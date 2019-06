Carrusel último tramo: Primera parte (16/06/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 0372 00:18 hemos horas por delante para contaros muchas cosas que han pasado en este domingo dieciséis de junio de dos mil diecinueve pero lo primero de todo es irnos hasta Bolonia porque la selección española sub veintiuno Se ha puesto muy en contra la clasificación para las semifinales después de caer por tres goles a uno free a a Italia recordemos que sólo las primeras grupos en la mejor segunda accede a esas semifinales insisto Italia tres España uno ahí está Mario Torrejón con protagonista hola Mario

Voz 1501 00:43 hola qué tal muy buenas bueno si ya te vea lo pasó con el míster con Luis de la Fuente que ha vuelto a recoger algunas cosas al Vestuario enseguida vuelves en la conferencia de prensa de un día muy decepcionante de una noche muy decepcionante en este estadio de alada en esta zona mixta hemos visto pasar ya algunos jugadores españoles con las caras muy largas el primero y el que más preocupa Fabian Ruiz el futbolista el hecho que ha tenido que sustituirle y Luis de la Fuente en el descanso iba muy tieso muy cojo de la pierna izquierda Álvaro preocupante aún hoy parte médico oficial sellaba un golpe fortísimo en esa zona del muslo izquierdo digo durante el final de la primera parte ha aguantado hasta el último momento pero ha tenido que ser digo pues eso es sustituido finalmente ha salido Mikel Merino ICO Badeco vamos ha caído son las redes de los italianos a lo analizaremos con los expertos pero nos han sacado del partido a partido el minuto treinta Nos han dado muchos palos lo ha permitido el árbitro ayer lo comentaremos al al míster hayan os decía fuera de micrófono me preocupa al árbitro y efectivamente tenía tenía razón ha permitido demasiado nos ha sacado del partido y al final tres uno con ese penalti con bar incluido de Carlos Soler enseguida te veo paso cuando dicen hay todos los protagonistas enseguida lo primero tenemos a Luis de la Fuente

Voz 0372 01:50 pues aprovecho Iago la apertura recordando que Dani Ceballos adelanto equipo español con una rosca preciosa gran gol del futbolista del Real Madrid en el minuto nueve de partido pero que después llegaron los tres de Italia aquí en el treinta y seis quien el sesenta y cuatro después Pellegrini de un penalti que fue revisado por el bar en el minuto ochenta y dos de partido son doce selecciones ya decíamos ayer con el propio Luis de la Fuente con Mario Torrejón que seguramente a nivel europeo de las competiciones más complicadas de pasar la siguiente fase porque son doce selecciones que acceden no a cuartos de final donde pasarían ocho sino a semifinales sólo pasan cuatro hay tres grupos de cuatro clasificados los primeros pasan y el mejor segundo colocó a la a España se le presenta un horizonte bastante complicado seguramente sin Fabian este miércoles contra Bélgica después el fin de semana contra Polonia y con esa necesidad de ganar seguramente los dos partidos con una buena diferencia de goles y esperar a que el segundo de grupo de los otros dos grupos no consigan muchos puntos así que bien o mal el Europeo sub veintiuno para la selección española además noticias de un domingo de junio en París parecía el fin de semana muy relajado muy tranquilo pero han pasado cosas ya sabéis que hace unos días anunció que Antero Henriques dejaba de ser director deportivo del Paris Saint Germain ha cumplido justo dos años en el cargo vuelve Leonardo además hoy al que ha abierto la puerta a quién no esté a gusto así de sencillo que no está a gusto tienen las puertas abiertas y como os podéis imaginar sobre todo el equipo parisino obtiene dos grandes futbolistas en Weimar que son fruto de deseó prácticamente de media Europa ya todo esto L'Equipe desvela que el París Anne Germaine abre la puerta a Neymar si llega una oferta XXL lo vamos a aumentar enseguida con Antón Meana Sique Rodríguez Julio Pulido Marcos López y también con nuestro compañero del equipo allí en Francia Antoine Moll porque recuerdo una información de Sique Rodríguez en El Larguero hace ya unos cuantos meses el paro dado diecisiete de octubre anda que no ha caído de entonces donde hablaba de ese pacto de Neymar con al que la If I para dejarle salir si llegaba una oferta por doscientos veinte millones de euros este verano del año dos mil diecinueve por doscientos es decir por veinte millones de euros menos si llegaba una oferta de doscientos millones de euros en el verano del año dos mil veinte así que recordaremos ese informa Jon Il alimentamos con la que aparece hoy en el diario L'Equipe y además ya tenemos final del playoff de ascenso a Primera División Deportivo de la Coruña Mallorca ojo a las fechas este jueves la ida a las nueve de la noche en Riazor este jueves la vuelta en somos este domingo a partir de las nueve de la noche hoy el Albacete le ha ganado al Mallorca por uno cero golazo de vela en el minuto dieciocho de partido aunque también es cierto que hay el portero seguramente pueda hacer algo más el Mallorca que fue mejor al principio y al final pero en el nudo del partido el Mallorca perfectamente en cualquier momento pudo empatar el encuentro no les sirve esta victoria al equipo albaceteño después del dos a cero de la ida del Mallorca con lo cual es curioso el Albacete que acabó cuarto ir en tercera posición que quedó el Málaga se quedan fuera Isona el quinto y el sexto quiénes jugarán esta próxima semana jueves y domingo subiera a Primera División lo cual confirma que este sistema del playoff que a mí me emociona me encanta y que se ha instalado en la Liga española en Segunda división desde hace ocho años premia más a los que están mejor en el tramo final de competición y menos a quién estuviese bien pues en el mes de enero de febrero de marzo entonces el Albacete en un cohete acabado bastante fundido a la temporada doce menos veinticinco once menos veinticinco en Canarias en hemos quedado también con un protagonista del mundo del motor buenas y un fin de semana en increíble con victorias en las tres cilindradas en el campeonato del mundo de velocidad el Gran Premio de Cataluña que ha celebrado también de Dani Sordo con el que hemos quedado insisto para dentro de un rato con José Antonio Ponseti que han ganado el rally de Cerdeña también con la victoria de Fernando Alonso que no sólo ha ganado las veinticuatro Horas de Le Mans sino que también ha logrado la victoria en el Mundial de Resistencia esperando a que salga Luis de la Fuente creo que están por ahí Aris Gabilondo Axel Torres aquí a mi Britta Filippo Ricci que Nos la aliado bien gorda Italia en el día de hoy hola Filippo muy buenas qué tal está ahora hay Axel Torres hola Axel qué tal buenas noches y Aritz Gabilondo todos ellos también han estado la retransmisión en Carrusel dirigida por Jorge Escorial Olatz muy buenas olas

