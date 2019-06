Carrusel Deportivo último tramo: Primera parte (15/06/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER qué tal saludos buenas noches las once y media de la noche las diez y media en Canarias aquí arranca Carrusel deportivo el último tramo hasta la una y media de la madrugada cosas que debes saber en esta jornada de sábado quince de junio del año dos mil diecinueve lo primero de todo que el Deportivo de la Coruña ya finalista en el playoff de ascenso a Primera División ya sabéis este modelo que desde hace algo menos de una década se ha instaurado en el fútbol español al menos me parece realmente espectacular eso sí te lleva a que el sexto clasificado como el Deportivo de La Coruña o que ha sido en Segunda División Saiz cargado al tercer clasificado al Málaga el partido ha acabado cero uno gol de Bergantiños en el ochenta y dos con local después de lo que sucedió en el encuentro de ida con ese cuatro dos a favor del Deportivo hace que el Málaga se quede un año más en Segunda División y que el Deportivo de la Coruña acceda a esa final del playoff se enfrentará en esa final del play off a jugar que si domingo de la semana que viene bien al Albacete o bien al Mallorca que juega mañana a partir de las siete de la tarde cosas detalles que enseguida comentaremos con Santi Ortega con Justo Rodríguez y también con Adrián que andar desde el estadio de La Rosaleda a mí al menos una imagen que no recuerdo verla al menos en el fútbol español en el país algo más reciente que es que un equipo que además tiene es el primero en el tope salarial de Segunda División un equipo como el Málaga siempre candidato en segunda para subir a Primera División acabe el partido y acaben todos los jugadores en una hilera enfrente de la grada principal de aficionados del Málaga todos abrazados llorando a la mitad de ellos emocionado Víctor Sánchez del Amo Ontiveros como un paño de lágrimas llorando muchísimo Adrián también el hijo de Míchel toda la afición también aplaudiendo les porque es cierto que hoy el Málaga lo ha intentado absolutamente todo pero que Ontiveros por poner un ejemplo ha tirado tres veces al palo en esta eliminatoria seguramente si esos tres balones hubiesen ido dentro en ver al palo pues otro gallo hubiese cantado y el Deportivo de la Coruña que al final ha ganado con ese gol de Bergantiños en el ochenta y dos después de un fallo bastante claro de Munir otro que también ha sido un paño de lágrimas incluso antes de acabar el partido así sigue enhorabuena al Deportivo de la Coruña aunque le queda todavía un paso más para acceder a la a la Primera división e además hemos tenido el primer partido de la final ACB entre el Real Madrid y el Barça es curioso porque buena después lo comentaremos con Pacojó hoy también con Óscar Quintana pero en el balance de partidos este año entre el Madrid y el Barça entre Liga Española de fase regular en la Copa del Rey y la Euroliga se habían enfrentado cinco veces parecía que el Barça de Pesic que seguramente he a lo largo de la temporada regular pues seguramente el Real Madrid sea mejor equipo o haya tenido mejores prestaciones pero que en los cara a cara en los face to face el Barça había ganado cuatro de las cinco veces que se ha medido al Real Madrid en esa temporada cuatro victorias para el Barça para el Real Madrid pero hoy ha tocado victoria blanca ocho siete seis siete con una gran acierto desde la zona del tiro exterior así que el Madrid se pone uno cero el próximo partido este lunes a partir de las nueve de la noche ya está ahora es son sobre todas las tres cosas que os quería contar en este arranque de Carrusel que ha ganado el de para el Málaga que le ha ganado el Real Madrid al Barcelona en la Liga ACB Ike dentro de menos de media hora arranca el enésimo asalto de la Argentina de Messi para conseguir un título que con la albiceleste no ha logrado Messi por ahora en toda su historia ocho Argentina no gana una Copa América desde el año mil novecientos noventa y tres Javi Sánchez e nuestro compañero de doble Radi de la Cadena SER está en Salvador de Bahía donde insisto dentro de menos de media hora arranque a ese partido Argentina Colombia seguramente el más atractivo de esta primera fase de la Copa América tenemos ya once de Argentina once de Colombia Javi Sánchez hola

