El Texas español está en Burgos

Voz 7 01:20 los cómo estás buenos días Javier muy bien cansado pero eso te iba a decir pero cansado o deprimida pero es una mezcla de la todos juntos sí sí me deprime el país me cansa a qué país te refieres bueno coge toda Europa entera en contiene no sigas avanzando porque te te te deprime África también de Prime America

Voz 0300 01:40 sí sí me deprime no son un momento difícil porque hay como un cambio de época y parece que la gente en vez de hablar de las cosas importantes pasan todo el día gritar

Voz 7 01:49 ah vale vale melillense de las entonces empezamos mejor ahora que lo pienso teniendo en cuenta el tema que nuestra es hoy igual habría sido mejor arrancar con la sintonía de aquella vieja serie de televisión de tal hasta

Voz 0300 02:08 sí porque de hecho nos hemos ido a conocer el Texas español Un pequeño pueblo aislado del norte de Burgos en el municipio de sargentos de Lora en esta llamada España vacía quedándonos interesa donde surgió el primer yacimiento de petróleo en la Península Petroleum tierra allá por los años sesenta

Voz 7 02:24 bueno allá por los años sesenta No a las doce cuarenta y cinco del seis de junio de mil novecientos sesenta y cuatro me habría gustado saber poner puede no pero no es hacerlo pero el momento muy bien documentadas

Voz 0300 02:34 pues precisamente el nodo se dio la noticia como si se tratara de un milagro escucha

Voz 8 02:39 más cosas el nombre de una aldea española escondida en el Páramo de Burgos a mil metros de altitud la torre de su iglesia agrupa a cuarenta y cinco vecinos aquí todo era vida idílica tranquilidad sosiego los gatos ni siquiera eran perseguidos por los perros el signo de la enseñanza ha cambiado ya en balde a todo porque es la primera vez que brota petróleo en España ya ha sido precisamente aquí en esta aldea burgalesa y una torre metálica de perforación se levanta para dialogar con la vieja torre de la iglesia el petróleo ha puesto en el páramo palpitaciones de corazón mecánico las perspectivas son esperanzadoras

Voz 0300 03:22 esa es la narrativa cese es otra época pero bueno ya ves que se pensaba que el petróleo iba a ser la salvación del pueblo de la comarca del país un milagro en unos diarios de la época se ve cómoda cuando salió el primer chorro la gente recogía el oro negro que llamaban llenaban botellas de plástico incluso los campesinos recogían las espigas manchadas las guardaban en casa

Voz 7 03:45 como souvenir es es una zona de agricultores y ganaderos el petróleo logró emplear a más de cuatrocientas personas sobre todo durante la construcción de pozos

Voz 0300 03:53 luego el entusiasmo duró poco al principio se pensó que sería un petróleo de excelente calidad y luego se vio que sólo se podía utilizar como combustible para que me

Voz 7 04:01 y aun así en sus mejores momentos el yacimiento contaba con cincuenta y dos pozos que producía más de seis mil barriles diarios

Voz 0300 04:07 me if fíjate que dicen que sólo se ha sacado hasta hoy el quince por ciento que queda todavía bajo tierra al ochenta y cinco por ciento el problema es que una vez finalizada la concesión de cincuenta años que tenía la empresa explotadora el Ministerio de la transición ecológica es decir al Gobierno ha dicho que se cierran definitivamente los posos los pozos iban a desmantelar la instalación

Voz 7 04:28 si a esto supone el fin del petróleo en La Lora yo imagino que los vecinos no se levantó al muy bien

Voz 0300 04:34 unos pozos trabajaban diecisiete personas la mayor parte de ellos eran ahora están jubilados otros en el paro y otros simplemente han tenido que ir a buscarse la vida

Voz 7 04:43 el me me que siendo un pueblo muy pequeño ya está un museo del petróleo en la costa

Voz 0300 04:48 se muy bonito construido imitando el don en prehistóricos que se encuentra un kilómetro del pueblo y que es otra de sus principales atracciones en el museo hemos quedado con el alcalde Carlos Gallo y con Idoia Prieto que es la guía del museo

Voz 5 05:04 hola hola

Voz 9 05:07 buenos días qué tal

Voz 10 05:10 sí bienvenida

Voz 3 05:12 el municipio ahora mismo estaríamos en la entrada del corredor iríamos hacia la cámara donde está lugares positivo pero en el comedor empieza donde empieza todo vale desliza a trabajar como veis manualmente donde se coloca el primer bar a pie de campo la jugar más guapa son Mercedes el primer brote de petróleo a la salida de Falla la válvula de seguridad hijo bueno provocó una mancha de petróleo tremenda la crianza sí sí sí sí

