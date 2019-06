Vicky Losada: "Fuimos muy superiores contra Alemania, pero tenemos que tener un poco más de maldad"

No hay resultados

Voz 1914 00:00 hola Álvaro muy buena así con una de las futbolistas importantes de esta selección española ha vivido muchas cosas algunas buenas otras no tan buenas yo creo que está en su mejor momento elegida en el once en el once ideal de la Champions este año es la figura del Barça es una de las figuras de la selección te escucha en el Larguero Vicky Losada Álvaro

Voz 1 00:19 hola buenas noches hola buenas noches ya se siente uno en los nervios previos a que quedan dos sólo tan sólo dos días para ese gran partido contra chino bueno

Voz 2 00:28 bueno a uno aún no porque sino madre mía de lunes no podemos

Voz 3 00:31 a pegar un tiro

Voz 1 00:34 contra China en el último partido del grupo es es que es casi una final acabar primera segundas terceras cuartas leáis muchas vueltas a eso no

Voz 3 00:42 no como tú dices nos lo tomamos como una final así que lo importante es fácil es ganar

Voz 1 00:48 ganar y esperar a ver en qué posición queda ahí

Voz 3 00:51 sí bueno pero mientras consigamos

Voz 1914 00:54 el el el pase a la siguiente ronda

Voz 3 00:56 lo importante es ganar y luego pues quién venga a prepararlo

Voz 1 00:59 que sea Estados Unidos

Voz 3 01:01 aunque sea Estados Unidos hemos tenido la suerte de poder enfrentarnos a ellas las conocemos de sobra yo creo que estamos preparadas para para enfrentarnos a cualquiera estamos hablando de que estamos en un Mundial

Voz 1 01:11 hemos tras seis el otro día frente a Alemania a pesar de la derrota os quedáis con un sabor más dulce que agrio por el hecho de haber jugado contra una potencia mundial como aliados como Alemania de haberlas estudiado de tú a tú

Voz 3 01:23 bueno yo creo que sí demostró que no estamos tan lejos creo que fuimos muy superiores sobre todo me gustaría destacar la primera parte que para mí fue muy muy muy buena pero tenemos que tener un poquito más de maldad ahí arriba y las ocasiones que tenemos tenemos que que meterlas

Voz 1 01:37 eso es lo que habéis hablado después lo habéis dado muchas vueltas a la cabeza al al al partido de de lo que tenemos que mejorar

Voz 3 01:44 bueno muchas vueltas tampoco no es cuestión aquí de machacar de mentalmente porque tenemos otro encuentro pronto pero sí que es cierto que tenemos claro que que que hay que meter esos balones cuando llegamos a Río

Voz 1 01:54 no habéis tenido que apoyar mucho a Marta Torrejón por esa situación que dio origen al gol de Alemania justo en el tramo final de la primera parte no ha hecho falta

Voz 4 02:03 sí la verdad es que no el cuando hay un fallo suena épico pero no lo es es fallo de todas y la verdad que no se ha hablado mucho de ya está bien ni

Voz 3 02:12 está acostumbrada es una chica con un bagaje muy grande

Voz 1 02:15 y os pasa por la cabeza no pasar octavos

Voz 3 02:19 ahora mismo sinceramente la verdad que no no vamos a perder ni un segundo en pensar en algo negativo como es eso

Voz 1 02:26 en el plano personal el el hecho de haber sido sustituida al descanso frente a Sudáfrica no haber jugado contra Alemania a ti te afectado que quiero decir no no eres una jugadora cualquiera dentro de lo que es el fútbol femenino en España

Voz 3 02:39 bueno yo creo que el partido se dio así que se necesitaban cambio Si me tocó a mí y bueno al final la es el equipo y ojalá pueda tener más minutos Si yo estoy preparada para cuando el mister quiera contar conmigo explicó el míster el hecho

Voz 1 02:53 sé que no jugará frente a frente a Alemania no

Voz 1914 02:57 no bueno yo no no no he tenido

Voz 3 02:59 es una explicación pero bueno al final eso va con la profesionalidad al final somos muchas si hay mucho nivel

Voz 1 03:04 eh lo sabes qué bien quiero decir ya eres una de las veteranas quiero decir jugar jugar frente a Alemania me imagino que fue un palo para y no sé si las dado vueltas a eso o no

Voz 3 03:15 no yo sigo trabajando y preparada para cuando el míster me da la oportunidad ahí estoy estoy acostumbrada de vivido he vivido mucho aunque sea

Voz 1 03:25 Sonia ultimando

Voz 1914 03:26 bueno yo le quería preguntar por el equipo chino es un equipo aguerrido es un equipo muy compacto es un equipo duro

Voz 3 03:35 suena a tópico también pero estáis preparadas para esa batalla yo creo que lo más inteligente por nuestra parte es no entrar en ese contacto son muy agresivas y nosotras tenemos que hacerlo bien con el balón

Voz 4 03:46 mover el balón rápido oí eso va a hacer que pues el contacto pues no

Voz 3 03:50 tengan tiempo para ello Vicky que haya muchísima suerte beso muchas gracias saludo

Voz 1 03:54 Sonia mañana entrenamiento oficial previa al partido del lunes