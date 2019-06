Vietnam, la guerra que se coló en nuestras casas

Voz 1 00:00 es una hemos de salir de aquí para un agujero vacío en el tambor un agujero vacío no delante de ETA sea SAC lo Nick y todo saldrá bien

Voz 0874 01:15 el llevamos una de las escenas más recordadas de El Cazador de Michael Sheen no cuando Michael a Robert De Niro le pide a su amigo Nick que es Christopher Walken que juega a la ruleta rusa para poder huir de sus carceleros El cazador dicen que es una de las películas que mejor refleja la guerra de Vietnam acontecimiento sobre el que se ocupa de un libro fantástico que acaba de publicarse de Max Hastings se llama una tragedia épica publicado por Editorial Crítica Max Hastings la entrevistado como no hace muy pocos días en nuestro antropólogo inocente Jacinto Antón cómo está hasta ciento buenos días

Voz 6 01:48 gusto Mori bien

Voz 7 01:52 hoy le toca si eso hay años lleva esperando así al estudio pues sabes que esto

Voz 0840 01:58 no lo hacíamos con el recordado Agustín Sánchez han llorado Agustín angelical centrado en las redacciones gritaban los dos pulmones

Voz 7 02:05 la empresa no entendíamos un gran día de Cultura en la sección de Culturas y sí que eran película El pero eso te acuerdas la película que hacía de Adrían Orleans Robin Williams que hacía una especie de sociedad da igual tal como reportero de guerra ya que no había manera de callar que no

Voz 0840 02:23 lo que ocurre en la radio a veces eh

Voz 7 02:26 es hablar de Hastings tú también

Voz 0874 02:28 entrevista a este Christopher Walken no él que también Saleh en el cazador como Nick

Voz 0840 02:31 pues yo lo durante esa escena porque claro cuando tiene sentado delante del sólo unos fatal

Voz 7 02:38 el revólver no les mitad pues no ensayo hecho del especial de acampados

Voz 0840 02:42 ninguna que tiene mirar los ojos como grises así como turbios y tal de está mirando Hay la sensación que está pensando en si se lleva la pistola al asesino no le pregunte por la escena de mí dijo que esa escena ha recordado muchísimo mira que tiene escenas que alguien para recordar e ir esa escena acordaba muchísimo porque lo habían rodado en Bangkok en una noche calurosa sudando en un en un local estas que se les pasarles pasan por las tienes Ethan intereses de esas escenas que salen igual de las grandes escenas de del cazador que fíjate yo recuerdo el cazadores de mil novecientos setenta y ocho es de un año antes que que apocalipsis no quizá nuestras dos películas dos de las grandes películas emblemáticas sobreviene aunque el ex novio de estar

Voz 7 03:28 muy frías con respecto Christopher Walken

Voz 0840 03:31 eh sale en en Apocalipsis Now viendo una una revisando la película yo voy viendo siempre esos diferentes Kato detectores cártel las diferentes versiones que he visto que sale sale Harrison Ford también gente conocida y sale Christopher Walken con lo cual las dos grandes hola sobre sobre Vietnam esta esta en allí por lo que contaba

Voz 0874 03:54 en la entrevista con Hastings el cazador es un poco la línea del libro de de este historiador no en Vietnam no hubo buenos ni malos fueron todos malísimos bueno yo creo que eso es la lógica lo que es cierto es que Hastings aquel

