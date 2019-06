El periodismo en riesgo

Voz 1235

00:53

eso es del periodismo desaparecen poco a poco ya no le importa casi nadie esta vez le ha tocado el New York Times que acaba de despedir a sus últimos dibujante satírico tal vez los dueños del diario calcularon que si tienes diez dedos amputados uno por placer aunque siguen quedando bastantes veremos que son capaces de hacer sus lectores Eduardo Sotillos contaba que en cierta ocasión el correo retiró una tira cómica de las de siempre porque los jefes nunca se habían reído con ella y al día siguiente se dieron de baja cien suspira cuando la libertad de expresión estaba por conquistar del todo sino por perderse pasaban cosas así de romántica aunque nada comparado con aquello que Robert Stone contaba de un periodista con simpatías marxistas en los años sesenta que en todas las secciones en las que escribía filtraba sus ideas cansados de él sus jefes lo destinaron al horóscopo aún así hundió al logro es poner la teoría de la plusvalía pidiéndole a Sagitario que no tuviese miedo a reclamar un aumento de sueldo porque tu jefe siempre paga por debajo del valor real de tu trabajo