Voz 4 05:52 qué tal muy buenas Filippo en Dallas

Voz 0372 05:55 la opción de que esta Italia no sé si es un equipo más hecho pero que ha empleado mejor sus armas y eso que ha empezado perdiendo el paro

Voz 0662 06:00 pido se seguramente no hay equipo más hecho no porque la curiosidad es que esta Italia los jugadores casi la mayoría no había jugado juntos esto es una habían participado muy poco en la clasificación ISI han debutado con la con la selección absoluta le han llamado para jugar aquí se han encontrado casi por primera vez este era un equipo muy poco hecho hizo que había algunos jugadores que ya habían estado la surta que eso sí

Voz 0372 06:25 lo hablaremos ahora que lo escuchado también la retraer

Voz 0662 06:28 no no lo sé no creo que no es mucho entre Tron se Sanyo lo

Voz 0372 06:31 Moshé Ken se dice no quién muy se Ken Pellegrini

Voz 0662 06:34 todos ellos ya ha debutado con la absoluta claro su XXI jalonada no no no no exactamente porque gozó tenéis cuatro pero faltan dos pesos pesados quizá

Voz 0372 06:43 Rodrigo Rato solo

Voz 0662 06:46 en Italia no ha venido donar Uma pero bueno Meré es un portero que o ha jugado un poco más que Unai Simón ha jugado tres se partido uno de Simon parece sólo seis al final había desplazado a Ospina y hoy hemos visto que cuando ha se ha tenido que parar ha parado Volviendo al partido y tal empieza muy mal para vivir un poco el ambiente la la tensión añadida esto es un equipo que no se conoce mucho hay bueno jugamos en casa y España la primera media hora espectacular el primer remate de Italia minuto XXXII y es un remate a cuatro metros sobre el larguero pero después Ken empieza poco a luchar aquí en Italia entre el partido primera segundo entramos en el partido con podemos llamarla intensidad agresividad y violencia depende

Voz 0372 07:31 vamos que Iturralde ha sido bastante duro entre Rosell leo ahora mismo la crónica de Héctor Martín Encinas junto con demasiada dureza para España

Voz 0662 07:38 sí sí no seguramente el árbitro que yo no conocía es un holandés de nombre turco y tú dice que esto no es muy bueno yo me me apoyo Illes y nos permitió mucho ir sacamos a España de partido un poco con la pelota muchos con algunas patadas algunas entradas fuertes en España se vino abajo después para mí hay que señalar tres errores puntuales en los tres coles el primero del portero una Simon cierto es el segundo de Vallejo que para mí podía hacer algo más contra el tercero el penal penalti de Soler era evitable es envía fuera de área ir a cabo dentro a ningún lado Pellegrini así que para eso son tres errores hay pagado muy muy caro

Voz 0372 08:25 Ariza Se le ponen muy complicada español la clasificación porque ya decía en la presentación también ayer con el míster con Luis de la Fuente que es que este sistema del Europeo sub veintiuno es tremendo es decir te doce selecciones pasas a cuatro con lo cual es muy complicada ver aguántame Aris porque creo que ya está el seleccionador con Mario Torrejón allí en Bolonia de varios

Voz 1501 08:41 eso es eso es ya está aquí en este Luis de la Fuente de la Luis buenas noches

Voz 0318 08:44 hola buenas noches hemos empezado muy muy bien

Voz 1501 08:46 partido haciendo lo que queríamos era tener el balón pero no han sacado palos ayer voy a confesar que fuera de micrófono hablábamos precisamente sola permisividad de los árbitros contra Italia ya se ha pasado como en el Estatut

Voz 0318 08:57 sí efectivamente un poco haciendo análisis del partido creo que voy construido muy treinta minutos muy buenos es verdad que también después del golpe que ha recibido Fabian que le ha impedido seguir jugando con normalidad y que ha sido producto de una entrada violenta e pues hemos empezado a perder el control del juego y en el segundo tiempo hay ellos han sido superiores ella apretando mucho nosotros inseguro quizás físicamente no estábamos en tanta frescura

Voz 5 09:23 bueno y lo hemos podido

Voz 0318 09:25 el uno el dos aún así nos ha costado mucho luego ser capaces de darle vuelta al marcador

Voz 1501 09:29 Álvaro hasta el míster en sintonía del Larguero seleccionador

Voz 3 09:32 sí XXXIX la misma hora en Bolonia buenas noches eh ayer cuando charlaba vamos a esta hora de la noche te imaginabas este partido

Voz 0318 09:41 no no me imaginaba el resultado severas impartió muy difícil que les iba a costar muchísimo pero es verdad que cuando ha empezado el partido muy he visto transcurrir del juego y viendo esa primera media hora pues va a ser muy muy muy optimista sino Costa Mesa consciente de que ellos iban a tener en ese momento no pero bueno el gol ese del empate no se ha hecho en está empezó a hacer daño ellos han crecido muy arriba y luego ya nos ha costado estar a la altura de de un equipo rival muy potente

Voz 3 10:10 eh que ha pasado a partir de ese minuto veinte veinticinco echado muy atrás España me ha parecido ver

