A Vivir Madrid | El Madrid de Javiera Mena

Voz 1 00:00 un viene

Voz 1751 00:11 cinco álbumes de estudio este tema la joya pertenece a otra era la cantante chilena Javier Amena se pasa este videoclip entero buscando la joya por el camino se lavan los dientes va a la lavandería no sabemos cómo pasa por el desierto y acaba en el espacio

Voz 2 00:32 han pasado cinco años y un disco más

Voz 0159 00:34 alguien llamado espejo supongo que para buscar mejor la joya Javier Amena qué tal buenos días hoy en día ir resulta que la joya estaba en Madrid bueno al menos la compusiste en Madrid esta canción no si para una canción súper madrileña habla sobre su experiencia en la discoteca de Madrid que que claro yo este disco también lo compuse en Madrid lo traerá de que la caso uno amigo acuerdo se fueron de vacaciones yo estuve ahí componiendo componiendo en el calor de agosto la noche trabajar dormía en día estuve dándole aquí a

Voz 1751 01:06 cinco cuadras Daisy divididas por la noche sobre todo no Javier ha con el calor y con las fiestas

Voz 0159 01:13 vive una época de mucha mucho calor mucha fiesta

Voz 1751 01:16 mucho composición Santiago de Chile están separadas por más de diez mil kilómetros desde el mes de mayo vas y vienes Javier apenas estableció tu base aquí en Madrid porque mal

Voz 0159 01:30 eh me encanta Madrid la verdad siento que hay un movimiento cultural superior importante también por ganas de cambiar creo que con todo lo chileno en algún momento bueno los sobretodo lo artista siempre nos mudamos de de de Chile entonces ese llegó mi momento y estado eso estableciendo me aquí en Madrid

Voz 1751 01:48 bueno de cien cuando te escapa Javier Amena es esa mujer que puede decir en los dos últimos meses donde has estado pues ese estado en Coachella con Camela

Voz 5 02:08 Diez

Voz 2 02:15 sólo te adora dice que quiere comerte

Voz 0159 02:19 cuéntame con sexto bueno con el dio al Junio lo conoció es un montón de años a través de mi manager el el recibió mi música se dio cuenta de la influencia que tenía mi musica de Camela y Camera también es muy fuerte en Chile ello bueno han ido y han tocado para mil en miles de personas ahí fueron un fenómeno yo creo que de Latinoamérica el país donde más Camela el país más Cavalli Zhao fue Chile entonces tenemos mucho cariño por ello yo me sé todas sus canciones de memoria como que me Camela en una época lo encontró algo muy único que no se parecía nada entonces fue como guau qué es esto él también se hicieron fanático de mi música entonces ahora me invitaron a participar con ello ello estuve hace poco ahí en Barcelona cantando con ello y tengo muy buena relación con Ángeles Jonas pero no van mucho porque Dioni tiene un poco de pánico

Voz 1751 03:05 los aviones no sí si vienen amigo volar sobre todo si ese viaje de Madrid a Santiago

Voz 6 03:10 el largo yo lo entiendo en algún momento duda pero yo lo superé el también yo creo que lo está superando sí

Voz 5 03:20 son Camela en dos mil uno bien

Voz 7 03:24 de petando lo es y fue como si fuera yo qué sé los Rolling Stone no eran Camila en Chile Chile estaba caramelizada con nueva de Javier a te mudas a una ciudad

Voz 8 03:34 que en unos días se va a comerte una fiesta para muchos

Voz 1751 03:38 en el Orgullo Gay de Madrid con más de cuarenta años de historia donde muchos se la jugaron por reivindicar sus derechos yo no sé si es la primera vez que vas a vivir el orgullo aquí el orgullo de Madrid la tercera

Voz 0159 03:51 la ves desde un escenario así que estoy feliz porque voy a participar también y hay estoy feliz porque me parece un orgullo súper familiar también ya como expandido va a la raíz de la sociedad aquí en Madrid entonces es muy bonito

