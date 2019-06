"Rusia es un Estado de no derecho"

Voz 1 00:00 sí

Voz 1791 01:14 la limpio no sé si esta noche han empezado los atascos otra vez para satisfacción de la presidenta de la Comunidad espero que los tres del Ayuntamiento de Madrid Matías Almeyda Villacís Si Ortega Smith comprometan públicamente a pagar de su bolsillo o cualquier multa europea si levantan Madrid Central y tenemos a una multa por levantar medidas anticontaminación bueno no es que al cuarto años cuatro años mejor lo tiene Barcelona

Voz 0874 01:43 fíjate de Carmena a Vox parece mentira si en Barcelona hay hay un

Voz 1791 01:49 ha ocurrido algo con Manuel Valls que ha demostrado a la derecha española como se puede ser inteligentes sin perder los principios buscando el mal menor aquí quizás no entendió muy bien la estrategia de Rivera que lo que ha hecho salir apuntalar Pete Si va por el PP tenía cree jugó otra de otra forma pasa que aquí se habla demasiado en política se ponen demasiadas líneas rojas a partidos democráticos y luego no se las ponen a la ultraderecha cada uno será dijo de sus actos y ya veremos qué hizo en los lectores

Voz 0874 02:19 salvó la historia les juzgará por sus decisiones aunque parece que luego los electores en las perdonan es curioso porque hoy debe ser el primer día de una nueva vida para para muchos cargos que dejan de serlo en muchos ayuntamientos no sé si alguno de ellos de hecho estarán escuchando ahora mismo en directo inmensos de ellos sean del partido que sean seguramente han intentado dignificar la política ya que han intentado hacer bien su trabajo sin embargo tendemos a pensar que todos están ahí para lo que están que es lo contrario no que Squyres para para no se pues adjudicar contrataciones para cobrar comisiones pero no hay hay gente que se dedica a la política porque quiere hacer un mundo mejor muchos de los que se van supongo que especialmente en Madrid porque conozco muy bien a Manuela Carmena que son de ese tipo de funcionarios

Voz 1791 03:00 sí yo creo que además el Ayuntamiento los ayuntamientos son un mundo distinto y no creo que no hemos terminado de entenderlo se hace política nacional cuando se está haciendo la compitiendo por un ayuntamiento lo que hay que hacer es política municipal ya hablar de municipios tiene sitios como Zamora que Izquierda Unida ha ganado por mayoría absoluta será que que el alcalde lo ha hecho bien y en otros sitios es el PP el que gana por mayoría absoluta o el PSOE o quién sea Ciudadanos no porque lo tiene muchas alcaldías las capillas ha sido de rebote la gente vota a la persona que hace un buen trabajo entonces no sé yo creo que hay que diferenciar entre esas escenas también a la hora de pactos se puede pactar de una forma en los ayuntamientos de otra forma distinta en las comunidades irá política nacional es otra cosa por cierto hoy para los lectores de A vivir que son muchísimos firmo a la feria Madrid ciento veintisiete de doce a cuatro Caseta ir a seis de diecinueve a veintidós dicho los lectores de A vivir no

Voz 0874 03:59 no los oyentes de ahí que cada uno está muy bien dicho porque todos los oyentes son muy leído

Voz 1791 04:04 si no es verdad yo la verdad sino trabajar aquí creo que lo vendería ningún libro porque todo el mundo viene dice que que son lectores de del programa oyentes del programa y bueno pues ahí estamos has dicho que este número ciento veintisiete horas de doce a dos los editores en el Casa Árabe a las seis de diecinueve de la caseta seis diecinueve

Voz 0874 04:24 el que se presente con una pancarta viva Ramón Lobo tiene libros gratis porque es que otro día había un youtuber que se llama Blue Jay yo sé que he tenido unas colas que había acabado la Feria de ideas a lo mejor pero el año que viene a las ocho funcionan si podíamos hacer algo

Voz 0874 04:55 hoy en un lugar muy concreto en libertad de prensa sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países el listados tuviéramos que hacerlo sería sería larguísimo hoy nos fijamos en una víctima más desaten su era tiene treinta y seis años es periodista de investigación trabaja para el medio online merluza se llama Ivan Angulo Madoff qué pasa con este reportero ruso Ramón