Voz 0318 10:15 Nos han empujado ellos muchísimo y no éramos capaces de la zaga tres cuatro pases para darle que tranquilidad al juego para hacerles es que supresión no fuera tan eficaz y efectiva y ellos con esos impulsos y esos arreones que hacían los están metiendo atrás no era nos ha costado salir todo lo contrario de lo que no pasan esos primeros veinticinco minutos donde teníamos insisto que sea cierto en el primer paso para superar esa primera línea de presión y seguir progresando

Voz 3 10:40 aviso a encontrar algún tipo de explicación al descanso que le has dicho a los checos

Voz 0318 10:44 bueno e el partido estaba estaba todavía vivo que queríamos mantener recuperan el tono físico recuperar las sensaciones que teníamos en ese comienzo del partido chií eh no ha sido así no se sella costando mucho mantener la posesión de balón perdíamos con mucha facilidad eso nos ha penalizado muchísimo más globales no el balón

Voz 3 11:03 en líneas globales crees que Italia ha sido superior que es justa su victoria

Voz 0318 11:07 yo creo que sí yo creo que realmente hay que ser sincero Ci ellos dominado mucho más segundo tiempo quitando nos sentimos diminutas que también ha sido un poco por por por impulsos pues que que hemos llegado cerca el área pues ellos se han tenido más regularidad que nosotros sobre todo más fortaleza física

Voz 3 11:25 sigues creyendo en la clasificación es lo estábamos comentando aquí con Axel Torres Ares Gabilondo con Filippo Ricci comería Torrejón también es que es muy complicado clasificarse ahora tres a uno es que casi casi tienes que ganar los dos partidos y encima como una diferencia de goles cómo se gestione estas eh

Voz 0318 11:37 en plena no nada bueno nosotros vamos a intentar de recuperar mira yo tengo mucha confianza en este grupo es un grupo muy fuerte físicamente y psicológicamente fundamentalmente IU no me ha fallado nunca entonces estoy seguro de que los próximos que vamos a sacar adelante que lógicamente vamos a intentar ganar los primero IRI ente tenemos que que el margen de goles sea lo suficientemente importante como para para que no nos penalice en el no hacerlo así que lo primero yo creo que ahora es recuperar un poquito físicamente y psicológicamente al grupo y luego ya pensaba en Bélgica que evidentemente lo vamos a hacer íbamos a sacar con seguramente con una imagen mejor de la que hemos dado

Voz 3 12:15 Mister como estafa ven

Voz 0318 12:17 pues eso está bien ha sido una pena porque estábamos ese momento muy bien tiene un golpe muy duro en el cuádriceps una entrada que yo creo que que podía haber sido merecedora de de otra de todo tipo de de consideración arbitra todas esas esos poquitos esos poquitos sociedad al final hacer mucho y eso no está también lo ha hecho bastante daño

Voz 3 12:35 dos para acabar cree que se que tienes prisa en cómo calificaría por momentos el juego de de de de Italia que Iturralde González nuestro árbitro decía que por momentos estaba siendo violento agresivo violento ha habido mucha permisividad arbitral

Voz 0318 12:50 es que lo veis vosotros muchísimo mejor que nosotros desde el terreno de juego por tantas cámaras y yo creo que eh que ha habido entradas durísimas que insisto que ése podía haber tenido otra otra consideración insisto eh ha sacado tarjeta amonestaciones pero yo creo que ha habido alguna entrada la entrada hace varios a la altura de la rodilla creo que podía haber sido de también de otro color pero bueno es que todo esto suena a excusa yo he visto en cualquier caso me preocupan más otros aspectos si el pues voy a decir que es recuperar la gente de aspecto plano psicológico y volver a dar la imagen y el concepto de fútbol que hemos durante media

Voz 3 13:25 le pregunté ayer por ello pero tengo que volver a hacer porque hay gente muy cabreada al ver como por ejemplo Italia hay jugadores que han debutado en la absoluta como quien sólo muy se equino Pellegrini que bajan a la sub-veintiuno y luego resulta que nosotros tenemos a otros jugadores que podrían estar cuando se europeo y que han decidido no estar como Rodrigo y como Cesc

Voz 0318 13:43 bueno yo creo de verdad que ahora no no merece la pena de esa situación verdad siento no poder decirte otra cosa es lo que quiero ese pensar en los que tenemos aquí son estoy a muerte con ellos aquí ellos seguro que conmigo también entonces quiero recuperarlos si me preocupa ellos son los que lo que puedo controlar lo demás ya ya no tiene solución MR

Voz 3 14:04 gracias por dar la cara un abrazo muchas gracias a vosotros que en el micrófono de Mario Torrejón en el ese precioso estadio de Bolonia que nos decías ayer eh

Voz 0372 14:12 María tu que palpas en esa zona mixta también

Voz 3 14:14 imagino que van pasando los futbolistas de la selección española unos éxitos

Voz 0372 14:16 Tino en el vestuario tú que huele es allí que palpas

Voz 1501 14:19 no fue vuelvo pesimismo es verdad que dice Luis de la Fuente al grupo que son fuertes es verdad y algunos pasan con con más optimismo que otros pero pero es verdad que que que no se anotó caras muy largas porque la la clasificación evidentemente se ha complicado mucho lo decías tuve que ganar y con margen y además la pérdida de Fabiano bueno la la la duda como mínimo porque es que aquí no hay tiempo para recuperarse

Voz 0372 14:39 que es que el miércoles claro

Voz 1501 14:42 no el tiempo es una pieza importantísima de centro de campo que ha empezado brillando igual que casi no sé si igual pero fueron parecido a la altura de de Ceballos durante la primera media hora hasta que nos han sacado del partido ignotos cierto halo de pesimismo que seguramente mañana irá remitiendo en seguramente mañana aquí habrá o otras caras vamos a ver cómo cómo se dejarlo el campeonato que que saca que resultado sacan otras selecciones pero si ahora mismo caras muy largas la verdad

