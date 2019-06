Turismo de catástrofes: ¿por qué nos gusta el peligro?

Voz 2 00:00 eh

Voz 4 00:52 no no es verdad que tu hija cuando laterales está aquí en el estudio es como que nos está pensando está como si mirara pez papi igual te parece que a pero pero no cambian ni un solo gesto bueno lo bueno es un robot no estamos llegando

Voz 0902 01:09 sí se había echado en asiste cita igual a ahora se ha despertado hoy esta incómoda

Voz 4 01:14 yo iba pero que también la de osito el mismo escrito un año pero sí todo la verdad es que lo tengo ocho ositos iguales es el mismo pero tengo ocho ositos Parro tan barato eh mira cómo mira hayan tenido la palabra osito yo creo no espera Estupinyá es ese padre es químico bioquímico de conductor en dos de cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del país notición científico esta semana por cierto con sello español ese equipo de oncólogos del Hospital Vall d'Hebron que ha creado un fármaco que evita la metástasis y activa el sistema inmune para reducir el tumor esto es lo de siempre te has esta noticia

Voz 0902 01:53 a preguntas para cuando claro pues estamos en unos años el tipo uno se han empezado ya con cuarenta y una personas así que si si va bien y no hay toxicidad que no lo sabemos todavía pues podríamos estar hablando de cuatro cinco años pero completan un ensayo de fase III hay ocasiones en que un fármaco llega también en una fase temprana fase dados que se suspende el ensayo clínico por razones éticas porque si ve si en los médicos ven que está funcionando el grupo y que estas recibiendo el fármaco está dando a la mitad Grace persona placebo una persona que está en riesgo de muerte en pocos meses pues se suspenden los ensayos del fármaco a toda la población a toda la población pero en fin es muy importante no lanzar las campanas al vuelo en estos casos la avances y es muy prometedor los estudios en ratones han sido muy prometedoras tiene una lógica muy sólidas detrás porque está utilizando el mismo sistema que usen las células del feto para protegerse del ataque inmunológico de la madre es una proteína el sistema Live pues al factor de inhibición de la Lucena Mia olvidemos lo el nombre porque nos vamos Elías ir cuando Leaf es tal todo en una célula el sistema inmune dejan de reconocer la verdad esto es muy bueno para el embrión pero es muy malo en el caso del cáncer porque es una estrategia que usan las células tumorales pero estamos muy bien

Voz 4 03:30 dicen que el fármaco genera una memoria inmune significa eso que entrena el cuerpo para no recaer entonces

Voz 0902 03:37 eso sí de hecho el sistema de memoria es el mismo que nos permite nos permite vivir sin que nuestras propias defensas atacan a nuestras serlo

Voz 1730 03:47 con una estrategia que no es súper nueva pero es un poco toda esta idea de hacer que el sistema inmune sea el que luche contra

Voz 4 03:57 el cáncer pero si la inmunoterapia

Voz 1730 04:01 que este fármaco en concreto es muy prometedor no es no es un avance cualquiera es verdad que tiene que pasar unos pases de ensayos clínicos para comprobar que no genera efectos secundarios y que es eficiente pero sí que en los últimos años han aparecido fármacos similares que sí que están funcionando contra algunos cánceres que estoy Particulas contra el de páncreas ovario pulmón y próstata claro

Voz 4 04:26 yo es que soy más expresado sí

Voz 0902 04:29 pues me las tomas un cáncer es muy agresivo cáncer de páncreas sabemos todos que es muy agresivo los cánceres de pulmón

Voz 4 04:37 solamente tienen mucho muy claro

Voz 0902 04:39 te iba a esta proteína Live y además se une además que escapan el sistema inmune así que son sólo unos pocos tipo alcance el que son muy importantes

Voz 4 04:47 oye otra noticia que tenemos sobre la mesa de esta semana hablábamos hace no hace mucho de aquel científico chino que anunció y luego de esa anunció un avance ahora soy ruso

