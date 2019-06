Comienza la legislatura de la comedia

Voz 0210 00:00 esto es la tertulia de cómicos Antonio Castelo en qué tal cómo se llama usted Raúl Raúl fan de James Ross claro

Voz 1819 00:08 no no yo venía a ver a millas lo que pasa que me equivocada de día creo

Voz 0210 00:14 usted es un loco de de libro de manual de vengo fan de Juanjo bajito muy amigo mío y no sabía sabía si ya me lo presentadas algún día no es el tótem si va su animal tótem no sé cómo es tanto más setas se le aparece Juan José Millas Diego

Voz 1819 00:31 es generalmente

Voz 0210 00:33 es decir que eso es un sex symbol también soy de goleada Juanjo ha es difícil de ver la verdad tampoco es así de decir Juanjo vamos a pasear al sol no me quita el curso escuchándole últimamente a mí es que yo casi no tengo aquí tímida por lo que me pagan técnicamente vengo a todos los cómicos hombre Emma gracias a que nosotros pero porque mal visto también en usted me he dicho que me que que viene de lejos

Voz 1819 01:01 sí bastante lejos

Voz 0210 01:04 es cuatro cuatro paradas de Metro desde Atocha exacto a ver eso ya no va a ser Madrid Central con lo cual ya se va a estar todo despejado sabes va a ser carretera

Voz 1819 01:13 a ver qué es fruto más más la última la última no aunque ya soy viejo primeras pero no hablemos de Madrid Central que me deprime que hoy es el día para los madrileños

Voz 0210 01:25 es muy buen día para los cómicos cuando las personas bajan los cómicos suben usted eso sí yo creo que va a dar juego e va a dar juego mira a ver si a ver si le buscamos novia eh si se se desestabiliza el chaval se tranquiliza ese desfase un poco y a lo mejor hasta yo qué sé

Voz 1819 01:46 al menos deja Mariví central y nos dejen vivir tranquilos buscamos un buen pívot

Voz 0210 01:52 creo que es labor de todos los madrileños buscarle un pivote a Martínez Almeida que nos así pijo con perlas en las orejas pues ya estamos tardando bueno muchísimas gracias a ustedes pero ya vamos a darle paso al yen al James Ross de James Russo sea lleno de una persona que es Javier del Pino

Voz 1 02:20 Berlín

Voz 0210 02:22 que el Partido Socialista en esa cacique entre dos escaños dos millones y medio de votos al Partido Popular alguien podría entender que nosotros bloquea éramos la investidura de el líder del Partido Socialista vamos tendríamos manifestaciones la puerta los así

Voz 1410 02:38 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 03:05 pues estamos en A Vivir con el público de James Roach condenado y castigar a tener que escuchar durante la próxima hora Si quieres tu diatriba contra James ese conato

Voz 0885 03:14 bueno ya sabéis los que

Voz 0210 03:17 te puedo deciros del que no estoy grande

Voz 0885 03:19 llegar a un inmigrante legal que ha venido a quitarnos el trabajo a la gente de aquí y que votó a Vox Geoffrey Rush votó a Vox que gente el envío de mi entorno cuenta con una papeleta de Vox pero bueno que dice que si a vosotros

Voz 0210 03:31 en seguir siendo fan del si iba una persona que yo he visto el otro día puedes pegar una patada Un perro aquí eh aquí abajo en Gran Vía

Voz 0885 03:40 si os parece eso que hay que decirle todo dilo digna de una persona que se está yendo la olla

Voz 0210 03:45 ya sólo habla con refranes para un loco os habéis fijado que ha descubierto que eso os hace gracia entonces ya sólo con categoría refranes

Voz 1704 03:52 Ence madruga Dios le bajaron Mar otra vez

Voz 0885 03:55 pocas pasado la garita de seguridad ha dicho ya hemos pasado antes ahí abajo fíjate si habla

Voz 0210 04:00 Nos mayestático estáticos bueno se lo estáis es vuestra culpa si te hay un problema será porque vosotros lo habéis hecho grande

Voz 0874 04:05 Antonio Castelo Pedro Aznar David Navarro están en la mesa de fondo

Voz 2 04:11 entonces luchado amplios a Pablo Casado

Voz 0874 04:16 escucho siempre el PP no sólo no piensa facilitar la investidura de Sánchez además algunos de sus miembros más importantes se le ocurren ideas como ésta

Voz 0885 04:23 sé que suena un tanto

Voz 1410 04:26 extraño pero

Voz 0885 04:28 digamos pedir sentido de Estado Pedro Sánchez hiciera Pablo Casado presidente claro no lo vamos a hacerlo bien Pedro Sánchez la ganado las elecciones

Voz 0210 04:36 la gran idea haber por qué me parece maravilloso que no quede oye

Voz 0885 04:41 sabes que yo tengo como la de estas teorías de gente que lleva náuticos por ejemplo Pablo Casado de náuticos con bolita no sea Celine sólo yendo de hablar hay gente que suena a tener un palillo Teodoro García Egea cada vez que habla y te podías apostar una pierna que la comunión de su hija había una capea ah ya había chiquillos contra vaquillas es muy diferente a mí me pega a comercial de El Corte Inglés también también bien informática así como el robot y vender de una mierda

Voz 0874 05:09 sí sí de que estas buenas tardes caballero la buscando venga aquí señora que tengo lo último el último modelo oye esta semana virado para que no sin Thais mal vamos a hacer una convocatoria para gente que realmente venga a vernos a vosotros ya aviso que el día veintinueve de junio no viene James

Voz 0885 05:28 muy bien cuando ya no queda nada

Voz 1704 05:31 la gente que va a venir veintinueve por la calle

Voz 3 05:35 a esa Chuck

Voz 1704 05:39 pues sois el público de Crónicas marcianas estáis locos y la verdad no viene porque ya está en Formentera los huevos

Voz 0874 05:45 gente muy conocida muy importante muy divertida vosotros quién quiera venir a veros expresamente a vosotros

Voz 0885 05:52 un correo

Voz 0874 05:53 a vivir arroba Cadena Ser punto com va a ser divertido según vosotros no como con James Brown pase lo que de verdad se aquí lo que hacemos cuando vine David es habitualmente resumir toda la información de la semana en un periódico que Jamal del igual un periódico en la que todas las noticias dan exactamente igual porque no importan no