Voz 0372 15:06 eh eh qué manera tan elegante de Luis de la Fuente de sacar un poquito ahí torear no sabes con con la última pregunta que es es cierto que está ahí que qué quiere decir

Voz 4 15:16 abriga Asensio este equipo seguramente habría sido otro anual

Voz 0372 15:19 no está además si uno compara con Italia ha sido el verdugo de España Hay autor de un doblete ha jugado más de cien partidos en la Serie A o sea que estamos hablando a un jugador contrastado como puede ser Asensio o puede ser Rodrigo y sin embargo él sí ha querido estar y los otros dos pues por decisión propia además como anunció Luis de la Fuente el día la convocatoria pues no otra cosa que me sorprende es que De la Fuente diga que no es una excusa a hablar del árbitro para mí el eje central del análisis del partido es que el árbitro ha permitido una dureza excesiva de los italianos y que esa dureza hecho

Voz 3 15:53 el primer paso lo estimen Ceballos Jaber pues mira eh te damos paso bellaco efectivamente por entreteníamos Xavier pero pero no sabía que estaba abierto paladares buenas noches

Voz 6 16:02 no sé qué partido que viene empezado eh como

Voz 1501 16:05 hemos dominado tú especialmente que estaba dominando todos los tiempos de de juego con ese golazo por la escuadra nos han sacado del partido a palos una retransmisión porque es verdad que han entrado demasiado duro el árbitro esa permitió demasiado de eso no ha sacado mentalmente

Voz 5 16:18 sí bueno no sé la verdad que los primeros veinticinco minutos del equipo fueron emprendido y creo que como bien anexo ello a base de patada no han sacado del partido pero bueno es una fórmula más para ganar un partido creo que era bicho debería haber cortado pero Ello después de jugar mejor el encuentro y se ha merecido ganar

Voz 3 16:38 Alvaros en sintonía el carrusel una hizo vallas hola Dani buenas noches hola buenas noches de nada pero vaya golazo marcado e lo sepas muchas gratis no ha servido de nada que os ha pasado después de esa primera media hora porque los primeros veinte veinticinco treinta minutos habéis jugado un gran partido dominando Italia principio a fin

Voz 5 16:58 triste habíamos la importancia del partido de hoy los primeros veinticinco minutos fuero muy bueno creo que cuando eres protagonista de la costa pues no tuvimos la suficiente personalidad para dar ese paso adelante para matar el partido oí tras una jugada aislada de de Italia está imiten el partido y al final pone muy cuesta arriba con el C3

Voz 3 17:18 ha sido un problema de falta de personalidad a partir el minuto treinta dices

Voz 5 17:23 bajo mi punto de vista creo que aparte de la falta de ida Popo ambos todo de nosotros de nuestro mismo creo que también tienen que ver muchas facetas del juego como bien hemos dicho te mi pueblo palo que hemos recibido pero bueno tenemos a analizar el partido tenga quedan

Voz 0662 17:42 no partido por delante y Mata que que una posibilidad os decía al árbitro cuando se

Voz 3 17:47 dejabais de los palos quedado Italia

Voz 7 17:49 yo no no nada yo lo entiendo explica

Voz 5 17:51 durante veinticinco minutos una charla del bar que van a proteger a los jugadores con calidad que son jugadores que tienen que proteger leía en el minuto quince me llevo una patada a la rodilla y el árbitro no va ni siquiera no conoce cuál es

Voz 3 18:08 ante el sitio que hará seguramente roja en lo hemos dicho aquí todos

Voz 5 18:11 sabes que está tarjeta roja clara Hay cero once en once creo que ratio un palo muy fuerte para para nosotros esta derrota pero bueno creo que que nació o la tónica los la entrada dura de de Italia sino que otro factor ver también qué canción no derrotó el partido

Voz 3 18:30 como estaba el Vestuario

Voz 5 18:33 bueno yo lo he intentado animal creo que es un momento duro que cuando quiere tres uno en el primer partido cuando estaba en una dinámica donde el margen de error es mínimo pero bueno quedan dos partidos por delante El Vestuario tiene ganas tiene ganas de darle la vuelta a esto y la verdad es que deseando de que llegue el próximo miércoles para para jugar partido frente al él Giba una

Voz 3 18:54 hizo Dani un abrazo las palabras de Dani Ceballos siendo muy duro por cierto con el con el colegiado que le había ha sacado prácticamente a con razón sí pero Mario también me llama mucho la atención y me gusta que han intentado levantar un poquito el ánimo del vestuario estaba diciendo Dani Ceballos porque al final acabó aunque sean jugadores muchos de ellos contrastados son jugadores muy jóvenes para eso son europeos sub veintiuno ya lo también de falta de personalidad me llama la atención poco

Voz 1501 19:14 sí un poco sí yo creo que tiene razón eh es verdad que que él es el primero al que le ha sacado a Palop me refiero que es el que menos ha tocado balón después porque era el que estaba dominando ha jugado casi como quería yo creo que precisamente han visto ahí la pata más fuerte y es donde más han atacado pero es verdad es que yo creo que hay jugadores que han dejado prácticamente de tocar el balón habló de Mikel Oyarzabal apareció muy poco Carlos Soler bueno Fabian con el golpe ya ya es la sacador definitivamente el partido no sé si si es ver Borja Mayoral apenas le hemos visto tener ocasiones de de poder rematar yo creo que una rematado ninguna puerta pues si es que es que yo creo que a falta un poco de aguante

Voz 6 19:49 dar precisamente eso que el partido se ponga duro que el partido te lo lleven al terreno que que ellos quieren no si tienes la personalidad suficiente yo creo que debería

Voz 1501 19:57 aguantar y no lo hemos aguantado y ahora sólo queda lo que ha hecho Dani Ceballos levantará el ánimo que que bueno de posibilidades