Voz 0840 04:05 qué hacer una visión más equilibrada quizá el tenemos una una o una idea por todo lo que supuso no la guerra de Vietnam de ser remover de las conciencias que que significó también el momento en momentos del día el tercer mundo alzándose contra contra Occidente más fascina querido en relativizar un poco ha querido equilibrar buscaron equilibren equilibrio es decir que por ejemplo no nos olvidemos que que Hanói que en el norte viendo norte era una dictadura tremenda una dictadura terrible en la cual se explica se explica mucho de de del partidismo que hemos tomado porque había mucho silencio allí no se podía no se podía entrar con periodistas ni se podía saber la verdad de lo que está ocurriendo en Vietnam del Norte pero se cometieron muchísimas atrocidades y sobre todo hubo un desprecio por la vida humana en el en el hecho de que enviaban a sus combatientes a luchar desesperadamente contra los saben los americanos en oleadas que recuerdan las las las cargas avanza dejado con esas eh hubo hubo momentos en la ofensiva del Tet por ejemplo que ese utilizó a la al a los a los lanzó a los combatientes de una manera muy muy muy perversa que ojo Chi Minh en el fondo era era un dictador no olvidemos de todas formas ya lo dice más castings que murieron dos millones de personas en la vivienda la treinta vietnamitas claro

Voz 0874 05:19 a su lado americano cuando hablamos de la Guerra de Vietnam es siempre se tiene estamos en el periodo comprendido entre cincuenta y cinco setenta y cinco no porqué Hastings el comienzo del conflicto al cuarenta y cinco bueno porque

Voz 0840 05:30 en realidad entiende no se puede entender la guerra del Vietnam sin sin entender Indochina la guerra de Indochina sin entender el la la la colonización francesa sin entender la la invasión japonesa Sin ese sin entender todo lo que la Segunda Guerra Mundial todo arranca con la colonización con con la organización francesa hay muchos de los pecados muchos de los errores que cometieron los en los Estados Unidos después vienen que aplicaron el modelo francés un poco la la idea de que podían ellos digamos de alguna manera surfear valga la valga la imagen sobre sobre sobre Vietnam sobre Indochina como colonizadores sin entender la civilización vietnamita y sin sin relativamente con con la gente una de las cosas que es que yo creo que es más interesante del libro de Max Hastings es intentar ver cómo percibían los vietnamitas a los a los a los americanos no la idea de que los americanos aparecen como como extraterrestres a mí me recuerda un poco aquello de los los marcianos de Tim Burton de venimos a salvarles venimos a salvarles cargados de armas de son armas que no entiendes que son completamente perversas e incluso físicamente explica que los vietnamitas veían muy raros a los a los estadounidenses llamaban narices largas lo veían como una raza diferente una amenidad del espacio cargada de de cosas de armamento de cosas están es ir de una civilización que ellos no no no no podían comprender Estados Unidos nunca hizo un esfuerzo por entender dónde estaba y qué demonios estaban haciendo estaban haciendo allí eso va desde las altas esferas las desde Magna a Estados Unidos en todas las guerras son hasta los soldados que estamos haciendo aquí y esos fue uno de los grandes antes faltaba tener antropólogos buenos antropólogo inocente sonó inocentes sobre el terreno para explicarles lo que era la civilización

Voz 7 07:22 la Cultural oculta vietnamita les recuerdo que cuando hay en Afganistán todavía pensaba que en Afganistán se habló una sola lengua el afgano no tenían idea

Voz 0874 07:32 poco de todo lo que te ha contado Hastings pero queremos contrarrestarlo con una de las personas que mejor conocía que el conflicto porque lo vivió en primera línea nuestro contó

Voz 8 07:39 esto para nosotros ha terminado después de una mañana dramática vivida bajo un la cantidad inmensa de disparos de bombas por todas partes los americanos van a evacuar a los últimos extranjeros que estamos en Saigón un grupo de periodistas a nosotros nos marchamos han sido unos días difíciles incluso para llegar hasta aquí hasta el punto de evacuación pero mucho más difícil están siendo para esta población nuestra sufrida gente sur vietnamita después de tantos años de guerra Saigón está a punto de caer quizás haya caído ahora mismo las noticias son confusas sabemos que el aeropuerto que era totalmente destrozado que la infantería ha entrado por don Sancho

Voz 7 08:26 cómo estás Diego unos días buenos días encantado que había ahí es como tener a Dennis Hooper verdad es es como unos nuestro Christopher Walken casi carteles lo que además es buen amigo de programa todavía hoy

