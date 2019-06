Jorge Vilda: "Queremos seguir haciendo historia"

Voz 1 00:00 hola muy buenas qué tal Álvaro buenas noches y Sonia Lus hola Sonia hola Álvaro muy buenas nos está escuchando el ex seleccionador

Voz 1464 00:06 sí que Sonia simplemente Cuéntame hoy ha sido la previa del gran partido de mañana contra China donde España puede acabar pues lo dichos quede de desde la primera a la cuarta posición pero yo creo que lo más normal es que pasemos

Voz 1914 00:17 es que parece que no es una cita importante para mí sí que lo es porque venimos de allí a tan sólo un Mundial que fue el decana hace cuatro años estamos ante una oportunidad histórica el fútbol femenino español está ante una oportunidad única que es meterse en los cruces veremos si es Estados Unidos veremos si somos segundos veremos si somos terceros veremos si estamos entre los cuatro mejores terceros pero yo creo que el partido de mañana contra China a las seis de la tarde aquí en Le ha es como para marcarlo en rojo porque puede ser un día muy bonito para el fútbol en España

Voz 1 00:49 seleccionador estás tranquilo nervioso

Voz 2 00:53 bueno pues ahora sí ahora estoy tranquilo luego mañana durante el día hasta que llega la hora pues sí que tienes un poquito más de incertidumbre lo vamos viéndolo con con intensidad mi disfrutarlos disfrutando el momento de la verdad

Voz 1 01:06 se disfruta más en esa posición uno siente mucha presión bueno es tu primer Mundial ya lo sé pero bueno ya estuviste en el Europeo vital sientes esa responsabilidad de que hay muchos ojos depositados en lo que va a Cervera en España o o no te pasa factura

Voz 2 01:20 verdad es que no la verdad es que no estoy entramos en el partido ahora mismo está ahí la es sólo la segunda parte no damos listo porque hemos tenido ya la reunión de definitiva que hacemos de para en once para poner una todo el mundo en el balón parado ofensivo defensivo estás concentrado en el partido que no piensas en todo lo demás

Voz 1 01:41 el once lo tienes claro decidido

Voz 2 01:45 sí ahora ya sí ahora ya está

Voz 1 01:47 ahora ahora es pues desde la reunión de hace unas horas juego o lo tenías claro desde antes

Voz 2 01:54 bueno que siempre me es más perfilando en las sensaciones que he querido y ahora pues se reúne con mi cuerpo técnico con el primero el segundo el psicólogo él guardametas ponen a las piensas que igual mañana que nos van a llevar a la victoria va a haber muchos cambios bueno pues mañana lo vemos que ellas ya no

Voz 1 02:19 no no quiere soltar prenda pregunta

Voz 2 02:22 no hombre que no soltar empresas ya no lo saben ellos lo saben antes justo pues hora cincuenta antes del partido que sí que tenemos justo antes de coger el autobús se ahí es donde se la alineación y donde se da los últimos retoques a ustedes aunque ellas pues ya saben cómo estamos en la planta de Tarantino cuál es el plan como lo vamos

Voz 1 02:43 te gustó más entiende la pregunta te gustó más la derrota frente a Alemania que la victoria contra Sudáfrica tu selección lo todos lo partidos todos los partidos

Voz 2 02:52 Ellos tiene un aprendizaje muy íbamos nunca de él la Alemania tiene tiene una buena lectura porque porque se compite a la número dos del mundo a una gran potencia mundial histórico en el fútbol femenino es que cuando cien por cien pues pues pues igual Alarte si lo competitivo y luego cuánto hubiéramos tenido un pelín más de suerte pudo jugar un poquito mejor porque España todavía puede jugar mejor de lo que se dio sí la verdad que tuvimos bueno al principio de pero si hubiéramos jugado un partido completo hubiéramos ganado a Alemania pero bueno nunca se sabe el fútbol de oportunidades igual en un futuro o no futuro conseguimos no la encontramos

Voz 1 03:31 de mañana es una final

Voz 2 03:34 sí sí lo de mañana son de dieciseisavos de final

Voz 1 03:40 sí pero sabiendo que igual una victoria te hace ser segundo tercera tú prefieres quedar tercero y evitar Estados Unidos lo has pensado lo había hablado con el resto del equipo no tenía el equipo técnico un

Voz 2 03:52 no nos hemos nos hemos centrado en preparar bien el partido contra China no pensar en otra cosa

Voz 1 04:00 los a

Voz 1464 04:00 qué quieres meter actual si aparece Estados Unidos vienesa aparece otra también

