Luis de la Fuente: "Italia ha hecho entradas durísimas que podían haber tenido otro color"

Voz 1 00:00 aguántame Aris porque creo que ya está en el seleccionador con Mario Torrejón allí en Bolonia de Mario

Voz 1501 00:03 eso es eso es ya está aquí en este Luis de la Fuente hola Luis buenas noches

Voz 0318 00:06 hola buenas noches hemos empezado muy muy bien

Voz 1501 00:09 partido haciendo lo que queríamos era tener el balón pero no han sacado yo creo palos ayer voy a confesar que fuera de micrófono hablábamos precisamente sobre la permisividad de los árbitros contra Italia ya se ha pasado como lo nuestro

Voz 0318 00:20 sí efectivamente un poco haciendo análisis del partido creo que voy construido muy treinta minutos muy buenos es verdad que también después del golpe que ha recibido Fabian que le ha impedido seguir jugando con normalidad Ike ha sido producto de una entrada violenta e pues hemos empezado a perder el control del juego y en el segundo tiempo los ellos ha sido superiores seguían apretando mucho nosotros inseguro tiempo vidas físicamente no estábamos en tanta frescura

Voz 2 00:46 bueno y lo hemos podido

Voz 0318 00:48 el uno el dos aún así nos ha costado mucho luego ser capaces de darle vuelta al marcador

Voz 3 00:52 ha valorado el míster en sintonía de la seleccionador Anzhi XXXIX la misma hora en Bolonia buenas noches hola buenas noches cuando charlaba vamos a esta hora de la noche te imaginabas este partido

Voz 0318 01:03 no eh no me imaginaba el resultado sería un impartió muy difícil que les iba a costar muchísimo pero es verdad que cuando ha empezado el partido y he visto transcurrir del juego y viendo esa primera media hora pues va a ser muy muy muy optimista sino Costa Mesa consciente de que ellos iban a tener en ese momento no pero bueno el gol ese del empate lo ha hecho en esta empezó a hacer daño ellos han crecido se han venido muy arriba y luego ya nos ha costado estar a la altura de de un equipo rival muy potente

Voz 3 01:32 eh que ha pasado a partir de ese minuto veinte veinticinco ha echado muy atrás España me ha parecido ver

Voz 0318 01:37 Nos han empujado ellos muchísimo y no éramos capaces de de enlazar tres cuatro pases para darle que tranquilidad al juego para hacerles que supresión no fuera tan eficaz y efectiva y ellos con esos impulsos y esos arreones quiere hacían nos están metiendo atrás no era nos ha costado salir todo lo contrario lo que no pasan esos primeros veinticinco minutos donde teníamos insisto sea cierto en el primer pase para superar esa primera línea de presión y seguir progresando

Voz 3 02:02 habéis encontrado algún tipo de explicación al descanso que le has dicho a los chicos

Voz 0318 02:07 bueno el partido estaba estaba todavía vivo que queríamos mantener recuperar el tono físico recuperar las sensaciones que teníamos en ese del comienzo del partido chií eh no ha sido así no se seguía costando mucho mantener la posesión del balón perdíamos con mucha facilidad eso nos ha penalizado muchísimo en bueno

Voz 3 02:25 en líneas globales crees que Italia ha sido superior que es justa su victoria

Voz 0318 02:28 sí yo creo que sí yo creo que realmente hay que ser sincero aquí ellos han dominado mucho más segundo tiempo quitando Nos sentimos diminutas que también ha sido un poco por por por impulsos pues que que hemos llegado cerca del área pues ellos se han tenido más regularidad que nosotros sobretodo más fortaleza física

Voz 3 02:47 sigues creyendo en la clasificación estábamos comentando aquí con Axel Torres Alice Gabilondo con Filippo Ricci comería Torrejón también es que es muy complicado clasificarse ahora tres a uno es que casi casi tienes que ganar los dos partidos encima como una diferencia de goles cómo se gestione estas

