Bergantiños: "Hemos pasado por momentos de tensión para llegar al 'play-off' y eso nos puede dar madurez"

Voz 1204 00:00 ya tenemos aquí Adrián perfecto buenas noches es decir algo o no

Voz 1 00:04 pues sí por decir algo la verdad noche dura y seguramente que nos lleva unos cuantos días

Voz 1204 00:12 Álvaro ya te escucha Adrián a ver qué te cuenta bueno porque ha habido como bien decía una imagen ahí llorando todo el mundo Munir bueno mucha cosa

Voz 1 00:20 hola Adrian buenas noches

Voz 2 00:23 a ver en directo Adrià me escuchas bien

Voz 1 00:28 si te escucho

Voz 2 00:30 sólo me sale decirte lo siento de verdad porque hoy lo habéis intentado absolutamente todo estábamos comentando antes en la presentación también en la redacción que Ontiveros ha pegado tres balones al palo en la eliminatoria sabes si esos tres balones hubiesen ido un poquitín más ligado un poquito más a la derecha

Voz 1 00:45 y dentro no sé si decir que no sea falta una pizca de suerte pero bueno lo que sí que es cierto que

Voz 3 00:55 la eliminatoria se nos puso en contra en quince minutos en Riazor

Voz 1 01:01 donde creo que fuimos

Voz 3 01:03 nosotros los que abrimos la eliminatoria con bueno con con nuestros errores de los que es aprovechó el deporte es un gran equipo hemos sido un equipo que hemos intentado ser protagonistas durante los dos partidos de la eliminatoria ya es duro porque creo que llegábamos en un gran momento a este final de temporada

Voz 2 01:22 en cómo eran las caras en el vestuario quiero decir es que es que la imágenes explícanos de en la hilera todos los jugadores la la mitad de vosotros llorando los aficionados aplaudiendo quiero decir que que en otro caso no podría haber dicho el Málaga uno de los presupuestos más importantes en la categoría habiendo acabado tercero que iba a haber acabado con silbidos todo lo contrario quiero decir yo yo creo que es sano también que pase esto es decir acaba el partido

Voz 4 01:45 todo lo habéis dado todo no lo había logrado

Voz 2 01:48 efectivos pero al final la afición está con vosotros eso sea palpar

Voz 3 01:52 lo nuestra afición es única esa demostrado durante la temporada se ha demostrado esta noche ha demostrado después del partido y seguramente se siga demostrando en las próximas tempore

Voz 1 02:03 tras ellos son patrimonio de

Voz 3 02:07 no sólo de este club sino de esta ciudad son parte importante para nosotros es un jugador más y siempre es necesitamos con con nosotros si yo siempre están siempre están ahí en cualquier situación

Voz 1 02:20 cómo te imaginas El Vestuario ahora mismo pues está mal

Voz 3 02:25 muy mal pero bueno toca levantarse porque prácticamente dos semanas estamos otra vez preparándonos para para encarar una nueva temporada

Voz 2 02:33 qué sabéis convencidos que veis a pasar anoche tu dormidas diciendo seguro que pasa seguro que pasamos seguro que pasa por supuesto

Voz 3 02:40 yo creo que si uno no no no cree las cosas si no las visualiza es es complicado conseguirlo

Voz 2 02:45 eh le pones algún apelativo lo que ha pasado hoy una decepciones que que fue fracaso a mí no me gusta decir la palabra fracaso en el mundo el deporte pero quiere decir el Málaga siempre aspira a subir a Primera División

Voz 1 02:55 una ciudad de medio millón de euros que no obviamente es un club que bueno que por todo creo que es un club que se espera que esté en Primera división yo soy lo único que tengo es tristeza tristeza pero bueno esto sigue cuanto antes te levanta pues sí Ibeas que

Voz 3 03:16 que que bueno que que el fútbol siempre da nuevas oportunidades pues creo que es cuando empiezas otra vez a ganar

Voz 2 03:23 vas a seguir el año que viene

Voz 3 03:24 bueno co renueva esta temporada para tres para tres temporadas más sin saber cuál iba a ser el futuro deportivo del

