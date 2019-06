Las urgencias del hospital, en viñetas

Voz 1 00:00 no

todo pues rotuladores y lápices encima de la mesa con nuestros humoristas gráficos además en esta mañana en el en la que hay plenos para construir o constituir más de ocho mil ayuntamientos en nuestro país cómo estás Julio buenos días Julio Rey muy buenos días

Voz 2 01:09 verdad que un poco desinflado el último pulso despiste esto te preocupa mucho más que lo de la calidad de Madrid no te afecta más en el corazón no sé si verlo Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días me parece muy bien esto de que los ocho mil

Voz 1532 01:25 el Ayuntamiento se hagan a la vez para que no sea una brasa

Voz 2 01:28 el durante quince días diciéndonos no sé quién ha ganado en tal sitio lo aunque la realidad es que son ocho mil pero sólo hablamos del de Madrid va a veces al del Barcelona Zaragoza igualado es así de triste y lo cómo estás a ver a todo bien pero oye si si de pactos también bueno no pacto dijo te te iba a decir cuando de bases más que lo pero espero

Voz 0062 01:51 en Barcelona porque fuera de Barcelona todo el mundo pactando y haciendo lo que le da

a José María Pérez Peridis cómo estás José María buenos días

Voz 3 01:58 no

sí aquí lleno de humoristas

Voz 1109 02:01 al menos estuve en esta mesa es verdad soy como

Voz 0874 02:03 siempre el último de la clase pero claro esto no acompaña

Voz 1532 02:06 era un poco Maristas oye

Voz 0874 02:09 lo que más indigna de todo este circo de pacto es que hemos estado viviendo porque a mí por ejemplo me me da mucha rabia que el nuevo alcalde a que que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se marche lanzando un mensaje de dignificación de la política y quién llega hablé de de Manuela como una una a mí una persona de la izquierda radical

Voz 2 02:28 me ha quitado las cosas a los ricos para ha apostado no se podía ser un poco más

Voz 0874 02:35 es elegante y decir pues es una persona que ha hecho lo que ella consideraba

Voz 2 02:37 que era lo mejor para la ciudad aunque yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho

Voz 1532 02:40 hombre si va a pactar con la ultraderecha lo mejor es

Voz 2 02:43 está claro que nada de lo que sea para que no no

Voz 1532 02:46 no yo no está

Voz 1252 02:48 tanto es lo que han dicho que suelte es decir estamos hablando de un político que le puso Esperanza Aguirre sobrevivió a Cifuentes es decir que es un corcho que flota total que dentro de nada tendremos un tapón como alcalde de Madrid

Voz 1109 03:03 sí mira un doble sentido no me digas

Voz 0874 03:06 es que no voy a hacer yo recuerdo

Voz 1109 03:10 en la casi después de las primeras elecciones municipales había tres alcaldes verdaderamente agresivos era Hormaechea Santander Peña en Burgos Morano en León con un estilo y pues como el que el PP está utilizando desde hace un tiempo

Voz 2 03:30 hombre en Burgos acabó como acabó ya

Voz 1109 03:33 me acuerdo que quería tirar el Teatro Principal y hacer oficinas y ahora el Teatro Principal que se restauró hace quince o veinte años revitalizó la ciudad pero bueno me acuerdo una vez no sé si va a ser nacional qué polemizar con él Open polemizado conmigo en la radio no entonces yo dije que el alcalde tenía que ser la persona más educa de la ciudad porque el urbanismo tiene que ver con la urbanidad los edificios las calles el peatón y el coche se comportan educadamente entonces cuando un alcalde insulta a los vecinos a mí me llamó de todo que si era estaba vendido al oro de Moscú

Voz 2 04:14 es radical y yo les

Voz 1109 04:17 decía mire usted sí usted se porta así en la radio como puede pedir a un señor que va al auto o a alguien que cruza un semáforo que sea educar usted no tiene fuerza moral para pedir a los ciudadanos que paguen impuestos cumplan las leyes sean educados entonces creo que es importantísima la figura del alcalde educado aunque Carmela lo ha sido Carmena lo ha sido con su actitud una señora de cierta edad que se ha comportado de una manera extraordinaria

Voz 2 04:51 que incluso en su mensaje de despedida ha sido el pero sí

Voz 1109 04:53 hasta entonces es un ejemplo por eso pues es una injusticia lo que está ocurriendo

Voz 2 04:59 la chavistas lo que hizo es decir José María que hablando seguimos hablando de Madrid pero bueno durante cuatro legislaturas hemos tenido un alcalde con nombre de árbol frutal que era educadísimo pero no hace nada más ya pero el truco que tenía

Voz 1532 05:14 Manzano que se ha hecho en muchos otros sitios es tener un segundo a bordo matanza que insultaba pero el alcalde no insultado hacia las cosas por de la cómo insultaba pero eso queda un poco mejor pero que el propio alcalde

Voz 1109 05:26 o sea que insulta es es bastante más no pero traer eso a la política yo creo que es que la política tiene que ser Educación sobre todo bueno es el espejo en el que si a los ciudadanos tendría que ser y eso desde los griegos está escrito bueno es el Parlamento ahora lo educó que bueno en los gestos la educación que vamos los ejemplos que tenemos a nivel internacional son pero sí se bordea el el emperador que estarán da unas muestras de lo que es ser zafio maleducado

Voz 1532 06:00 ya deja un improcedente ya deja alto que cualquier barbaridad que digas luego tampoco es tan exagerada no

Voz 1109 06:05 Berlusconi pero la realidad no

Voz 0062 06:08 lo que pasa es que creo que en el fondo también los medios premian la zafiedad es decir cuando uno tiene la boca chanclas y tiene mucha más exposición en medios no es una forma al final también de campaña no siempre quiere decir que vaya a ganar pero por ejemplo tenemos el caso de Ribó que ha ganado de nuevo la alcaldía de Valencia nadie lo comenta por ejemplo todo el mundo dice que la izquierda perdido Barcelona y Madrid aún se tiene que ver pero Valencia sido un caso de éxito por ejemplo los ahí en otros sitios existir realmente es difícil hacer un diagnóstico porque en cada Ayuntamiento así de su padre su madre Tarragona por ejemplo han pactado con Esquerra Republicana no ha pasado nada pero como el foco no está ahí ahí cómodos mundos no el debate electoral donde está el foco mediático el debate electoral ahí donde no está el foco mediático

