Vivir sin plástico es posible (si sabes cómo)

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 0564 00:29 Ángela hablábamos hace un tiempo de la dieta que mejor funciona y que sin duda hay que seguir seas quién seas iPS es lo que peses diga lo que diga la máquina mágica es la del plástico la llamábamos si te acuerdas Plastic desde dos que es un nombre que me parece total empezábamos a que el programa hablando de algunos datos que te recordarán un par de ellos porque creo que no está de más ser conscientes del uso excesivo que hacemos del plástico mira cada año se producen en el mundo quinientos mil millones de botellas de plástico otro dato para compararse estima que en dos mil veinte se producirá un novecientos por cien más de plásticos que en mil novecientos ochenta hace cuarenta años hizo un dato de Ecologistas en Acción que con este todo el mundo podemos sentirnos identificados es el uso que hacemos de las bolsas de plástico Se supone que les damos un uso de alrededor del doce minutos a cada bolsa de plástico que que aparecen nuestra vida y sin embargo ese plástico tarda unos quinientos años en degradarse no sé si tú desde aquel programa que hicimos ha logrado reducir un poco el consumo de plástico al menos en hábitos como el de la compra yo por ejemplo siempre lleva una bolsa de tela de estas pequeñitas que van plegada siempre hoy o el carro de la compra intentó no utilizar bolsas de playa a no ser que sea algo muy muy imprescindible que no haya opción pero siempre suelo llevar una bolsa pequeña de estas en el bolso que rápidamente desplegó y ahí lo meto lo luego por ejemplo la oficina tengo una botella de cristal que voy rellenando no utilizar botellas de plástico al enano por ejemplo para el cole comprado una botella que es como una especie como de cantimplora de metal también para no tener que llevar también botellas de plástico bueno poco a poco va intento cambiar poco a poco pero es verdad que es difícil le porque el plástico nos rodea muchas veces por todos los lados sí aunque no queramos estamos usando plástico todo el tiempo ya hablamos también de que el Parlamento Europeo aprobó prohibir a partir de dos mil veintiuno los plásticos de un solo uso más comunes muchos de ellos están relacionados con con la alimentación como por ejemplo las tapas de plástico para la para las bebidas las pajita tras los cubiertos también de plástico o los míticos bastoncillos de algodón cosas relacionadas con la higiene y la semana pasada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se creo una iniciativa que es la de boicot al plástico dos mil diecinueve para darle carpetazo al plástico durante al menos una semana y concienciarnos pues de eso del del abuso no que hacemos del hace unos días visité la tienda han PAC que está en la calle Narváez veintiocho allí puedes comprar de todo absolutamente todo lo que necesites para vivir en un hogar sin plástico

Voz 3 03:04 hola buenos días letal encantada Joan Maria mi propósito es intentar hacer la compra de casa sin plástico aprovechando que ha sido el Día Mundial de del medio

Voz 4 03:14 miente en tema alimentación y productos de higiene limpieza y en general todos los que necesitemos en nuestro día a día es totalmente posible en el caso por ejemplo de los productos de higiene personal pues encontrados por ejemplo desodorantes en formato solido entonces no produce ningún tipo de residuos por ejemplo en el caso de geles de cuerpo champús tienes la opción sólida para la gente que aún no se atreve pues se puede rellenar a granel también en esta zona tal pues tenemos también detergentes lavavajillas mutis superficies por ejemplo veloces trabajos de cocina no que suelen verdad son bastante malos porque suelen desprender bastantes micro partículas que luego no se filtran entonces la alternativa por ejemplo sería un extra bajo el ufano que cien por cien biodegradable y lo mismo pasa pues con los cepillos con los limpiadores de botellas

Voz 0564 04:08 yo utensilios de cocina por ejemplo a que peladas

Voz 4 04:11 desde verduras de metal claro si son de acero inoxidable entonces al final cuando los buscas no muchas veces te encuentras que tienen o una parte de plástico y aquí tenéis algodones que son como toallas utilizables si son hechos de algodón y cerró reutilizan una y otra vez usasen la lavadora además Bono es uno de los productos que tiene más éxito iluminó pasa por ejemplo con el bastón pilló de hoy y dos que simplemente pues un palo de bambú lo hace usando

Voz 5 04:42 muy dura deporte

Voz 4 04:44 queda el vamos verdad es uno de los materiales que más está utilizando para crear productos alternativos desde cubiertos a pajita ASA cepillos de dientes luego también premio incluso las tiritas están hechas de bambú el envoltorio en el que viene también es de fibra de bambú incluso los productos

Voz 0564 05:03 típicamente este compran a granel como lo

Voz 3 05:05 crearles y las legumbres tener muchísimos tipos ahí está ocho variedades de lenteja si León lenteja Pardiñas castellana peladas roja amarilla

Voz 4 05:16 los que hay mucho donde elegir si exacto esa también es es de uno de los doce Pío es no que que podamos probar cosas nuevas no que no nos quedemos siempre en la misma receta de lenteja castellano no tener varias opciones pues puedas ir cambiando puedas ir variando un poco incluyendo cosas nuevas a tu alimentarse no y además muchos ellos no los encuentras fácilmente en un supermercado no premió el arroz rojo no es tan fácil encontrar igual que los arroces integrales o pasta que sea más especial que sea

Voz 3 05:49 no hay algún trocito de plástico en por algún lado

Voz 4 05:54 eh sí que tenemos botellas de plástico que la idea es que se puedan reutilizar el vasco al final no es malo de por sí lo malo es el uso que hemos dados a los plásticos de un solo uso al el coger una bolsa y tirarla los cinco dos Novés central alguno por la puerta con su bolsa de plástico para compran con recintos cero si hay mucha gente que a veces te siguiesen diciéndome

Voz 6 06:18 bolsa de plástico para es de las cosas

Voz 4 06:20 las pero sí que es verdad que cada vez la gente está muchísimo más concienciada cada vez más vienen con sus bolsas de tela yo intuyo que es que las grandes cadenas cada vez han hacer más cambios no oí ya lo vemos hay muchas que se están adaptando es lo que la sociedad está demandando yo no noto que tenga necesidad de de nada que no pueda conseguir sin plástico y hay palmaditas y chocolate pues todos contentos

Voz 0564 06:56 has visto Ángela que no hay excusa tendrán hasta chocolate con pan méritos que venían sin envoltorio de plástico al peso también a granel como el arroz una pregunta sale más caro a hacer la compra de esta manera pues fíjate me contaba María que es la dueña de la tienda que realmente no los productos a granel y esto es verdad es es importante decía que mucha gente los iba a comprar por primera vez se sorprendía porque claro ya el precio alquilo que normalmente en el supermercado vemos el precio de las raciones que compramos y ella me comentaba esto que mucha gente al principio esas sorprendía y luego se daba cuenta de que no hacía falta coger una bolsa de cartón y llenarla de dos kilos de arroz porque luego al final eso no te lo comes entonces que claro a veces parece más caro pero que que para nada lo es y luego hay productos como los de higiene u otros utensilios que duran muchísimo tiempo que tienen precios normales y si además tenemos en cuenta que que son para sustituir otros que son de usar y tirar pues al final es mucho más baja como lo que contado los bastoncillos de los oídos no era habla para siempre o los discos desmaquilla antes que normalmente usamos los toallita caso o algodones esto como ya explicabas son una especie de algodón que meterse la lavadora lo lavas y lo utilizas tantas veces como quiera claro yo creo que está muy bien no hay excusa ya no hay excusa hay que ponerse a tope