carne blanca fundamentalmente mira la carne blanca

Voz 0187 11:38 es aquella que es más blanca

Voz 1279 11:40 que tiene menos cantidad de hemoglobina la hemoglobina es la que le da ese color a la a la carne con lo cual al tener menos cantidad de hemoglobina tienen menos cantidad de hierro que incluimos dentro de estas carnes por ejemplo la el pollo la de conejo la de pavo la de cordero lechal o la de

Voz 0187 11:54 cochinillo animales en este caso que son chiquititos que tiene muy pocos días de vida Ivonne algunas partes del cerdo como el solomillo también a veces se consideran como carne blanca en la carne roja pues son aquellas otras que su color colores rojo es características porque tienen gran cantidad de hemoglobina pues pueden ser vaca cordero caballo cabra de cabra y cerdo salvo los que hemos dicho anteriormente igual que pasa con el cordero lechal también se podría aplicar la acotes la categoría de carne blanca a los terneros que son muy pequeñitos y que solamente se han alimentado con leche no como son los los corderos leche a las que también se podrían considerar como como como carne blanca y que hace que la carne roja

Voz 1279 12:33 las sea más perjudicial mira la cara

Voz 0187 12:35 me blanca tiene beneficios por ejemplo como que se digiere mejor ni nada claro porque tiene menos colágeno entonces el hecho de tener menos colágeno hace que las digestiones sean sean menos pesadas la carne roja es más recia no tiene mayor consistencia digiere algo peor que la que la que la carne blanca y una excepción dentro de las carnes rojas sería el cerdo el cerdo ibérico de bellota que es verdad que tiene grasa intramuscular pero esa grasa está formada por una cantidad importante de ácido Keiko osea que bueno dentro de las carnes rojas deberíamos distinguir esta que es de carne de cerdo más o menos es la diferencia la pregunta

Voz 1279 13:12 millón consumimos demasiado

Voz 0187 13:15 claro fíjate de la la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de carnes rojas sea como máximo de quinientos gramos a la semana de carne procesada poco o nada es decir que bueno que si vas a consumir carne roja que sea carne roja no carne procesada y como máximo quinientos gramos a la semana es verdad que tenemos otras fuentes de proteína que son mucho más saludables como son el pescado o incluso la proteína Harald entonces yo creo que el el secreto está en que nuestra alimentación nuestra fuente de proteína no sea sólo la carne sino que utilicemos otras fuentes de proteína como es el pescado como es son las legumbres o como son la soja saltó justo esta proteína vegetal que también podemos encontrar

Voz 1279 13:55 ahora sí que pasa con este último estudio

Voz 0187 13:58 que dice que la carne blanca eh

Voz 1279 14:01 Nos aumenta el colesterol inglés igualmente poco saludable

Voz 0187 14:04 que la carne roja mira esto es un estudio que se ha publicado en la revista American Journal y es una investigación realizada por el hospital por por el por el Children's Hospital of me parece que se dice y la Universidad de California de San Francisco señala que consumir cantidades similares de carne roja y de carne blanca aumentan de forma parecida lo que nosotros conocemos como LDL colesterol malo claro esto de repente se ha convertido en en un titular no porque si hasta ahora atribuimos propiedades mejores a la carne blanca la carne roja y es verdad que lo que hacen en el estudio es eh bueno en ese estudio I eliminan todo lo que es carne procesada Osán no hablamos ni de las chichas ni del bacon y nada ni nada ese tipo de cosas en el fondo es verdad que en lo que han estudiado es vaca frente apoyo no para que te hagas para que te hagas una

Voz 1279 14:53 Acaip pollo como aquellos muy aquellos

Voz 0187 14:56 os suena como aquellos dibujos claro es verdad que tanto la carne roja como la carne blanca tienen grasas saturadas y las grasas saturadas aumentan el colesterol pero la diferencia está en que el porcentaje de grasa saturada que encontramos en la carne roja y el alcance blanca no es el mismo entonces es verdad que las dos elevan el colesterol sí pero es que en el porcentaje que encontramos no es igual en ningún momento va a ser igual y además cabe destacar por ejemplo que la carne roja tiene mucha grasa que se coloca intramuscular mente es decir en Iker mayoritariamente saturada y esto en la carne blanca su presencia es menor con

