Voz 1 00:00 las fotos de Broncano

Voz 3 00:18 ha empezado ya o no empezar el aviso

Voz 4 00:22 me decidiré

Voz 5 00:26 perderé pero la radio iguales a lo mejor es disfrutar

Voz 3 00:42 sí sí que has hoy de la cabecera me ha seguido no

Voz 0470 00:45 hoy lo para me está haciendo unas fotos para eh

Voz 3 00:48 es que hemos hecho una broma radiofónica y entonces a Ana Alonso que es la que locutor educadamente claro que locutor las preguntas de bronca no nos ha grabado una cabecera que pone las fotos de broca

Voz 0470 00:58 un saludo a mi amigo que te sigue desde Suiza te seguimos aquí pero es lo mismo se decía estoy en directo la radio

Voz 4 01:06 me indirecto haciendo cola que permita una mochila Be Cool palos siento el programa

Voz 0470 01:12 diciéndome ha cambiado bueno bueno da igual lo que hago dime tú qué hago ha sido la explicación las hoy

Voz 4 01:20 ximo de de Suiza y hoy es mi último día CAI y no sé si le podría

Voz 0470 01:24 mandar un saludo a mi amigo Omar valen un saludo para Omar pero ya está eso es lo mejor de esta chica que no sé si esto está amenazando con un código que yo lo conozco un caso te deseo lo mejor gracias

Voz 4 01:38 de nada ten un buen día adiós

Voz 3 01:42 a ver que te voy a decir que que la cabecera en la hemos cambiado por las fotos de Broncano meterles pues no era era muy graciosa la broma pero claro como te estaba haciendo fotos

Voz 0470 01:50 vamos a ver pero en cierta manera eso anillo que hay minera perfecta eso ha sido una meta broma yo no me he enterado de la broma porque estaba en la bromas

Voz 3 01:58 exacto idea hecho bueno pues es que el tema iba a ser un poco ese no porque

Voz 0470 02:03 hoy ni me lo han dicho Gemma porque no me han dicho hoy el tema que claro porque

Voz 3 02:06 porque tenga estábamos esa bromitas vale vale claro

Voz 0470 02:08 pues el tema entonces pues es de esa clase

Voz 3 02:11 fotos con los famosos ve encontraste tontito lo por la calle como te tienes que comportar no si tienes que ser un poquito más discreto si te pilla comiéndose tienes que esperar a que acaben de comer si si ves a alguien con una mochila y un micrófono en mitad de la Gran Vía así no deberías pensar igual este chaval está trabajando no este tipo de cosas

Voz 0470 02:31 hoy soy parte claro hoy soy ambas partes

Voz 3 02:33 claro hoy te tienes que dejar oye dicen que dejar llevar básicamente te te tienes que poner allí el que te venga a va a pedir una foto pues entrevistar lo voy a decir

Voz 0470 02:41 bueno pues como siempre vamos pero siempre pregunta

Voz 3 02:44 qué te lo has pensado dos veces pues a lo mejor estoy trabajando

Voz 0470 02:47 osea a preguntar por el propio hecho en sino en hechos

Voz 3 02:49 sí porque vamos a hablar de la fama un poco eh vale vale

Voz 0470 02:52 vale vale no quieres que busquen que lleva a la gente hacer una foto

Voz 3 02:55 mira vamos a hacer una cosa entonces ponte en medio de la Gran Vía yo voy a ir contando números Jaaber a en en que el número alguien te pido una foto vale

Voz 0470 03:03 no no no no no hecho porque es que es un poco violento preguntar por el hacerte fotos al desgaste una foto conmigo yo voy a intentar goyesca muy bien un poco y hablar como que no me va

Voz 3 03:14 es un giro un giro narrativo vas a preguntar a gente que no sabe quién eres

Voz 0470 03:17 claro porque les vale vale vale moral enviarle soy reportero también soy persona vale vale vale es buscar gente que no me conoce puede pero si alguien

Voz 3 03:25 en la foto aprovecha con

Voz 0470 03:26 te voy a preguntar un par de cosas mira mira ahora chilla vaya muy la risa es una foto mientras me acercaba de paparazzi ahí Ancelotti ya no conmigo sino de lejos ya nada es soy muy admiradora tuya que te justo hoy de de cuando ves a alguien que conoces y que te puede gustar su trabajo y demás pues hacerte una foto y demás entonces en qué casos lo has hecho eh que te lleva a ello la verdad es que no lo hago mucho pero si en caso estudios que quite el humo Antón ama muchísimo tenía ganas que me me me da una alegría voy a ir a tu programa te difíciles ya ya bueno te has hecho fotos con quién recuerdas alguna foto o quitaría firmó un autógrafo con algunos cantantes deberían por ejemplo nos concierne el Puma les Miguel con los hombres que corren con el sóleo coño admiro mucho si el sol igual también Mario una foto si él quiere ir tú quieres hacerte una conmigo por favor pues ser un bonito final para está claro me encantaría mantuvo estábamos en proceso de hacerla ir te pregunto sobre el tema y acabamos haciendo precioso gracias lo malo hemos cuando vaya tu programa recordaréis sabes cómo me llamo la verdad es que no me lo visto cobró moto donde no es japonés no parece japonés venezolano con moto Patrona de Venezuela San Blas Virgen de Motta silla más moto mire apellido Robinho es la más puro moto Robinho venezolano gallegos estos precioso joder pero sin a lo mejor no te vamos a olvidar no Prieto que no cuando vaya que te recordaré te acuerdas intento hacerlo fuera del programa porque el caso está grabando su también sigue pero no te levantas miras hoy coro moto igual te un francotirador claro quién era igual la seguridad Kiko sí hola qué parte gracias a una foto se

