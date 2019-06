Sucedió una Noche: Grupo Salvaje, Superman y un alcalde que nos toca las pelotas (16/06/2019)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos si bienvenidos a sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico hoy vamos a celebrar los cincuenta años del estreno de la primera película realmente violenta de la historia del cine Grupo salvaje

Voz 4 01:05 pero mientras no matamos a este partido y también a los otro yo lo sepa Cavaco

Voz 1 01:10 recordaremos la extraña muerte de George Reeves el primer actor que dio vida a nombre de hacer vuelven a poner su parte volveré a salir por la tele dentro de inglés con mis leotardos marrones y grises

Voz 0229 01:21 en estos días que se formalizan alianzas municipales en toda España nada mejor que recordar la que es la comedia española más querida por el punto

Voz 5 01:29 con las Pilot

Voz 6 01:33 es así dice que las pilotes

Voz 0229 01:36 si queremos nuestro juego de las películas charlaremos con actriz Ringling García Johnson y escucharemos un poco de música decida en fin que si os gusta el menú os invitamos a que nos acompañáis durante la próxima hora

Voz 9 02:14 la película de TCM esta semana apostamos por una película de título muy largo El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford estrenada en dos mil siete Brad Pitt casi a Fleck son sus principales protagonistas

Voz 10 02:28 ah no

Voz 0544 02:35 es uno de los personajes míticos del Far West cómo te llamas James Jesse James un forajido de leyenda al que hemos visto muchas veces en la pantalla con el rostro de actores como Roy Rogers Colin Farrell Robert Duvall o Tyrone Power

Voz 11 02:49 Chávez también como John quién era Jaycee Jean si iba a atreverse pueda haber otro que se atreva ninguno pero no tiene por qué vociferar

Voz 0544 02:57 las baladas y leyendas lean han presentado a menudo como un personaje noble un hombre idealista

Voz 12 03:03 Jesse James el más joven tiene el rostro suave inocente como una colegiala ojos azules muy claros y penetrantes que nunca descansan exalto el grácil capaz de soportar grandes dolores esfuerzos Jesse es desenfadado atrevido y temerario

Voz 0544 03:19 siempre con una sonrisa que mató sí pero siempre con razón que robado o trenes Yvancos también pero era a los ricos y a los poderosos a quienes robaba porque Jesse tenía un alma generosa como Robin Hood les daba el dinero a los pobres

Voz 0229 03:34 sí

Voz 0544 03:39 pero la realidad es que Jesse James combatió en la Guerra de Secesión al lado del sur formando parte de unas guerrillas muy sangrientas y cuando la Confederación fue derrotada continuó guerrear dos sin aceptar los términos de la rendición comenzó así a asaltar trenes bancos y granjas que según decía servían a los intereses yanquis no se pretendía robos de los diecisiete

Voz 14 04:00 asesinatos que afirmaba haber cometido el cinco de septiembre del año mil ochocientos ochenta y uno cumplir

Voz 0544 04:06 los treinta y cuatro años de edad en el año dos el siete el director Andrew Dominik filmó una versión más de su historia pero esta vez apuntando sobre todo a su asesino el hombre que le mató por la espalda mientras colgaba un cuadro Robert Ford

Voz 15 04:20 la gente me toma por un dos nadie a cuenta de la

Voz 1 04:22 pobre impresión quedó ahí aunque yo me considero son aún

Voz 15 04:25 el año por debajo de los hermanos Jennings la peli

Voz 0544 04:27 la tenía un título kilométrico el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford Andrew Dominik Marks que era el título del libro en el que se basa la película

Voz 0229 04:38 es el típico capítulo dos libro del siglo XIX y me encanta decir una disección del mito Gilles también introduce desde el principio en la historia al bar de Robert por creo que lo contiene todo Ingres escuece

Voz 0544 04:50 la película indaga en la vida de los dos personajes pregunta que pudo haber sucedido los meses anteriores a la muerte del famoso bandido

Voz 1 04:57 dicen que nadie pilla Jesse James desprevenida piensa sean obra de otra manera nunca antes te había visto asientos pistolas no está entienda quiere ser como yo ser llega no era más que una trama

Voz 0544 05:10 Casey Affleck interpreta a Robert Ford Brad Pitt que también es productor de la película a Jesse James precioso

Voz 12 05:18 a que brilla ese Nickel es más de lo que podía esperar pensé que ese Coll de tu abuelo podría saltar en pedazos la próxima vez que apretar el gatillo

Voz 0544 05:27 Pitt da vida a un Jesse James de apariencia tranquila pero que no se fía ni de su propia sombra han puesto precio a su cabeza y son muchos los que intentan llevárselas recompensa sabes que escribía John Newman Edwards de mí

Voz 12 05:38 decía que no conciernen y dos hombres de cada diez mil y que aún así era precavido con ello las tanta persecución me ha dejado exhausta

Voz 16 05:46 de

Voz 17 05:48 yo

Voz 0229 05:52 para Brad Pitt la película es más que un western creo que en este caso es una nueva definición de lo que entendemos por western tenido el director nos dijo que la viéramos más como una película de gángsters y creo que es lo adecuado

Voz 0544 06:07 la película de gángsters drama psicológico al mismo tiempo porque se centra no sólo en la traición y el asesinato en sí sino en las consecuencias que tuvo para su asesino que estuvo representando el crimen tal y como lo cometió por los teatros de todo el país

Voz 1 06:20 según cálculos propios Bop asesinó sí sí sí sí unas ochocientas veces

Voz 18 06:26 tenía la convicción de que nadie en la historia había recapitular tan a menudo están públicamente actos de traición

