Me llamo perro y soy actor

Voz 0347 00:00 el Javier estoy en París porque hay más citado aquí Carmen Vela la corresponsal de la emisora cuando supo cuál era el tema de la sección ahí llega ya veo que esto es un cementerio de mascotas en pleno centro de París al lado del Sebas no tenían idea Ana

Voz 0390 00:16 es esto era una isla verde de paseo para los parisinos antes de que la periodista feminista mal Gerry dudará de el abogado Jos a Moha compraran los terrenos para fundar el cementerio de perros había muchos trileros que vendían objetos viejos y abandonados por aquí no

Voz 0347 00:35 estamos pasando al lado de una escultura gigante de usan Bernardo enorme que lleva en el lomo Carmen extrayendo el Epic lea aquí que era un Epaña de los Alpes

Voz 0390 00:45 un homenaje al perro Barry que vivió aquí hasta mil ochocientos catorce no que vivió hasta mil ochocientos catorce me parece que este canino participaba en tareas de socorro en el hospital luego en los San Berna en la frontera franco italiana salvó a cuarenta personas perdidas en la nieve y una noche de tormenta Un soldado de Napoleón en pánico lo confundió con un lobo y le disparó su cuerpo momificado están en Museo de Historia Natural de Berna osea que esta historia conmovedora es anterior a la creación del cementerio de animales que dicen que en su concepción urbana por cierto es el más antiguo es muy leído que tiene pues un siglo sí abrió en mil ochocientos noventa y nueve qué cantidad de tumbas bueno dicen que hay hasta cuarenta mil con flores frescas y también de plástico mira allí de porcelana

Voz 0390 01:45 dicen que hay caballos también no pájaro bueno es deben estar más allá o la la ahora creo haber encontrado

Voz 0874 02:10 lo que me tiene que trae hoy on protagonista peculiar Carlos López Tapia buenos días

Voz 0347 02:15 algunos días en los que tú seas peculiar pero me

Voz 0874 02:17 el asesino de su mascota más importante que son los perros

Voz 0347 02:20 efectivamente mira es muy impresionante que los más de cuatrocientos tipos de perros sean lobos al noventa y nueve coma noventa y ocho por ciento de ADN ese cero coma dos de diferencia basta para todos los perros del mundo así de plástico su ADN si ocurriera lo mismo con nosotros bastarían unos ciento cincuenta años para que hubiera personas de cuarenta y cinco centímetros y de diez metros la misma diferencia que hay entre un gran do Hyun Chiguagua nada

Voz 0874 02:44 la ciencia todavía no puede ser muy precisa sobre los orígenes del perro pueden ser quince o treinta mil años incluso más en todo caso aparece ya con nosotros desde que tenemos memoria escrita de la humanidad

Voz 0347 02:55 sí desde luego que sí mira el tratado más antiguos sobre el mundo del campo que se conserva en nuestra cultura lo escribió precisamente un hispano romano llamado columnas dice que los perros deben tener nombres que no sea muy largos pero tampoco de menos de dos sílabas un nombre habitual en el Imperio romano nacido que significa fiel

Voz 0874 03:12 facer tropezarse con la imagen de ese mosaico con cabe Candem cuidado con el perro en latín que se conserva en Pompeya pero cuando se enseña un perro en el cine histórico digamos alguien problema porque el ochenta por ciento de las razas actuales no existían hace solamente ciento cincuenta años

Voz 0347 03:27 fueron los vitorianos los que comenzaron la manipulación genética con más éxito de la historia yo llega a situaciones muy curiosas en estos momentos hay una raza de la que no existen más que medio centenar de animales y que ha creado la compañía aérea rusa lo presentaron hace seis meses y es el resultado de cruzar al Chacal dorado con dos perros pastores durante siete generaciones este nuevo perro se presentó como el más preparado para detectar explosivos de momento Aeroflot se lo reserva para uso exclusivo

Voz 0874 03:53 hay una imagen que el cine nos ha transmitido una y otra vez es el perro capaz de seguir Consuelo fatos un rastro que nos parece imposible

Voz 0347 04:00 sí incluso ese perro de rastro incluso han prestado el nombre de sabueso para investigador que no para hasta dar con el malo a bote pronto me acuerdo del famoso sabueso de los más que vivir como

Voz 0874 04:10 sendas Socios y sabuesos porque al margen de los perros Aeroflot como tú dices si hablamos de olfato hablamos de sabuesos de uno de nuestros invitados el guía de perros de la Guardia Civil José Luis Rodríguez Devesa cómo estás José Luis buenos días pero parece ser guardia civil qué requisitos se piden para llegar a un trabajo como el tuyo