Voz 0885 06:11 no pero normalmente el gracias a su minutos esta semana lo mejor cuarenta y cinco minutos

Voz 1704 06:15 yo eh tampoco justo

Voz 0885 06:18 a una semana donde lo que ha habido son negó

Voz 0485 06:21 nación enmarcadas por Ciudadanos y Vox dos partidos que han dicho esta semana esta es la mía aquí mando yo por un lado Vox que ha tenido una semana de gloria con los presupuestado a Andalucía porque pensaron teníamos cabe pidió más en el acuerdo de investidura coño pues ésta es la mía aquí mando yo ir consiguieron lo que quería el aplauso del PP y ciudadano que jalearon a Vox al unísono al bajar de la tribuna como conquistador español volviendo a las casetas eh pero salvo Andalucía ir por otro lado ciudadano que sabe inventado una cosa muy chulo que repartirse los años de la Alcaldía al mejor postor sin importar lo que vote cada en la ciudadanía es lo va no sólo en Madrid hay mucha ciudad de de España porque han pensado estar en la mía ya aquí mando yo y Maragall de Esquerra que ya se sentía derrotado ha dicho repartírsela año pero que irá más guapa ya dicho eso acaba llamaba Colau pero no ha colado porque al final será alcaldesa socialista y la abstención de Ciudadanos que junto con más grave las cartas que le dirigen sus fundadores le están diciendo a Rivera que no se comporte como un adolescente caprichoso que quiere un AVE Espino para lleva a su va a la disco es igual porque porque era un rato veremos el final de todo esto y si era por pedir que no quede si meses la tiene Ciudadanos sino en fin que ahora música por qué porque aunque yo no sea el director de programa ni tenga los votos suficiente puede hacer como ciudadano estará mi aquí mando yo

Voz 1704 07:38 tomaron las riendas del programa también bueno esto

Voz 0874 07:42 decías tú lugar razón se abre un periodo que para vosotros va a ser muy fértil

Voz 0885 07:47 muy contento cuanto más se radicaliza España hay peor nos vayan mejor alcaldía del gracioso cuanto peor mejor beneficio cómico el suyo

Voz 0874 07:59 las reuniones entre Pedro Sánchez y los principales líderes de la oposición nada nuevo bajo el sol lo resumía muy bien Pablo Iglesias tanto Rivera como Casado le han dicho que no se hubieran dicho que sí ya no sabe

Voz 0885 08:09 además acaba de definir todas mis relaciones iba a decir sexuales de los últimos veinte años porque le han dicho no entonces ya

Voz 0874 08:15 de que a Iglesias el anotado un poco molesto en las últimas semanas su riñón se saldó como me acuerdo para formar un gobierno de cooperación que un gobierno de coalición explica casi con la misma claridad que en su momento explicaron la figura del relator

Voz 4 08:27 tierno tiene que ser un gobierno que sea capaz de acoger en Hoy no necesariamente en su interior pero acoger otras sensibilidades política integrador

Voz 5 08:39 incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de

Voz 6 08:43 dicción no Gobierno de cooperación es otra

Voz 5 08:46 bueno pues yo creo que para no hacer más filosofía del lenguaje todos sabemos en qué consiste la cooperación hemos

Voz 1410 08:55 el Gobierno

Voz 5 08:56 el socialista español con Unidas Podemos

Voz 0885 08:59 cooperación me me suena a Pedro Sánchez en la calle Preciados con una carpeta diciendo que ha una sonrisa

Voz 0210 09:05 es decir tenemos que ir a votar otra vez cosa que ya sabéis que en como humanos digamos pero para para mí sería mejor cogen a Pedro Sánchez hasta para ir a Eurovisión osea

Voz 0885 09:16 estamos bueno sale hasta de mis mis mirando España habla de los resultados de Podemos no da lecciones de póquer

Voz 0874 09:24 el PSOE tampoco quiere hablar de coalición con Podemos de la misma manera que Ciudadanos no quiere hablar de pacto con Vox pregunte

Voz 7 09:29 le a la señora Ayuso o a la señora Monasterio quien sea qué es lo que ellos desde luego lo único

Voz 0874 09:34 te puedo seguras que nosotros no lo vamos afirman y lo hemos firmado

Voz 7 09:37 porque tenemos un mandato que vamos a cumplir claro

Voz 0885 09:39 esta qué pasa que sabéis el cajón de las verduras de la nevera de un piso de estudiante el trabajo vale más que cualquier palabra que diga esto es así

Voz 1704 09:47 por ejemplo dónde está sentado Pedro estás sentado donde estaba antes de ayer Espinosa de los montes vamos a España

Voz 0874 09:55 en una entrevista con Pepa Bueno Espinosa de los Monteros desde este mismo asienten esta lo explicaba a los que pensamos que nos toman el pelo diciendo un día una cosa y la contraria el siguiente que eso no es engañar otra cosa distinta todos los

Voz 1819 10:08 críticos tiende siempre registros en distintos momentos una cosa es lo que uno dice mitin otra cosa es lo que uno dice en una charla con amigos y otra cosa es el departamento yo no profesor del colegio de lengua que decía que que el inteligente era saber habla en distintos registros en distintos momentos

Voz 0885 10:21 bonito era justo aquí

Voz 0874 10:24 esto no bueno abruma Él no

Voz 0885 10:26 a esto huele a caballo la victoria de cada sitio le habla de una forma diferente la peluquería sabéis lo de hombre sabemos que habla todo a favor del peluquero todo lo le ha faltado una más delante del juez que luego dices otros como el

Voz 0874 10:40 bueno a este señor lo que decía por ejemplo representante de Ciudadanos en Jaén que es Francisco Díaz sobre con quién hay que pactar

Voz 8 10:46 no vamos a renunciar a nada quién da más mentalizado que vamos a gobernar que me da

Voz 0210 10:56 igual te tengo las áreas que pedido como partido creceríamos

Voz 8 11:03 tenerlo presente porque lo vamos a tener en nuestra mano sólo ocho concejales van a ser una puta mierda