Voz 2 03:34 qué tal Álvaro muy buenas en noches así es ya están los once confirma los once confirmados veintisiete minutos para empezar ese partido como bien decía ayer Lionel Scaloni con Franco Armani en portería con Sarabia Pezzella Otamendi en línea defensiva Giovanni Lo Celso Guido Rodrigues y Leandro Paredes en la medular por la banda izquierda estará Ángel Di María la derecha León Messi y arriba en punta de ataque el Kun Agüero en la de Colombia con David Ospina en portería también eh con eh Stefan Medina ayer Rimini también son Sánchez también a compañeros de Güímar suyo en esa línea defensiva con doble pivote para Matheus Uribe también eh para filmar barrios en el lateral en el extremo derecho extra Cuadrado en el Izquierdo Luis Fernando Muriel James y Falcao

Voz 1 04:17 hay mucho ambiente en el Arena Fonte Nova hoy también mucha hinchada no sé si estamos en Brasil y no hinchada argentina hinchada colombiana Se va a llenar el estadio o no

Voz 2 04:27 no se va a llenar el estadio la reventa está funcionando la verdad es que bastante bien pero el estadio no se va a llenar hay muchísima gente fuera del mismo tratando de colocar todas las entradas eh que han podido conseguir entradas por cierto bueno pues bastante baratas podemos decir pero a media hora un poquito menos veinticinco minutos ya todavía queda muchos huecos vacíos en este Arena Fonte Nova de Brasil ya saben cincuenta mil espectadores se prevé más o menos que esté cerca de los cuarenta mil

Voz 1 04:53 gracias Javi con José Palacio con Gustavo López y con Bruno Alemany alemán iremos dando cuenta hasta la una y media de la madrugada cuando acabemos este último tramo de carrusel de cómo va a ese partido insisto el enésimo asalto para conseguir un título con la albiceleste por parte de Leo Messi que a nivel de clubes lo ha conseguido absolutamente todo pero a nivel de selecciones todavía en obras Javi además dentro de un rato hemos quedado con el seleccionador sub veintiuno mañana juega España en estaremos allí con Mario Torrejón y con y con Luis de la Fuente e Italia España en un Europeo sub veintiuno que seguramente sea de las competiciones a nivel europeo más con aplicada acceder a la siguiente fase son sólo doce selecciones ya hay pasan directamente no a cuartos de final sino a semifinales sólo pasan los primeros de cada grupo que son en tres grupos compuesto por cuatro equipos cada uno y el mejor segundo súper complicado y mañana por ejemplo si España ojalá que no pero perdiese frente Italia pues se quedaría prácticamente fuera de esa lucha por por meterse en las en finales que además en esta ocasión lleva un premio añadido siempre muy complicado parece que para Eurocopas para mundiales entre comillas es fácil entre comillas o más sencillo acceder a esas fases finales pero para llegar a semifinales Europeo sub veintiuno es muy difícil para jugar unos Juegos Olímpicos también los semifinalistas desde Europeo sub veintiuno jugará los Juegos Olímpicos el año que viene en en Tokio para cerrar esta presentación dejadme que os cuente una nueva secuencia del caso Oikos ya sabéis en caso que especialmente está tiene diferentes ramificaciones pero en el que ya sabéis que Carlos Aranda Raúl Bravo Borja Fernández el Valladolid el Valladolid Valencia el Huesca están metidos de lleno con problemas bastante serios e de un supuesto caso de de amaño de partidos ha habido una ramificación en ya sabéis que se ha levantado el secreto de sumario en el día de hoy del caso Oikos Ike ayer perdón y que va a ser público el próximo lunes han filtrado algunos algunos testimonios algunas algunas cosas de ese sumario eh ha desvelado y marque después también lo veían otros medios como por ejemplo también en el en el diario As algo que tenía que ver con Luis Rubiales con el presidente de la Federación Española de Fútbol no tiene absolutamente nada que ver con el Valladolid Valencia ya se lo adelanto tiene que ver con una supuesta confesión injusta no hablan de ilegales sino concesión injusta de un campo al Huesca supeditado además a la reacción de un libro por parte de peatón según el cual pues Rubiales Se lo concebía vale ya lo hemos contado antes en el tramo anterior de Carrusel con Dani Garrido y aquí lo volvemos a explicar lo que explican desde la Federación es que no hay nada lo niegan todo no hay nada ilegal no Ayna de injusto is sorprende el hecho de que salga todo esto lo que dice la federaciones lo siguiente es cierto el Huesca llamó a Rubiales le pidió un campo una concesión un campo éste le dijo que sí pero que lo tenían que hacer a través de Óscar Flick es él presidente de la Federación territorial a que corresponde es decir la Federación Aragonesa de fútbol eh FLI dijo que no que en caso de que llegase algo de dinero al Huesca iba a ir a un campo de fútbol base de de Theroux dice la Federación que hay murió el tema que no es una cosa suya sino que le dijeron vale pero que tienes que hablar con Óscar Flea además esta versión la Federación la hemos corroborado con el propios García dice que es así así que esas dos versiones y que concuerdan y que la sonda de peatón del libro es una cosa totalmente diferente así que aquí explicamos y ofrecemos las versiones de uno de otro pero que lo que ha salido hoy que también por ejemplo ha rebotado y ha sido rebotan en As punto como a lo largo de la tarde dice la Federación que no hay nada que lo niegan todo que no hay nadie injusto y que de hecho sorprende once y treinta y ocho diez y treinta y dos en Canarias la primera comunicación con el Arena Fonte Nova Messi evidentemente titular dentro de veintidós minutos es Argentina Colombia la segunda con el estadio de La Rosaleda un año más el Málaga seguirá en Segunda División estáis ante la antigua iguanas in también está Justo Rodríguez hola justo hola Álvaro buenas noches Santi Ortega como ha sido el partido porque el Málaga en el arranque del mismo se ha podido poner uno cero impuso dos cero que era lo que necesitaba

