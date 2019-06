A vivir Madrid | Entrevista a Taburete

Voz 1751 00:00 tras la nieve quedan doce días para el final de ayahuasca Tour el próximo veintiocho de junio en Ifema Taburete celebra el final de esta gira que les ha llevado ante otras ciudades a Valencia Barcelona Mallorca el punto final va a ser en Madrid pero antes hoy con nosotros las dos caras visibles de Taburete Antón Carreño Willy Bárcena

Voz 1509 00:17 las rodeados ahora por algunas fans del grupo que han venido haberlos voy a pedir un aplauso a esta hora las doce XXXVIII Miquel miles de escuchamos en este tema velero FON

Voz 1 00:31 a mí me

Voz 2 00:33 ha despertado de la siesta del Este y no sólo hay dos partidos

Voz 1 00:43 no me quiero quiere

Voz 2 00:48 con la firma más olas de lado a ir a ver nada sí podamos entra esta noche bien el sol de semi con las amapolas se están despertando Juba Si del corte en tú no pasa citó no has perdido el norte si te queda una razón para darte la intentara aprovechara esperando que ya ves y podamos entrar Gila aquellos K alentada es que me dejes

Voz 3 02:16 la

Voz 1509 02:24 una menos veinte escuchábamos desde velero

Voz 1751 02:26 pon que pertenece a Madonna ayahuasca que es el título del último trabajo de Taburete y claro ahí es un montón de fans que están aquí con nosotros está esta mañana Jesús lánguida está entre ellas

Voz 1087 02:37 pues sí yo estoy aquí yo me sentado en el público y he dicho me lo voy a tomar así están hablando con Natalia mientras estaba la actuación y creo que tienen una pregunta para ellos no Natalia

Voz 1751 02:46 hola eh quería preguntaros qué es la Haya

Voz 4 02:49 vasca

Voz 5 02:51 estamos puerta Willy BOP por favor yo yo sí sí

Voz 1643 03:01 pues ayahuasca verle ayahuasca es una planta que se ha utilizado durante pues si los en la zona del Amazonas y en pueblos de de Perú y de otras zonas

Voz 6 03:11 y bueno lo que te hace es un es una planta lisérgico que alucina al alucinante y alucina Antoria y bueno

Voz 1643 03:22 no no no eso realmente no es una droga luso no es digamos como una seta como podría ser una cosa así no es algo muchísimo más potente y que y que no es tiene un uso recreativo sino un uso espiritual y un uso incluso médico pues hay que solucionar adicciones solucionar depresiones cosas para curar el alma vamos una medicina para el alma

Voz 7 03:43 pues así Willy hay gente que no ve de otra manera no recomienda su uso pero sí que lo has visto

Voz 1643 03:48 no yo no recomiendo Suso no yo recomiendo que desde luego no se lo tomen a la ligera

Voz 6 03:52 algo muy fuerte

Voz 1643 03:55 no es para niños bueno pero que ese informen

Voz 1087 03:58 sólo además lleva todo un ritual enorme no es Aguado

Voz 1643 04:02 no no eso no basta eso no estás con tus colegas venga ahí ayahuasca no es es hay que hacerlo con un chamán con una persona

Voz 6 04:09 a qué pues que sepa allí guiar el ritual una serie de músicas de de los lo sí caros estos no

Voz 1643 04:17 sin casi estas indígenas tienes que tener la preparación del viaje pues porque puedes tener algún tipo de problema y hay que tener alguien que que sepa sepa

Voz 1751 04:27 el lado bueno desde un primer momento bueno queremos deciros Gracia para estar aquí con nosotros que sólo quedan pocos días no para ese concierto ese final de gira el día veintiocho en Ifema Avis estado ven un montón de ciudades y bueno vamos a dejar claro que desde un primer momento el fenómeno Taburete ha ido unido a esa frase que ese dicen los pueblos y tú de dónde vienes bueno pues vosotros sois el hijo de Luis Bárcenas y el nieto de Díaz Ferrán y a quién está hasta más más hasta las narices de que os llamen así vosotros fue el resto de la banda que no tiene nada que ver con esto

Voz 8 04:59 porque yo creo que nosotros nosotros Si bueno hay el otro día y los fans no han hecho entrevistas Si últimamente están saltan diciendo oyes que me apetece saber cosas de Taburete me apetece saber cuando tocan como tocan como lo hacen como su concierto con canciones pues los fans también están cansados

Voz 7 05:15 no lo que nos vienen a los conciertos porque seamos y sobre todo porque