Voz 2 04:04 claro esto no es que es que desgastarse en cosas que nosotros no podemos controlar a Estados Unidos de momento pues ha jugado algo algo que el jugador tiene que jugar un tercer partido contra cualquier caso de Suecia no se sabe lo que a pasar entonces nosotros que lo que podemos controlar nuestro partido lo que podemos hacer nosotros en el partido estamos pensando y cómo es eso pues ganando porque iba situadas a lo mejor pues ella hasta primero de grupo entonces pues bueno centrarse en ganar

Voz 1 04:33 si no juega al límite del reglamento

Voz 2 04:37 bueno China jugó duro contra contra Alemania tiene partido tuvieron cuatro jugadoras con tarjeta amarilla segundo partido pues también pero pidiendo mucho más pues las patadas sino las alemanas bueno ves España mañana no un hace una selección

Voz 1 05:01 o sea que ya sabéis como ya sabéis cómo juegan y tu ya se lo has dicho no saber

Voz 2 05:06 he todas las han visto la conocen perfectamente el también tiene un informe detallado de cada jugadora que esto siempre y cuando se hace hace dos años al principio un poco de miedo que trabajo y luego sobre todo pero luego resulta que es que las conocen casi mejor que nosotros osea que al final se conoce muy bien muy bien a los rivales se siente satisfecho también los informes que sea

Voz 1 05:30 enseguida te preguntan Talavera ilustres seguro que te van a hacer preguntas más más duras que yo pero te voy a hacer una clásica pasar octavos ya es un éxito pase lo que pase después sería la primera vez que España juega un crucero mundial ya es un éxito pase lo que pase

Voz 2 05:46 bueno habernos clasificamos para el Mundial de forma brillante porque ganamos ocho partidos eso nunca había sucedido y lo conseguimos llegamos al Mundial ganamos el primer partido contra Sudáfrica tampoco haya sucedido su historia ya que nos tenemos ganas de seguir haciendo historia de cómo se consigue pues pasando a una eliminatoria octavos seguiría seguiría siendo pues algo un éxito porque es algo que todavía nadie ha estado en había recorrido nosotros lo estamos haciendo

Voz 1 06:16 Talavera Sonia ahí tienes al ex seleccionador qué tal Jorge buenas noches

Voz 2 06:21 la noche

Voz 1576 06:22 a mí sí me gustaría preguntarle un par de cuestiones a Jorge una por ejemplo con esto que estamos hablando ahora Jorge sobre la clasificación tienes la sensación de que no se está dando el valor por aquello de tenerlo bastante encauzado de pasar a octavos de final eh nos está midiendo este momento de realidad que está yendo la selección a las puertas de unos octavos de final de la de un Mundial

Voz 2 06:48 bueno pues la verdad es que a veces Últimamente me estoy leyendo mucho pero deja el tiro centrado en lo mío pero sí estoy a ver si estoy orgulloso y contento de todo lo que está saliendo de la repercusión que está teniendo el Mundial de la difusión que me estáis dando el día a día que estamos teniendo con vosotros con la prensa aquí pues es algo que no habíamos vivido nunca y que la verdad pues que pues que cuarenta ahí que es lo que está creciendo oí Ivo no pues eso está dando pasos muy importantes que lo damos un poco lo dan poco por hecho que vamos a pasar pues pues puede ser pero nosotros ya te digo que es lo tenemos tan claro no complicado desde el partido de mañana con la selección me he tenido que hacer frente por lo decisivo del partido por la atención que tiene todo el mundo que que bueno que nosotros sabemos de la importancia y si mañana pues se consigue luego lo vemos como un como un gran éxito pero está claro que si lo conseguimos no nos vamos a quedar ahí

Voz 1576 07:51 está claro y otra cosa viendo de trabajar estos días estas semanas con la selección no sé si a mi me da que de las cosas más difíciles que tiene Jorge y la como seleccionador es aunar dos generaciones de futbolistas unas que vienen ya como una traición yo era muy larga pero quizá no han ganado en el plano internacional con la selección y otra emergente un grupo de jugadoras Jorge que que han ganado que son capaces de competir con cualquiera en categorías inferiores que se ve con con un hambre y con una intensidad no sé si aunar eso eh que todo fluya es de las cosas más difíciles que has tenido en esta concentración

Voz 2 08:32 bueno pues la verdad es que el grupo el grupo gozaba de muy buena salud y están entrenando todos los días muy bien muy bien con muchísima intensidad entienden viendo que las pide y lo plasman funciona muy bien además luego mucho esas son compañeras en en sus clubes sí sí que es verdad que hay diferencias de edad pero pero se conocen llevan tiempo la selección son jugadoras que tienen muchísima muchísima concentración encima ya hay algunas pues las congele desorientado y los entrenadores el diecisiete pues eso quedó diez años con ellas bueno pues al final con como nos conocemos se es es más sentido todo el mucho

