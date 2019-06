Carrusel Último Tramo: Segunda Parte (15/06/2019)

Voz 1 00:00 pero

Voz 3 00:08 hay dieta Quaid seis ves va en un coche tarado

Voz 4 00:16 las la sintonía oficial de la Copa América dos mil diecinueve Leo Santana eso es lo que me dice por baja Héctor González Karol perdón sí que no Veguellina es importante diferencia dramas esta sabe mucho por un alemán uno muy bueno muy bueno tú te sabías

Voz 5 00:36 ver si Petit es la de pan abrazado llame

Voz 4 00:41 sí como lo sabe según lo sabes te pregunta Vito

Voz 2 00:44 hola Gus hola chico qué tal muy bueno ya estás conectado el partido verdad ni lo duden dos horas conectado de Veïns prepara

Voz 0799 00:52 no sé cómo tenemos el partido acaba de arrancar con alguna no

Voz 4 00:54 palaciegas les estamos llegando al minuto seis de enero

Voz 1038 00:57 dentro va llegando con el cero a cero en el marcador pero es afectado un par de ocasiones Argentina sobre todo en una internada por banda derecha de Leo Messi cortó Jerry mina ya dos saques de esquina para la selección albiceleste que esto no lo dirá ahora Gus que es el que sabe también de moda cada vez menos albiceleste yo cada vez veo la Champions más blanco y más blanco Sidi en el uso de color azul pantalón

Voz 0749 01:17 sí sí sí sí pero está siendo vintage un poquito

Voz 1038 01:22 pues menos Select y más blanco jugando de azul oscuro y pantalón rojo la selección cafetera la selección colombiana siguiera recordamos los onces adelante no con Franco Armani en portería de la albiceleste Renzo Sarabia Otamendi Pezzella Italia Fico en defensa Guido Rodríguez y Leandro Paredes por delante abiertos Hall ochenta Di María y arriba Leo Messi y el Kun Agüero en el debutante Scaloni también en el otro banquillo otro debutante el portugués Carlos Queiroz que es el que asume esta responsabilidad en la Copa América dos mil diecinueve con Daniel Ospina en portería ojo porque el va a lo largo de Leo Messi llega al Kun Agüero quiere rematar el una entre tres defensas de la selección colombiana que tienen que quitar el balón era buenísimo el pase de Leo Messi aunque ver un poco de jaleo eh porque están pidiendo que Leo tirar al balón fuera no la tirado y ahí está bien barrios diciéndole que si no lo había visto al jugador tendido en el terreno de juego decía con Ospina en portería la defensa novedades Stefan Medina Cher Gerry Davidson Sánchez Gutiérrez es decir Arias el lateral del Atlético de Madrid suplente por delante dos mediocentros con Matheus Uribe y barrios en banda Juan Cuadrado y James Rodríguez y arriba también doble punta Luis Muriel Radamel Falcao García que decías Gus

Voz 0749 02:35 la Rudisha de Muriel si sigue el paro alguno e ir a parte de la defensa de Colombia se queda parada de Gasol Agüero que bueno parece fue en fuera de juego pero la rodilla de Muriel parecía que tenía algo importante buen seguidas en las asistencias Gus

Voz 0799 02:49 qué te parece bueno juegan cuatro cuatro dos No Bruno oí Gus hoy Argentina no arropando un poquitín al centro del campo y arriba pues las generalidades de Messi de algún no

Voz 0749 02:59 en una de la charla tuvimos con Scaloni cuando vino a jugar todos los partidos amistosos decía que después de de ser

Voz 6 03:04 desaprueba altura no con una línea entre médicos no quería fármacos

Voz 1038 03:08 aliñar el cuatro un cuatro cuatro dos en liberando mucho más

Voz 6 03:11 Messi me gusta el medio campo con lo Chencho

Voz 0749 03:13 y con paredes seguido Rodri un poquito más retrasado teniendo más equilibrio ayudando mucho más en la defensa dos centrales muy contundente de muchísima experiencia tanto Otamendi como Pezzella vamos a ver Sarabia el jugador del Rácing sí tiene proyección hacia arriba más batería de tráfico por esa banda izquierda pero sobre todo rodear muy bien a Messi con lo Chelsea Compaoré y sobre todo con el Kun Agüero de finalistas vamos a ver cómo funciona este Argentina liberando lo jugando más entre líneas no teniendo tanto insiste físico a la hora de ir a buscar el balón porque tanto el ocho Elso como pares son los encargados de dársela Messi para generar juego eran Bruno para todo