Voz 3 05:10 a ver Vegarada foto

Voz 0470 05:13 a ver sido una foto Gemma los expertos para darle asiente mira aquí aquí aquí arriba aquí gira está muy lento el móvil celular en estos test supera a ver estaba encima ahí está

Voz 3 05:32 pero escucha una cosa árabe

Voz 0470 05:35 como dices viene vamos hacer una foto creo que sí me tengo que pedir permiso es que estoy en directo Javier que ver las cosas

Voz 3 05:43 voto a foto la entrevista ir otra que te iba a decir es no desestime la fama de Gemma porque la semana pasada no escucha tú no tú diste estuvo Manuel pero había gente fuera esperando la llegada de Manuel o con la tuya e hicieron montones selfies con ella

Voz 0470 06:00 vale pues eso me vendría bien que pocos tiene una calle en Getafe

Voz 3 06:04 déjeme

Voz 0470 06:05 Gemma dice Javier que es una estrella claro es que la la Rafael de Getafe bares bares que que que que que que hacemos nada una foto clásica no vale vale por el micro de la Ser Javier lo que teniendo usted has puesto con con cronómetro en cinco segundos a la hora de mirar a la a la nada doy todo esto pasa a veces quizás una foto con los diez segundos diez segundos que hace ya cosas veía las cosas de la vida estamos preguntando para estas cosas cuando alguien conoce a alguien que que conoce alguien me abren por la calle fue vaya como lo formula además eh y entonces te hace una foto queremos saber qué fotos te haces tú con qué con qué famoso estás hecho fotos

Voz 4 06:42 te lleva mira el otro día me encontré maquillador que me gustaba mucho a un maquillador

Voz 0470 06:46 si la Virgen lo operaba me llama

Voz 4 06:50 Sergio Sergio no es que tenga una muy poco raro pero vamos yo le quiero mucho sí sí ya está es que no me encontré a nadie más así famosos

Voz 0470 06:59 que Sergio Make Up yo ya luego

Voz 4 07:03 cuál es el destino de la foto se va al álbum de fotos o va luego a cambio agradaría Pascual su sueldo si también vale vale luego las no como quieras estarías usan no es

Voz 0470 07:13 la pregunta genérica

Voz 4 07:16 ves mucha tu programa Vaya hizo bueno pues me algunas notas Antibes era enseño valor vamos a regalar nada pues que parece ponía grande

Voz 3 07:24 básicamente para fardar únicamente bueno para nadie me encontré con Broncano en el pero bueno

Voz 0470 07:29 a mí nadie me hubiesen fan tuyo tengo que hacer pueden contigo porque si no me va a matar vale vale Navy Javier qué hago

Voz 3 07:38 bueno pues aprovecha hay pregúntele a ella por por ese país

Voz 0470 07:40 Juan Luis Amaro puede llamar llamaras cambiaré y les saluda sumemos voy a casa Mañanes una lasaña se dio una foto pero no te vale el audio que se está quedando aquí lo se se queda

Voz 4 07:51 así que si se queda se queda claro propios miro

Voz 0470 07:53 el gordos me regaló Gordo este micros mira la mochila graba todo tipo de de felicitaciones todo lo que pasa es que hacemos entonces una foto vale una foto va hoy Javier que hoy entra todo claro porque lo tuvimos

Voz 3 08:07 sí sí sí sí esto me he metido el agujero

Voz 0470 08:10 las fotos lo que puedo pecar hoy les el reportaje sobre las fotos

Voz 3 08:13 la pregunta es si será pensaban te Pen una foto

Voz 0470 08:17 perdona Javier pretende el gesto milenio el de hacer el bien baile la V con los de los hay mucha me me pregunta Javier del Pino presentador del programa si te lo has pensado Antoine Anás visto aquí de yo de ambulancias hace un trabajo si te lo has pensado pedir una foto o ha sido una reacción natural no

Voz 4 08:35 ahora no pues no ponen cuando aliado lo que tenía que si mi alguien me veo que ha estado aquí contigo cero cero Cuén lotes digo no no no no digo no me deje la redacción durante un

Voz 0470 08:45 de un guepardo que durante si el cuello porque por sorpresa hay que tener una esta oportunidad no podía dejar pasar a tu novio ya que estamos

Voz 4 08:53 he lo que tuviera te lo digo algo aprovechen la que está poniendo todo esto aprovechan yo padecí algo caros que tu parte que quiero mucho José David