Voz 3 08:40 creo como un tiro no podía hacerlo de otra forma tenía que ir a por el encuentro y se encontró con el palo Ontiveros tres veces en esta eliminatoria dos en este partido ha habido opciones para el conjunto malagueño en ese tramo pero poco a poco después el Depor pudo frenar ese ímpetu necesario del Málaga controló la situación en el transcurso de del resto del partido alguna llegada más el Málaga pero fue en el deporte con oficio pudo llevar partidas al final después esa desgraciada jugada para el puerto de Málaga para Munir pues sentenció el el encuentro y la posibilidad de que el Depor acabamos de cuchara que su entrenador Pep Martí que era la viva imagen de la felicidad dentro de poco aparece quiso pongo Víctor Sánchez del Amo de la tristeza el Málaga no va a subir a Primera el Depor se va a la final a jugar o con el Albacete con el Mallorca

Voz 1 09:21 enseguida lo analizamos bien con Justo Rodriguez porque claro el Málaga ha acabado tercero se enfrenta al sexto pero es que se demuestra que en este play off de ascenso vale más efectivamente bueno si hay que recordar que ya desde hace algunos años en el caso de que hoy el partido hubiese acabado cuatro dos hubiesen el ida la prórrogas hubiese mantenido el resultado habría pasado el Málaga pero es bastante complicado quiero decir es es una lucha ida y vuelta y fuera vale más lo que ha pasado en el último no no se dos tres cuatro cinco semanas de competición que lo que hayas hecho en el mes de noviembre en el mes de diciembre enseguida andamos en ello con Justo Rodriguez pero Santi relatan los esa imagen que comentábamos en el eh con Dani Garrido un carrusel de Al filo de las once de la noche que yo hace tiempo que no lo había visto aquí en en en en España de todos los jugadores del Málaga haciendo una hilera enfrente de los aficionados y la mitad de ellos llorando

Voz 3 10:08 calidad ahí tierra había jugadores llorando y los aficionados enloquecidos gritando Málaga hay buen obligaron a salir a Munir que echaba el chaval destrozados e inaudita porque es que el equipo acababa de confirmar de certificar otro año más en la segunda división pero ha sido realmente llamativo toda la plantilla en una hilera en el área grande mirando a los aficionados y un criterio animando y aplaudiendo ha sido realmente llamativo yo no lo había visto tampoco