Voz 8 20:03 hay pocas puede ser

Voz 1501 20:05 difíciles seguramente también pero pero esto ahí ahí

Voz 3 20:08 que levantará largo eh Aritz interrumpido la primera vez

Voz 0372 20:11 la segunda porque ya para su Mario Torrejón con protagonista estamos hablando de un recuerdo hablando de que para mí ha sido el eje central del análisis del partido tiene que ser esa dureza e Italia porque han sacado del campo por una patada Jan anulado por completo a a Ceballos amén que eran los dos mejores jugadores también a base de juego duro no hay y luego la permisividad del árbitro yo creo que a falta un poco de carácter a España porque no han entendido que el árbitro se dejaba amilanar digamos entre comillas Italia Le ha presionado mucho más han estado muy encima en las protestas sillín ese tipo de artimañas que que en el fútbol pues son habituales y que se tienen que hacer y a España le faltó ese poco a poco de oficio para mí Axel análisis

Voz 8 20:54 bueno creo que ha sido como se ha comentado no una primera media hora en la que el equipo ha encontrado el tono encontrado el ritmo y la verdad es que estábamos sorprendidos incluso por por hasta qué punto sometía a un buen equipo como es Italia Italia al final se ha demostrado no con jugadores con mucha experiencia en Serie A con jugadores que han estado en la absoluta con jugadores asociativos además es decir la idea de Italia era intentar tener la posesión de balón tener el dominio Hinault lo tenía España realmente manejaba el partido como como quería es cierto ha sido por pura agresividad por pura intensidad por puro ritmo por por pura dureza también por por meterse en el partido de la de la manera que pudieron cuando estaban siendo superados los italianos con el balón no podían y a partir de inclinar el campo por puro vértigo entonces sí han han empezado a manejar la pelota han conseguido meter a España tras España empezaba a estar imprecisa sólo a partir de ahí se puede entender un cambio de inercia tan marcado en en un partido como éste no también el primer gol a tener un efecto psicológico importante porque más o menos coincide con el cambio de tendencia el partido es cierto de quizá Italia ya había mejorado cinco minutos antes pero el el uno uno empuja a Italia desde ese momento ya ya no se frena el partido ya no ha vuelto a ser lo que había empezado

Voz 0372 22:22 Aritz porque España no juega

Voz 4 22:23 en un amistoso previo

Voz 0372 22:25 pues sí es una buena pregunta no pero pues porque él final cuando uno está en esta edad sub-veintiuno es tan difícil que los clubes que los jugadores tengan una implicación necesaria con el equipo es decir había muchos que iban a ir con la absoluta es decir la la absoluta también requería de jugadores que no iban a estar en en la preparación con la sub-veintiuno hay si con la absoluta no había muchas fechas disponibles casi todos los rivales ya habían detenido amistosos previos y España si jugaba iba a ser frente a un rival que no era de la entidad el de Italia y al final pues ese cúmulo de circunstancias han hecho que para mí el equipo ayer haya llegado en una situación bastante delicada el partido Filippo decías

Voz 0662 23:06 a ver pero habremos al delito los jugadores que sean y con la absoluta eh sólo dos para mí sea un poco y bueno no giro con la con la justa seriedad el el la preparación porque éste lo digo en comparación con Italia para nosotros es todo no hemos pedido un Mundial vamos bien ahora con la sub veinte las mujeres Machine toda este para nosotros es el torneo quizá España viniendo de resultados mejores ha considerado que con esto ya era suficiente

Voz 0372 23:38 le bastaba no se ocupó o no se preocupe

Voz 0662 23:40 o demasiado lo del caso de Rodrigo ya que bueno al equipo después no vamos con este grupo y esto también los del amistosos quizá entra en este en este sentimiento o manera de pensar

Voz 0372 23:51 Axel ahora Polonia Bélgica España tiene que ganar los dos partidos y después esperar son de un nivel inferior a italiano

Voz 4 23:57 sí sí está claro que lo son

Voz 8 24:00 yo he visto el partido entre Polonia y Bélgica hoy la verdad es que Bélgica ha empezado muy bien es curioso porque los dos partidos en parecido un poco la primera media hora de Bélgica ha sido espectacular daba la sensación que iba a barrer el campo a Polonia ganaba uno cero le llegaba falló una ocasión clarísima para el segundo tanto le escondía la pelota Polonia no sabían por donde el entraban por dónde le venían ir poco a poco se fue apagando ese dominio belga empató en un tiro desde fuera que parecía no llevar ningún peligro el equipo polaco Isi y eso propició que se empezara a atascar Bélgica a balón parado llegó el segundo gol Illano encontró de nuevo ese camino el el cuadro belga en el que hay jugadores técnicamente de buen nivel Schreiber Ése es un buen jugador Luque Bakio es un buen jugador manga ala uno de los dos medios centros a juega un partido formidable pero defensivamente es un equipo del débil yo creo que por ahí a España el ex por donde le puede hacer daño a esta Bélgica no Si un equipo que no tiene especiales recursos ofensivos como Polonia que no es extraordinariamente técnico le ha podido hacer tres goles creo que que ahí es donde van a sufrir ellos contra contra España y Polonia realmente a mí me ha sorprendido el resultado que ha sacado creo que es el peor equipo de los cuatro del grupo desde un punto de vista de calidad luego tiene otras virtudes

Voz 0372 25:26 es una ha ganado tres dos a Bélgica en otro partido Polonia ha ganado tres

Voz 8 25:30 Bélgica por lo tanto ahora mismo está

Voz 0372 25:33 sí pero yo creo que es el equipo más más débil del grupo pues pintan bastos de inicio tres a uno hemos formado contra Italia Mario cerramos ese Bolonia