Voz 1704 11:09 a ver si hablamos lo deja ahí ya está como si bien un voto el cannabis como me da igual

Voz 0885 11:17 sí lo lo escuché incluso incluso antes porque así pasamos por Jaén Sociedade yo tengo que decir a favor de él aunque hay mucho que decir pero bueno hay que decir que el grupo llega de Whatsapp ya sabemos lo que se dice pero lo malo de Jamal sobre todo esto al propio grupo ciudadano por qué porque esto viene de un grupo de Whatsapp del dos de Ciudadanos es decir que alguien dijo que hemos hoy no lo efectivamente ha filtrado a eso es decir deja a un grupo que se Pagés tengan espalda dentro de ese grupo has nunca han al negros Whatsapp claro no claro que no te te a los señores de la

Voz 0874 11:51 la derecha les parece normal e insultar por la mañana y abrazar por la tarde lo escuchábamos antes igual que les parece normal decir esto otro

Voz 1819 11:58 nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen que recibir y además dicen otra cosa es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuales inmigrantes viene pero es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición una cultura un idioma una fácil la integración que otros que la tienen menor eh

Voz 0885 12:16 así que ya lo sabéis amigos del Congo venid vestidos de torero

Voz 1704 12:19 el agua como como claro Francia que sólo entre moros que sepan jugar al fútbol a ver a un rondo aquí conmigo recuerda en el cole todo legión equipo te acuerdas de nadie dijo nunca tu desnudarte vamos

Voz 0874 12:39 salta a venga si puede ser un buen español simplemente es por la escuadra entra vamos a a volver a Madrid de aquí las negociaciones han sido muy curiosas escuchábamos a principios Teodoro García Egea proponer a Sánchez presidente fuera Casado atención a lo que proponía Miguel Gutiérrez Ciudadanos a sus socios del Partido Popular

Voz 9 12:56 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente están dificultado por la obsesión de señora Hermida de ser alcalde de Madrid me parece que habría otra opción que había si fuera alcaldesa durante ese tiempo nosotros nos parece eh nuestra generosidad está en ofrecer ese acuerdo de dos años más dos años claro claro

Voz 0874 13:13 pero esta mañana decía alguien en el programa que no sabíamos que esa opción existía a lo mejor habría que haberlo planteado ese principio

Voz 0885 13:19 maravilloso sólo una cosa así es por días por favor que le toque el fin de ciudad

Voz 1704 13:23 Nos querréis porque porque es más joven

Voz 0210 13:27 no sabe si dentro de ciudadanos están manteniendo a raya a todos los del partido tanto ahí hay una cosa que me hace mucha gracia esto es como cuando ibas a los recreativos todavía una pantalla que no te pasaba silenciosa otro oye me pasa

Voz 0885 13:42 y luego si hago yo creo que un día tu a hacer la entrevista Castelo alguien de ciudadano te iba a decir tú sabes que yo fui el que veinte lo de los dos años mató años

Voz 1704 13:52 lo que tiene que ser alguien tiene que se mantendrá a raya toda esa gente de ataque

Voz 0874 13:56 no serían los primeros en no sería el primero de los ayuntamientos de Albacete Ciudad Real PSOE y Ciudadanos siguen aceptados alternativa en Barcelona Maragall no la descarta todavía y al PP en cambio les parecía inaceptable Andrea Levy respondía así

Voz 10 14:09 la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villa

Voz 11 14:12 Díez

Voz 10 14:13 no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villa

Voz 0885 14:15 si es por lo que yo estoy diciendo os acordáis Marte jueves y acordó el viernes para el PP os acordáis de ella si es bueno que antes será la leche donde está bueno de la vida moderna cuando vino empezaron a gritar

Voz 0874 14:31 hasta la hasta ahora alcaldesa de Madrid hasta ahora mismo porque debe estar a punto de dejar de serlo ya está en otras cosas

Voz 1410 14:36 porque la verdad es que hay que relacionarse con el verano lo que significa el sol la alegría las vacaciones los helados las amistades el verano

Voz 0874 14:47 no era no último

Voz 0885 14:49 sido un apartamento en Cádiz Sigur Ros además alcaldesa bueno no te quedan muy bien es verano lo disfruta ante lo que estaba pensando Carmena pues colaboradora

Voz 0874 14:58 este programa fue igual quién sabe si me digas

Voz 0885 15:01 en Roach alcaldable

Voz 1704 15:04 que en cuatro años para el año menos Roach coño colaborador desde luego alcaldes más maestro sentido que lo yo quiero ser alcalde a me me encantaría mira te digo una cosa a Manuela Carmena sabía tocar mejor

Voz 0874 15:19 para buena entonces el Ayuntamiento con una bonita amable

Voz 1410 15:23 de la misma manera me parece muy hermoso que acabemos estos cuatro años de trabajo juntos con aplausos unánimes porque tenemos que once ir constantemente la dignificación de la política muchísimo

Voz 0885 15:36 es que tenía que me alegro porque para no

Voz 1704 15:38 medio está guay pero nos da pena esto ha vuelto es un deber

Voz 0874 15:42 el nuevo han entrado al grito de Se marcha la izquierda radical claramente Manolo

Voz 1704 15:45 Carmena no es que Manuela Carmena ahora se va a poder de cara a los que les gusta comer Un día volver ponerse la castellana con un perro en los semáforos Carmelo

Voz 0874 15:55 te va pidiendo dignidad los de Vox te a lo suyo como parte de la nueva Mesa de la Asamblea de Madrid y vicepresidente José Ignacio Arias Moreno ocupó su despacho renovando la decoración

Voz 12 16:04 vamos a poner a esta del Rey donde a ver si capa

Voz 0874 16:12 había había un cuadro que había puesto su antecesor en el cuadro es el ella todos somos iguales ante la ley

Voz 0885 16:18 por eso encima han cambiado por lo que te están un poco la tensión de su partido no vamos no es que si se Misilo encima un cuadro que pone todos son igual ante la ley ponen el Rey no lo digo claro pero bueno que es una cosa muy de tradición de su partido donde

