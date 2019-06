Por qué la carne blanca es la más saludable

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 0809 00:32 en hoy quiero abrir un melón es el de la carne cuántas veces han preguntado a ti por la polémica de si la carne roja es mala como de mala si la blanca es maravillosas súper saludable pues esta última semana vomitaba no la carne roja tiene mala fama desde hace mucho tiempo en realidad es normal no porque ya hay varios estudios que han confirmado los riesgos que tiene para la salud sobre todo consumirla en exceso más aún si es procesada de lo que más se ha hablado desde su relación con el riesgo de padecer cáncer pero es que ahora un nuevo estudio ha puesto en el centro de la diana la carne blanca diciendo que también es totalmente perjudicial para el colesterol qué diferencia hay entre la carne roja y la carne blanca fundamentalmente mira la carne blanca es aquella que es más blanca blanca porque tiene menos cantidad de hemoglobina la hemoglobina es la que le da ese color a la a la carne con lo cual al tener menos cantidad de hemoglobina tienen menos cantidad de hierro Il que incluimos dentro de estas carnes por ejemplo la de pollo la de conejo la de pavo la de cordero lechal o la de

Voz 0187 01:35 cochinillo animales en este caso que son chiquititos que tiene muy pocos días de vida Ivonne algunas partes del cerdo como el solomillo también a veces se consideran como carne blanca en la carne roja pues son aquellas otras que su colores rojo es características porque tienen gran cantidad de hemoglobina pues pueden ser vaca cordero caballo cabra de cabra y cerdo salvo los que hemos dicho anteriormente igual que pasa con el cordero lechal también se podría aplicar la a la categoría de carne blanca a los terneros que son muy pequeñitos y que solamente se han alimentado con leche no como son los los corderos las que también se podrían considerar como como como carne blanca y que hace que la carne

Voz 0809 02:13 hoja sea más perjudicial mira

Voz 0187 02:16 la carne blanca tiene beneficios por ejemplo como que se digiere mejor eh claro porque tiene menos colágeno entonces el hecho de tener menos colágeno hace que las digestiones sean sean menos pesadas la carne roja es más recia no tiene mayor consistencia digiere algo peor que la que la que la carne blanca y una excepción dentro de las carnes rojas sería el cerdo el cerdo ibérico de bellota que es verdad que tiene grasa intramuscular pero esa grasa está formada por una cantidad importante de ácido ICO o sea que bueno dentro de las carnes rojas deberíamos distinguir destaque ese carné de hacerlo más o menos es la diferencia la pregunta del millón consumimos demasiada carne claro fíjate de la la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de carnes rojas sea como máximo de quinientos gramos a la semana de carne procesada poco o nada es decir que bueno que si vas a consumir carne roja que sea carne roja no carne procesada y como máximo quinientos gramos a la semana es verdad que tenemos otras fuentes de proteína que son mucho más saludables como son el pescado o incluso la proteína verde Harald entonces yo creo que el el secreto está en que nuestra alimentación en nuestra fuente de proteína no sea sólo la carne sino que utilicemos otras fuentes de proteína como es el pescado como es son las legumbres o como son pues la soja alto oculto de esta proteína vegetal que también podemos encontrar

Voz 0809 03:36 ahora sí que pasa con este último estudio

Voz 0187 03:38 que dice que la carne blanca eh

Voz 0809 03:42 Nos aumenta el colesterol en que es igualmente

Voz 0187 03:44 poco saludable que la carne roja mira esto es un estudio que se ha publicado en la revista American Journal y es una investigación realizada por el hospital por el Children's Hospital of Auckland me parece que se dice y la Universidad de California San Francisco y señala que consumir cantidades similares de carne roja carne blanca aumentan de forma parecida lo que nosotros conocemos como LDL colesterol malo claro esto de repente se ha convertido en en un titular no porque si hasta ahora atribuía propiedades mejores a la carne blanca la carne roja y es verdad que lo que hacen en el estudio es eh bueno en ese estudio I eliminan todo lo que es carne procesada Osán no hablamos ni de las chichas ni del bacon ni nada ni nada ese tipo de cosas en el fondo es verdad que en lo que han estudiado es vaca frente apoyo no para que te hagas para que te hagas una

