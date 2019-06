Carrusel último tramo: Tercera parte (15/06/2019)

Voz 1038 00:00 veintitrés minutos para llegar a la hora de la madrugada las dos en la Comunidad Canaria nata vayas a dormir todavía porque Palacio apunto osado de liarla el portero de Argentina pero ya ya ya ya ya hay Gustavo la que estaba a punto liar a Armani y Nicolás Otamendi estaban jugando ahí Alpine Itaca dentro del área el paciente bueno no a Otamendi el Otamendi fue horroroso recuperó el balón Colombia rápidamente tú debes llevar Germán Pezzella para despejar la córner porque se habían metido en un lío tremendo los defensores de Argentina que está peor en este momento de partido llegamos al minuto treinta y cuatro empate a cero en el marcador recordamos desde ha tenido que retirar lesionado en la rodilla Luis Muriel mala pinta esa rodilla del delantero del HIV ojito porque ha entrado Roger Martínez que ha tenido la ocasión la mejor ocasión del partido ha sido en una dejada de Radamel Falcao de espalda a la portería y el disparo del ex del Villarreal que se marchaba a córner mucho mejor Colombia no aparece yo lo eso que apenas ha tocado balón desasistido el Kun Agüero desasistido también Leo Messi ahora son los mejores momentos para Columbia eso sí sin ocasiones claras

Voz 1 01:07 Paul eso sí muchos palos muchos parados más palos que que fútbol y que y que juego obús cómo lo ves qué piensas

Voz 0228 01:13 bueno es todavía

Voz 0749 01:14 Argentina está asaltando esa es inicio con el balón está usando el balón largo y se lo casa el Kun Agüero en eso Balón en largo contra del y Sherry mina lo tiene muy complicado no va a parar muchos balones para de saludar después y jugar con Messi entonces estás saltando la elabora en Argentina teniéndolo Chelsea teniendo aparece no lo están encontrando tampoco está apareciendo Di María así es muy complicado todo lo Balón en largo los termina poniendo Argentinita a partir de ahí empieza a crecer con el balón Colombia que con el balón me está gustando Colombia está agresivo argentina en la búsqueda de ir a buscar esa ese uno contra uno pero Colombia está mejor con el balón

Voz 0228 01:51 de Bruno en nos sacarán a demasiado juego Argentina

Voz 0301 01:54 no además es que estaba bastante mal Últimamente se ve un equipo que está atendiendo muy largo materia que que Messi presiona prácticamente cero el Kun pues tampoco demasiado sobre los jugadores menos casi defendiendo sí que es verdad que el equipo está muy largo que no habían a las a hacer las coberturas que está defendiendo bastante mal y está dejando bastón está a los que como te decía ahora juega fácil

Voz 0228 02:20 mira vamos a escuchar esto es ahora mismo emisión de nuestra emisora hermana de de Prisa Radio Continental

Voz 2 02:26 una tiene que sacar en arquero Armani treinta y siete minuto casi el primer tiempo arquetípico novios era Closet Vinokúrov en Langreo de Continental M

Voz 0228 02:34 también en la Cadena Ser usado en se juega mucho esta Argentina quiero decir Lionel Messi tiene treinta y un años hay mucha presión tu prorrogables también con colegas argentinos para que por fin se gane esta Copa América

Voz 0749 02:47 sacó un poquito de depresión no se sacó esa mochila de de la responsabilidad que todo va Messi parece que como hay un cambio generacional hay un entrenador como eh como Scaloni que parecía que Menotti no lo iba a querer y bueno hay hay común a un cierto aire de decir bueno vamos a ver qué es lo que sucede pero no en la presión que tenía por ejemplo en las anteriores Copa América o que tenía en el propio mundial parece ser que como hay un cambio dentro de la estructura de Argentina no sólo uno de los futbolistas sino en la estructura la AFA esa mochilas el aval quitando independientemente de esto eh eh creo que el el problema Argentina es que hace mucho tiempo que no gana entonces quiera sonó la responsabilidad y el compromiso de levantar una copa es importantísima porque sale va quedando poco a lo que a lo que puede llegar a ser Messi Agüero OTAM también eh Di María

Voz 0228 03:39 insisto treinta y un años Messi o alguna de las a últimas oportunidades que tiene de de levantar un título la albiceleste porque a pesar de que estamos hablando del mejor futbolista seguramente uno de los dos autores que mejor hayamos visto jugar a nuestra vida yo al menos consiguió el mejor pues los años pasan tiene treinta y un años en el Messi hoy hay una cosa que estaba hablando antes a a micrófono cerrado antes de entrar a que a las once y media a hacer hacer el Bruno y también amplió Bussi Palacio Carlos giros que tiene meditado salvaje me parece muy la vida moderna que te vayas a Irán que triunfe es con Irán que esté a punto de meterse en los octavos de final de un Mundial y que después te vayas de seleccionadora Colombia con todas las responsabilidad que ello conlleva fallido por un poquito más de presos que va a tener

Voz 1 04:17 si no hay además

Voz 0301 04:19 su currículum no que tiene porque el el campeón mundial sub veinte con la selección de Portugal hace muchísimos años es un fenómeno a nivel estratégico y decidir eficaz Burton pero siempre está a la sombra de Alex Ferguson en el Manchester United se decide dar ese paso al al Real Madrid que no que no salen vienen siempre habló de la salida de Makelele como claven que no triunfara como seleccionador como entrenador del Real Madrid a partir de ahí pues esas opciones de entrenar

Voz 3 04:48 en eh en dando hoy a llevarla de Beirán

Voz 0301 04:52 lo que nunca ha tenido demasiado a nivel

Voz 3 04:55 el técnico a a competir realmente

Voz 0301 04:57 a las copas de equidad hacia como el último Mundial

Voz 0228 05:01 cómo dejamos al partido Palacio pues estamos

Voz 1038 05:02 en el minuto treinta y ocho con dificultades ahora otra vez a Argentina para sacar el balón desde atrás hemos visto un balón de falta colgada al área que no ha podido rematar Radamel Falcao sufre Argentina porque no consigue hilvanar juego no consiguen salir de la cueva cero cero en el marcador