Voz 1791 05:15 pues que es un periodista de investigación que investiga la corrupción en las élites Si ya había hecho un reportaje sobre que la mafias estaba haciendo con el control de las funerarias en Moscú la policía no se le ocurrió otra cosa que detenerle e a encerrar en su casa acusarle de tráfico de drogas ya sabes que en estos sitios es muy fácil de meterte algo de droga para acusar ya vive una movilización sin precedentes en Moscú de la prensa de los ciudadanos

Voz 0874 05:40 al final el Kremlin se dio cuenta de que el enfado nacional por la detención iba en aumento y que la injusticia era más que evidente que este caso podría convertirse en una especie de bomba de relojería había demasiadas cosas en juego para ellos si hay una cosa que ha dicho Time es muy interesante y es que

Voz 1791 05:55 bueno este hombre recuperaron la libertad pero la prensa rusa no eh la presión de los medios que incluso hubo algo inaudito es que tres periódicos liberales publicaran el editorial en primera página que empezaba diciendo somos iba Angulo uno eh manifestaciones en la calle presiones al final lo que ha hecho Putin es de Ci tuviera o no un jefe policial como diciendo que eran cosa de ellos ya está y a otra cosa mariposa

Voz 0874 06:17 como si el jefe policial no dependerá del exacto

Voz 1791 06:20 Putin lo supiera no lo que está pasando en su país

Voz 0874 06:22 para ampliar esta información está con nosotros un periodista que conoce muy bien cuánto puede costar a hacer buena información paga un precio muy alto por ello estuvo seis meses de secuestro en Siria Marmara monedas que es reportero y corresponsal del periódico en Moscú cómo estás buenos días fuera muy buenos días cómo estás buenos que gol uno a veces tan incómodo para las autoridades

Voz 4 06:41 bueno a ver pues sobre todo lo que había hecho es un excelente reportajes so de corrupción vinculados a la alcaldía de Moscú ya hemos cuesta en manos de Sergiy eso pianista que es un estrecho aliado del Kremlin soy una persona que en algunos momentos ha sonado con posibles usted Sor no entonces pues evidentemente es es el es una persona muy molesta es lo último que estaba haciendo me que estaba que se es que estaba investigando eran los vínculos entre la del FCB en Moscú el ex KGB ir las funerarias no algo que él llamaba como la mafia funeraria ir bueno pues esos quizás probablemente lo que le ha llevado a la estación en la que estado

Voz 0874 07:22 pero cuál era la línea de corrupción culpas funerarias por curiosidad

Voz 4 07:26 bueno pues es decir ese son sobre son fundamentales después falsifican tumbas falsifican todo pues es un poco lo que la que vivimos en España con el con el avión Yakovlev pues elevado bastante las

Voz 0874 07:40 también es bastante es algo más

Voz 4 07:42 en más va mucho más del más alto nivel

Voz 0874 07:46 y cómo es la web que abrió en dos mil catorce qué tipo de noticias publica

Voz 4 07:49 bueno es haberse una web es que está basada en los países bálticos es una web que que bueno que fundamentalmente es a través de convertido para todos nosotros en una guía no porque no no porque en Rusia incluso los periódicos liberales hicieron exitosa conjunto pues han ido poco a poco asumiendo es la autocensura entonces para hacer buen periodismo en Rusia pues hay que hacer malabarismos no y entonces pues una de las de las estrategias es pasar el digamos tu medio la el las los cuarteles generales de tu medio en un país báltico y así evitar digamos posibles presiones por parte de poder

Voz 1791 08:31 porque para quiere despistados de la Guerra Fría que todavía se creen que Rusia es la heredera de la Unión Soviética hay Putin es un tipo de izquierdas habría que explicarles que no