Voz 0902 04:57 eso es exactamente lo mismo recordemos que en noviembre la noticia era que habían nacido dos niñas modificada genéticamente en China este científico ruso tiene toda la intención de seguir con estos experimentos en primer lugar con los auto pero todavía no hay embarazos niños pero tiene los embriones algunos embriones ya hechos en primer lugar con lo mismo que que fue en el caso chino para hacer a los a los niños inmunes al virus del sida IU también tiene en cartera otra serie de proyectos contra las ceguera hereditarias enanismo cuando los dos tienen la misma mutación que causa enanismo sordera se reedita etcétera en fin tiene todo un programa El que dependerá ahora de las autoridades sanitarias lusas por lo que vemos muy muy tranquila con esto

Voz 1730 05:50 bueno este es el tema clave no la la edición genética de embriones humanos en algunos países estados unidos de Europa pues está prohibida pero no tienen herramientas para evitar que eso que consideramos que éticamente es problemático porque esos recién nacidos pueden tener muchos otros problemas y aparte se pueden generar problemas de desigualdad entre personas que tiene acceso a esto no tiene varias razones por lo que es éticamente reprobable pero que igual en Rusia

Voz 4 06:16 ya o en Chile es decir

Voz 1730 06:19 no hay legislación sobre este tema

Voz 4 06:21 ah depende de cada país sino claro es universal como yo creo la bioética debería ser universal también dice estamos hablando con las Naciones Unidas que la intente hacer algo a resuelto fuentes de acuerdo para firmar un tratado como el de París al declaran cuestiona que vio ética entonces sí pero siguiendo un poco mejor en hacer pues tenemos como siempre un número de teléfono para que hagan preguntas si hay tiempo al final un par de minutos pero pidan su opinión es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve menos pueden llamarnos pueden escribir buenos puede mandar una nota de proceso número de whatsapp seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve no ocurre todos los días que una serie sobre un desastre nuclear relacionada de alguna manera con la ciencia se cuele entre las mejor valoradas no de la temporada sino de la Historia quién dice que puede ser la mejor cuántas veces han preguntado a vosotros por por Chernóbil por el plutonio o por los medidores de radiación que dónde se compran a mí cuando lo hicimos

Voz 0902 07:25 más de teléfono suele ser de algún acreedor

Voz 4 07:28 a mí de Chernóbil alguna vez pero mi lo yo estuve en Fukushima después de el creo que lo

Voz 1730 07:33 mente una vez sí aquí en el espacio

Voz 4 07:36 y no fuiste tú el que causará el líder yo fui después del accidente con una

Voz 1730 07:43 delegación de periodistas científicos que venían vi habían invitado a los japoneses para visitar como estaban desmantelando toda porque claro ese material después de del accidente todavía tiene radioactividad a te ponían con donde la protección y tal pero es operarios ocho horas al día allí quitando material que te daba un poco a mí me he estado dos horas y me midan el antes y después de la aviación pero esta gente que está aquí aseguran que evidentemente no no esconden

Voz 6 08:13 no afecta a sus

Voz 4 08:15 ese cáncer y todo eso pero sí que es espectacular

Voz 1730 08:19 el pensar como como ocurrió en este caso sí Nobel fue todavía más más salvaje no pero

Voz 4 08:27 sí bueno te pone un poco de alerta tú has visto Javier las

Voz 0902 08:29 pero no lo siento pero poco

Voz 4 08:33 vamos ya ya ya te la cuento acaba mal eh que lo sepas tan tan poquita cosa pensar cómo se intentaba casi a limpiar el desastre nuclear más importantes de la historia con una escoba o con buena gente que llevaba pues eso Palace y carretillas sí y al final pues ha pasado lo que ha pasado no es curioso porque hemos nos hemos planteado si realmente existe un turismo para ese tipo de sitios y casualmente hay muchas fotos en Instagram según parece de gente que se cree que es buena idea ir cerca de Chernóbil a sacarse una foto con la central nuclear detrás eso lo ponen en Instagram con tu bolso de Louis Vuitton parece que queda muy bien se

