El mecánico de los pianos

Voz 0874 00:00 cómo estás yo tú muy bien todo esté todo transporte y Ana sabes sabes que después de este espacio vienen los cómicos los cómicos se quejan de que cerramos las puertas para que no salga a la gente porque pero a la gente le gustaría marcharse porque son son

Voz 4 00:54 cómo estás estas bien sí sí bastante poco frito a pero si no tengo más conciertos hasta o Custo Augusto estaba la excesiva

Voz 2 01:06 estaba un poco pijo pero estoy muy emocionado no hay es en Marbella creo no si ve que Two de vacaciones en Estepona en julio

Voz 0874 01:16 es el hotel en el que vas a estar por si alguien más quiere acercarse

Voz 1 01:19 pero eso no voy a ser

Voz 4 01:22 el tobogán Angelina balones no como buen inglés por favor hombre llena a pasaste tres pueblos con esto ha

Voz 2 01:30 hay voy a Londres sonaban querían sí pero cuatro tías máxima pun tiene que ver con con tu familia o con la película a las dos

Voz 5 01:42 madre

Voz 4 01:44 con el ex uniones hay ya está mejor

Voz 0874 01:49 en la película que antes hablábamos un poco se empieza a rodar pronto

Voz 2 01:54 quedan Z de año oí

Voz 4 01:57 Ehud taldes real pero sí toro a eh

Voz 0874 02:02 aunque déjame recordar que ya se ha escogido a quién te va a interpretar

Voz 4 02:06 que es fácil

Voz 0874 02:09 hay que ir a Spiderman Irma la película llamar a Spiderman instrumento

Voz 4 02:14 así si estaba

Voz 0874 02:19 entonces se empieza a rodar en a final de año entiendo por lo que sé de esto que al menos hasta el dos mil veintiuno no creo que esté lista la película

Voz 4 02:28 no yo creo que aunque no eso hoy queremos hablar mucho sobre

Voz 2 02:35 el el piano si como como instrumento

Voz 0874 02:38 así que primero se quiere escuchamos un poco de música muy

Voz 2 02:40 debe sí sí estoy creo que son solamente dos minutos sí pero muy muy

Voz 4 02:45 es más agregó tocando el piano de la bondad de damos a Hamás extingan Sauer Mozart así no suman pero cielos Si relajarse un poquito oí escucha esto

Voz 0874 05:47 claro

Voz 4 05:58 parece bastante sencillo no pero para tocar tocarlo con eso es una muchos muchos años

Voz 1 06:06 no partitura aparentemente simple

Voz 2 06:09 sí pero ahí es donde tienes que poner tu talento

Voz 1 06:11 como pianista es la derecha rictus habría es decir qué modelo de piano es escuchar posiblemente sea un Stein en modelos de que es el el piano por excelencia que escogen el noventa por ciento de artistas Si salas de de primer nivel Patraix

Voz 0874 06:29 se Patrick que Investor mimbres es director técnico de gentes piano final de las personas que se encarga de dejar a punto el instrumento para los grandes maestros como Martha Argerich o Grigori Sokolov

Voz 1 06:40 viejas con él incluso correcto con con Sokolov bueno principalmente en España Portugal pero bueno hemos llega con él hasta hasta Helsinki dime cómo es Sokolov una mañana de miércoles cuando te encuentras con el en el en el hotel tomando desayuno bueno enormemente yo lo dejo desayunar tranquilo uno en mi mesa y luego nuestro punto de encuentro es delante del piano te iba a decir claro es el pianista posiblemente más respetado del mundo ahora mismo es un trabajo de alta tensión el tuyo afinar su piano asegurarte de que estaba a punto si ahora ya que que lo conozco con el paso de los años y que se ha hecho mucho más más fácil pero sí que al principio lo pasa mal porque es mucha responsabilidad hay alguien que conoce muy bien el instrumento incluso mejor que muchos técnicos de piano dos no no él no principalmente es el es muy importante el el ajuste del instrumentó toda esta mejor que perfecto bueno en momento que que se mueve constantemente de concierto a otro pues hay pequeñas desajustes que hay que estar muy muy pendientes de ellos

Voz 0874 07:51 qué tienen que ver con con la madera con con la estabilidad del escenario claro en los cambios de temperatura humedad principalmente

Voz 1 07:58 afectan desde tenemos en cuenta que cumplirá no tiene pues unas catorce mil piezas y a gran número de ellas en el mecanismo entonces ahí ejes hay filtros la madera también también se mueve la tabla armónica qué va cambiando constantemente alguna vez fue ha leído la cartilla te he dicho este este res sostenido está mal ajustado en la frecuencia buena él por ejemplo es muy metódico en el tema de pagadores que es es es la parte que apaga el sonido es decir que indiquen en algún momento pues un minuto antes de abrir puertas él estaba con el frac dando vueltas alrededor del piano intentado seleccionar pues un detalle de de última hora que para el noventa por ciento de pianistas sería irrelevante símbolo para él es el es el todo o nada

