Con la C de "caídas estrepitosas"

Voz 1 00:00 sí sí está bien está asesorada dos

Voz 2 00:45 Cristina Pardo buenos días qué tal muy buenos días aquí es que despedirán colaborador se lo dices a la cara o lo dejas caer es que no me pasado

Voz 0444 00:51 yo todavía pero yo soy muy de cara a ello

Voz 2 00:54 o cuando alguna vez alguien tampoco me ha pasado nunca tan despedir no siempre me he ido yo no he tenido mucha suerte a lo José María García es que ahora no pero queríamos hablar hoy de gente a la que se les deja caer que es una manera muy fría de desprenderse de alguien pero sí

Voz 0444 01:10 sí porque además tú fíjate ahora que se están fraguando los pactos en nuestro país puede ocurrir que te vayas sacar un buen resultado electoral un resultado que en la noche electoral fue aplaudido de pronto en cuestión de horas te quedes en la nada

Voz 2 01:21 o que la culpa sea de alguien que no esperaba que la culpa fuera suya por ejemplo tiene que ir

Voz 4 01:39 y hoy en el Diccionario de conceptos políticos con Cristo

Voz 2 01:41 hablamos de gente a la que se deja caer sí

Voz 0444 01:43 hay hay bastantes no me he tenido que remontar a un pasado muy lejano en estos últimos días ha habido dos caídos el primero el Rey Juan Carlos al que parece que no

Voz 2 01:51 cómo estás por ahí funcional no sé si se sabe ya por qué pues si bien no

Voz 0444 01:58 exactamente y es raro porque tampoco tenía una actividad institucional fuera

Voz 2 02:02 entonces dejar de ir a los toros oficialmente perder a los toros como persona

Voz 0444 02:05 a día es recurrido para explicar lo que ha pasado al mítico Jaime Peñafiel

Voz 5 02:11 Irán obligado si está apeados de Orense dice a lo mejor es un tema de salud porque da transparencias la Casa Real Villa bolso luego

Voz 0444 02:21 yo pero que tampoco sabe tampoco otra al que han dejado caer en estos últimos días esa Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos igual es porque no siguió los consejos que le dio al principio Pablo Iglesias

Voz 1662 02:31 yo que nunca ha estado organizado en política me pregunto cómo se hace eso qué significa organiza ante y Antonio Pablo me contesta me contesta la política es como follar primero los bares primero lo haces un poquito no muy bien luego vas aprendiendo y al final te va bien

Voz 2 02:51 Iván palabras con lo de follar pero como si pues pues entonces que según la teoría de Iglesias Echenique tiene que seguir aprendiendo

Voz 0444 02:59 sí en Podemos han intentado suavizar la caída dicen que cuentan con él a tope

Voz 6 03:03 desgraciadamente aquellos que piensen que que va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política se equivoca se va a llevar un gran chasco

Voz 0444 03:11 más o menos lo mismo que a Echenique le paso a Javier Maroto del Partido Popular fue el director de campaña de Pablo Casado

Voz 2 03:17 si la invitado el cargo claro si fue a juzgar por la

Voz 0444 03:19 en de Casado el único responsable de la debacle electoral o igual es que tampoco hicieron mucho caso a sus consejos

Voz 7 03:26 parece que se ha escapado algo mejor porque hay que ser natural tienes que ser frescos si tú tienes previsto de decir una cosa y de otra manera cada uno tiene que hablar como les sale cómo lo siente en cada momento no si fresco sin es que alguien ligeramente la tata para que si alguien mete la pata hacerle ayuda a sacarla

Voz 0444 03:44 el PP no se han dado muchos frescos en los últimos años sí aunque creo que se refería otro tipo de frescura otro de Podemos al que fueron dejando caer Iñigo Errejón Podemos se cayó del todo sí pero el descenso empezó cuando planteó una candidatura alternativa a Pablo Iglesias en Vistalegre eso hizo que les relevarán como secretario

Voz 8 04:00 de Política de Podemos ojo a lo que dijo

Voz 0444 04:02 aquel día yo estoy muy satisfecho de poder seguir

Voz 9 04:05 aportando el proyecto de Podemos y a los compañeros que les toque asumir nuevas responsabilidades les deseo toda la suerte y me van a tener siempre

Voz 2 04:12 que el sustituto de siempre al lado

Voz 0444 04:15 algo parecido le ha pasado a Gaspar Llamazares ha terminado fuera de Izquierda Unida por montar una plataforma alternativa fíjate cómo era su relación con Alberto Garzón en sus últimos días con la formación

Voz 0718 04:25 bueno me ha mandado un telegrama a esos ponerse en contacto no sé lo qué es pero en todo caso me manda un telegrama en el cual se mantiene en la posición con respecto al transfuguismo dice que no es exactamente transfuguismo pero que casi yo le he dicho que si no hay una reiteración digamos una rectificación perdón de la denominación de la injuria que significa lo detrás uva pues que yo no voy a hablar con quien me injuria

Voz 2 04:50 llámame tú que no que me llames te buscamos sí sí

Voz 0444 04:52 más caídas Ángel Garrido que abandonó las listas del PP en plena campaña electoral para irse hacia el PP le despidieran con mucha pena pues no su caída empezó el día que le buscaron una sustituta como candidata a la Comunidad de Madrid Garrido estaba falta de afecto