Voz 6 04:28 pasar un examen de formación a distancia y luego después un examen en el cual te das sexo a hacer un curso y luego superar ese curso de les seis meses de duración e para poder ser calificado ya de perros

Voz 0874 04:48 hay ahí ya supongo que a lo mejor diferencias internacionales entre esa huesos no que los mexicanos sean mejores sino una cosa los ingleses en otras que los españoles seamos buenos en algo con nuestros perros

Voz 6 04:57 sí hombre salvaje deje de tenemos esto es una forma ya muy reglada a nivel internacional lo que interroga nueve y en la formación militar y policial no pero bueno Europa nos estamos homologar a marchas forzadas estamos en pleno comunicación para cualquier sistema método que pueda beneficiar el adiestramiento en el perro pues que llega a todos

Voz 0874 05:25 tengo entendido que en el del esclavismo americano se llegó a depurar la raza de los sabuesos para capturar negros

Voz 6 05:32 él es el el blog Hall aquí es la selección genética hace está abierto herencia del rastro de caza el de personas en los Estados no existía la esclavitud hay que se seleccionó ya un tipo de perro para personas

Voz 0347 05:53 eh por valor genérico bien supongo que a nadie le sonará a nuevo el que hay una Internet profunda donde hay que navegar con cuidado si es que hay que hacerlo ahí en localizado un documento ningún es con recomendaciones para despistar a los abusos en caso de fuga de la de una prisión yo estoy seguro que la Policía y la Guardia Civil lo conocen son cosas tan evidentes como estar siempre a favor del viento y otras menos como llevar orina de perra hay spread de pimienta eso tan socorrido de las películas José Luis que consiste en meterse en el agua parece que es cierto hiciese lo pregunta un aficionado como tú al cine y a la historia no es cierto eso de vamos por el río para que no nos nos pierdan la pista

Voz 6 06:27 hombre en perros Popo hecho poco especializados pues siempre siempre todas las cosas porque Paul Newman desastres que el le veo pues va va poniendo Pinel daba pasando el río va usando dando marcha atrás el gente para intentar despistar al es muy difícil realmente es muy difícil sierras con las cuando oí el tiempo es corto y el aplicara al perro y tenemos que detectan los cadáveres sumergidos es el agua emana el olor

Voz 0874 07:04 también el uso más frecuente de los sabuesos para vosotros para la Guardia Civil

Voz 6 07:08 nosotros tenemos sabuesos para arrastrar personas desaparecidas sobre todo lo demás será como personas salen de las residencias de ancianos pues se pierden en el monte de pueblos problemas de enfermedad fe en enero la Jenín entonces hay que hay que tenemos un un olor de referencia como es el alma donde la cama o su propia ropa le de a disposición hizo un están en zonas rurales en las que al principio un pequeño rastro desde desde la residencia o desde la tasa hasta hasta casi siempre el monte porque son pueblos residencias suelen estar a las afueras Si siguen un rato bastante favorables dentro de Montes

Voz 0874 07:56 José Luis Rodríguez Devesa que es guía de perros de la Guardia Civil gracias un saludo para tu pero creo que se llama Angkor que es experto en explosivos un abrazo a vosotros

Voz 6 08:05 gracias hasta luego unimos el cine e Historia

Voz 0874 08:08 hay perros asalta un nombre lógicamente Carmen Vela París llevarse en el cementerio parisino de los animales un rato delante de lo que querían enseñarnos buenos días

Voz 0390 08:16 hola buenos días Javier Rin Tin Tin sí o rampas pan como dicen aquí la gran Vedder del cine está grabado en letras de oro sobre mármol granito azul oscuro que nadie se confunda esta tumba no se hizo para el más famoso de los retintín que es el de la serie de los años cincuenta se construyó para el primero de la saga que tienen una historia por cierto muy curiosa en septiembre de mil novecientos dieciocho durante una de las batallas más feroces de la Primera Guerra Mundial en la región de Olmert oímos Sela un aviador americano Lee

Voz 0347 08:48 Duncan encuentra una perra pastor alemán

Voz 0390 08:50 cinco cachorros los soldados se los reparten dan cáncer lleva dos Nets irritan Tintín que eran los nombres de las mini muñecas de lana que regalaban los niños a los soldados para protegerles de los bombardeos en la época al acabar la guerra Don cáncer lleva a los Estados Unidos a Annette y a Rin Tin Tin la perra no aguanta la larga travesía en barco sólo llega Rin Tin Tin a California su propietario le hace participar en varios concursos si finalmente lo fichan para el cine pero subida de estrella en California la conoce yo creo mejor Carlos