Voz 0874 16:33 los golpes en la mesa no os tú estrella porque la verdad se está convirtiendo en una estrella Espinosa de los Monteros ha empezado también hace sus cábalas sobre la decoración que quiere para el día del orgullo gay en Madrid

Voz 13 16:44 a ver esto demuestra lo que llevamos tiene muchos años que es una organización sectaria que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito núcleo de poder a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de

Voz 0885 17:01 todos todos cosas que estoy dichas sólo para algunos yo la verdad que me lo me lo imagino vestido de cuero encima una moto llamarle para los moteros

Voz 1704 17:07 para para no repetir para todos los gays me que va gente que esto representa

Voz 0885 17:14 la fiesta sólo para todos como lo toro

Voz 0210 17:17 no se sabe si bueno estoy flipado cuando hablaban de la educación de los niños la educación sexual de de la zoofilia y todo eso está claro

Voz 0874 17:26 Kilian cuarto de ESO donde llevaron de Maqueda dos

Voz 0210 17:28 zoofilia para septiembre en que cuarto oscuro están educando a los niños

Voz 0874 17:32 se han venido arriba yo creo que a pesar de la pequeña cura de humildad que les han dado en el Congreso es digamos en esta ocasión no por mucho madrugar les han dado mejores pupitres estamos satisfechos con el gallinero y hemos vendimos recurriremos como el tocado arriba detrás de los independentistas también

Voz 1704 17:49 ha sido muy gracioso que me lo te pero en la última fila eso eso no es bueno voy a perdonar eso es como cuando en una boda alargar la barra libre dos horas más no porque es que se va se te va a calentar la gente cuando suenan lega legalización ya

Voz 0874 18:15 semana también de juicios ha quedado visto para sentencia el del poseso ha comenzado el que juzga la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y que sienta en el banquillo al Partido Popular yo aunque todavía no han llegado a juicio si están siendo investigados esos audios que grabaron directivos de OHL y que demuestran los chanchullos en las adjudicaciones de obras públicas a quienes gustan mucho equipos equipo audios una muestras José Luis Almazán ex miembro del PP en Melilla conversa con Paulino Hernández ex directivos de venga la voz rota que tenga la voz rota

Voz 14 18:43 mucho días eh

Voz 15 18:46 ya con sólo por Internet

Voz 14 18:50 por qué

Voz 16 18:52 la no pero no nos pasemos la en el sentido de hongos a los números

Voz 14 18:59 eso sí en equilibrista luce un sapo

Voz 0885 19:03 si se les llama equilibristas a cuatro cientos miles si la amarilla tonterías que yo manejo dinero cuatrociento mi nombre hay equilibrio que van con medio millón de euros en negro al bolsillo pero bueno casi lo menos dueño del Circo Mundial ha hecho de menos un poco a Villarejo porque Villarejo te voy ofrecía una calidad de sonido muchísimo

Voz 1704 19:19 mejor vendiendo una mierda por favor el sonido y gracias a que tenemos hago yo

Voz 0874 19:29 la prensa portavoz tras sesenta

Voz 0885 19:31 la guapos volví del Govern Meritxell mundo

Voz 0874 19:34 no os acordáis aquella que se empeñara en decir que había generado cuando habían perdido ahora su empeño en el de explicar normas que aparentemente no existen

Voz 17 19:40 aunque es Fat habitualmente que estas salas donde les explica es a esa pregunta tan catalán objetivo a de prensa paralelas

Voz 0485 19:49 ya es K han autor

Voz 17 19:52 juntos han caso ya así mitin pero

Voz 0874 19:54 acordáis no ya decía que siempre sostuvo contra el Golán

Voz 0885 19:57 si queréis os lo puedo traducir no es lo que dicen los aceptan preguntas

Voz 0874 19:59 catalán como queráis

Voz 0885 20:02 han cambiado las normas no esta es la típica que al final infeliz Tegui para mi máximo respeto al Estado español

Voz 0874 20:07 sí que acababa sí seguro seguro seguro que no te voy a colgar el Rey Felipe no no se puede independizar esta señora solo y un pequeño rifi rafe eso es que siempre dan que hablar en este caso tuvo lugar en las Cortes Valencianas esto es cosa tuya o mes de categoría la cabeza Toni Cantó responde Ximo Puig

Voz 18 20:28 Miguel Hernández no hubiera podido publicar

Voz 0885 20:32 en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva

Voz 18 20:34 cultura el señor Marcela no hubiera podido publicar

Voz 19 20:37 porque no hubiera tenido ni una sola ayuda señor Marsá

Voz 0885 20:39 por publicar en castellano

Voz 11 20:42 que no dejaron publicar son alguno de sus socios

Voz 0874 20:47 a capa es que también hay que hay que hay que decir una cosa

Voz 0885 20:51 ya en honor a Toni Cantó yo es que está ante uno de los papeles más

Voz 20 20:54 difíciles de toda su carrera y es que tiene que

Voz 0885 20:57 hacer de valenciano y esto donde más cosas

Voz 0874 20:59 pero pero tiene un solo dato a Toni Cantó a Toni Cantó saca Ximo Puig el tema de Miguel Hernández es eso es que tiene una entrevista en fin ópera bufa de la política está con nosotros Marta cómo estás Marta buenos días

Voz 6 21:14 hola buenos días

Voz 0874 21:15 ah tú eres directora destinó de ópera yo no sé si tú asisten a todo esto qué tiene que ver con la política como la directora de escena que colocaría es mejor a la gente ya cada uno en su sitio no

Voz 6 21:23 lo entendería pasaríamos como pasa en la ópera que hay gente que se te sube la chepa como la política

Voz 0874 21:29 pero porque hay mucho divo o porque hay mucha desorganización nada

Voz 6 21:32 es que hay mucho divo y porque hay mucho machismo

Voz 12 21:35 uu vaya había o salida tardaba salió Dívar pero que son artistas claro me has dicho vamos a Dios

Voz 0874 21:47 no no no te vas a quedar ahí ahora nos callamos tú no no pero porque hay mucho machismo en que se ve

Voz 6 21:54 que en que está cambiando bueno primero vamos a donde se ve no yo lo bueno yo obviamente lo siento como directora porque porque hay una jerarquía supuestamente y una mujer por encima de todo y hay mucha gente pues que no defienda