Voz 0799 03:50 dos aquellos que digan Booth está argentinas muy dice

Voz 1038 03:53 venga a Bruno perdón Álvaro Muriel no puede y ojo que tiene problemas línea Ospina el portero de Colombia ahora mismo dos jugadores de Colombia Muriel con la rodilla que comentaba con ese giro raro del golpe que le había dado el jugador de Argentina también opinan el terreno yo creo que murió no se va a recuperar hematomas parado bueno es Pinault es la mala noticia es que pierde a un jugador como él lo Muriel pero en el banquillo tienen a Durban Zapata al jugador de de Atalanta que ha hecho hoy ha hecho esta temporada veintitrés goles es decir en sería

Voz 0799 04:21 dos goles de Cristiano Ronaldo no está nada mal Bruno te preguntaba para aquel que se conecta esta Copa América dedica por ejemplo Argentina en relación al Mundial de Rusia del año pasado cambia mucho es muy diferente el equipo

Voz 0301 04:33 bueno hay una cosa que ya le reclamó para mucha gente a Sampaoli el el año pasado y que no lo acabó haciendo es tratar de juntaran los tenso ya ya me decidí tratar de que es uno de los que haga llegar en buenas condiciones a Messi como os decía ahora Gustavo fuera de Giovanni Lo Celso el año pasado pues venía de hacer una temporada en Europa algo irregular en el argentino que estaba en el París Saint Germain este año jugado a un grandísimo nivel con con el Betis yo creo que Yeray hable que caiga por su propio peso y en ese sentido ha cambiado y luego muchas caras nuevas sangre nueva banda en la atención en gente como sabía como Vido Rodríguez Paredes como titular también en el centro del campo que además viene tener experiencia en el país definitiva sangre no y sobre todo diría más que los futbolísticos de dirían lo mental que gente que no ha pasado por por fracasos y eso me parece que alzando importante en una selección que lleva tanto peso como es la de la camiseta

Voz 0799 05:29 Gus eh Argentina lleva sin ganar la Copa América desde el año mil novecientos noventa y tres de eso cuando hablas con tus colegas argentinos y además de eso también habláis es decir para una potencia como Argentina pero después en el Mundial también entrar muchas selecciones que son de fuera de Sudamérica que desde el año noventa y tres

Voz 0749 05:48 pues sí son variedades saber si para una potencia como es argentina y sobre todo para la camada de futbolista que era el tenido Argentina es mucho tiempo es verdad que se ha dado finales de Copa América y una la del Mundial que perdió frente a Alemania en en en Brasil pero la realidad es que no obtuvo ningún título insisto la camada de futbolistas no olvidemos que estaba no sólo Messi sino Riquelme Sorín los lo Di María los los Higuaín Agüero bueno un montón de futbolista con muchísimo potencial pero creo que Argentina la era muchas individualidades pero poco equipo y creo que ahora es ese cambio generacional que es lo que se está intentando hacer es un buen equipo un buen bloque defensivamente y ofensivamente no tener solamente buenos jugadores sino tener buen equipo que esté intentando Scaloni tuvo tiempo para trabajar ahora antes de este primer partido también es verdad que la convivencia que hubo en España en esa gira antes de empezar la Copa América también fue importante de esas

Voz 7 06:47 José dando un buen trabajo y veremos veremos porque

Voz 0749 06:49 también de categorías desde abajo en las inferiores no está funcionando bien y eso es lo que ante funcionario bueno vamos a en el desarrollo de esta Copa América pues importante para Argentina

Voz 1038 06:58 ese recupera murió Helios Pino o no no a la del Muriel está fuera de hecho yo estoy viendo jugar ahora mismo a Colombia con diez futbolistas están pidiendo de hecho antes James decía que no se reanudará el juego porque ha estado bastante tiempo para diciéndole que hicieran el cambio ya ya Ospina yo es que cada dos por tres estoy viendo cojear de hecho