Voz 0874 06:59 que habló y lo que transmite el foco mediático quizás sea una sensación que tampoco contribuye a ser dignificación de la política no que es la bueno por lo menos a mi me lo parece es la sensación de que se estén repartiendo un botín y que y que da igual de quién haya sido ese botín no hace falta ni dar las gracias ni tener un gesto de elegancia lo que hay que hacer es tocar poder

Voz 1109 07:20 es que se están repartiendo un botín yo reto

Voz 1532 07:22 no no existían los alcaldes por turno con esa mirada que tenemos muy de Madrid me he enterado por la propuesta de Villacís pero luego me han estado comentando gente que se ha hecho en muchos sitios y se va a hacer por ejemplo en Ciudad Real en esta

Voz 2 07:34 para mayor muestra de que está repartiendo que gobierna las dos años y luego voy yo eso no

Voz 1532 07:42 cura

Voz 2 07:43 oye tenemos la gestión en el Ayuntamiento ni hablamos claro en cuatro años no te da para hacer nada eso te digo imagínate

Voz 0874 07:52 esta viñeta del New York Times se Salado mucho esta semana pero quería lógicamente vuestra opinión ha anunciado que a partir del día uno de julio no va a publicar ya más viñetas políticas en en la edición internacional porque en la edición doméstica digamos ya no publicaba esas viñetas de opinión es una viñeta en la que se critica un poco el seguidismo que hace el Gobierno detrás de las políticas internacionales de Benjamín Netanyahu y entonces se ve eh Trump su vetando la correa de un perro y el perro es Netanyahu que lleva además un collarín con la con la estrella de David S acusado hasta viñeta de ser antisemita al margen de lo que Os no os sugiere a vosotros un dibujo de estas características en en en términos de límites

Voz 5 08:36 por o de mal gusto au

Voz 0874 08:39 no sé o de libertad gráfica también sí que me gustaría que comentabais un poco sobre lo que esto significa el hecho de que la prensa quizá también movida por esta corriente tan dada a la indignación pues haya decidido no correr más riesgos con gente con chusma como vosotros

Voz 2 08:56 más que el problema

Voz 1252 08:59 ellos en la gente

Voz 1532 09:01 pasa con los chistes el problema que tienen los medios es que se han dado cuenta que el que el humor es muy libre quieren tener todo atado y bien atado manteniendo un gráfico en tus páginas no tienes todo atado y bien atado tienes ahí un punto de descontrol que tengo humorista que no puedes controlar in no quieren hacer eso y de hecho en el manifiesto en el comunicado que acercaba el New York Times en el que en el que explica te van a seguir haciendo cómics cartoon que cómo se puede decir las dos cosas dicen que van a seguir haciendo cómics basados en la realidad es decir vanas van a hacer novela gráfica es decir un tipo de Comic que puedes manejar que es el que no

Voz 0874 09:42 humor

Voz 1532 09:44 desde el de historias más largas eso sí con Valencia aunque sobre temas actuales y que puedan ser cosa contra editado es decir encontrados y censurado

Voz 1252 09:55 a ver vamos a ver centrándonos en ETA en concreto yo soy agnóstico pero como dibujante y las cuestiones de fe como tema no me interesan es decir desde mi posición diagnóstico sí que creo que la gente puede creer y tener fe en lo que quiera faltaría más diferente es los personajes públicos y políticos que apoyándose en esas eh en esas doctrinas en esas Fes hacen política y por lo tanto tienen actitudes políticas estoy hablando los ayatolás estoy hablando de los Papas estoy hablando de Netanyahu estoy hablando de Trump es decir esta no es una nieta antisemitas un cartoon político es un cartoon político que está retratando una actitud política

Voz 0874 10:45 bueno hay que decir que en claro los periódicos o los grandes medios de comunicación en Estados Unidos están como todo el mundo sabe en manos del lobby israelí entonces y digamos que despedir a un dibujante que hace una viñeta que puede ser interpretada por mucha gente como antisemita pues es sencillo

Voz 2 11:03 en realidad una casa de lujo en realidad yo

Voz 1532 11:06 es que ni siquiera es de un dibujante habitual sí

Voz 2 11:09 no creo que el próximo eso sea así

Voz 1532 11:11 viñetas indicada que era una si el caso concreto yo creo que en un momento otro lado habría saltado los periódicos quieren

Voz 0874 11:20 no es una cosa que me enseñaba de José María y me gustaría que lo comentaras es un libro que se editó hace tiempo en el que hay un artículo del New York Times que te cita a ti

Voz 4 11:28 eh

Voz 0874 11:29 es un poco como ejemplo de cómo España ha llegado la democracia porque gente como tú puede hacer dibujos como los que tú

Voz 1109 11:34 efectivamente una de las mayores alegrías que me he llevado yo en esta profesión fue que corresponsal en España del New York Times en el año setenta y ocho antes de la Constitución para explicar en Estados Unidos que había libertad libertad de prensa en España ponía como ejemplo de las caras las tiras que hacía yo en el país entonces este periódico qué hace cuando no tenía estábamos estrenando la democracia Nos ponía como ejemplo resulta en vez de censurar dentro al dibujante con el fusible del redactor jefe con el fusible del director le fulmina porque a partir de chiste político claramente político hay protestas en la red manifestaciones delante la relación de la reacción y agitación me parece una catástrofe lo que significa bueno son los gobiernos los que persiguen a los humoristas pero ahora que los propios periódicos paladines de la libertad en Estados Unidos donde la la la la libertad de prensa es el bien por encima de todas las libertades porque sin la cual no hay democracia resulta que despide por unas cuantas protestas ah ya no no es que despide es quizá ya no como machista ya no público más ni en la edición nacional en la anterior me parece que es un gol que han metido pero vamos a ver qué fuerza se tiene para protestar de lo de Erdogan de lo que hizo lo hicieron los ayatolás de la de lo que pasa en Rusia y en otras vías que hay por el mundo que son de la pederastia de la Iglesia católica bueno sí fue piloto mí pero se pueden hacer

