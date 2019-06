Augusto Fernández: "Marc Márquez es mi ídolo, por lo que está consiguiendo y la manera en que lo hace"

Voz 1 00:00 mundial de velocidad este fin de semana con el Gran Premio de Catalunya hay como siempre cita obligada con Mela Chércoles hola Mela muy

Voz 2 00:05 buenas noches bajaba Salvador esto cómo está ahí

Voz 3 00:08 Izar muchas cosas mañana las carreras en los horarios de siempre que después no relatará sin Moto GP con pole para coartar Haro segundo Márquez el Mundial que este increíble pero en siempre nos gusta cada vez que cita del Mundial de de motociclismo de velocidad charlar con alguno de los nuestros y hoy me he fijado especialmente en Moto2 con la pole de un chaval de veintiún años de Madrid que se llama Augusto Fernández

Voz 4 00:29 sí desde Madrid pero solamente estuvo allí porque ponerse a Palma de Mallorca se yo le llamo el mallorquín de Madrid es lo bueno de él es que voy a conseguir su primera pole mundialista detuvimos en El Larguero el viernes del Le Mans lo el viernes Le Mans o el de Jerez

Voz 3 00:46 el Jerez aparece

Voz 4 00:48 después una fractura de cúbito y radio te pero Argentina IVE te has de alguna manera lo decimos porque en ese gran España el domingo hizo su primer podio mundialista repitió tercer puesto también en la siguiente cita de fuera de Francia ahora en Cataluña de Montmeló a conseguir su primera pole mundialista y mañana va a ir a por la victoria no oculta su gran deseo así que no les puede la presión ni mucho menos Augusto Fernández otra cosa es que pueda competir conseguir pues la competencia es muy dura saldrá en primera fila acompañada de Thomas Luthi Sal Lou ir detrás Navarro con las citas que está muy fuerte al Smart que está entre las dos últimas carreras y su compañero y líder las Arri que saldrá séptimo cesta escuchamos ya en sintonía de del carrusel barra Larguero como digo yo

Voz 3 01:33 del Carrusel Deportivo carencias es complicado agosto Ferrando es buenas noches hola qué tal cómo va llevan esos nervios previos a la carrera después de haber conseguido la pole ya lo sientes ahí el mariposa

Voz 1621 01:45 bueno más que nervios ahora mismo ganas muchas ganas de empezar la carrera pole position la verdad que muy contento tuviera de Mi vida Hay ahora mismo gana seguro que cuando me acerqué

Voz 5 01:54 las la la carrera de área a poner más se dioses pero pero de momento gana

Voz 3 01:59 dime la verdad que ahora a nosotros no nos escucha nadie vas a poder dormir tranquilo no

Voz 5 02:03 ostras lo voy a intentarlo pero pero no va a ser fácil

Voz 1621 02:07 que que espero dormir bien porque mañana va a hacer

Voz 3 02:11 en te esperabas esta pole sala llegabas esta mañana diciendo has hecho buenos entrenos libres hoy voy a hacer la pole

Voz 1621 02:18 pues la verdad es que no he porque ayer fue muy bien terminamos en pensamiento de todo con una temperatura más unos parecida a la que iba a ser cuál y no pero esta mañana puede la bastante mal y poco perdidos no han ido muy rápido lo es espíritu pesaban parecía que otro paso

Voz 6 02:40 si no poco

Voz 1621 02:43 preocupados no de cara te cada cual y de cara a la carrera pero miramos y manejar bien las condiciones otra vez llegaron ayer y nos hemos defendido bien

Voz 3 02:53 a ti te gusta igual es una tontería que te lo pregunta pero bueno yo te lo pregunto es un acto en para es mejor pilotar con calor o con un poquito más fresquito lo notas tuvo bueno bueno aquí

Voz 1621 03:04 aquí me está yendo mejor el calor porque con calor la gente tiene más problemas todos tenemos más problemas tenemos menos que la moto Bayram hace tiene menos agarre

Voz 7 03:16 la mejor

Voz 1621 03:19 no sé por qué pero puedo puedo estoy más igualada los demás esta mañana pues él no tenemos la puesta a punto ideal como para que hagan los demás aprovechen su su pues entonces perdemos un poquito las cosas cuando se ponen difíciles pues hemos podido igualar no los demás

Voz 3 03:33 cuando has encendido el móvil cuántos mensajes tenías

Voz 2 03:36 bueno un encendido en ese país

Voz 5 03:40 hace un momentito y he visto mucho follón y luego bueno de la vida de todo