Voz 0749 05:15 es muy incómodo Gustavo todos se estaba muy incómodo Argentina no encuentra soluciones a los problemas se le presenta a Colombia primero a la hora ir a presionar arriba que bueno salvarlo largo y luego cuando tiene cuando tiene el balón está muy bien cuadrado en ese interior falso está gestionando muy bien cada una las acciones está juntando Xevi bien con James aguanta muy bien el balón también Falcao hay con con Roser Martínez está bien plantada Colombia está cómoda con el balón y Argentina no encuentra solución

Voz 0228 05:44 enseguida contamos encontramos el final de la primera parte con Bruno con Gustavo López y con comparación doce y cuarenta y dos en Le Havre en la Normandía francesa está Miguel Martín Talavera o la tala

Voz 4 05:56 qué tal Álvaro buenas noches del lunes juega bueno el lunes juega a España donde juega juega le juegan otros y Le Havre en toda el primer el tercer partido

Voz 1576 06:05 segundo fue en Valencia como hablas deseos

Voz 1 06:07 esto no estás tú crees un viaje

Voz 0228 06:10 o por medio mundo Talavera viejo promedio

Voz 1 06:14 Nos conocemos mucho

Voz 0228 06:15 el lunes juega España frente a China seis de la tarde hablamos del Mundial femenino mañana es la previa enseguida nos va a pedir paso Sonia Lus desde el hotel de la de la selección española como una de las protagonistas pero cómo están siendo estos días porque claro después de aquella derrota Un poquito agridulce frente frente a Alemania me imagino que ya pues pues pues pensando en lo en lo de este lunes porque es es una final España pueda primera segunda tercera cuarta depende de lo que pase

Voz 1576 06:41 sí pero lo más normal es que acabe segunda no porque dos resultados de la victoria y el empate le hacen acreedor a ese puesto porque es verdad que podría ser primeros siempre que ganar a China hay perdiera Alemania pero hay que ser realista no hay ninguna posibilidad de que Sudáfrica Leganés Alemania por lo tanto no va a acabar primera y lo más seguro es que cabe segunda si perdiera contra China evidentemente ya sería como un como máximo tercera y bueno habría que ver el otro resultado pero bueno sudafricano a sumar puntos por lo tanto sería tercera lo que pasa con tres puntos sólo veríamos saber la derrota pues tendría complicaciones incluso para ser uno de los cuatro mejores terceros por lo tanto no cabe especular yo creo que ha habido un periodo para la especulación que ha sido justo antes del partido de chino una vez que China ganó por la mínima Sudáfrica Lladó resultados los meten segundo veremos a ver porque ahora la emoción bueno el bulle bulle en el en el aquí en en Francia es que a lo mejor Estados Unidos ha visto que España puede ser una selección peligrosa será bajo con Suecia el liderato del grupo en la última jornada y bueno todo el mundo le da a Estados Unidos que es el número uno del ranking como que va a ganar y va a ser nuestro rival en los octavos de final pero bueno si Estados Unidos no hace los deberes ante Suecia o rota demasiado la sueca son capaces de ganar a Estados Unidos a lo mejor sería en Primera por lo tanto todo muy abierto y lo importante es que la selección española ganó el primer partido sin jugar bien lo perdió jugando un gran partido de los mejores que le recuerdo a la absoluta el nivel del rival y por el contexto en este caso un Mundial eh veremos a ver qué pasa con el tercer

Voz 5 08:14 eh tú que has cubierto Eurocopas Mundiales eh

Voz 0228 08:18 señales de baloncesto

Voz 5 08:20 no sé quién me me decía

Voz 0228 08:23 sois casi cincuenta periodistas allí cubriendo este Mundial femenino porque parece que es un recurso muy fácil y no hablar de cómo está explotando al Mundial el fútbol femenino en España que que se nota porque es una obviedad en los campos al final de la Copa de la Reina entradas increíbles en San Mamés en el Miniestadi en el Wanda Metropolitano en la que el Atlético de Madrid Barcelona de Liga pero es que hace cuatro años en aquel Mundial de Canada me decían que solo y a cuatro periodistas hoy sus casi cincuenta y eso cómo se trabaja día a día con la selección entre los periodistas se palpa que es un gran evento y que cada vez está creciendo más

Voz 1576 08:54 sí yo creo que el el auge

Voz 6 08:57 eh eh

Voz 1576 08:59 ciencia del del fútbol femenino Álvaro ha venido para quedarse ya no sólo por el número de periodistas evidentemente Canadá es de mucha más complicación en cuanto a lo económico para trasladar a la gente pero yo creo que el fútbol femenino ha crecido forma exponencial hace no mucho merecían creo que prácticamente de todos los que han estado en la Liga Iberdrola sólo hay un equipo que todavía no paga algo a sus futbolistas que son el cien por cien amateur en la mayoría de los equipos ya pagan equipos en los que las jugadoras sólo se dedican a a jugar a fútbol eso era algo impensable yo creo que el del fútbol femenino como te digo en nuestro país es imparable en sube el número de licencias sube de forma exponencial Bardem sonaba fichar a una a una jugadora que es de lo mejor del mundo y la va a pagar un sueldo que no se estilan y mucho menos o que no creía imposible pensar hace años cerca de trescientos mil euros cuando hay jugadoras que están cobrando mil setecientos quinientos euros bueno evidentemente todavía va ver muchos muchos cambios todavía hay muchas diferencias todavía hay muchos escalones pero lo que está claro es que se han dado muchos pasos creo que esta selección pero sobre todo la que va a venir en siguientes eventos son jugadoras que ya han sido subcampeonas del Mundo sub veinte que han sido campeonas de Europa que han ganado títulos en categorías de la selección lo hablábamos hoy en la cena con con compañeros que han venido a este Mundial me recuerda mucho a los juniors de oro no cuando ves que hay generaciones que ya miran con con desafiantes y con desparpajo

Voz 0749 10:30 grandes potencias de su deporte porque les han

Voz 1576 10:33 ha ganado en la de Orense inferiores a volver a ver en la absoluta dentro de algunos torneos yo creo que nosotros hoy tenemos un muy buen presente pero creo que el futuro Álvaro va a ser tremendo

Voz 0228 10:44 gracias Talavera un abrazo

Voz 1576 10:45 hasta luego está por ahí Sonia Lus desde la Delegación

Voz 0228 10:48 duración de la selección española con puerta mesa hola Sonia

Voz 7 10:50 Álvaro muy buena así con una de las futbolistas importantes de esta selección española ha vivido muchas cosas algunas buenas otras no tan buenas yo creo que está en su mejor momento elegida en el once en el once ideal de la Champions este año es la figura del Barça es una de las figuras de la selección te escucha en El Larguero Vicky Losada Álvaro