Voz 0874 13:19 no que han hecho se va

Voz 1532 13:22 en Estados Unidos siempre han sucedido esto que la línea editorial de un periódico muchas veces ha sido siempre contrastada por las líneas editoriales de sus humoristas gráficos se han mantenido como qué distancia hay personas libres y establece estableciendo un diálogo con la línea editorial del periódico y esto limita las líneas editoriales de los periódicos porque se limita lo que te mandan desde arriba la credibilidad

Voz 1252 13:44 es un golpe le decimos estamos estamos hablando del New York Times nada menos que has sido referencia ir

Voz 1532 13:51 de dar ideas a otros bueno no bueno eso

Voz 2 13:54 pues a mí precisamente lo que me da

Voz 0062 13:56 es que hablemos perdona en nuestra salud

Voz 1252 13:59 nuestra salud aquí y la verdad es que yo no sufro como viñetitas ningún tipo de censura decirlo yo creo me consta que vosotros tampoco

Voz 0062 14:10 no digo me hace gracia porque precisamente The New York Times recientemente de los últimos años en acá tienen mucha fama de tener una sección de Opinión inenarrable que están dando tribuna a gente con opiniones realmente a veces incluso anti vacunas de poner en duda cosas absolutamente evidente es de hecho han tenido muchas críticas en sentido pero claro no son viñeta la viñeta corre muy rápidamente por las redes las viñetas muy rápido de leer muy rápido utilizar como original

Voz 2 14:41 si no lo Mauro lo ha dicho muy bien no

Voz 0062 14:44 nada más incompatible con la mentalidad de Corporación que una viñeta yo nunca he vivido nada más trágico que cuando una empresa me encarga una viñeta porque me buscaban tantos filtros de aguar el humor que acaba siendo una viñeta que da una pena terrible por qué por qué porque no es que es que son contra son son dos espíritus contrarios no la espontaneidad ahí las ganas de tocar las narices de las viñetas a veces son incompatibles

Voz 2 15:09 todo oye eso es una línea roja

Voz 1109 15:12 dentro de la democracia tremenda claro evidentemente no reservamos las vestiduras cuando lo de Charlie Hebdo pero realmente lo que se pretende es lo mismo desde una creencia silenciar cualquier crítica que tenga que ver con gente de esa creencia porque aquí no sé está hablando del pueblo judío Holocausto es Netanyahu con su política de asentamientos y apropiación de opresión a los palestinos

Voz 0874 15:38 que su seguidismo absoluto

Voz 1109 15:41 el a Jerusalén y los Altos del Golán para Israel es decir bueno bueno

Voz 1252 15:49 hablabais antes antes de de entrar nosotros Javier de ese reportaje extraordinario el New York Times precisamente a propósito

Voz 2 15:56 la inmigración del inmigrante que ha caído en el asfalto

Voz 1252 16:00 pero yo ahora me pregunto no está utilizando el New York Times para blanquearse asimismo para desmarcarse de Donald Trump cuando lo cierto es que el PRI

Voz 0874 16:10 mes Moore que ha conseguido implantar dona otra

Voz 1252 16:13 no ha sido precisamente gracias al New York Times

Voz 0874 16:16 bueno es que hay dos personas en la mesa tú con quiénes charlar un momento además en vosotros seguro que he conocido muchos colegas de profesión que tuvieron que renunciar a su pasión por dibujar y por las viñetas para dedicarse a otros desempeño que pagan a sus facturas porque vosotros sois todos pobres como todos hoy hacemos el camino inverso son dos médicos internos residentes una de Medicina Interna otra de Medicina de Familia se conocieron durante sus primeros años de profesión y se dieron cuenta de que tienen una afición compartida más allá de los bisturí son las curas es la afición de de dibujar de hacer cómics son Guide Rodríguez Lema y Juan Sánchez verde como estáis compañeros buenos días buenos días soy médicos adjuntos en Urgencias del Hospital Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid y dibujante y creadores de Bloc yo doctor con un libro y a punto de salir a la venta creo que esta semana además él

Voz 3 17:08 la semana que viene que se llama el club de las vías

Voz 0874 17:10 las blancas crónicas de urgencias en como otros quería hablar no solamente de que habéis decidido narrar esas crónicas a través de dibujos sino de muchas más cosas que me sugiere este libro a parte de las deudas que tenemos todo cuando vamos al médico supongo que da para mucho los Oliver también dice mucho de cómo somos como sociedad por ejemplo cómo tratamos a los mayores cuando los hospitalizados como nos olvidamos de ellos o como a veces no queremos hacernos cargo de ese de ese familiar muy mayor que ya está curado y tú estás en la playa no quieres ir a él no esto lo contáis vosotros pero primero quite monos por delante lo digo porque José María Bellido duchado por si había algún tacto rectal

Voz 1109 17:48 proyectar para todos quitemos

Voz 0874 17:51 la mesa los temas de poco más escabrosos a los que dedicáis un montón de páginas porque yo creo que tenéis una una especie de mentalidad médica adolescente que a mí me encanta porque es muy gamberra objetos en orificios vamos con ellos

Voz 2 18:03 es que esto cuando empieza a no

Voz 6 18:09 cuando empiezas la la mano trabajar en urgencias es muy habitual que siempre alguien a algún mayor te cuenta la historia de que ha sacado de algún orificio alguna cosa rara ya sea por una cucaracha un oído o una una pata

Voz 0874 18:23 pero déjame avisar a los espectadores a los oyentes que van a escuchar cosas muy raras que han pasado en urgencias porque todo todos verdad que usted verá entonces verdad cucaracha no ido Ice que se queda Aspas

Voz 6 18:32 la eso es super habitual lo nosotros ya jugamos a ver qué es lo raro sea tenemos una especie de concurso de ver quién saca la cosa más rara de normalmente son de culos la gente tu duele es suele tener sale

Voz 2 18:45 vivas las cucarachas o no bueno le estás un poco de tienen que reanimar la el segundo paso pero no lo habitual es sacar de bueno estoy

Voz 6 18:59 lo que tenemos con una mentalidad muy muy chabacano mucho eh sí la verdad es que en un momento yo estuve preocupado porque hubiera tantas anécdotas de culos penes en en el cómic pero lo de los culos es que es muy habitual sacamos desde cirios Pascual es

Voz 2 19:13 hasta

Voz 6 19:14 muñequitos hemos sacado un pues una patata tallada que un señor mayor detalló una patata