Voz 0544 06:32 lo paradójico de la historia es que aún hoy en día Jesse James sigue siendo recordado como un héroe mientras que Rober Ford como un despreciable asesino que actuó por envidia deseos de fama simplemente por dinero

Voz 15 06:44 CC cercano Charlie va a pasar seamos nosotros quienes se hagan ricos con esto es mostrarle asesinó Ed Miller matará líder si tiene la oportunidad por lo visto Jesse ha decidido eliminar Nos uno por uno

Voz 5 06:58 recordad este largo título El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

Voz 0544 07:03 la podéis ver en TCM

Voz 29 11:38 eh

Voz 1 11:41 dale un título escribirá Enciclopedia curiosa Delfín

Voz 0544 11:48 el próximo martes dieciocho Se cumplen cincuenta años del estreno de una de las mejores películas de la historia del cine Un western extremadamente violento y profundamente poético lo dirigió Sam Peckinpah en mil novecientos sesenta y nueve con un reparto encabezado por William Holden seguro que muchos ya avisa adivinado que estamos hablando de grupos salvaje vamos a recordarla

Voz 0229 12:17 la historia de Grupo Salvaje aparece enmarcada por dos tremendos tiroteos dos escenas modélicas en su concepción de una violencia inusitada que tiene el lugar al principio y al final de la película

Voz 4 12:28 escuchó lo dispuesto a esperar a que salgan

Voz 0229 12:31 en una banda de ladrones está atracado un banco cuando descubren que fuera les esperan una docena de hombres armados apostados en las azoteas

Voz 30 12:41 sé cuánta gente con el pie trataremos de que él era mes vamos

Voz 0229 12:53 el tiroteo sangriento comecocos tendrá su equivalente al terminar la película en uno de los mejores y más épicos finales que jamás se hayan Roda los críticos consideran a Grupo salvaje la primera película realmente violenta del historia del cine el uso de la cámara lenta las balas entrando y saliendo de los cuerpos al tiempo que sueltan chorros de sangre la muerte de inocentes nunca antes se había visto algo parecido dentro del

Voz 4 13:18 esto es empleado mientras lo mataba a este batido y cambiar a los otros no lo sepan pero son matado como a los tres vi que crezca hacía yo ahí arriba titulado Hambre Cero

Voz 30 13:31 el próximo del prepara tu matanza con más cuidado de lo contrario empezaré deporte

Voz 0229 13:34 el director Sam Peckinpah y su coguionista Away los Grimm buscaban una visión realista de los personajes del viejo Oeste cuyas acciones en la pantalla siempre parecían demasiado heroicas cuando en realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde disparando por la espalda y matando con saña Sam Peckinpah

Voz 0544 13:54 escribí ese guión por las mismas razones que hago todas mis películas porque es algo que a mí me gustaría ver en el cine no intentaba provocar un shock en el público tan sólo era una historia contada de la forma por la que yo pagaría dinero para verla

Voz 0229 14:09 sí en la película los supervivientes de la banda huyen a México perseguidos por los cazarrecompensas allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes Pancho Villa y un despiadado general del Ejército mexicano que les contrata para que Robben un tren cargado de armas

Voz 30 14:25 porque quiere que paguemos un premio justamente en la frontera puede ir al general en persona ya encargarse de todo y quienes desean mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos y a cruzar la frontera problema normalmente estos envíos de armas será cepillo en secreto me he enterado usted sí caballeros estamos bien organizados dispuestos a pagar la suma diez mil

Voz 0229 14:48 un magnífico William Holden encabeza el reparto secundado por actores como Hermes por Naim Ben Johnson o el mexicano Emilio Fernández en el papel del general

Voz 4 14:57 nuestro contrato establecía la entrega de seis cajas de y municiones contra yo bien dólares nada de ametralladora ese es un regalo nuestra el general muchas gracias Kringe lo gringo Ponte al lado de Patxi hay mucho dinero muchachas bonitas

Voz 0229 15:22 Grupo salvaje es una de las películas más representativas del llamado western crepuscular toda ella está teñida de amargura de la extraña poesía de los perdedores los protagonistas no son los típicos vaqueros heroicos de encuestar tradicional sino hombres cansados a los que les pesan los años y les derrotas sufridas

Voz 30 15:39 diablos os pasa os deja continuar el recuerdo de los amigos muertos eran buenos muchachos por lo menos debimos empezar están muertos quedaron muchos más atrás para hacerles compañía Faye demasiado

Voz 0229 15:50 William Holden y su banda están asistiendo al final de una era la del viejo Oeste que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos yo he visto uno igual hueco

Voz 30 16:01 con vapor no con alcohol y gasolina

Voz 4 16:04 hay sabes lo que me han dicho que han dicho que quieren unas cosas de éstas que vuelan

Voz 30 16:10 eso es lobo viejo y yo no tiene razón tienen motores ya las siete por el noventa kilómetros en menos de una hora

Voz 0229 16:17 en Grupo salvaje podemos encontrar muchos de los rasgos personales y vitales del propio Sam Peckinpah director que como los personajes de sus films era también un hombre autodestructivo e inconformista a menudo incomprendido por Hollywood

Voz 30 16:30 me enfrenté con ellos tres veces había hay un hombre llamado Harbin Kane que tenía es un sistema de hacer las cosas yo le hice cambiar de sistema hay mucha gente que no aguanta que se les demuestra que se equivocan

Voz 0229 16:43 un hombre con un particular sentido de la vida hay de valores como la amistad o la leal

Voz 4 16:48 no te vas a librar de Nat seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho un lío de estos es hasta el final sino quiero seguir es peor que un animal que estamos acaba