Voz 11 05:41 el austriaco mil litros de petróleo a una altura de cincuenta metros a dejó una mancha pues en todo entonces el trigo la cebada que había que la última fila pues es que todo el mundo cogía todo cuando sale el primer brote la gente de los vecinos se llevaron las espigas que estaban manchadas

Voz 12 05:56 de de petróleo botellas de

Voz 11 05:59 de Petróleos de de lo que había salido

Voz 12 06:02 de esa mancha

Voz 10 06:04 su casa hay demás sí

Voz 11 06:07 pues hombre pues tener constancia del primer brote de petróleo te había surgido en España

Voz 13 06:11 bueno pues cuéntanos las poco las fotos estas que estamos viendo por aquí que son

Voz 11 06:15 bueno son fotos en homenaje a todos los trabajadores que han pasado llegaron a trabajar hasta cuatrocientas personas ahora después ya como es automático pues la verdad que se fue bajando el número de personas necesarias y al final pues sean en torno a veinte personas cómo se vivió el descubrimiento era como un poco de hacer claro que el oro negro el oro negro que salía en España pues pensaban que iba a ser como Texas el Texas español

Voz 13 06:38 no irá luego no fue para tanto

Voz 11 06:44 bueno el petróleo eso esté Petros de aquí es ochenta por ciento petróleo catorce por ciento de agua tiene muy poco azufre en cero coma ocho por ciento es importante que tengan azufre para poderlo refinar pero en su composición todos los metales pesados todos llevan un poco de arsénico pero este tiene más de la media qué pasó quién la época aquella en los años sesenta cuando se llevar a Petronor a Vizcaya todos los tubos por los que pasaba les iba iba comiendo con lo cual rompió toda la infraestructura que tenía Petronor en aquella época rompió la refinería por así decirlo entre eso ha vendido siempre para quemar para combustible de calderas entonces claro ya no era no había el mismo las más posibilidades de venderlo refinado que venderlo como combustible al principio había mucha demanda porque había muchas fábricas en realidad que usaban combustible de petróleo hice vendían cinco mil siete mil barriles diarios en los años noventa ya baja la demanda en torno al seiscientos está el tema crisis ya queda muy pocas fábricas que necesiten combustible porque también van quedando menos fábricas de al final en torno a ciento cincuenta doscientos barriles diarios aun así siempre ha sido rentable este campo petrolífero pero la idea que tenía la empresa actualmente es que el petróleo actualmente sí que se podría refinar ha cambiado de los años sesenta ahora ha cambiado sustancialmente las cosas entonces cambiando uno

Voz 14 08:00 la es de un material por otro no habría ningún encomendado

Voz 11 08:03 tan refinar la actualmente no hay ningún problema en refrenarlo todas estas personas que salen en las fotos sabían cómo trabajar en un pozo del que tronos no daban no los que encontraron eran americanos entonces ellos trajeran sus ingenieros supera sus personas o sea todas las personas importantes eran e imprimió al principio eran americanos o franceses que venían de de campos de Argelia que era más barato que traerles de desde América pero luego la gente empezaron pues trabajando pues eso de pues soñando les poco a poco les llevaron a otros campos petrolíferos también para que pudiesen aprender

Voz 3 08:38 al final ha tenido cincuenta años de apertura al pueblo

Voz 11 08:41 sí sí sí hombre lo que ha venido es que gente no han tenido que emigrar no todo el mundo tuvo que emigrar al País Vasco Madrid Barcelona grandes ciudades hubo gente pues que tuvo la oportunidad de quedarse a vivir en la zona no es una decisión de del campo petrolífero la concesión la tiene que otorgar el Estado y la nueva política de transición ecológica pues en principio no va a haber concesiones para hidrocarburos

