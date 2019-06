Gustavo Ayón: "Tenemos que mantenernos en ese nivel de concentración y de intensidad"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 en el Palacio de los Deportes en el Bicing Center está Francisco José Delgado Pacojó la Joe

Voz 0699 00:05 Álvaro muy buenas el Real Madrid ha pasado por encima del Barça

Voz 1 00:07 a eso

Voz 0699 00:08 si me equivoco corrígeme es noticia en esta temporada si si sigue es noticia es noticia en esta temporada porque hasta ahora el Real Madrid que no podía con el Barça tenía absolutamente tomada la medida hoy ha sido un paseo veinte puntos de diferencia pero si me permites antes de que te explique el partido y ha acabado el parque hace una hora así que creo que está Marta Casas con protagonista llamó antes de de que se vayan

Voz 2 00:34 qué tal buenas noches hola Marta habían salido de la ducha con una sonrisa porque se ha conseguido una victoria muy importante gustaba John muy buenas noches una victoria muy importante empezar a ser una final con con una victoria tan contundente además contra un equipo contra como el Barcelona siempre es importante imagino no

Voz 0998 00:49 bueno lejos de la victoria las sensaciones que tenemos nosotros de de haber hecho un buen trabajo pero yo creo que no hemos hecho nada esta serie es una va a hacer una serie difícil partido a partido soy yo que hay que desconectar esta noche y estar preparados para el lunes que qué va a ser igual una guerra de mucho contacto en partido partido duro ellos buena van a apretar iban a ser el ajuste seguramente tenemos que estar preparado nosotros para para esa esa batalla

Voz 2 01:16 ya decíamos en la retransmisión en Carrusel Gustavo que había salido con los ojos inyectados en sangre desde el primer momento que esos anotado a muchas revoluciones además

Voz 0998 01:24 sí la verdad es que desde el inicio los el lo sigo que iniciaron pusieron el nivel muy alto oí bueno no nos ponen a nosotros también en ese en esa dinámica salir a hacer todo lo posible por por el defensa defensa canasta gana hasta yo qué esa es la clave de nuestro pueblo que nos ha mantenido muchos años aquí

Voz 0699 01:44 a Gustavo viendo el marcador en no sólo son los ochenta y siete puntos que ha anotado el Real Madrid es que haber dejado al Barça en sesenta y siete quiero decir atrás había estado muy muy sólido

Voz 0998 01:52 yo creo que lo lo importante de todo esto es el es el inicio del del partido el el nivel defensivo que que sí que se puso oí ellos también tuvieron un porcentaje de tiro muy bajo como él lo hizo gracias a nuestra defensa pero hay que hay que seguir en esa dinámica

Voz 0699 02:10 Jaume loco pero yo viéndose el arranque del partido y el desarrollo del partido era como si estuviera jugando que a ver la segunda parte de la final de Copa quiero decir que tenía ganas a este partido que ya es trascendente que que o morir

Voz 0998 02:25 bueno sí hemos tenido un una temporada difícil contra ellos y al final pues bueno tenemos que volver a eso a eso que no ha marcado en los ha mantenido a este nivel durante durante muchos años no esa ese ese coraje esa contundencia no dejar nada nada al azar

Voz 2 02:42 eso sí euforia cero estoy hablando con muchos de vosotros Gustavo ir todos tenéis los pies en el suelo ha ganado el primer partido es importante pero no ha conseguido nada

Voz 0998 02:50 así que no se ha conseguido nada es un partido hay que ganarse tres hay que pensar sólo en el siguiente y como si no hubiese existido el partido de hoy hay que sacar cosas muy buenas Si mantener más en ese en ese nivel de concentración y de intensidad

Voz 2 03:04 hemos venido repitiendo a lo largo de los últimos días que el el Barça de Pesic parecía que le tenía tomada un poquito la medida al Real Madrid que ha cambiado hoy para que la medida leyes escogido a vosotros

Voz 0998 03:16 vamos a ir partido a partido yo de tomar la medida habernos han ganado casi todos los partidos de la de la temporada nos han ganando ganaron un partido muy importante aquí en casa en la Copa del Rey y creo que es algo que tenemos que cambiar nosotros no lejos de lo que haga no dejen de hacer ellos es volver a nuestra nuestra identidad nuestra DN de de batalla de guerra de minuto a minuto oí fue lo quisimos esperáis un partido muy diferente de cara al Luna por parte de nosotros no tiene que ser discordante tiene que ser con la misma intensidad ellos seguramente van a apretar iban a van a cambiar cosas pero nosotros tenemos que estar en ese nivel de exigencia de intensidad desconcentración y jugar los cuarenta minutos como lo hemos hecho

Voz 2 03:58 tanto para unos como para otros Gustavo es difícil dentro de cuarenta y ocho horas olvidar este partido

Voz 0998 04:03 tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque a si te quedas con lo de el primer partido ver el año pasado el año pasado perdimos el primero oí ganamos dos tres siguientes así que yo que lo más importante es hoy mismo de descansar estar mañana la recuperación y listo para el lunes que que va a ser una una guerra hay necesitamos de los doce jugadores al al cien por ciento tengo fue eh

Voz 0699 04:26 tengo una rara aún pívot del Real Madrid le resulta un poquito más fácil la cosa si no está Serafin en el equipo contrario quiero decir el número vivo de tanta calidad en el Barça le hace el trabajo un pelín más fácil gustado

Voz 0998 04:39 bueno ellos tienen muchísima calidad como bien lo hice esa era fines un jugador que físicamente tiene muchas cosas también hay detrás que les que les puede quitar y bueno al final yo creo que es lo que nos tiene que preocupar a los que están y no por los que no estén no eso es lo que tenemos que meter en la cabeza yo me pero

Voz 3 04:58 hemos por por ayudar a mi compañero

Voz 0998 05:01 se dice preocupado por ayudarme a mí ya está

Voz 2 05:03 pues Gustavo Ayón muchísimas gracias enhorabuena por esta victoria y ahora a descansar porque dentro de cuarenta y ocho horas de menos el tenis otra batalla que en el Palacio de los deporte

Voz 0998 05:11 así es hay que descansar y listo