A vivir Madrid | Bobsultorio literario (16/06/19)

Voz 1 00:00 San Grosso perdió ayer sábado

Voz 1751 00:10 pop escribía en su cuenta de Twitter estos versos de Miguel Hernández y al final añadió uno más de creación propia de creación libre Bob Pop qué tal buenos días muy buenos días Puri Beltrán cómo viviste

Voz 2 00:21 nada de ahí pues ajetreada porque buenos TUE la trabajando toda la mañana hay luego me fui por la tarde a la Feria del Libro a firmar mi libro

Voz 3 00:31 los feliz con un montón de gente maravillosa que vino a comprarse invitó libros sacas de los firmar a charlar conmigo mucha gente que venía hay como tris

Voz 2 00:38 sí porque el Manuela ya no estaba en el Ayuntamiento sí

Voz 3 00:44 hablamos un poco de todo y fue una jornada estupenda

Voz 1751 00:47 bueno dentro de tu consultorio has dedicado una lectura no alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida

Voz 4 00:52 que no no va a rendir nada mal que tiene libre porque descansando

Voz 2 00:57 pues mira hoy a la radio no puedan entrevista va hacer cositas pues que se quede en casa y bueno que

Voz 3 01:03 la librería se haga con un libro fantástico que se llama rompiendo algo que es una selección de ensayos de Belén Gopegui que están publicados Debolsillo unos ensayos conferencias artículos que recopiló para la Universidad Diego Portales de Chile en Gràcia Echevarría y ahora se publican en España Debolsillo hay son fantásticos son reflexiones de Belén Gopegui sobre la construcción del relato vital la construcción del relato político la verdad la traición la derrota la representación es un libro estupendo para los malos tiempos rompiendo algo de Belén Gopegui por favor leerlo lectura recomendable Matías Almeyda le va a encantar

Voz 2 01:46 sí seguro que de hace pensar en muchas cosas y sobretodo y a entender que el espectro político con el que hay que llegar a acuerdos es mucho más amplio que usted cree

Voz 5 01:56 mis ojos y mi semana no partieron de que desde desde la Feria del Libro tres semanas de éxito consecutivas hoy acaba la Feria del Libro sí hoy a las doce y media en diez minutos comparece Manuel Gil el director de la feria ante la pena

Voz 1751 02:09 esa para hacer balance la edición que termina la número setenta y ocho por lo que sí

Voz 2 02:15 pasa un exitazo todos los amigos editores y escritores que han estado en la feria en no recordaban una edición además hay que decir que este año no ha llovido ni un día las venían que el año pasado fue fue tremendo rebasada fue terrible y nada más inaugurarla tuvieron que clasificarlo todo este año sido fantástico y la afluencia de gente ha sido enorme Bob en unos días vas a subirse a las tablas sí señora Días ajenos llega al teatro los Días ajenos el barrio pero vamos a ver que ya ya ya es Barcino Donetsk estoy un poco tirada Teatro del Barrio Teatro del Barrio ha vendido una única función que está me encanta haber escúchame única función de momento sea que uno en el terreno del barrio a Gomis Días ajenos a la décima anoche agotó las entradas en una hora que esto fue lo quisimos yo ahora tengo una presión

Voz 6 03:00 la diciendo que yo no puedo ir pues verte única función del barrio

Voz 7 03:03 qué te voy a decir luego comiendo fuera ya te lo digo aquí no tengo entrada baladí

Voz 2 03:07 hay el me encanta ir de pan cartera me puedo poner en el es la entrada o en la calle va desde el bar pues ya alojados llega algo bueno yo así falla a alguien lo que sea tu te metes ahí sí un voy a hacerlo luego si sale bien a la gente le gusta el séptimo volvería con más funciones al eso tampoco es la adaptación de día esta Gene es explicar explicarme a mí explicar mis diarios explica Mi vida a subir a un escenario un poquito a Adur monólogo monólogo si se vende más adelante habrá invitados especiales para que ese Stars estrellas pero para este primero he dicho mira cómo no sabemos cómo va a salir tampoco voy a enmendar para nadie en esto que puede ser un desastre buenos días ajenos al musical sobrelleva exacto Días ajenos sobre hielo

Voz 6 03:55 en el teatro del barrio el próximo día veintiuno las doce veintiuno

Voz 8 03:59 a esta hora cada domingo practicamos la de terapia convocó y comiencen absolutorio

Voz 2 04:04 el consultor de literario

Voz 9 04:10 no a mí

Voz 0125 04:13 sólo necesitaba ese número de teléfono que es el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y nos deja una nota de voz dejando bueno vuestras consultas vuestros problemas nosotros los transformamos en Lecturas ninguna de autoayuda son todas de fiar por qué pues porque las recomienda Bob Pop

Voz 9 04:30 una vez que te has liado

Voz 1751 04:34 de una pulsera que mide la actividad de tu cuerpo es decir pulsera de actividad deportiva