Voz 1 10:30 ahora aparece Bolegi Víctor Sánchez del amor que no sé si tenemos oportunidad de escuchar a Víctor llegaron son buenas pues igualmente volvemos enseguida gracias hasta luego hasta luego justo en ha pasado algún futbolista que palpas ahí Álvaro que ya tenemos aquí Adrià perfecto

Voz 4 10:46 buenas noches es decir algo no

Voz 1978 10:49 pues sí por decir algo la verdad noche dura hay y seguramente que nos lleva unos cuantos días

Voz 1204 10:56 Álvaro ya te escucha Adrián a ver qué te cuenta bueno porque ha habido como bien decía una imagen ahí llorando todo el mundo Munir bueno mucha cosa

Voz 4 11:05 hola buenas noches

Voz 1 11:08 a ver en directo a Adrián escuchas bien

Voz 4 11:12 si te escucho

Voz 1 11:14 sólo me sale decirte lo siento de verdad porque hoy lo habéis intentado absolutamente todo estábamos comentando antes en la presentación también en la redacción que Ontiveros ha pegado tres balones al palo en la eliminatoria sabes si esos tres balones hubiesen ido un poquitín va ligado un poquito más a la derecha

Voz 1978 11:30 está dentro no sé si decir que no esa falta una pizca de suerte pero bueno lo que sí que es cierto que la eliminatoria se los puso en contra en quince minutos el en Riazor donde creo que fuimos nosotros los que abrimos la eliminatoria con bueno con con nuestros errores de los que desaprovechó el deporte es un gran equipo hemos sido un equipo que hemos intentado ser protagonistas durante los dos partidos de la eliminatoria ya es duro porque creo que llevábamos en un gran momento hasta final de temporada

Voz 1 12:06 en cómo eran las caras en el vestuario quiero decir es que es que la imágenes explícanos de en la hilera todos los jugadores la la mitad de vosotros llorando los aficionados aplaudiendo quiero decir que que en otro caso no podría haber dicho el Málaga uno de los presupuestos más importantes de la categoría habiendo acabado tercero que iba a haber acabado con silbidos todo lo contrario quiero decir yo yo creo que es sano también que pase esto es decir acaba el partido lo habéis dado todo no lo había logrado el objetivo final la afición está con vosotros eso sea palpar

Voz 1978 12:36 en nuestra afición es única se ha demostrado durante la temporada se ha demostrado esta noche se ha demostrado después del partido y seguramente se siga demostrando en las próximas temporadas ellos son patrimonio de no sólo de este club sino de esta ciudad y son parte importante para nosotros es un jugador más y siempre es necesitamos con con nosotros Si yo siempre están siempre están ahí en cualquier situación cómo te imaginas El Vestuario ahora mismo pues está muy mal pero bueno toca levantarse porque prácticamente dos semanas estamos otra vez preparándonos para para encarar una nueva temporada

Voz 4 13:17 estamos convencidos que vais a pasar anoche tu dormidas diciendo seguro que pasan seguro que pasamos seguro que pasan por supuesto

Voz 1978 13:24 yo creo que si uno no no no cree las cosas si no las visualiza es es complicado conseguirlo

Voz 4 13:29 de la prensa algún apelativo a lo que ha pasado hoy una decepciones que fracaso a mí no me gusta decir la palabra fuck en el mundo del deporte pero quiere decir el Malaga

Voz 1 13:37 la siempre aspira subir a Primera División

Voz 1978 13:40 una ciudad medio millón de habitantes menos que no obviamente eso es un club que bueno que por todo creo que es un club que espera que está en primera división

Voz 5 13:50 yo lo único que tengo

Voz 1978 13:52 es tristeza tristeza pero bueno esto sigue cuanto antes te levante

Voz 5 13:58 sí sí Ibeas que

Voz 1978 14:01 que que bueno que que el fútbol siempre da nuevas oportunidades pues creo que que es cuando empiezas otra vez a ganar

Voz 4 14:07 vas a seguir el año que viene

Voz 1978 14:09 bueno co renueva esta temporada para tres para tres temporadas más sin saber cuál iba a ser el futuro deportivo del del equipo entonces bueno soy el capitán del equipo en principio voy a estar aquí

Voz 4 14:24 que que desconecte las vacaciones que tenga las dos o tres semanas que tengas un abrazo gracias hasta luego