Voz 0874 22:09 vaya fiesta yo pero vamos a vamos a mejor

Voz 6 22:14 vamos a mejor porque hay gente joven que parece como que está rompiendo con eso pero si trabajas con gente de la antigua Escuela

Voz 0210 22:21 vamos a lo mejor porque ya hay una directora escenas que Valle Pavarotti por ejemplo jugamos porque estamos bueno sí

Voz 1704 22:30 posible no quiere decir que de Nava de no perdonó

Voz 0210 22:36 es que mi política justo la contraria mejor que es con los muertos más

Voz 12 22:45 qué tal era no no no digo que muchos más no me parece que es más fácil pero no pero sí tengo treinta y cuatro

Voz 1704 22:54 Antonio comemos eso sería increíble una niña de siete años dirigiendo Pavarotti pero me imagino que te recibían un señor italiano súper machistas y de repente te te

Voz 0210 23:06 te veo hablaría directamente

Voz 6 23:08 no me hablaría directamente río

Voz 1704 23:11 por supuesto pero claro porque no habla italiano

Voz 0874 23:15 m a esta pregunta complicada eh quiénes son peores los divos de la ópera o las divas de la ópera

Voz 1410 23:24 ves que estás habló vitalidad

Voz 6 23:26 totalmente yo creo que los divos es verdad que yo el problema con divas entre comillas no tengo se llevarlas y hay que hay que hay que aprender a llevar a la gente

Voz 0874 23:38 cómo se hace esto como con banda izquierda

Voz 6 23:40 todo con sentido del humor que me dije una vez delito como digo yo riéndome del mundo y haciendo que la gente se lo pasé bien

Voz 0210 23:48 pero tanta tensión allí está permitiendo que hay muchísima tensión

Voz 0885 23:52 hombre dependiera producción do de pecho o es usted una mayor claro

Voz 6 23:56 sí pero sin haber depende depende la depende la división no está como en el fútbol fuera cuanto más arriba

Voz 0874 24:04 es pues más bueno tú la semana pasada estuviste en el Teatro Romano de Mérida con Yo Claudio ayer en Madrid después te vas de gira con una ópera siempre he hablado mucho de cómo abrir la ópera a un público que piensa que es un un pues no sé un sector cultural muy esnob tú estuviste en el Teatro Romano de Mérida esta noche en el Teatro Romano de Mérida

Voz 0885 24:23 bueno luego entra Ignatius al caballo

Voz 12 24:26 en serio esto no pasaría si es verdad Calígula

Voz 0874 24:32 la de escena que te parece este este giro que tenía

Voz 0210 24:34 a ver si ayer parece arte puro claro pero sí está ahí por ejemplo Pavarotti sin dar nombres pero por ejemplo Pavarotti Ignacio montado en Pavarotti eso sería capaz de montar una dedos tú lo que quieres es liarla parda hacer Glee con un señor gordo básicamente

Voz 6 24:52 me encantaría pero es verdad que ahora ahora como ya no está el ruido era gordo fobia y las cantantes están encantados y los cantantes también como debido los cantan todos podríamos hacer un click maravilloso

Voz 0874 25:01 fobia nunca ha sido un problema no

Voz 6 25:03 no pero haber habido escorado bueno eso es otro debate pero ahora hay como que no existe pero existe hay cantantes que están sobre todo mujeres porque es tan bueno Ras aparte de que cantan bien

Voz 0874 25:14 por la misma razón por la que se ve muchos discos de música clásica de mujeres jóvenes y tienes que ser guapa para publicar parece

Voz 6 25:19 curiosamente sí sí sí

Voz 0210 25:22 esto es algo lo quisimos ir

Voz 6 25:24 hemos inventado ahora mismo no estamos hablando de esto

Voz 0210 25:27 si tú vas a la escuela de canto te dicen por la noche a las dos de la mañana antes de acostarte un Häagen Dazs al microondas de trago Ésta es la dieta

Voz 6 25:37 no no hay una cosa que es cierta no es siempre pero depende del volumen depende del volumen del cuerpo pues tienen un apoyo diferente claro a ver es verdad que cantantes delgadísima así cantantes delegados que alucina con su voz pero hay uno que Jaques física hay punto hay un apoyo

Voz 0874 25:52 la caja de resonancia María tengo aquí

Voz 0885 25:54 me veo más la comedia hombre yo llevo diez años poniéndome muy mostré para llegar a para debutar al Real hombre claro más público joven últimamente

Voz 6 26:03 muchísimo muchísimo mucho por ejemplo en el teatro de la Zarzuela aquí en Madrid o sea que yo suelo ir a los estrenos primero no hay entradas están agotadas luego hay mucho público joven

Voz 0885 26:13 no es que Doña Francisquita es el nuevo pero yo no

Voz 12 26:15 no hay perros Ali ahí dentro y es verdad

Voz 0874 26:19 harta que es directora de Escena de ópera en gracias porque ninguno toda la radio

Voz 6 26:22 a vosotros por invitarme suerte

Voz 12 26:26 pero os vayáis personaje muy pero

Voz 21 26:30 sí hombre

Voz 22 26:43 en la

Voz 2 26:53 vamos con Antonio Castelo con Pedro Aznar con David Navarro y los siete mil fans de James Joyce

Voz 1704 27:01 Nico de Crónicas marcianas el mejor venimos nosotros

Voz 0874 27:06 Clemente venir a ver a los cómicos el día veintinueve aceptamos otra vez público arroba Cadena Ser punto com pueden asistir a una cosa que solamente contempla la gente que viene realmente como público es como en los intervalos publicitarios

Voz 1704 27:19 comentan cosas gustan cosas sugiere la verdad es que no se va a quedar en los de recolocar a los hombres no se dan nombres

Voz 0874 27:25 ha habido un momento en el que ha habido casi una algarabía porque Pedro Aznar ha dicho textualmente yo una vez lo compré a mi madre un cojín cojines

Voz 0885 27:33 de estos con tú cómo te atreves

Voz 0210 27:36 te lo voy a decir de buen rollo a venir aquí sí

Voz 0885 27:38 decirme eso claro yo sé que tú eres pero es que tío es que el anuncio es convincente y además me dijeron que en el último día