Voz 0228 11:10 sabe que buenas noches

Voz 7 11:11 hola buenas noches

Voz 0228 11:13 nervios previos a que quedándose tan sólo dos días para ese gran partido contra bueno

Voz 7 11:19 bueno a uno aún no porque si no temía de entrar ya el lunes no podemos pegar un tiro

Voz 0228 11:25 contra China en el último partido de grupo es es que es casi una final Boys acabar primera segundas terceras cuartas leáis muchas vueltas a eso no

Voz 7 11:33 no como tú dices nos lo tomamos como una final así que lo importante es fácil es ganar

Voz 0228 11:38 ganar y esperar a ver en qué posición quedáis

Voz 7 11:42 sí bueno pero mientras consigamos el el el pase a la siguiente ronda lo importante es ganar y luego pues quién venga a prepararlo

Voz 0228 11:50 aunque sea EEUU

Voz 7 11:51 aunque sea Estados Unidos hemos tenido la suerte de poder enfrentarnos a ellas las conocemos de sobra yo creo que estamos preparadas para para enfrentarnos a cualquiera estamos hablando de que estamos en un Mundial

Voz 0228 12:01 eh lo hemos tras seis el otro día frente a Alemania a pesar de la derrota os quedáis con un sabor más dulce que agrio por el hecho de haber jugado contra una potencia

Voz 8 12:09 Día Mundial como como Alemania de haberlas tutear

Voz 0228 12:12 tú a tú

Voz 7 12:14 bueno yo creo que sí demostró que no estamos tan lejos creo que fuimos muy superiores sobre todo me gustaría destacar la primera parte que para mí fue muy muy muy buena pero tenemos que tener un poquito más de maldad ahí arriba y las ocasiones que tenemos tenemos que que meterlas

Voz 0228 12:28 eso es lo que habéis hablado después ha dado muchas vueltas a la cabeza al al partido de de lo que tenemos que mejorar

Voz 7 12:35 bueno muchas vueltas y tampoco no es cuestión aquí de machacar de mentalmente porque tenemos otro encuentro pronto pero sí que es cierto que tenemos claro que que que hay que meter esos balones cuando llegamos arriba

Voz 0228 12:46 habéis tenido que apoyar mucho a Marta Torrejón por esa situación que dio origen al gol de Alemania justo en el tramo final de la primera parte ha hecho falta

Voz 7 12:54 la verdad es que no cuando hay un fallo de suena épico pero no lo es es fallo de todas y la verdad que no se ha hablado mucho de ella hasta bien ni

Voz 1 13:03 está acostumbrada eso una chica con un bagaje muy grande

Voz 0228 13:06 qué os pasa por la cabeza no pasar octavos

Voz 7 13:10 ahora mismo sinceramente la verdad que no no vamos a perder ni un segundo en pensar en algo negativo como es eso

Voz 0228 13:17 en el plano personal el el hecho de haber sido sustituida al descanso frente a Sudáfrica no haber jugado contra Alemania a ti te afectado que quiero decir no no eres una cuadra cualquiera dentro de lo que es el fútbol femenino en España

Voz 9 13:30 bueno yo creo que el partido se dio así que se necesitaban cambios Si me tocó a mí y bueno al final la pérdida es el equipo y ojalá pueda tener más minutos Si yo estoy preparada para cuando el míster

Voz 0228 13:42 quiera contar conmigo explicó el míster el hecho de que no jugará frente a frente Alemania no

Voz 7 13:48 no bueno yo no no no tenía

Voz 1 13:50 ninguna una explicación pero bueno eso va con la profesionalidad al final somos muchas si hay mucho nivel

Voz 0228 13:55 eh lo sabes gestionar bien qué quiere decir ya eres una de las veteranas quiero decir jugar jugar frente al imagino que fue un palo para TIC no sé si las dado vueltas a eso o no

Voz 7 14:06 no yo sigo trabajando y preparada para cuando el míster me de la oportunidad y estoy estoy acostumbrada de vivido he vivido mucho aunque sea

Voz 0228 14:14 ves Sonia ha última

Voz 7 14:17 bueno yo le quería preguntar por el equipo chino es un equipo aguerrido es un equipo muy compacto es un equipo duro suena a tópico también pero estáis preparadas para esa batalla yo creo que lo más inteligente por nuestra parte es no entrar en ese contacto son muy agresivas y nosotras tenemos que hacerlo bien con el balón

Voz 9 14:37 mover el balón rápido oí eso va a hacer que pues el contacto pues

Voz 1 14:40 no tengan tiempo para ello Vicky que haya muchísima suerte beso muchas gracias un saludo

Voz 0228 14:45 Sonia y mañana entrenamiento oficial previa al partido del lunes

Voz 7 14:49 si mañana tenemos el último entrenamiento será por la tarde por las mañanas ruedas de por la mañana ruedas de prensa de Bill Day de dos futbolistas en el estatus sean que fue el escenario de la primera victoria de España en aquel tres uno contra Sudáfrica el tercero también va a ser en ese escenario contra China seis de la tarde yo estoy también con ellas el mensaje aquí es no especular no hacer cuentas no sacar la calculadora hay que intentar clasificarse y luego que venga lo que venga gracias son esta mañana hasta mañana Palacio acabó la primera parte

Voz 1038 15:20 T en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía así llegamos a tiempo de descanso nos hemos ido marcador cero cero entre Argentina y Colombia mucho mejor la selección de Carlos Queiroz lo Cafeteros que han dominado gran parte del encuentro sobre todo eso es extraño Álvaro desde la lesión de Luis Muriel desde la lesión de su delantero pinta fea la rodilla de Muriel ahí estaba jugando mejor Argentina poder ilusionarse el delantero colombiano en salir Roger Martínez controlar mucho más el juego la selección cafetera de hecho una gran primera parte sobretodo Juan Cuadrado lo estaba comentando Bush también de James Rodríguez así que al descanso mucha mejores sensaciones la de Colombia

Voz 0228 15:56 ah eso sí ningún disparate que cambiaría sacar a la segunda parte de si fuese Scaloni ahora mismo sobre todo