Voz 7 09:28 los duros del Rin Tin Tin

Voz 0347 09:40 fue el animal más famoso en todo el mundo hizo más de veinte películas mudas y siete elaboradas tenemos sus huellas en el Paseo de la Fama The Hollywood es el único que tiene todo una biografía de cuatrocientas páginas tenía su propia reguló cada una sus camadas se convertía en una subasta de favores porque todas las estrellas hombres y mujeres querían un hijo suyo cuando murió en mil novecientos treinta y dos las emisoras interrumpieron la programación y al día siguiente estaban las portadas de cientos de periódicos

Voz 0874 10:06 eso es Carmen te dejamos ir apurado ya gracias diciendo antes por qué aquel primer retintín está en París

Voz 0390 10:12 si la leyenda cuenta que cuando muere en los brazos de la actriz Jean Harlow lindan cada abatidos por la tristeza decidido enterrarlo en suelo francés pero esto es una leyenda en no hay ninguna referencia histórica de cuando llegó Si inhumado no suponemos claro ni por porque vía buenos días un abrazo hasta pronto

Voz 0874 10:39 Carlos supongo que la influencia del cine ha sido y es fundamental para que algunas razas en cuenta en un hogar humano y otras no

Voz 0347 10:46 pues mira siguiendo Gorrín Tintín piensa que ese supo que era la favorita de Hitler bueno pues el pastor alemán superó hasta eso gracias a las pantallas cuando llegó a la televisión en los cincuenta en un solo año se vendieron o adoptaron cerca de sesenta mil cachorros sólo en Estados Unidos es al revés ocurre lo mismo

Voz 0874 11:03 bien

Voz 0347 11:04 mira Carmen nos contaba hace un momento sobre un San Bernardo salvavidas bueno pues ni la imagen del perro con mejor imagen puede con las del cine hay una novela de Stephen King que acabó en el cine y que pagó la reputación de los hombres no se llamaba cojo

Voz 9 11:19 Hugo

Voz 10 11:27 suspense tiene un nuevo nombre

Voz 0347 11:33 cuando se estrenó cojo en todo el mundo la venta del San Bernardo se desplomó durante más de un año eso a pesar de que es un perro tan tranquilo y amable que tuvieron que atar les la cola con hilo de nylon a los tres que usaron en el rodaje porque no dejaban de moverla parecían felices en vez de perros asesinos

Voz 0874 11:49 esto les ocurre hoy algunas que otras razas que también han sido usadas como salvajes y como malvadas en la pantalla aquí en el estudio tenemos un buen ejemplo Jake buenos días este es Jake Ana Chicharro Veterinaria fotógrafa perros y adiestrador gracias por venir con el perro cómo estás buenos días hola agua

Voz 0272 12:07 oye pueden verlo en la web pero ya les digo que es un

Voz 0874 12:09 pedazo de dóberman negro muy negro ha hecho cosas importantes en publicidad pero como actor crees que está minusvalorado porque no le suelen coger en los castings no

Voz 0272 12:18 más que minusvalorado diría que en realidad un poco por el tema de la fama que tienen la raza hay muchos mitos que hay acerca de ella que se basan sobre todo en el desconocimiento sobre ellos

Voz 0874 12:31 ahora volvemos contigo Ana y con Jay que les voy a presentar a Augusto Peralta familiarmente Tato pero alta como está Tato Buenas hola buenos días Tato Javier es

Voz 0347 12:39 es una familia muy peculiar que le ha llevado a convivir desde la adolescencia con todo tipo de animales salvajes su padre era uno de los colaboradores más importantes de Félix Rodríguez de la Fuente y su esposa y sus hijos heredaron Un privado que ha sobrevivido de una u otra forma hasta hoy pero bueno hoy es hoy está aquí porque si tu perro te parece guapo y listo si quieres que haga un cásting para actor Tato puede ser el mejor contar

Voz 0874 13:00 mira me va a costar no salirme del mundo del perro para interesarme por esas dos Tigre esas actrices que tienes luego si quieres hablamos de ellas pero cómo es esto de los casting para perros actores

Voz 11 13:10 el casting normalmente la productora se pone en contacto con nosotros y nos dice un poco la raza a veces es la tienen seleccionada hay buena pues tenemos nosotros que que ver las acciones de realizar de los diste de los animales Si y ofrecer el el mejor candidato tenemos una web que se llama casting animales punto com donde cualquier persona puede apuntar a subir a su mascota en en esta web y nosotros Hospiten esa raza en concreto pues les haremos un pequeño cásting presentaremos a la a la productora