Voz 1704 27:46 y tu madre que después de usarlos estuvo en las Olimpiadas no sé si si mi madre mi madre fue la que ganó Usain Bolt a su último es me he fijado porque soy muy fan del gel de ir

Voz 0210 27:59 versos en punta

Voz 1704 28:01 bueno sólo entrara en la web en la tengo Google

Voz 0210 28:04 Verso hacen in an cambiar la producción musical del anuncio desde hace como dos meses alguien ha dicho oye vamos a meter un plus Ilan metido fijaos la música

Voz 1704 28:13 acá de la pantalla del agua del Mario Kart a modernos han sido que no cabe la pantalla del agua del Mario Kart le han cogido la música es el han metido al anuncio del cojín

Voz 0874 28:26 tú sabes que si te descuenta Nati lo que podemos perder por este tipo de comentarios tienes que trabajar para la SER hasta el año dos mil

Voz 0885 28:32 así que si acaso limpiar los váteres pero bueno a comprar diez millones de estado de Historia de la radio de la Televisa

Voz 0874 28:42 son quiera solamente de la historia de ese personaje una noticia que un periodista nunca quisiera dar

Voz 23 28:49 Sardà era una persona enormemente como decía al principio cariñoso era bueno te echaré mucho mucho a faltar seguiré pensando que era el progre perfecto simpático inteligente rico eso te envidio con más éxito que yo con las mujeres que son lo voy a contar

Voz 0874 29:05 gracias así que vamos a hablar de Javier Sardá con alguien que ha asistido a su funeral Yeles Historia de la radio de la televisiones José Miguel Contreras bien

Voz 1 29:18 lo que bien

Voz 0885 29:27 oye yo creo opinó que debería aclarar porque ha habido como diez personas en el público que ha puesto un careto bueno para la gente que pasa hambre en la tele si digo porque sí

Voz 0874 29:35 como era Sardá antes de morir

Voz 0308 29:38 no después antes pues antes de morir era un tipo lleno de vida con la por el futuro por delante y ahora le ha dado tiempo a reflexionar y darse cuenta de que como

Voz 24 29:50 no se descuide le queda muy poco aparte que se ha ahorrado

Voz 0308 29:53 el trago de de saber lo que se va a decir del profundo Palme no ahora ya sabe el trato que le van a dar que

Voz 0885 29:59 no siempre ha sido especialmente cariñoso está se está hablando ya de la exhumación

Voz 1704 30:03 no sé lo que voy todos los partidos están de acuerdo ahora Pedro hombre al plató de Crónicas a ahí

Voz 0874 30:13 si no es verdad que en los funerales no todos los comentarios eran buenos eh no todas las anécdotas eran para ensalzar elogiar a sarda pareció Márquez

Voz 0308 30:21 bueno debía tener sus cosas no el el programa El cielo puede esperar

Voz 24 30:26 pretende a partir de una idea que surgió un día no que es decir oye por qué pasaría si alguien asiste a su propio funeral a partir de ahí empezamos a pensar cómo transformar eso en formato de televisión había gente que decía pues vamos a hacer esto que ahora está muy de moda que se llama el Rolls que es dar caña caña caña y tal

Voz 0210 30:46 no pero creo que ha quedado mejor que eso sea ha quedado muy guay porque tiene una cosa que está muy de moda ahora en en en el Pitt en este tipo de cómo es que es no sólo Caño hacer partes de coña si lo acepta es que tengan sentimientos incierto formación no oí yo creo que es el programa al alumnado claro

Voz 0874 31:02 estás por ahí Javier buenos días sí aquí estoy aquí lo de escuchar lo asistir a tu propio funeral es fuerte

Voz 1983 31:10 no no es un ahorro pues yo soy catalana

Voz 1704 31:13 sí claro

Voz 0874 31:16 ya te digo una cosa había muchos invitados algunos muy conocidos estaba Gemma estaba Santiago Segura estaba Ortega yo creo que faltaban directivos de medios de la comunicación con los que tú has tratado eh

Voz 1983 31:27 no pero esto es una putada que haces más a la gente que va tiene que ser los que salen por la tele y que no es cueste situarse allí decir cosas favorables algún latigazo cada uno de ellos es lo divertido pero es que no sé lo que hemos hecho es músico Ttotto José María Estados pues pues pedírselo es una putada no tiene que ser siempre que esté en el en el me dio habitualmente no yo he visto muchos besos Alejandro Sanz que dijo que me Xavi muy muy mal que se ha muerto un uno que es otra historia se ha dedicado básicamente a Iceta resigne dice que en paz descanse

Voz 0885 32:18 resumen de padre

Voz 0874 32:20 oye pues no no no he tenido ningún momento un poco de mal rollo cuando te lo contó José Miguel

Voz 1983 32:25 no no porque porque es que imagínate que José Miguel no a estas alturas de su trayectoria dedicarse a la gente no tendrían ni pies ni cabeza lo cierto

Voz 0885 32:37 no no no no no

Voz 1983 32:42 no digo que no pero menos ahora por tanto uvas con unas garantías que todos los que no

Voz 11 32:49 si no

Voz 1983 32:52 no sería episodios tenemos un punto de la mafia desde porque claro los uno siempre lo que hemos dicho que si por los otros se yo por Ana Belén o Resines

Voz 0885 33:02 bueno bien

Voz 11 33:05 sí

Voz 1983 33:06 tantas veces yo por ejemplo en esa misión en la que estábamos ahí he pateado por cada Félix inverosímiles empresas distintas por currar artículo para hacer algo bueno pues que que que es que te tuviese quedarse resultón como volvió a decir que no a algo tan festivo como esta a mí lo que yo he sacado una novela que se llama adiós muy buenas que va de la muerte de incendio todo todo Liga alegría

Voz 0874 33:37 bueno pues como como se que te tienes que marchar todo Liga dónde quieres que pongamos tus cenizas lo que estamos con ellas lo tantas cosas