Voz 0874 08:48 no no puedan los seguramente ni siquiera lo notan

Voz 1 08:51 Ello en otros pianistas no totalmente ni eso ni técnicos muchas veces la tú tú subes al escenario una vez que está al piano te aseguro de que lo justo es también lo ha finas exactamente si se revisa la la afinación personalmente son son los últimos ajustes detalles de mecánicos que es lo que más importa vamos con la parte de la entrevista estos pianistas no los los Sokolov Alguer y alguno más que me viene a la cabeza no no recuerdo quién tiene mal carácter en general no depende yo por ejemplo pensaba eso te y es todo lo contrario es una mujer muy dulce

Voz 0874 09:28 eh

Voz 1 09:29 incluso una dato curioso y bueno no es tan exigente con el piano como yo habría pensado en primer momento en alguna ocasión me ha tocado hacer de niñera parados su nieto de llevarlo a comprar videojuegos porque bueno ella estaba quería centrarse en el ensayo Nieto quería ha salido dar una vuelta será más importante en ese momento para ella que el propio

Voz 4 09:52 es lo más fácil parecía con Occidente

Voz 0874 09:55 antes creo yo yo yo tengo la sensación de que los grandes pianistas o por lo menos los de ahora no sólo los de antes comparados con los grandes divos en otros terrenos de la música por ejemplo no son excéntricos deben ser como grandes maestros del ajedrez no gente que vive un poco en su mundo no sé si con mal con mejor peor carácter pero pero que no tienen esas grandes excentricidades no

Voz 1 10:18 no por lo general la verdad que no son son gente bastante centrada con alto nivel de inteligencia mucha sensibilidad

Voz 4 10:25 cuéntanos todas en hedor en un hacinan porque para eso explico toros sobre dos minuticos bueno yo creo que la clave

Voz 1 10:35 sí él es alguien muy crítico consigo mismo y y eficiente

Voz 4 10:40 los dos los mejores del mundo pero no

Voz 1 10:43 el doctor él es al ser muy crítico consigo mismo graba sus sus conciertos el mismo Consell grabadora para luego escucharse después

Voz 0874 10:54 pero la calidad no será muy buena no cuando se lograba

Voz 1 10:57 yo creo para él es suficiente para analizar

Voz 0874 10:59 la técnica digamos para ver dónde se ha equivocado que barbaridad explíqueme por qué

Voz 2 11:04 en

Voz 0874 11:05 es irrefutable que está muy Ansón es como el paradigma del buen piano es una marca que ha conseguido en este terreno el de la música instaurar se con vamos con una solidez que en cualquier otro sector empresarial es imposible encontrar

Voz 1 11:20 bueno sino vamos cien años atrás un poquito más Stein ha sido en cierta manera el inventor del piano moderno tal y como lo conocemos hoy en número de patentes técnicas y qué poco han cambiado de desde entonces y lo que hace aún está en especial es la forma en que se construyen en no están e incluso el mueble es un componente del del propio cuerpo acústico e raso de pianos suele ser un elemento decorativo puramente

Voz 0874 11:51 como transportado a un un está fue porque creo que ahora te vas a Japón

Voz 4 11:55 a a no sepa grabado

Voz 0874 11:57 arreglarlo a colocar un piano nuevo que alguien ha comprado

Voz 1 12:00 por ciento y pico mil euros

Voz 0874 12:02 esa mente a colocarlo como lo transporta transportas piensan

Voz 1 12:05 también quiso girar entre varios no bueno se puede hacer también una una sola persona el piano va va sin patas sobre un costado llevan Patín especial una funda de protección en el caso de que va a Japón va en una caja de madera especial rodeada con sensores de de Jockey vuelco más que nada para alertar a al personal que que lo mueve desde el almacén hacia el avión que que es algo frágil y espíritu es un sistema de reproducción del alta solución de de Saint Saëns y bueno es no que que toca son lo que toca solo ir a ciento y pico mil sólo tenía que pasadas las Toto llegará pero

Voz 0874 12:51 sabemos que son muy caros

Voz 1 12:54 bien aquí porque gran parte de la gente que están ese estudios

Voz 0874 12:57 seguro que es aficionada al piano o lo ha empezado a ser raíz de lo que ha escuchado por la radio y hay mucha gente que seguramente los

Voz 1 13:02 era en su casa si alguien dice mi sueño es tener una está en Wii no sé todo

Voz 0874 13:07 mundo ocasión uno se compra un coche que todo el mundo se podría permitir en este año