Voz 0470 09:04 cuidado con la Mato es que un chaval que me fotos de una moto y eso lo carga el diablo David tu novia que no sé cómo se llama la obra David tu novia Laura te quiere mucho neutro genérico el mínimo el mes se el mensaje que me ha dado el transmito sin sin nada sin introducir nada en el medio

Voz 4 09:23 vale si es así así está bien así ya que va a ser

Voz 3 09:26 pues vamos a hacer un último intento David ahora a ver si encuentras

Voz 0470 09:34 lo que pasa que transmite por favor como Javier qué hago es que hay unos chavales que yo venido mira que Lubián yo digo si Javier qué es lo que hago jugar esto parece digo no vale vale una foto de vale perdona directo de corre corre ahora ahora te queda esto es tu culpa Krall todo lo que pasa en mi vida es tu muy poco verdad que pasa TIJ entrevistamos Estado ha puesto a ver Javier siendo cinco chavales vale vale pues los millennials

Voz 3 10:08 te te voy a hacer un último encargo vale

Voz 0470 10:10 ah vale muchachos pero vamos a ver si alguien que no te conozca vale vale y le pregunta pregunta es que se siente viendo que alguien a quien conoce todo el mundo conoce vale vale lo ve me parece que me pides un ejercicio como de Sociología inmersa total total pensar yo mismo en mi digamos en el mi público y a quién no me conocen exacto exacto buen ejercicio eh en principio allá ellos sienten ustedes que tirar allá ellos que no está no ya lleva mucho esto ahora mismo esta complicada no pero voy a dar con algo dame cuánto tiempo me las Sara veinte segundos veinte segundo trío vale vale primado esperando es que todos son chavales las vacaciones en vacaciones en lo primero que encuentre aquí venga

Voz 4 11:01 hola qué tal hola cómo estoy es por pero para preguntas sí

Voz 0470 11:05 como ven cómo encarar la entrevista pregúntele tú sabes quién soy no no puedo hacer esa pregunta a esa pregunta estamos haciendo estamos haciendo juntado juntado este estaba buscando algún ya yo no acaba el tiempo y los primeros que venir y no me queda otra opción los primeros osea sí sí justo como estabais el paso de cebra rondando por la gente que que se hace fotos con alguien que conoce y demás entonces alguna vez os habéis encontrado a alguien conocéis algún famoso sí mi hermano la vimos aquí es encontrado aquí contigo joder he fallado es que estaba tenían que encontrar a alguien que no podemos entonces yo tú no menos dijo poder ahí está

Voz 3 11:37 venga ahí está ahí está

Voz 0470 11:39 a ver tu hermana que ella siempre perder porque he dicho no puede ser mejorado y me ha dicho back in bien yo no soy para tú has dicho pero aquí alguien del pueblo nombre desde el pueblo creo que no porque un micrófono ya así bueno pero el pueblo aunque pueblo estás a menos de un estupendo los barrios Dosbarrios en en Toledo entonces repaso a veces claro está la otros barrios habrá micros ha allí la radiofonista no no tenemos internet sabes que esta cómo te llama Jaime Jaime yo me he visto muchas veces a Néstor faltar a tu pueblo para hacer la broma ahora te parece muy buena idea pero cuando voy al pueblo en verano te da cuenta que tu una lesión grave quiere recoger cable y retirar lo dicho sabiendo que va a causar graves gracias bueno un poquito Internet hay pero no te estoy ayudando eh que no me ha faltado y luego vas a tu pueblo ya primera usted cree que si no lo puedo ir y volver a tu hermano tome decisiones si como devastó Cristina Palenque otros caso Javier les pregunto ya genéricos nueve pérdidas pero sobre todo

Voz 3 12:36 porque no te conocen

Voz 0470 12:38 vale vale pues entonces estaba hablando de gente como si todos con alguien y además en qué casos habéis hecho con quemadas con qué celebrities hubiese encontrado que foto guardas con especial cariño tu álbum de fotos vaya a mí se cualquiera por ahí alguno a Bale no pero hay con con Iker Casillas sí hombre Iker Casilla señor noble sí sí sí que que que que posee puso hizo gestito o género neutro no normal que cogió por los hombros clásico del ya que como si normal normal pero pero bien te hace sentirte cómoda con él un chaval en tu caso pues en mi caso no conocía a nadie bueno ahora mismo así que nos están grabando eso va a ser mi foto así que esto va a ser mi con con cariño me la guardaré con quién te harías una foto sí que hay alguien del mundo hombre Iniesta lo agraciado o Messi provoque por la gracia con democracia está a bares no por la gracia porque claro pues pueden ser también una foto con una persona muy pálida no mira la foto que Hugo que esta claro claro el mejor el mejor cronista con Messi con nietos Brasil asegurar con estrellas del fútbol con quién todo el mundo

Voz 3 13:46 a ver si sería una foto con David Broncano

Voz 0470 13:48 nosotros con David Broncano si me lo pide del lago por supuesto Jaime entonces lo voy hacer una foto yo con la que hacemos lo hacemos vale hacemos los tres no con lo con los hermanos fíjate Javier con esto que el reportaje no si acaban Carme quedan muchas fotos no no sube sube que tiene corriendo