Voz 1 14:31 así Adriana indirecto aquí en el último tramo de Carrusel dando la cara después de ese partido en el que el Málaga pues no ha tenido la apuntes aún muy complicada era minuto ochenta y dos Se le escapa el balón y no para de llorar de ahí a que acabe el partido no le cae el mundo encima encima bueno luego le hacen salir

Voz 1204 14:46 los aficionado de la grada de animación hay muchísima gente que todavía no se había marchado del estadio es que Munir eliminatoria en Riazor no estuvo bien no estuvo bien y hoy tampoco ha estado bien no sabemos qué pasa por su cabeza silo de la Copa de África con Marruecos bueno pues todos estos líos que si voy que si no voy que si me dejan que pido permiso Salmo mejor le ha podido afectar pero

Voz 4 15:13 realmente las cosas como son iba cero cero

Voz 1204 15:16 estaba muy poquito minuto no le han marcado el gol y era muy difícil que el Málaga pudiera remontar la eliminatoria

Voz 1 15:23 seguida saludo Adrián candeal que está en otro punto de la zona mixta verse tenemos oportunidad de hablar con alguno de los futbolistas del Deportivo La Coruña con el instar después de la victoria pero mientras tanto te pregunto justo a partir de ahora qué quiere decir el Málaga no es un equipo cualquiera en el fútbol español no no es un equipo que se va a conformar con estar en en segundo Disseny seguro que este equipo no baje cuál va a ser el compromiso de de Al Thani de cara a ver qué se construye de cara al año que de la segunda división es complicadísima cuarenta y dos jornadas sin tener que jugar otros Padró partidas es decir es

Voz 1204 15:52 eterno que es un problema ahora que vienen por qué

Voz 4 15:56 haga cobra hoy al seguro de la Liga de Fútbol Profesional

Voz 1204 15:58 todo todo esta temporada pero se va a acabar acaba ahora viene otro problema tiene muchísimos jugadores que están cedido por otros equipos con fichas altísimas Michael Santos Juanpi que el que recuerde mi que él Villanueva Rosales un montón de jugadores y otros que están aquí mucho son cedido pero que también tienen fichas altas señor Al Thani como tú decías Álvaro ahora mismo ha perdido el juicio con

Voz 1 16:27 la cadena hotelera Blue Bay por el cuarenta y nueve

Voz 1204 16:30 dentro de sus acciones y la dirección del club salió la sentencia hace unos días todo se ha paralizado para ver qué pasaba con este Málaga Si subía no subía y ahora empezará bueno la maquinaria suponemos porque tiene opción de recurso el jeque de recurrir esa sentencia y a ver qué es lo que pasa si dirige Blue Bay sigue todo igual que dinero buena mete porque dinero poner no van a poner eso te lo por seguro al revés cobren tanto él como sus hijos por ser miembro del consejo de administración bueno se ha visto que que el equipo con nació consistente y la faltado muchísimas cosas el futuro una incógnita como todo esta temporada quiénes

Voz 4 17:09 eh que acabó tercero de Sarajevo contra el sexto que ha demostrado que este play off es es muy perro por decirlo me es muy perra mucho mucho mucho ahora sí

Voz 1204 17:19 el Depor bueno sin desmerecer ni el Mallorca ni el Albacete es uno de los que más opciones tiene de de ascender

Voz 1978 17:26 como viene que entró en la última jornada

Voz 1204 17:28 a lograr remontar en Riazor totalmente logró ganar hoy aquí

Voz 4 17:32 el año pasado cayó y fue tercero en Zaragoza el tercer el Zaragoza donde siguen en Segunda División sí sí así es

Voz 1 17:40 más a unos a otros unas temporadas de podrá beneficiar y que estéis ahí tercero casi peleando por ser segundo ascender de manera directa y que otro pues haces un gran rus final esprín final de temporada te mete sexto tienes la opción del Deportivo que está a dos partidos de de meterse en primera división un abrazo justo ánimo otro están otro punto de la zona mixta enseguida vamos a ver en el Palacio de los Deportes en el centro de Madrid con Joe Óscar Quintana también con Marta Casas a ver si tenemos opción de charlar con con algún jugador del Real Madrid se ha puesto uno cero el Real Madrid arriba en esa serie final de la Liga Endesa ACB frente al Barça pero otro punto de la zona mixta de La Rosaleda San Adrián Adrián