Voz 0749 16:02 todo eh cuando te vienen a presionar estar mucho más tranquilo esta impreciso Argentina está con miedo está con temores ir comete errores quiere salir rápido de esa presión tirar el balón largo y si tras el balón largo y está el Kun Agüero es difícil de coge ese tipo de balones insinuó que llegas a coge esos balones por lo menos de segunda línea que adelante un poco más la línea de medio que pueda recuperar rápido el balón y que pueda jugar más en campo de de Colombia Colombia está muy cómodo encuentra muchísimos espacios pases entre líneas pasillos interiores abre hoy en el campo le está faltando en los metros finales ser más preciso pero está cómodo con el balón Argentina o presiona más arriba o junta violas las y cuando tiene el balón lo administra mejor sino va su

Voz 0228 16:42 Bruno está muy solo Messi o tiene que bajar incluso a recibir porque no lo es

Voz 0301 16:46 bueno a ver en en teoría no tendría que bajar porque está jugando en la selección albiceleste con el centro campista

Voz 1 16:53 eso sí no debería necesitar los dos

Voz 0301 16:55 claro claro es el tema es que no firme corregida Aguido Persson curso o paradas pero pero yo no he contado solo balón a Messi con ventaja en toda la primera parte con no no ha recibido me tienen posibilidad de conducir cinco metros porque no ha tenido espacio dominio para que el está marcando muy bien él mismo barrios que las vigilancias del equipo detenido están siendo impresionantes en el primer tiempo efectivamente también está muy bien Colombia pero es que claro Si no encuentra a mes y los demás tampoco están haciendo un partido en lo individual que que está realmente está muy imprecisos como te decía la Gustavo va va a tener que cambiar no sé si una o varias cosas en la segunda parte para que veamos una mejor selección argentina

Voz 1 17:34 Bush cuando tú jugabas efectivamente como decía antes Palacio perdonan porque el comentario las rayas eran más azules os estoy viendo aquí alguna foto decías como se hubiese distinguido hubiese pasado por la lavadora después como treinta alabado sea de cuarenta alabados es que casi casi alguno igual malvado podría haber dicho que me hice con una camiseta blanca

Voz 0749 17:54 haga son esa camiseta de están como difuminada esa racha así de la selección argentina entonces se mezclan demasiado el blanco con celeste ante era las las Ryan no sólo más a su les sino ese S

Voz 1 18:06 para darle su por entonces para dar Tony a mejor

Voz 0749 18:10 le hizo y menos mal que ahora en las en las letras y los números negro que sí lo tienen blanco procederán habíamos mimas hasta ahora deberá más para el cine

Voz 1 18:20 y además con el ritmo de juego que estamos viendo Mazo ahí a cuando está jugando a ritmo sudamericano

Voz 0749 18:25 claro porque muchos esos jugadores

Voz 0228 18:28 o esa leyenda urbana es cierta quiero decir que después cuando van a la Copa América muchos de estos jugadores que juegan en Europa se contagian de ese ritmo un poco más lento

Voz 0749 18:38 que hay algo que pasa Alvarito en los campos en Brasil suelen tener un poquito más alto un poquito más lento en ese aspecto también no sé si lo río mucho o poco pero la humedad que puede haber y sobre todo en Salvador puede ser también importante en la camiseta al futbolista como está prácticamente empapada en sudor y los campos sobre todo los campos lo hace mucho más lento es otra otra semilla otra drama es es diferente nosotros tuvimos la poesía de jugar no sólo en Copas América sino también en propias eliminatorias el el CP distinto te lo hacen mucho más lento voz te vuelves lento porque el balón rueda lento

Voz 1038 19:14 yo ya había preocupación por el estado del del césped también del Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía porque había caído mucha lluvia en el día de ayer también hoy a mediodía estaban a expensas de si podían iban a poder jugar bien no no de hecho ayer no pudieron ni pisar la cancha los jugadores ni de Argentina ni de Colombia la Comisión no lo permitió porque no estaba en buen estado

Voz 1 19:36 bueno al menos hoy sino sí sí

Voz 0228 19:38 pero como cursan pero por lo menos es verdad que no está la pobre así con con con el asunto también de que el ritmo es más bajo el el asunto de que la hierba está está más alta que en Europa pero yo me imagino que hace años us era una historia totalmente diferente porque yo he leído que ahora mismo están europeizar un poco los estadios allí en allí en Sudamérica concretamente porque había que ver las praderas en las que jugabas tú antes

Voz 0749 20:02 el hombre en la época mía practicamente se veían la rodilla para arriba procedían a de pero sobre todo sobre todo en Brasil y uno no es demasiado alto imaginativa decía Un cuerpo enano entonces era era era complicado pero y aparte de la ley el SEPE era totalmente diferente en una gramaba Jan a que le llaman allí quiere una hoja ancha dura y abajo parecía que en un colchón o pisado así parecía estabas corriendo en un colchón Clavero te cogían los los de Brasil cualquiera el Santos el San Pablo el el Cruzeiro el Corinne que a cualquier Hizbolá habanera eran aviones al lado nuestro y no encontrábamos soluciones a eso ahora es verdad que mejoró el campo es mucho más eh más rápido en la hierba es un poquito más baja de lo que era habitualmente cuando jugamos nosotros pero a años luz de lo que puede ella aseguró papá

Voz 1038 20:49 por lo menos la Copa América en el Mundial

Voz 0749 20:52 es un poquito más a lo que viene es Europa porque FIFA tomó medidas en ese asunto eh

Voz 0228 20:57 empate a cero entre Argentina y Colombia mala primera parte de Argentina en el gran partido de la primera fase de esta Copa América enseguida vuelvo con vosotros Palacio Bruno Gustavo López pero casi casi la una de la madrugada a las doce en Canarias vamos a cerrar quitando la Copa América fútbol recordando también las previas de los partidos de mañana entre el Albacete y el Mallorca te iba a salir el rival del Deportivo de La Coruña de caras a final del Pío para subir a Primera División ya saben tanto en Albacete como el Mallorca que quién pase jugará la vuelta en casa después de la victoria vive el el Deportivo de la Coruña el Albacete tiene que remontar el dos a cero de la ida frente al Mallorca ahí está Juanma Sevilla Juanma