Voz 1 14:08 no

Voz 3 14:16 bueno pues en la era de la imagen de las redes sociales del postureo somos testigos cada semana de cómoda vides interrumpido para hacerse fotos con sus fans nadie respeta que esté trabajando ni el micrófono unida mochila mira cara de angustia de Gemma pobrecillo en fin con más o menos educación todo expiren su selfie a todos alegraban mientras trabaja y es difícil recordar cómo era ser fan cuando no existía Internet y lo más valorado era un autógrafo de esa persona a la que admira vas no la foto para luego subir la Instagram poder presumir sitar te veías a pedir el autógrafo queríamos hablar del fenómeno fan de cómo ha evolucionado somos más fans ahora que antes o Esquerda me gusta más contarlo desde Radio Barcelona no nos escucha Jordi Busquets que es doctor en Sociología la Universidad Ramón Llull cómo estás Jordi buenos días buenos días el fenómeno fan supongo que nació desde el principio de los tiempos e alguien sería fan de Julio César

Voz 6 15:06 exactamente en la época romana o en la época griega los por ejemplo los jarreros son los grandes atletas eran profundamente admirados por parte del pueblo y esto ha sido una constante a lo largo de de de la civilización humana

Voz 3 15:21 es la idolatría no en qué en qué consiste la idolatría

Voz 6 15:25 bueno quizá la idolatría es proyectar en alguna persona excepcional a proyectar una serie de cualidades au de de aspiraciones y por tanto el ídolo se convierte en un fenómeno en un personaje inmenso y en cambio el el fan en este caso es una persona que se hace muy pequeña al lado de su de su ídolo

Voz 3 15:46 no ha cambiado el el el formato del ídolo digamos antes se buscaba al de lo que hacía el bien común y ahora el ídolo puede ser buena o mala persona

Voz 6 15:57 sí sí sí sí la fama a veces puede tener connotaciones positivas pero también puede tener connotaciones negativas no hay asesinos famosos que que ha pasado a la historia como personajes absolutamente conocidos e incluso incluso admirados no y en cambio también hay personajes a nobles no personajes que encarnan virtudes y cualidades que son admiradas no una parte muy importante de la sociedad

Voz 3 16:26 ha cambiado el fenómeno fan tanto como parece o había antes igual número de fans de las personajes de los personajes conocidos como hay ahora sólo que antes no llevábamos móvil encima

Voz 6 16:38 yo creo que que el fenómeno fan ha cambiado a medida que los medios de comunicación han ido evolucionando no o los sistemas de comunicación no han ido evolucionando pero en realidad responde a una necesidad humana muy profunda a con lo cual en cada época se busca una forma a otra de de reconocer el mérito no o el valor que que se atribuye a determinados personajes no

Voz 3 17:04 quiere que se potencia ese ese valor se multiplica por encima de la realidad

Voz 7 17:08 sí por ejemplo en la era de

Voz 6 17:10 Cornet ha por supuesto el acceso a personas importantes es muy fácil es mucho más fácil no incluso esta persona se puede poner en contacto constantemente con sus fans a través de las redes y esto sí que es a un fenómeno nuevo en la antigüedad una persona a un héroe un guerrero era era muy inaccesible no incluso mucha gente no conocía la su imagen pública por ejemplo los reyes acuñada banda la moneda su rostro en la moneda para que los ciudadanos supieran no ha sido una moneda de oro viesen la la cara pero en realidad nunca era muy difícil entrar en contacto directo actualmente esto esto es exactamente lo contrario

Voz 3 17:57 porque no podemos ganar Gran Vía claro sí sí sí sí sí

Voz 6 18:00 o hay imágenes por todas partes pero yo creo que esto es un puede banalizar el fenómeno éste de la fama no porque si si él es el héroe es es muy accesible esto conlleva un una cierta devaluación no de su poder subir

Voz 8 18:17 los hola Javier hola Jordi como es la que más han aceptado no estamos bien Javier y no sí sí

Voz 3 18:24 está correcto correcto si no hombre

Voz 8 18:27 por lo visto la cabeza si Jordi Busquets

Voz 3 18:29 es doctor en Sociología en la Universidad Ramón Llull sabes lo que ha dicho que ha dicho ha dicho que es verdad que ha evolucionado mucho la fama porque antes se idolatrada va a los que conseguían grandes cosas no se grandes gestas y ahora cualquiera puede ser cierta forma

Voz 8 18:46 el bueno de Jordi me ha devaluado como persona

Voz 7 18:51 bueno quizá sí

Voz 8 18:52 y yo hablo en mi texto de de la fama igualitaria que significa que cualquiera puede ser famoso vale siempre y cuando aparezca en los medios

Voz 6 19:03 de comunicación de forma más o menos permanente

Voz 8 19:06 te sientes

Voz 3 19:08 pendiente de su talento de su exacto

Voz 8 19:12 hombre pero pero también supongo que eso en la antigüedad lo claro como había menos medios pero alguien que apareciese mucho por ejemplo la el el emperador no tendría porque es el valioso

