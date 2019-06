Carrusel último tramo: Segunda parte (16/06/2019)

Voz 1 00:00 de Carrusel deportivo de Cadena ser cónyuge Martínez haciendo que esto suena perfectamente infancia está compañero del equipo holandés buenas noches

hola buenas noches si después de las palabras de alquiler

Voz 0799 00:11 Efeel diciendo que bueno que no esté Augusto vos abrimos las puertas la información que que que habéis contado a última hora de la noche hoy en hoy en L'Equipe tiene que ver con con Neymar quiero decir si llega una oferta XXL se le abriría las puertas pero que es XXL

Voz 2 00:26 doscientos millones claro

Voz 3 00:28 sí por ejemplo por ejemplo o no de momento no no escucho menos mucho menos quizás pudo hacer menos pero el jugador eh pero claro que que que no va a dejar a un jugador como Neymar no encuentra

Voz 0799 00:47 nada en caso de que llega una oferta X XL en Tuc Tuc estás allí en Francia que palpas que que puede pasar en en en el para enseñarme porque es cierto que hace unos días se conoció que es el que era director deportivo del Paris Saint Germain ya no lo es después al que Lady abriendo la puerta que no esté a gusto que está pasar no hay que igual no ha llegado todavía aquí a España puede haber movimientos en relación a animar a envía P

Voz 3 01:12 bueno lo que está pasando es una crisis que puede pasar es casi todo porque porque bueno claro que hay lunar Duque que ha vuelto a al país y ha dicho que que quiere las repunta Liga Neymar eh

Voz 4 01:32 buscando una una puerta Isabel I por por eso

Voz 3 01:35 ahora apeló a super agente Davis de Nico echar una una salida de tratar con el Barcelona para ver si si hay una oportunidad para volver a Barça y estaba está reflexionando hice dice bueno y Neymar no ser jugador que que que lo esperábamos entonces podremos abrir la puerta lo que lo que es algo tremendo al país hay muchas muchas interrogaciones de todos de embate de Neymar caray sí le unas dos tiene que manejar todo dañar ves tampoco se sabe si si quiere quedarse la tendencia a hacer llegar más bien ser ya una realidad también hay muchísimas interrogaciones en el país

Voz 5 02:25 podrían llegar a salir los dos

Voz 2 02:29 habló claro por qué

Voz 3 02:33 ver me parece me parece muy difícil que parece muy difícil porque porque es un poco la la encarnación la imagen de del proyecto del país pero bueno es que sale que esa podría hacer para ver el una ha resultado de lo que ha dicho también porque cuando te Roma se les gustaría tendrá más tres puntos mira pero también pudo pues podría dirigirse bueno

Voz 4 02:59 así me lo ponemos

Voz 3 03:02 va a ser muy difícil el Madrid y me meterle también bueno es muy difícil contestar a a tu pregunta pero bueno me parece me parece difícil que los dos al mismo tiempo

Voz 0799 03:17 gracias como siempre por atender la llamada de de Carrusel deportivo aquí en la SER un abrazo Antón hasta el próximo compañero de L'Equipe esta pero hay Antón Meana hola Antón

Voz 0231 03:26 presente como estás buenas noches Sique Rodríguez

Voz 0799 03:28 pero no lo así que presente enseguida amplió a Julio Pulido y a Marcos López y desde la óptica madridista Antón esto unido al hecho de que hay cambios en la dirección deportiva del Paris Saint Germain lo que ha dicho hoy al que se vuelva a repetir sus palabras y algún jugador no está de acuerdo las puertas están abiertas que eso yo no recuerdo que lo haya dicho recientemente eso desde la óptica blanca cómo se gestiona

