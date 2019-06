Consejos para una buena dentadura, por Manuel Burque

Voz 1 00:00 Burque al cubo Juan Manuel Burque te gusta tu propia sino

Voz 2 00:14 qué te pasa saliste anoche no me digas más salí salir de

Voz 3 00:18 la cosa que deberían de tu sección hasta qué punto una persona que va cumpliendo años como tú pues hay ves someterse algo que yo creo que es muy agresivo para el cuerpo que salir hasta las cuánto hasta hasta la hora

Voz 2 00:31 pero era el día bueno no diré nada pero sabes qué

Voz 1378 00:36 dicho por primera vez en mi vida he dicho ya no tengo edad por lo tanto ya lo mismo creo que te descabellado ya eso ya ya estoy ya estoy en camino hacia la muerte Jabois oye esta sección se vuelve más importante que nunca en mi vida hoy entre el invitado hoy entra es verdad mira esto con seis minutos va a entrar va a entrar por fin que refrescar un poco a los oyentes para que se acuerden de que va a tu sección y lo que hemos hecho hasta ahora esto va la sección va de cómo evitar que yo a los noventa sea de que pito de Kepler decrépito está bien dentro de ese llamamos a gente que no es de consejos para evitar problemas a los noventa desde ahora bueno o a los ochenta y dos setenta sí pero es todo una sección para mí de momento para sobrevivir en el último momento nada de lo que has hecho nada nada le ha servido mucho de tu futuro seguramente perdido días de vida o sea no es que esto no es una tontería así todo lo computa éramos en términos de cuantos días menos voy a vivir por entonces cuántos días me fui a vivir por fumar me esta cajetilla de tabaco bueno pues esta eso esta cuantía no he dormido he bebido alcohol exacto no todo es normal pues el también la tengo peor no toman cuando llegue tu hora la lectura tu dirás porque salía que el día me hubiera sabido ahora me quedarían veinticuatro horas después este va a ser clave en mi vida acuérdate de este día seguramente sea malo para los dientes no dormir el alcohol grita Antonio Montero ex presidente del Colegio contó luego con Antonio cómo estás buenos días

Voz 4 02:04 hola buenos días qué tal muy bien te vamos a dar un aplauso

Voz 1378 02:09 voz porque es la cuarta vez que te llamamos por fin te metemos en antena que no me puedes contar que excusas te traba Isabella producto es reconocido como decía hoy no va a poder ser el proceso de la vergüenza de nosotros

Voz 0765 02:21 pues que había noticia es más importante si se se había ido

Voz 4 02:24 eso te decía Isabel no he querido embustero pero Isabel pero como la es así pero por favor no es simplemente un encanto pobrecita

Voz 1378 02:34 tanto pero claro cuatro veces consecutivas seis cuatro domingos consecutivos después de haber apalabrado contigo una conversación tendría que llamarte haya dado mucho pero nunca te ha dicho que es que hemos estado haciendo el payaso realmente lo que ha pasado si lo ibas a escuchando estás conectado no

Voz 4 02:49 sí sí pero vamos no me lo creo no pasa nada hombre yo de verdad que admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad no enfadarse si tenemos fastidiado muchos planes estos tres no me preocupe seguro algo habremos estropeado

Voz 0765 03:03 en de teléfonos móviles lo bueno que tiene que puede estar en cualquier sitio pues estar pendiente

Voz 1378 03:06 pero bueno pues Antonio Montero gracias por haber estado Antonio Antonio ausente te tenemos mucho aprecio eh ya haber Antonio no sé si escuchabas lo que decíamos Se trata de en todas las facetas de la biología fisiología salud tal intentar poner remedio a cosas para luego no lamentarse entonces una de las cosas que le preocupan a a Manuel es su dentadura entonces qué puede hacer el a sus treinta hay muchos años para conservar mi dentadura intacta la que tengo ahora sin que caiga nada

Voz 0765 03:38 bueno pues en primer lugar ya llegas tarde

Voz 4 03:40 a viajar

Voz 0765 03:44 a una edad muy avanzada con los dientes hay que empezar a hacer prevención pero desde la infancia la prevención empieza desde que somos muy pequeñitos y ahí es cuando hay que empezar dar a cuidarlo luego pues bueno hombre es que pueden mejorar pues los fumando bebiendo teniendo una higiene muy adecuada yendo al dentista pues una vez cada seis meses para que te control Eide más y así se puede llegar a adulto pues con todos los oyentes una especie de leyenda urbana de que la gente mayor tiene que llegar a la edad muy avanzada sin dientes y una dentadura postiza superior in serio y eso es falso yo te cuidas puede llegar perfectamente a una muy avanzada con todas sus piezas

Voz 1378 04:20 pero cuántas piezas puede mantener yo si empiezo ahora

Voz 0765 04:23 hombre pues depende de la patología previa que tenga si no tienes problemas encías pues es muy fácil que puedas mantener todas las piezas que te cuidas si haces una buena higiene Si tienes no tiene factores de riesgo de una dieta rica en azúcares que favorezca el tener cara digital pues son todos son todo va sumando iba haciendo que tengas más posibilidades de llegar a adulto con todos sus dientes que es la El objetivo final claro

Voz 1378 04:46 pero bueno esa es la mala noticia para Manuel es que estar de Pablo Alfaro a lo mejor es no puedo hacer algo hacer algo pero puedo salvarla de arriba porque llega llegas tarde pero bueno supongo que la buena noticia Antonio es que ahora ya no hace falta que sean sus dientes unos dientes incluso mejores pero yo quiero los míos ya pero