Voz 0874 13:43 los ex agentes de perros básicamente

Voz 11 13:45 ya hemos terminado en eso sí voy a saludar a otro

Voz 0874 13:47 el actor que nos escucha desde Radio Benavente veinte cómo estás ratón y buenos días ahí está buenos días a su dueña que se Saras de Lasheras cómo estás buenos días

Voz 0347 13:58 buenos días también trabajando en el mundo de la veterinaria

Voz 0874 14:01 ya cuáles son las acreditaciones profesionales de Rato ni Carlos

Voz 0347 14:04 pues mira a Netflix prepara la emisión de la próxima temporada de la serie Vecinos muy popular ratones coprotagonista en todos los capítulos es una perra paralítica que se mueve en su sillín con ruedas con las patas delanteras sino tiene la silla y hay no han en vida en que tiene una cara para comérsela ratón y tiene muchas posibilidades de convertirse en la estrella canina de la televisión en los próximos meses

Voz 0874 14:25 es Sara impresiona pensar en las dificultades de ratones que cuidados especiales hay que tener con ella

Voz 12 14:30 pues sus cuidados son que hay que escurrir la cada vez que que llegó a casa porque no hace física por ella misma pero o cuidados especiales pues para mí no no lo son

Voz 0874 14:43 quiere pasó eh

Voz 12 14:45 ni creemos que la atropelló un coche un golpe no lo sabemos seguro

Voz 0874 14:50 Ana es la entrenadora de Rato ni en plan Actor's Studio pues ha dejado un vídeo para la web para que ustedes lo puedan ver si quieren redes sociales no sé si decir labrando o semi hablando que significa entrenar a un perro para actuar no

Voz 0272 15:03 pues depende un poco de lo que se necesite normalmente intentamos seleccionar candidatos que ya sepan hacer lo que se requiere pero es verdad que hay veces sobre todo para series au para o para películas que no hay ningún candidato normalmente que sepa hacer todo lo que se pide por guión entonces trabajamos con ellos aquí lo que sigue fundamentales que sea un un perro que se divierta haciendo lo que lo que sale pide que se lo pase muy bien que disfruta aprendiendo

Voz 0874 15:33 nosotros conocemos lo que ganó un Oscar donde tenéis cada uno una parte en que ratón ni vaya a ser muy conocida como cómo es esto cómo se produce todo esto

Voz 0272 15:42 pues además de porque es que se enamoraron de ella según la vieron porque el cuando vean los espectadores la foto en la web es increíble la cara de ratoncito adorable que tiene luego además es una perra que bonos ahora también el puede comenta Mar es súper cariñosa a pesar de lo mal que lo pueda haber pasado en su vida anterior que desconocemos suponemos que ha estado abandonada que no ha tenido que ha sido callejera a pesar de eso es una perra que siempre va a buscar a cualquier persona que que le hagan mínimo caso siempre va a pedir cariño está dispuesta a trabajar con cualquiera y además es muy muy muy inteligente y ha aprendido muy bien y muy rápido todo lo que lo hemos ensayado

Voz 0347 16:21 este tipo de cosas pues en particular para

Voz 0272 16:24 no para la serie que no lo supiera hacer de antes ha tenido que aprender a ladrar a la orden e ISI una otra otro truco también que además tiene un papel súper importante en la serie porque se ve envuelta en el desenlace final bueno no en el final

Voz 0347 16:39 es hacer spoiler una de las cosas que ha tenido que dar

Voz 0272 16:42 tender es a trabajar con el actor de de la serie el al darle la orden ella tenía que girar y claro esto sumado a que lo ha tenido que aprender a hacer con la silla de ruedas puesta tanto puesta como sin silla porque la escena se repite en varias ocasiones además también en varios sitios porque lo hemos hecho tanto en estudio como en exterior entonces esto ha sido difícil pero ya digo que es es una máquina de perra ahí lo aprendido muy bien

Voz 11 17:06 bueno también una de las cosas que nos pidieron que no se habló al principio de que nos pilla un poco por sorpresa era que tenía que hacer el muerto

Voz 13 17:13 sí sí que lo estaba

Voz 11 17:16 ha hablado hoy bueno presionadas las escenas pues ella tiene que aparecer como media muerta que es cuando cuando la rescatan y tal y bueno pues eso también costó un poco