Voz 2 04:39 no no he practicado esto nunca jamás en la no no estás a favor o en contra y a la gente te que una máquina controle tus pasos suelto Gutiérrez esto adelante yo es que yo estoy súper tolerante tengo el típico domingo como que todo me parece bien osea es p'alante con todo como diría Candela Peña me cabe

Voz 6 04:58 hola te quiero contar que últimamente me ha tocado un sorteo una pulsera de esfuerzo la puso en esfuerzo Mi de todo los pasos los las pulsaciones del corazón el sueño los kilómetros que ando

Voz 10 05:15 sí

Voz 6 05:19 y la llevo en la mano derecha pero en el bolsillo izquierdo llevo el teléfono el teléfono también me cuenta los pasos me cuenta todo el teléfono me gusta porque me daba la sensación de que me cuidaba caro ahora me cuidan tantas máquinas que ya me obsesionan mucho no sé si alguien ha contado el asedio de las máquinas y la vida cotidiana hay algún libro que hable de este tema fíjate la pusiera la lleva en la mano derecha

Voz 2 05:46 es maravillosa que voz más bonito tiene esta mujer qué bien habla me ha gustado mucho la consulta pero ha sido muy interesante esta me ha gustado mucho esto de llevaba el teléfono y me da la sensación de que me cuidaba no que bonito que Ike erróneo creer que la máquina no cuidan mira he pensado en un libro que recomendarle en un libro que a mí me gustó mucho que es de un autor de Stephenson de la ficción se llama la era del diamante Manuel ilustrado para jovencitas está publicado por Ediciones B ellos traductores Pedro Jorge Romero ya estoy aquí siempre los traductores es una novedad el noventa y seis del género ciber

Voz 8 06:22 tan cuando pensaba cuando deba el ciber pan parecía que nos iba a superar por la realidad y ahora ya está esperadísimo pero habla de luso de inteligencia artificial pero mezclado con la lucha de clases con el feminismo donde se habla de nanotecnología como parte del privilegio como parte de la forma de ascenso social de su dominio sobre los otros además es muy interesante porque lo que Stephenson retrata en este libro es una sociedad sin estado donde todo funciona por tribus la educación es una herramienta de control social fíjate qué sorpresas ir a través de la tecnología la nanotecnología se consigue es decir la gente que no tiene una posición social no accede de ahí que se llame esto el Manuel ilustrado para jovencitas que es la clave de la trama que se desarrollar novedad que es muy interesante te diría eso no la perfecta no tiene va Jonas pero una novela muy muy interesante que recomendó muchísimo a nuestra oyente a la que le cuida a un teléfono

Voz 1751 07:23 fíjate qué lo que lo que ha apuntado no la tecnología como parte de la élite como parte del poder cuando todos los anuncios nos venden lo contrario la democratización llega a través de la tecnología

Voz 8 07:34 pero en realidad no es cierto hoy en realidad la relación que tenemos con la tecnología tiene que ver sobre todo con con la estratificación social bueno la siguiente consulta va sobre un bloqueo eh

Voz 1751 07:45 es una especie de shock momentáneo no el de ayer

Voz 8 07:48 sino que sufren algunas personas cuando conocen a alguien a quién admiran le ha pasado a y les pasa a esta persona hola

Voz 11 07:57 algo que bueno pues te cuento mimo vidas valen pues lo Mi padre tiene un restaurante en Burgos así pues típico y el otro día pues se a comer Javier Bardem y claro mi padre que es un friki del cine pues se quedó loquísimas jugando a entrar por la puerta entonces pues fui a servirle y tal pero que estuvo torpe hicimos en el delante de él y eso pues me gustaría saber algún libro en el que el protagonista pues conozca su ídolo para saber así cómo tratar esta comunidad delante suyo aprender incluso a tener una relación con alguien a quién admira mucho

Voz 7 08:29 qué maravilla de de consulta es que las es decir el primero o contar dar ejemplo de lo que te puede pasar cuando conoces sabor que a mí me mira

Voz 12 08:39 yo he tendría apenas veinte años llega muy muy muy fan devoto seguidor admirador

Voz 13 08:47 me volvía loco de una periodista española cuyo nombre no voy a decir a la misma algo con lo digo luego al final Undi pero vamos que yo las veneraba era como la persona que más quería en ese momento en mi vida y un día estaba yo El Corte Inglés la sección de perfumería IG maricón eso es la tuya veto saludarla entonces yo fui a saludarla a decirle es verdad cambió el mi vida te miro muchísimo cuando abrir la boca

Voz 8 09:10 te perdono pero se notó mucho fue no sé porque ve la vuelta a pero ni sí