Voz 4 19:20 está para jugar con ella pero no sale además te la digo

Voz 0874 19:22 sí es caro no lo cual no da nadie sabía lo que tenía dentro

Voz 6 19:26 Nos quería decir entonces es una cosa que pasa cochecitos cosas usarán la gente suele meter todo lo que puede

Voz 0874 19:32 por placer está la historia de ese ese vibrador diminuto que claro que tomó carrerilla se convirtió una tuneladora básicamente

Voz 6 19:41 así es accidentes hubo es que el problema es que las cosas que libran no están diseñadas para ese orificio si no tienen un tope entonces intercambiarlo supone que actúe como una tuneladora entonces hubo una una pobre muchacha que se tumbaba vino porque en un juguetero se había quedado dentro se tumbó en la camilla es que la camilla virus vibraba

Voz 2 20:01 por va camino de la camilla vibraba lo tenía estar pasando fatal

Voz 0874 20:04 pero bueno pues va a vosotros sois médicos hay que decirlo e insisto en ello y esto lo habéis vivido o lo han contado compañeros y lo ha retratado y aquí vosotros Calais al paciente nada más llegar

Voz 3 20:16 con los años la verdad es que es impresionante prácticamente por cómo se mueve ya entrando a la hija ya vale voy a coger paciencia Billy más o menos puede saber

Voz 0874 20:29 sí es un hipocondríaco si esconde algo que nos quiere contar hombre luego también es cierto que necesita meses pero sí

Voz 3 20:36 que la decir la la Historia no el charla que tienes con el médico además más edad pero es cierto que con con los años se va cogiendo un ojo clínico que bueno ya no sólo por el que entraron la consulta ya el el señor que te cruzas en el metro

Voz 0874 20:55 Adrián que vosotros un poco la dinámica ha sido dos hacíais el Bloc pasa vais a historieta gráfica cosas que os contaba cosas que vivía AIS y al final el material era demasiado sabroso sí

Voz 2 21:07 escabroso Escarrá leal

Voz 3 21:08 la historia es un poquito de distinta el el tema es nosotros nos conocemos trabajando allí en urgencias y y bueno independientemente de de que la medicina no es lo que era antes que nosotros nos han vendido una idea de la medicina que no es la que estamos viviendo que eso te genera cierta frustración pues bueno el como Bullock

Voz 0874 21:30 no no no tiene su explicación es muy curiosa claro yo es dicen ellos han crecido con el boom de las series médicas entonces presidido pensando que la medicina te deja tanto tiempo libre que puede resolver asesinatos en los ratos que tienes entre esguince

Voz 6 21:43 yo pensaba que iba a ser Dick Van Dick Van Dyke solventando casos de asesinato mientras veía cosas o no se o House pudiendo insulta a los pacientes

Voz 1532 21:51 aunque aunque también hay una cosa muy contradictoria en el libro que por un lado de Fish que mientras estáis haciendo la residencia no tenéis ni un momento Pepe ya a la vez lo estáis contando con un libro que os ha tenido que costar mucho tiempo

Voz 3 22:04 nos Carlo no sólo tiempo nos ha costado sudor lágrimas relaciones de todo pero cuando lo cuando trabajaba ahí

Voz 2 22:12 el dime que no era durante el dinero empezara la

Voz 3 22:18 a la siguiente le nosotros cuando nos planteamos este este proyecto fue justo después de hacer un máster de cómic que también tiene sus más delicado mí

Voz 6 22:29 el tiempo digamos que negociar con nuestro jefes

Voz 3 22:31 muchas gracias a ellos y nos están escuchando

Voz 6 22:35 pelota y después el después de hacer el máster

Voz 3 22:37 dijimos bueno vamos a hacer algo no ya que hemos hecho esto esto lo hemos hecho porque nos gusta porque de siempre me ha gustado dibujar pero vamos a hacer un proyecto entonces como el punto de vista dibujante pues tampoco teníamos nada que ofrecer como bueno pues pues vamos a ofrecer a la par de que no que no tienen otros no que es la medicina entonces eh eso planteamos dos proyectos paralelos lo que es el blog lo que es la novela gráfica la novela gráfica pues la desarrollamos a lo largo de un año un año en que nos pasó de todo eh justo después de firmar eh el contrato se rompió el brazo

Voz 2 23:14 abrazo amigos Juanes al que dibuja

Voz 3 23:19 bueno dibujamos los dos lo que pasa que que el el no sabíamos plantear el cómo hacerlo entonces eh yo hacía los Stories Tijuana hacia la línea entonces yo empecé a hacer un montón de Stories que no me seguía la línea porque claro él estaba muy mal

Voz 4 23:35 bueno lesionado y además estaba

Voz 6 23:38 arriba de drogas para aguantar el dolor

Voz 2 23:40 claro escribía el guión lo tenía que decir

Voz 6 23:43 sin ir finalmente lo escribía con un dedo

Voz 2 23:45 viajando en drogas hacía un guión distinto cambié tres pero una cosa es decir Paco sí sí es el fármaco

Voz 6 23:54 los todo legales y comprado

Voz 2 23:57 pero por recetas que te haces tú tú mismo tengo la decencia de pedírselo a otro que urgencias estoy en la Fundación Jiménez Díaz

Voz 0874 24:08 claro supongo que vosotros empezaría es que en urgencias todo lo que llegan son grandes catástrofes grandes urgencias como hemos visto siempre en la serie Urgencias básicamente son esguinces y bueno esguinces

Voz 6 24:20 mocos y alergias y que has preguntado antes te si calamitosa la gente nada más llegar ahí llega un momento en el que lo puedes resumir LAN amnesia y la historia clínica en prácticamente cuatro preguntas es desde cuando le duele desde hace un mes ya sabes que no es urgente

Voz 2 24:35 automáticamente no es un problema Aida un médico de cabecera no irán médico carácter sabe que no le no le importa también y le duele te no

Voz 6 24:42 tampoco le importa tanto si te preocupa algo los días en el momento luego ya pues hace cuatro preguntas más y pues a ver si te está tomando el pelo pero es que un mucho más a esto está mal decirlo porque nos da de comer ser una profesión con la que paga llegábamos a fin de mes pero es cierto que la gente hace un uso regular de las de las urgencias y viene por cosas que no debería pero bueno insisto nos da de comer yo

