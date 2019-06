Luis de la Fuente: "Italia es un equipo muy parecido al nuestro, con futbolistas de mucho talento"

Voz 1 00:00 seleccionador Luis de la Fuente dieciocho once

Voz 2 00:02 dieciocho en Canarias buenas noches

Voz 3 00:05 noches cómo estás

Voz 4 00:07 ahora bien muy tranquilo y expectante ante el debut de

Voz 0111 00:14 pero esta selección mañana pero vamos insisto sobretodo de marco de la tranquilidad la calma y la confianza en que creo que hemos hecho un buen trabajo confiando en los chicos

Voz 1 00:23 la que vas a dormir bien no de verdad que sí

Voz 0111 00:26 dos

Voz 4 00:27 duermo bien y sobre todo verdad

Voz 3 00:30 tengo la conciencia tranquila dicen que es eso también lo tiene claro

Voz 0111 00:35 sí sí se está decidido y bueno de mañana sólo comentarle a los jugadores Iberos pues he tenido esta semana habían par duda la verdad que que no lo ponen fácil porque trabajan todos muy bien y hay un nivel

Voz 4 00:47 muy importante

Voz 0111 00:50 es una lástima porque siempre siete que quedará alguien fuera que de que podría jugar tranquilamente pero bueno hay que tomar esas decisiones Si estoy convencido de ello

Voz 1 00:57 al comienzo de la respuesta pensaba seleccionador que te ibas arrancar con Pepito en portería lateral derecho si quieres adelante no hay ningún problema eh

Voz 3 01:05 eh mira por respeto lo diría encantado mira

Voz 0111 01:09 por aquel pero bueno

Voz 5 01:12 Mary Anne Marie un poquito hombre animales ahora

Voz 1501 01:14 de manera narró esa lo hemos intentado pero tampoco hiciera lo tiene muy claro y es verdad pero es de esos entrenadores que les gusta primero de la semana jugadores eso fundamental y luego ya que sepamos los demás y eso no sucede Luis hasta dos horas antes del partido tres cuartos

Voz 0111 01:27 mira no de verdad nombre entender por respeto a los jugadores que tiene que ser ellos los primeros que lo conozcan esos así pero bueno además es que lo diremos hasta mañana por la tarde que es la última reunión que tenemos pues no no lo van a saber ellos

Voz 1 01:41 y hasta aquí preparando la entrevista que mañana en Bolonia en un escenario mítico del fútbol italiano

Voz 0111 01:48 pues es un escenario precioso campo que tiene todavía se ve que es un campo muy antiguo he visto que el club desde mil novecientos nueve

Voz 4 01:57 pero pero desde luego el campo tiene tiene vamos tiene

Voz 0111 02:02 salero es un campo de verdad de esos de solera de los de de de toda la vida

Voz 1501 02:06 que a Álvaro que como la historia esto aparte que lo hemos visto mil veces en las pantalla cuando hemos visto el calcio pero pero precisamente porque lo inauguró también España en este caso a nivel absoluto en mil novecientos creo que novedad en mil novecientos veintisiete que es lo que más Myers italianos en el primer partido oficial de este estadio que un poco la joya de la corona de Mussolini que era no era moco de pavo

Voz 1 02:28 qué me dices que barbaridad que mañana juega en Renato Dallara en una relación unas laterales además de la en la Torre vi maratón a que es un edificio de ladrillo rojo de corte clásico bueno el partido de mañana seleccionadores es no sé si fin incluso con una final anticipada porque a mí de las competiciones europeas de fútbol el número uno me parece súper complicado es que son doce selecciones pasa sólo a semifinales las primeras de Europa y el mejor segundo es que es muy complicado pasar a la siguiente fase

Voz 4 02:59 sí máxime cuando hay doce

Voz 0111 03:02 en doce secciones de un altísimo como es este este campeonato

Voz 6 03:07 una un buen número de de

Voz 0111 03:10 los series candidatos a candidatas a luchar por el título es que haya mucha complicación evidentemente clasificar porque te obliga a ser primero como viene apuntabas mejor segundo pero no es nada fácil porque claro es que dado de de los grupos son de tremendamente competitivos crees que

Voz 1 03:27 esta España esto hay que decirlo antes evidentemente pero conociendo como los conoces perfectamente algunos incluso desde el Europeo sub diecinueve del año dos mil quince crees que está España puede ser campeona de Europa Sub Veintiuno estás convencido