Voz 3 09:13 estas son las las digamos la la prensa de cómo se ilustraba aquí tres Fernando que es el de jersey blanco que hoy día tienen sesenta y un años en aquella foto pues tenía fin yo tenía seis cinco años hasta su padre esto es lo que es diputado provincial si este la esta es la foto de aquel día y luego aquí en Juancho con su primo según ellos estos son los primeros que llegaron a aquel momento y estaba cede haciendo fotos a todos los periodistas Si claro claro nunca la foto la alegría de aquel momento junto a la toreando claro aquel momento claro aquí aquel aquí en en en aquel en que la esperanza de vida en aquí porque bueno llevaban los tractores la finca se quedaban pequeñas la gente tenía que empezar a emigrar los americanos y el Gobierno de aquel entonces pues bueno se sabe bueno en la perforación ciento uno ya se habían perforó cien veces en España decir de ajos y el petróleo nada

Voz 15 10:11 no

Voz 8 10:25 las muestras de lodo recogidas a grandes profundidades son preparadas y clasificadas para su estudio posterior en Madrid pero al pie mismo del pozo sea ha montado un laboratorio los primeros cálculos indican que la clase del petróleo ha obtenido es de un ochenta y seis por ciento es decir

Voz 11 10:41 de excelente calidad

Voz 8 10:44 le siguen trabajando sobre sus planos científicos porque todo esto no se ha logrado sino después de muchos estudios y desvelos hasta mil novecientos sesenta y tres se habían perforado casi un cuarto de millón de metros sin resultado positivo la ley de Hidrocarburos de mil novecientos cincuenta y ocho intensificó de manera radical las prospecciones e investigaciones petrolíferas en toda la Península principalmente han en la zona norte

Voz 7 11:13 por cierto en la Gürtel programar además recortes de prensa con las fotos de la época de algunas de ellas se ve a los vecinos con las manos en alto al lado del pozo celebrando el hallazgo hoy por supuesto también la felicidad en los bares sí sí

Voz 0300 11:25 en el bar las guapas del bar El Rey del petróleo se abrieron hasta seis bares y restaurantes fíjate hoy sin embargo sólo queda un bar será más el oro negro y lo regenta Begoña que es una mujer que ha hecho el viaje al revés no se ha ido de Bilbao hasta el pueblo porque tiene una vinculación muy fuerte en esta región donde pasó las vacaciones de niña Si quieres lo vamos la escuchamos a mí

Voz 16 11:51 Esteva resiste bar optimista no se llama el oro negro con esa intención hemos empezado la aventura pero empezó hace poco ustedes pues un año va a ser el día uno de junio justo cuando hicieron los pozos

Voz 0757 12:04 otro de los cerraron anteriormente la anterior propietaria lo dejó en mayo por temas de salud y yo estaba allí en Bilbao tenía mi negocio y bueno lo pensé no lo valore algo aquí yo no lo conozco porque aquí mi padre me trajo por casualidad hace cuarenta años hay yo estoy viviendo aquí y mis veranos Mi árboles esencia mi infancia yo le he pasado aquí no sé lo que está claro que si no hay petróleo tienes que hacer algo atractivo para que la gente venga ahí el entorno por si tiene cosas atractivas desde el Museo del petróleo el dolmen en la ruta de la Guerra Civil entonces les falta algo para que se sientan como en casa pues un bar típico en el que se pueden tomar un café Augusto degustar un cocido gallego por excelencia lo que vamos a comer nosotros lo que es lo que vais a comer vosotros pues es el día aquí cuando viene pregunté aquí antiguamente que era lo que comía is tampoco lo tenía muy claro esto me dijeron que aquí se comían garbanzos disco pues bueno pues hay que hacer un corto pido de garbanzos con su Verza con el relleno castellano del pan con el huevo con ajo perejil que se observa juntando todo con los garbanzos y luego pues el condimento la morcilla el tocino la costilla el chorizo es como un plato único

Voz 13 13:30 qué ocurre jamás no consiguen nada

Voz 0757 13:36 a ver el día a día haber este año yo lo que tenía miedo al frío cuando vine aquí no me extraña no porque estamos hace doce grados tenía miedo al invierno más que a la soledad al invierno lo que es decir tiempo para aburrir T no tienes siempre la mente ocupada hago labores agua artesanía leo ahora por ejemplo estoy haciendo un avión mucho también se antes leía muchísimo más pero tuve un una desgracia familiar falleció mi hermana ahí perdí mucha capacidad de concentración y entonces pues mi andadura empezó aquí hace un año y estoy contenta del resultado positivo la gente ha colaborado muchísimo y bueno es un poquito de todos es el decir vale el sí es mío pero todos ponemos nuestro granito de arena para que funcione porque si funciona va a funcionar el pueblo porque porque hay un sitio de encuentro ya que has venido empezó sólo luego a los hijos por ejemplo es ahí ella está aquí sus restos están aquí no murió en Bilbao pero tenemos un cariño especial al entorno entonces sus restos están esparcidos aquí en La Lora por tu padre por las vacaciones estas que dice sí pues porque siempre nos ha gustado tu venir aquí llamamos a la gente de aquí a entonces que existe entre el mar allí ella quiso ella lo pidió luego tutores venido sabe que hay una un hay llegamos todo va sale del mismo sitio del mismo tronco que es la familia Mi padre para él la familia era una piña esa piña por la serie unos conservando tu hermana murió joven sin con cincuenta y dos años ha reunido toda tu familia