Voz 1730 09:16 bueno hay gente para todo aquí bueno yo también hago cierto turismo científico que voy Double road trip por Estados Unidos email se me ocurre

Voz 6 09:25 ir a los álamos hoy

Voz 4 09:28 a ver lobos en Yellowstone con un experto es que cada uno tiene sus peculiaridades no la foto no el selfie en Instagram

Voz 0902 09:39 la amplia sonrisa de Tous cuarenta y ocho dientes a ser posible un hombro también a ver si tienes montó en el mero hecho de visita no sé yo unos iba a Nueva York es fácil que vaya se llama el edificio Live que abra Liberty las gemelas no bueno si la zona cero por supuesto estaba hablando de algo mucho más asesinatos

Voz 4 10:05 ah sí

Voz 0902 10:08 pues allá la línea a ver eso hay que tenerlo también otra cosa que luego pretende antes enseñamos quedaran la estemos en las graves

Voz 4 10:21 no hay que olvidar que en Chernóbil hay ciudades a las que todavía no se puede regresar NYSE pero creo que en las próximas veinticuatro mil años y que esto conlleva un riesgo y que esa gente ha decidido que el comunes que les da esa fotografía supera el riesgo de lo que hemos visto en las series de que dentro de poco tiempo pues a lo mejor tengan algún tipo de cáncer en Radio Barcelona nos escucha El Soro que es doctora en Comunicación investigadora de Estudios Turísticos y profesora en el centro universitario hostelero cómo estás Elsa buenos días

Voz 7 10:48 hola buenos días como ésta es muy bien por aquí

Voz 4 10:51 los expertos llamáis a esto turismo oscuro no

Voz 7 10:53 sí sí bueno digamos que la la etiqueta la denominación turismo oscuro y Dino desde desde Inglaterra desde unos investigadores británicos que en los noventa pusieron no una denominación a toda esas prácticas que en realidad existe han ya desde siempre no pensamos a la práctica de ir a ver a un bueno las los leones en el en el coliseo no bueno todas esas práctica relacionada con la visita con la experiencia e de la muerte de la visita a a sitios y lugares relacionados con las catástrofes con la con la muerte con la tristes entonces sí que se sea necesidades desde la Academia poner un nombre a esto aún que si efectivamente la etiqueta no la denominación como todas no pueden ser tanto demasiado incluyente demasiado excluyentes de todas maneras sí que hay digamos que los los mismos investigadores la la definen un poco frágil no como etiqueta porque bueno hasta dónde es turismo cultural visitar un memorial hasta dónde es turismo de aventura toda esa experiencia esas de las que esta es hablando no como bueno con Chernóbil en primer lugar hasta dónde es turismo oscuro se trata más bien de organizar una serie de prácticas qué más bien responden un poco a la necesidad no de de este Turís contemporáneo que ya no se queda contento con con visitar con ver sino que lo que quiere es como estabais comentando la Andreina Alina el riesgo y la aventura las sensaciones exacto sí sí también la tontería que bueno que también es algo que que atraviesa no un poco la imagen también de los turistas como vamos de todos

Voz 4 12:46 creo que no es muy amiga de los rankings pero hay un informe que publicasteis el año pasado se lo mismo oscuro ya hay cita vais los destinos más cotizados en este mapa de catástrofes naturales sitios de desastres te te acuerdas de cuáles son

Voz 7 12:58 sí bueno lo que efectivamente depende muchos de las cuentes no adolecen quedaron muchas veces los ránking de quien depende de quién paga para para digamos crearlo efectivamente ese run que en realidad se refería más bien a un has como los los los blogs de de viaje está marcando tendencia no en materia de turismo oscuro porque son lugares donde se se narran a la experiencia de los mismos digamos de los mismos turismo entonces pues sí que salen top five top Street top ten bueno había uno en particular que que que trataba de los destinos oscuros más cotizado en Europa donde lo que lo que sí que me acuerdo es que la la ciudad de la central nuclear en ucraniana estaba en en el primer sitio esto antes del lanzamiento la auge de la seria así que ahora habría que actualizar los pero digamos que ya estaba bastante bien actualizado a antes de de la de la misma serias es decir porque los astures de de Chernóbil organizados por por agencias eh de viajes han existido ya desde unos años y ahora imagino no tengo datos a la mano pero imagino que vamos que que que que hay hay a este en en un auge total