Voz 1 13:12 hasta cierto punto es cuestión de prioridades a veces es verdad que el en una inversión en el caso de un coche uno puede comprar un coche de alta gama nada más salir el concesionario vale menos de la mitad en el caso de un extraño se revaloriza con el tiempo cada año suben un cinco por ciento el precio de venta de uno pero bueno tampoco hay kitsch sea un satélite para poder disfrutar de la música hay posibilidad de tener un piano acústico en casa por casa y menos de lo que cuesta una de SL

Voz 0874 13:41 tú decías que por cincuenta euros al mes mucha gente lógicamente paga eso por Internet de también pues pagar eso

Voz 1 13:46 con piano alquilado no Buesa buen piano piano básico pero pero bueno aceptable para para empezar y un piano acústico el el como el que tiene básicamente su casa no es más deben

Voz 4 13:59 es uno de los mejores diez no ir cuando y con la empresa si cuatro con mucho quiero con enorme ineluctable Nica es es enorme tú tú tú piano

Voz 0874 14:19 tiene también para que tú puedes tocarlo sin molestar a los vecinos si no recuerdo mal

Voz 4 14:23 no esto ha pasado

Voz 1 14:26 todo lo contrario el anterior que era un vertical

Voz 0874 14:29 ah sí es verdad que retiene su novio es desde media de es de que de que es tres cuartos de esto es si esté no tiene sistema de escuchas

Voz 1 14:38 entonces tenía que haber invitado a los vecinos

Voz 4 14:40 no nunca nunca toca hasta antes de las mañana a las doce de la noche no si aceite lo noche porque te te

Voz 0874 14:50 tú decías que los los piano se revalorizan pero también tienen una vida útil no

Voz 1 14:54 si el el caso de bueno para un hogar puede pasar de generación a otra en el caso de un plano de de concierto en que es muy diferente al fin y al cabo el piano es una máquina no puede pasar un poco como las motos de competición hace diez años pues muy buena que ofrece en su momento no es mejor que la de la temporada actual ya supongo que también el proceso de afinar un piano ha cambiado

Voz 0874 15:19 muchísimo con el paso del tiempo porque ahora en cualquier iPhone tienen una aplicación

Voz 1 15:24 ayuda al final bueno hay hay aplicaciones que facilitan mucho el trabajo pero no deja de ser una herramienta es un poco lo que es la radiografía a un médico te ayuda a visualizar la afinación pero al fin y al cabo es el el oído humano y la mano sobre todo lo más importante no es sólo afinar el piano sino que quede afinado y aguanté durante todo el concierto

Voz 0874 15:44 claro que cuenta unas horas no yo no sé si tú que llevas toda la vida he dedicado a esto además es una empresa casi familiar lo tuyo Patrick sin notas que en este país hay un cierto cuidado mayor de la educación musical o ves que están empezando una tendencia a incorporar

Voz 1 15:58 dar el piano en en en la vida del ciudadano normal no porque yo yo he crecido con la idea de que un piano era inasequible puede ser luego mi familia lo era era una cosa que solamente se podía tener de barrio de Salamanca sí yo creo que que poco a poco se va haciendo normalizando el el tener un piano sí que es verdad el boom digamos de lamenta de pianos pues fue hasta los ochenta y luego una caída y yo creo que ahora problema desde mi punto de divisas se está incrementando

Voz 4 16:28 sabes a Estados Unidos a están paz

Voz 2 16:35 había más pianos que bañeras no sé si eso es bueno es malo es muy bueno es es mejor que había muchos olores en en en España está

Voz 0874 16:48 dando por tanto el el el el ratio digamos de pianos por domicilio tú crees que no

Voz 1 16:51 yo creo que sí sí en esa experiencia al menos diez vamos

Voz 0874 16:55 escuchar un poco más de música y luego te despedimos Patrick agradezco mucho de diálogo que hemos venido y quiero que no hable un poco también de de que que que tienes en el calendario a partir de ahora pero tú querías

Voz 4 17:04 James escuchará sí un poco turbio muy muy bonito recios es el estudio opus veinticinco el número uno

Voz 1 17:14 me parece tus horas cogido pues sí pues sí vamos con ello

Voz 1 19:44 era Sokolov creo no

Voz 0874 19:46 oye sabes que practica aprovechando que está hasta aquí porque James como todo divo pues mucho de que el piano nuestra como el quiere en el ángulo

Voz 23 19:54 no quiere o no

Voz 0874 19:56 pero si te acercas al piano eres capaz de hacer un diagnóstico para saber si tenemos que comprar uno nuevo o podemos tirar con cohetes

Voz 1 20:02 sí

Voz 0874 20:03 porque nuestro nuestro afinado ahora habitual que eso Óscar Olivera que igualmente que tú lo conoces bien ve Perianes siempre dice que a este piano hay que repensar lo a lo mejor no este está ahí no sé si te apetece acercarte un momento mirar a ver si si lo podemos poner en guapo sí no les da aquí lo recomiendo desde aquí te que me lo que lo que lo tiene lo queremos si no es una buena diría yo