Voz 10 05:06 sentirse querido en la formación política dónde estás donde trabajas es muy importante como para ustedes también las organizaciones donde trabaja no creo que eso créanme que son factores

Voz 0444 05:15 esencial también Pedro Sánchez tiene algún caída

Voz 2 05:19 Pedro Sánchez en septiembre pero no consigue cagarse por mucho que lo intente no

Voz 0444 05:23 pero tuvo como ministra Carmen Montón que vio como su máster se puso en entredicho en aquellos días en los que parecía que tenían si no hay nada como que te respalden

Voz 5 05:32 Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario comunicado al presidente del Gobierno

Voz 0444 05:40 como ministra de Sanidad Consumo

Voz 5 05:42 quién estás hablando de masters a Cristo

Voz 2 05:45 Cifuentes también lo dejaron caer en la empujaron sin

Voz 0444 05:47 contemplaciones fíjate lo primero que se filtró fue un informe de la UCO que implicaba Cifuentes en la trama Púnica ella ya en aquel momento no descartaba el fuego amigo

Voz 11 05:56 que las casualidades ya con cincuenta y dos años que tengo me cuesta

Voz 0444 05:59 mucho que he tenido la sensación hoy que

Voz 5 06:02 que usted no descarta el fuego amigo yo ya no descarto nada nido lado ni de otro

Voz 0444 06:07 luego salió lo de su máster también pensó que el origen no era muy lejano pero intentó aguantar

Voz 12 06:12 a los que queréis que me vayas no me voy me quedo me voy a quedar yo voy a seguir siendo vuestra preside

Voz 0444 06:20 si la filtración de un vídeo antiguo por ejemplo pues la hizo caer Se le veía robando unas cremas en un supermercado y hay que decir que hay la caída fue estrepitosa

Voz 5 06:31 anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0444 06:36 hablando ya del PP tengo más caídos el propio Mariano Rajoy aunque parezca imposible la abandonó el PNV la moción de censura Aitor Esteban lo explico de una manera que casi parece que estaba homenajeando ha caído

Voz 5 06:47 no es fácil desde luego es sencillo pero hay que hacer Lemus

Voz 0444 06:54 hay que decir no obstante que el hecho de caer no tiene porqué empeorar tu situación mira Rajoy ahora esto pasó hace unos días en el chiringuito de forma entera al que se acercó a comer

Voz 2 07:08 hay que decir no era una despedida de soltero sí sí a lo mejor había hay un nivel cuanto placas al final en el PNV le pagaron con la misma moneda que acostumbraban a usar contra Rajoy no

Voz 0444 07:17 sí porque él por un lado te respaldaba después te imputaban pero además Rajoy al final te dejaba caer que se lo pregunten sino a Francisco Camps Paco estamos contigo como siempre y la historia será una historia feliz dejó la presidencia de la Generalitat

Voz 13 07:35 la dejo en este mismo instante inocente completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí

Voz 0444 07:48 el mismo patrón se siguió con el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez Génova le respaldó y al final nada

Voz 0481 07:54 Pedro tienes todo nuestro afecto todo nuestro apoyo todo nuestro cariño el cariño que el Partido Popular de Murcia alcarreño que te dan los ciudadanos de Murcia porque es de justicia es de justicia porque eres una persona honrada e intachable y te vamos a apoyar

Voz 12 08:11 te vamos a apoyar Pedro en estos momentos se ha registrado en la Asamblea regional

Voz 10 08:17 mi renuncia a mi dimisión a presidir la región del vial

Voz 0444 08:20 bueno hoy voy a terminar con Esperanza Aguirre la mujer que más veces ha caído casi en su caso por ejemplo unos días antes de las elecciones municipales se filtró su declaración de la renta ella nunca dijo claramente que podía hacer fuego amigo pero el caso es que pidió la dimisión del ministro Montoro yo digo

Voz 14 08:36 ese fue mi caso la única española y si eso ocurre en Inglaterra el ministro ya no sería ministro yo se lo digo yo

Voz 0444 08:43 su caída fue por fases como por escalones cuantas veces te invito a muchas concretamente tres la iban dejando de lado y luego iba cayendo iba cayendo hasta la calle africano

Voz 15 09:03 mi decisión de dimitir ve mis cargos de diputado a la Asamblea ir de presidenta de la Comunidad

Voz 16 09:12 va a llevar

Voz 17 09:17 en el momento de dejarlo reposar haber llegado entonces que quiero pues vivir más cerca de los míos de mi marido de mis hijos de mi madre de mis siete hermanos en y dedicarme pues eh

Voz 15 09:32 pues no sé muy bien

Voz 16 09:36 crudo

Voz 15 09:41 la gravedad de esas informaciones aunque no estén demostradas de lleva a presentar mi dimisión como presidenta del partido

Voz 16 09:50 lágrima

Voz 15 09:57 le el señor Granados fue secretario general del Partido Popular de Madrid porque yo le propuse por eso asumo mi responsabilidad política por eso vivito del cargo político que usted concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid

Voz 16 10:30 sí

Voz 15 10:31 a mi manera de concebir la política como servicio a España y a mis conciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González