Voz 0111 03:42 no yo yo pienso que si yo pienso pero para eso venimos yo desde luego él no puedo transmitirle a otro mensaje a los jugadores desde el respeto máximo por supuesto a las otras selecciones porque son tan potentes como nosotros pero yo no puede transmitirles venir aquí sin trasmitirles ese ese mensaje el mensaje de confianza más me conocer como tú bien apunta que hace ya muchos años se hace cuatro años ya empezamos cuatro en alguno incluso más cuando eran su dieciséis empezamos a trabajar con ellos pero no puede mandarles otro mensaje que no venía aquí con la confianza la seguridad de que vamos vamos veces luego vamos a dejarnos tu íbamos a pelear

Voz 3 04:18 con todas nuestras fuerzas poster cambiaron Europa Claudia si España es una de las favoritas tú que conoces también al Re6 sí sí por supuesto que si no

Voz 0111 04:26 o de pero de igual manera te diría pues creo que hay otras elecciones no sabía todos vamos a saber los Alemania Inglaterra Francia Italia Serbia Croacia o sea que hay selecciones que gana Bélgica que van a tener también sus posibilidades

Voz 1 04:40 en este tipo de campeonatos además teniendo cuenta que los uno cada vez hay más futbolistas que están asentados en las primeras divisiones de sus respectivas ligas muchas veces se habla de a ver si llegan mentalmente fundidos o físicamente fundidos como está España físicamente el grupo

Voz 0111 04:57 yo les he visto bien hemos tenido un pequeño parón no han tenido pequeño parón desde el día dieciocho determinado en la Liga lo que les ha venido bien y luego pues se retomaron poco la actividad no es tan costoso de llevan mucho el si es verdad que no es la mejor época para para competir después de once meses de temporada que lleva en algunos sí que hay más de cincuenta partidos y también algunos en las pierna y otros por el contrario pues no tiene suerte no puede competir tanto

Voz 4 05:23 pero yo creo que que hemos llegado en buen momento sobre todo están muy animados Si confiados de que

Voz 0111 05:31 vamos de mañana vamos a tener un buen día vamos a hacer las cosas bien

Voz 1 05:34 crees que en un Europeo como este donde siempre se clasifica o no para las semifinales sino para cuartos de final como que es muy complicado meterse en semifinales deberían de darle una vuelta es que mañana una derrota es decir prácticamente adiós no sólo las semifinales sino a la posibilidad de meterse los Juegos Olímpicos que tiene doble

Voz 0111 05:50 él sí sí la verdad es que es muy complejo sí bueno pues podría ser otro formato pero bueno yo desde luego como he llevo cinco años en la sub diecinueve donde la clasificación para los europeos era a vida o muerte a que eso pasaba uno en un grupo de cuatro Don imagínate pues si ese la complejidad que que tiene que es mucho más difícil clasificarse entonces era para europeo como no es el caso ahora porque se liguilla durante dos años tiene tienes muchas más posibilidades pero bueno quiero decir que que éramos mucho más difícil clasificarse que llegar a semifinales entonces no así que bueno no sé desde luego bueno en cualquier caso es el formato que es sabemos que estamos mentalizados para para afrontar esta cita

Voz 4 06:31 estancia hay nada más hay que salir mañana

Voz 1 06:34 a darlo todo hacerlo viene a ganar para todos aquellos que mañana pongan la radio escucha La Ser o ponga la televisión bueno Italia España sub-veintiuno aquí hay gente de mucho nivel que ese va en contra por parte de los de Luis de la Fuente quiere decir como jugáis para aquellos que os vaya a ver mañana por primera vez

Voz 0111 06:52 bueno pues tratamos de ser un poco fieles

Voz 4 06:54 la al estilo que que has sido eh

Voz 0111 06:58 cracks es reconocible la Federación a los a todas las selecciones de la Real Federación Española de Fútbol pues queremos ser un equipo combinativo de juego

Voz 4 07:06 digo que que lleve la iniciativa del juego pero sí es verdad que que hemos intentado dar un

Voz 0111 07:13 bueno pues buscar también otras alternativas queremos también ser un equipo rápido en la transición ser un equipo rápido en diera más vertical pero bueno evidentemente como yo siempre digo intentando sacar el máximo provecho de estos jugadores el máximo rendimiento hay fuegos hasta que es que no se puede hacer que jueguen de otra manera en tenemos muy buenos peloteros que se dice muy buen jugador de fútbol que hay que intentar y yo es mi preocupación es explotar al máximo esas condiciones y sacar lo mejor de ellos María lo mejor de ellos es ese tipo de foros