Voz 1385 21:29 hola hola Álvaro qué tal muy buenas noches si va a llenar el Carlos Belmonte lo primero de todo bueno pues se va a rozar el lleno el bloque muy difícil que se pueda poner el cartel de no hay localidades pero la gente a que no Albacete aunque es consciente de que la remontada es complicada ni mucho menos arroja la toalla la espera danzas lo último que se pierde acordamos aclaró que el Albacete al Mallorca ya la ganó en el tramo regular de liga por un resultado dos cero ese resultado le puede valer mañana porque el partido a la prórroga pero si finalmente S Se mantiene ha resultado al Albacete le puede valer es cierto que las sensaciones no son buenas pero mañana aquí su hinchada tiene marcar el primer gol al equipo de Ramis está concienciado de que puede remontar la eliminatoria y acceder a la final del play off por el ascenso a Primera División

Voz 0228 22:21 Juan López buen bueno compañero de de aquí de la Cadena SER albaceteño recuerdo que hace meses me decía el Albacete hacia una buena temporada de cada veinte menos hubo cada quince años este año este es el año no se está haciendo un poquito larga Juanma la temporada Albacete fíjate

Voz 1385 22:37 creo que un poquito a lo mejor han sobrado dos tres semanas pero bueno mañana es un partido diferente Álvaro porque el Albacete imposible que juegue peor que el pasado jueves en somos yo creo que aquí el Carlos Belmonte es una especie de Caldera si marca un gol pronto al Albacete el Mallorca lo puede pasar mal

Voz 1038 22:56 en alguna novedad en el Ramis a alguien que vuelva alguna baja destacada en el partido

Voz 1385 23:01 bueno hay varios jugadores que están un poquito entrar

Voz 10 23:03 bueno un poquito tocados como son FEGA

Voz 1385 23:06 el Gorosito y el torito Acuña pero yo creo que los dos primeros van a ser de del once titular hay una duda saber si puedo entrar en el once Eugenio en derrama que fue suplente el otro día en Mallorca se quedara en el banquillo Susaeta o Reitman ahí el resto pues más o menos el once habitual del Albacete que mañana pues tiene que arriesgar un poco más de lo normal

Voz 11 23:25 ya te digo a darlas afirmó

Voz 1385 23:28 no al factor del Carlos Belmonte para intentar mañana que ser una tarde mágica donde el Albacete consiguió el billete para disputar la final que en caso de clasificarse volvería jugar la vuelta en su feudo en el Carlos Belmonte ya que el Deportivo acabó la temporada estoy el Alba acabó la temporada cuarto

Voz 0228 23:45 a partir de la seta de la tarde lo contaremos en Carrusel un abrazo Juanma hasta luego

Voz 1576 23:48 no

Voz 0228 23:49 por eso el Albacete y el Mallorca como ya después del subidón del dos a cero de la ida contiene verdades Pedro Morlán

Voz 1385 23:55 qué tal muy buenas Álvaro nos hacían eh ya te digo yo que no sé nada confiados a pese a ese resultado tan positivo de dos a cero ha viajado por cierto hoy con toda su plantilla hacia Albacete para hacer piña y sobre todo para tampoco dar pistas al rival sobre la posible alineación aunque yo creo que la única duda que puede haber es la entrada de hay Cabrera por Leo Suárez hay que decir que así como el Mallorca saca un gran rendimiento cuando juega de local baja mucho cuando lo hace de visitante te explico un un dato que que es bastante significativo un punto de doce sacó en los últimos cuatro partidos fuera de su estadio

Voz 11 24:37 en en la fase

Voz 1385 24:40 a última de la liga por eso el Real Mallorca yo creo que va a salir un poco a la defensiva a verlas venir y aprovechar los espacios que pueda dejar el Albacete con jugadores como Leo Suárez o Lago Junior por las bandas para hacer daño a este equipo

Voz 0228 24:58 el partido a las siete de la tarde Albacete Mallorca dos a cero en la ida gracias Pedro hasta mañana

Voz 1385 25:02 algo una y dos de la madrugada a las dos y doce en Canarias

Voz 0228 25:05 las que nos está esperando Manu Franco desde Le Mans muy pendientes esas veinticuatro horas que pueden acabar con con con el triunfo del equipo de de Fernando no también Mela Chércoles con protagonista tenemos Gran Premio de Catalunya de Motociclismo este fin de semana sigues escuchando correr

Voz 12 25:19 sí

Voz 14 25:27 el deporte como las leyes sociales en Twitter arroba Andalucía Tech en Face

Voz 13 25:33 el deportivos Marco Antonio César estaba trabajando en mi discurso está decidida ordena los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso dicho era hacia una Nos dirigimos al sur del Rubicón Arroyo que si nos Roma en el sur del Rubicón con Nacho Ares todo lo que quisimos saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 15 26:08 ninguno

Voz 16 26:11 sido quiere ser como esta el Tour este me nombrar ese que hacía películas siempre con traje con gafas que trabaja mucho con el ex director éste de la estanquera gente

Voz 13 26:22 escucha Sucedió una noche en el programa de la SER dedicado al cine clásico

Voz 1 26:27 Marcello Mastroianni

Voz 13 26:29 a las madrugadas del domingo de cinco a seis una hora menos en Canarias o en los podcast de cadenaser punto com

Voz 15 26:42 no

Voz 18 26:50 estábamos añadía

Voz 1385 26:53 el paro

Voz 19 26:56 con una Bibi ir a vivir a vivir de ver a IVA

Voz 20 27:03 y me ayer otro

Voz 4 27:06 no había Politico

Voz 20 27:09 fútbol a

Voz 19 27:12 es decir a mí de debe ser

Voz 20 27:15 los dos bien

Voz 1038 27:19 pero

Voz 21 27:23 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 22 27:32 tu opinión es muy importante para nosotras nueve uno cinco todas las dieciséis sesenta las mandan un audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta ese

Voz 4 27:42 hoy por hoy lo invitó ni de risa

Voz 23 27:47 cadena SER

Voz 24 27:51 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora a cerca Tu cara a Claudio acerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 25 28:04 pues mira

Voz 4 28:07 nada más que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 1038 28:10 de

Voz 25 28:13 te vamos a mi barras

Voz 13 28:14 siempre

Voz 4 28:14 acabo acabó la mejilla en altavoz de la asumirá creo yo que bonito en las clases sociales