Voz 18 15:41 Juan

Voz 8 15:46 no sembrados en Gran a Fonsi han teñido de un negro que no es de luto porque la vida agrícola continúa allá va la carreta cargada de Mies recién llegada ante la Alta Torre se congregan las gentes con sus manojos de espigas ennegrecidas que llevarán te recuerdo a sus crías como el primer gas que sale después de cada comprobación se quema en la misma boca del tubo es un incendio voluntario y vigilado que a veces adquiere gran extensión como ahora este humo denso y estas llamas son el mejor testimonio de que ha brotado en balde de ajos petróleo puro en estado en activo merecido premio a un trabajo tenaz

Voz 13 16:31 me estoy no

Voz 0300 16:34 el presupuesto por supuesto pero antes de la comida estoy menos todavía conversando con Manolo que fue el jefe de la Torre el yacimiento si te parece lo escuchamos

Voz 13 16:47 lo vi al a saber te ven

Voz 19 16:55 pues yo soy el petróleo lobby tenga menos veremos a corto me parece

Voz 13 17:03 se tiene

Voz 16 17:08 bueno pues no

Voz 3 17:12 de patente Manolo pues un baluarte aquí toda la vida trabajando entre el petróleo en los puede contar Uber a trabajar aquí Rando queda tenía

Voz 20 17:21 tú cuando salió pero yo tenía seis años sesenta y me acuerdo tengo vagos recuerdos pero sí que recuerdo de de que torear las campanas y que decía que había salido petróleo todo eso pues bueno eres crío pero nosotros somos de los primeros que iríamos vaya polaco cuando salimos de las escuelas da claro ibais a verlo siempre por supuesto pues es lo tenías aires hoy se que había salió petróleo pues la novedad concita años ocho años pues a correr a ver lo que había pasado el ambiente el pueblo te acuerdas tus padres pues se revolución un poco todo aquello la verdad pues que luego pues la hubo unos años hay como mucho auge que que a partir de ahí en esos pues siempre son ampliar de hacer más pozos y claro luego pues llevábamos que si venían torres de perforación para hacer montar tu verías montar pistas y todo eso lo luego ya pues es un momento se construyeron los bares había un bar dos bares el pueblo bueno había era cantinas pero sí que había dos o tres bares y luego se pusieron dos o tres restaurantes para dar comidas

Voz 21 18:24 entre ellos mis padres y el trabajo de Sofres

Voz 20 18:29 yo ya empecé con dieciocho años diecisiete años en perforación como aprendices fuesen pues aprender pues a base de de ir hay trabajar entre señala pues el el los que estaban allí en aquellos que nada más americanos si también había gente de aquí perforadora hay engancha Dolores se ha sido tu mira si prácticamente toda mi vida está hombre estaría Nani si no venado criticaba la agricultura

Voz 21 18:58 las dos cosas y turistas también en salir

Voz 20 19:01 hemos de trabajar sembraba unas fincas y tal bueno pues así estábamos liados no puedo pues Coco unos más otros menos pero bueno pues hemos tenido trabajo que que es un don

Voz 0300 19:15 toro

Voz 21 19:16 pues eh

Voz 1309 19:18 yo lo veía peor de lo que lo veo últimamente o el año desde que el petróleo pues un poco se vino abajo todo como diciendo aquí no hay nada que hacer pero bueno ahora como conforme se ha movido todo con la promoción que se está haciendo de la que

Voz 20 19:34 parece que no les agradece porque si no pues estábamos lo de la Guerra Civil los parapetos en tres horas lo he visto