Voz 8 07:16 ya está preparado ya un hombre

Voz 1038 07:18 en banda S Roger Martínez el jugador de América del que estuvo también tuvo un ligero paso por el Villarreal está preparado en la banda que va a ser el que va a entrar al terreno de juego en lugar de de Luis Muriel

Voz 0799 07:29 se va a quedar fuera Muriel enseguida estoy con Mario Torrejón desde Italia Polonia donde mañana debuta la selección española suben de uno frente Italia hemos quedado con el seleccionador pero iremos haciendo actualizaciones al salón y media de la madrugada con Palacio Bruno Alemany Gustavo López de lo que sucede en la Argentina Colombia el gran partido estrella de esta fase de grupos de la Copa América pero te pregunto a brevemente Bruno ayer debutó Brasil con Victoria además con dos goles de Coutinho no

Voz 0301 07:52 sí la verdad que fue un partido que no fue demasiado brillante de la selección brasileña que se encontró con un penalti practicamente regalado yo creo que lo lo que lo dejó ayer volvió fue bastante pobre en ese debut de de la Copa América así que bueno tendría que hacerlo la doble reflexiona positiva de la victoria pero importante empezar ganando con tres goles a favor y en contra buenas sensaciones sobre todos los goles de Coutinho eh la la resolución de que el fuego no funcionaba hasta que llegó ese ese primer tanto que marcó como no

Voz 0799 08:21 dos y dieciséis once dieciséis en Canarias por horas mantener el empate a cero entre Argentina y Colombia fuera Muriel en y tal ya está Mario Torrejón le hemos enviado para ver si dentro de dos semanas se trae la copa de campeones de Europa sub veintiuno hemos dicho logro con marihuana la podemos traer de vuelta hola Mario muy buenas hola Benito buenas noches tiene un objetivo claro

Voz 1501 08:42 claramente bueno pero de todos que es el más cercano el ganar a Italia mañana es es lo primero y lo segundo el objetivo es clasificado para semifinales lo que todos deseamos para estar en los Juegos Olímpicos de dos mil veinte

Voz 9 08:53 pero bueno que ya que estamos asimilando en semifinales

Voz 1501 08:56 puesto a ganarlo que es que es lo que hemos venido aquí a Bolonia Italia en este caso concentrados en este hotel ahora mismo en en el hall donde hace un ratito han pasado todos los jugadores después de la cena donde recibió algunos familiares ya está aquí la la tranquilidad previa al día de mañana eh porque lo de mañana Álvaro es un partidazo contra Italia cinco no Eurocopa sub veintiuno contra cuatro las nuestras en un escenario fantástico bueno lo lo tiene todo porque además se va a llenar va a haber jugadores de mucho peso en los dos equipos mañana a las alineaciones luego si quieres lo comentamos aquí cerquita del seleccionador Luis de la Fuente e impecable como siempre hay que verle ya quisiera yo con treinta y siete estar como Luis de la Fuente con con cincuenta y ocho impecable como Diego físicamente en un momento espectacular y con mucha ilusión para mañana que que como digo un partidazo ahí estamos velando armas

Voz 0799 09:45 seleccionador Luis de la Fuente doce dieciocho once dieciocho en Canarias buenas noches

Voz 10 09:49 hola muy buenas noches cómo estás

Voz 11 09:52 pues mira bien muy tranquilo bueno y expectante ante el debut de

Voz 9 09:59 pero esta selección mañana pero vamos insisto sobre todo de marco de la tranquilidad la calma y la confianza en que creo que hemos hecho un buen trabajo confiando en los chicos

Voz 7 10:08 a qué vas a dormir bien no ha piernas la verdad que sí

Voz 9 10:11 dos

Voz 11 10:12 duermo bien y sobre todo verdad

Voz 12 10:15 tengo la conciencia tranquila dicen que es eso también tiene ese monje claro

Voz 9 10:20 sí sí sí está decidido y bueno de mañana sólo comentarle a los jugadores Ibero pues he tenido esta semana habían par de duda la verdad que que no lo ponen fácil porque trabajan todos muy bien y hay un nivel

Voz 11 10:32 muy importante

Voz 9 10:35 es una lástima porque siempre siete que quedará alguien fuera que de que podría jugar tranquilamente pero bueno hay que tomar esas decisiones Si estoy convencido de ello