Voz 1983 33:44 yo sí yo las yo tengo muy cerquita de aquí un árbol donde se tenía que que las coloquen ahí lo que pasa es que igual ya no es el propietario de este pequeño terreno y en ese caso al igual que ya se han contra él

Voz 0308 34:00 sí que podemos poner en uno de los vagones de tu tren eléctrico que recorre en tu casa eternamente podría estar están en la casa de este año

Voz 1704 34:12 sí pero es que eso es eso sí de millonario poco es tan maravilloso tienes un tren que recorrerla casa perdí pero esto esto es una maravilla que dice no va a casa no he visto el éxito él coge bien ahora aquí vamos a poner un tren

Voz 1983 34:29 lo es fácil al no

Voz 12 34:32 lo cierto

Voz 1983 34:36 las sesiones se ya sabes aún no han sabido gordo pero estaba mirando al serbio a ver si te eligen en algún La Pobla hombre sale sales como como la lotería que te toca

Voz 0885 34:50 si algún quinto premio se lo llevó

Voz 0874 34:53 Javier Sardá que lo siento mucho eh un abrazo

Voz 12 34:55 un abrazo muy fuerte bien bueno

Voz 0874 34:59 José Miguel Contreras todo el mundo lo sabe es uno de los grandes productores de televisión de este país es un hombre que ha estado en los gérmenes de las grandes decisiones que se han tomado tengo que decir de entrada que somos muy amigos desde hace mucho tiempo así que no sea excesivamente malos con él

Voz 1704 35:13 no no no no podríamos si queremos seguir trabajando no hay una entrevista bastante fácil para nosotros

Voz 0874 35:19 que hubo un momento en el que era el Tony Soprano de la televisión no estoy seguro de que la comparación sea justa

Voz 0885 35:24 no suena no tendría más Vito Corleone

Voz 12 35:28 a ver si a estas alturas de mi vida ya está mal

Voz 0874 35:33 yo tengo que decir que es un tipo que está muy en forma se cuida muchísimo porque hace un deporte que es muy complejo que es el de contertulio de Ferreras todos los días cómo soporta ese hay controles antidopaje después el programa eh bueno es

Voz 24 35:47 un programa realmente muy divertido de hacer porque yo me había reído es que llevo treinta años en el mundo de la televisión nunca me había puesto en la pantalla verdad porque tampoco le veía mayor interés por circunstancias que no vienen al caso me apetecía y me estoy divirtiendo más de lo que yo creía porque en el fondo pasas una mañana estupenda te estás

Voz 0885 36:09 es una mañana o una tarde y puede que parte hoy

Voz 24 36:14 ejemplo empieza a las cinco de la tarde y voy a acabar a las once

Voz 0885 36:17 sí pero yo lo que quiero saber es lleváis pañales tiempos date cuenta que una cosa

Voz 24 36:25 tiene la televisiones larguísimos bloques

Voz 0308 36:28 mira entonces te da tiempo a cenar a

Voz 12 36:30 saludar a la familia Ciudadanos con el otro lado de la público

Voz 24 36:34 he hecho alguna cosa divertida por ejemplo en las esta noche una cosa que ocurre a veces entre la primera tertulia la segunda pasa tanto tiempo que te da la posibilidad de ir te hacen

Voz 0308 36:44 hacemos Javi volver con con Marhuenda hace bastante

Voz 1704 36:49 amigo podría otra actitud y luego ya andado

Voz 0210 36:52 el vuelo venga vamos a seguir discutiendo si yo Ferreras a mí que me que me gusta mucho ver cómo esos especiales que hace bestias baile que hoy hoy también estaba oye eso me especial alguien echó y cinco de voy a ver si me me da la sensación de Sábado Gigante esos programas que que durando Francisco de Don Francisco Pérez no de la de la información de bueno pues aquí vamos a estar ligados con esto y cómo lo del Pacto de No nos levantamos hasta que no esté solucionado

Voz 0885 37:17 se les da mucho sentido al lo que va a ser la televisión

Voz 24 37:19 duro en realidad porque ahora mismo con los Netflix Movistar no sé que cada vez más la tele

Voz 0210 37:25 el evento como este programa de que estás

Voz 24 37:27 eh contando el cielo puede esperar es un lo puedes ver cuando quieras te metes Movistar y lo pero Ferreras y lo que es la televisión en directo es

Voz 0210 37:36 a eso es decir llego y quiero saber

Voz 24 37:38 lo que está pasando realmente para todos ahí sí que no

Voz 0308 37:41 el guión es posible nada

Voz 0885 37:44 te lo digo yo tengo hay una cosa que me que me que me inquieta profundamente

Voz 20 37:48 se de Ferreras los que estáis a su alrededor que

Voz 0885 37:51 en esta especie de obsesión por un titular

Voz 25 37:53 en titular continua y una atención atención Contreras titula es que tú les da un titular hace un minuto y medio

Voz 0885 37:59 es

Voz 1704 38:01 más de un minuto y medio desde casa con los titulares

Voz 0874 38:04 sí como tienes que tener la mente despierta para seguirle rimas a persona

Voz 24 38:08 cada uno tendrá su estilo y la manera de trabajar el el problema es que normalmente no es cada minuto y medio sino cada hora vale entonces en una hora han pasado muchas cosas y se han dicho muchas cosas entonces de repente ante una pregunta muy concreta que tienes que en un minuto suele ser muy complicado cada uno tiene su sistema de trabajo yo por lo menos trabajo bastante antes

Voz 0885 38:30 vale llevas ya hay a Lotus cositas

Voz 24 38:32 luego como aprendiz punto de los cómicos

Voz 0885 38:35 claro no puede

Voz 24 38:38 no pero si tienes preparados veinte o treinta

Voz 0210 38:41 ya más tranquilo tranquilo oye

Voz 0874 38:44 en el mundo de la comedia que tú de alguna manera introducirse en la televisión en España cuando la comedia

Voz 0210 38:49 la televisión y en los garitos eh bien los garito

Voz 0874 38:51 sí porque los garitos nacieron por lo que yo sé de la comedia de la comedia en televisión litoral cuál es el estado de salud desde desde tu posición ahora un poco más fuera de la de la televisión bueno yo esta en las cosas que más