Voz 0229 17:01 ahí que los brutales bandidos que vemos al principio de la película vayan humanizado se estén a escena ante los ojos de los espectadores

Voz 4 17:09 es difícil creer lo notan de volver a ser niños incluso los peores de nosotros por más que nada

Voz 0229 17:26 la película rompió moldes dentro del western no sólo por su violencia sino también por su revolucionario montaje sido normal hasta entonces era que una película tuviera unos seiscientos cortes en Grupo salvaje hay más de tres mil lo que leerá las escenas de acción un ritmo endiablado tampoco era habitual que todos los personajes de la película fueran sanguinarios y crueles desde los forajidos a los militares pasando por los hombres de la ley

Voz 30 17:52 ese siente paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley que se siente dirigiendo la capa del hombre

Voz 1 18:04 Sam Peckinpah

Voz 0229 18:05 temía que los ejecutivos del estudio no aprobaran el planteamiento violento que estaba dando a la película

Voz 1 18:10 Ernes Borno caben no

Voz 0544 18:15 regresaba de comer y vías han caminando con la cabeza baja y le dije que pasa Sam estoy preocupado me contestó no sé si el estudio me permitirá montar esas escenas que hemos rodado olvídate le dije estas haciendo una gran película deja que corra la sangre y sigamos a lo nuestro entonces me miró fijamente y me dijo vaya si lo haremos

Voz 0229 18:36 pues según el Departamento de Publicidad de la Warner en el rodaje de la película se dispararon más balas de fogueo un total de noventa mil qué balas reales durante la Revolución Mexicana de mil novecientos dieciséis

Voz 4 18:48 ah

Voz 5 18:55 criminal

Voz 4 18:57 si hacemos responsable Austria hay calma tipo ferrocarril de esta carpintería

Voz 0229 19:01 el director también hizo cambiar los efectos de sonido de los disparos antes todos los disparos en las películas de Warner sonaban idénticos independientemente del tipo de arma disparada Peckinpah insistió en que cada arma diferente tuviera su propio efecto de sonido específico la película tuvo problemas con la Junta de Calificación estuvo a punto de recibir la calificación X que hubiera limitado mucho su estreno aunque al final fue calificada con la R de sólo para adultos poco después se publicó la noticia de que en la guerra civil de Nigeria los oficiales proyectaba la película sus tropas la noche antes de una batalla porque eso les hacía lanzarse al ataque mucho más excitados y sin miedo cuando Pekín Pax enteró se mostró triste dolido

Voz 6 19:54 a mí me han explicado todo un éxito de Cristo

Voz 0544 19:57 dice Grupo salvaje así porque todavía creía en la teoría griega de la catarsis que dice que si vemos la violencia claramente la repudia haremos de tal forma que la expulsó haremos de nuestra vida pero me equivoqué si esos soldados hacen eso significa que la catarsis sólo funciona en determinadas circunstancias depende de las personas de las situaciones yo he fallado completamente

Voz 0229 20:30 a Grupo salvaje resulta una película fundamental en la historia del cine un film que cambió el rumbo del western

Voz 9 20:35 he influiría decisivamente en muchos directores posteriores Martin Scorsese a Quentin Tarantino Wayne se quejó al verla diciendo que había destruido el mito del viejo Oeste

Voz 0229 20:46 no es posible la banda de William Holden nunca dio el perfil de héroes

Voz 1 20:50 los justicieros vale

Voz 16 20:53 hay que necesita

Voz 1 20:56 ver a nadie sino puede siquiera subir caballo

Voz 0229 20:58 eran como la golondrina de la canción que suena en la película

Voz 9 21:02 seres errantes que ya no podían volar en una última aventura sin retorno y cargada de nostalgia

Voz 33 21:09 la

Voz 34 21:15 eh

Voz 33 21:22 a eh

Voz 36 21:37 muriese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su vida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 21:50 hoy nos sentamos a hablar con la actriz Ingrid García Johnson a la que últimamente hemos visto en películas como Taxi a Gibraltar la pequeña Suiza la serie de televisión instinto y a la que volveremos a ver dentro de algunas semanas en la película yo mi mujer y mi mujer muerta Ingrid García Johnson es hija de madre sueca padre sevillano nació en Suecia pero desde muy pequeña vivió en Sevilla saltó a la fama cuando protagonizó Hermosa juventud de Jaime Rosales

Voz 31 22:18 sí

Voz 37 22:20 sí

Voz 31 22:23 sí

Voz 0229 22:27 todo

Voz 16 22:32 nosotros vivíamos encima de un videoclub alquiler vamos películas todos los fines de semana

Voz 38 22:36 hay el plan desde que yo soy pequeña de los viernes y sábado es esbelto

Voz 16 22:40 película así creo que de ahí viene mi mi enganché a este universo maravilloso

Voz 4 22:45 ese toque de comedia romántica había pensado en algo de Giulia Rowe verso algo

Voz 16 22:50 Hudson que prefieres para mí además la sala de cine tienen algo muy bonito que es permitirle la libertad absoluta al espectador no ese momento en el que todo sea

Voz 1 22:59 haga en un lugar como éste la magia está en todas partes

Voz 16 23:02 si tú por una hora y media puedes reír de verdad a llorar de verdad sin tener miedo a que el de al lado te este juzgando te esté mirando por por los sentimientos que está teniendo en ese momento me parece que es algo muy importante que hace muy bien a a la gente o por lo menos a mí me hace me hace muy bien por qué te cuesta tanto el cine

Voz 39 23:19 hoy no cuando proyectó una película Camino ocho preferida en el orfanato