Voz 4 08:42 no esa vamos a De Rosa Putin en estos momentos es cosa de Rusia quizás está evidentemente está intentando reeditar su proyecto de mano excitar un poco una Unión Soviética con uno a un nivel un poco más imitado pero evidentemente ya no hay ni siquiera un proyecto político detrás no Putin se puede apoyar sin ningún problema en partidos de la extrema derecha en Europa yo puedo apoyar en fuerzas la extrema izquierda en América Latina no es no hay un proyecto ideológico detrás no sino que sin embargo sí que hay pues probablemente muchos intereses empresariales unas formas de hacer empresariales que bueno pues que no tiene nada que ver con con la transparencia bueno es un digamos hay una oligarquía que se está expandiendo eso lo tenemos bastante claro en como como las circulaciones de los empresarios empresarios británicos con el Brexit Si Rusia en el curso de los propios vínculos que podía tener Tram con empresarios oligarcas rusos va más de esto que de de lógica esto está claro pero en estos momentos los actual de Putin es un Estado de derecho en el cual el caso de Gollum nos ha demostrado pues bueno pues que digamos que las fuerzas policiales se someten a los intereses de mafias criminales is sin ningún tipo de cortapisas Issing y además sin sin sin sin esconderse no

Voz 0874 10:08 cosa que cabía imaginar lo que pasa es que te da la impresión de que Putin ha explotado este caso en las manos como si estuviera acostumbrado a la impunidad en cualquier historia de repente el Kremlin parece que no habría podido imaginar nunca al revuelo que iba a causar esto

Voz 4 10:20 yo creo que es una victoria importantísima eh está está claro que han tenido que recular por completo los primeros días después de la decepción pensamos que bueno pues ya había habido una mención en por movilización importantes pero que ellos pero que al fin y al cabo bueno pues el caso acabaría se acaba él acabaría siendo juzgado pero bueno pues liberado por falta de pruebas alguna pirueta legal pero no pensamos que digamos que iba a recular de esta forma tan digamos tan radical no eso ya lo detectamos cuando María Zaragoza por ejemplo la portavoz del Ministerio de Exteriores que acusa públicamente a los periodistas se enfrenta con ellos sus acosa pues digamos habló de que se ponía del lado de Vol uno uno otras personas con Valentine pillen con la presidenta del Consejo de la Federación del Senado que es una persona muy vinculada a Putin también se ponen del lado de Diego Luna no no yo quería decir que él creíamos que el régimen percibió el potencial desestabilizador del del caso in vitro y reculó por completo no y entonces bueno la interrogantes si esto va a cambiar a partir de ahora en las relaciones entre en el poder la élite y la prensa narraciones los cuál es la el poder sienten muy impune a la hora de acosar a la prensa y en cambio bueno pues hay interrogante la gente piensa que como mínimo va a haber una actitud de mayor respeto no y que actos así tan flagrantes patrañas burlas tan flagrantes montajes policiales tan flagrantes pues va a ser mucho más complicado de muy complicado recurrir a ellos el caso Vorganov lo que sí que está claro es es es un caso que ha tenido mucha visibilidad pero es una práctica permanente la de las fuerzas de seguridad rusas permanente a nivel de criminalidad de criminalidad incluso a nivel de de por ejemplo de detenciones vinculadas con aquí con actos de con con violencia con violencia extremista con terrorismo no unas obras que me sorprende muchísimos que cada vez que ha habido de esas detenciones de supuestos colaboradores au colaboradores de actos terroristas que ha habido en Rusia la gente por ejemplo se les al cabo de poco hacia tenido dando de confesión se les grava hice con esa misma confesión se emite en un programa de de noticias de de máxima audiencia no lo cual es evidentemente su piso Teo

Voz 0874 12:45 que junto a los derechos

Voz 4 12:48 sección inocencia no esto en la Rusia de hoy en día

Voz 0874 12:51 que bueno pérdida déjame incorpora a la conversación dato periodista experto en Rusia en la antigua Unión Soviética actualmente es corresponsal del diario ABC en Bruselas es Enrique Servetto cómo estás Enrique

Voz 5 13:00 los días hola buenos días buenos días viéndolo con la que qué tal

Voz 0874 13:06 la verdad es que tú crees Enrique con la perspectiva un poco del tiempo porque tú conoces ese país desde hace mucho tiempo que este caso puede marcar un antes y un después

Voz 6 13:14 pues eh por lo que yo puedo imaginar yo creo que si lo que decía que es muy interesante pensando que yo creo que esta es la primera vez que Putín recula que Putín eh o sea que más quiero decir acercando la mano al problema de la libertad de prensa se ha quemado y ha tenido que sacarla hay esto yo creo que no yo no cierra la puerta a todo ese tipo de actos de actuaciones que contaba a Marc pero creo que ahora el hecho de que se lo tengan que pensar mucho más va a dejar que los periodistas de repente pues tal vez intenten en poco más de osadía porque lo decía Marx por lo que yo conozco el tema de la autocensura es pues es muy pesa mucho en el trabajo de los periodistas entre otras cosas pues pues los la mayoría de los