Voz 1 07:41 a España tiene unos peloteros Ceballos júnior Oyarzábal

Voz 1501 07:47 jugadorazo que ganasen tantísimos al primer nivel cara no no sabemos no queremos sacarle tampoco sé que tiene en la cabeza para mañana pero es que vamos a ver jugar a Vallejo Merea Fabian a Soler a Ceballos Oyarzabal al gente que suena a el equipo de Primera División a cromos de verdad de de primera yo lo quería preguntarán Esther si cree que Italia es está españolizar no en el mejor sentido quiero decir que le gusta ahora toca el balón y que está sacando de esa fábrica de jugadores ya no saca tanto jugador fuertes sino más jugador técnico

Voz 3 08:15 yo he comentado en algunas otras entrevistas

Voz 4 08:18 y que cada día que es un equipo muy parecido al

Voz 3 08:21 Nuestro es un equipo con futbolistas de mucho talento

Voz 4 08:24 de calidad técnica le también que que apuestan por un juego combinativo

Voz 0111 08:28 sí

Voz 4 08:29 y luego también concierto con verticalidad con velocidad decir que que que tiene futbolistas de corte muy similar en sus condiciones técnicas muy parece

Voz 0111 08:39 eso el español iba a preguntar también Álvaro

Voz 1501 08:42 sí sí le preocupa un poco que sea una de las Italia digo una de las selecciones que ha bajado muchos jugadores de la absoluta estamos hablando de Varela Pellegrini que es Pekín quiere un equipo que que tiene es muy joven lógicamente pero aún pero hubo mucha experiencia en categorías superiores en el absoluta

Voz 0111 08:58 ese es que debe hasta en eso es tiene similitud con nosotros y nosotros de Primera división dos juegan en la Liga en el calcio nosotros todos nuestros jugadores la gran salvó dos puntos de Primera división

Voz 4 09:12 y luego pues también

Voz 0111 09:14 hemos tenido antes otros jugadores que están en la sólo quiere decir que el potencial de la dos selecciones es muy parejo muy equilibrado yo creo que ahora mismo por eso es hacías antes alusión una final anticipada Dios lo quiera jala pero que hay que puede hacer por lo menos tan nosotros la final evidentemente uno se va a quedar en el camino de fuera

Voz 1 09:30 echas de menos a Asensio Rodrigo

Voz 0111 09:33 no yo de brazada creo que los que mejor están son los estos veintitrés jugadores estoy a muerte con ellos son los mejores que que hay para para afrontar este reto tan importante no no pienso en las ausencias pienso sólo en los chicos que están aquí que son insisto jugadores de un nivel altísimo

Voz 1 09:50 permíteme que eso sí te pregunte por Alinha hay mucha gente que le haya le ha sorprendido el hecho de que al final jugador del Fútbol Club Barcelona al final no le has convocado cuál es la razón principal

Voz 0111 10:00 no simplemente que es un jugador que había que toma de esa decisión porque en esa posición donde dejó a Carles pues hay otros jugadores también muy muy muy importantes

Voz 4 10:12 y además era simplemente un dato o una decisión tenía

Voz 0111 10:16 Gao táctica que para equilibrar el equipo de las formas en el caso que ha Carles te conozco muy bien ha estado conmigo de hace también el dos años en la sub diecinueve es un chico de la próxima generación también sub-veintiuno es una es es dos dos y tres tres años más joven que esta generación

Voz 1 10:31 ahora es decir que va a tener más posibilidades y la última en Luis Enrique de alguna manera ha participado en esta lista es entera tuya quiero decir hablas con él también de vez en cuando entre el seleccionador de la absoluta de la sub-veintiuno expuesto o tuyo

Voz 0111 10:47 mira primero permíteme que que no de un saludo fortísimo a Luis de verdad de todo me mi ánimo y fuerza e hablo con él y con cierta frecuencia no pero bueno en cualquier caso eh que la decisión ha tomado yo hablo mucho éxito con el de hablamos de fútbol cuando estamos en Las Rozas pero nunca quede interfiere para nada hablamos de datos generales hablamos de jugadores yo tomo decisión decisiones hoy total totalmente ver responsable de haber tomado este tipo de decisiones hacer esta lista íbamos si se que tengo todo su apoyo porque bueno así siempre me la transmitió igual que Rober editó el cuerpo técnico saben perfectamente mi decisión ha sido los motivos

Voz 1 11:27 el seleccionador que haya mucha suerte mañana