Voz 2 25:04 ya he aprendido a que cuando vamos prueba vamos en serio

Voz 1252 25:10 no es un es un mal uso de las urgencias

Voz 1109 25:15 en las los centro de salud están cerrados a esas horas porque lógicamente mucho se tendría que dirimir en el centro de salud que no está lejos de casa y España está llena el centro de salud no

Voz 3 25:26 sí pero pero bueno la gente tiene la experiencia de avería urgencias y que le han atendido antes que a lo mejor no no es una es no es una experiencia que se repitan en el tiempo pero ya eso es algo que se ha quedado en el saber colectivo es decir no es que es si voy a mi centro es algo me dan cita en dos días voy a urgencias me atiende en el momento y eso ya

Voz 6 25:48 es algo que es muy difícil de urgencias en el centro sale las hay centros de salud que tienen muy poquitos en en Madrid pues uno de cada diez que se con se llaman su a posar y ahí tienen

Voz 3 26:02 sí

Voz 1252 26:02 el médico o se pueden hacer cosas es que deriva

Voz 1109 26:06 para el hospital todas las urgencias a mi me parece que es un coste altísimo porque el hospital es una infraestructura eminentemente cara no

Voz 3 26:14 sí es ya parte de que los servicios urgencias es precisamente un servicio del del hospital que más dinero se gasta uno O

Voz 2 26:23 obviamente no aporta mucho cuando estéis aquí yo creo que habría que no no no la que tengo en el brazo no decir yo llegué con un infarto urgencias

Voz 6 26:38 bueno la verdad es que es es cierto cometemos errores los médicos no somos perfectos esto lo digo yo

Voz 2 26:45 no pero eso no

Voz 1252 26:50 me dieron fue increíble no no la culpa es respectivamente del sistema es decir hay personas con Cuco Cuco

Voz 2 26:56 perchas unos ruidos que están antes que yo

Voz 6 26:58 pero no ni siquiera eso Cuca hechas los oídos

Voz 7 27:01 dentro de cabe sabemos que no se va a morir la ILE la cucaracha no va a comer hacia dentro no va a poder

Voz 3 27:05 se del movimiento verlo es verdad

Voz 2 27:08 oye siempre es todo eso con la radiación problema es el que viene por rozaduras en los pies que que yo he atendido rozaduras en los pies del mundo

Voz 6 27:19 sí es poner una tirita decirle a la chico lo que me joroba es tener un informe de eso porque es mi tiempo y es tiempo que el equipo de otra persona

Voz 0874 27:26 es impuestos que pagamos todos claro que sí

Voz 6 27:29 es que obstruye unos urgencias es la poca solidaridad es decir yo he llegado a sacar a no es una cosa habitual pero si llega a sacar de él

Voz 7 27:39 cuarto de paradas a una persona con un paciente dentro del cuarto de parada reanimado Leo haciendo un trato aguda

Voz 6 27:46 lo que es el cuarto de parado el cuarto paradas es la temiendo lo peor fue la habitación más pues más inminente si viene alguien pone infarto lo detectamos automáticamente al cuarto parada ya iban todos los americana

Voz 2 27:57 pero el cuatro médicos pues que pedía también

Voz 6 27:59 ese sitio déjeme decir que igual deberías cambiar el nombre a

Voz 0874 28:02 lo de reinicio eso sí

Voz 2 28:04 en cuartos de halal

Voz 4 28:07 más en una campanilla entonces todos nos movemos como si fuéramos como polillas a la luz

Voz 6 28:11 pues yo llega a sacar a gente de ahí porque era su turno y le tocaba es decir no no no no pero señor es que mire le abrió la puerta el Emilio cómo está este accidente de tráfico y verle entonces vale vale y cerrar la puerta pero ahora que lo entendiera para que lo entendiera saben no es novo no vamos enseñando la los las partes bajado de los demás oye

Voz 0874 28:28 hay pues ya que hablamos de solidaridad hay un episodio que además una Rice de manera muy muy buen y te toca mucho y es el episodio de una señora a la que sus hijos tengan mayor la ingresan con creo que dificultades respiratorias no recuerdo mal cuando a los cuatro días llamáis al hijo para que vaya buscaba la señora porque ya está bien del hijo por supuesto está en la playa que dice que no puede porque ha pagado al apartamento durante quince días y que no podía recoge era su madre esto esto esto tiene que pesar mucho debido leer mucho no

Voz 3 28:55 pasa muy habitual que además en verano saque quién es que no es que sea una anécdota en realidad hay muchas anécdotas que que que hemos reflejado en el libro que son la anécdota Arqué típica pero de no de una cosa que no es paso una vez sino de cosas que pasan muy habitualmente la verdad es que el abandono básicamente no

Voz 6 29:17 siempre son los unas gasolineras es decir esa

Voz 7 29:19 mi abuela no se bajaba del coche cuando viajábamos a Bilbao porque

Voz 6 29:22 porque no quería que le dejaremos en la gasolinera detenía es ese mi interior pero es que las los hospitales si son las nuevas gasolineras Asia se abandonan ahí a los familiares esa anécdota en concreto la viví yo yo he de tener que enfrentarme con una persona telefónicamente porque no quería cuidar a su familiar a mí me supuso una estrés cuando

Voz 0874 29:44 además esa persona vivía en el piso de ese familiar

Voz 6 29:47 tal cual es es muy fuerte pensar que pueda haber

Voz 1109 29:50 sí sí a las personas mayores se les deriva a hospitales cuando tenían quizá que están residencias y las hubiera o con familiares pero hay una tendencia a que en puentes vacaciones etcétera son aumenta un tipo de pacientes no

Voz 3 30:08 sí sí sí hombre haber también quiero decir rompiendo una lanza a favor de de el resto la población también es cierto que que cada vez hay más población mayor cada vez las familias son más pequeña por tanto hay menos hijos sobrinos que ocuparse de cada vez más abuelos pero claro es cierto que que el hospital no deberían ser ese sitio al al que deberían acabar esa persona porque muchas veces no les pasa nada salvo que son

Voz 1109 30:39 el ni la cama de hospitales infinitamente más cara que una de residía hombre sí pues diez veces más cara probablemente es que no