Voz 0874 08:41 entre por lo que me dice sí sí oyente cotidiano

Voz 7 08:44 pues yo yo de niña de niño

Voz 0840 08:46 hemos veía la televisión encendió la televisión es el y Astún

Voz 7 08:48 sí eso es irreal cuerdo estará allí

Voz 0840 08:51 nosotros nos asomamos es nuestra guerra no dan gracias a vosotros los que estabais ahí explicando la en televisión vamos a conmocionó mucho oírte la voz es puro trámite Scream

Voz 0874 09:04 me gusta mucho en esta en este extracto que hemos seguido Diego además que te estás hablando de cómo ha sido una serie de

Voz 0840 09:09 sí es muy no se peligrosos para vosotros

Voz 0874 09:12 Carlos pero rápidamente te fijas en la población no en vosotros que es una cosa que tienen que hacer todos los periodistas no dejar de hablar de sí mismos y a la de lo que es lo vea

Voz 9 09:19 para mí todo el tiempo que estuve allí yo no sé quién se entendía peor con quién porque era muy difícil saber lo que pensaban los vietnamita de todo lo que estaba ocurriendo lo vietnamitas son un pueblo que está sonriendo siempre son súper amables y cariñosos pero nunca sabes bien lo que piensan tienen sus yo recuerdo una vez que me decía una empleada del hotel de la recepción que el día ya dos días habían matado a su hermano en el frente que ella había estado por la avisaron el cuartel general a su casa estaba sola y que en ese momento ya se puso a llorar en este momento me lo contaba a mí son dos yo no sé cómo le dije pero bueno parece dijo Brown no me voy a poner a llorar delante de usted porque era muy difícil con vietnamita su vietnamita llorar seno pero también y a mí me resulta muy raro sabes lo que opinaban lo vietnamita de los norteamericanos trataban de aprovecharse muchos de los norteamericanos dólares y que siempre de alguna manera u otra una limosna en la calle o bien vendiendo no sé que siempre consiguieron algo y en ese sentido pues con los extranjeros en general a lo que estamos quedáramos norteamericanos pero no los confundían pues no es trataba siempre muy bien muy amablemente mientras que norteamericanos que yo tuve muchas ocasiones de hablar con muchos de ellos en muchos casos en español porque había

Voz 7 10:49 les americano siempre está yendo

Voz 9 10:52 buenos yo entonces a veces y a mí me preguntaba alguno bueno pero usted sabe que pero claro es que yo no sé estoy Vietnam donde es donde ni ni porqué venimos aquí la verdad que por qué estamos aquí estos no sabemos lo venimos tenemos parte de las Fuerzas Armadas pero no entendemos lo que está pasando hombre mire usted la guerra está planteada nuestros pero bueno pero eran otros y que venía a decir no

Voz 0874 11:21 no no sabía ni Mi para que estaban allí no tenían

Voz 9 11:24 idea aviso uso lo que decía

Voz 0840 11:26 el Náxara que recoge el testimonio que decía Si venimos aquí no les podemos disparar para que hemos venido claro tampoco crean las restricciones a usar todo el poder militar que tenía que tenía Estados Unidos Podemos

Voz 9 11:39 tarea era verdaderamente impresionante yo creo que nada de todo el mundo impresionar que a mí aquella máquina militar cuando en algunos momentos la veías un poco desfilar los tanques por en medio de la selva y tal decía uno es imposible es materialmente imposible que esta gente pueda perder la guerra y que los otros puedan ganar la guerra es imposible porque bueno era ver cómo cuando vemos lo que uno maniobras militares es cuatro tanques y ametralladoras y a un volumen de camiones de miles de personas basta con recordar que estaban en Vietnam cuando yo estuve en aquellos primeros momentos después ya fueron recreándose quinientos y pico mil efectivos militares norteamericanos ahora mismo las Fuerzas Armadas españolas me parece que son doscientos negro o sea ese dato da una idea de lo que era aquello no más en un país relativamente pequeño