Voz 6 19:22 no pero a una persona importante no porque sus decisiones podían marcar el destino de

Voz 8 19:27 el pueblo que habían menos cupo de famosos con lo cual lo poco que había realmente eran importantes mientras que ahora

Voz 3 19:32 entonces yo no sé si tiene dime no pero quizá

Voz 8 19:35 va a tu talento es el sentido del humor no bueno una cosa debes tener secretos que yo no lo sé porque está tan faltos que no nos conocemos Jordi hombre pero que no si es un reconocimiento sentido del humor y el revés a dos manos que es legendario de Javier porque no no no no

Voz 6 19:53 lo pensaba pero no lo he dicho

Voz 8 19:55 Quique pero continúa continúa que ibas a decir

Voz 6 19:58 no que que mi

Voz 8 20:00 desde del humor pero bueno encargue aquí que jugamos bata ha apuntado

Voz 6 20:04 cualquiera puede ser famoso sí destaca en un ámbito

Voz 8 20:07 pero no de de de escuchas no

Voz 3 20:10 siquiera eh eso contradice un poco lo que dices porque tú Jordi lo que decía es cualquiera puede ser famoso independientemente de de lo que aporte la sociedad contarle que salga por televisión

Voz 6 20:19 exacto en la era de la televisión el famoso prácticamente lo que salía de forma más o menos a permanente El día que dejaban de de aparecer en la pantalla pues la famas

Voz 3 20:30 vale entonces dejemos de hablar de los fans y hablemos de los famosos no produce eso una avalancha de famosos que pueden llegar a pensar que son más importante de lo que son

Voz 6 20:41 sí por supuesto porque porque además el día que no que no son dejan de ser visibles desaparecen no ella no nadie se acuerda de ellos no este este es el gran riesgo o no de la fama en la sociedad contemporánea es una sociedad líquida todo pasa muy rápido a todo se acelera por tanto la fama también es muy efímera

Voz 7 21:04 estoy totalmente de acuerdo cuando si no no

Voz 3 21:07 por lo que dice Jordi el famoso tipo

Voz 7 21:10 digamos que me da pena

Voz 3 21:12 qué te básicos el paquete básico de famosa tiene una tiene la vida pendía tiene una vida media no tiene una caducidad y supongo que sí parece un algoritmo no que en qué momento cuánto cuánto crees que me queda Jordi cuánto me queda de famoso cuando quiero sabes

Voz 8 21:26 exacto no y espero que pueda estaba bajar durante mucho tiempo sí pero de famoso porque a veces la gente que trabaja y no famosas esa porque a mí lo que me gustaría es seguir trabajando y que me sigue yendo bien dejar dejar de ser muy famosos eso me vendría hay que lo ven factible

Voz 6 21:40 bueno cuando el día que estés en el paro pues quizá dejas de ser famoso

Voz 8 21:46 no no no

Voz 3 21:48 que lo socias un poco me estoy acordando una cosa que le pasó a Pedro Aznar a mí me hace muchas gracias es que fue el estreno de una película una premier iba con amigos suyos que eran famosos pues imagínate que va contigo y entonces cuando pasaba por la zona Rojas alías tus fotos fotos no entonces pasa Pedro Aznar y escucha común un fotógrafo le pregunta a otro este quién es lo de España no es nadie no eso solamente si esto es un clásico es lo peor que te puede pasar no sé no es nadie que pase sin embargo es Jordi yo creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida es no ser nadie

Voz 6 22:23 bueno no todos tenemos que que que contribuir no hacer aportaciones importantes lo que pasa es que la fama así que implica una tú no implica una una cierta obligación y una unas una cierta molestia

Voz 8 22:37 bueno yo me imagino que las personas famosas

Voz 6 22:40 a veces se tiene que esconder no porque puede ser incluso una una

Voz 8 22:43 no no si no pero normalmente normal yo intento no mucho pero normalmente eso es todo lo que sí es verdad que muchas veces la los Celebrity los famoso se quejan de joe que es que la gente me para por la calle pero normalmente viene viene precedida de un patio

Voz 3 22:58 de varios millones en el que también

Voz 8 23:01 supongo que no siempre supongo que no siempre pero en muchos casos creo que sí lo ponía en la balanza todo dice pues bueno pues me hago fotos pero en general lo en general lo aceptas si tiene sus ventajas Mendaro sí pero sí

Voz 3 23:12 es curioso ya ya te dejo Jordi es como el el fan antes se lo pensaba mucho más yo creo no a mí Fredy Mercuri me ha dado un empujón amablemente pedirle un autógrafo sin embargo ahora el funk que no se lo piensa no se lo piensa eso sí que ha cambiado no

Voz 6 23:31 bueno lo que pasa también está relacionado con la forma de ser de cada país no yo que sé hay ciudades donde hay una distancia hay un respeto por las personas importantes en cambio hay sociedades mucho más expresivas quién necesita demostrar constantemente no es esta

Voz 8 23:51 admiración no yo lo entiendo eh todo afirmaba que verdad carece cuando cuando se habla del fan fan pues una cosa aislada de la sociedad tú lo que les define ser fan todos somos fans de cosas fan cualquiera yo lo entiendo también este caso me toca ahora en ambas partes pero sí puede entender