Voz 7 10:42 al comienzo de la respuesta piensa el seleccionador que te iba a arrancar con Pepito en portería lateral derecho si quieres adelante no hay ningún problema eh

Voz 12 10:51 mira por respeto lo diría encantado mira el podio en aquel veremos

Voz 13 10:57 María mareo

Voz 7 10:58 porque tengo animales ahora veo moral a

Voz 1501 11:00 vamos a intentar pero tampoco dice que lo tiene muy claro y es verdad pero es de esos entrenadores que les gusta primero de la semana jugadores son fundamentales y luego ya que sepamos los demás y eso no sucede Luis hasta dos horas antes del partido de tres cuartos

Voz 9 11:12 mira no de verdad nombre entender que por respeto a los jugadores y tiene que ser ellos los primeros que lo conozcan eso es así pero buenas de P además es que lo diremos hasta mañana por la tarde que es la última reunión que tenemos pues no no lo van a saber ellos

Voz 7 11:26 me han puesto aquí preparando la entrevista que mañana en Bolonia en un escenario mítico del fútbol italiano

Voz 9 11:34 pues es un escenario precioso campo que tiene todavía se ve que es un campo muy antiguo he visto que el club desde mil novecientos nueve

Voz 11 11:42 pero pero pero desde luego el campo tiene tiene vamos tiene

Voz 9 11:48 salero es un campo de verdad de esos de solera de los de de de toda la vida

Voz 1501 11:51 sobre bajas Álvaro que como la historia esto aparte que lo hemos visto mil veces en las en la pantalla cuando me ha visto el calcio pero pero bueno historial de porque lo inauguró también España en este caso a nivel absoluto

Voz 1414 12:02 en mil novecientos no creo que no voy a que los Veintisiete que es lo que más Myers italianos en el

Voz 1501 12:09 el primer partido oficial de este estadio que era un poco la joya de la corona de Mussolini que era no era moco de pavo

Voz 7 12:14 qué me dices que barbaridad mañana juega en Renato Dallara en una de las tribunas laterales además del estadio tener en la Torre vi maratón a que es un edificio de ladrillo rojo de corte clásico bueno el partido de mañana seleccionadores no sé si fin incluso con una final anticipada porque a mí de las competiciones europeas de fútbol el número uno me parece súper complicado es que son doce selecciones pasa sólo a semifinales las primeras de Europa y el mejor segundo es que es muy complicado pasar a la siguiente fase

Voz 11 12:44 sí siempre cuando hay doce doce selecciones de altísimo como es este este campeonato aquí una un buen número de de

Voz 9 12:55 sí se diez candidatos a candidatas a luchar por el título

Voz 11 12:58 en la tan traída mucha complicación evidentemente desclasificar te porque te obliga a ser primer

Voz 9 13:03 pero como bien apuntaba es mejor segundo pero no es nada fácil porque claro es quedado fuera de los grupos son determinante competitivos crees que estás

Voz 7 13:12 España esto hay que decirlo antes evidentemente pero conociendo como los conoces perfectamente algunos incluso desde el Europeo sub diecinueve del año dos mil quince crees que esta España puede ser campeona de Europa Sub Veintiuno estás convencido

Voz 9 13:27 yo yo yo pienso que si yo pienso pero para eso venimos yo desde luego no puedo transmitirle otro mensaje a los jugadores desde el respeto máximo por supuesto a las otras selecciones porque son tan potentes como nosotros pero yo no transmitirles venir aquí sin trasmitirles ese ese mensaje en mensajes de confianza enorme conocer como tú bien apunta hace ya muchos años hace cuatro años ya empezamos cuatro alguno incluso más cuando eran su dieciséis empezamos a trabajar con ellos pero no puedes mandarle un mensaje que no el venía aquí con la confianza la seguridad de que vamos vamos luego vamos a dejarnos te íbamos a pelear con todas nuestras fuerzas por ser campeones de Europa claro que sí

Voz 7 14:05 España es una de las favoritas tú que conoces también al reto

Voz 9 14:08 sí sí sí por supuesto que si de pero de igual manera te diría pues que hay otras selecciones no todas vamos a saber los Alemania Inglaterra Francia Italia Serbia Croacia o sea que hay selecciones que gana Bélgica que van a tener también sus posibilidades