Voz 16 23:23 madre también hacíamos muchas veces por por alquilar películas sueca así

Voz 38 23:27 ver las obviamente en versión original cuando se podía hay baja chats no nos mandaban película smoking en VHS

Voz 16 23:36 suena como sufre troglodita pero sin mis tías me regalaban películas por Navidad Amnistía suecas no tengo su es ajeno que no ha visto nadie no rollo arribar dos tener todas las películas de basadas en las novelas La estoy libre en que además siempre hablaban de chicas como muy fuertes y muy libres son cosa que al final pues se han quedado ahí en el imaginario y que forman parte de de quién soy

Voz 40 23:58 dime tu nombre completo Pepe lapa habituales arrogan Lima ocho comienza hija de prime esto mi padre era el temido capitán de piratas a prime Lance Trump para los que me conocen

Voz 5 24:10 de acuerdo con nosotros también te llamaremos

Voz 27 24:26 hay

Voz 16 24:27 yo siempre he hecho teatro en el colegio y siempre estaba involucrada con con con los grupos de de teatro y danza en el Conservatorio tienes experiencia como veis le di clases de baile durante años eso importa poco aquí para pasar de grado elemental agradó medio hay que hacer un examen que yo me suspendieron sí recuerdo estar llorando al ver la nota y que un profesor venir a decirme es que tú no eres baila

Voz 4 24:50 bueno yo veré crecer bailarina

Voz 16 24:53 tú tienes que ser actriz relájate mujer que todos amamos el baile y la vida nada más termine el Bachillerato hice selectividad y me encontré con mi profesor de Filosofía y también lo dije digo bueno voy a estudiar Arquitectura ahora tal me ha dado la nota ahí me miró a los ojos y me dijo esto te gusta Luca no nuestra verdad no será entonces la emoción de la juventud y no pude contestarle todo eran señales de que al final yo tenía que acabar no trabajando de esto luego como

Voz 42 25:21 yo soy muy desordenada no ordenaba la habitación amistades no me daban paga me tuve que poner a trabajar muy pronto y busque trabajo de lo que me gustaba y tenía

Voz 16 25:29 la suerte de que en Sevilla pues hacen cositas pequeñas dice figuración e con con Los Morancos trabajen alguna peli en una de esas veces entre como doble de luces en en una película que se llama Knight Day Noche y día con Tom Cruise y Cameron Díaz y me quedé prendada ya fue como vale es que esto es lo que yo aquí quiero estar yo para el cielo

Voz 34 25:52 y sus hijos

Voz 16 26:02 yo soy una parte pequeña dentro de un engranaje enorme y a veces hago lo que quiero otras veces no puedo porque los engranajes están construidos de otra manera entonces en ese pequeño espacio que me dan a mí como para para girar Mi reedita por seguir con la metáfora yo tengo que intentar trabajar

Voz 0544 26:19 a lo mejor mira

Voz 1 26:24 claro cualquier cosa es que ahora mismo no cogemos a nadie

Voz 16 26:28 que yo quiero ser buena actriz y creo que tengo que estar en constante revisión y tengo que está aprendiendo de todos los corros que hago y la única manera de de desarrollo criticando se no observando Say intentando aprender de una pelea otra también voy probando Cosa Nostra non todas las abajo igual y voy probando qué cosas me funciona ni Iker no

Voz 7 26:49 los hermanos

Voz 43 27:02 todo el mundo que esto

Voz 16 27:08 me ha costado mucho asumir que quiero ser actriz decírselo a mis padres a mi familia presentarme como actriz a la vida entonces ya que me parece un te quiero ser la mejor pero soy consciente de que lo que se demuestra muchas veces no es yo no tengo el control al cien por cien sobre me curro no y que la gente está viendo muchísimos errores míos y muchísimo falle cosas con las que yo quizá no esté contenta al cien por

Voz 5 27:30 si tiene decae con que no hay nadie

Voz 16 27:35 no nadie parece joven y eso es un eso es un rollo pero hay que hermanar Se con eso y asumir que esto es una carrera de largo fondo hoy de que probablemente Meryl Streep sus primeros trabajos tampoco estuviera al cien por cien orgullosa y que es probable que incluso los de ahora tampoco lo estén porque no porque el mundo no es perfecto y uno no está siempre bien y no puede hacer siempre lo que lo que quiere siempre perfecta y no se puede porque somos personas humanas entonces bueno hermanar me con eso es algo que me que me cuesta

Voz 44 28:02 por eso sus hobbies si sus hobbies sus aficiones

Voz 16 28:07 pues sí era era cine entendemos como la sensación del del impostor y yo la tengo todo el rato siempre pienso que se van a dar cuenta de que los estoy engañando de que no no soy tan buena actriz cómo piensan y que me deberían echar de de de todos los rodajes hiciera algún momento pasar lo entenderé me vale con un contrato verbal

Voz 39 28:24 pero Hacienda no te tengo que darle el número de cuenta cosas

Voz 16 28:28 cosa

Voz 6 28:29 o lo arreglamos en de dinero negro y todo queda entre

Voz 16 28:33 eh tú yo pasé importa pero bueno es es maravilloso pagar las facturas con con el sueldo de la actriz ojalá no se acabe nunca esta ilusión y esto no se convierta en un trabajo Chávez que dure para siempre una sensación maravillosa

Voz 45 28:44 no

Voz 46 29:02 no el IVA bien eh

Voz 0229 30:05 suena el guitarrista de jazz y flamenco Nono García con la canción principal de atún y chocolate una película que dirigió el actor Pablo Carbonell en dos mil cuatro en la que canta es la hija de Nono García Esther y ahora llega nuestra sección de efemérides se aniversarios