Voz 24 39:02 más feliz estoy en la vida es de ver la cantidad de gente que estáis eh que habéis salido y cada vez que hablo pues todos siempre me dicen

Voz 0308 39:11 yo empecé a verle el club de la comedia bueno hace veinte años

Voz 0874 39:14 me nunca me encontré bueno

Voz 0885 39:16 todo llega veinte veinte casticismo ya sabes cuántas veces me cogió veinte estaba he estado a punto de participar en el programa del cielo a sí sí pero por una persona que no ha podido estar que esperemos que la una temporada porque es muy querido por esta casi por todo lo la estado va a estar va seguro atraviesan ahora

Voz 24 39:42 vamos de eso bueno entonces yo lo que sí veo claro el club de la comedia que mucha gente y muchos cómicos y puristas digamos siempre criticaron con toda la razón del mundo que era todo falso es decir que los actores se escribían sus guiones qué tal el problema que teníamos era que como no existía en España nadie

Voz 0210 40:00 muy loco eso a mí la inspiración

Voz 24 40:03 pero hacer el club de la comedia se me ocurrió Viendo Seinfeld viendo lo decías joe Seinfeld al final es la verdad hecha ficción hecha mentira lo traga estupendamente yo era fanático y digo por qué no hacemos lo mismo en España como no existe la comedia inventamos la aparente hemos que es la de Dios que es un escenario maravilloso un teatro con una luz preciosa y que la gente diga iba yo no he visto eso nunca quiero ir a verlo no de tal manera que como no teníamos nada creamos un equipo de guionistas cómicos falsos cómicos digamos actores que hacían sus guiones y enseguida al primer año al segundo empezamos a hacer concurso

Voz 0308 40:42 lo de jóvenes de raza de dónde ha salido pues prácticamente que eso no no para que la gente mantiene a sacarle ni es como

Voz 0210 40:50 es decir que no sea hacían series en España sea que no había ficción alguien hizo una ficción empezaron las escuelas de actores muy loco e sabes que todos salimos de ver al club de la comedia ahí de alguna manera eso no querer ser eso

Voz 24 41:03 lo veía ahora es una maravilla al ver el éxito que tiene la cantidad de clubs que hay yo lo de reinventar mi empezar pues siempre es lo que más ahora por ejemplo mira ya que he hecho casi de todo en la vida pues hemos montado una pequeñísima

Voz 0308 41:16 pero no resultado era coproductora Lacko para los amigos de poder llamar sin problema

Voz 24 41:22 estoy más que estamos intentando pensar es volver a los orígenes precisamente desde más abajo de buscar dar oportunidades a Nuevos cómicos y nuevas ideas y convertir precisamente en lo que se supone que yo debería saber que es como entrar en la industria sea a través de ideas originales que es lo que hemos intentado con el cielo puede esperar que es una tumbada de idea que realmente es increíble que una cadena de televisión te compre esto porque esta es la parte que no

Voz 0885 41:48 es decir es que esto tiene

Voz 0874 41:50 es una una contrapartida digamos yo conozco muchas historias de cosas que te han pasado pero tú para hacer esto tienes que lidiar con los egos de quiénes salen por la tele y con los ejecutivos que compran el producto

Voz 24 42:00 y es cada vez más difícil por los dos casos eh uno porque la fama se ha convertido hay mucho

Voz 0308 42:05 la competencia la gente cada vez Jean

Voz 24 42:08 cuida más las cosas antes era como más espontánea Il los directivos de las televisiones se han convertido en muy conservadores hoy en día es muy difícil muy difícil colocar una

Voz 0210 42:17 no debían esa sensación que la sensación que no chanante muy difícil que vuelva a es una cosa que claro que la gente no ha pregunta en casa veces porque puede televisión un tipo otra porque no tienen esa información y yo me sorprendo

Voz 24 42:31 es una de las cosas que más me divierto y más me gusta de este oficio es el lo que le llamamos en el trabajo este el Pich que es el día que vas a vender

Voz 0874 42:39 aunque tiene su minuto como mucho hay que tiene un minuto para

Voz 24 42:41 a verle la cara a los que están delante sabiendo que como hay metas una frase equívoco

Voz 0308 42:46 cada o por la cara vas desviando la idea a veces sabeis empiezas a contar lo mismo que mi madre como todo sirve del mismo es hablar vital entonces para vender una idea

Voz 24 42:57 como esta claro que es decir no va a consistir el programa consiste en que se muere un famoso y le transmitimos su entierro su

Voz 25 43:05 para eso depende porque si es de Sardà en el Pichi índices vamos a más

Voz 0885 43:07 ha comprado

Voz 0308 43:09 bueno de hecho es es la conversación más repetida es a quién vamos a matar entonces yo ahora me paso el día pensando aquí me gustaría poder y me salen muchos nombres parecía más fresco una cosa

Voz 0885 43:22 es decir el la producción que tiene un programa es complicada mi enhorabuena porque él hoy es efectivamente es reunir a tanta gente que tiene su agenda ahí todo en en mismo día eso fácil no lo ha conseguido a ello Illa iba Gador el final de este delito

Voz 0210 43:38 no es que somos muy amigos cacos Fons que creo y me decía todo es muy difícil porque es que hay que escribir para mucha gente muchos palos diferentes que todo el mundo tiene que estar a gusto con su cosa que no es fácil no hay que mezclar el

Voz 24 43:51 Dion con las historias reales yo cuenta Paco Forges formidable el programa tiene

Voz 0308 43:57 eh a Raúl Navarro como director porque es una pasada es cómico también al equipo importante Antonio Cabello es el maneja los famosos precisamente esto tan difícil de llevar una que se llama

Voz 0874 44:12 que el último es esta semana que viene con Resines sino

Voz 24 44:14 hemos hecho seis estamos negociando

Voz 0308 44:17 haría bien a petición popular fallida hay que pedir la estáis buscando cadáveres

Voz 0874 44:22 tras ser cabeza si se os ocurre gente a la que mata

Voz 0308 44:25 no soy la persona a la que os de papel en blanco pero si eres

Voz 0874 44:31 y a vosotros Antonio Castelo Pedro Aznar David Navarro y a la gente que está aquí gracias hasta luego