Voz 3 24:07 Jordi Busquets que es doctor en Sociología en la Universidad Ramón Llull experto en Phantom gracias Jordi con un abrazo

Voz 6 24:12 gracias a vosotros hasta luego

Voz 3 24:15 es una foto con él está bien Jordi Monti tiene un papel publicado eso sí si ellas no con Federer cuando tuviste no tengo fotos no

Voz 8 24:24 fíjate que siempre hay enseñando el vídeo de Youtube Tube sí siempre he dicho yo creo que hemos hablado esto en el programa yo siempre he dicho que sólo María una foto con Federer en el mundo pues hay muchos

Voz 3 24:33 estabas nervioso no no no me dices voto

Voz 8 24:36 no es mira vamos a hacer una voz a la gente que sí

Voz 3 24:38 el has sacado fotos contigo en los últimos meses por la calle está escuchando esto que las suba a la cuenta de de ese grande a vivir arroba vivía

Voz 8 24:47 a ver si le cuando anda que no

Voz 3 24:49 da la azzurra Manuel Burque con esto madre mía pero ya a Whats App del programa seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro estoy pensando que es mucho mejor la fama de la radio el otro ya te acuerdas de lo que pasó pero voy a contar en los íbamos estoy yo ya alguien pidió una foto contigo y entonces dijo que me encantan no no te había visto nunca en la resistencia sobre la escuchaba en la dirección de A Vivir es que me encanta es en el A vivir usted me pidió a mí como viandantes sí que digo claro si antes no sabía que era yo el que les tan bueno es bueno tú te callaste con él te podrían haber picado si hubiese pero yo hice comentarios de buen programa se incluirá una sí verdad sí sí sí

Voz 8 25:22 porque claro es que no estaban modulada por lo micro Los tu voz de verdad ramas secas era bueno bonito también te partes también bueno te vas no te quedas eh no no sé qué quiere que haga hay Bichi suena qué hago yo ya en este punto mi mi jefa directa aquí cómo fue el actual

Voz 3 25:57 acción de Ángela en la vida moderna joven estuvo bastante bien

Voz 8 25:59 él vino a vino a auditar a Ignatius en directo y hubo momentos muy bonitos Araque que cuenta ella pero yo creo que Ángela no había visto mucho Ignatius en nación Life estuvo esperando durante el resto el drama claro es claro

Voz 3 26:10 la en la consulta es muy cómodo sí tengo claro es que la derecha

Voz 8 26:13 poblamiento de Juan Ignacio entre Juan Ignacio Ignatius es increíble es la falla San Andrés osea es que eh

Voz 3 26:18 es que que te encontraste Ángela ahí

Voz 0187 26:20 si no la verdad que lo pase bien luego me me mandó un mensaje viviendo me sé que no soy el que voy a la consulta ciento a ver de hecho pasar por eso

Voz 3 26:27 no lo he escuchado pero lo deja me hace una pregunta yo sé que es incómoda me enseñó te enseñó más de lo que tú le pedirte que te enseñaran si no hubo un momento de Nati

Voz 10 26:36 es en cuclillas sin prácticamente sin ropa

Voz 8 26:39 no a a treinta centímetros de Angela hay una posición en la que el pantalón corto que llevaban no tapaba lo que tenía que tapar porque porque eso es y que esas puesto ahora bueno llevo unos mandarle muy cortos y él le gusta mucho genuflexión y hacer mucho en cuclillas Pinto acaba ahí todo estaba previsto

Voz 3 26:55 mucho que se le

Voz 8 26:56 bueno porque no vas va a lo comando entonces

Voz 10 27:00 claro Ángela que estaba al lado que no pasa nada eh

Voz 8 27:02 no paso nada yo estuve vigilantes claro pero la la cosa es que Angela tú lo has visto a él como ciudadano Juan Ignacio es un señor muy educado muy buena persona en You Tube

Voz 3 27:10 lo que Pixar buena que vale

Voz 8 27:13 ya pasado María Pérez

Voz 3 27:15 que bueno pero está bien no va va demasiado

Voz 10 27:18 no no lo está haciendo fenomenal ha perdido diez kilos

Voz 3 27:20 ten cuidado porque es que también va tomando en el tema gastronómico que el han dicho que si si le faltan cinco días y les sobran diez kilos el los va a bajar

Voz 0187 27:28 si él me ha dicho que pero es que ya está bien

Voz 8 27:31 puso el otro ya que en este crossover de programación perdiendo lo último que el otro día si le faltan cinco kilos en dos semanas en hacer ayuno místicos tumbarse en el suelo a esperarlo

Voz 0187 27:42 le he dicho que así lo consigue seguro

Voz 3 27:45 oye que ha tenemos un famoso pendiente que va a venir a hablar de ranas pero no va a ser hoy