Voz 1751 04:05 sabía que un poco cuál es el plan donde más actuar cuando dentro de la programación del orgullo

Voz 0159 04:11 el día miércoles en una plaza que no me acuerdo el nombre

Voz 6 04:13 pero estaría atenta allí vieron toda es que todavía no se dan a los lugares estamos apunto pero una de de una de las plaza actividad el orgullo no se come

Voz 1751 04:31 la protesta iconos del electro pop esta canción baloncesto está en tu mapa de Madrid algo cómo conociste a la prohibida

Voz 0159 04:42 bueno lo prohibía bastante Achille también de hecho en un momento salió en un programa televisión en Chile la prohibida y me llamó mucho la atención y cría

Voz 8 04:50 siempre desde que escucho sigue tenemos mucho en común las dos somos Géminis no gustó mucho el electro no gusta el ítalo disco entonces

Voz 0159 04:57 de ahí pegamos buena onda y los fui a ver en la Blondie en una discoteca mítica chilena y no hicimos amigas y ahora cada vez que veo yo

Voz 8 05:04 esta canción baloncesto me voló la cabeza la verdad al encuentro de Mazo

Voz 1751 05:10 creo que somos como hermanitas alzado que va estar en el orgullo jardinera y tú siempre es abanderado la lucha a favor de los derechos LGTBI hace unas declaraciones que han tenido una repercusión yo diría que mundial porque has dicho que te gustaría adoptar un hijo en Chile pero que las leyes de tu país te lo prohiben porque cuando crees que las mujeres de tu país tendrán esa libertad en qué momento crees que llegará

Voz 0159 05:36 ojalá que pronto y creo que a nadie hubieran dejaban

Voz 8 05:39 se ven Chile Chile es un país que siempre he tenido leyó muy conservadoras de hecho aún no tenemos matrimonio homosexual al solamente ahí este pareja de hecho pero no tenemos los derechos que puede tener una pareja heterosexual como adoptar niños entonces ojalá que lleguen pronto yo la verdad solamente a puerto desde mi lado artístico que creo que es bastante la cultura para la gente al final mueve las cosas entonces ojalá que pronto

Voz 1751 06:05 Tourer indica es la adopción por encima de la gestación

Voz 0159 06:08 y y si creo que yo la verdad es súper de de adopción porque creo que tanto niño ahí en en lugares como sin protección social Lee yo adoptaría un niño

Voz 1751 06:20 más que caso de los hombres homosexuales la adopción por encima de la gestación subrogada en los llamados vientres de alquiler

Voz 0159 06:29 yo creo que se debería estimular más la opción que lo vientre de alquiler se mira lamente esa el cuento de la criada

Voz 10 06:35 Nicole You Tube ofrece intentas diste tenerla como buenas madres es la única forma de que no te cuelguen Moro

Voz 9 06:42 hasta a mí me

Voz 0159 06:45 creo que sí yo ahí sí ya ese genera como todo un debate que está recién partiendo porque hay mucha mucha gente también que paga mucho dinero y también la mujer empiezan a ser expectante y por tener dinero mujeres pobres entonces bueno también respeto ese ese lo que tú quieres mantener tu genes no sé pero yo creo que se puede criar un niño desde pequeño y que sea tu hijo y quiere lo igual hay

Voz 1751 07:09 como digo hay tantos niños que necesitan más estamos hablando no de la repercusión de de estas palabras Javier que han dado la vuelta al mundo cuál ha sido la reacción más homófoba a estas palabras que te has encontrado que te has encontrado en estos días

Voz 0159 07:23 la verdad no porque ellos me afectan algunas cosas de odio que me llegan entonces no no no me metió de los comentar te aisla de de esto sí de este sí que me opongo de te protege es no te dejas me pero Tejo oí ir porque ya me han llevado cosas muy a otras veces así que la verdad no me todos con esta comentario porque estoy componiendo y quiero estar como en un enumera

