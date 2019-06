Fernando Alonso: "Sabíamos que el coche número 7 era más rápido que nosotros"

on aquí viene me dicen Fele

Voz 1025

00:08

salió en las fotos asfalto hice que son increíbles y que estaba pensando en el campeonato has de fin Carso nada caro eh que tenía muy claro desde el principio el coches siete era más rápido que nosotros pero al final nunca sabe dónde puede estar el el premio y nos ha caído a nosotros simple Lucky estamos el me siento con mucha muy afortunado con muchísima suerte If I feel de veinte que se siente muy muy bien este instante por por lo que ha pasado las palabras de Fernando Alonso