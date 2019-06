El ridículo de Richard Nixon

Voz 1

00:00

confiarse antes de la victoria te puede llevar a hacer el ridículo como le ha pasado al Barça en las dos últimas Champions pero desconfiar cuándo tienes la victoria prácticamente asegurada te puede llevar a una humillación mayor aún que la que sufrieron los culés sino que se lo pregunten Arretxe bueno no podréis porque está muerto si no estuviese os diría que el diecisiete de junio de mil novecientos setenta y dos fue el día que empezó acabarse su propia tumba política porque ese fue el día en el que fueron detenidas cinco personas por estar espiando en el complejo de oficinas conocido como Vox Dei donde el Partido Demócrata tenía su cuartel general antes de las elecciones Richard Nixon había servido su primera presidencia por increíble que parezca era bastante popular entre el electorado además el Partido Demócrata había elegido como candidato a John Mc Cain probablemente al candidato más izquierdista de toda su historia aun así la personalidad paranoica de Nixon Le hacía desconfiar de todas las encuestas que lo daban como ganador seguro decidió espiar al partido rival en principio ese allanamiento no se relacionó con Nixon fue reelegido con una mayoría aplastante de votos casi doblando a pobre en Manhattan pero la investigación sobre lo sucedido en estoy Kate no cesó y los indicios cada vez apuntaban más alto al final como supongo que todos habréis Nixon fue forzado a renunciar al cargo que había ganado las elecciones todo por unas escuchas que necesitaba ni les sirvieron para nada lo curioso es que incluso Nixon parece Un presidente ejemplar comparado con el adolescente malcriado de setenta y tres años que ocupa actualmente la Casa Blanca