Voz 11 07:49 se creía que iba a ser su

Voz 0159 07:56 adiós

Voz 12 07:59 todo el mundo lo primero que me decía conmigo

Voz 13 08:03 todo esto

Voz 1751 08:07 para convertirte en la primera los titulares estaban ahí la primera mujer latina homosexual en Irak Acuarela

Voz 0159 08:14 sí para mí fue algo que me hizo darme cuenta que importante decirlo y también reivindicarlo en un momento yo era de las que hacía no basta con la visibilidad y que esto se va a dar poco a poco pero creo que es necesario cómo decirlo nombrarlo poner poner no se Arcoiris lo que sea porque eh un inmenso y cuenta que mi opinión ha cambiado también de verme antes y no chao con osea esto se va a dar

Voz 13 08:39 se va a llegar a ser como la bandera

Voz 0159 08:43 cada IN y eso me di cuenta en Coachella sobre todo por la sociedad latinoamericana aquí muy muy machista lo lo que trae también consigo que sea muy homófoba entonces

Voz 14 08:53 sí y creo que eso cómo decirlo y darme cuenta de esto

Voz 0159 09:00 lo marco Coachella totalmente y también cuando recibió el premio Icono Queen en en el festival más gay que iban a Guadalajara que dar un premio también son cosas como que me han hecho como activista sí

Voz 1751 09:12 han pasado dos meses y ahora tienes la base Madrid vas vienes a Coachella cantas con Camela también queríamos irnos a la casa de los Prieto flores en Natalia y Borja que tienen un programa que graban en su casa de Madrid después bueno pues distribuían en su canal de Youtube este este Francino un una especie Francine eh tú no sólo has participado en el programa sino

Voz 14 09:37 que he creo quitaron contigo Mena

Voz 0159 09:40 y tú segundo álbum si ellos tenían un sello bueno lo tienen que se llama club social donde dijeron mi disco Mena una edición como de lujo dieron pichón disc también han han aportó Montoro a mi carrera fueron mis primeros manager acá en la casa donde me quedé hacer el disco Tavera fue en su casa entonces ello ha sido muy generoso han creído mucho en mí para mí son como una pieza fundamental en lo que ha pasado en España conmigo así son como

Voz 15 10:07 buenas tardes y buenas noches y bienvenidos una semana más al canal de los Prieto Flores hoy tenemos a invitada de excepción UNAM dada que admiramos sobremanera es Aguilera negar a la bienvenida a esta tu casa está este este lugar donde has estado muchas veces incluso compuesto una canción es un honor para nosotros tener pero queremos preguntar qué cosas vamos a hablar de unos empezara a llevar

Voz 8 10:34 he pasado los ingresos mucho trozos de esa pared de esta casa que en la que no haya un cuadro colgado porque no está tuvo como muy

Voz 0159 10:45 no que es un coleccionista igual y tienen también muchos juguetes tienen pero es que todo es impresionante su casa uno nunca se aburre porque siempre está descubriendo algo nuevo

Voz 1751 10:54 no les conociste porque tocar en concierto y creo que fue a través de Julieta Venegas

Voz 0159 11:01 a través de Julieta y también ellos se me acercaron fueron muy lindos porque me acuerdo en esa época que me invitó tocar quince convenios Dine abrirlos Chow de ello aquí el Circo Price y ellos se acercaron dejó el show Gerar amigos de Julieta Julieta me introdujo

Voz 1751 11:15 y así fue como la conexión con ella antes has dicho que bueno ellos forman parte de todo lo que me ha pasado a mí con España no cómo definirías tú relación con España en estos últimos diez doce años

Voz 0159 11:29 hay una relación suben Linda de amor y admiración también como ver un país que se hable español también sentirlo como más abierto también sentí como mujer poder caminar a la una de la mañana sola a la calle y eso no pasa a Latinoamérica entonces yo siempre le digo a los españoles o gente Madrid como den gracias prebendas sigue aquí porque a veces como no valoran que poder salir a la una de la mañana mujer sola caminando

