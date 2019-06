Ana Mª Martín Gaite, defensora de la literatura y de los derechos civlies

Voz 2 00:00 tú puedes volver a ganar ya como un interminable en la eh

Voz 3 00:22 mirando el retrato de su Mahrez también era una señora guapísimas el AVE con mucha clase cómo eran sus padres

Voz 4 00:31 es muy libre que he pensado ahora que yo les tengo que agradecer pues la haga la visita que que he tenido gracias a veces porque conocieron la libertad la libertad bien entendida Liberty pero los tuvieron la posibilidad de ser nosotras de poder hacer lo que quisiéramos de poder analizar de la forma que queríamos en aquel tiempo eso no es muy difícil

Voz 0874 01:09 la mujer que celebraba con Lourdes Lancho el lujo de tener unos padres libre pensadores en la España de los años treinta Se llamaba Ana María Martín Gaite era hermana de la escritora Carmen Martín Gaite en la que se convirtió en guardiana impulsora de su legado Ana María Martín Gaite ha muerto en Madrid a los noventa y cinco años y esta mañana central la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 01:30 hola buenos días Javier y es verdad que a menudo no resume

Voz 0874 01:32 esta porque buscamos personajes a veces un poco remotos no resulta complicado encontrar entrevistas recientes con ellos en este caso es lo es fácil porque la entrevista lo hicimos nosotros hace poco

Voz 1326 01:41 pues sí hace tres años en julio de dos mil dieciséis cuando se cumplían dieciséis años de la muerte de Carmen Martín Gaite en nuestra compañera Lourdes Lancho acudió a la casa familiar del Boal lo en la sierra de Madrid donde vivía Ana María le hizo una deliciosa entrevista para este programa

Voz 0874 01:57 aunque Ana María no fue una creadora publicó nunca nada ella fue algo más que la hermana de Carmen Martín Gaite

Voz 1326 02:02 sí claro su obra maestra fue la manera en la que cuidó mimó impulsó difundió el enorme legado de su industria hermana que era algo mayor de Carmen no si casi dos años mayor Ana María nació en febrero de mil novecientos veinticuatro y Carmen en diciembre de mil novecientos veinticinco en Salamanca

Voz 0874 02:19 de padres como decía ella libre pensadores y muy ilustrados si no es este

Voz 1326 02:23 daño que las dos hermanas se sintieran tan orgullosas del ambiente que habían respirado en su familia y su padre era un notario muy culto e inquieto amigo de Miguel de Unamuno que hizo que sus hijas estudiarán en el Instituto Escuela en los años de la República

Voz 0874 02:37 el Instituto Escuela que era una de las instituciones educativas más modernas sobre todo más progresistas de la época

Voz 1326 02:43 desde luego era resultado de la institución libre de enseñanza que había fundado Francisco Giner de los Ríos con la intención de revolucionar la educación pública en España y acercar la Europa esa maravilla educativa fue otra de la infinidad de cosas que demonizado el franquismo pero el espíritu libre abierto y tolerante de Instituto Escuela de sus propios padres les marcó de por vida a las hermanas Martín Gaite Ana María también le contó a Lourdes Lancho lo importante que fue para ellas el que sus padres les animarán a salir de Salamanca

Voz 0874 03:12 como en casi toda España esa Salamanca en los años cincuenta eran ciudad una ciudad muy cerró

Voz 1326 03:16 nada de moral asfixiante una ciudad donde las chicas los domingos paseaban agarrada por los soportales de la Plaza Mayor un ambiente que Juan Antonio Bardem reflejó a la perfección en Calle Mayor o por supuesto la propia Carmen Martín Gaite en Entre visillos la novela que la reveló el mil novecientos cincuenta euros

Voz 0874 03:34 y allá Ana María nunca dio por reescribir

Voz 1326 03:38 daba leer y era una mujer muy culta pero su dedicación profesional no tuvo que ver con la creación literaria ella fue funcionaria de las Naciones Unidas en Ginebra y su trabajo fue sobre todo de traductora y correctora Ana María que tenía mucha gracia sostén mía que la ONU a la hora de la verdad nunca había resuelto nada también era divertido como Ana María evocaba la figura de su padre

Voz 3 04:00 ya quiere una foto de Carmen que está dedicada la puedo leer la dedicatoria sí