Voz 6 30:46 no te sabría decir no sin las listas no te lo sé decir pero muy probablemente sea mucho más cara mucho peor porque en las camas de hospitales

Voz 1252 30:54 tienes el

Voz 6 30:56 el vecino del habitaciones un enfermo entonces te puede contagiar te puedes enfermar puede pasar cualquier cosa hay un tipo de infección específica que es el centro hospitalaria entonces pues ahí tienes más riesgo de coger enfermedades estando de un hospital y eso yo me canso de explicarlo cuando muchas veces me dicen bueno ingrese a mi familiar dos días Díaz no en casa va a estar fenomenal cuide le de le comer lo que les gusta la pastillitas mandado que va a estar fenomenal

Voz 0874 31:21 pero menos riesgo además no haber otro capítulo del libro el capítulo en la parte digamos más gamberra de vuestra manera de contar vuestro día a día es la parte que tiene que ver con la escatología porque no decir cosas que os han pasado y que nadie les había dicho que iba a vivir como médicos y son cosas que son muy desagradables es decir Fecalon más una palabra que Jaber claro cuando cuando por ejemplo de esto que contáis que pedís una muestra de DC

Voz 1109 31:48 es

Voz 0874 31:49 y la gente no entiende la palabra muestra detrás

Voz 6 31:53 en una mente una Bollit un bote rebosante no por los lados les encanta luz o sea yo pensé que claro lo que hablábamos antes yo pensé que la medicina era como todo muy bonito que las series de televisión de repente van así yo he de reconocer que me manchado de fluidos que no sabía ni que existía en él me tira ha sido una cosa porque todo salpica todo Mancha acabas metiendo las manos donde no debe solo resbala Torres va a Clos

Voz 0874 32:21 es habla mucho de los olores también hombre yo perdí

Voz 6 32:24 todo ello es cierto

Voz 1532 32:26 el sea el el la base de libro que os reunidos para comer y con estas cosas es verdad que habláis de estas cosas comiendo palomitas para el apetito es vamos de hecho

Voz 3 32:38 tal como lo hemos planteado en la novela lo hemos hecho como más ameno pero pero es es horroroso no me gusta quedar con compañeros de profesión porque sólo hablamos de eso pero si no porque me desagrada porque no pueda comer ni nada sino porque me aburre porque quiero desconectar

Voz 1109 32:53 me apetece hablar de otra cosa ya había un humorista Chumy Chúmez quizá un libro que se llama lo recomiendo ayer casi me modelos ven los pies Bodipo conserva muy poco e hice que los hospitales sólo se habla de caquita decía bueno yo es que últimamente era bueno un libro delicioso estuvo un humorista médico que era Miranda que publicaba en codorniz Miranda era médico en Madrid

Voz 0874 33:20 no pero aquí existe esto sea viñetas de él

Voz 1109 33:23 sí sí no no no

Voz 0874 33:25 molesta hay luego iba a su consulta explicaba pero

Voz 2 33:28 o sea que no soy la experimento

Voz 0874 33:31 está pensando que claro en en Estados Unidos la tú vas a una Facultad de Medicina es una encuesta a la gente que se ha apuntado a esa facultad si le preguntas porque estás aquí dices pues porque quiero ser rico porque quiero ser médico porque como todo el mundo sabe que todos los médicos americanos son ricos es una profesión que está sobre pagada y que contribuye a esa burbuja sanitaria que hay en ese país aquí vosotros porque quise este seis médicos

Voz 2 33:55 y me equivoqué

Voz 6 33:58 yo adoro mi profesión me gusta voy a decirlo ya para que quede en algún momento del programa vale a mi a mi me gusta lo que hago me gusta ayudar a la gente me gusta gente pero yo me equivoque sea yo pensé que esto iba a ser otra cosa otra cosa totalmente distinta sea yo esto a lo mejor yo me hice médico por el dinero por la Fame por las chicas ningunas tres cosa

Voz 7 34:21 es decir no no ha habido no ha habido forma

Voz 2 34:24 de eso yo fui engañado por la serie se fue por las series por lo que yo me creía que hacía creer dice Martínez

Voz 1109 34:33 pero

Voz 7 34:33 no es lo que decía no no no tampoco bueno

Voz 2 34:37 vamos a ver por qué porque hemos diversificado

Voz 1109 34:41 a saber cuenta lo de la eché a ver

Voz 2 34:43 a ver a ver yo mejor que no quiere decir que que

Voz 6 34:50 que yo pensaba que Anatomía de Grey era mentira vale eso yo lo pensaba yo pensaba que él no se ligaba en el hospital originalmente en el guión de la novela gráfica queremos hacer era mi vida en mi vida ha sido un día la contamos hay muchas chicas es decir de todo tipo

Voz 2 35:08 pero no quiero entrar si no no quiero entrar no quiero entrar en esto por favor yo perdí por este cómic perdí a mi para

Voz 3 35:14 sí yo tuve que dejarme relación

Voz 6 35:16 dejé también mi piso perdí una un mes de excedencia en el trabajo para mi ha sido un parto Éste

Voz 2 35:23 este Tommy no hablemos de los partos porque contáis aquí es mejor no decirlo en público porque es contribuir

Voz 0874 35:28 cosa que me haya más hijos

Voz 2 35:30 eso desde luego nos apetece hacer Cartoon político en una palabra había hacer un chiste fácil destripar la realidad política

Voz 6 35:38 pues no lo sé no sé si estaría capacitado y la verdad es que a mí me parece una una labor súper compleja y súper complicada y transmitir la realidad política de una manera que sea graciosa cuando a mí lo único que me apetece es insultarles lo siento

Voz 2 35:52 la oye que os agradezco la visita que me habéis hecho antes de que salir al libro que como digo sale esta semana el Bloc se llama yo doctor

Voz 6 36:01 bien como si es que al principio no queríamos dar nuestros no

Voz 2 36:05 hombres por lo que pudiera pasar no queremos que originalmente cuando planteamos todo pero

Voz 0874 36:10 es que había sido yo que había metido la no

Voz 2 36:13 ya está en la contra páginas que vayan ídolo

Voz 0874 36:16 el club de las batas blancas se llama el libro Crónicas de urgencias Guide Rodríguez del lema Juan Sánchez verde médicos adjuntos en Urgencias en el Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid que