Voz 11 27:49 sí

Voz 3 27:50 porque claro es tan famoso

Voz 8 27:52 no mucho esto para lo que es si si te parece que va a ser el evento

Voz 3 27:56 yo no yo ahí que no es Obama por ejemplo

Voz 8 27:59 hombre es que yo soy sé quiénes perdona es que es que estamos que hay un bebé hay un bebé en la cabina el bebé como todo lo pero este parcialmente gracioso simbólico Don no me concentro porque es un bebé que es que da gusto verlo tranquilito verdad sin duda que su madre y encima una camiseta de cortar tu sí pero puede ser el mejor bebé del mundo pero por favor pero qué tipo de este mes el destino

Voz 3 28:24 tranquilo está

Voz 8 28:26 pero pero que el bebé no lo sé pero le han puesto una más la puestos de rock radical vasco para ver si simulando y aún así él mantiene la calma

Voz 3 28:33 Beachy Sue has dicho en serio de que no es el nombre del bebé eso que la comida de la ya pero porque es una mezcla de cosas no

Voz 0187 28:43 bueno porque me parecía que era un plato que se podía tomar en verano se toma usted puede tomar también caliente pero normalmente se suele tomar frío

Voz 8 28:50 muchas veces es una sopa no es como una sopa es una crema

Voz 0187 28:53 día una crema fría que lleva puerro cebolla patata leche nata y luego hay veces que se le echa encima Picatoste o tactos de manzana

Voz 10 29:01 o huevas de pescado luego ya hay variaciones mucha pero mucha e morcilla mucha nata dicen que es no que no con la cabeza rotundamente

Voz 8 29:11 Pablo todavía no puede hablar pero pero esa indignado con esto

Voz 3 29:14 afirmación no

Voz 0187 29:16 dice que viene de un plato vasco que la sala no podría venir de ahí entonces lo que aquel

Voz 3 29:21 hacía era invitada sin gestos con la mano no se preparan las cosas en este programa

Voz 0187 29:26 pero la saldrá solamente tiene patatán entonces esto es

Voz 8 29:29 como la invitada me está diciendo que no no no

Voz 0187 29:32 porque nosotros precioso

Voz 8 29:35 a uno guiñoles porque

Voz 3 29:38 que a ver qué me venga podían presentarla Julia caro propietaria de Fonda la lechuga en la calle la lechuga sin número justo detrás de la Plaza Mayor Julia cómo estás

Voz 7 29:48 muy bien que se siente hablando pues lo hago habitualmente

Voz 3 29:51 la liberación verdad es una forma de esto

Voz 7 29:54 estarse habitual es la mejor si me apuras

Voz 0187 29:58 la primera

Voz 7 29:59 lo que aprendemos básicamente porque decías que porque la maldad es un plato vasco que llevaba calado lo que ella dijo además miga de Bacalao Ángela

Voz 3 30:10 a la bacalao el bacalao en la bici no

Voz 7 30:13 no es es de gana por decirlo así es vegetariana lleva patata lleva puerro que se haga inicialmente sólo luego se cuecen leche se añade sal y pimienta

Voz 10 30:27 entonces ya innata Ángela debe gana no es Ángela Vega no no porque lleva la nata miles y la leche ni vegetariano claro porque pero acto DGT exactamente

Voz 3 30:38 eso sí entonces es vasca

Voz 12 30:42 vale Julia eso me se me pide que te comunique que te acerques al micrófono

Voz 3 30:47 sí porque porque para hablar muchas gracias David por estar ahí

Voz 8 30:52 bueno hay que soy el nexo entre la técnica y la comunicación

Voz 3 30:54 al mismo tiempo que está manteniendo en detenido al bebé veo siempre contigo de cualquier mensaje que ya era dar yo yo de otra ámbito la bici Swayze yo tengo una idea de cómo llevan mucha no

Voz 8 31:02 esta

Voz 7 31:03 engorda mucho las cantidades

Voz 3 31:06 siempre se pregunta era para Angela pero

Voz 10 31:11 a ver es

Voz 0187 31:12 es verdad que como llevar nata y como lleva mantequilla porque lo primero que se hace es que el el pues Rose Se ese fríos sino la mantequilla claro qué pasa que la mantequilla es una grasa animal con un setenta por ciento grasas saturadas entonces pues oye

Voz 10 31:26 no es lo mismo que una crema de verduras que te hagas con calabacín puerro cinco veces tan rico estará pero no es lo mismo la palabra Julia caro para que refuta esta teoría a ver yo es que creo que las grasas pueden ser animales son no que la mantequilla puede ser animal o no que la nata incluso puede ser ya claro

Voz 7 31:45 ante quien puede ser de origen vegetal margarina bueno mareando a lo mismo lo que quiero decir es que no pierde ni sabor textura ni cualidades porque no pongamos mantequilla Mari pongamos mantequilla

Voz 0187 32:03 hombre es que la marca la las redes por ejemplo en la mantequilla Tin ácido místico que la margarina no tiene

Voz 10 32:09 o sea diferente a en las propiedades nutricionales todo eso no no me le a usted yo también

Voz 3 32:20 esa bueno a ver qué nos aporta pues si es que no es aportar algo porque no