Voz 4 04:10 una dedicatoria a mi padre mi padre iba por la calle siempre miraba para arriba porque decía que mirar para abajo en la calle que aburrido claro se pega unos castaña hace saber que tenga cuidado con los bordillos porque no no voy al bordillo Yaya

Voz 6 04:32 dice no me pierdas de vista padre me cerca cuidado con el único enemigo que acecha a tu supervivencia los bordillos un beso y felicidades con todo mi amor carmín ya diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco

Voz 1326 04:46 era una buena

Voz 0874 04:47 nacido entre las hermanas muy buena

Voz 1326 04:50 aunque como suele suceder entre hermanos eran muy diferentes y en realidad como Ana María pasó buena parte de su vida fuera de España durante muchos años no se frecuentar On demasiado pero se querían y Ana María mantuvo una estupenda relación por ejemplo con Rafael Sánchez Ferlosio mientras estuvo casado con Carmen

Voz 0874 05:06 entonces Ferlosio que también nos dejó hace poco

Voz 1326 05:08 pasado uno de abril por cierto que en esos años cincuenta Ana María era la que llevaba en coche a Sánchez Ferlosio a los lugares donde luego ambientó El Jarama la novela que le descubrió

Voz 0874 05:18 no era muy normal que una mujer tuviera carné de conducir por cierto en aquella España de los cincuenta escala María no

Voz 1326 05:22 es una rareza sabía idiomas sabía conducir siempre fue soltera iba muy a su aire Carmen Martín Gaite le dedicó esa primera novela Entre visillos con estas palabras para mi hermana Anita que rodó las escaleras con su primer vestido de noche se reía sentada en el rellano en esa entrevista de hace tres años Ana María contó cosas muy interesantes de su hermana Carmen de su madre gallega de su relación con

Voz 4 05:48 ya muy Calleja además muy gallega yo muy castellana pero muy Rayán se movió con sus adentros como mi madre este Tirana extrovertida acogían a todo el mundo porque pasaba todo el mundo pero sus adentros fueron con echa yo la he conocido mejor después de que murió devuelto a naturalmente a tener que hacer todo lo lo lo de su legado poner en orden todos sus libros tontos sus pensamientos y claro hay sí se me han desvelado pero ya se ha ido con ello con ello para curioso

Voz 0874 06:36 eso de que conociera mucho mejor a su hermano después de muerta

Voz 1326 06:38 sí claro además el ocuparse tan a fondo de su obra le dio otra visión de su hermana Ana María nos contó cómo entendía Carmen la literatura

Voz 4 06:46 un día yendo en el metro íbamos a la señora les dijo eso usted Carmen Martín Gaite si como viajó Metro dijo ella usted me ha leído entonces sino viajó en el metro Hinault pateó la calle Hinault voy por los bares cómo quiere usted que le cuente lo que le cuento que Coca hacerlo

Voz 0874 07:12 cuántos años tenía Ana María cuando Lourdes le hizo esa entrevista Luis

Voz 1326 07:15 tenía ya noventa y dos años pero mantenía una memoria hay una alegría a prueba de bombas ellas empeño en convertir esa casa familiar del palo en un lugar de estudio y peregrinación alrededor no sólo de su hermana Carmen sino de la generación de escritores españoles de los años cincuenta ya decía que igual que sabía ha dado mucha lata con la generación del veintisiete ella estaba dispuesta a dar más la Town con la generación de los años cincuenta hay gente como Gil de Biedma Carlos Barral su cuñado Sánchez Ferlosio Ángel González los Goytisolo Ana María Matute o Ignacio Aldecoa

Voz 0874 07:46 en esa casa del Bois lo llegaron a convivir las hermanas no

Voz 1326 07:49 sí pero ocupaban está independientes se llamaba vecina la una a la otra eran muy conscientes de hasta qué punto la convivencia podía deteriorar las relaciones

Voz 0874 07:58 viví da la impresión de que a la hora de Martín Gaite de Carmen le ha sentado muy bien el paso del tiempo

Voz 1326 08:03 encantado con el transcurso de los años de hecho en las universidades Estados Unidos es junto a Cela la personalidad literaria española más comentada celebrada a mí no me cabe ninguna duda de que en ese sentido la labor de Ana María fue completamente decisiva por cierto que Carmen Martín Gaite también escribió guiones como los de la serie Celia que dirigió José Luis Borau con la música de indica doble

Voz 7 08:24 a mi madre de una niña a una huida

Voz 0874 08:31 con esta música de fondo hoy para hablar de Ana María Martín Gaite esta mañana nos acompañan otros amigos Ofelia Grande directora de la editorial Siruela cómo estás Ofelia buenos días