Voz 2 36:27 no lo sé pero yo creo que yo pienso de los mejores pero los que pues se puede estar por nosotros por supuesto

Voz 0874 36:33 a veces por venir suerte con el libro y ojalá que nos tenga que ver con vuestro lugar de trabajo que das por aquí que viene Cristina y luego tenemos un poquito más

Voz 0874 38:08 qué te ha pasado con Bruce Bruce Springsteen que no te gustan

Voz 1252 38:10 pero ayer creo sí sí digamos que para los que somos muy Springsteen

Voz 2 38:16 como que se nos queda cortito dicen este paso termina nació

Voz 1252 38:20 los estándares americanos Fernando Navarro en su concreta

Voz 0874 38:23 la del País contaba que ella el personajes demasiado grande como para que siga sacando

Voz 2 38:26 discos no como todo me vamos a acordar de lo que había hecho antes

Voz 1252 38:29 sí sí sí lo que ocurre que hombres con su genio

Voz 2 38:33 su temperamento creativo yo creo que no puede evitarlo lo que ocurre que efectivamente

Voz 0874 38:38 podrías reinventar como Johnny Cash no al final de su carrera

Voz 2 38:41 si encuentro un buen productos que es lo que ocurrió únicas sí que es imprescindible que hubo encuentro un productor bueno

Voz 0874 38:47 a sigues por ahí no en Barcelona aquí estoy en estas conversaciones estábamos junto con será el primero el huevo o la gallina han estado discutiendo sobre si es mejor saber dibujar contar peor o contar mejor no saber dibujar

Voz 1109 39:00 han llegado al acuerdo creo que no lo hablo dice

Voz 0874 39:03 de que lo importante es saber contar bien las historias y luego ya el dibujo acompañara

Voz 0062 39:08 transmitir exacto no puede dibujar muy mal

Voz 0874 39:11 todo esto con los médicos no él el es mérito

Voz 3 39:14 sí

Voz 0874 39:15 saber transmitir aventurarse a lanzar una nueva revista en el que estamos es una decisión digna de admirar si alguien piensa que es una revista cualquiera una revista fácil estaría equivocado porque es una publicación trimestral hablamos a mano está en papel que habla sobre el campo lo tiene todo para fracasar Guillermo López cómo estás buenos días

Voz 4 39:37 Javier yo no sé ya solamente falta que sea en blanco

Voz 0874 39:40 pero no lo sé

Voz 2 39:42 para ponerlo muy difícil para que la gente la pueda comprar

Voz 0874 39:46 vamos a contar la historia es en la historia de un periodista harto del clic Beit no el en que ha hecho en las audiencias las alertas móviles cambias la redacción digital de un medio de masas americano que era Univisión con sede en Miami pero el lanzamiento de esa revista en papel de la que ahora hablamos cuya base de operaciones atención desde Miami ventosa de San Pedro provincia de Soria

Voz 4 40:08 correcto en sí sí estaba algo similar para que la mudanza fuese más fácil de llevar entonces cambié el clima tropical ahí los manglares y los huracanes por la venta de Sampedro provincia de Soria

Voz 0874 40:22 población

Voz 4 40:23 la acción cuatro colgando te te cinco

Voz 0874 40:29 y desde ahí montado una especie de yo qué sé de venta ilegal o algo así para que publicar

Voz 4 40:34 no lo bueno como ahora Telefónica nos regala un router a los pueblos donde no llega la conexión normal pues a través del cuatro Hey eso pues podemos ir enviando a a nuestra pobre diseñadora que está aquí en Madrid de Podemos y mandando do dos artículos las fotos y eso para que ella ya aquí en Madrid lo vaya maquetado si el consejo de redacción por videoconferencia por Whatsapp sí sí donde donde que Ventosa la ventosa de San Pedro está muy cerquita de San Pedro Manrique que se Polo este famoso del paso del fuego donde la gente se echa a la novia o al hijo a a la espalda hay pistas una brasas de fuegos y San Pedro

Voz 1109 41:12 es verdad

Voz 4 41:14 el número dos de San Pedro Manrique está en las Tierras Altas de Soria población

Voz 1109 41:19 por eso es ventosa en la metrópoli es la cabeza

Voz 4 41:21 que ya son ellos en seiscientos La

Voz 2 41:24 ciudad de la zona

Voz 0874 41:27 es una revista que ha recaudado casi cuarenta y cinco mil euros para poder ser lanzada digamos se llama salvaje es nervioso sobre el mundo rural

Voz 4 41:36 sobre el mundo rural sobre la naturaleza nosotros hemos utilizado la palabra campo como para intentar aunar lo todos los dos conceptos básicamente una revista sobre todo lo que pasa fuera de la ciudad que es interesante entonces nosotros queremos juntar las historias que a veces se nos escapan dentro de la vida metropolitana y ofrecer una imagen más variada más diversa con enfoque de vista diferente que se suele en los que se suelen tomar cuando se habla de de lo que pasa en el mundo rural en la naturaleza

Voz 0874 42:07 es curioso que todo esto surja del tiempo que visten en Florida que es un Estado que además cuida muchísimo su naturaleza bueno un Estado que es es básicamente naturaleza no hay ir a ver Matisse aún manantiales algo que todo el mundo bueno una vez en su vida y sin embargo descubriste te diste cuenta de que en España no no nos preocupa tanto la biodiversidad que tenemos no

Voz 4 42:26 sí es salvaje sale un poco de nace de la envidia que es una emoción muy buena para motivar en la vida hay ahí yo vi que que el ciudadano estadounidense medio que ningún sentimiento de identificación con sus paisajes con sus parques nacionales de os que se siente muy orgulloso no ellos tienen estemos todo como de America The Beautiful que es un poco como joder somos la la nación elegida Dios nos ha puesto aquí en nuestro país es el mejor incluso en el escenario y en el Gran Cañón del Colorado y tal y a mí me dio mucha envidia de que ellos se siente sentaban orgullosos y nosotros que en España tenemos una naturaleza hay un patrimonio rural y tradicional magnífico somos el país de la Unión Europea con la mayor biodiversidad de de todos los países