Voz 26 28:34 bien

Voz 4 28:37 el deportivo hasta la una

Voz 0228 28:41 ya de madrugada está por ahí Manu Franco

Voz 4 28:44 Manu

Voz 1 28:45 qué tal

Voz 0228 28:48 cuatro horas se inició el número ochenta y siete ya de escuchaba ayer con con Yago de Vega en el en el larguero ha dejado a la empezaba a las tres de la tarde acaba las tres de la tarde de mañana lo que todo el mundo está confirmado totalmente confirmado lo que está preguntando donde todo el mundo como está Fernando Alonso cómo va

Voz 1385 29:05 fue media hasta ahora no porque te quedan como aproximadamente una hora o así para volver a pista sí si su coche que en estos momentos lo lleva a Sebastian Buemi va segundo y le ha perjudicado mucho explicar un coche de seguridad porque esto no es como la Fórmula uno de un coche seguridad alguno para todos aquí el coche de seguridad te pillan una parte el circuito son doce kilómetros pues eso puede provocar que te perjudique beneficien en este caso la perjudicado se ha quedado a casi tres minutos luego ha remontado y ahora está a poco más de un minuto de Maicon huy que es el otro Toyota

Voz 1 29:37 sobre todo número etc

Voz 1385 29:39 y como te digo está ese ese minuto cero cinco aproximadamente Sebastian Oñate otros Fito compañero de Alonso de Maicon muy con el con el otro Toyota que lidera la prueba

Voz 1 29:49 el circuito son catorce kilómetros

Voz 1385 29:52 sí sí es el circuito de especial para las veinticuatro horas que coger algunas de las carreteras nacionales de de la zona

Voz 1 29:59 bueno no no no va a hacer un circuito de catorce kilómetros poquito una no aparte de Francia sólo para eso qué quiere decir

Voz 1385 30:07 nada es espectacular la verdad sobre todo hay una de las de las jugársela

Voz 1621 30:12 la de la recta más larga

Voz 1385 30:15 me llama por la noche cuando estás ahí viéndolos ese ves solamente de los socios no hay ninguna alumno alrededor evidentemente no es como Singapur en la Fórmula uno ni nada de esto hice menos los frenos en rojo cuando cuando frenan ayer a llegar a la curva es como te digo absolutamente espectacular

Voz 0228 30:32 hacen tandas de de cuanto porque estabas diciendo ahora mismo que está descansando ahora Ferrando osea son tres pilotos no están

Voz 1 30:39 y que no tenía por aquí antes está Sebastian Buemi iguales el otro compañero Nakajima no iba sin japonés Buemi Jaime Ferrer

Voz 0228 30:47 y cada cuánto cuánto son las rondas por ejemplo a Fernando

Voz 7 30:50 los equipos

Voz 1385 30:52 antes has hecho una ronda aproximadamente dos horas y media en no pueden estar más de seis horas en el coche así como te digo son rondar aproximadamente dos horas dos horas y media dependiendo de cómo es cierto como se encuentre cincuenta con ganas y está haciéndolo muy bien pero bueno aproximadamente son las dos opciones ya que da cada piloto son tres pilotos por coche en cada una de las categorías bueno en cuanto dormir por ejemplo aunque sí tengo ya tienen tiempo para dormir pues en harina con todo el año pasado esperándonos contaba que no aproximadamente veinte minutos durmió

Voz 1 31:24 pero tienen claro que allí no me imagino para que no no gana dormir al raso se aquí que tiene condiciones

Voz 1385 31:31 lo que he sido una una transferir son muchos fotógrafos muchos periodistas que hemos visto aquí

Voz 1 31:37 vale para algo bueno para todos aquellos que no lo hayan entendido la primera Manu Franco o iba a dormir al raso saque que queda bastante

Voz 1385 31:46 no hay muchos mecánicos no sobre todo mecánicos se que están secando dormían porque yo no soy dado hoy a las nueve de la mañana antes de las seis de la mañana trabajando inmutó a los pobres les el cantante y oí algo pero los pero sí tienen unas por ejemplo Fernando tiene justo enfrente de el de la caseta grande Toyota que bueno una bingo casaca pero no tiene enorme pues ahí tienen la parte de arriba una una estar más graves para dormir descansar

Voz 0228 32:15 es una pastillita de cafeína todo legal y no pasa absolutamente nada y aguanta si fueran va segundo ahora mismo Fernando se acaba séptimo gana el Mundial de Resistencia

Voz 1385 32:23 sí sí sí Trias lo primero sería a su cuarto Mundial que motor porque conozco tan pronto el monto de karting campeón como todo el mundo sabe que no se de Fórmula uno esto sería su primer Mundial de Resistencia una categoría que de la que se despide en esta alemanes pero amenaza con volver dice que le ha gustado muchísimo Pitu de equipo como se iban entre ellos se bueno la manera que tienen de correr aquí hay quiere volver el próximo año no estarán resistencia ya contaremos lo que en cuanto lo tengamos

Voz 1 32:59 tiempo para evaluar las puesto votando hace dos días a pregunta de Manu Franco Fernando Alonso respondía lo siguiente pregunta

Voz 0228 33:08 hay respuesta

Voz 27 33:09 ahí puesto a Fernando Alonso no sólo a volver a la piscina volviera a Ferrari

Voz 28 33:13 no lo sé una muy buena pregunta

Voz 0228 33:17 que no voy a responder contra

Voz 1 33:20 igual es que sólo te lo quiere responder a Ci U no estaría nada mal hoy tú le pones el micro a la Cadena Ser y ya todo perfecto estado contable la respuesta cuando las pues vamos que lo sabes pero no lo puedes contar ahí ahí te lo dejo pero bueno bien te voy a tener que apretar como si fueras una entrevista la donó no un colaborador de la mano eh

Voz 1385 33:43 pues sí a que está ahí no cabe ninguna duda porque no me duele mucho menos Fatih pero también a muchos factores depende de lo que haga Ferraris ver si Sebastian Vettel ya me lo tiene éxito o no pero yo creo firmemente que si este año cuando el murciano que lo tiene muy difícil porque me estoy ya tiene muchas ventajas tiene un gran coche pues ahí bastantes posibilidades de que Fernando Alonso o a la Fórmula uno y lo ganó Ferrari además para mí sería un sueño sería justamente espectacular porque yo creo también finalmente Alonso con el Ferrari que he tenido estos años hubiera ganado comunismo