Voz 8 08:40 hola qué tal

Voz 0874 08:41 el escritor y periodista ya veces habitual de este programa Guillermo Altares escritor redactor del país como estas Guillermo tal buenos días no vienes lo suficiente a este programa eh tienes que venir más a menudo como conocisteis vosotros Ana María

Voz 8 08:54 empiece por pérdidas bueno y cuando un año y pico después de empezar a trabajar en en Siruela en la editorial cuando falleció Carmen y fue Ana Anita la que se hizo la que se hizo cargo de de los derechos del delegado de Carmen Martín Gaite empezamos hablando de bueno pues el tema de liquidación de los derechos de organización de la obra hay unos acabamos haciendo muy amigas pero muy amiga es la verdad es que era una mujer extraordinarias esto que hoy estado contando sobre ella es es real una mujer adelantada a su tiempo sé que es una frase que se dice mucho algunas mujeres pero es que en el caso de de Anna es una auténtica realidad y sobre todo era una fuerza de la naturaleza incluso incluso hace un mes con noventa y cinco dos años y ya ingresada en el hospital sería haciendo planes sería diciendo a todo el mundo que era lo que tenía que hacer una cosa muy curiosa hace lo estuve haberla en hospitales su acción mes a mes y pico llegó el médico que era un chico chico joven de veintitantos años y Ana empezó a la regañar Leila le dijo pero usted es el médico sí sí pero no es usted muy joven para rehacer me digo yo quiero que venga al doctor no sé cuantos era muy gracioso y el otro convenciéndola de que el de que el médico era él bueno a una mujer muy muy simpática con un carácter muy fuerte y desde luego de temer cuando se enfadaba pero absolutamente entrañable y maravillosa

Voz 0326 10:24 yo la conocí a través de mis padres porque tuve mucha relación con con caribeña caribeña a predijo dijo dos de sus amigos bastante y a través de Carmina conocía Ana cuando muy cuando murió Carmina mantuvimos bastante relación Diamond saber algo a lo llamaba de repente desde la nada naturalmente no tenía móvil te llama es un teléfono fijo como decía feliz era una mujer muy divertida con muchísimo carácter como habéis contado es verdad aquellas empeño maravillosamente en conservar el legado físico de Carmina porque Carmina escribía por ejemplo a mano con unos cuadernos preciosos llenos de Colás todos a todos sus libros estén escritos a mano tenía una biblioteca muy muy importante muchísimos papeles cartas todo eso lo digamos ocupó niña de ordenar niña Anita de ordenarlo de llevarlo donde tenía que estar de todo esto y luego se empeñó mucho en que la obra de de Carmina estuviese estuviese viva y como ha dicho Luis es verdad que está muy viva la obra de Carmen Martín Gaite que desde sus últimos libros como Manhattan hasta sus clásicos en las escuelas

Voz 0874 11:34 dices que la consiste gracias a tus padres te importa si hablo con tu madre y Pilar estás por ahí buenos días buenos días qué tal como la buenas está bien

Voz 9 11:43 el de la afilada hola

Voz 0874 11:46 contigo siempre coincidimos en Segovia es la primera vez que hablamos por teléfono qué recuerdos tienes de Ana María

Voz 10 11:52 pues recuerdos se lo que se ha dicho era un espíritu libre pues ya hasta el punto de que incluso su vida actual en el BOA lo pues nadie entendía ahí es lo que ya quiso ir allí fue feliz

Voz 0874 12:06 esa amigas desde hacía mucho tiempo supongo no

Voz 10 12:08 nosotros tratamos más Anita como muchos de los amigos cuando murió Car niña digamos que como ya se ha dicho heredamos a Anita y fue una herencia muy muy muy grata

Voz 0874 12:22 IP Pedro y tú ibais por la Casa del galo

Voz 10 12:25 nosotros sí la visitábamos en la casa del Gallo sobre todo en verano cuando estábamos en Segovia así la íbamos a ver si alguna vez también ella fue a Torrecaballeros

Voz 0874 12:36 a Segovia donde estáis vosotros esto del carácter que mencionaban aquí tú lo corroboran

Voz 10 12:41 tenía un carácter muy fuerte osea realmente casi ninguna de sus amigos comprendió que quemar sus naves en Madrid y que a su edad se fuera vivía lugar hoy es lo que ella quiso oí y allí vivió hasta el final y allí murió como ya quiso