Voz 0809 04:34 hay pollo como aquellos dibuje aquellos

Voz 0187 04:36 os suena como aquellos dibujos claro es verdad que tanto la carne roja como la carne blanca tienen grasas saturadas y las grasas saturadas aumentan el colesterol pero la diferencia está en que el porcentaje de grasa saturada que encontramos en la carne roja y el alcance blanca no es el mismo entonces es verdad que las dos elevan el colesterol sí pero es que en el porcentaje que encontramos no es igual en ningún momento va de igual y además cabe destacar por ejemplo que la carne roja tiene mucha grasa que se coloca intramuscular mente es decir en Ikea mayoritariamente saturada esto en la carne blanca su presencia es menor con lo cual ponerlas al mismo nivel es un error claro yo creo que deberíamos debería de haber más estudios que realmente yo creo que no se puede poner la carne roja en una caja y decir que la carnes rojas muy mala la carne blancas muy buena no sino simplemente hablamos que todos aquellos alimentos que tienen grasas saturadas deben de ser consumidos con mucha moderación y que si tienen muchas grasas saturadas pues mejor que lo elimine hemos de nuestra dieta y sin embargo

Voz 0809 05:35 no hay evidencia científica de que la carne blanca

Voz 0187 05:38 k o la carne de pescado aumente el riesgo de padecer cáncer como si lo hay en el caso de la carne roja claro eso es cierto si hasta ahora no hay ningún pues así que es verdad que hay muchos estudios publicados que sí que relacionan la carne roja con el consumo excesivo de carne roja y de alimentos ultra procesados con que contengan carne roja con el con con el padecer cáncer entonces por ejemplo lo indica un estudio de la Fundación Mundial de Investigación del Cáncer que ahí así que dice que bueno que sí que hay una relación directa y podemos encontrar otros estudios también de la Fundación Española del Corazón que considera sin embargo la carne blanca como una una aliada para la alimentación saludable entonces es verdad que se ha creado una alarma porque de repente ha sido los mensajes han sido comer carne blanca es tan malo como comer carne roja a ver hay otras fuentes de proteína pero es verdad que la cantidad de grasa saturada que contiene una carne roja es mucho mayor que la cantidad de grasa saturada que contiene una carne blanca

Voz 0809 06:35 comentábamos antes de empezar el programa también como hacemos un uso erróneo de esos estudios no de los titulares que generan esos estudios que independientemente de que de que una investigación se haya hecho con mayor o menor rigor la muestra sea lo suficientemente grande o no pues la mayoría de ellos no están hechos para que los medios de todo el mundo se hagan eco y hagan el gran titular grandilocuente para que como consecuencia de ello todos cambiamos nuestros hábitos no que al final las investigaciones son para dar más pistas a los propios científicos y seguir investigando y Descubriendo bueno pues en una dirección o en otra no hace falta que con cada cosa que leamos acerca de si la carne es mejor para esto para lo otro cambiamos la cesta de la compra no

Voz 0187 07:20 claro seguramente a raíz de ese estudios empezarán hace estudios pues de otro tipo en el que posiblemente se vea que hay otros tipos de buenos días estudiando no que otros hay otros tipos de proteína lo que decimos la de las legumbres o la proteína vegetal que al no ser rico en grasas saturadas pues que nos aportan mayor beneficio yo creo que eso es la ciencia no el ir el ex investigando ir aportando cada vez más información sobre lo que estamos comiendo en cada momento sobre todo eliminar todos aquellos derivados de la carne no que eso sí que realmente sí que hay estudios que demuestran que sí que están relacionados por ejemplo con el balance entonces eso sí que hay estudios que demuestran que no debemos consumirlo