Voz 1279 15:29 lo cual ponerlas al mismo nivel es un error

Voz 0187 15:32 claro yo creo que deberíamos debería de haber más estudios que realmente pues yo creo que no se puede poner la carne roja en una caja es decir que la carnes rojas muy mala a la carne blanca es muy buena no sino simplemente hablamos que todos aquellos alimentos que tienen grasas saturadas deben de ser consumidos con mucha moderación y que si tienen muchas grasas saturadas pues mejor que lo eliminamos de nuestra dieta y sin embargo no

Voz 1279 15:54 no hay evidencia científica de que la carne blanca o la carne de pescado aumente el riesgo de padecer cáncer como si lo hay en el caso

Voz 0187 16:03 la carne roja claro eso es cierto si hasta ahora no hay ningún pues así que es verdad que hay muchos estudios publicados que sí que relacionan la carne roja con el consumo excesivo de carne roja y de alimentos ultra procesados con que contengan carne roja con el con con el padecer cáncer entonces por ejemplo lo indica un estudio de la Fundación Mundial de Investigación del Cáncer que ahí así que dice que bueno que sí que hay una relación directa podemos encontrar otros estudios también de la Fundación Española del Corazón que considera sin embargo la carne blanca como una Liam una aliada para la alimentación saludable entonces es verdad que se ha creado una alarma porque de repente ha sido los mensajes han sido comer carne blanca es tan malo como comer carne roja a ver hay otras fuentes de proteína pero es verdad que la cantidad de grasa saturada que contiene una carne roja es mucho mayor que la cantidad de grasa saturada que contiene una carne blanca

Voz 1279 16:54 comentábamos antes de empezar el programa también cómo hacemos un uso erróneo de de esos estudios no de los titulares que generan esos estudios que independientemente de que de que una investigación se haya hecho con mayor o menor rigor la muestra sea lo suficientemente grande o no pues la mayoría de ellos no están hechos para que los medios de todo el mundo se hagan eco hoy en el gran titular grandilocuente para que como consecuencia de de ello todos cambiemos nuestros hábitos no que al final las investigaciones son para dar más pistas a los propios científicos y seguir investigando y descubriendo bueno pues en una dirección o en otra no hace falta que con cada cosa que leamos acerca de si la carne es mejor para esto para lo otro cambiamos la cesta de la compra no

Voz 0187 17:39 la seguramente a raíz desde estudios empezarán a hacer estudios pues de otro tipo en el que posiblemente se vea que hay otros tipos de buenos días viviendo no que otros hay otros tipos de proteína lo que decimos la de las legumbres o la proteína vegetal que al no ser rico en grasas saturadas pues que nos aportan mayor beneficio yo creo que eso es la ciencia no el ir investigando ir aportando cada vez más información sobre lo que estamos comiendo en cada momento sobre todo eliminar todos aquellos derivados de la carne no que eso sí que realmente sí que hay estudios que demuestran que sí que están relacionados por ejemplo con él entonces eso sí que hay estudios que demuestran que no debemos consumir pero el resto con moderación nos quedamos con eso hoy tenemos con nosotros a Guillermo Alvarado el ex director de forma entrenadores personales en Valencia hola Guillermo cómo estás muy bien hoy te hemos llamado porque queremos hablar de la vestimenta deportiva muy bien vale entonces yo te pregunto el atuendo para hacer deportes importante o podemos hacer deporte con cualquier cosa con cualquier cosa

Voz 8 18:49 sí con cualquier cosa dicho de otra manera las restricciones Liga o limitaciones y condicionantes son mucho menores de lo que la gente cree