Voz 7 14:25 en este tipo de campeonatos además teniendo cuenta que los noventa y uno cada vez hay más futbolistas que están asentados en las primeras divisiones de sus respectivas ligas muchas veces se habla de a ver si llegan mentalmente fundidos o físicamente fundidos como está España físicamente el grupo

Voz 9 14:42 yo les he visto bien hemos tenido un pequeño parón no han tenido pequeño parón desde el día dieciocho determinado en la Liga pero que les ha venido bien y luego pues se retomaron poco la actividad no es tan costoso de llevan mucho el si es verdad que no es la mejor época para para competir después de once meses de temporada que llevan alguno sí que hay más de cincuenta partidos y también algunos en la pierna y otros por el contrario pues no han tenido la suerte no puede competir tanto

Voz 11 15:08 pero yo creo que que hemos llegado en buen momento sobre todo están muy animados Si confiados de que

Voz 9 15:16 vamos de mañana vamos a tener un buen día vamos a hacer las cosas bien

Voz 7 15:19 crees que en un Europeo como este donde siempre se clasifica o no pararán semifinales sino para cuartos de final como que es muy complicado meterse en semifinales deberían de darle una vuelta es que mañana una derrota es decir prácticamente adiós no sólo a las semifinales sino a la posibilidad de en los Juegos Olímpicos que tiene doble premio

Voz 9 15:36 sí la verdad es que es muy complejo sí bueno pues podría ser otro formato

Voz 11 15:41 pero bueno yo desde luego como he llevo

Voz 9 15:43 ha estado cinco años en la sub diecinueve donde la clasificación para los europeos era a vida o muerte a que eso pasaba uno en un grupo de cuatro Don imagínate pues si ese la complejidad que que tiene que es mucho más difícil clasifica se entonces era para europeo como no es el caso ahora porque se liguilla durante dos años tiene tienes muchas más posibilidades pero bueno quiero decir que que éramos dice mucho más difícil clasificar de que llegar a las semifinales entonces no así que bueno no sé desde luego bueno en cualquier caso es el formato que es sabemos que estamos mentalizados para para afrontar esta

Voz 11 16:16 circunstancia no hay nada más hay que salir mañana

Voz 7 16:19 a darlo todo hacerlo viene renal en para todos aquellos que mañana pongan la radio escuchen La Ser o pongan la televisión bueno Italia España sub veintiuno aquí hay gente de mucho nivel que que ese va en contra por parte de los de Luis de la Fuente quiere decir como jugáis para aquellos que os vaya a ver mañana por primera vez os vayan a

Voz 9 16:37 bueno pues tratamos de ser un poco fieles

Voz 11 16:40 era el estilo que hay que has sido eh

Voz 9 16:43 queda cracks es reconocible en la Federación los a todas las selecciones de la Real Federación Española pues queremos ser un equipo combinativo dejó conmina

Voz 11 16:51 digo y que lleve la iniciativa del juego pero sí es verdad que que hemos intentado dar un sí

Voz 9 16:58 bueno pues buscar también otras alternativas que demostraron ser un equipo rápido en la transición sería un equipo rápido enviará más vertical pero bueno evidentemente como yo siempre digo intentando sacar el máximo provecho de estos jugadores el máximo rendimiento hay futbolista que es que no se les puede hacer que jueguen de otra manera en tenemos muy buenos loteros SIF muy buen jugador de fútbol que hay que intentar y yo es mi es explotar al máximo esas condiciones y sacar lo mejor de ellos

Voz 7 17:25 María lo mejor de ellos es ese tipo de fútbol es que España tiene unos peloteros Ceballos Junior o tardará al no

Voz 1038 17:32 jugadorazo que ganasen tantísimos al primer nivel

Voz 1501 17:34 claro no no sabemos no queremos sacarle tampoco sé que tiene en la cabeza para mañana pero es que vamos a ver jugar a Vallejo Merea Fabian a Soler hace Mayoral gente que suena a qué tipo de Primera División a cromos de verdad de primera yo le quería preguntar al míster si cree que Italia está españolizar no decir que le gusta ahora toca el balón y que está sacando de esa fábrica de jugadores ya no saca tanto jugador fuertes sino más jugador técnico