Voz 3 03:46 al ser en casa es más especial esta pole

Voz 1621 03:50 sí y además aquí se cumple un año cuando cuando debuté con el con el con el equipo en el en el Mundial sí sí la verdad que que bueno pues aquí

Voz 6 03:59 a está ya amigos

Voz 7 04:03 la afición y la verdad que mola mucho hacerla hacerla que te imaginas ganar

Voz 3 04:08 la mañana

Voz 7 04:10 sí imaginarme si si me imagino porque Bono estado están a la cola en cuanto a Raúl Morodo vamos mal

Voz 1621 04:17 sí es verdad que ha hecho la pole pero te puedo decir que si el de los seis primeros en poco más de suerte porque somos esta en la misma décima estamos todos muy apretados y y mañana va a ser una carrera durísima pero vamos tenemos las mismas posibilidades que que otra más

Voz 3 04:34 cuando lo has imaginado lo has imaginado por la noche mientras soñaba So Ho uñas despierto continuamente de me imagino como cuando va a ser mi primera vez venga en Catalunya sonando el himno español mañana

Voz 1621 04:45 sí sí la verdad que llevo tiempo soñando lo despierto de noche de todas las maneras de cada vez estamos más cerca si Bono cada vez sueño más y lo lo veo más cerca pero a la vez estar diciendo no nada espero que mañana una buena oportunidad como he dicho siempre las carreras anteriores pues tampoco el cual si al fin al cabo he sacado el ritmo de carrera que tienen los primeros ido remontando posiciones y mañana es una oportunidad que bueno sin excusa como como dije antes pues salimos adelante y tenemos la oportunidad de de hacer una buena carrera

Voz 3 05:16 vela para tener veintiún años la primera vez que hablo con él habla muy bien eh os encima de la moto genial pero hablar también a lo bastante bien

Voz 4 05:23 cabeza bien amueblada simpático medalla no se le da mal las conquistas o lo que me han contado con las redes sociales e un poco pirata también aunque no parece que bueno bueno bueno

Voz 2 05:34 no Augusto había algo ya por favor vale vale ya vale ya

Voz 4 05:40 hoy hoy sigue el hecho un favor y Augusto porque estaba en la rueda de prensa oficial en su primera comparecencia estaba el hombre y ha hecho su intervención en inglés la que le tocaba de rigor y nadie le preguntabas lógicamente os preguntamos a cuarta Haro a Márquez y los integrantes de la primera fila le hecho una pregunta para que nos contará que sentía estando ahí al lado del jefe yo ha confesado que su ídolo a Marc Márquez y Marc recogió el testigo y quiero que te cuente lo que le ha dicho y sentido de la LOE esas palabras de mal gusto

Voz 1621 06:11 pues la verdad es que que me quedaba pues cuando te agradezco no era la ruta que les buenas tardes

Voz 8 06:17 ahora

Voz 1621 06:18 para bueno la verdad que escuchando lo pues yo yo tenía dudas hasta si sabía quién era yo

Voz 2 06:25 porque a saber quién eres tú llevas que estéis tú tercer año en el Mundial no

Voz 9 06:32 bueno el primero completo así tercero

Voz 7 06:36 lo primero competen al final hecho una mitad del año pasado

Voz 9 06:39 sí yo unas respirar pero pero sí

Voz 7 06:42 el primero completo y primero que estamos asomando la cabeza por delante entonces bueno este hombre no sabrán y y quién soy

Voz 1621 06:48 no he dicho bueno que sí que que no habla con su hermano

Voz 7 06:52 al final pues estamos ahí con con Alex estamos pelea

Voz 1621 06:56 y por estar ahí arriba ahí sí que comentando a sales no hay nada bueno ha tenido un par de buenas palabras también de de pilotaje y explotar

Voz 3 07:08 es salas agradecido después de la rueda de prensa

Voz 5 07:10 si hubiera hecho llevarse muchas gracias límite venga dale gas mañana igualmente Álvaro sólo les falta pedirle un selfie se ha quedado con las ganas de hacer

Voz 2 07:21 vamos a ver mañana abre mañana es es tu ídolo Marc

Voz 1621 07:26 sí sí sí la verdad que que lo admiro por bueno por lo que está

Voz 7 07:29 de la manera que lo que no yo creo que es el ídolo de muchos pero pero hoy

Voz 1621 07:35 me fijo mucho en cuanto pilotaje que que tiene Si y al final

Voz 4 07:39 muy mal por mi parte la última

Voz 3 07:42 cuando claro yo aquí tengo puesto Madrid veintiún años pero en la introducción de Mela decía así Madrid pero así fue a Palma Londres cuéntame tu vida básicamente

