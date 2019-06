El decálogo del turista, por Manuel Vilas

una palabra mágica que hoy luego del turista y que ayer punto primero el bufet libre de los hoteles vacacionales su turísticos es todo menos nieve el bufet libre se basa en la ausencia de camareros en la ausencia de charla con un maître que oriente lo que es bueno comer en cada momento el bufé libre es comida monto nada cuyo destino es la basura el bufet libre no inventaron las cadenas de hoteles que quieren destruir la presencia de los camareros sin camareros El Mundo no tiene sentido tomarán por en Lisboa

el duelo será da la primera cornada que recibió llegará Saquín destino debidamente humillado debidamente ofendido convertido en Reus artrosis cervicales derrotadas punto tres los hoteles se han especializado en tener diez o doce tipos de habitaciones la que hace elegido por Kim punto com es barata no porque tú seas un lince de las ofertas ni de la navegación por Internet sino simplemente porque es la peor habitación del hotel cuando abres la puerta de tu habitación Ibeas que es una habitación oscura de una planta baja y que tus vistas dan a un patio de luces lleno de tubos los tiradores ruidos de las cocinas olor a gambas y cargadas de pájaro lo entenderá

basará esa recepción IT dirán que esa es la mierda de habitación que pagaste el recepcionista cuando te hayas ido tristes en silencio se moría de risa

punto cuatro cualquier obra de arte que quieras ver en la ciudad de tus sueños exigirá que pague una entrada cara y hagas un acuerdo angustiosa hizo dará IT deprimidas y cuando estés delante de la

cualquier taxi que cojas en cualquier ciudad europea de las que tanto te gustan porque contienen arte dura de costará justo el doble que en España justo el doble pero eso en el mejor de los casos era el peor igual cuatro veces más que en España entonces entenderá sexo que los economistas llaman producto interior bruto y la renta per cápita esas palabras que los políticos españoles no nombran nunca precisamente por eso para que no te enteras de qué país vides