Voz 0840 12:37 y los helicópteros no yo tuve ocasión de

Voz 9 12:39 subir varias veces por lo menos cuatro en helicópteros que iban en misiones de a descubrir por la selva los los camuflaje es de los Vietcong Éibar dejaron solo a periodistas lo pedía así con te dejaban porque todas la parte de la americanos hay que decirlo claramente de Subías allí rodeado con tres o cuatro soldados con el cuerpo todo cubierto con las cadenas de balas Iber a mí me apasiona he concretamente que descubrieron pues un sería un un grupo en la selva novias nada debajo veía que iban con costaba mucho ver lo que está pasando pronto empezaron a disparar desde arriba las ametralladoras olas los dos que iba a mi lado Jeter temblaban helicópteros allí dirigiendo aquella sensación yo cuando lo veo los aviones yo pues yo esto es verdad realmente así no ostentaba el casco encima del casco especial porque les no

Voz 0840 13:39 aunque para que paguen como les disparaban desde abajo se sentaban encima del casco

Voz 9 13:42 eso eso sería pero yo yo del casco tengo algún recuerdo muy lamentable en el libro que saque ahora me un casco porque había cae lugares que había que entrar necesariamente peor recuerdo una vez que estamos en un lugar Nos colocamos allí hace unas imágenes con unos tanques en norteamericanos los que estaban cerca de viejo a ir cuando estábamos allí de de pronto empezaron a disparar con localizaron una posición y empezaron a disparar impuesto en los últimos días nos quedamos allí hirieron a un inglés empezó a desviar a vial y luego cuando pero lo lo los tiroteos queremos marcharnos pero que a lo sabíamos por dónde estaban molestos por podíamos escapar hizo una secta en atroz tan atroz que yo recuerdo haber bebido agua de un charco de lo que acababa de caer un diluvio de esos que duró quince minutos yo beber el agua por el casco dos soldados era que

Voz 0840 14:43 el caso es usaba para todos lo pienso si se dará

Voz 7 14:46 hay dicen que había una cierta belleza más gasto

Voz 0840 14:48 Bush habla en sus recuerdos llenan porque él estuvo también como corresponsal de guerra en en Viena en varias ocasiones y habla dice que quiera creer que habían una dentro de la Guerra de la atrocidad de la del sufrimiento había una belleza del paisaje no en los verdes los colores verdes y una emoción una sensación de aventura muy muy fuerte tú lo viviste

Voz 9 15:08 impresionante impresionante yo te sirvió muchas ocasiones el exterior me tomo aparentemente el del te todo esto pues lo que está pasando ahí como el paisaje y luego el paisaje humano también a mí una cosa que recuerdo mucho lo lo veo ahora estoy feliz porque mi casa que plan dado jazmines y tardaron años en prosperar ahora están exuberantes Florido no huelen a mí me impresionaba mucho hasta hacer es en Saigón que salíamos después de volver de las frente de batalla que hemos luchado que ya sabemos en la calle tomar copas ya lo que fuese pues encontrarnos a una pléyade de de mutilados de guerra de mendigos que te asaltaban por todas partes para siempre de buena manera por en mi caso pidiendo limosna tal sobre todo llevando ramas Flores dejadme sin que quiere decirse que en unos minutos cuando aparecía se ve con lo floreció que Florencio por la noche llegaba toda la ciudad la ciudad de Santa en su conjunto de jazmín que te dejaba impresionado vamos una cosa te ibas caminando venía algún inválido no sé que tú estabas la mano que portaba en la mano para llamar la atención y eso me recuerda mucho por supuesto del paisaje también me recuerdo recuerda mucho mucho las escenas cuando estabas viendo en el delta que estaba allí los campesinos con los escarabajos Arango la tierra metidos en el agua el fondo el agua empezaba un avión bávaro y a bombardear los los labradores los agricultores salían corriendo todos callan las bombas los ángulos muy es estos de agua se quedan tan tranquilos no se imputaban se ve que llevan años

Voz 7 17:00 dejará camareros Tom umbral ya estamos acostumbrados yo decía que soy asturiano