Voz 7 43:12 no no no no lo valoremos y no lo estamos viendo un poco con

Voz 4 43:16 entonces todo movimiento de reivindicación de de un mundo rural y eso de que no pasa no para de irse a la gente de ahí cuando realmente son sitios estupendos Si escenarios estupendo donde poder vivir y poder visitar

Voz 0874 43:29 sí pero ver escucha una cosa igual que hay una tendencia a marcharse de la ciudad al campo iniciar estas aventuras vitales de repente dejas tu bufetes de abogados te marchas a Ventós como noventosa

Voz 4 43:38 dentro de San Pedro y San Pedro población cinco

Voz 0874 43:42 está también la otra manera de contemplarlo y está muy bien reflejado en la novela los asquerosos que es los urbanitas que van al pueblo pensando que aquello es idílico una vida fácil y tal básicamente para contar a sus amigos de la ciudad que ahora ellos viven en un pueblo y son muy cool porque han dado ese paso no

Voz 4 44:00 sí totalmente me encanta la novela y creo que Santiago seguramente odia nuestra revista los que estamos invitando a la gente a que salga al campo y que lo descubra en el que estoy seguro que es el personaje protagonista de claro de la novela creo que la va a odiar porque no quiere que vaya a su pueblo danés que en la ciudad deja de molestar Menzies y ha dicho que si se pone de moda ir al campo eso vuelve la Gran Vía

Voz 0062 44:25 a una pregunta Guillermo porque la revista entonces más enfocada al rural digamos a lo urbano que quiere de golpe descubrir el campo o también para la gente que lleva toda la vida en el campo y de golpe pues le va bien tener una sección de ello que sea un catálogo detractores donde haber poder escoger un buen modelo sería interés no

Voz 4 44:45 no él no va va dirigida a dos dos va dirigió dos dos porque sí que existe este movimiento un poco como de de de la ciudad reivindicar el campo intentar salir más y volverá a conectar te de una manera diferente con con la naturaleza pero creo que una cosa era una de las mayores vindicación es que tiene la la gente que viven en el medio rural es como tener su propia voz os haga como que que se hable de los temas que yo les preocupen no serviría de de una redacción de Madrid como es el campo como se explique a ellos que lo que está pasando

Voz 0062 45:12 que qué tengo qué temas son resumida mente

Voz 4 45:15 pues nosotros queremos hablar de todo queremos saldar de de artesanía que se hace en los talleres de los pueblos queremos revisitar historia

Voz 6 45:23 de los que allá por los años

Voz 4 45:25 ochenta se fueron a las comunas y normalmente acabó mal pero bueno es una experiencia evita que por ejemplo esto es un artículo que en número uno cuenta la escritora Sabina urracas que sus padres ella se se criaron ahí en ese entorno queremos ofrecer una picotear en en toda en todas las temáticas precisamente para eso para decir que no existe una sola visión del campo que más allá de tractores y toros no como algunos partidos políticos intentaban transmitir y de hecho en el primer número no seré ningún tractor no

Voz 1252 45:56 Tossa se han quejado bien cuánto tiempo

Voz 4 45:58 en Ventosa llegamos el verano pasado

Voz 0874 46:01 de qué partido es el alcalde

Voz 4 46:03 era del PSOE ha ganado el PP

Voz 0874 46:05 pero es el mismo personaje au cambiar

Voz 2 46:10 sólo cuatro

Voz 4 46:12 no no es muy interesante la política a nivel pueblo pequeño porque resulta que San Pedro tiene varias pedanías alrededor y que están un poquito menos tratadas que la metrópoli que que Pedro entonces este año para estas elecciones se ha juntado en una lista a la pedanía de alrededor y ha ganado el PP pero han desbancado al PSOE PSOE no ha sacado ningún concejal de esta agrupación de electores de las pedanías que sean como el partido periférico pues

Voz 0062 46:40 está claro ha sacado dos concejales nacionalistas periféricos

Voz 2 46:44 el nacionalismo periférico centraron ptos

Voz 0874 46:46 esos extra

Voz 2 46:49 el tenis corresponsales en otros pueblos de gran población nuestra intención es tener eco respeto

Voz 4 46:54 sales lanza un llamamiento para hacer ahí un una red de corresponsales salvajes que es intentar tener por lo menos un corresponsal en cada provincia busque iba no nos da cuando ya lo tengamos en cada provincia mejor bajamos a nivel comarcal oye cada pueblo es complicado

Voz 0874 47:12 cómo se gestiona esto bueno habéis conseguido el dinero y lo publicado pero con con logísticamente desde un pueblecito pequeño con un router que seguramente a veces según el tiempo que haces

Voz 4 47:21 que si hace viento se va sí sí sí sí

Voz 0874 47:23 no como cuál es la logística

Voz 4 47:26 Tica es pedir una casa y un trastero en Madrid cada tres meses cuando imprime vamos pues habrá que venir

Voz 2 47:35 acoge la revista meterlas en sobres ir a la oficina de Correos al señor Arenas ha tocado convivir sobres

Voz 4 47:43 sí y enviarlos y sólo funciona por suscripción o no para distribuir también si vamos a distribuir no nosotros queremos que es lo que manos conviene por por el modelo de negocio con la relación que establece con el lector sea el de suscripción pero también vamos a a distribuirlos por librerías con una lógicamente porque mucho de la distribución no llega

Voz 2 48:01 los pueblos con lo que la gente tiene que con serlo

Voz 4 48:03 irlandesas forma si osado más fácil para nosotros es tirar de correos que son estas empresas que llegan hasta la última casa todavía en en España yo yo sé que nos permiten distribuir no de esta manera

Voz 0874 48:14 poca madera porque poco tiempo después puedes sabes

Voz 4 48:17 es unos Javier si tus vecinos han suscrito

Voz 12 48:20 eh sí sí sí sí sí lo sé porque

Voz 2 48:23 no me llega al médico del nombre y el apellido valenciana

Voz 12 48:26 se ha suscrito

Voz 0874 48:28 si alguien no se ha suscrito Guillermo López creador de salvaje la revista de quiere sacar más al campo

Voz 2 48:34 qué suerte en la andadura cuando la tenga ese empresa ejemplar pero echar un vistazo por lo menos por supuesto muchas gracias a vosotros José María Pérez Peridis

Voz 0874 48:42 Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló gracias compañeros veo que mucha gente abajo esperando