Voz 1621 07:52 bueno yo nací en Madrid porque en de Madrid pero yo de Man conozco pues las navidades y un par de veces a ver a mí

Voz 2 08:00 dónde está la Puerta del Sol la Plaza Mayor vale muy bien bien bien en el Bernabéu

Voz 1 08:07 que tú has ya sabemos de qué pie cojea ya lo sabemos ya lo sabemos

Voz 1621 08:12 pues bueno con dos meses prácticamente me fui nos fuimos a Mallorca por trabajos en mi padre y tiene recibir ahí me creaba ahí tengo mis amigos ahí y lo tengo todo aquí yo sé que yo me considero no más bajos

Voz 3 08:24 más mayor y vamos a dejar descansar al crack que mañana tiene una prueba la prueba difícil ahí en Moto2 tu compañero de equipo espalda verdad líder del Mundial tanto tanto hay órdenes de equipo no quiero decir si tu ganarlo eh

Voz 1621 08:38 no no no no no mañana en carrera

Voz 10 08:40 la

Voz 4 08:41 pero es que además

Voz 3 08:44 Mela la última Crack

Voz 4 08:46 lo que vimos rojo tiene Sito Pons para elegir pilotos para HP cuarenta tiene al líder del mundial yo diría que a la nueva joya de la categoría que tiene Sito Pons Augusto para elegir también

Voz 1621 08:59 bueno sí que es verdad que que con Maverick con Alex Paul citó y entonces están en Moto GP espero

Voz 9 09:11 y es que del salto oí la verdad que bueno aquí tiene equipo decir que con Sito con todo el equipo técnico todos nos llevamos muy bien hasta con como veis la partida la muchas veces trabajamos juntos todo todos compartimos todo ahí estoy muy bien en este equipo la verdad que es una de las cosas que hace que que las cosas salgan no él es sentirse bien en el equipo pues ha ayudado mucho

Voz 3 09:36 Augusto mucha suerte para mañana ganas mañana tienes que entrar en Carrusel por la noche

Voz 2 09:41 venga un abrazo hasta luego

Voz 3 09:46 Augusto Fernández pole en Moto2 otra de nuestras joyas y es que el motociclismo español está como está en vamos a resumir las otras dos cilindradas en Mela Moto GP mañana cuarta raro me decían justo antes de entrar a a que a las once y media el programa cuarta no puede convertirse mañana en el piloto más joven en ganar una prueba de de Moto GP en caso de que gane

Voz 4 10:07 es la última oportunidad que tiene de conseguirlo efectivamente cincuenta y un días si no recuerdo mal Márquez lo consiguió en dos mil trece con veinte años y sesenta y tres diez y que mañana es la última opción de un sabio que ya que el récord de la pole más joven de la historia de lo visto en Jerez tiene ritmo iba bien lo que pasa es que dice el francés que el objetivo real no es quitarle el récord a a Marc es algo que ni lo que piensa sin aprender de él o sea que es un buen planteamiento el que tiene es modesto lo que pasa es que a la hora de bajar Flavio en el caso ya te digo yo para ir a por todas y Ojo destacar que Márquez ha dicho se encuentra más cómodo que Mullelo sales segundo su principal rival por el título está por detrás de Dovizioso se ha clasificado sexto eso sí con bicis solar una posición en la parrilla porque Madrid ha sido tercero en la clasificación han penalizado con tres posiciones por molestar y me quedarse misma trazada de molestar a Fabio cuarta raro así que tanto Dovizioso como Rosicky Pintos y Morbidelli que ha sido cuarto ganan una posición en la parrilla yo con Álex Rins que parte octavo ahí está peleando por la pole pero se ha caído a dos minutos del final tiene muchísimo ritmo mañana habréis al Rey muy pendientes son una nueva remontada del piloto de Suzuki

Voz 3 11:16 a Dovizioso ahora mismo a doce puntos del líder mundial que es Márquez en esta séptima prueba del Mundial de Moto3 que ha pasado

Voz 4 11:22 doble para Rodrigo el argentino nacido en Barcelona y de conjura al remolino el mejor dos nuestros Canetti saldrá quinto con

Voz 5 11:31 Arenas sexta posición Horario de las carreras a las once la de Moto tres si la de Moto dos galardones media el plato fuerte

Voz 4 11:38 Moto GP que nadie se lo pierda porque de verdad te lo digo que se presenta a Moto GP en más abierto que nunca yo no tengo nada claro quién es el favorito mañana la victoria

Voz 3 11:45 el respondido Mela con una concreción propia de Hora tranquilo que tienes tiempo de eso