Voz 1709 18:12 hola muy buenas y en el Deportivo de la Coruña todo lo

Voz 1 18:14 contrario a han aguantado especialmente en ese primer tramo de la de la primera parte donde donde el Málaga ha lanzado un balón al palo los primeros diez quince minutos han sido de asedio ICO mucho mérito y al final además marcando algo de Bergantiños

Voz 1204 18:28 sí impensable además fíjate hace

Voz 1709 18:31 hace un par de jornadas au tres el estaba completamente fuera y es como un muerto que que empieza a tener una vida impensable y ahora como decía ahora justo es que yo creo que es uno de los favoritos es el favorito para poder conseguir el ascenso ha sabido competir ha sabido sufrir ignora la fiesta que la tengo aquí a mis espaldas está el bus del Depor yo creo que hay mucha escuchas y nos acercamos un poquito las versiones si la alegría eh por el micro eh

Voz 1 18:53 a larga larga ese abrazo hombres envergadura

Voz 1709 18:56 qué Vesta los del Norte somos somos ágiles y fuertes están cargando a la las pizzas yo creo que muy sano no es pero bueno lo que es lo que ahora intentarán es me están echando beber aquí bueno no hay manera pero yo escuché música y escuche sonrisa así la celebración que han tenido con los trescientos que han venido aquí en Málaga fue fue impresionante vamos a acercarnos a Álex Bergantiños enseguida lo vamos a tener en directo así que si sigue os apetece Dios os pido pasó entonces

Voz 1 19:21 capitán del Depor que vamos es tan contento

Voz 1709 19:24 hicimos aquí en el en el vestuario blanquiazul en se

Voz 1 19:26 queda vamos con ella mira vamos a aprovechar tengo aquí a José Palacio porque dentro de diez minutos es el Argentina Colombia lo vamos a contar aquí no va a ser una retransmisión al uso porque vamos a tener también una podrá de la selección femenina de de fútbol vamos a estar con Vicky Losada con Luis de la Fuente con Mela Chércoles en fin va a ser un programa normal pero que también va a estar un poco un poquito centrado en esa Argentina Colombia que arranca en diez minutos José Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas y todo el enésimo intento de Messi por conseguir un título

Voz 1038 19:52 sí el enésimo intento de Argentina por conseguir un título año desde el año noventa y tres en la Copa América yo no sé si te suena un tal Fernando Redondo Diego Pablo Simeone Néstor el Pipo Gorosito al tercer miembro de esa medular caro con Redondo Simeone y el Pipo Gorosito ya Ruth Gabriel Omar Batistuta que marcó un doblete en la final y que esa es la última vez que ha levantado un título a Argentina y fíjate que llevan diecisiete torneos jugados en total entre mundiales y Copas Américas siete finales perdidas y sobre todo viene Leo Messi de tres palos gordos dos en Copa American de Chile esa final ante Alemania del Mundial

Voz 1 20:28 si no van bien las cosas veremos hacia otro ataque por dejar la selección argentina enseguida compró en alemán Gustavo López y con José Palacio ahora sí Adrián creo que estás con protagonista

Voz 1709 20:36 sí estamos con el capitán del Depor al es anotó tan emocionado porque vaya Gestha ha conseguido el Depor muy buenas

Voz 1201 20:41 no no gesta todavía no hay ninguna no sabemos que nos hemos metido en la final pero quedan dos partidos yo si no conseguimos el ascenso está haremos igual que que el Málaga Hoy no así que tranquilidad intenta recuperar bien y saber que que hemos hecho un paso importante pues eliminando a todo un equipo como el mala

Voz 4 21:01 escucha el capitán del Depor Álex Bergantiños buenas noches hola buenas enhorabuena eh

Voz 1201 21:07 gracias Juan ser que suena en El Vestuario

Voz 1 21:09 el Deportivo de la Coruña que me decía antes Adriano nos escucha la música desde la zona mixta que ponéis de lo que se pone ahora de reggaetón no o queso en el vestuario deportivo