Voz 1643 05:19 como nosotros llevamos tres años y medio contestando preguntas que nunca hemos no pasa nunca nos hemos escondido siempre hemos estado absolutamente a todo y con educación y demás pero es verdad que hay un punto que ya lo lo hemos contado contado mi secuestro trescientas veces he contado lo otro ha contado entonces ahora lo importante es la última vez esta misma semana

Voz 1751 05:37 en televisión si de enorme hormiguero hay una cosa que tienen en común los músicos los políticos es que van cambiando de opinión según pasan los años y de una manera mayoritaria se empieza a hablar de de vosotros en dos mil dieciséis hemos repasado algunos titulares que habéis dicho vosotros y que no sé si seguís pensando lo mismo el primero tiene que ver con la música a ver Willy Bárcenas dos puntos mal Tony es un cajón encima es más pijo que nosotros octubre de dos mil dieciocho noticia del país

Voz 1643 06:05 a ver ese es un chascarrillo de fin de entrevista el titular esos chascarrillos de decir el altar en pueblos de la de que se que ya está Zafón un comentario que no pensaba que iba a ser titular pero bueno vas aprendiendo con los años vas aprendiendo un poco antes

Voz 7 06:23 todo eso también está explicado ya también no sé si te has explicado es verdad eh bueno sí saber a balcánica la cárcel un concierto ninguna de los

Voz 1643 06:33 no creo que a ninguno nos matarían por ahí yo creo los fans

Voz 1751 06:38 bueno había arrancado la gira ayahuasca Ture Murcia el titular del cinco de abolir de abril de La Verdad de Murcia es mucha gente escucha Taburete a hurtadillas asumimos que hay gente que no quiere reconocer que escucha vuestras canciones

Voz 1643 06:52 estoy completamente seguro de eso bueno pues porque no no es lo lo

Voz 9 06:57 Colón lo lo homologan lo tal no sé

Voz 8 06:59 como una aparte prejuicios en la otra parte pero no ha pasado a todos cuando cuando El Canto del Loco estaba de moda estamos en el colegio oí era de niñas asientos como que ya tú lo escuchábamos pero no decías oye

Voz 1643 07:12 sí eso es un poco así luego también pues porque los porque bueno no sé hay gente que no sabe diferenciar las cosas y es que la música es música nosotros no hacemos música política no hablamos de nada esas música para absolutamente todo el mundo y entonces pues bueno

Voz 1087 07:26 es que esos prejuicios de los que habla de vuestra música os os obliga a ser más simpáticos de los que me gustaría ser no bueno pregunta al majos que claro el ser tan porque soy muy majos sea yo tengo que decir que hay que me parece muy majos pero claro ser muy majos no es muy de Rock and roll star o nos impiden tener como actitudes somos rock'n'roll las otras cosas

Voz 10 07:48 espera espera tienes por ejemplo no pero no me venía arriba no a ver

Voz 1643 07:54 no somos personas educadas e incorrectas con todo el mundo oí pero también saltamos cuando tenemos que saltar pero no no no creo que

Voz 7 08:01 en Twitter por ejemplo como si nos lo pasamos bien entonces porque pero que pasa porque más valía perdón que ha pasado

Voz 1087 08:10 sí bueno yo soy colaborador de Mongolia amigo de ahí que tal tuvieron una tensa conversación a propósito de Martínez Almeida de una chascarrillo que hizo Mongolia dieron tal no no no

Voz 1643 08:22 pues le llamaron feo y a mis literalmente criticar a la gente por su aspecto físico no lo entiendo

Voz 1087 08:27 prácticamente fue eso pero luego entraron como más cosas cosas de usted puso calentito

Voz 1643 08:30 a ese poso calentito porque nosotros el ataque que hay contra nosotros es muy fácil aunque yo sea así yo no tengo absolutamente nada que ver me saca ya mis padres Si bueno pues vale pues comodín el comodín pero esa no es un debate ya no no no no tiene sentido

Voz 1751 08:46 bueno pero tú eres mucho de arranques no lo cuelgo

Voz 7 08:48 si tienes tu genio y quién quién te cala

Voz 1751 08:51 va un poco cuando te enfada cuando ves algún titular que dices esto

Voz 1643 08:55 bueno ahí no puedes hacer nada has visto pues eso lo no sé

Voz 7 08:59 es Antón un poco la persona más equilibrada la que si no puede ser pero vamos la más templada me molesta igual que a él si me enfada igual los jugando cuando beso pero no no te enfada ya

Voz 8 09:11 sí es que todo esto da igual Si Taburete funciona muy bien nosotros nos dedicamos a tocar no paramos de hacer conciertos llevamos como trescientos concierto desde que empezamos casi todos llenos y entonces da igual que hablen que hablen que hablen y que digan lo que quieran pero nosotros estamos aquí tocando