Voz 0318 03:00 en clara no nada bueno nosotros vamos a intentar recuperar mira yo tengo mucha confianza en este grupo es un grupo muy fuerte físicamente y psicológicamente fundamentalmente IU no me ha fallado nunca entonces estoy seguro de que los próximos que vamos a sacar adelante en lógicamente vamos a intentar ganar los primero Easy tenemos que que el margen de goles sea lo suficientemente importante como para para que no nos penalice en el no hacerlo así que lo primero yo creo que ahora es recuperar un poquito físicamente y psicológicamente al grupo y luego ya pensaba en Bélgica que evidentemente lo vamos a hacer íbamos a sacar con seguramente una imagen mejor de la que hemos dado

Voz 3 03:37 Mister como estafa bien

Voz 0318 03:39 pues eh eso Stalin ha sido una pena porque estábamos ese momento muy bien tiene un golpe muy duro en el cuádriceps una entrada que yo creo que que podía haber sido merecedora de de otra de todo tipo de de de consideración arbitra todas esas esos poquitos esos poquitos hacia al final hacer mucho y eso nuestra también ha hecho bastante daño

Voz 3 03:58 dos para acabar cree que se que tienes prisa en cómo calificaría por momentos el juego de de de de Italia que Iturralde González nuestro árbitro decía que por momentos estaba siendo violento agresivo violento ha habido mucha permisividad arbitral

Voz 0318 04:13 es que lo veis vosotros muchísimo mejor que nosotros desde el terreno de juego por tantas cámaras yo creo que eh que ha habido entradas durísimas que insisto que ése podía haber tenido otra otra consideración insisto eh ha sacado tarjeta manifestaciones pero yo creo que ha habido alguna entrada la entrada hace varios a la altura de la rodilla creo que podía haber sido de también de otro color pero bueno es que todo esto suena a excusa yo he visto en cualquier caso me preocupan más otros aspectos si el pues voy a decir que es recuperar la gente de aspecto plano psicológico no volver a dar la imagen y el concepto de fútbol que hemos durante media

Voz 3 04:48 le pregunté ayer por ello pero lo tengo que volver a hacer porque hay gente muy cabreada al ver como por ejemplo Italia jugadores que han debutado en la absoluta como quien sólo muy se que no Pellegrini que bajan a la sub-veintiuno y luego resulta que nosotros tenemos a todos padres que podrían estar cuando es europeo y que han decidido no estar como Rodrigo y como Cesc

Voz 0318 05:05 bueno yo creo de verdad que ahora no no merece la pena de esa situación verdad siento no poder decirte otra cosa es lo que quiero ese pensar en los que tenemos aquí son estoy a muerte con ellos aquí ellos seguro que conmigo también entonces quiero recuperarlos si me preocupa ellos son los que no puedo controlar lo demás ya ya no tiene solución MR

Voz 3 05:27 estas para dar la cara un abrazo muchas gracias a vosotros

Voz 1 05:30 en el micrófono de Mario Torrejón en el ese precioso estadio de Bolonia que nos decías ayer a María tu que palpas en esa zona mixta también me imagino que van pasando los futbolistas de la selección española no sé si continúan el vestuario tú que Walesa allí que palpas bufo

Voz 1501 05:42 el pesimismo es verdad que dicen Luis de la Fuente tiene que recuperar al grupo que son fuertes es verdad y algunos pasan con con más optimismo que otros pero pero es verdad que que que no se le notó caras muy largas porque la la clasificación evidentemente esa esa complicado mucho lo decías tú que ganar y con margen y además la pérdida de Fabiano bueno la la la duda como mínimo porque es que aquí no hay tiempo para recuperar

Voz 3 06:02 que es que es el miércoles claro

Voz 1501 06:04 al no tener el tiempo es una pieza importantísima en el centro del campo que ha empezado brillando igual que casi no sé igual pero fueron parecido a la altura de de Ceballos durante la la primera media hora hasta que nos han sacado del partido ignotos cierto halo de pesimismo que seguramente mañana era remitiendo en seguramente mañana aquí habrá o otras caras vamos a ver cómo cómo se desarrolla el campeonato que que saca que resultados sacan otras selecciones