Voz 4 14:25 es curioso que los el ser humano provoquen incluso con su comportamiento la menos en el futuro va a pasar no catástrofes naturales y que logró ser humano vaya a verlo

Voz 1730 14:34 a veces hay catástrofes sí sí es un poco contradictorio no cuál es la sé cuál es en el fondo la motivación

Voz 0902 14:44 de de este tipo de

Voz 1730 14:47 de turismo sea que no es científica desde luego es no pero debe tener algún factor psicológico el el querer desmarcarse de lo convencional pero que puede ser una parte pero luego irá este tipo de turismo oscuro en lugar de de otros científico digamos que tampoco es convencional

Voz 7 15:05 sí digamos que que que hay una contradicción porque todo el factor SCO de una manera siempre somos riesgo controlado no pensamos estaba mirando yo estaba leyendo un poco en esos en esas agencias no donde digamos hay hay muchísimos comentario in Review entre esos donde se asegura que el Tour de Chernóbil ha estado súper bien y su ver Secure por por un lado hay esa esa motivación que es una motivación más liga más ligada a la necesidad de de D3M Tir no de sentirse vivo quizás pero sí pero en un entorno a un entorno controlado otras motivaciones e también podrían ser ligada más bueno a un interés una curiosidad sobretodo en el caso también a una necesidad no de de equipo un poquito más educativo no pensamos a las visitas de los memoriales eso osea en sitios las

Voz 4 16:05 en un campo de concentración

Voz 7 16:08 entonces es exactamente lo que pensaba bueno digamos

Voz 4 16:10 no no es turismo oscuro eso es un interino interés legítimo entonces

Voz 7 16:15 el futuro si cultural y educativo a mí pues sí que el viaje del Instituto fue precisamente en un campo de Dexter Miño así que en ese caso ya yo en esa han pasado muchísimos años en esa época no no sabía que iba a hablar del turismo oscuro pero sí y eso sí lo que los que quedaba es comentando de lo selfie es también un tema muy claro en temas muy interesante a analizar porque por quién le interese no la relación entre entre medios de comunicación dispositivos medial es y mediáticos e lugares no aquí es muy digamos obviamente la primera reacción es es un poco la Domiño no nos parece hacernos una foto delante de un campo de exterminio pero sí que esto refleja refleja la práctica turística no

Voz 4 17:09 lo que vivimos y que no cambiaría no

Voz 7 17:12 eh según el el lugar de hecho hay una hay un documental muy interesante de de un director bielorruso pero que vivió en en ucraniano precisamente ha presentado en en Venecia creo en dos mil dieciséis que se llama usted Velits Heron donde digamos el director puso una cámara fija en en diferentes cambio de de exterminio es lo que se de durante el documental es simplemente la Dida el fluir no de la visita de los turistas a esos lugares donde pues hay de todo no hay los selfies hay momentos un poco más de reflexión y a hay la frivolidad típica de la práctica turística el objetivo no es la de o sea denunciar no esas prácticas simplemente bueno hacen parte de lo contemporáneo digamos

Voz 4 18:00 muy interesante el oro doctora en Comunicación investigadora en Estudios Turísticos profesora en el centro universitario usted gracias a esa

Voz 7 18:07 muchas gracias a vosotros un abrazo hasta luego adiós

Voz 8 18:11 siempre cuanto al volcán islandés greens con entró en erupción en dos mil once aislando publicó un comunicado animando a visitar el lugar vendiendo vuelos cuando todavía no habían limpiado

Voz 4 18:21 las las cenizas a poder verlo estamos ya en un mundo en el que seguramente en el próximo accidente nuclear pues podemos hablar directo primero en diré en fin Javier Sampedro pero Estupinyá gracias por venir compañeros hasta luego hasta luego