Voz 3 19:42 ver una fuente paraban de lucha civil su cuando iban a llevar a ver aquí a almorzar según cuando yo otro no la fuente acusa medio entonces cuando está haciendo falta algo ellos seguían pegándose tiros eh pero mandar a alguien a por agua ahí charlaban y estaban allí tan bueno y ahora lo bueno qué te voy mañana te digo venga arriba pero a seguir dando sentir pues iba iba sábana a por agua abastecerse de agua claro es más hay testigos del año pasado un hombre de noventa años lo vivió dice yo he visto siendo un crío salir dos hermanos juntos con tres Si hay dos hermanos en cada dando haber dos personas la misma casa dice cuando se vio agarrarse de la mano y echar a correr por la calle abajo para huir de la guerra de repente bajar dos dos convoys uno de cada lado a la carretera coger a cada uno le llevara su sitio impresionante y eso eso de los cuenta la gente se te cae la manos pies dice bajaban cigarros vino cerveza ya que ya empezaba a incrementarse porque la fuente ya ya dejado ayer en el momento Edith bueno mira que he un cigarrillo y tal vendaval B3 de una cerveza ya todos una vela a Fuentes ha secado no no no no es así

Voz 20 20:52 si no sabía agua

Voz 3 20:55 pero tú seguro perdón grifo de lado

Voz 13 20:58 no no tocado

Voz 22 21:07 es pero yo

Voz 0300 21:10 pensaba te con detector de movimiento así una operación Caño preciosa digo bueno saldrán sé

Voz 7 21:15 diga nada no lleva ya Historia e de la Fuente

Voz 0300 21:18 bueno de hecho el este pueblo la línea de frente y también es un ahí ahora unas visitas turísticas para ver esto además del petróleo el pueblo casi más famoso por el pedagogo y sacerdote Andres Mónica Manjón que nació a mediados del siglo XIX este maestro se inventó un sistema que era jugar para sustituir los libros que no tenía

Voz 7 21:39 sí como lo hacía entonces bueno pues haciendo una serie

Voz 0300 21:41 Rayuela en el suelo pintaba una Rayuela entonces la gente los niños tiraban una piedra y en la casilla que caía tenían que explicar pues una parte la Historia de España

Voz 23 21:50 añado un tiempo verbal no hacer un problema de matemáticas no sea ese aprendí ocupan

Voz 8 22:00 las mujeres iban a la fuente buscará agua y allí se enteraban de lo que ocurría en el mundo pero ahora los chicos de Val de ajos aprenden en la escuela una nueva asignatura las diversas capas de gas petróleo y agua que alberga el subsuelo en sus campos grandes depósitos están ya dispuestos para recoger el líquido que entregue esta tierra generosa que ha permanecido oculto desde el periodo geológico secundario no sé si tú vas vientos evitarán que el aceite mineral se desborde por los campos como ocurrió con el primer chorro que en sólo diez minutos vertió cinco mil litros a una enorme presión los informadores están a la expectativa y han hecho un bodegón de sus máquinas fotográficas

Voz 24 22:42 las

Voz 8 22:43 mientras las esposas de los técnicos hacen sus labores de punto alguien duerme en espera de que llegue su turno de febril actividad hay un compás de paciente espera en la comarca de La Lora así como en toda España y en el mundo ha donde ha trascendido la noticia

Voz 7 23:02 el cura del pueblo Joaquín creo que descontó en la historia del maestro obispo se Christie's conversando con algunos de los vecinos que vivieron ese gran descubrimiento de petróleo no

Voz 0300 23:10 estuvimos con Nardy que es hija de la telefonista de la época es una de estas telefonistas que que utilizaban el teléfono de clavijas porque entonces en el pulso a una línea no y luego nos encontramos con Camilo en el bar antes de la comilona por supuesto

Voz 13 23:34 por era

Voz 9 23:40 bueno bonito pase un rastro pero hemos visto que su madrina la telefonista es la que la que mandó la actriz se cómo fue que ocurrió pues recuerdo pues mucha gente mucho periodista mucha mentira el tiro porque lo sacaban la zona de atrás de los pájaros dicen las casas más pobre ser humano más imágenes pobre eso decidiendo verás que pobreza en las facturas millonarios que luego no fue tal pero bueno y recordar pues recuerdo yo que había un americano