Voz 9 17:04 la de Oscar una bomba de estas y mi tierra lo que sería todas las ventas al tiempo pero esta partida Petit cuál fue

Voz 0874 17:12 con el comienzo del fin momentos empezaron a dar cuenta los americanos de que a pesar de esa superioridad que tú describe están aplastante no iban a conseguir en las Reguera bueno

Voz 9 17:21 yo creo que cuando los acuerdos de París que ya le indultó oí Kissinger firmaron la retirada pero retirada de regreso de las tropas norteamericanas ya los americanos se dieron por vencidos lo que estaba buscando la forma de salir airosamente que no lo consiguieron porque no hay lamenta además empezaron a evacuar a los extranjeros que estábamos allí la escuela era cuestión que Yamón colores Iván llaman estaba esperamos inscritos en listas a las mujeres y los niños que eran los que iban una evacuación en azul en verde no sé que luego quedamos los últimos que fuimos voluntario Voluntarios quedarnos revocación rojo que ya fueron estos últimos meses tres últimos meses que yo los aguante allí enteros que ahí se sabía veías además hayamos a los alrededores de Saigón hebillas como cerco se iba cerrando cada día más cada día más cálido los combates eran más cercanos también octavas la gente dentro de de de Saigón que era consciente una SAS de que dentro de Saigón también empezaba a atentados terroristas ya del Vietcong o por ejemplo yo los últimos días recuerdo cabía aún teníamos alquilado con conductor a un cuatro por cuatro el coche aquellos franceses desatado todo con con cuerdas y con alambres porque era vigésimo es como un conductor en la guerra pero había enfrente del hotel había una tienda de electrodomésticos y de de una vez hemos intentado comprar película el tipo que la vendía que había sido coronel de las Fuerzas Armadas retirado era un golfo enorme robaba la película alguien para vender la otros lo cual tenemos que tener un cuidado enorme de guardarla nuestra hija esté en los últimos días se empeñó en venderme a mí un Land Rover uno modelo que ya Da Lata era uno qué hacían allí en Vietnam y en el norte de ese adivinan del sur los Palate empeñaban venderme uno para que los apañado con él me pedía treinta dólares pidió el tipo poner la edad estaba bien pero era bueno qué hacemos con nuestro cuarto

Voz 0840 19:29 hasta ahora mismo cuando ella

Voz 7 19:32 Villalobos si a para para mover

Voz 9 19:36 pues por ahí pero es lo que quería era tentadora salir zumbando y todo el mundo era una lucha de todos ellos por intentar marcharse a mucha gente lo que pasa que nunca sabías además ese ese los otros grandes misterios quién era el con quién estaba infiltrado aunque estabas hablando eso era imposible saberlo materialmente imposible saberlo porque es evidente que muchos estaban infiltrados había algunos que ya no con no es con los que tratábamos de Opel y otros sitios estaba también lleno de funcionarios de la CIA que la verdad es que en este sentido divinas también con mucho cuidado porque no sabía con quién trataba

Voz 0874 20:19 claro claro

Voz 10 20:32 volver

Voz 7 20:35 en la famosa escena de la chaqueta metálica instruía a no ser que que tuvo Jacinto escribe Estela negro no de de de mí que era el acto que encarnaba a Hermann Tertsch

Voz 0840 20:49 es que había había mucho de autobiográfico en el personaje excepto que el recluta patoso le pegara un tiro en los lavabos porque murió al final murió de muerte de muerte natural era un hombre que había había combatido como marine en una guerra mundial tenía en la espalda con metralla en Corea había estado de también vamos a empezar el asesor de la película pero cuando cubrir le dio empezar soltar insultos quince minutos seguidos de obscenidades este es mi hombre yo he tenido hombre le dio le dio el el papel no era realmente eso su primer pacto que había tenido también un pequeño papel en Apocalipsis Now como conductor de helicóptero anda