Voz 0187 32:28 tiene cosas buenas el pueblo por ejemplo es un muy buen previo Tiko no previo Tiko previo Tiko tiene antioxidantes pues es muy rica en fibra lo cual nos puede ayudar a a que aumente nuestro tránsito intestinal y eso le diese previo a que nuestra microbiólogo a crezca hay bueno que la microbio TAS son los bichitos que nosotros tenemos en nuestro en nuestro CAP mayoritariamente en nuestro intestino son muchos

Voz 8 32:53 pero se pueden tomar como uno solo son muchísimo una gran micro abierto

Voz 0187 32:56 claro es la microbio tanto diez es única para cada persona

Voz 3 32:59 en la parte de los contras algún control

Voz 0187 33:02 la grasa

Voz 3 33:03 claro si es que llega margarina animal porque si le pones margarina

Voz 10 33:07 me siento con la cabeza Julian exacto

Voz 0187 33:13 pero siempre que podamos elegir yo prefiero mantequilla o margarina el tipo de grasa que tienen

Voz 8 33:19 noble claro porque la mantequilla tiene grasa mejor

Voz 0187 33:22 y lo que decíamos tenía ácido místico que normalmente mira los españoles siempre estamos muy bajos de ácido místico me los franceses están muy altos de ácido místico no iba gol te has sido ley

Voz 3 33:31 perdona la mantequilla por eso deberíamos llega

Voz 0187 33:34 por hay o a tomar de vez en cuando un trocito de pan con mantequilla para que compró ácido místicos uva sería Marbella pues por ejemplo claro mística es bueno para las membranas para muchas cosas

Voz 3 33:46 vale bueno si decide sí

Voz 10 33:48 a mí Lacy comenta que ya no

Voz 7 33:51 pero si estas tradicional la receta es la que acaba de decir ella mantequilla animal

Voz 12 33:56 Julia el suelo vuelve a pedir que el micro

Voz 7 33:59 en este caso lo entonces en vez de ponerle manzana como yo diría pues lo hacemos con un chip de panceta Icon

Voz 10 34:09 a ver yo creo ahora mismo yo creo que tenemos muchos prejuicios sobre los nombres de los alimentos

Voz 7 34:18 me una perfectamente y grasa se compita David otras maneras no es en sí misma una bola de todo esto

Voz 8 34:26 panceta la verdad panceta eh siempre pasa igual de bien viene Ángela vale entonces vale pues me tomo como contamos de panceta

Voz 7 34:38 pues cortando muy fina

Voz 8 34:40 a ir dándole un gol

Voz 7 34:43 P de contó rápido

Voz 8 34:46 este declara está buenísimo eh pues de jamón de cecina de cualquier cosa me viene bien ahora porque no

Voz 7 34:53 no Rotten vale vale vamos a explotar si vamos a intentar

Voz 8 34:59 Celia agita el el bote

Voz 3 35:02 esta sería eh no no la aprueba

Voz 8 35:05 claro que algo el doping de panceta que te hagas rico usted de la bolsa

Voz 7 35:11 esto es aceite de oliva porque lo nosotros montamos el plato con el chip de panceta con varias hojas verdes de distintas lechugas lo rogamos con un aceite

Voz 12 35:23 bueno a David tampoco hace falta que todo aquello yo yo soy de Jaén entre actores lo hacemos así como caiga no sí porque yo que ya desayuno aceite de un cubo

Voz 3 35:33 está metido la panceta mismo bueno panceta si si si quieres entre sí sí oírle hablar de las que ya está totalmente arbitrario has montado pertinente arquitectónicamente bueno la estética va unida al

Voz 8 35:49 cuerda que esto es radio Julia está bonito pero lo escribo yo apuesto un pequeño fondo de bicis uvas y encima dos dos en semicírculo de panceta tú verdad es la gravedad de forma concentrada que se apoyan pues nacimientos panfletos por encima un poco de aceite que creo que no deja eh

Voz 7 36:06 no dejan a ver Capricho andaluz

Voz 8 36:10 bueno pues si a ver si iba a ser de Huelva

Voz 3 36:12 ahí te vas

Voz 8 36:15 vale venga bueno como como algo que picar Julián

Voz 7 36:19 pues bien rompe mezcla disfruta romper la panceta tío

Voz 8 36:26 ha roto la panceta buena pinta eh me voy a acercar está está fresco ha perdido un poco de frío polar espera pero vale

Voz 11 36:39 yo no

Voz 3 36:42 estando en hambre para rico eh

Voz 11 36:45 dónde

Voz 8 36:47 pero la mantequilla la panceta que parte a qué tipo de gente clientes eh Manrique mantequilla cuál era Ángela la

Voz 0187 36:56 la de la animal la que tenía ácido ministro

Voz 8 36:58 del eh

Voz 10 37:01 no obstante que hicimos

Voz 3 37:04 claro propietario da de fondo la lechuga en la calle porque lo dejas una servilleta David has intuido que se va a marchar

Voz 8 37:10 intuye que es muy limpia con el kit de servicio en la calle la lechuga sin pero detrás de la Plaza Mayor gracias Julian gracias a vosotros se animal a cerca no muy místicos recomendable hasta luego gracias Gemma hay comida quédate me quedo Gemma