Voz 1576 09:15 así que yo soy sobre todo Jorge te lo decía por con un poco además de entrenador evidentemente que que que lo trabajas el hoy hemos tragado mucho tiempo si tiene que hacer también un poco a pesar de tener ahí a López Vallejo de psicólogo no porque me imagino que no dos jugadoras ya de por sí necesitarán la misma información e la misma demanda de de el seleccionador más sobretodo cuando son de generaciones tan distintas

Voz 2 09:40 pues sí sí lo único que que bueno ya te digo que lo ella lo pone muy fácil lo ponen los bueno facilísimo muy bueno a ver el trabajo psicológico pues al final Si los entrenadores tenemos que tener conocimientos de dirección del grupo de psicología bueno ya te digo es un son jugadoras que son dirigentes que son internacionales es porque pues por todos son son vistas son vivas dan cuenta de las cosas saben cuál es la oportunidad que tenemos por delante pues la verdad es que están están muy unidas y con ganas de hacer algo grande

Voz 1914 10:17 hola muy buenas noches hoy Sonia muy buenas mira yo te quería preguntar mañana es un partido como decía al principio clave en la historia del fútbol femenino español imagino que tú lo tienes en mente no sé si por ejemplo Álvaro Benito lo sabe pero contra China debuta este tú como seleccionador absoluto hace cuatro años si lo hiciste con victoria en tierras chinas además por un gol a tres has dicho en rueda de prensa que España no va a renunciar a su estilo pero que evidentemente el jugar contra China lleva implícitas unas variantes de juego que tenéis aprendidas y que vais a poner mañana sobre sobre el campo de Lea me gustaría que me dijeras que os va a hacer la selección china que tienes en mente que te va a hacer la selección china mañana y es lo que pretende es cambiar sobre lo que hemos visto con respecto a Sudáfrica y Alemania

Voz 2 11:12 sí a ver China de es una selección que no esperamos que mañana se salada de subidón subidón cuál es pues te juegan con un cuatro cuatro dos que definen el bloque medio pidiendo jugadora rápidas arriba que tiene una jugadora número siete Juan el paisaje Jermaine en banda derecha que tiene mucha calidad número diecisiete que que la banda izquierda que encara que tiene clientas velocidad y una número veinte del centro del campo que que también incorpora que tiene disparos desde fuera hay una defensa muy sólida es un equipo que te puedes esperar Si ves porque tiene muy bien porque son muy disciplinados insolidarias nosotros pues teníamos que tener circulaciones rápidas de balón teníamos que poder llegar por bandas tenemos que ser capaces de hacer diagonales y ganar la segundas jugadas bueno pues balón parado cuando también son peligrosas nosotros intentar de que ahí no lo marquen gol it pues las jugadas que tenemos ensaya alguna salga que tengo fe que mañana alguno de sus goles puede entrar pero aparte de todo eso que son todo el guión competir en el partido contra alguien desde el primer minuto no hay no hay más secretos seis algo que que que bueno pues que en todos los partidos de derecha

Voz 1 12:19 lo contaremos recorrido de Jorge D

Voz 1914 12:21 en dos mil quince contra China ha mañana contra China pudiendo hacer historia eh

Voz 2 12:29 sí sí y además es una selección muy distinta cuando nos enfrentamos allí estaban una transición que cambia de entrenador y seleccionador Bruno Bini El leches es un entrenador francés estaba ahí ya con con China y ahora mismo pues son son otras jugadoras yo creo que es una selección más potente

Voz 1914 12:48 agradecería a tu recorrido Jorge al tuyo

Voz 2 12:52 vi no final tuyo

Voz 1914 12:54 ocho de septiembre de dos mil quince tu primer partido como seleccionador absoluto mañana diecisiete de junio de dos mil diecinueve a punto de meter a España en octavos de final

Voz 2 13:07 bueno pues pues esto es todo se consigue con el trabajo de muchas personas sobre todo el de las jugadoras de muchísima gente que de forma pues interesada femenino han decidido dar lo mejor de sí durante muchos años y al final pues nosotros lo que intentamos es recoger todo ese trabajo identificarlo oí intentarlo hacerlo bueno entonces un poco la labor de de seleccionador y cuando te apasiona lo que hace es pues no la sensación de que no has hecho nada

Voz 1 13:38 pero si hemos hecho si hemos hecho Imaz que va a hacer la selección ojalá que sea así mañana lo contaremos en la Cadena SER a partir de las seis de la tarde China España España buscando los octavos de final que descansa bien doce doce quedó aromas bien y que mañana sobre todo las las nuestra sede en el el do de pecho en ese partido frente a las chinas que ya sabemos que son muy agresivas así que no nos vamos a amedrentar un abrazo muy fuerte suerte