Voz 0187 18:57 cuál son las cosas que dirías que son imprescindibles a la hora de hacer deporte a qué prendas debemos llevar si aussie en las que merece la pena gastar dinero

Voz 8 19:05 pues mira es curioso porque a mí siempre cada vez que en a trabajar con nosotros lo antes de salir por la puerta el símbolo dice bueno por cierto hay que ropa traigo a nosotros siempre decimos lo mismo requisitos tan solamente hay uno debe dar total libertad de movimiento es decir lo que no puede ser es que haya un ejercicio que aún pudiendo hacer estructuralmente decir que tu cuerpo te permita hacerlo no lo puedas hacer correctamente porque la ropa no te deja hacerlo es decir en ese sentido la ropa debería dar de total libertad de movimiento es decir la misma libertad que tendrías que sino llevar arropa eso en cuanto a la ropa yo en cuanto al calzado es mucho más sencillo es simplemente que sea calzado deportivo y que sea en en buen estado es decir lo que no puede ser es que tenga tantos años que ya esté completamente de forma la suela pero mientras se ha calzado deportivo esté en un estado decente el deporte que vayamos a hacer no requiera una relación específica con el suelo como pueda ser el fútbol el golf el halterofilia o a cualquier tipo de actividad física vamos a realizar por ejemplo en un gimnasio con un calzado deportivo de cualquier tipo mínimamente estable sería suficiente

Voz 0187 20:08 es verdad que cuando vamos a las tiendas de deportes no tenemos la ropa colocada por dependiendo del tipo de deporte que queremos hacer pues running fitness yoga esto es solo cuestión de marketing

Voz 9 20:18 de verdad que hay una diferencia clara a la hora de la diferencia entre hacer yoga o hacer fitness por ejemplo esto lo voy a explicar esos nuevo marketing de tribus es decir en función de la tribu en donde tuteó

Voz 8 20:30 nuevas más cómodo tú querrán parecerse al resto de miembros de tu tribu entonces por eso toda la gente que hace yoga lleva más o menos un tipo de ropa la gente que hace running lleva un mismo tipo de ropa y además se sienten más cómodos con unas marcas que han conseguido posicionarse en la mente de la gente como más relacionadas con este deporte concreto esa es la razón por ejemplo por la que el se gasta millonada por ejemplo en que Serra al en que se relacione con el Cross Fit por ejemplo

Voz 0187 20:55 en otro mercado que no tiene fines el de las zapatillas yo aquí ya sí que me pierdo es verdad que dices unas especial para tenis otras especial para correr realmente hay tanta diferencia entre unas y otras

Voz 8 21:06 a ver cuando las cosas se hacen bien sí que es verdad que cada deporte pues en mantienen una relación específica con el suelo y al final cuando se diseña una zapatilla tú de lo que busca es proteger toda la estructura básicamente pie tobillo y él de ahí hacia arriba en función del tipo de relación con a tener con el suelo por ejemplo que una bota de fútbol tenga tacos pero por la misma razón con algo de fútbol debe tener tacos una zapatillas de running debe amortiguar y además debe amortiguar en la justa medida porque más más amortiguación implicarían más inestabilidad pero sin embargo menos amortiguación podría implicar un mayor riesgo de lesión pero quitando casos muy concretos sí que es cierto que muchas veces se abusa a la hora de de seleccionar zapatillas para un tipo concreto de actividad bajo el mismo argumento que explicaba antes de lo del marketing de las tribus

Voz 0187 21:56 sí es verdad que por ejemplo hemos visto no nadadores que llevan estos van a estos bañadores que son como muy no con mi económicos es verdad que el rendimiento de la ropa o de las zapatillas influye me imagino que en alta competición si no pero en gente que hace deporte que no son grandes atletas tampoco para tanta diferencia no

Voz 8 22:14 y no he realmente diferente en cuanto a rendimiento no Laila apenas hay sí que es verdad que a nivel alto rendimiento deportes muy concretos donde la diferencia entre entre la victoria o no