Voz 48 30:21 a López Viejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 30:29 hoy domingo dieciséis Se cumplen sesenta años de la muerte de una de las primeras estrellas que tuvo la televisión Se trata del actor George Reeves interpretó a Superman durante seis años en la pequeña pantalla The Sun misterioso fallecimiento corrieron varias teorías en dos mil seis estrenó una película Hollywood Lan protagonizada por Ben Affleck que contaba el caso ya os hablamos de él hace algún tiempo en nuestra sección de la crónica negra de Hollywood hoy queremos volver a recordarlo

Voz 49 30:55 era el dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve una noche tranquila despejada en Beverly Hills que anunciaba ya el inminente verano

Voz 0544 31:04 sin embargo de repente todo dio un brusco giro un tiro rompió el silencio el disparo provenía de una lujosa casa situada en Benedict Canyon dentro de la mansión se encontraba un grupo de amigos aparentemente pasando una tranquila velada a los cuarenta y cinco minutos la policía llegó a este domicilio

Voz 1 31:25 esa es la novia del fallecido arriba Pedro León el problema de fondo es una invitada Robert con los otros dos son amigos caros aunque el vil de eso Bliss encontró el cadáver quiere empezó la fiesta con poco después de las doce despertó vino al piso de abajo veinte minutos media hora dio las buenas noches se goleador aquí mucho el juez lo ha declarado se

Voz 0544 31:46 en el piso de arriba en la habitación se encontraba el cadáver desnudo y boca arriba a las pocas horas corría por todo Hollywood la noticia

Voz 16 31:53 tío que hacía de Superman ha pegado un tiro así

Voz 0544 31:56 era George Reeves el actor que encarnaba a Superman en televisión había muerto el informe oficial afirmaba que se trataba de un suicidio el superhéroe que en la tele podía frenar las balas con su mano o con el pecho el hombre de acero era un simple mortal de carne y hueso

Voz 22 32:12 no

Voz 0544 32:17 George Reeves nació en Iowa en mil novecientos catorce nunca conoció a su verdadero padre su madre volvió a casarse con un hombre llamado Frank que sólo Yeste adoptó al niño y le dio sus apellidos la familia se trasladó a California Jobs comenzó a actuar y a cantar cuando estudiaba en el instituto

Voz 5 32:34 después de trabajar en el teatro en mil noventa

Voz 0544 32:36 vientos XXXIX debutaba en el cine en lo que el viento se llevó

Voz 51 32:40 ese fue tu primera película Ésa fue mi primera actuación remunerado la primera reúne ganas fue himno que el viento se llevó la mayor protección de

Voz 1 32:47 historia así pues ir no me acuerdo que queremos todos sus valses primero el pelo naranja que va eran mandarín

Voz 0544 33:00 era como hemos escuchado uno de los gemelos estar letón esos que coqueteaba con Escarlata O'Hara al comienzo de la película posteriormente intervino en diversos títulos de serie B tuvo algún pequeño éxito durante la Guerra sirvió en la aviación y al terminar la contienda retomó su carrera de actor con muy poca fortuna

Voz 0229 33:17 George Reeves va a hacer la prueba para el papel The Mail On Star

Voz 0544 33:20 buenos días a todo el mundo se presentaba a castings pero sólo conseguía pequeños papeles trabajó junto a Rita Hayworth en la pelirroja o al lado de Marlene Dietrich en encubridora de Fritz Lang pero en mil novecientos cincuenta y uno su agente le ofreció el papel que cambió su suerte

Voz 1 33:35 mira es una serie gratísima para niños ni siquiera tiene patrocinador lo más probable es que no la vaya a haber nadie nuestras pintando cada vez mejor además necesitas el dinero tengo bien me refiero a tu propio dinero becas a qué esperas no lo sé me conformaría con la carrera de clave bueno acepta el

Voz 0544 33:57 como y así fue como George Reeves se puso el traje de Superman aunque el traje no era del color azul que se veía en las viñetas

Voz 52 34:05 en televisión no no hay suficiente contraste pero si las sería triunfar a lo mejor las graban en color para pactar con los televisores en color ya entonces de azul y rojo

Voz 0544 34:22 George Reeves comenzó a rodar capítulos de Superman era una producción de bajo presupuesto que apenas llegó a emitirse porque lo consiguió ningún patrocinador publicitario hasta que pasado un tiempo una marca de cereales se convirtió en su esposo

Voz 1 34:35 vuelven a poner súper mala como has dicho que la ha comprado después de dos años las es volveré a salir por la tele dentro de un mes con mis leotardos marrones y grises

Voz 0544 34:46 y entonces si las series emitió en una buena franja horaria fue todo un éxito

Voz 1 34:51 las aventuras de Superman noventa y uno por ciento lo que significa que no lo ve ningún adulto no o que lo ven con sus hijos lloros las familias que los ha encargado veintiséis más quieren grabar en color

Voz 0544 35:05 George Reeves Se convirtió en una gran estrella algo que sin embargo no le hizo feliz

Voz 1 35:10 que no era bohemia

Voz 0544 35:13 el actor odiaba al personaje pensaba que los guiones eran malos y que ese trabajo le apartaba del mundo del cine hizo por ejemplo una prueba para de aquí a la eternidad pero su personaje fue finalmente eliminado porque en uno de los pases previos al estreno el público comenzó a reirse yo Reeves fue cayendo poco a poco en la bebida en una fuerte depresión George Reeves mantenía una relación sentimental con Toni Maniche la esposa de uno de los jefazos de Hollywood