Voz 0765 05:02 no lo sé pero eso es otra eso es otra falsa idea que ahí no hay nada mejor que lo no

Voz 4 05:07 pero todo lo demás son

Voz 0765 05:13 alternativas tratamientos que nunca va a ser mejor que lo que tenemos nosotros esas los implantes son magníficos pero el mejor implante es el diente de uno mismo que natural que va a ser una punción muchísimo mejor que la que pueda ser un implante todo lo demás por supuesto que se puede utilizar pero no es el objetivo el objetivo es mantener nuestros dientes

Voz 1378 05:30 Antonio yo he empezado este año he empezado a cambiar todas las facetas de mi vida y ahora me paso el hilo dental esto claro está

Voz 4 05:40 bien no tengo más malísimo mierda que he hecho que no

Voz 0765 05:48 eso es maravilloso porque es lo que estás haciendo es mejorar en un porcentaje muy alto la higiene que estás haciendo de tus dientes con lo cual tendrán menos patología tendrá menos posibilidad de tener problemas a menos velocidad de tener caries Small

Voz 1378 06:01 también acaba de decir que no lo has oído bien dime que no lo rehúsa es como si pasase siempre el mismo y los Javier quién te crees que soy estoy como una cosa nueva para ti lo bueno yo me al destrucciones yo uso en los que me en el cepillo Inter dental vale los que no el hilo todas las noches se cuántas veces al día noches pues toda la noche

Voz 0765 06:22 es una vez al día sino esa idea me seríamos unos procesos el hilo dental hay que pasarlo una vez al día mejor por la noche

Voz 4 06:27 pero pero limpiarse los dientes varias veces tres

Voz 0765 06:30 a veces al día a día pero sí

Voz 4 06:33 todo las la noche

Voz 0765 06:35 no sé qué dedicarle un tiempo determinado a hacer una buena algo luego meterte en la cama y no comer nada a nivel ver nada que pueda hacer el tener caries a tener problema

Voz 1378 06:43 sí si te lavas los dientes si come chocolate

Voz 4 06:46 hombre esto es esto es al revés primero comer chocolate

Voz 1378 06:51 me dicen que es bueno habrá pues no es Salomon voluntad del de Life on por ejemplo para siempre estar una serie de minutos cuatro minutos

Voz 0765 06:56 sí pues ahora por ejemplo hay muchos cepillos eléctricos que ya vienen con un Ayuntamiento que es un pero Jito

Voz 4 07:01 ah sí te dice el tiempo con el que te estás

Voz 0765 07:03 qué utilizando el cepillo incluso las zonas

Voz 4 07:06 de la boca que pasando mejor o peor

Voz 0765 07:08 es entretenido más Oleiros Time tienes problemas

Voz 4 07:11 días mejoras tres minutos es mejor el cepillo eléctrico que el normal

Voz 0765 07:16 no en realidad si lo haces bien hay estudios que dicen que es igual de bueno cepillo eléctrico algún cepillo manual la ventaja que usted eléctrico pues que es más fácil utilizarlo sino tienen mucha habilidad porque simplemente con dejarlo colocado por todas las caras de los dientes internas y externas pues el cepillo haciendo su función

Voz 4 07:31 sí pero en realidad hay estudios que dicen que praxis

Voz 0765 07:34 antes igual si haces una un hábito de higiene buena

Voz 1378 07:37 una última pregunta rápido que acabamos en la movidita esta de Echarte agua limpiarte las encías sabes lo que te digo

Voz 0765 07:44 sí lo de los los aditamentos que sean irrigados desde aguas presidente

Voz 4 07:48 es por tanto vamos a ver está indicado sólo inca

Voz 0765 07:51 eso de que tengas problemas decías con lo cual tengas pero negras más espacio incluyente y otro entonces favorecen la limpieza o que tenga grandes rehabilitaciones de

Voz 4 08:00 bueno vale además que es más difícil

Voz 0765 08:02 es una boca sana que no tienes problemas instruye no es necesario a mucha gente se cree que eso sustituya Seppi lleno real porque eso es como si por ejemplo tienes una sartén llena de porquería y pretende limpiar la con el chorro del agua pues no hay que tocar

Voz 4 08:15 bueno no coche donde voy a eliminar la placa claro

Voz 1378 08:18 pues muy bien explicado la verdad es que ha merecido la pena la espera si me estoy imaginando cuatro dientes perfectos todo el rato te he imaginado terror por la conversación dos Antonio Montero presidente del Colegio de odontólogos de la primera región que sepas que vamos a abrir expedientes a ver por haberte metido al tele

Voz 4 08:33 claro que no sale de tu madre te pedimos disculpas por su parte gracias gracias hasta luego

Voz 1378 08:41 bueno pues fíjate que redonda la sección verdad has intentado quitado hemos conversado con él hemos despedido a una productora mascota cuantas veces te limpia porque todo el día hasta mañana una vez solo una vez

Voz 5 08:51 una veces sí tres tres Se vale Se va después de comer a limpiarse los dientes si no me lo creo hice pasa el hilo

Voz 6 09:03 Javier Javier estoy dentro de tu boca esto estaba muy sucio Javier esto está lleno de porquería que hay que pasar armas el hilo Javier

Voz 7 09:12 Javier me ataca tu Sarro Javier Javi