Voz 1 20:29 claramente esto no sé si es bueno que te lo diga no no

Voz 0874 20:31 parece es de los setenta parece lo siguiente al piano un piano como éste incluso aunque se desafinan con frecuencia aunque tenga treinta cuarenta años es recuperable digamos ese poder mantener lo que es la estructura del piano en instalar todas esas catorce mil piezas que dices

Voz 1 20:49 la mayoría hay piezas que no se puede lo que es el el armazón de hierro fundido el arpa bueno lo que es el el el anillo el marco el mueble pero lo que son componentes mecánicos el cuerda si no para para un hogar un uso doméstico da para otra generación pues no es piano de eso es que es media cola sepia no en una casa normal cuesta meterlo eh de canto

Voz 23 21:16 totalmente manera oye que te agradezco mucho más cargado con con fue un par de regalitos a nosotros si a vosotros este Javier es para para es un un diapasón que es una importante herramienta pero si eso es para para qué fines Eloy de que James no engañan o sea cuando llegué aquí tenemos que darle un golpe a esto no exactamente lo pones en entre los dientes también en toda la cabeza y luego para Jeins igual te decepciona porque aunque parece un cartón de tabaco no lo es es eso es un esto bueno en los ochenta cuando yo era niño esto era el regalo era lo más un pequeño Casio

Voz 2 22:02 esto es para que lo

Voz 23 22:05 cambio ya este verano James cuando estés en el en el chiringuito con sandalias y calcetines pues puede tocar una una fuga para sardina boquerón para gente que tiene pila tales

Voz 24 22:20 a ver qué maravilla Kimi

Voz 25 22:31 a tocar tocar una maza americano bueno

Voz 26 22:35 no yo le destaca

Voz 0874 22:38 quiero que despida es el el espacio no cuando llegue

Voz 27 22:43 no no

Voz 23 22:51 no existe una minicadena espera tocar este este estamos repasa esta asignación quizá

Voz 0874 22:58 esto demuestra que estén we and Sons por mucha fama que tenga de ser una firma carísima tiene modelos de pianos para todo el mundo casi para que me está empezando hasta uno de los más caro

Voz 23 23:08 entonces bueno ahora no lo sé no de trescientos cuarenta mil

Voz 1 23:12 qué me dices que es decía no bueno es llevar un baño de oro en algunas

Voz 0874 23:19 esto es para altos John y poco más un baño de oro en serio si hay alguien que haya pedido algo muy especial en el piano que le pongáis algo no se pueden

Voz 1 23:29 eh

Voz 2 23:30 plata o en un atril especial no color a juego con sus gafas de sol estos Elton John de nuevo no

Voz 0874 23:43 claro lo verá mucho ver cuando uno de los pianos es machacado un escenario por una estrella del rock que igual cree que es una guitarra eléctrica que cuesta mucho menos a veces asusta a sus tampoco oye que te agradezco la visita que es director técnico de piano de las personas que se encarga de dejar a punto el instrumento de grandes maestros como Grigori Sokolov y además Him meses el distribuidor oficial de los pianos estén we and Sons en España tú no lo sabes pero también nos va a regalar un piano pianos tengo Jansons está aquí esperando

Voz 1 24:13 pero cuando nos vayamos a cada uno

Voz 4 24:16 un día quiere hablar si quiere decir que quiero sí sí sí que ETA tiene nueve años no ERE estoy padres al lado quieres toca tu hijo reacción pues sí

Voz 2 24:39 euros a esto con la paga de verano te lo porque puede sacar adelante no

Voz 0874 24:44 habéis venido déjame que pregunte a esos dos chavales que te tienes ahí Gemma habéis venido

Voz 4 24:49 porque os han obligado a no o

Voz 0874 24:53 de verdad habéis dicho sí sí vamos a ver a James Ross por la mañana

Voz 28 24:58 mi vaya yo creo que es eh

Voz 29 25:02 se insiste a mí no me lo quiso contar entonces el problema que ha insistido presume una junta pero pero más ayer no me lo como

Voz 0874 25:10 es lo que viene siendo una sorpresa entonces cuando has dicho has dicho bien o has hecho

Voz 3 25:17 la radio pensaba que era la tele más en ellos

Voz 0874 25:23 tenemos que marcharnos llenos de que si quieres

Voz 4 25:26 despedir como hace siempre al sí por supuesto

Voz 0874 25:32 a Feria del Libro a partir de las siete de la calle porque corre corre que viene nos quedan diez segundos

Voz 2 25:39 bueno pero toca algo no

Voz 4 25:43 juegan a eh y ahora las noticias