Voz 7 09:17 quiero no no no no yo yo no podía decir nada más yo fui a decirle mira Julia Otero o te admiro muchísimo en la cara porque me de salir me la voz me salió un producto que tiene allí guardados sin saberlo ella probablemente no sea espero que no se acuerde de esto por favor que no se acuerde de esto yo ha lo has comentado las viejas que te has encontrado jamás en la vida pero yo estoy hablando ahora me estoy arrepintiendo ya ya se puede guardar la radio pues es el señor de la que me borre esto por favor porque estamos en directo Priest distintos pero además esto que yo fui a hablar como gamos fui como pensando que te digo tal que no Pérez con hay una cosa que primera pregunta tenías pensada no antes tan sólo hay que decir Julia sólo te quiere decir que te escucho cada tarde en que gracias por todo demasiado momentos muy complicados de mi vida iba en cambio lo que hice fue

Voz 4 10:06 no puedo creérmelo y correr muchísimo

Voz 7 10:10 tengo de yo no voy p'alante dice policías tal hago esto es que no se quedó ahí con el regalo pues es que yo me encima de nuevo porque mi mi única obsesión pese a lo mejor a lo que era un ruido raro y que no irá dirigido a ella sabes no lo sé yo yo todavía sueño con bueno es que fue la sección de perfumería imagínate esto hubiera sido dramático pues lo cual era dar un libro para que no quede es como yo o como el padre de esta amiga que tiene un resonante en Burgos

Voz 13 10:43 Bardem hay libro que me encanta y que yo creo que ya recomendaba más veces pero yo también os digo queridos oyentes que ya va a hacer libros que recomiende más porque es en la vida las cosas ya que me gusta mucho sea más no puedo vivir sin ti el autor es Manuel Longares que es un escritor fantástico y cree hacemos menos caso el que debería está publicado en Punto de Lectura quiero decir la cita es una historia muy bonita de una huérfana de barrio de Carabanchel a un libro muy de Madrid que está locamente enamorada del delantero al Atlético de Madrid que se llama Titán en la en la ficción se que sobrevive soporta toda su vida gracias a ese amor platónico y hay un momento en el que ese camarero se en el que se futbolista se lesiona ella consigue acceder a él y cuidarle es una historia maravillosa relación que se establece entre el afán su ídolo

Voz 12 11:33 se llama No puedo vivir sin ti es demoler Longares lo recomiendo muchísimo es un libro tierno y Ximo perfectamente escrito con un humor muy muy muy delicado hay que también es grito eh mandamos Julia Otero desde aquí sí

Voz 8 11:49 esta esta es la historia de un final Un final en París ni en la Toscana un final en el Faro de Moncloa más raro

Voz 0911 11:59 hola Bob a ver te cuento eh avión chico que me gustaba mucho ir bueno pues al final quedamos y me llevó el Faro de Moncloa hizo una cita muy muy currado y tal pero lo que pasa es que cuando quedamos me dejó de gustar porque era como que ya lo tenía en mi mano y ya no me interesaba perdió el interés por completo entonces pues esto me pasa continuamente ir pues nada que si hay algún libro que me recomiendas para para aprender a valorar lo que tengo inaugurar más

Voz 8 12:28 a ver un momento a ti te llevan en una primera cita Alfaro de la Moncloa que cuesta tres euros subir tú dices pues para que perdona a la oyente vale mire querida yo no soy Rubén de un libro o que te compres un corazón qué hombre pudiera hacer esto el muchacho que estás muy dura pues Hijo vete a tomar algo otra parte pero el Faro de Moncloa una primera cita ha no son has dicho falo de Moncloa ha dicho faldón

Voz 2 12:59 hola

Voz 14 13:03 la tasa de techo

Voz 15 13:06 yo me encontraba es verdad en todo el mundo está ahí hay público a las salas Road to podéis levantar la avalan quieres hayáis oído fue que hablen mejor

Voz 16 13:16 sí o no a ver cómo vaya

Voz 2 13:19 bueno pues tal veinte el falo de Moncloa gracias por la después de irse a comprar un corazón le voy a recomendar una novela que mía encantados de lo último

Voz 3 13:28 que leído hice llama después de quince esa por Ángeles González-Sinde publicado por dos

Voz 2 13:33 mediciones es un libro muy

Voz 3 13:36 muy bonito una novela preciosa para aprender a querer lo que perdiste lo que dejaste marchar y lo mismo esta chica la combinación de un corazón nuevo de una entrada al falo de Moncloa y el libro de Ángeles González Sinde después de Kim la ayuda a valorar lo que tiene despreciar

Voz 2 13:54 Ana de cabeza llegamos ver programas vamos al Faro de Moncloa yo tienes tres euros pues algo tengo pero a la estaba pegando la Soler allí nada nada

Voz 6 14:03 como tú tienes corazón iba que bueno esta mañana pues nada estoy somos crueles yo he visto

Voz 2 14:08 papá pactar con Vox ya te lo digo de Omaha que estoy lo que me faltaba

Voz 18 14:19 la voz IP hay uno y ése sí que han escuchado antes ese de los fans y las fans de Taburete que están esperando a que vengan a al estudio hoy nos van a acompañar Willy Bárcenas Antón Carreño presentan su fin de gira el día veintiocho en Madrid su ayahuasca Tour en dos minutos estarán aquí con nosotros enseguida regresamos