Voz 7 09:25 no hubiera sido decir entonces somos felices

Voz 1643 09:27 damos una entrevista que el otro día en el hormiguero y tal exprés que es verdad que es que la gente no se ha enterado todavía de lo que está Burlete de lo que mueve Taburete sea es que es que hemos conseguido cosas

Voz 7 09:37 hemos sino en un año tres veces el Palacio de los Deportes La Riviera creo que también es a que espero tres tres Palacio de los Deportes en un año es verdad que nuestro primer concierto fue fue pero el primero así gran gran relativamente grande que hicimos y que hubo reventa me dijera bueno en la puerta montó una novela antes has dicho una frase que quiero que me desarrolle después de la publicidad la gente todavía no se ha enterado quién está Ureta bueno pues yo creo que en dos minutos me lo expliques mejor mal

Voz 1 10:07 qué hacemos una pausa sería un pues con lo que ya no que no me canso que que con el tiempo que yo era que no me canso

Voz 1751 10:57 doce cincuenta y uno seguimos con Taburete aquí en el Radio Madrid en A Vivir Madrid seguimos acompañadas de de fans para hablar de ese concierto el próximo día veintiocho de junio en Ifema iban hacernos otro tema soñadora que es un tema que han compuesto para la selección femenina de fútbol vamos a escucharles en directo un aplauso para ellos por favor

Voz 11 11:18 han pasado cuatro años desde que ve con no di

Voz 2 11:25 me gustó niño

Voz 1 11:29 a una

Voz 2 11:34 con lo doy todo por conquistar París vamos a sufrir se ilumina su rostro

Voz 12 11:49 yo sangre que

Voz 2 11:53 país hacerlo por Bosso tras seguir los colores podéis con cuál que era si las cuentas sea paga al fondo una bandera la Marsellesa CEAPA cuando van al campo son nuestras y ha

Voz 13 12:14 las

Voz 2 12:16 son un ejemplo para la Historia soñador soñada tras las victorias y las derrotas soñado horas para la Historia soñadora las victorias y las derrotas

Voz 14 12:46 Sonia habla de ese tema que ha compuesto Vettel

Voz 1751 12:49 la selección femenina de fútbol entre el público Jesús blanquilla está con un estudiante de economía viene de Aranjuez veinte años Carlos

Voz 15 12:58 hombre hola Carlos Peña es muy buenas yo quería preguntar a la fórmula de colaboración convivencia ha funcionado bastante bien tanto para los fans de de vicio como los de Taburete Nos ha gustado bastante el tenis

Voz 7 13:12 no hay algo preparado algo que no pues desvelar aquí en primicia para la hoy en primicia estarán el la verdad

Voz 1643 13:18 que con de vicios ha hecho una amistad buenísima nos hemos llegado a ir hasta el Kilimanjaro a subir el Kilimanjaro juntos

Voz 6 13:25 ay bueno la verdad que ayer fue

Voz 1643 13:27 una pena porque nosotros teníamos tocábamos en una boda y no podemos estar en su concierto en La Riviera pero estarán el XXVIII con con nosotros del concierto de Madrid cantando un poquito

Voz 1751 13:35 es que veo las caras sonrientes y creo que es un corrígeme si me equivoco que ese tema ha llegado a lo más alto de Los cuarenta Principales

Voz 1643 13:42 algunos número uno ha sido número uno que pues esas cosas que nunca piensas que te va hay espectacular un tique

Voz 1087 13:50 las cosas que hacer en la vida perdona no no no quiero pasar esto cuando una boda la de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Voz 10 13:55 no y entonces claro oye

Voz 1087 14:00 a viviente eso también que me contéis como ha sido lo esta colaboración con Camel con Camila Pérez es la totalidad

Voz 1643 14:07 eso es estelar pues nada no que nos llamaron porque estaban con el disco de XXX aniversario de recopilatorio In bueno pues nos habían escuchado y les gustaba hay nos llamaron y rápidamente vamos yo es que soy muy muy fan de la de toda la vida y encima cuando me dijeron que era para nunca debí enamorarme que es uno de los dos de los grandes éxitos que tienen felices y luego con ellos es que como son

Voz 7 14:31 en relación buenísima con los dos os llevamos como con otras instalaciones como decimos cuando nos llamaron para hacer la comparación cero quedamos a cenar todos juntos en decenas que eso es clave digamos encima de nuestra oficina que hay un restaurante nos llevamos a nuestra casa y nada menos invitaran hace poco a cantar en concierto en parte es verdad que desde Madrid no pudimos porque estábamos tocando en Tarragona creo pero nadie increíble no sé si concierto viera Mena estuvo con nosotros en ella