Voz 9 18:00 yo te he comentado en algunas otras entrevistas

Voz 11 18:03 y que cada día que es un equipo muy parecido

Voz 9 18:06 Nuestro es un equipo con futbolistas de mucho talento

Voz 11 18:09 de calidad técnica de también que que apuestan por un juego combinativo

Voz 9 18:13 sí

Voz 11 18:14 y luego también concierto con verticalidad con velocidad que que que tiene futbolistas de corte muy similar en sus condiciones técnicas muy para

Voz 9 18:24 el español iba a preguntar también Álvaro

Voz 1501 18:27 sí sí le preocupa un poco que sea una de las Italia digo una de las selecciones que ha bajado muchos jugadores de la absoluta estamos hablando

Voz 1414 18:34 Varela Pellegrini que Pekín tienen equipo que que tiene

Voz 1501 18:38 muy joven lógicamente pero aún pero hubo mucha experiencia en categorías superiores en el absoluta sí sí

Voz 9 18:43 es que debe hasta en eso es tiene similitud con nosotros y nosotros hemos de Primera división dos juegan en la Liga en el calcio nosotros todos nuestros jugadores la gran salvó dos puntos de Primera División

Voz 11 18:57 y luego pues también

Voz 9 18:59 usted de otros jugadores que están en la sólo quiere decir que el potencial de las dos selecciones es muy parejo muy equilibrado yo creo que ahora mismo por eso es hacías antes alusión una final anticipada Dios lo quiera Borja jala pero que hay que puede ser por lo menos tan nosotros la final evidentemente uno se va a quedar en el camino de fuera

Voz 7 19:15 echas de menos a Asensio Rodrigo

Voz 9 19:18 no yo creo que los que mejor están son los estos veintitrés jugadores estoy a muerte con ellos son los mejores que hay para para afrontar este reto tan importante no no pienso en las ausencias pienso sólo en los chicos que están aquí que son insisto jugadores de un nivel altísimo

Voz 7 19:36 permíteme que eso sí te pregunte por Alinha hay mucha gente que le haya le ha sorprendido el hecho de que al final jugador del Fútbol Club Barcelona al final no le has convocado cuál es la razón principal

Voz 9 19:45 no simplemente que es un jugador que a Villa que toma de esa decisión porque en esa posición donde juega Carles pues hay otros jugadores también muy muy muy importantes

Voz 11 19:57 y además era simplemente con un dato una decisión

Voz 9 20:01 técnica táctica que para equilibrar el equipo de todas formas el caso que a Carlos que conozco muy bien ha estado conmigo de hace también el dos años en la sub diecinueve es un chico de la próxima generación también sub-veintiuno es una es es dos dos y tres a tres años más joven que que esta generación

Voz 7 20:16 a ver qué va a tener más posibilidades la última en Luis Enrique de alguna manera ha participado en esta lista es entera tuya o quiero decir hablas con él también de vez en cuando entre el seleccionador de la absoluta de la sub veintiuno expuestos

Voz 9 20:32 mira primero permíteme que que no saludo fortísimo a Luis de verdad de todo me Mi ánimo y fuerza e hablo con él y lo cierta frecuencia no pero bueno en cualquier caso eh la decisión la ha tomado yo hablo mucho éxito con el de hablamos de fútbol cuando estamos en Las Rozas pero nunca queda interfiere para nada hablamos de datos generales hablamos de jugadores yo tomo las decisiones hoy todavía todas luto aumente ver responsable de haber tomado este tipo de de decisión hacer esta lista íbamos si se que tengo todo su apoyo porque bueno así siempre me ha transmitido igual que editó el cuerpo técnico saben perfectamente de mi decisiones y porque era sido los motivos

Voz 7 21:13 seleccionador que haya mucha suerte mañana

Voz 9 21:15 venga muchas gracias un abrazo y buenas noches gracias a todos

Voz 0799 21:18 buenas noches y Mario pues yo la verdad es que anotó bueno tú que estaba contigo allá hasta hace medio minuto ir yo lo vivo muy tranquilo muy convencido de las opciones de España