Voz 1501 25:42 si cerramos desde Bolonia que ya somos todos los protagonistas ha salido ya el autobús que tenía cierta pesa sólo han hablado bueno aparte de Luis de la Fuente Ceballos y Vallejo que también ha hecho en el Interviú lo dicho caras muy largas y esperemos que recuperables para el día de mañana lo primero para el próximo miércoles que aunque sean pocas a lo primero ganando dando ganaremos

Voz 3 26:02 abrazo Mario gran trabajo un abrazo ciertas estado con Luis Rubiales es pues lo escucharemos coloca

Voz 4 26:07 pues salió ayer del caso Oikos y ya lo explicamos ayer la versión de la federación que ha corroborado y Luis Rubiales después pondremos el corte Filippo Ricci vaya suerte en este Europeo

Voz 0372 26:17 en Italia San Marino Italia San Marino

Voz 4 26:20 asegura ahora ver si os ayudamos a ver si ellos

Voz 0372 26:23 es una aquí Cesare Filippo gracias a placer como siempre Axel aguántame porque vamos a ir enseguida con el Mundial femenino no está escuchando ya Jorge Belda de hecho creo que lo voy a saludar Jorge Vila seleccionador y femenina mañana tenemos seguramente el partido más importante de la historia del fútbol en España frente a China porque por primera vez España se puede meter en un cruce algo que no ha logrado mucho

Voz 4 26:44 nunca Jorge Vela buenas noches

Voz 0880 26:47 hola buenas noches enseguida con Talavera y con

Voz 0372 26:49 en Sonia Lus después tenemos que hablar de lo que ha pasado este fin de semana en París que ha sido tremendo once y cincuenta y seis diez y cincuenta y seis en Canarias

Voz 9 26:57 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido veinticinco trescientos uno serie cincuenta Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 2 27:49 mundial femenino de Francia o como a mi me gusta decir es Mundial de fútbol sala femenino masculino necesitamos poner el apelativo de femeninos un Mundial de fútbol se celebra en Francia con muy buenas asistencias por cierto de espectadores

Voz 3 28:01 donde mañana se la juega España frente a China España para acabar primera segunda tercera cuarta puede pasar de todo después de la Victor inicial frente a Sudáfrica en la derrota el segundo había pero dejando muy buenas sensaciones frente Alemania allí están los enviados especiales de la Cadena SER Miguel Martín Talavera y social

Voz 4 28:15 hola muy buenas qué tal Álvaro buenas noche y Sonia Lus hola Sonia hola Álvaro muy buena que nos está escuchando

Voz 0372 28:21 decía Nador así que Sonia simplemente Cuéntame hoy ha sido la previa del gran partido de mañana contra China donde España puede acabar pues lo dichos quede de desde la primera a la cuarta posición pero yo creo que lo más normal es que pasemos

Voz 1914 28:33 es que parece que no es una cita importante para mí sí que lo es porque venimos imputar tan sólo un mundial que fue el de Canada hace cuatro años estamos ante una oportunidad histórica el fútbol femenino español está ante una oportunidad única que es meterse en los cruces veremos si es Estados Unidos veremos si somos segundos veremos si somos terceros veremos si estamos entre los cuatro mejores terceros pero yo creo que el partido de mañana contra China a las seis de la tarde aquí en Le ha es como para marcarlo en rojo porque puede ser un día muy bonito para el fútbol en España

Voz 4 29:04 el seleccionador estás tranquilo nervioso

Voz 0880 29:08 bueno pues ahora sí ahora estoy tranquilo luego venía nada durante el día hasta que llega la hora pues sí que tenéis un poquito más de incertidumbre te vamos viéndolo con tal intensidad disfrutarlos disfrutando el momento de la verdad

Voz 4 29:21 se disfruta más en esa posición o uno siente mucha presión bueno es tu primer Mundial ya lo sé pero bueno ya estuviste en el Europeo vital el sientes esa responsabilidad de que hay muchos ojos depositados en lo que va a hacer en España o o no te pasa factura tras no

Voz 0880 29:36 los que no la verdad es que nos centramos en el partido ahora mismo está estáis hablando la sub veintiuno de la segunda parte no hemos visto porque hemos tenido ya la reunión de definitiva que hacemos de paga en once para poner a todo el mundo en el balón parado ofensivo defensivo estás concentrado en el partido el que no piensas en todo lo demás

Voz 1 29:57 el once lo tienes claro

Voz 4 29:58 tío

Voz 0880 30:00 sí ahora ya sí ahora ya está

Voz 4 30:03 ahora ahora es pues desde la reunión de hace unas horas o lo tenía claro desde antes

Voz 0880 30:09 bueno pues siempre va perfilando siempre hecho tarde las sensaciones lo que ha sucedido y ahora pues se reúne con Mi cuerpo técnico con el primero segundos el psicólogo él guardametas ponen a la piensas que igual mañana que nos van a llevar a la victoria

Voz 4 30:29 va a haber muchos cambios

Voz 0880 30:31 bueno pues mañana lo vemos que ellas ya no

Voz 0372 30:34 no no quiere soltar prenda

Voz 4 30:37 sorprende

Voz 0880 30:37 no hombre que no soltar prenda ya no lo saben ellos lo saben antes justo pues hora cincuenta antes del partido que la reunión que tenemos justo antes de coger el autobús y ahí es donde se la alineación y donde se da los últimos retoques a no aunque ellas pues ya saben cómo estamos en la planta de Tarantino cuál es el plan como lo vamos

Voz 4 30:58 te gustó más entiende la pregunta te gustó más la derrota frente a Alemania que la victoria contra Sudáfrica tu selección lo todos lo partidos todo el local

Voz 0880 31:07 Ellos tiene un aprendizaje Hay Ivo nunca de de Alemania tiene una buena lectura porque porque se compite a la número dos del mundo a una gran potencia mundial histórico en el fútbol femenino es que cuando cien por cien pues pues pues igual Alarte más lo competitivo y luego cuánto hubiéramos tenido un pelín más de suerte pude jugar un poquito mejor porque España todavía puede jugar mejor de lo que se dio sí la verdad que tuvimos bueno principio de pero si hubiéramos jugado un partido completo hubiéramos ganado a Alemania pero bueno nunca se sabe el fútbol de oportunidades igual en un futuro o no futuro conseguimos no la encontramos