Voz 0231 03:52 bueno el Madrid lleva muchísimo tiempo detrás de va P no lo oculta pero no va a hacer nada hostil con el conjunto antes si el PSG quiere venderá en va P ya sabe al que la épica amigo de Florentino que eso lo tiene que levantar el teléfono llamarle Florentino va el Parque de los Príncipes traen va P yo interpreto y hablando con gente del Madrid que esta declaración va un poco más por Neymar y encima la información de Le equipe es muy clara no que si llega una oferta XXL podría salir en I más D de París yo aquí opino que ha cambiado un poco la película en cuanto a Neymar a Florentino siempre le ha gustado mucho Neymar más que por el fútbol que le gusta por el impacto mediático que supondría fichar a Neymar un jugador que ilusiona vende muchísimo en Brasil en todo el mundo publicidad entradas camisetas de todo encima ex del Barça y muy amigo de de los Messi Luis Suárez y compañía yo creo que el Madrid ahora se lo pensaría un poco más has pero hasta hace equis meses Florentino decía que si le ponía precio al que la y Fianna Aimar él viajaba Aparicio lo fichaba a ver cómo pasan los próximos días a ver si realmente esta información de equipo que nunca falla se convierte en realidad aparece por el mercado como en el cartel de transferible

Voz 0799 05:07 desde la óptica blaugrana así que y ahondando en lo que ya contamos en octubre y quiero que refresque a los oyentes de Carrusel

Voz 1906 05:13 sí lo que explicamos en su día fue que los agentes de Neymar le dijeron al Barça que tenían un pacto con el que la If I para dejarles salir este verano

Voz 0231 05:24 por unos doscientos veinte millones de euros

Voz 1906 05:27 que el verano siguientes decidirá el que viene en la cifra incluso bajaba por debajo de los doscientos y en el Barça Neymar a nivel deportivo siempre ha gustado lo que pasa es que el Barça ahora mismo está centrado en en traspasar jugadores tiene que hacer caja antes del treinta de junio sesenta millones de euros en ventas eh es una operación complicadísima nos aseguran desde el Barça que Neymar va loco por volver de hecho ya explicamos que llegó a llorar ante un directivo del Barça reconociendo lo que se había equivocado marchándose y a día de hoy incluso hace relativamente poco gente cercana al presidente decía que se sigue ofreciendo hay un detalle es que el Barça tiene un empleado que es Andre Curie que también trabaja para Neymar pero una persona hoy conoce el mundo del fútbol dice que desde el punto de vista azulgrana en una operación inasumible por lo que costaría el traspaso lo que debería pagarle al al jugador si es verdad que hace como tres o cuatro días hable con un miembro de la dirección deportiva del Barça IM decía que en el club se preparan para el terremoto que va a haber en París que están convencidos que les va a afectar hablaba más por posibles jugadores a los que pudieran tocar caso de Rakitic Coutinho un Tití pero que era un movimiento lo que se preparaba en París que iba a afectar a todo el fútbol europeo Ike veríamos cómo iban encajando todos los puzzles es decir que vienen días semanas

Voz 0799 06:55 habido ojito a lo que puede llegar desde París os lo avanzábamos esta semana hablando con algún colega también desde allí nos nos lo dicen y más después de ver ese fin de semana

Voz 1906 07:04 Álvaro déjame recordar que en una entrevista que le hicimos hace unos meses al presidente del Barça Josep Maria Bartomeu en la SER dijo textualmente que para él a día de hoy den velé es mejor que Neymar

Voz 5 07:18 con lo cual eso es cerrar las puertas a animar

Voz 0231 07:21 bueno dijo lo que dijo el ojo lo que puedo hacer es mitad usarlo

Voz 0799 07:25 lo que quiere lo que dijo pues estáis abiertos Antón sigue por si queréis opinar pero amplio Julio

Voz 0231 07:30 si hola qué tal buenas noches Marcos López hola qué tal muy buenas noches a río revuelto Julio gana

Voz 0799 07:35 ansia de pescadores de cara a lo que se puede presentar en París en este tramo final del mes de junio

Voz 6 07:40 bueno está claro que que algo importa

Voz 7 07:42 ante esta sucediendo en París de ahí a que

Voz 6 07:45 de Neymar salga desde París Saint Germain

Voz 7 07:48 dirección Barcelona Madrid pues es mucho más complicado no yo lo de Madrid sinceramente según me cuentan es una opción que en su momento se plantea Florentino pero que ahora no entra en los planes del Real Madrid la posibilidad de fichar animar yo la acción de el Barça sí que podría sobretodo por parte de de animar la gran duda es si el Barça ficharía al que ese fue hace unos años del Barça porque no sé yo si él ni más de Ahora es el mismo que se fue hace dos años del varón pero fue básicamente hablando de es la opción que no ni futbolísticamente hablando ni el entorno osea creo que todos los últimos acontecimiento animar no ayuda ni mucho menos a su imagen y no sólo ya por el elevado montante de la operación yo creo que sería una auténtica locura que el Barça fichará a animar por doscientos veinte millones de euros cuando se ha gastado en Coutinho el dinero que ganó con Aimar no lo con toda habría que sumarle todo