Voz 4 14:11 periodistas pues desde el Salario

Voz 6 14:13 pequeño oí la administración rusa siempre tiene mecanismos para fastidiar a todo el mundo a través de su vivienda a través de su coche a través de multas a través de muchísimas cosas y entonces mucha gente se tienta la ropa pues antes de publicarse un qué pero después de esto después de ver que Putin tiene que Mainar se tiene que recular en este caso yo estaba recordando esta mañana el caso de Anna Politkóvskaya es que hace no mucho a una persona como ella le pegaron un tiro sea así Dexter ni siquiera se entretuvieron en en ponerle alguna tipo de productos prohibidos en la mochila entonces me da la impresión de que sí de que esto va a cambiar eh o qué puede al menos ser un significar un cambio muy importante de futuro

Voz 1791 15:00 Enrique vivió como corresponsal en Moscú la perestroika la clase que fue el primer intento de la antigua Unión Soviética de de abrir la no sé la libertad de expresión y yo recuerdo la anécdota que cotas la he contado muchas veces incluso el escrito en un libro maravillosa de un profesor de la Universidad creo que era vez que dijo a los alumnos de historia bueno estamos en la perestroika la apertura podéis hacer un examen poco más atrevido todo el mundo hizo lo que pudo menos uno que repitió de la doctrina el PCUS no Illes dijo lo que pasa que no tiene ideas propias dice sí señor yo tengo ideas propias pero no estoy de acuerdo con ellas de alguna forma eso pervive en el alma de de de la Rusia actual porque por el miedo a expresar el miedo al poder no

Voz 6 15:42 es que vamos a ver lo que hay en Rusia es una dictadura sin ningún tipo de paliativos el fin de la dictadura soviética eh que en cierto modo era un poco más institucional al menos a la dictadura de Putin pues en este sentido yo creo que en las es todavía peor que estaban como que ya me habían avisado para esto estaba mirando así un poco la zona de la biblioteca de mi época moscovita y de repente me me averiado a la a la mente bueno tengo aquí el vídeo de una película que en una época de Gorbachov fue el el primer gran escándalo y mundial es decir para los soviéticos es la primera vez que alguien hizo un documental explicando este tipo de cosas que en ningún periódico salían que sean la película hacemos taxis sería que quiere decir así no se puede vivir y lo que decían es que había un poco de prostitución por la calle que de repente había algún robo en en los esto porque era la corrupción en la Unión Soviética pues será tenía otro origen desde luego no tenía este aspecto factor criminal que tiene ahora que está vinculado obviamente al flujo tremendo del dinero de las divisas que vienen del exterior y que ese canaliza a través de la de los oligarcas que es infinitamente yo creo más violento que el que se veía en la en la época a final de la Unión Soviética vamos la película esta de Diversidad Si el haberse ahora dices en fin parece una sociedad idílica comparada con los aspectos criminales de la rusa

Voz 0874 17:16 pero claro pero lo que hablabas antes que tiene que ver con la libertad de expresión con la libertad de prensa yo creo que Putin se ha descubierto que la clave es el control de la información tiene que ver esto con el hecho de que el Parlamento haya aprobado hace poco crear una especie de Internet rusa