Voz 0347 17:25 bien estudiando a los perros intérpretes he dado con un concurso norteamericano donde un perro en un escenario se pone a hacer esto

Voz 14 17:35 no no

Voz 15 17:40 es un poco de apuro con el perro no

Voz 0874 17:42 labrar musicalmente Ana lo digo cosas que un entrenador no hace hay una línea de respeto que no se cruza llegas a según qué cosas le piden a un a un a un perro

Voz 0272 17:53 sí sí yo tengo dos líneas que no cruzó una es pues la parte de ética no de hay cosas que no no bueno ya cosas generales no como cosas que no se deberían de pedir a a perros pero luego además de individuos en particular pues puede haber perros que les gusta hacer un tipo de acción y otros que no les gusta hacer otro nunca dato puede decir nunca presentó a un casting ni presentamos Ny hacemos que vaya a un rodaje Un perro que no está a gusto haciendo la acción que se le requiera

Voz 0874 18:23 claro porque lo vemos al final de las películas Tato esto de que ningún animal ha sido puesto en peligro en esta en el rodaje de esta película pero hay unas condiciones laborales establecidas pues mira poco a poco

Voz 11 18:33 si nosotros cuando empezamos en el cine con animales estaba todo un poco de bueno se podía hacer cualquier cosa digamos

Voz 0874 18:41 la idea también de

Voz 11 18:42 y hay entrar en en esto y profesionalizar lo fue precisamente para esta no para que los animales que que fueran a los rodajes estuvieran preparados para para ello que no que no se llevará a cualquier animal como hasta entonces esta haciendo por suerte hoy en la Comunidad de Madrid ya esto está bastante regulado todos los rodajes tenemos que tener en cuenta todos los rodajes con animales me da igual un tigre un perro un gato Un pez tienen que estar autorizados por el Ayuntamiento hay una normativa y además tiene que haber presente un set Benis que tener en cuenta que los actores no tienen una ambulancia ni ni un médico o sea que bueno está como bastante regulado

Voz 0874 19:22 a las Tigre esas que entre las contrata

Voz 11 19:25 bueno pues igual que cualquier marca una de nuestras esas Noa es o ha sido la imagen de de Boss de aspirado es una de las marcas era esperada seguro que mucho

Voz 16 19:36 hasta que parece que va a quedar marcada por esta es que nunca se olvidan

Voz 11 19:41 bueno pero no nos en Castilla ella cualquier cosa también ha no se ha hecho muchas muchas construir

Voz 0347 19:48 ese juego de Tronos

Voz 11 19:49 hemos estado con Juego de Tronos pero bueno es decir que en Juego de Tronos a mí me ha decepcionado no la serie pero sí la producción porque he trabajado y la vi un poco de ahí bueno aquí llegaron Innova empezaron a pedir un montón de animales son presupuesto desorbitado y al final se quedó eh

Voz 10 20:06 si poco más prácticamente en ese verbo Cuervo buey poco más de bueno

Voz 11 20:12 principio había luego sería todo

Voz 0874 20:14 circuito que para rebajar un poco el presupuesto oye nos escucha a mucha gente me gustaría que puesta despedida fuera un mensaje breve que vosotros queráis sobre vuestro perro o sobre lo que os parezca que tiene que ver con el mundo a que os dedicáis

Voz 12 20:26 sí yo quería decir que eso que a veces la la vida da un giro y una perrita que ha sido abandonada a su suerte atropellada ha acabado en una silla de ruedas luego ha pasado a ser la protagonista de una serie ahí valorada por todo el mundo y la verdad que yo me siento muy feliz de tenerla conmigo

Voz 17 20:43 pues ahí ahí está ese mensaje no no sí sí

Voz 0874 20:45 Fernando no no

Voz 16 20:48 es decir algo de aburre villana

Voz 0272 20:50 a animar a que la gente se abra ida en una oportunidad

Voz 0874 20:55 y una apostilla para terminar el miénteme Cine de hoy Carlos

Voz 0347 20:58 pues mira dos Rin Tin Tin no hubiera podido luchar junto a los soldados del viejo Oeste porque el pastor alemán no existió hasta mil ochocientos nueve en una mentira de cine sino una curiosidad histórica poco conocida quién no sabe que eso pajaritos amarillos que cantan también reciben su nombre por ser de las Islas Canarias no pero antes fueron las islas que los pájaros que llevan su nombre en nombre viene de perro de Cannes La isla de los canes aunque no sabemos si era por perros Cannes marinos que era como llamaban los romanos a las focas

Voz 0874 21:27 gracias a todos incluidos los perros hasta luego