Voz 1201 21:18 sí un poco a poco variado de todo también es decir a mí bueno

Voz 4 21:23 yo no sé que el de ahí que no tenemos bastante tienes con el capitán más si si vemos rostros marrones pero eso

Voz 1201 21:31 yo ya que queda más para los jóvenes que tienen ahí en Spotify ya a todo

Voz 1 21:34 meter en ha sido el gol más rápido de tu carrera quiero decir porque yo creo que incluso iba fuera eh

Voz 4 21:39 muy al palo iba fuera no lo tengo muy claro

Voz 1201 21:42 sí un poco el momento sensación de bueno tengo que terminar la jugada Hay intenta que vaya por dentro le he pegado un poco a Isco no con el empeine y la verdad es que no sabe muy bien cómo ha entrado porque me ha tapado el Defensor yo supongo que Munir estaría pensando un poco en coger para salir a contra hay un poco pues la el poco efecto que pudiera llevar a la ha engañado hoy ha dicho que la habían sufrido mucho

Voz 1 22:07 en el tramo inicial de la primera parte crees tú que haya estado la clave incluso Ontiveros ha lanzado un balón al palo el haber aguantado ahí en esos primeros diez quince minutos clave para la victoria final

Voz 1201 22:17 sí por supuesto está claro que yo creo que el objetivo es el Málaga era ir al al dos cero insiste pusieran uno cero pues lógicamente a nosotros nos iba a hacer dudar mucho más si ellos iban a coger mucha confianza han tenido opciones con Ontiveros como dices una falta algún tiro cruzado al palo que que ha pegado y ahí podría ver cambió la eliminatoria pero bueno yo creo que hemos madurado el partido defendiendo bien como bloque hay quizás el lo único que la única pega que no ha quedado es sobre todo en la segunda parte tener alguna transición más limpia porque con nuestra gente refresque pero que que había muchas espacio así podíamos haber hecho más daño

Voz 1 22:51 habéis llegado muy bien a este tramo final de temporada porque ha sido una temporada un poquito de vaivenes pero es que en esto del play off Alex lo importante es estar bien ahora en el mes de junio estas dos semanas lo lo lo de antes no importa para nada

Voz 1201 23:06 sí por supuesto yo creo que el equipo tuvo un bajón muy importante en marzo abrir que nos hemos quedado muy descolgado Si sino entramos en play off pero como tú dices ahora gente que ha tenido problemas de lesiones como fe de Carlos Borja Quique han llegado muy bien con esa chispita ahora al final hay y es la que puede marcar diferencias no además creo que creemos yo he pasado por momentos de mucha tensión para poder entrar en playoff y eso también ha dado madurez al al equipo de afrontar momentos delicados sí de mucha tensión con en este tipo de partidos

Voz 4 23:38 dos para acabar te dejamos tranquilo Alex una Albacete Mallorca mañana va a ser el partido

Voz 1201 23:44 no lo sé no sé quizás ser desconectaron poco porque no es algo que depende de nosotros los conocemos bien sabemos que van a ser dos rivales duros sea cual sea Hay tampoco pensar mucho más saber que el jueves a jugar en Riazor tenemos la vuelta fuera sea cual sea el rival intentará sacar un buen resultado en la ida como ha sido en esta eliminatoria

Voz 4 24:02 por último como capitán como has llevado todo el asunto de Íñigo López el hecho de que el Deportivo le haya apartado de la entrevista que concede el mundo el hecho de que el Deportivo al día siguiente la apartara has podido hablar con él tú como capitán

Voz 1201 24:19 bueno está claro que son así no es una situación agradable

Voz 6 24:24 yo lo que puedo transmitir es que él

Voz 1201 24:26 en todo momento se ha comportado excepcionalmente el Vestuario ha entrenado como el que más es una cosa que que viene del año pasado no no sé hasta qué punto los tiene respeto

Voz 1 24:36 has hablado con Helga él el del club el club te comunicó que él iba a apartar como capitán para que se lo dije esas al resto del grupo cómo fue

Voz 1201 24:43 sí sí a nosotros no se lo comunicó Carmelo que había un expediente que tenía que que apartarlo temporalmente porque estaba inhabilitado oí nada más ya digo no son cosas personales