Voz 7 21:24 mira he entonces esta esta gente Apocalypse now en los tuvo a todos allí en lo que has conversando con Hastings que hay de verdad en en el nivel de formación de los soldados y un poco también su personalidad en el uso de drogas de la que tanto se ha hablado también estaban preparados para para para mínimamente a lo que se enfrentaban pienso es que hay un libro de de tipo O'Brien que es mejor eso que nada

Voz 0840 21:49 en el punto de vista los soldados americanos

Voz 7 21:52 se llama las cosas que llevaban los hombres que luchaban explica que ellos mismos estaban abrumados como hemos hablado antes del poder

Voz 0840 22:00 de aniquilación que llevaban encima entre granadas y munición armas E incluso pequeños lanza granadas que llevaban tenían una capacidad una capacidad de fuego tan alucinante que ellos eran los primeros asustados de la de la de la de las armas que que llevaban encima eran gente muy joven ido utilizar muchas drogas hay un un libro donde Kaminsky sobre las drogas en la guerra que conste explica que el setenta en unos ciento setenta y tres se hizo una un análisis global un un análisis de orina a los a los soldados americanos bastante bastante global se llamaba la operación flujo dorado estas cosas que le gusta el ejército de de bautizar no descuidó que más del setenta por ciento de los soldados tomaban drogas más de setenta por ciento hay había Mary Welsh de mariguana esta polvo de Ángel y heroína no había había de de de todo pero realmente la gran vienen fue un gran colocó

Voz 0874 22:56 yo creo que se solía decir antes que la guerra siguieran igualador social porque cuando entras en guerra combaten todos en el caso de la guerra de Vietnam no fue así fueron los que no pudieron evitar ir no hay muchos casos de gente rica de buena familia como George Bush Donald Trump que se libraron de la grada

Voz 9 23:10 claro que se libraron pero sobre todo ahora en la guerra luego ahí dentro era una guerra muy muy desigual porque claro estaba los todo la máquina militar norteamericana que era aplastante y sin embargo el Vietcong estamos viendo asalto de aquí para allá escondidos con sus túneles camuflados en la selva donde parecía imposible que los americanos pudiesen llegar pudieran en contarles con lo cual ahí es una guerra totalmente desigual y además navía una cosa muy importante los Vietcong luchaban con un fanatismo enorme los americanos con un desinterés total través de absoluto les daba igual la había además mientras norteamericanos iban desarrapados muertos de hambre perdón los

Voz 0840 23:52 a a los a los soldados

Voz 9 23:54 Cano salían de patrulla yo hice alguna expedición con ellos a la selva sitios a trescientos kilómetros cuatrocientos surgimiento de Saigón entonces estaban allí en una había habido unos combates movía no sé qué pero invariablemente a la hora de las once las doce la mañana aparecían por allí sobrevolando unos helicópteros aterrizaban es para que realizase empezaba a sacar cajas y empezamos a repartir cajas de comida para todos porque había el orgullo de que todos los americanos tomaba una comida caliente que generalmente era una carne todos los días que todos los días con mi comida caliente Viacom pues podrían come

Voz 0840 24:38 ver me de nuestros no testimonios que ha recogido más has Sprins que entrevistado a a centenares de ex combatientes de los dos bandos explica que los vietnamitas en la pasaban hambre pero un hambre atroz nosotros sí incluso explica la escena en que cazan en medio de la de la selva Kazan caza en un orangután y entonces lo lo lo lo pelan para para poder sólo comer y cuando lo tienen allí pelado les parece una mujer Nintendo no se ven capaces de comerse el cuerpo humano en el orangután eran capaces de comerse cualquier cosa con tal de poder seguir luchando un día más casas que contrasta muchísimo con los otros anegados que estaban Real visionados con continuamente

Voz 0874 25:20 bueno no podemos cerrar este espacio sin escuchar Espacio un espacio de literatura cine y Vietnam sin escuchar la famosa frase

Voz 11 25:31 ves a dar el punto bueno como eso japonés por la mañana una vez durante doce horas por parcial