Voz 1 35:42 tu marido es el director general de la Metro Goldwyn Meyer si se lo propone puedo pasarme el resto de mi vida en series y eso con suerte no caries no

Voz 39 35:51 que no porque mi haría sufrir yo qué

Voz 1 35:54 no sería sufridos los era al parecer

Voz 0544 35:57 era una relación consentida por el magnate un año antes de su muerte rompieron el actor se comprometió con otra mujer Leonor Lemon una de las personas que estaba en su domicilio la fatídica noche que murió pero qué pasó exactamente la noche del dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve según la policía todo estaba bastante claro

Voz 12 36:16 el fallecido se despertó estuvo con sus invitados una mediadora volvió a la cama no hay signos de que forzaron la puerta de violencia física la Luque se encontró de ahí en el suelo estaba lleno de aceite sin huecas la guardaba en la mesilla de noche el impacto

Voz 6 36:32 es el

Voz 12 36:34 casquillo sobre la CAM a debajo del cuerpo

Voz 0544 36:37 pero pronto surgieron las dudas la madre del actor contrató a detectives privados para que investigar el suceso resultaba extraño que el casquillo de la bala apareciera debajo del cuerpo no había huellas digitales en alarma ni restos de quemadura del disparo en la cabeza además había otros dos agujeros de bala en el suelo debajo de una pequeña alfombra aquí

Voz 39 36:57 pero en el suelo del dormitorio que pueda contarle sobre los historiador le hace meses porque porque ellos se lo han venido le pidió que disparase con una pistola contra el suelo cuando uno está borracha todas divertida mira el se pega un tiro y ustedes espera cuarenta y cinco minutos para llamar a la policía eso es insólito es todo sube al piso derribe se pega un tiro entonces como sabe lo que es insólita por último

Voz 0544 37:20 se habló del extraño comportamiento que tuvo su novia momentos antes de que se oyera el disparo

Voz 1 37:25 la novia dice que estaba deprimida además adivinar lo que iba a ser subió las escaleras mira ellas les dijo a sus amigos que operarse porque era su imperio

Voz 54 37:34 ah

Voz 5 37:44 el caso se cerró pronto

Voz 0544 37:46 ha pasado el tiempo más de medio siglo pero sigue habiendo tres teorías sobre su muerte

Voz 5 37:51 primera la oficial el suicidio

Voz 0544 37:54 Tour estaba deprimido porque con su trabajo como Superman no había ganado mucho dinero y además una vez terminada la serie no podía acceder a otros papeles en el cine

Voz 16 38:02 crees que era rico en el trabajo de Superman

Voz 39 38:05 pagaban una mierda

Voz 0544 38:06 la segunda edición Unics el director general de la Metro contrató a un sicario para asesinarle después de que el actor rompiera la relación que mantenía con su mujer

Voz 1 38:14 mira para cara que podría hacerlo no se lo pensaría dos veces Dima Knicks no yo nunca diría que eso no es posible

Voz 0544 38:23 la tercera fue su novia Leonor Lemon la que en el transcurso de una discusión habría matado accidentalmente a Reeves razón de la discusión fue que finalmente Reeves había roto el compromiso de boda además en su testamento el actor había dejado todo su dinero y posesiones a Tolima anís su anterior amante

Voz 1 38:41 qué le parece que Superman se quita de enmedio y no le deje a su querida novia ni las migajas la dejado toda la pasta a la mujer del Manex como sea esa la hiciera falta Maina la peor que la mujer despechada mucha gente la mano por menos de eso estoy diciendo que George Reeves fue asesinado muy buena pregunta

Voz 0544 38:57 lo único cierto a día de hoy es que Riis murió de un tiro en la cabeza la noche del dieciséis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve y que con su muerte desapareció una de las primeras estrellas de la televisión americana un actor que nunca disfrutó plenamente de ese está

Voz 1 39:13 hombre a lo mejor no fue tu momento de mayor valor flojo Jesús seguro que no son lograste

Voz 28 39:18 es un personaje muy muy atractivo y muy heroico

Voz 0229 40:47 esta es una canción de la saga James Bond la que grabó el Grupo Garvey para el mundo nunca es suficiente décimo novena película de la serie estrenada en mil novecientos noventa y nueve Pierce Brosnan en la piel de la gente secreto y lo más parecido a un agente secreto que tenemos en el programa es nuestro personaje Jack Bourbon Jack Bourbon presenta

Voz 1 41:08 quiero hacer una comedia dice bulla risas de AFYVE

Voz 57 41:13 sí

Voz 0544 41:15 ETA de Guillermo Elena

Voz 59 41:27 hola qué tal amigo

Voz 0544 41:29 en el año dos mil trece el festival de Valladolid organizó una votación para elegir la mejor película española de la historia la ganadora fue Amanece que no es poco de José Luis Cuerda seguida de Los santos inocentes y Plácido

Voz 1 41:42 que fueron votadas segunda y tercera

Voz 0544 41:45 yo no sé si la cosa es para tanto pero de lo que no me cabe duda es que Amanece que no es poco es una película absolutamente única en la historia de nuestro cine y desde luego una comedia descacharrante además es una de las pocas películas españolas que puede verse una y otra vez sin cansar casarte y me atrevo a decir incluso que el paso del tiempo le ha sentado estupendamente

Voz 60 42:10 Un premio

Voz 0229 42:17 cuando Amanece que no es poco se estrenó en enero de mil novecientos ochenta y nueve pasó bastante desapercibida José Luis Cuerda