Voz 1 06:26 pero si ahora mismo Carlos muy larga Aris de qué manera tan elegante de Luis de la Fuente de sacar un poquito ahí torear no sabes con con la última pregunta que es cierto que está ahí que qué quiere decir con este equipo seguramente habría sido no han decidido

Voz 4 06:41 no es que además si uno compara con Italia aquí eso hay que ha sido el verdugo España hay autor de un doblete ha jugado más de cien partidos en la Serie A o sea que estamos hablando de un jugador contrastado como puede ser Asensio pues Rodrigo y sin embargo él sí ha querido estar y los otros dos pues por decisión propia además como anunció Luis de la Fuente el día la convocatoria pues no otra cosa que me sorprende es que De la Fuente diga que no es una excusa a hablar del árbitro para mí el eje central del análisis del partido es que el árbitro ha permitido una dureza excesiva de los italianos y que esa dureza hecho

Voz 3 07:16 pasa lo Spinoza vaya a ver pues mira eh te damos pues oye efectivamente competente teníamos Xavier por pero que no sabía que estaba abierto hola Dani buenas noches

Voz 1501 07:25 el partido que viene ha empezado a como hemos dominado tú especialmente que estaba dominando todos los tiempos de juego con ese golazo por la escuadra nos han sacado del partido a palos sólo hemos dicho una retransmisión porque es verdad que han entrado demasiado duro el árbitro ha permitido demasiado de eso nos ha sacado mentalmente

Voz 2 07:41 sí buena no sé la verdad que los primeros veinticinco minutos del equipo fueron emprendido que creo que como bien anexo ello a base de patada no han sacado del partido pero bueno es una fórmula más para ganar un partido creo que era árbitro debería haber cortado pero Ello de puedan jugar mejor el encuentro ha merecido ganar

Voz 3 08:01 sí estaba en sintonía de Carrusel Dani Ceballos hola Dani buenas noches hola buenas noches y sé que no sirve de nada pero vaya golazo marcado e lo sepas muchas gracias no ha servido de nada que os ha pasado después de esa primera mediadora porque los primeros veinte veinticinco treinta minutos ha jugado un gran partido dominando Italia de principio a fin

Voz 2 08:20 es triste habíamos la importancia del partido de hoy y los primeros veinticinco minutos fuero muy bueno creo que cuando eres protagonista de la cosa pues no tuvimos la suficiente pero hacer una lista para dar ese paso adelante para matar el partido oí tras una jugada aislada de de Italia esté imiten el partido y al final feliz ponen muy cuesta arriba con el C3 no

Voz 3 08:41 ha sido un problema de falta de personalidad a partir el minuto treinta dices

Voz 2 08:45 bajo mi punto de vista creo que aparte de de la falta personalidad Popo ambos todo de nosotros de nuestro mismo creo que también tienen que ve muchas facetas del juego como bien hemos dicho te mi pueblo palos hemos recibido pero bueno tenemos a analizar el partido tenga quedan dos partidos por delante no va a perder hasta que que no

Voz 3 09:07 posibilidad os decía al árbitro cuando dos os quejáis de los palos quedado Italia

Voz 5 09:12 yo no no nada yo lo entiendo explica Durán

Voz 2 09:14 de veinte y cinco minutos una charla del bar que van a proteger a los jugadores con calidad que son

Voz 0256 09:22 adoro que tienen que protege leía en un minuto quince me llevo una patada al la rodilla y el árbitro no vale decir que era el va no conoce cuál es realmente

Voz 3 09:31 este juicio que hará seguramente roja en lo hemos dicho a que todos

Voz 0256 09:34 sabes que está tarjeta roja clara hay fe pero no once creo que ratio Un

Voz 2 09:41 palos muy fuerte para para nosotros esta derrota pero bueno creo que que nazi o la tónica los la entrada dura de de Italia sino que otros factores que también qué canción la derrota el partido

Voz 3 09:53 no estaba el Vestuario