Voz 8 11:55 por eso no se no se vivía mucho lo entonces así como que veo veo a España común

Voz 1751 12:02 en un país como igual muy abiertos y yo te entiendo pero aquí tenemos nuestras peleas y seguimos teniendo nuestros miedos cuando vamos por la noche a a casa no es olas supongo que no es comparable no pero sí

Voz 0159 12:15 dice puede ahí se puede claro ya cómo directamente no vayas hagas como bueno temí ten cuidado pero ya es como tomado un taxi después de la cuando ya se pone el sol

Voz 1751 12:25 no salga bueno estás viviendo en Madrid esto este tiempo estos meses base operativa queremos comprobar Javier a qué grado de madrileña mismo tienes es decir que cuál es si tienes mucha fiebre de Madrid o no a ver cómo está la temperatura tú reconoce a los turistas que ahí queda micro cuatro cero la puerta en su va bien

Voz 16 12:46 sabes esquivar por la calle Preciados a los compro oro comprador no son necesariamente las salas en el cielo de Madrid es el más bonito del mundo Barrera seguras que Madrid no se tiene acento pero que acentos aquí nadie tiene razón eso te quiero porque cuando otro lado claro

Voz 1751 13:06 de estas pensamos aquí la gente de Madrid que no son

Voz 16 13:09 otros no tenemos hacen así tienen un acento de Madrid sin cómo cómo es cómo definirías el acento tienen palabras como decir fantasía por ejemplo son muy madrileño que fantasía que Fantasy aquí o no se tienen una manera hablar muy de Madrid solamente menor no lo tienen otro lado de España una vez que

Voz 1751 13:26 es una confusión que te han dicho a algún alguna palabra que no hayas entendido

Voz 17 13:32 eh ya a estas alturas no pero

Voz 0159 13:35 yo de pues nada no

Voz 16 13:37 no entendía que algún quilla chao al principio solidaridad pues nada yo me quedo así como y pues nada este que te están cortando como cuando vas en metro dejas el lado izquierdo de la escalera mecánica libre esta es la definitiva entonces el aprobado

Voz 18 13:57 hombre es una baza no

Voz 1751 14:03 Nos falta algo más estaba la casa de los Pyatov flores y hemos estado escuchando esas canciones de la prohibida estaba en el orgullo me falta un bar has escogido una de mis bares favoritos de Madrid que es el corazón porque ese bar

Voz 0159 14:18 me encanta como la decoración la música que imponen y tengo un pasado muy bien ahí tengo como grandes recuerdo en ese bar de cumpleaños después debilucho como con las bailarina así como muy riendo en un montón así como de celebraciones de despedía también de chilenos que han venido Madrid en pues lo yo ahí la verdad favorito también

Voz 1751 14:39 la Torrelodones al estudio de consuegro que ese bueno un autor muy reconocido ha producido a La Casa Azul a Fangoria también algunas canciones tuyas dices que te gusta Teresa excursión de ir hasta hasta allí hasta Torrelodones

Voz 0159 14:55 sí bueno lo hay algo extraño un poco de Chile bueno bastante de los Andes yo yo abro la ventana de mi casa en Santiago en el que la tú es una cordillera de tres mil quinientos metros mínimo

Voz 8 15:05 no

Voz 0159 15:06 entonces cuando voy a Torrelodones afueras pudo sentí un poco esa

Voz 8 15:12 esa vivir aquí me encantaría así me encantaría vivir entre Chile y en y entre Chile y España entre Madrid Santiago y me gusta mucho este contraste de Chile que un país que está como ya en el sur sur sur

Voz 0159 15:25 tenemos además como los veranos cambiado ahora estamos en invierno en te aguantaban de no entonces puedo como ir en las cosas de verano K las cosa allá pero me encantaría como permanecer en Madrid siempre porque es una ciudad que me encanta Hay