Voz 4 31:46 porque mañana es una final

Voz 0880 31:49 sí sí lo de mañana son de dieciseisavos de final

Voz 4 31:55 sí pero sabiendo que igual una victoria te hace ser segundo tercera tú prefieres quedar tercero y evitar Estados Unidos lo has pensado lo habéis hablado con el resto del equipo no un no

Voz 0880 32:08 no nos hemos nos hemos centrado en preparar el partido contra China no pensar en otra cosa

Voz 0372 32:16 tú a tú te quieres meter aparece Estados Unidos vienesa aparece otra también

Voz 0880 32:20 claro esto no es que es que desgastarse en cosas que nosotros no podemos controlar esa Estados Unidos el momento pues ha jugado algo a lo que el jugador tiene que jugar un tercer partido contra cualquier caso de Suecia no se sabe lo que va a pasar entonces nosotros que lo que podemos controlar Nuestro partido lo que podemos hacer nosotros en el partido y eso es lo que estamos pensando y cómo es eso pues ganando porque encima situadas a lo mejor pues ya está primero de grupo entonces bueno sin ganar

Voz 0372 32:49 sin a juega al límite del reglamento

Voz 0880 32:52 bueno China jugó duro contra contra Alemania tiene partido tuvieron cuatro jugadoras con tarjeta amarilla segundo partido pues también pero viviendo mucho más pues las patadas a las alemanas bueno ves España mañana enfrente una hacer una selección cosa que ya sabéis cómo

Voz 4 33:18 ya sabes cómo juegan y tú ya se lo has dicho a las tuyas nos a ver si

Voz 0372 33:22 claro claro no a todas las

Voz 0880 33:24 he visto la conocen perfectamente el también tiene informes informe de cada jugadora que esto siempre cuando se hace hace dos años al principio con un poco de nieve decíamos vamos a hacer todo este trabajo y luego le no pero luego resulta que es que las conocen mejor que nosotros osea que al final se conoce muy bien muy bien a los rivales se siente satisfecho también no pues que sea

Voz 0372 33:45 enseguida te pregunto en Talavera y seguro que tengo que hacer preguntas

Voz 4 33:48 más más duras que yo pero te voy a hacer una clásica pasar a octavos ya es un éxito pase lo que pase después sería la primera vez que España juega un crucero mundial ya es un éxito pase lo que pase

Voz 0880 34:02 bueno habernos clasificarnos para el Mundial de forma brillante porque ganar partidos eso nunca había sucedido seguimos llegamos al Mundial ganamos el primer partido contra Sudáfrica tampoco había sucedido ser que historia y ahora pues tenemos tenemos ganas de seguir haciendo historia de cómo se consigue pues pasando a una eliminatoria octavos seguiría sería siendo pues algo un éxito porque es algo que todavía nadie ha estado en Islandia ha recorrido nosotros lo estamos haciendo

Voz 4 34:31 Talavera Sonia ahí tienes al ex seleccionador qué tal Jorge buenas noches buenas noches

Voz 1576 34:38 a mí sí me gustaría preguntarle un par de cuestiones a Jorge una por ejemplo con esto que estamos hablando ahora Jorge sobre la clasificación tienes la sensación de que no se está dando el valor por aquello de tenerlo bastante encauzado de pasar a octavos de final no están viviendo este momento de realidad que está yendo la selección a las puertas de unos octavos de final de la de un Mundial

Voz 0880 35:04 bueno pues la verdad es que a veces Últimamente me estoy leyendo mucho pero estoy centrado en lo mío pero sí estoy a ver si estoy orgulloso y contento de todo lo que está saliendo grupos de la repercusión que está teniendo el Mundial de la difusión que me estáis dando el día a día que estamos teniendo con vosotros con la prensa aquí pues es algo que no lo habíamos vivido nunca y que la verdad pues que pues que Raimon cuarta ahí que es lo que está creciendo oí pues no pues eso está dando pasos muy importantes que lo damos un poco lo dan poco por hecho que vamos a pasar pues pues puede ser pero nosotros ya te digo que lo tenemos tan claro no complicado desde el partido de mañana con la selección lo he tenido frente por lo decisivo del partido por la atención que tiene todo el mundo que qué bueno que nosotros sabemos de la importancia y si mañana pues se consigue luego lo vemos como un como un gran éxito pero está claro que si lo conseguimos no nos vamos a quedar ahí

Voz 1576 36:06 está claro y otra cosa viendo de trabajar estos días estas semanas con la selección no sé si a mi me da que de las cosas más difíciles que tiene Jorge y como seleccionador es aunar dos generaciones de futbolistas unas que vienen ya con una trayectoria muy larga pero quizá no han ganado en el plano internacional con la selección y otra emergente Un grupo de jugadoras Jorge que que han ganado que son capaces de competir con cualquiera en categoría inferir Eres que se ve con con un hambre y con una intensidad no sé si aunar eso que todo fluya es de las cosas más difíciles que has tenido en esta concentración

Voz 0880 36:48 bueno pues la verdad es que en el grupo el grupo goza de muy buena salud y están entrenando todos los días muy bien muy bien con muchísima intensidad entienden viendo que las pide y lo plasman funciona muy bien además pues muchas son compañeras en en sus clubes sí sí que es verdad que hay diferencias de edad pero pero se conocen llevan tiempo la selección son jugadoras que tienen muchísima muchísima concentración encima ya hay algunas pues las congele desorientado si los entre setenta y siete pues eso llevo diez años con ella Si bueno pues al final con como nos conocemos se es es más sentido todo