Voz 0228 34:18 vamos lo que fue la vuelta de Michael Jordan para el deporte en Estados Unidos podría ser la vuelta de Fernando Alonso en caso de que regresará a España Manu Franco mañana contamos el final ojalá ojalá que sea con la victoria de Fernando Alonso que legal insisto ser séptimo con ser séptimo para ganar el Mundial de Resistencia obviamente querrá quedar primero con su Toyota junto a buen Nina que lleva un abrazo mano

Voz 1385 34:38 un abrazo muy grande a todos no sabía Armero esta noche pero

Voz 0228 34:40 no te tendremos en nuestras plegarias Unai once doce y once en Canarias hay creo que Mela Chércoles nada bauxita estamos con el Gran Premio de Cataluña que no se lo pierda nadie

Voz 1 34:50 no

Voz 29 34:51 y ese momento me ha llevado directamente a lo que era la despensa una alacena una pequeña habitación al lado de la cocina donde yo me apartaba a comer azul

Voz 21 35:02 el actor y director teatral José María Pou desde su infancia por el principio un programa que es una entrevista es un juego es ficción documental este domingo a las seis de la tarde con Doña Medina y Ángeles Oliva por el principio Cadena SER

Voz 4 35:26 Carrusel deportivo Nasser

Voz 1 35:34 mundial de velocidad este fin de semana con el Gran Premio de Cataluña y como siempre cita obligada con Mela Chércoles hola Mela muy

Voz 30 35:39 buenas noches bajaba sola Benito cómo está ahí quedan

Voz 8 35:42 Sara muchas cosas mañana a las carreras en los horarios de siempre que después no relatará sin Moto GP con pole para coartar Haro segundo Márquez del Mundial que este increíble pero en siempre nos gusta cada vez que cita del Mundial de de motociclismo de velocidad charlar con alguno de los nuestros y hoy me he fijado especialmente en Moto2 con la pole de un chaval de veintiuno años de Madrid que se llama Augusto Fernández

Voz 31 36:04 me me Madrid pero solamente estuvo Hadid porque galardones a Palma de Mallorca se leamos el mallorquín de Madrid es lo bueno de él es que vaya con su primera pole mundialista detuvimos en El Larguero el viernes de Lehman lo el viernes de Le Mans en degenere porque reaparecía de una fractura de cúbito y radio pero estas carreras de Argentina IVE Texas de alguna manera lo decimos porque en ese gran hombre España el domingo hizo su primer podio mundialista repitió tercer puesto también en las siguientes que cae fuera de Francia y ahora en Cataluña en Montmeló a conseguir su primera pole mundialista y mañana va a ir a por la victoria no oculta su gran deseo así que Puebla pretende mucho más Agusto Fernández otra cosa lo pueda competir conseguir pero la competencia es muy dura saldrá en primera fila acompañada de Thomas Luthi Sal Lou ir detrás Navarro con corte Alex Marty Israel recrea setenta ganar las dos últimas carreras y su compañero y líder las Harry que saldrá séptimo está escuchando ya en sintonía de del carrusel barra Larguero como digo yo

Voz 8 37:08 del Carrusel deportivo que a veces es complicado agosto Fernández buenas noches

Voz 1621 37:12 hola qué tal cómo va a llevan esos nervios

Voz 8 37:15 previos a la carrera después de haber conseguido la pole ya lo sientes ahí el y posee

Voz 32 37:19 bueno más que nervios ahora mismo ganas muchas ganas

Voz 1621 37:22 a empezar la carrera

Voz 33 37:24 yo la verdad que muy contento de vivir ahí

Voz 1621 37:27 ahora mismo gana seguro que cuando me acerqué más la la carrera

Voz 30 37:31 a poner más nerviosos pero pero de momento gana

Voz 8 37:33 dime la verdad que ahora a nosotros no nos escucha nadie va a poder dormir tranquilo o no

Voz 1621 37:38 mostrar lo voy a intentar pero pero no va a ser fácil la verdad que que espero dormir bien porque mañana va a hacer

Voz 8 37:46 en te esperabas esta pole llegabas esta mañana diciendo hecho buenos entrenos libres hoy voy a hacer la pole

Voz 1621 37:53 pues la verdad es que no he porque ayer fue muy bien y terminamos en pensamiento todo con una temperatura más uno es parecida a la que iba a ser cuál y no pero esta mañana

Voz 34 38:06 en la bastante mal

Voz 1621 38:08 y poco perdidos no han ido muy rápido lo espiral pesaban parecía que era otro paso a un poco preocupados no de cara de cada cual y de cara a la carrera pero miramos manejar bien las condiciones otra vez de ganadores con la tableta ha vuelto a ser el calor que hizo ayer los hemos

Voz 30 38:27 lo bien a ti te gusta

Voz 8 38:29 no igual es una tontería que te lo pregunta pero bueno yo te lo pregunto es un acto en para es mejor pilotar con calor o con un poquito más fresquito lo notas tuvo bueno

Voz 1621 38:38 bueno aquí aquí me está yendo mejor el calor porque un calor la gente tiene más problemas todos tenemos más problemas tenemos menos gripe y la moto baila más tiene menos agarre

Voz 35 38:51 lo mejor y no sé qué pero puedo puedo estoy

Voz 1621 38:56 más igualada los demás esta mañana pues es no tenemos la puesta a punto ideal como para que hagan los demás aprovechen su sublime pues entonces perdemos un poquito las cosas cuando se ponen difíciles pues hemos podido igualar a los demás

Voz 8 39:08 cuando has encendido el móvil cuántos mensajes tenías

Voz 30 39:11 bueno un un encendido en ese me lo he visto mucho follón y luego bueno de todo

Voz 8 39:21 al ser en casa es más especiales

Voz 1621 39:24 sí y además aquí se cumple un año cuando debuté con el con el pondré diciendo con el equipo en el en el Mundial sí sí la verdad que que bueno pues aquí y está y amigos

Voz 35 39:37 hay mucha afición y la verdad que mola mucho hacerla hacerla que te imaginas ganando mañana si imaginarme si si me imagino porque estamos la cola en cuanto a ritmo no vamos mal