Voz 0874 12:57 Pilar que te mando un beso fuerte Pilar lucen un dolor agudo hasta luego adiós alguna vez ella manifestó algún tipo de frustración por no haber escrito el pulso solamente poco la cuidadora de la obra de otra persona yo creo que la verdad

Voz 8 13:11 yo creo que no porque de hecho en alguna ocasión sí que le pedimos que no se escribiera un prólogo para para algunas de las nuevas ediciones de los libros de Carmina no quiso dijo siempre decía que su papel era otro eso sí siempre nos decía quién tenía que hacer el prólogo para para según qué libro ella confiaba mucho muchísimo también en en todo el tema de la obra de Carmina en en Pepe Teruel el catedrático de de literatura aquí junto con Pepe hicieron un plan de organización de de la obra que todavía no hemos terminado todavía nos quedan algunos libros por publicaron repúblicas y entre PP y ella no se iban indicando quién querían que hiciera los los prólogos quién es bueno algunos aspectos de la edición el último libro que hemos publicado por ejemplo los los cuentos todos los cuentos eh pues es una edición que ha hecho Pepe Teruel y bueno también con las indicaciones de Anita que yo creo que hasta el hasta el último día de su vida entonces

Voz 0874 14:10 de verdad nos tan grandes instrucciones

Voz 8 14:13 a los que estábamos a su alrededor era muy divertida la verdad

Voz 1326 14:16 Luis ella contaba que cuando cumplió noventa y dos años en esa casa del del Boal lo celebró seis comidas de dieciocho personas cada una daba la impresión de que haya le gustaba muchísimo la gente no el trato con las

Voz 0326 14:29 gente si le gustaba mucho nosotros como ha dicho mi madre y vamos a verla los veranos si le encantaba que fuese salvo al hoy siempre te decía que tenía que ir más gente y luego cuando la frustración no tenía muy claro no sólo a la memoria de Carmina sino la memoria de los años cincuenta dicho creo en su casa del vuelo una una fundación de la generación de los años cincuenta y es verdad que es muy importante de generación no porque eran como un balón de oxígeno en la España de del franquismo hice y pensamos su papel un uno de esos papeles principales fue hay ayudarnos hallar la democracia no estos esas piezas dos

Voz 0874 15:10 a ver a sus posibilidades claro

Voz 0326 15:13 mujeres libres que fueron Carmina I Anita como tantas como Sánchez Ferlosio como Juan García Hortelano como Aldecoa que murió mucho antes que ayudaron a crear ese oxígeno del que luego respirará la democracia española no las cosas qué te parece que un país consiga hacer una transición como la nuestra la democracia entre otras cosas se lo debe a esa gente no que ayudaron a crear los valores morales no

Voz 0874 15:38 pero para gente que vive de los libros y vive con los libros como vosotros esta casa tendría que ser como dice el distancia no

Voz 8 15:45 sí la verdad es que esa casa era fantástica habían construido una una torre

Voz 2 15:51 para albergar la

Voz 8 15:53 la biblioteca de carne Martín Gaite la tenía perfectamente

Voz 2 15:57 ordenada catalogada archivada

Voz 8 15:59 hacías siempre te enseñó a todos los cuadros las las fotos las las dedicatorias porque como decía Willy antes Carmen era muy detallista temía cualquier cosa una tarjeta para dar las gracias por un regalo pues llevaba unas cositas pegadas un Colás unas letras recortadas y todo eso lo tenía lo tiene Ana en la casa de Del Búfalo perfectamente colocado archivado así como en en en el Archivo de de Valladolid es donde donde fue el legado de los manuscritos in muchísimas cosas todo el archivo Martín Gaite se fue para allá ya lo tienen perfectamente organizado y allí es donde se puede consultar

Voz 0874 16:41 que yo no sé qué será de esa casa en el futuro pero recuerdo que no hace mucho Fernando Aramburu es un desastre ahora Fele decía que había que aprovechar este tipo de lugares tan emblemáticos para la literatura hay convertirlos casi en sitios de peregrinación en museos en santuarios hacer algo con ellos como hacen los franceses con sus escritores pues los alemanes con los suyos hoy os agradezco mucho la conversación Ofelia Grande directora de la editorial Siruela Ia Guillermo Altares escritor y periodista en El País gracias por venir de un abrazo adiós lo es