Voz 4 37:30 eso así yo soy sobre todo Jorge te lo decía por

Voz 1576 37:34 con un poco además de entrenador evidentemente que que que lo trabajas el trajes mucho tiempo sino tiene que hacer también un poco a pesar de tener ahí a López Vallejo de psicólogo no porque me imagino que no dos jugadoras ya de por sí necesitarán la misma información e la misma demanda de de el seleccionador más sobre todo cuando son de generaciones tan distintas

Voz 0880 37:55 pues sí sí lo único que que bueno ya te digo que lo ellas lo ponen muy fácil lo ponen lo bueno facilísimo muy bueno a ver el trabajo psicológico pues al final Si los entrenadores tenemos que tener conocimientos de dirección del grupo de psicología bueno ya te digo eso son jugadoras que son dirigentes que son internacionales es porque pues por todos son son vistas son vivas dan cuenta de las cosas saben cuál es el aborto unidad que tenemos por delante pues la verdad es que están en estado muy unidas y con ganas de hacer algo grande

Voz 1914 38:33 hola muy buenas noches hoy Sonia muy buenas mira yo te quería preguntar mañana es un partido como decía al principio clave en la historia del fútbol femenino español imagino que tú lo tienes en mente no sé si por ejemplo Álvaro Benito lo sabe pero contra China debuta este tú como seleccionador absoluto hace cuatro años si lo hiciste con victoria en tierras chinas además por un gol a tres has dicho en rueda de prensa que España no va a renunciar a su estilo pero que evidentemente el jugar contra China lleva implícitas unas variantes de juego que tenéis aprendidas y que vais a

Voz 1576 39:12 ver mañana sobre sobre el campo

Voz 1914 39:14 ya me gustaría que me dijeras que os va a hacer la selección china que tienes en mente que te va a hacer la selección china mañana qué es lo que pretende es cambiar sobre lo que hemos visto con respecto a Sudáfrica y Alemania

Voz 0880 39:27 sí a ver China de es una selección que no esperamos que mañana se sabrá de subidón subidón cuál es pues que juegan con un cuatro cuatro dos que define en bloque medio pidiendo ex jugadora rápidas arriba que tiene una jugadora número siete Juan el paisaje Jermaine en banda derecha que tiene mucha calidad la número diecisiete que que es zurda Armando izquierda ahora que tiene cierta velocidad ni una número veinte del centro del campo que que también se incorpora que tiene disparos desde fuera hay una defensa muy sólida es un equipo que te puedes esperar Si ves porque tiene muy bien porque son muy diseminadas insolidarias nosotros teníamos que tener circulaciones rápidas de balón teníamos poder llegar por bandas tenemos que ser capaces de hacer diagonales y ganar la segunda jugadas hilo pues amparado cuando también son peligrosas nosotros intentar de que ahí no lo marquen gol Idi pues las jugadas que tenemos alguna salga que tengo fe que mañana alguno de sus goles puede entrar pero aparte de todo eso que es un poco el guión competir en el partido desde el primer minuto no hay no hay más secretos es algo que que que bueno pues que en todos los partidos de derechas

Voz 4 40:35 lo contaremos recorrido de Jorge D

Voz 1914 40:37 en dos mil quince contra China ha mañana contra China pudiendo hacer historia

Voz 0880 40:44 sí sí y además es una selección muy distinta cuando nos enfrentamos allí estaban una transición que cambia de entrenador iba seleccionados Bruno Bini El hecho el ex seleccionador francés estaba ahí ya con con China y ahora mismo pues son son otras jugadoras yo creo que es una selección más potente

Voz 1914 41:03 quería nacería tu recorrido Jorge al tuyo tomos

Voz 0880 41:07 di no al final tuyo

Voz 1914 41:10 ocho de septiembre de dos mil quince tu primer partido como seleccionador absoluto mañana diecisiete de junio de dos mil diecinueve a punto de meter a España en octavos de final

Voz 0880 41:22 bueno pues pues esto es todo se consigue con el trabajo de muchas personas sobre todo el de las jugadoras de muchísima gente que de forma pues desinteresada de fútbol femenino han decido dar lo mejor de sí durante muchos años al final pues nosotros lo que intentamos es recoger todo ese trabajo identificarlo oí intentarlo hacerlo bueno entonces un poco la labor de de seleccionador y cuando te apasiona lo que hace es pues normalmente a la sensación de que no se que no

Voz 4 41:54 pues pero sí hemos hecho si hemos hecho Imaz que va a hacer la selección ojalá que sea así mañana lo contaremos a la Cadena SER a partir de las seis de la tarde China España España buscando los octavos de final que descansas a doce doce quedó aromas bien y que mañana sobre todo las las nuestras de Enel el do de pecho en ese partido frente a las chinas que ya sabemos que son muy agresivas así que no nos vamos a amedrentar un abrazo muy fuerte suerte

Voz 0880 42:15 muchas gracias hasta ahora

Voz 4 42:17 a LEAR donde están Sonia Lus si Talavera todo preparado checos de cara a lo ve mañana lo contaremos a la Cadena Ser y después por la noche en El Larguero algo más

Voz 1576 42:25 sí bueno que pueda haber algún cambio que que Celia le puede ganar la partida en el lateral derecho a a la capitana Marta Torrejón que que Patri Jarro se puede incrustar en el centro del campo la buena noticia es que tanto Virginia Torrecilla como Nike Ari García han entrenado bien que estaba las dos tocada si pueden ser de la partida y luego la gran duda es saber si va a jugar también eh Lucía que los minutos que ha tenido lo ha hecho realmente bien pero como te digo muy muy animado mañana viene el el presidente de la Real Federación Española de Fútbol también para ver este partido histórico que te decía Sonia y con muchas ganas de de que la selección española sigue haciendo historia lo contaré

Voz 4 43:02 en la Cadena SER un abrazo Talavera lusa hasta mañana buen trabajo hasta mañana chao