Voz 5 14:58 JA Bayona también José Antonio Bayona también salió a cantar en el concierto de la cantar mala pero ERE cantante

Voz 16 15:12 a de España esta a Mela ya está decir lo que lo una carabela no lunes nadie

Voz 1643 15:17 no son tan buena gente la verdad tan no se les queremos mucho Blanquerías sigue hablando con las fans blanquilla con quién estás

Voz 1087 15:25 mira ahora estoy con Isabella que ya va a estar en el concierto del día veintiocho en Ifema y me decía que Tengo una pregunta no es de esta gira pero ella tiene una canción que es su favorita de quiere preguntar algo

Voz 1751 15:34 que que os inspiró para crear la de mariposas

Voz 1643 15:39 pues la verdad es que era una canción en la que yo yo estaba viviendo en Chile cuando la compuse a ver como yo sé yo tengo una forma de escribir las canciones en las que las disfrazó mucho las letras con metáforas sí es porque al final se que no sé no me gusta abrir me tanto no me gusta irme tanto que de ciertas cosas pues

Voz 7 15:58 pero Willy un poquito grano es es desamor esa moda mi es una canción en la que yo estaba triste estaba destruida de estabas buen poco destruido estaba la frase de Llano banderas más es porque

Voz 1643 16:13 bueno ya no sentía ya no me sentía yo siempre soy una persona muy patriota Hay en ese momento pues por ciertas circunstancias yo ya no no se había perdido el amor a la patria por qué por qué por qué

Voz 8 16:25 cuáles son esas circunstancias póster muchas demasiadas

Voz 5 16:30 pasa palabra no madre mi abuela sabe el Jardí de esto la foto blanquilla

Voz 1087 16:41 estas pues mira tu nombre cuál es que hemos estado hablando no te lo pregunten a ver Paula antes estabas diciendo te has puesto muy contenta con Isabella cuando has dicho que van a tener colaboración en el concierto porque

Voz 1751 16:52 ahí es que me encanta trata de vicio pero

Voz 1087 16:55 qué es lo que más te gusta porque vas tú a los conciertos de Taburete

Voz 1751 16:58 ah y no sé porque era empecé a escuchar como la novedad aquí es que no sé a ustedes

Voz 1087 17:04 ahora mismo cuando te metes en Spotify sabes que hay común como una columna a la izquierda pone lo más escuchado lo último escuchado haya parece Taburete

Voz 1751 17:12 parece cuál es tu canción favorita de Taburete que te enganchase Hijos del Sol me gusta mostrado

Voz 1643 17:20 pero pero la

Voz 1751 17:23 me gusta vas a ir al concierto el día veintiocho desde cuando tienes la entrada desde mi cumpleaños que me lo regalaron en abril

Voz 1509 17:30 quién te la regalo mi novio tu novio está aquí no vaya bueno pero

Voz 1087 17:36 muy buen regalo muy buen regalo Willy apunta del aval repertorio por si acaso

Voz 1509 17:40 además me regalo admitan saque lo veremos oye quiero dar las gracias a toda la gente que ha venido a ver a Taburete esta mañana

Voz 1751 17:50 algunos desde muy lejos desde otros puntos de la Comunidad de Madrid

Voz 1509 17:55 en aplauso no para terminar el programa gracia es un fenómeno me gustaría terminar con una frase que me habéis a definir qué es Taburete en este momento el fenómeno Taburete como lo definía santón

Voz 17 18:10 Willy porque ésta es polémico Se puede discutir o no pero es un fenómeno supone no me lo musical Taburete es un grupo de música no tiene mucho más que eso que tiene unas canciones que que han gustado mucho que sea difundido tenemos en directo muy divertido que yo creo que eso también acompañado porque cuando la gente no ha escuchado lo ha venido hoy ha dicho hoy que concierto más divertido quiere repetir por eso pues eso está pasando esto hoy no tienen nada más que es un grupo de música de unos amigos

Voz 1751 18:33 chicos muchísimas gracias ha sido un placer gracias Antonio Carreño Ivo qué te pasa que también hay que definir como dos tíos con plazo

Voz 5 18:42 oye te podemos recordar momento en las últimas fechas decir todo lo sabe nos quedan tres conciertos veintiuno de junio en Barcelona veintidós de junio en Valencia el veintiocho de junio en Madrid

Voz 14 18:51 marchamos tonta cada aquí