Voz 61 42:24 no no no no funcionó muy bien Iyad críticas le metió unos palos de

Voz 0229 42:30 no se parecía a nada que hubiera visto antes en el cine español de aquella historia rural chocaba bastante con el cine más moderno que directores como Almodóvar Fernando Trueba Bigas Luna hacían por entonces Antonio Resines

Voz 62 42:42 bueno desde luego se dio cuenta que nosotros eh que eso iba a ser una una película de culto es que en ese Nos pasaba por las

Voz 0229 42:49 eso sí porque fue el tiempo quién acabó dándole la importancia que merecía la película Miguel Rellán porque ha pasado de su coche

Voz 62 42:56 es que es una película distinta es que no hay ninguna película que acabe diciendo me cago en el ministerio cuando son saliendo por otro lado es que sale medio cine español

Voz 0229 43:04 sí en efecto es una película de culto la gente sabe de memoria muchos de sus diálogos probablemente más que de ninguna otra película de la historia

Voz 1058 43:15 lo que se acuerdan de lo previsto

Voz 0229 43:20 mundo tiene su frase favorita de Amanece que no es poco

Voz 5 43:23 quizá esta esta otra yo creo

Voz 42 43:31 me voy a sacar la esto tal vez está que quería yo hablar desde dos joya esquí

Voz 5 43:36 bien encantada

Voz 0229 43:38 frases que son ya parte de la memoria colectiva de este país no me respetarlas padre me lo dicen mucho sobre todos los bares por la noche para sondear si eso sí los doce en Internet y las redes sociales han contribuido enormemente a disparar el culto a la película hay páginas de Facebook con cientos de miles de seguidores todos los años un grupo llamado Los amaneció listas organizan quedadas en los lugares de rodaje reuniones a las que incluso han asistido algunos actores o el director José Luis Cuerda

Voz 1058 44:06 que me Plate me planteo era total que había doscientos que se pusieron de pie empezaron a cantarlo de corazón eso que se llama entera son una pareja que había venido de Argentina

Voz 0229 44:20 se han montado también diferentes rutas turísticas basadas en la película como explicaba el ex presidente de la Junta de Castilla La Mancha José María Barreda

Voz 6 44:28 la idea es precisamente aprovechar para dar a conocer con el soporte de una película unos paisajes que verdaderamente merecen la pena ser conocido pero no solamente el paisaje

Voz 0229 44:41 sino también el paisanaje incluso podemos decir que ha creado escuela en el humor Joaquín Reyes en sus compañeros chanante es como alumnos más aventajados claros otros no

Voz 59 44:51 en relación a nosotros relacionamos con parece que no es poco

Voz 28 44:54 justamente por por esa forma de eh consistir el surrealismo oye Asier rural

Voz 0229 45:05 la película tiene su origen en un medio metraje para televisión que Cuerda rodó a mediados de los ochenta y que se total

Voz 16 45:11 yo no tengo marido ni pertenece a ninguna socia

Voz 15 45:13 la recrea es decir que dedicada a toda mi vida a las vacas la verdad es que no me duele porque gustan las me parecen más días

Voz 63 45:22 más silvestres tienen unas dimensiones más humanas y se puede hablar con ellas de tú a tú

Voz 0229 45:30 este mediometraje fue premiado en el Festival de Televisión de Montecarlo y acuerda le propusieron entonces hacer una serie de televisión basada en él el director escribió varios capítulos pero fue imposible sacarla adelante

Voz 64 45:42 la fórmula era la de Crónicas de un pueblo pero con los mimbres de Amanece que no es poco en un disparate no se podía hacer mi había dinero para hacerlo ni falta que hacía porque yo me había pasado veinte

Voz 0229 45:53 unos años después tras el éxito de su película El bosque animado el director se dio el lujo de volver a retomar aquella idea pero ya en forma de P

Voz 1058 46:01 cuando llegó el momento en que alguien me propuso producir una película no una se diesen una película para cine y eche mano de todo aquello que había escrito y de ahí sale el guión de amaneceres

Voz 0229 46:12 como Amanece que no es poco carece de la estructura clásica de inicio nudo y el desenlace en realidad podemos decir que apenas hay historia un padre y un hijo llegan en moto a un pueblo

Voz 30 46:23 no hay Dios padres dice el pueblo

Voz 0229 46:29 pero el pueblo no está vacío en el viven los personajes más extravagantes y peculiares que uno se pueda imaginar unos personajes que de alguna forma retratan desde el absurdo la idiosincrasia hispana Fernando Méndez Leite en su libro sobre el cine de cuerdas sostiene una teoría

Voz 62 46:44 la estructura de Amanece que no es poco tiene algo que ver con la estructura de un western es un pueblo perdido en el que aparecen de pronto dos forasteros bueno es la vida interior del pueblo con el sheriff el médico el borracho

Voz 0229 47:00 a qué tipos de la España tradicional que cuerda retrata con su humor surrealista cáustico y esperpéntico humor que le permite hacer creíbles las situaciones más disparatadas

Voz 5 47:12 qué te has el metro desbancar mala suerte

Voz 0229 47:15 uno de los grandes aciertos de la película es su reparto un mejor reparto de l cero prisión con los tuyos cierto cuerda reunió por una parte a veteranos del cine español y cercanos al cine de Berlanga como Sapa casen Luis Diges con Manuel Alexandre y los junto con actores más jóvenes que triunfaban por entonces como Antonio Resines Quique San Francisco Pastora Vega o Gabino Diego

Voz 6 47:39 sí sí has hecho muchas películas muy buenas y tal pero la mejor es la de

Voz 7 47:44 esto

Voz 0229 47:51 José Luis Cuerda rodó la película en la tierra manchega de sus padres en pueblos de la Sierra del Segura como molinillo ahí hay dieta