Voz 1 03:33 del equipo entonces bueno

Voz 3 03:36 el capitán del equipo en principio voy a estar aquí

Voz 2 03:40 eh que desconecte las vacaciones que tenga las dos o tres semanas que tenga un abrazo gracias hasta luego las palabras de Adrian indirecto aquí en el último tramo de Carlos dando la cara después de ese partido en el que el Málaga pues no ha tenido la apunta muy complicada era minuto ochenta y dos Se le escapa el balón no para de llorar de ahí acabe el partido se le cae el mundo encima

Voz 1204 03:59 si encima bueno luego le hacen salir los aficionado de la grada de animación hay muchísima gente que todavía no se había marchado del estadio es que Munir esta eliminatoria en Riazor no tuvo bien no estuvo bien y hoy tampoco ha estado bien no sabemos qué pasa por su cabeza lo de la Copa de África con Marruecos bueno pues todos estos líos que si voy que si no voy que si me dejan que pido permiso a lo mejor le ha podido afectar pero realmente las cosas como son iba cero cero y faltaba muy poquito minuto cuando le han marcado el gol y era muy difícil que el Málaga pudiera remontar la eliminatoria

Voz 2 04:38 en seguida saludo Adrián Dahl que está en otro punto de la zona mixta verse tenemos oportunidad de hablar con alguno de los futbolistas del Deportivo La Coruña con el instar después de la victoria pero mientras tanto te pregunto justo y a partir de ahora qué quiere decir el Málaga no es un equipo cualquiera en el fútbol español no no es un equipo que se va a conformar con estar en en segundo Disseny seguro que este equipo anorexia cuál va a ser el compromiso de de Al Thani de cara a ver qué se construye de cara al año que viene porque la Segunda división es complicadísima cuarenta y dos jornadas seguidas el tercer a La Sexta tener que jugar otros cuatro partidos es decir es

Voz 1204 05:07 eterno que es un problema ahora que vienen porque el Málaga cobra ya al seguro de la Liga de Fútbol Profesional jugado todo a esta temporada

Voz 2 05:15 pero se va a llevar a cabo

Voz 1204 05:17 ahora bien otro problema tiene muchísimos jugadores que están cedido por otros equipos con fichas altísimas Michael Santos Juanpi el que recuerde Miquel Villanueva Rosales un montón de jugadores y otros que están aquí muchos son cedido pero que también tienen fichas altas señor Al Thani como tú decías Álvaro ahora mismo ha perdido el juicio con la cadena hotelera Blue Bay por el cuarenta y nueve por ciento de sus acciones y la dirección del club salió la sentencia hace unos días todo se ha paralizado para ver qué pasaba con este Málaga Si subía no subía y ahora empezará bueno la maquinaria suponemos porque tiene opción de recurso el jeque de recurrir esa sentencia y a ver qué es lo que pasa si dirige Blue Bay sigue todo igual que dinero van a meter porque dinero poner no van a poner eso te lo por seguro al revés cobran tanto él como sus hijos por ser miembro del consejo de administración bueno se ha visto que que el equipo no ha sido consistente y la faltado muchísimas cosas el futuro un incógnita como todo esta temporada aquí en el Málaga

Voz 2 06:26 que acabó tercero que Sarajevo contra el sexto y que ha demostrado que este play off es es muy perro por decirlo bueno es muy perra mucho mucho mucho haga imposible

Voz 1204 06:35 el Depor bueno sin desmerecer ni el Mallorca ni el Albacete es uno de los que más opciones tiene de de hacen de viene que entró en la última jornada al lograr remontar en Riazor totalmente de logró ganar hoy aquí

Voz 2 06:48 el año pasado cayó y fue tercero en Zaragoza el tercer el Zaragoza donde siguen en Segunda División sí así es probará gustar más a unos a otros unas temporadas se podrán beneficiar que estéis ahí tercero casi peleando por ser segundo ascender de manera directa y que otro pues hace un gran rus final spring final de temporada te mete sexto tienes la opción del Deportivo que está a dos partidos de de meterse en primera división un abrazo justo ánimo otro río están otro punto de la zona mixta enseguida estamos ver en el Palacio de los Deportes en el Wisin Center de Madrid con Joe Óscar Quintana también con Marta Casas a ver si tenemos opción de charlar con con algún jugador del Real Madrid ha puesto uno cero el Real Madrid arriba en esa serie final de la Liga Endesa ACB frente al Barça pero otro punto de la zona mixta de La Rosaleda San Adrián lo Adrián hola muy buenas en el Deportivo de la comunidad todo lo contrario han aguantado especialmente en ese primer tramo de la de la primera parte donde donde el Málaga han lanzado un balón al palo los primeros diez quince minutos han sido de asedio ICO mucho mérito y al final además marcando el gol de Bergantiños