Voz 9 25:46 ver juergas llegó el olor del napalm por si yo recuerdo recuerdo perfectamente porque las películas pero hay una gran diferencia de escuchar esto a vivirlo obviamente esto con mucha más fuerza pero luego a vivirlo en la realidad hay una diferencia brutal

Voz 0874 26:04 no te puedes imaginar por mucho que sean

Voz 9 26:06 pido yo creo que el cine se queda siempre corto

Voz 0840 26:12 sí sí claro completamente eso que decía también más y a entender decía que ni siquiera ni siquiera Apocalipsis Now reproduce todo todo todo lo que fue pero vamos ni Platoon y en la colina de la hamburguesa ni el cuatro de julio quizá hay una película desde Elia Kazan que explica la llegada de dos veteranos a a la casa de unos una familia americana normal y corriente que llegan con todos sus son contó sus problemas generales esa esa película quizá explica un poco lo que lo que fue la locura de de Vietnam sobre sobre el terreno americano no sabes que esa película de Elia Kazan los visitantes es una pero no es no es de de guerras sino sólo un poco los cómo sería el cuatro de julio no los efectos un poco de la de lo que fue la guerra en la mentalidad americana

Voz 9 26:59 después de doscientos siempre una sanción de que los películas son como muy artificiales sobre aquellos que aquello incluso el a malos porque a los muertos de verdad porque veías cómo caía la ejemplaridad de verdad cómo cómo sufría aquella gente de una forma muy estoica Miami por eso las películas a veces todas las que he visto me parecen espléndidas espléndidas pero bueno esas voces que se escuchan hemos escuchamos aquí no me suena que dijo que no eran que que que no eran tan reales no que todo aquello era mucho más dramático pobre que que lo que vemos

Voz 0874 27:36 películas así que igual que describe parece que ha sido que que mejor ha retratado en fin el desembarco de Normandía todavía falta una película que sea capaz de captar todos esos olores y sensaciones sin miedos

Voz 9 27:47 yo en este sentido que pensaría más en los documentales allí estamos muchas televisiones yo la verdad que estaba como era televisado única en España pues mi reportaje se vieron mucho tuvieron mucho eco pero estoy seguro que no fueron lo mejor es que tiene que haber muchos hay detrás muchas televisiones que había americanas y de otros muchos países que tienen que ser mejores y en Estados Unidos que tuve oportunidad de ver algunos documentales de las televisiones americanas esos me impresionaba mucho más porque me veía mucho más la realidad que yo había leído

Voz 0840 28:17 curioso que la portada del libro más Hastings Vietnam es sólo la famosa foto el soldado americano con las manos levantadas claro que el están disparando y esta comienza comenzando a caer no son poco sería el equivalente de de la del miliciano de Coppola del del miliciano de Capa de la guerra civil en aplicado a la guerra a las Germà americana es esa esa curiosamente es la imagen la imagen icónica de la muerte el sargento Elías en Platoon os acordáis de Willian de levantadas fans ha habido unas unas interrelaciones entre ficción y realidad y en el mundo en la en la guerra de Vietnam que yo creo que no ha pasado ninguna otra guerra es que películas

Voz 9 28:57 qué ofrece imágenes reales de las incluyen el hoyo abona la enorme diferencia entre las que son imágenes reales en otra película lo diferenció pues la distingo pero en este caso si las las imágenes de películas de las que fueron montadas y tal a mí siempre me parece que se quedan cortas es curioso lo lo mucho

Voz 0874 29:17 eso que pesa todavía en la conciencia americana que tanto tiempo después en los principales productos de los medios de comunicación sigue estando presente en la guerra de Vietnam

Voz 9 29:24 permanentemente SAS Serbia televisión

Voz 0874 29:27 oye uno de los personajes siempre a Vietnam

libro lo más crudo toque de que hay que llevarlo con carretilla desmoronando digo pues aquí me ha cruzaron la Casa del Libro que era la misma que cuida te vale me dará mucha

Voz 12 29:52 más de uno