Voz 1058 47:58 tres días cuatro antes que llegue yo el pueblo la gente muy conocido no sabían que yo pasé pues hay gente que nunca había precioso que había un objeto pasado y una frase suelta que era uno crece el otro por Twitter dicen que bueno suscrito pero todo

Voz 0229 48:14 los habitantes de esos pueblos acabarían volcándose en el rodaje

Voz 65 48:17 Pastora Vega eramos una gran familia estaba mezclado todo el mundo los de rodaje hilos de los pueblos donde estábamos asentados

Voz 0229 48:25 buena parte de la frescura de la película se debe a que muchos de los lugareños que aparecen en el Feel eran los propios habitantes de los pueblos

Voz 5 48:32 en la película yo salgo da andando palmadas en la Asamblea de Mujeres

Voz 62 48:37 lo último que me cogieron pero haciendo el borracho

Voz 66 48:43 yo en la película

Voz 0544 48:46 hora de belga y cuando no tiraba de vecino

Voz 0229 48:48 los cuerda escogía a amigos y conocidos para otros pequeños papeles

Voz 1058 48:52 eh una Nochevieja yo conocía al gobernador

Voz 0229 48:55 civil

Voz 1058 48:57 y que tocaba muy bien la guitarra cantaba muy bien dentro del equipo veintiún día yo te voy allí otra hace una canción y yo todo el papeleo todo ello o porque empotró su mujer lobos tipo de de campesino captó con no tener nacen en una piedra

Voz 67 49:14 no ha piedra tampoco le

Voz 0544 49:18 es rompió aupó no aguanta

Voz 67 49:21 Carmen que esos casi miente

Voz 0229 49:23 día nada de lo que estaban rodando

Voz 1058 49:26 los actores la media estaban perplejo pero alguno por ejemplo ha convencido que que la vida es así tilo de fondo pues de que habría que decirle norte a él le parecía que eran Alida defender a Capello

Voz 30 49:37 no plagiado a otro es que Musavi que en este cuernos verdadera devoción lo que hay por full

Voz 0229 49:44 a pesar del gran reparto con el que contaba el presupuesto de la película era bastante escuálido

Voz 1058 49:48 el rodaje fue infernal tenían que rodar a toda velocidad con muy pocos medios yo recuerdo días de haber rodado veintiocho plan rodar veintiocho en en un día es una heroicidad que sólo está al alcance de imbéciles como yo

Voz 0229 50:01 algunas escenas tuvieron que eliminarse por falta de presupuesto

Voz 30 50:04 aunque peor todavía que el evitasen como una eh yo los exiliado que la política de evitaban uno pues eso tiene peligro porque te pueden caer

Voz 0544 50:13 Zarra maletita pagarte como

Voz 62 50:16 ella Paco algunas

Voz 1058 50:16 dentro de las habitaciones costó muchísimo si había que atarlo con un cable en una grúa ponen de su Arriero tremendo que les hacía muchos años las ingles también

Voz 9 50:27 pero a pesar de todo Amanece que no es poco resulta una película única ahí para muchos no sólo propone risas sino también filosofía hay reflexión Miguel Rellán por ejemplo está convencido de que el desdoblamiento que sufre su personaje tiene un significado

Voz 62 50:41 armero no es más que la que la metáfora de su hermano que no somos de una manera yo no soy de una manera soy como creo que soy

Voz 6 50:48 me gustaría ser como usted cree que soy como soy

Voz 0229 50:52 en realidad lo que no está muy claro es si algunas de sus escenas Se podrían rodar hoy en día origen chocaría este comentario con la guerra contra la violencia de género porque lo mató

Voz 1 51:03 porque era muy mala aún pero la muy mala

Voz 68 51:08 mismo sido aprendería con unas votaciones como estas como ya sabéis mañana hay elecciones siguiendo una costumbre tenemos que decidir primero quién se presenta segundo quiénes se la cultura el cero seis alguna que quieran hacerse monja y cuarto que hay alguna que el interés su armario Nacho

Voz 0229 51:24 si aceptaría sin torcer el gesto que Manuel Alexandre se meta en la cama de su sobrina

Voz 69 51:29 de todas maneras para contarnos que no tiene por qué me te te dedicamos Gutiérrez a la Unión Tertulia aquí

Voz 0229 51:35 todos los colectivos anti racismo no se harían con todas las bromas acota

Voz 69 51:40 el negro de la película es minoría en bueno memoria de negro comienzo algo haré

Voz 68 51:47 parece que a tu muchachos se va aclarando el color del cuerpo no sé que decirte si la viera las ingles José Luis Cuerda para mí

Voz 1058 51:55 Red esto me me ponen de con razón si es que piensan que yo pienso eso hay yo no me hago responsable de lo que piensen lo personaje sacó a Nerón quemando Roma dice campeón que queman Roma pero Nerón

Voz 0544 52:12 la película forma parte de una tetralogía que bebe toda ella del mismo tipo de humor tal fue el comienzo luego vino amanece y en mil novecientos noventa y cinco se estrenó Así en el cielo como en la Tierra durante años se habló de una posible secuela con los mismos personajes de Amanece que no es poco pero eso era imposible

Voz 1058 52:31 esos personajes son ya intocables es decir que nace de fijes o quién hace de casen tan muertos por desgracia

Voz 0544 52:39 sin el año pasado se estrenó la cuarta película titulada tiempo después y ambientada en un futuro igualmente surrealista y absurdo que de alguna manera permite que la consideremos la secuela espiritual de Amanece que no es poco en fin Amigos hasta la semana que viene