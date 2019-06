Rubiales, sobre su vinculación con la 'Operación Oikos': "Hemos actuado de diez sobre diez"

Voz 1

00:40

bueno la verdad es que no estoy ahí la verdad es que no hay nada que fue una auténtica sorpresa porque además cuando las cosas se hacen bien pues no hay nada que temer no y en este aspecto pues lo único que me queda es explicar que la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Aragonesa de fútbol también su presidente Óscar Flores hemos actuado no bien de manera ejemplar es muy sencillo de explicar en primer lugar es falso que haya cualquier tipo de subvención en falso que haya cualquier tipo de campo construido es falso que haya cualquier irregularidad y lo que se ha hecho es actuar conforman protocolo pero al cien por cien Se recibo una llamada con una petición de una subvención se pone en conocimiento por parte mía al presidente de la Federación Aragonesa de fútbol el presidente de la Federación Aragonesa de fútbol nos dice que hay muchas otras necesidades imperiosas más importantes que hacer un campo federativo eh con el Huesca yo entiendo que lleva razón y así se lo transmitió inmediatamente a pitón que que bueno pues que no le queda otra que entender que esa es la decisión de la de la Federació por lo tanto lo que hay es sobre diez Un diez hemos actuado de manera sobresaliente íntegra honesta bueno pues no deja de sorpresa