Voz 21 24:18 qué vino llorando eso sí me acuerdo de emoción

Voz 3 24:21 sí hemos un momento porque los americanos esos que más habían apostado entre los que habían hecho los vuelos aéreos para saber las formaciones geológicas donde todavía más probabilidades de petróleo donde voy a ser el ciento uno ciento salió insistiendo en la una menos cuarto del mediodía seis de junio de ciento sesenta y cuatro ir a la perforación ciento uno que es aquí en España

Voz 9 24:48 bueno estamos la mala imagen del pueblo no podré yo sí lo recuerdo que era exagerada había Pérez destaca además pues eso en la época que empezaba a Jaime Peñafiel que era un caradura Jean de aquella también pero claro porque bien los Reyes Perón lo vino porque yo era el que lo vio

Voz 21 25:07 me paré ellas eran príncipes entonces porque vino al Peñafiel por que empezara entonces yo creo claro

Voz 9 25:14 son los serías pues no lo que es muy buenos periodistas nombre hubo uno que era de ABC es que era un señor

Voz 0300 25:20 sí

Voz 9 25:21 Menéndez Chacón de hace

Voz 21 25:24 bueno pues sensacionalismo de la prensa

Voz 9 25:27 pues real ahora que era que le molestaba que eran unos pobres unos persona Damon y al alcalde de la época era Antonio Antonio pues el pobres les sacaron ahí con barbas en la calle coges la huelga pero aportado para mí es decir que salvó vidas molestar

Voz 3 25:47 en aquel momento iba regla adonde llegaron luego hay fotos donde va al pozo número iba vestido pero la imagen de Antón en aquel día Si de alegría pero vamos a habría bajado de trabajar

Voz 21 25:59 oye no pues estas cosas es lo que molestaba vamos

Voz 13 26:05 aquí yo bajaremos Sara Alba Bale donde muy buenos qué tal

Voz 0757 26:22 yo me llamo Camilo estado siempre trabajando por la zona tenemos algo de Agricultura también

Voz 16 26:33 este periodo compaginaba mujer a la la explotación una era pequeña pero compagina su trabajo con con la agricultura y así hemos pasado la lava hasta que se cerró el el campo ahora no tenemos nada de mi mujer trabajamos los dos además en Campos y mujer estaba en los últimos años está en la cocina que hacía en el su trabajo cólera jugar en varios puestos en el último era para transportar el crudo pudo un camión un camión cisterna de la tarde también producción porque tenemos que hacer en varios pues

Voz 13 27:16 los fenómenos al final hubiéramos

Voz 16 27:21 con las oficinas de la gente oficina eso éramos XXI final quedamos diecisiete como cambio el pueblo el petróleo la vidas cuando salió fueron sesenta y cuatro tenía cuatro

Voz 25 27:31 sí yo era así era Mourinho pero tengo tengo buenos recuerdos siempre yo siempre lo he dicho que para nosotros campo petrolífero es algo para sobre todos los de los de mi generación nuestra generación ha estado siempre ahí está integrado en el paisaje era era algo para nosotros como natural

Voz 16 27:49 la radar la hoy

Voz 25 27:53 pues queda pena seguían los siempre delito los que llevamos lo mismo sí sobre todo cuando cambiaba al que podía eso se yo soy estaríamos iba a cambiar el tiempo iba a llover no por el sonido de los

Voz 16 28:06 es muy monótono siempre al mismo grupo poco pelo que según el viento pues y luego ya es más llegamos las más cercano más lejanos

Voz 23 28:15 se acuerdo el momento este es hablaba de milagro de la euforia su spa

Voz 25 28:21 era era una una una fiesta y era cuando veía las películas de de la fiebre del oro porque aquí para deciros que está siempre llena de coches fines de semana

Voz 13 28:35 era como una fiesta y usted que he trabajado tanto toda la vida como como libro en la que

Voz 16 28:41 pues ahora no logra ahora estoy bien ahora vivo y quiero tengo horario que no lleva a nada déjeme nada me gusta mucho la naturaleza entonces hace lo que quiere es que lo más bonito que hay en la vida no para mí las labores en muchas actividades que hacer a la vida porque la historia de un pueblo que se hizo famosa definición no

Voz 7 29:10 oye y el cocido que es comisteis Valencina y tú no muy rico denso sabroso te lo recomiendo es muy bueno para el verano no

Voz 0300 29:20 hacía un frío allí tremenda eh ya te dio doce grados a las doce del mediodía claro

Voz 7 29:23 por eso como dice el Concilio Concha Bru Rovira un abrazo hasta un par de semanas

Voz 22 29:28 de