Voz 1709 07:44 sí impensable además fíjate hace un par de jornadas sólo tres estaba completamente fuera IS como un muerto que que empieza a tener una vida impensable y ahora como decía ahora justo es que yo creo que es uno de los favoritos es el favorito para poder conseguir el ascenso ha sabido competir ha sabido sufrir ignora la fiesta que la tengo aquí a mis espaldas está el bus del Depor yo creo que hay mucha escucha sino que vamos un poquito las versiones si la alegría eh propone el micro e alarga alargarse abrazo hombre esa envergadura que que Vesta los del Norte somos somos ágiles se está encargando a la las pizzas yo creo que muy sano no es pero bueno lo que es lo que ahora intentarán es me están echando de aquí bueno no hay manera pero yo escuché música y escuche sonrisa así la celebración que han tenido con los trescientos que han venido aquí en Málaga fue fue impresionante vamos a acercarnos a Álex Bergantiños enseguida lo vamos a tener en directo así que si sigue os apetece Dios os pido votos del capitán del Depor que vamos están contentísimos aquí en el en el vestuario blanquiazul

Voz 2 08:41 enseguida vamos con ella mira vamos a aprovechar tengo por aquí a José Palacio porque dentro de diez minutos es el Argentina Colombia lo vamos a contar aquí haber no va a ser una retransmisión al uso porque vamos a tener también a una jugadora de la selección femenina de fútbol vamos a estar con Vicky Losada con Luis de la Fuente con Mela Chércoles en fin va a ser un programa normal pero que también va a estar un poco un poquito centrado en esa rescindirá Colombia que arranca en diez minutos José Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas enésimo intento de Messi por conseguir un título

Voz 1038 09:07 sí el enésimo intento de Argentina por conseguir un título lanzó desde el año noventa y tres en la Copa América yo no sé si te suena un tal Fernando Redondo Diego Pablo Simeone en el Pipo Gorosito Goldoni recordaba tercer miembro de esa medular claro con Redondo Simeone Il Pipo Gorosito hoy arriba Gabriel Omar Batistuta que marcó

Voz 1709 09:26 en la final y que esa es la última vez que levantaba un título a Argentina y fíjate que llevan diecisiete

Voz 1038 09:33 Neos jugados en total entre mundiales y Copas Américas siete finales perdidas y sobre todo viene Leo Messi de tres palos gordos dos en Copa América ante Chile esa final ante Alemania del Mundial

Voz 2 09:43 si no van bien las cosas veremos hacia otro ataque por dejar la selección argentina enseguida compró en alemán Gustavo López y con José Palacio ahora sí Adrián creo que estás con protagonista

Voz 1709 09:51 sí estamos con el capitán del Depor al ex anotó tan emocionado porque vaya ha conseguido el Depor muy buena

Voz 1201 09:57 no no está todavía no hay ninguna no sabemos que nos hemos metido en la final pero quedan dos partidos yo si no conseguimos el ascenso estaríamos igual que que el Málaga hoy no así que tranquilidad intenta recuperar bien y saber qué que hemos hecho un paso importante pues eliminando a todo un gran equipo como el mala

Voz 2 10:16 escucha el capitán del deporte Alex Bergantiños buenas noches

Voz 1201 10:20 hola buenas noches enhorabuena eh gracias un ser que sí

Voz 2 10:24 suena en el vestuario del Deportivo de La Coruña que me decía antes Adrian nos escucha la música desde la zona mixta que ponéis de lo que se pone ahora de reggaetón no o que en el Vestuario el Deportivo

Voz 1201 10:34 sí un poco a poco variado de todo también hay bueno yo no sé que él quiere pincha pero otra

Voz 2 10:41 es bastante tienes con ser capitán otros marrones pero esto

Voz 1201 10:46 ella ya queda más para los jóvenes que tienen ahí Spotify ya a todo