Voz 1501 21:31 a esta hora el míster que justo acaba de pasar por ciento la el el cuerpo técnico que van a trabajar no se van a dormir un paseíto yo le veo muy convencido se muy convencido lo que tiene porque aunque elogia hay mucho a Italia con razón eh porque ahora te voy a dar un repaso un poco de los jugadores que que que tiene Italia para para los argumentos tiene mañana pero yo creo que nosotros tenemos un equipazo pocos y digo que va a jugar un ahí en portería con Martín Vallejo Meré tengo dudas y hoy en en en el lateral izquierdo con Mikel Merino y en el centro del campo Soler y por las bandas Ceballos enganchando ir arriba es que es que suena a equipazo de verdad con mayúsculas lo que pasa es que tenemos enfrente la dicho antes el míster yo creo que que es una final anticipada no solamente por lo que te decía yo antes de la Copa de Europa de de Italia las cuatro nuestras sino porque esta gente tiene muy buenos jugadores y para que les suena un poco ya a los a los oyentes para para el paro

Voz 1414 22:23 todo de mañana tiene a Mandrágora Pellegrini a Varela

Voz 1501 22:27 aquí esa cutre une a Moix Ekin que lo conoce todo el mundo ese jugador eh negro de de la Juventus de Turín que que tienen mucho gol y mucha potencia física son jugadores que ya ha subido al absoluta que han bajado la sub-veintiuno a echar una mano para para intentar ganar este este europeo es una auténtica es una auténtica pasada así que es partido grande

Voz 1414 22:47 digo grande grande de verdad

Voz 1501 22:50 es una cosa seria hice como decías tú el que Palme esperemos que no seamos nosotros un goteo que esté fuera pero pero

Voz 0799 22:58 así que si no no tendría tendría que ganar los dos siguientes me imagino que con un una diferencia de goles importantes para ver si se puede colocar hasta como el mejor

Voz 1501 23:06 es un es todo eso es eso no sería descabellado de cualquiera de estos dos ganar a los otros partidos con suficiente contundencia como para que fuera segundo no el los otros dos equipos del grupo cuáles son los otros esas son Polonia Bélgica esos son nuestros rivales de de accidentes era Polonia el próximo miércoles el siguiente sábado será Bélgica tampoco son me equivoco o para golear les eh tampoco te digo jugar son muy buenos jugadores tanto los polacos como como los belgas con con con muy buenas selecciones que que vienen apretando desde la sub diecinueve sub diecisiete así que no creo que esto vaya a ser fácil para nadie pero tampoco son demasiado fáciles otros grupos con lo cual bueno tenemos esa pero luego hay

Voz 1414 23:45 candidatas muy claras Alemania Francia Inglaterra

Voz 1501 23:49 bueno esto es un europeo con mucha mucha mucha dificultad con mucho nivel y con un formato como tú al bajo en el míster suficientemente extraño como para que una curva te puede dejar fuera así que vamos a ver si mañana

Voz 0799 24:01 has dado un pasito por Bolonia no que que dicen que el invierno es una ciudad sepultada bajo la niebla

Voz 1501 24:06 dice sí sí porque esto es norte esto norte de Italia y hay que decir dos cosas bueno hace calorcito bastante siempre los treinta grados y concierto que no suena no no es que estés cercana a la costa

Voz 1414 24:18 da a la llaman lo decía ayer a Yago

Voz 1501 24:21 en la capital roja porque por los tejados que tienen un paisaje muy bonito de tejados rojos porque era uno de los grandes bastiones del Partido Comunista de Italia y además la llaman la hago la ciudad gorda porque es dicen el sitio donde mejor pase como en Italia que es mucho decir yo he de reconocer que he comido y cenado muy bien en sitios sin pretensiones sea me tiene el primero que he visto

Voz 1414 24:44 y la verdad he comido y cenado muy bien

Voz 1501 24:46 en cuanto a calidad muy rápido eso sí porque ya sabes que hay que trabajar pero pero hemos comido muy bien así que de verdad que creo que tienen razón eso de la ciudad aborda eh porque aquí diez días como no somos un poco yo creo que podemos volver rodando

Voz 4 24:57 sí es el paraíso de los gordos yo tengo claro que me cordobés

Voz 1501 25:02 se hiciera universitarias que lo tiene todo esto tiene buena también de tiene gente joven se come bien

Voz 4 25:07 esto esta ciudad lo tiene absolutamente todo si ganáramos ya el campeonato ya lo gordo sería la leche corresponsal en Colonia el año que viene Mario Torrejón de la cadena un abrazo a Mario lo contamos mañana tan barato