Voz 0187 22:26 qué cimas igual son décimos en ese caso

Voz 8 22:28 cómo hablaban por ejemplo de la adaptación y y en esos casos pues se pues sí que puede haber algún tipo de ventaja competitiva en función de un tejido concreto que te puede dar una mayor movilidad un mayor factor de deslizamiento de o de fricción respecto al suelo pero en el resto de deportes a nivel usuario realmente lo que deberíamos preocuparnos no es si esa ropa nos va a ayudar a rendir más es si eso que hemos comprado nos va a proteger de posibles lesiones

Voz 0187 22:54 lo que decía esto antes que estemos cómoda con ella y que nos permita hacer todos los movimientos que ese deporte no no es no está pidiendo exacto

Voz 8 23:02 eso es hablemos algo muy importante que yo creo que a las

Voz 0187 23:05 aquí tenemos que detenernos un poco es el tema del sujetador deportivo cómo de importantes y en qué medida determina que algunas mujeres puedan realizar o no determinados deportes

Voz 8 23:16 total saben en qué medida es importante total cien por cien sea una mujer no puede pretende rehacer actividad física sino es con un sujetador específico par o por lo menos que le proteja lo suficiente para la naturaleza de ese tipo de deporte en ese sentido por ejemplo un deporte donde haya más impacto requerirá más más más protección

Voz 0187 23:35 más una lección no claro de una mujer de que tenga

Voz 8 23:37 más pecho también requerirá un tipo de tejido diferente que también le permita más sujeción pues al final hay que encontrar el la la relación perfecta en ese binomio entre naturaleza del deporte la y el pecho de esa mujer lo que sí que es importante es tener en cuenta que por mucho que hayan algunas marcas que vendan sujetadores bajo la marca o bajo el el la la categoría de sujetador deportivo no todos sirven al final es importante probarlo es importante tratar de realizar aunque sea en el probador o donde sea pues gestos parecidos a los que vas a hacer ver si en algún momento ese tejido colectivo decir esa piel que une pues la clavícula con el con el Col con con el resto del pecho esa llega a estirarse completamente si llegas tirarse completamente y pega ese tirón como si la goma hubiera alcanzado ese punto máximo de de estiramiento no me sirve necesito que me quede más todavía

Voz 0187 24:33 claro imagino que será muy importante el sujetador en los deportes de impacto no en lo que decíamos corriendo porque hay veces que es verdad que se puede llegar a sentir dolor

Voz 8 24:42 esto por supuesto es que si hay dolor lo primero que tienes que pensar es que igual es ex jugador que llevas no es el adecuado

Voz 0187 24:48 no entonces resumiendo yo me quiero apuntar a hacer deporte y entonces tengo que elegir muy bien el sujetador deportivo que voy a utilizar unas playeras que este en bueno no unas deportivas que tampoco esté en viejas pero bueno que tampoco tienen por qué ser unas que me cueste en un pastizal no algo que sea tu pocas y necesidades aquí ropa cómoda y poco más no

Voz 8 25:08 Roca que te diré total libertad de movimiento Única mente ya todo lo demás ya para está relacionado con que te sientas más cómodo o menos viéndote en el espejo en conjunto con el resto de la gente que ojo eso también es muy importante a hacer ejercicios que sin sí sí va a ser un sitio donde hay más gente y te vas iba esa necesidad o a sentir la necesidad de ir escondiéndose por el atuendo que llevas puesta

Voz 0187 25:31 el día no no a sentir muy motivado para ir a hacer aquí

Voz 8 25:33 vida física en dos al final hay que tener en cuenta de estas cosas

Voz 0187 25:37 haremos una lista con lo que tenemos que comprar luego Jesse a partir de ahí no hacemos super aficionado si queremos seguir añadiendo cosas a nuestro Pat pues bienvenida sea

Voz 8 25:44 por supuesto muchas gracias Guillermo hacia algo

Voz 10 25:49 eh

Voz 11 25:55 ah ya ah