Voz 2 10:50 meter ha sido el gol más rápido de tu carrera quiero decir porque yo creo que incluso iba fuera eh fueron lo tengo muy claro

Voz 1201 10:58 sí era un poco momento sensación de bueno tengo que terminar la jugada Hay intentar que vaya por dentro le pega pegado un poco a Isco no con el empeine y la verdad es que no sabe muy bien cómo ha entrado porque me ha tapado el Defensor yo supongo que Munir estaría pensando un poco en coger la para salir a la contra ahí un poco pues la el poco efecto que pudiera llevar a la engañado hoy ha dicho que colas

Voz 2 11:22 había sufrido mucho en el tramo inicial de la primera parte crees tú que ahí ha estado la clave incluso Ontiveros ha lanzado un balón al palo el haber aguantado ahí en esos primeros diez quince minutos clave para la victoria final

Voz 1201 11:32 sí por supuesto está claro que yo creo que el objetivo del Málaga era ir al al dos cero insiste pusieran uno cero pues lógicamente a nosotros nos iba a hacer dudar mucho más si ellos iban a coger mucha confianza han tenido opciones con Ontiveros como dices una falta algún tiro cruzado al palo que que ha pegado y ahí podría ver cambió la eliminatoria pero bueno yo creo que hemos madurado el partido defendiendo bien como bloque hay quizás el lo único que la única pega que no saque quedado es sobre todo en la segunda parte tiene alguna transición más limpia porque con nuestra gente refresque pero que que había muchas espacio así podíamos haber hecho más dan habéis llegado muy bien

Voz 2 12:08 la tramo final de temporada porque ha sido una temporada un poquito de vaivenes pero es que en esto del play off Alex lo importante es estar bien ahora en el mes de junio estas dos semanas lo lo lo de antes no importa para nada

Voz 1201 12:21 sí por supuesto yo creo que el equipo tuvo un bajón muy importante marzo abrir que nos hemos quedado muy descolgado Si entramos en play off pero como tú dices ahora gente que ha tenido problemas de lesiones como fe de Carlos Borja aquí que han llegado muy bien con esa chispita al final allí y es la que puede marcar diferencias no además creo que creemos yo he pasado por momentos de mucha tensión para poder entrar en playoff y eso también ha dado madurez al al equipo de afrontar momentos delicados sí de mucha tensión en este tipo de partidos

Voz 2 12:53 los para acabar te dejamos tranquilo Alex una Albacete Mallorca mañana va a ser el partido

Voz 1201 13:00 no lo sé no sé quizás ser desconectaron poco porque no es algo que depende de nosotros los conocemos bien sabemos que van a ser dos rivales duros sea cual sea Hay tampoco pensar mucho más saber que el jueves somos ajuares en Riazor tenemos la vuelta fuera sea cual sea el rival intentará sacar un buen resultado en la ida como ha sido unas Terminator

Voz 2 13:18 por último como capitán como has llevado todo el asunto de Íñigo López el hecho de que el Deportivo le haya apartado a la entrevista que concede el mundo el hecho de que el Deportivo al día siguiente la apartara has podido hablar con él

Voz 1201 13:32 tú como capitán bueno está claro que son así no es una situación agradable aquí yo lo que puedo transmitir es que él en todo momento se ha comportado excepcionalmente en el Vestuario ha entrenado como el que más es una cosa que que viene del año pasado no no sé hasta qué punto tiene respeto

Voz 2 13:51 has hablado con Gabriel el el club el club te comunico que le iba a apartar como capitán para que se lo dije esas al resto del grupo cómo fue

Voz 1201 13:58 sí sí a nosotros no se lo comunicó Carmelo que había un expediente que tenía que que apartarlo temporalmente porque estaba inhabilitado oí nada más y ya digo no son cosas personales

Voz 2 14:10 y a otros equipos del año pasado hoy será

Voz 1201 14:13 es la que tenga que investigar oí pues a considerar lo que lo que corresponda a cada responsable de de momento como dije desde el principio presunción de inocencia para todos que investiguen y que al final los que hayan ha hecho algo ilegal que que pagan las consecuencias Alex un abrazo este va a ser un abrazo porque en el micrófono de Adrián