Voz 4 17:32 sí es haber eso está por ver si es van a conseguir hacerlo negros instrumentos un país desde el punto de vista Internet muy abierto en no es como China entonces pues bueno ya digamos puede ser no puede ser en puede puede la SER imposible de llevar a cabo esas ideas pero sí permitirá a iniciativas de en casos de crisis limitar poder cerrar el país a las influencia de poder cerrar el espacio de internet en Rusia no pero eso está por ver si se puede hacer de hecho hace poco intenten bueno hubo un problema con Tele gran telegrama se negaba en redondo a los datos datos que exigía a los servicios secretos para poder seguir funcionando en Rusia y entonces pues el el ente regulador por intentó cerrar telegrama telegrama resistió allí en hoy de hecho sigue funcionando mucha también lo que pasa es que hay una cosa que sí que creo que es importante para lo importante en estos momentos hay dos tipos de periodistas no los periodistas que trabajan para el medio oficiales que son gente que bueno pues que trabajaba para medios que están controlados por Gazprom el monopolio esa gente cobra muy bien esa gente tiene tienen muchos recursos evidentemente pero evidentemente realmente una línea oficialista y en algunos casos con elementos de propaganda yo diría propinarle Goebbels no sobre todos los canales rusos federales el primer canal de televisión luego está la prensa a los medios independientes que sobreviven que tiene muchísimas trabas administrativas a la hora de poder de digamos tender subir sus usó sus audiencias sus por ejemplo hay un televisión que se nos debe Reid que bueno que no puede emitir es una televisión digamos bastante bastante bastante crítica pero no puede emitir para todo el parto el país no entonces eso es bueno es digamos el el Gobierno ha conseguido limitar mucho el el acceso a sigamos en la capacidad de crítica y estas periodistas pues como gol uno que además es un una persona que vive el estaba en su casa es gente que vive en un tienen unos medios muy limitados no el propio alumno que un recuerdo el día de su liberación fue a la casa donde estaba donde ya él y su madre su madre bajo buenos ofreció pastel para celebrar la la liberación pero bueno es un barrio súper humilde del suroeste de Moscú pues lleno de entonces pues eso es un poco lo que lo que el el panorama que en estos momentos en Rusia no Rusia se puede decir que ha comprado una parte de de los ruso perdona el Kremlin ha comprado una parte de los periodistas en Rusia de la clase pero esta venta periodístico alusión

Voz 0874 20:22 yo no sé si seguís o habéis seguido porque estás en Bruselas Enrique Martas en Moscú el fenómeno de la serie Chernóbil que aquí en España todo el mundo hubo casi todo el mundo ha visto mucha gente comenta he tenido en algún lugar usted tiene que ver con esto hablábamos de control de la información que Rusia de hecho prepara una versión propia de Chernóbil que no sé muy bien en qué varía me pregunto si es que termina viendo esa versión

Voz 1791 20:42 no mete un un tipo de la FIA que está ahí manipulando

Voz 4 20:45 sí sí ése es una es una la puesta no es la primera vez que tenemos que bueno que Rusia responde así lo que pasa es que en este caso es algo más es una forma kurda no entonces pues bueno el director un director conocido por haber hecho pues producciones televisivas sobre Irak patrióticas patrióticas pues va a ser una Yell él ha dicho ha justificado ha dicho que hay historiadores que apoyan esta versión de que una persona de la zona intentando provocar sabotajes bueno es es lo que eso es lo que hay

Voz 0874 21:24 eso es lo que hay en la verdad es que ahora

Voz 6 21:26 que mencionas Chernóbil hay que viene al caso no no he visto la la serie pero de de oído hablar incluso en Bruselas Deià en la verdad es que me dan ganas de verla pero sí a Svetlana de Elche Vic la premio Nobel ella explica muy bien como el el asunto el manejo de la información manejo público de la información del agente hechos recibirles el lecho que es significó la ruptura de la confianza de la población soviética con el con el Estado no sea el el hecho de que el Estado silenciadas que es lo que estaba pasando de repente les hizo sentirse traicionados íntimamente en algo que además les iba la vida en ello y que por eso la la Unión Soviética empezó a disolverse a partir de hechos no

Voz 1791 22:11 Bolivia pero cinco años después se disolvió

Voz 0874 22:14 lo Gorbachov llegó a decir que Chernóbil está en el principio del fin de la Unión Soviética tienen que ya oye que os agradezco mucho este diálogo a los dos uno en Bruselas otro en Moscú inéditas reportero y corresponsal del periódico en Rusia Enrique Servetto corresponsal del diario ABC en la Unión Europea en Bruselas Marc que Enrique grandes abrazos

Voz 5 22:33 un abrazo hasta luego chao

Voz 0874 22:41 oye pues que bien he aprendido muchas cosas y eso regado por un capitalismo salvaje porque hay normas ahí sí que hay una diferencia entre los que tienen y los que no tienen como decía Obama mano un abrazo Aramón un abrazo