Voz 1621 39:52 sí es verdad que ha hecho la pole pero te puedo decir que si el de los seis primeros en poco más de suerte porque estamos estáis en la misma décima estamos todos muy apretados y y mañana va a ser una carrera durísima pero vamos tenemos las posibilidades que que otra más

Voz 1 40:09 cuando lo has imaginado lo has imaginado por la noche mientras soñaba So Ho

Voz 8 40:13 tenias despierto continuamente de me imagino como cuando va a ser mi primera vez venga en Catalunya sonando el himno español mañana

Voz 1621 40:19 sí sí la verdad que llevo tiempo soñando lo despierto de noche de todas las maneras de cada vez estamos más cerca Bono cada vez sueño más si lo lo veo más cerca pero a la vez estar diciendo no es nada espero que mañana una buena oportunidad como he dicho siempre en las carreras anteriores me ha costado un poco el cual si al final acabo he sacado el ritmo de carrera que tienen los primeros ido remontando posiciones y mañana una oportunidad que bueno sin excusa como como dije antes pues salimos adelante y tenemos la oportunidad de de hacer una buena carrera

Voz 8 40:51 vela para tener veintiún años la primera vez que hablo con él habla muy bien eh os encima de la moto genial pero hablar también a lo bastante bien

Voz 31 40:57 cabeza bien amueblada simpático Meridiano Soledad mal las conquistas o lo que me han contado de las redes sociales el poco pirata también aunque no para

Voz 30 41:07 bueno bueno bueno todavía algo ya por favor vale vale ya vale ya

Voz 31 41:14 hoy hoy sí que le tu favor ya estaba en la rueda de prensa oficial en su primera comparecencia estaba el hombre ha hecho su intervención en inglés la que le tocaba de rigor y y nadie le preguntabas lógicamente os preguntamos a cuarta Haro a Márquez y los integrantes la primera fila Il hecho una pregunta para que no supondrá que sentía estando ahí al lado de esto es que entre el se ha confesado que su ídolo era quién y Marc ha recogido el testigo si quieres que te cuente lo que le ha dicho y lo que ha sentido en la listas estas palabras de Augusto

Voz 1621 41:45 bueno la verdad que que me quedaba pues cuando te agradezco no era la pregunta que les buenas usados

Voz 36 41:52 no

Voz 1621 41:52 para bueno la verdad que escuchando lo pues yo yo tenía dudar hasta si sabía quién era yo pero es que

Voz 30 42:01 por quién eres tú llevas este es tu tercer año en el Mundial no

Voz 33 42:06 bueno mi primera completo así tercero

Voz 35 42:10 lo primero que competen al final hecho una mitad del había pasado

Voz 33 42:13 sí yo unas carreras respirar pero

Voz 35 42:16 no pero sí primero completo y primero que estamos asomando la cabeza por delante entonces bueno este hombre no sabrán y y quién soy no me he dicho

Voz 1621 42:24 bueno que sí que que no habla con su hermano

Voz 35 42:26 al final pues estamos ahí con con Alex estamos pelea

Voz 1621 42:31 y por estar ahí arriba ahí sí que te comentado me a sales es nada bueno ha tenido un par de buenas palabras también de de pilotaje y explotar

Voz 8 42:42 es salas agradecido después de la rueda de prensa sí lo ha hecho

Voz 30 42:47 sí dime dime te venga has mañana igualmente no sólo el asfaltado pedirle usted de hacerlo mañana abre mañana es es tu ídolo Marc

Voz 1621 43:00 sí sí sí la verdad que que lo admiro por bueno por lo que está aquí

Voz 35 43:04 desde la manera que lo hace no es yo creo que es el ídolo de muchos pero pero voy

Voz 1621 43:09 me fijo mucho en cuanto pilotaje que que tiene así y al final es buena

Voz 30 43:14 un animal por mi parte

Voz 8 43:16 Dima cuando claro yo aquí tengo puesto Madrid veintiún años pero en la introducción de Mela decía así Madrid pero así fue a Palma Londres cuéntame tu vida básicamente

Voz 1621 43:26 bueno ahora sin Madrid temprano de Madrid pero yo de Man conozco pues las navidades y un par de veces por ir a ver a mí

Voz 30 43:34 sabes dónde está la Puerta del Sol la Plaza Mayor vale muy bien en el Bernabéu anda ya sabemos de qué pie cojea ella lo ya lo sabemos ya lo sabemos sí sí

Voz 1621 43:47 bueno con dos meses prácticamente me fui nos fuimos a Mallorca por trabajo en mi padre y de ahí me creaba ahí tengo mis amigos ahí y lo tengo todo allí yo sé que yo me considero más bajos

Voz 8 43:58 más mayor Mela vamos a dejar descansar al crack que mañana tiene una prueba una prueba difícil ahí en Moto2 tu combinar de equipos espaldas Arri verdad líder Mundial si mañana hay órdenes de equipo no quiero decir si ganarlo

Voz 1621 44:12 no no no no no mañana en carrera

Voz 30 44:16 he

Voz 8 44:18 Mela la última Crack

Voz 30 44:21 ojo tiene éxito padre pilotos para el igual

Voz 31 44:25 tiene a líder mundial yo diría que a la nueva joya de la categoría que tiene Sito Pons Augusto para elegir también

Voz 1621 44:33 bueno sí que es verdad que que con Maverick con Alex le Paul hizo y están en Moto GP espero

Voz 33 44:46 y lo que del salto oí la verdad que bueno aquí en equipo y con Sito con todo el equipo técnico todos nos llevamos muy bien

Voz 1621 44:57 basta con como veis la parte de la gente esta bajamos puntos todos todos compartimos todo

Voz 33 45:02 sí ya estoy muy bien en este equipo sí la verdad que es una de las cosas que hace que que las cosas salgan no él es sentirse bien en el equipo pues ha ayudado mucho

Voz 8 45:11 Augusto mucha suerte para mañana ganas mañana tienes que entrar en Carrusel por la noche

Voz 30 45:16 venga hecho abrazo hasta no saber qué grande

Voz 8 45:20 Augusto Fernández pole en Moto2 otra de nuestras joyas y es que el motociclismo español está como está en vamos a resumir las otras dos cilindradas en Mela Moto GP mañana cuarta raro me decía justo antes de entrar a a que a las once y media el programa cuarta no puede convertirse mañana en el piloto más joven en ganar una prueba de de Moto GP en caso de que Khan