Voz 4 24:55 y a otros equipos del año pasado

Voz 1201 24:57 será la justicia la que tenga que investigar oí pues sí

Voz 6 25:01 eh

Voz 1201 25:02 considerar lo que lo que corresponde a cada responsable de de momento como dije desde el principio de presunción de inocencia para todos que investiguen y que al final los que hayan ha hecho algo ilegal que que pagan las consecuencias Alex un abrazo corte más de un abrazo muy en el micrófono de Adrián

Voz 1 25:19 Dall cerramos también contigo el bueno el Deportivo de la Coruña quedó sexto con lo cual el partido de ida seguro lo va a jugar en su estadio el próximo jueves a las una de la noche imagino que Riazor estará a reventar

Voz 1709 25:29 si el handicap es que es entre semana pero bueno llegados hasta aquí yo creo que Riazor ya lo asegurado Martí se va a llenar haber un ambientazo y luego el factor cancha a favor pues va a ser del del crearle en la eliminatoria de de mañana pero ya te digo que el deporte pues con una energía extra no la que tiene las piernas de los jugadores que están muy cargados pero

Voz 1 25:47 esa emoción ese subidón que tienen es un arma importantísimo e Adrián un abrazo feliz regreso un abrazo doce menos cinco once menos cinco en Canarias hemos empezado en el estadio de La Rosaleda mañana también estaremos muy pendientes ese partido ante el Mallorca dos a cero en la ida después también con Juanma Sevilla con Pedro morlacos haremos la previo desencuentro el Palacio de los Deportes en el Bicing Center está Francisco José Delgado Pacojó la Joe hola Álvaro muy buenas el Real Madrid ha pasado por encima del Barça yeso

Voz 0699 26:14 si me equivoco corrígeme es noticia en esta temporada sí sí sí que es noticia es noticia en esta temporada porque hasta ahora el Real Madrid que no podía con el Barça Pesic le tenía absolutamente tomada la medida hoy ha sido un paseo veinte puntos de diferencia pero si me permites antes de que te explique el partido y ha acabado el parque hace una hora así que creo que está Marta Casas con protagonista llamó antes de de que se vayan

Voz 7 26:40 qué tal buenas noches hola Marta bien salido de la ducha con una sonrisa porque se ha conseguido una victoria muy importante gustaba John muy buenas noches qué tal buenas noches una victoria muy importante empezar a ser una final con con una victoria tan contundente además contra un equipo contra como el Barcelona siempre es importante imagino no

Voz 0998 26:55 bueno lejos de la victoria las sensaciones que tenemos nosotros de de haber hecho un buen trabajo pero yo creo que no hemos hecho nada esta serie es una va a hacer una serie difícil partido a partido soy yo qué hay que desconectar esta noche y estar preparados para el lunes que que va a ser igual una guerra de mucho contacto en partido partido duro ellos buena van a apretar iban a ser el ajuste seguramente tenemos que estar preparado nosotros para para esa esa batalla

Voz 7 27:22 ya decíamos en la retransmisión en Carrusel Gustavo que había salido con los ojos inyectados en sangre desde el primer momento que se ha notado

Voz 0998 27:28 a muchas revoluciones además sí la verdad es que desde el inicio los los Íñigo que iniciaron pusieron el nivel muy alto oí bueno no nos ponen a nosotros también en ese en esa dinámica salir a hacer todo lo posible por por el defensa defensa canasta a canasta yo qué eso lo esa es la clave de nuestro pueblo que nos ha mantenido muchos años aquí

Voz 8 27:50 a Gustavo viendo el marcador en no sólo son los ochenta y siete puntos que ha anotado al Real Madrid es que había dejado al Barça en sesenta y siete quiero decir atrás había estado muy muy sólidos

Voz 0998 27:58 yo creo que lo lo importante de todo esto es el es el inicio del del partido el el nivel defensivo que que sí que se puso oí bueno ellos también tuvieron un porcentaje de tiro muy bajo como él lo hice de gracias a nuestra defensa pero hay que hay que seguir en esa

Voz 8 28:16 oye llamarme loco pero yo viéndose el arranque del partido y el desarrollo del partido era como si estuviera jugando que haber la segunda parte de la final de Copa quiero decir que teníais unas ganas a este partido que ya es trascendente que que que Morilla morir