Voz 0799 08:44 dos venga de manera Julio el Barça sí que tiene doscientos veinte millones de euros

Voz 0231 08:48 bueno no lo sé pero si no no ahora mismo no la verdad no no lo tiene

Voz 7 08:53 tendría que venderla no yo creo que es una operación

Voz 0231 08:55 ha dicho no las tiene nadie porque según perdona Pulido

Voz 1906 08:59 a este año rondará gastarte doscientos millones tienes que ingresar como mínimo cien en venta

Voz 7 09:05 yo creo que es económicamente es una operación absolutamente inabordable por parte del Barça por más que Neymar este como loco por por volver que yo la sensación que tengo Marcos

Voz 6 09:16 aquí la sensación como bien dice Pulido es que el que quiere salir por piernas de París es Neymar esa es para mí el que quiere salir lo antes posible si pudiera esta misma noche aunque evidentemente está en Brasil recuperándose de esa lesión que tuvo que le impidió participar en la en la Copa América pero el que tiene más ganas es Neymar el que tiene más ganas ese propio país Anne Germaine es curioso que el Alcalá y que ha sido el hombre que ha construido este Imperio no galáctico uno sino terráqueo marciano es el mismo que ahora lo quiere desmontar es decir no voy a aceptar más comportamientos de estrellas ha dicho en esa entrevista que aparecerá el martes en la revista France Football el hombre que que pagó cuatrocientos millones de euros doscientos veintidós por Neymar y ciento ochenta más variables todavía por en papel por lo tanto dos años después ha dado cuenta que se ha equivocado se equivocó con Aimar se equivocó el el PSG intenta buscar esa oferta XXL que tú lo que comentabas al periodista de L'Équipe pero cuál es la oferta XXL doscientos millones de euros quién paga doscientos millones ó doscientos veinte doscientos treinta millones

Voz 0799 10:21 no gana vender

Voz 6 10:22 sí pero tocará vender o tocará entrar en el trueque de jugadores y creo que en ese sentido el Barça tiene jugadores que le interesan más al PSG caso de melé el caso Coutinho que los que pueda tener el Madrid que puede ser Gareth Bale es tanto Meana que lo conoce mucho mejor que yo esté

Voz 0799 10:36 no os aquí ahora mismo que en salidas del Barça que puedan reportar bastante dinero podría ser por ejemplo la de Rakitic os escuchaba también en el otro día en el tramo de Catalunya donde va Valverde asume que si llega una buena oferta por Rakitic se va en la

Voz 1906 10:51 la última una de las últimas horas menos que sepamos reuniones con dirección deportiva se puso sobre la mesa esta opción no porque vaya a pasar si O'Shea sino como una opción porque Rakitic es uno de los jugadores que se considera que tiene cartel que estaba amortizado y que por el fichaje de John y por edad pues y si llega una buena oferta falta que llegue y que convenza también al jugador se estudiaría hay Valverde Valverde lo acepto dijo que que que sí que lo entendería si era por el bien del club no no se otro no se opondría déjame ponerte en la ecuación de Neymar que estoy absolutamente convencido que saldrán los próximos días la opción del Manchester United

Voz 0799 11:32 pues lo hice Sique Rodríguez en Carrusel la opción del Manchester United ojo lo que podemos

Voz 0231 11:36 muy bien vendría bien vendría para poco que de que más leve que le vendría Gareth Bale la verdad que sería un movimiento muy interesante es al y no digo más

Voz 7 11:46 insisto nos va a salir cuál es el Neymar del día de hoy es el mismo que dejó el Barça hace dos años para mí no

Voz 6 11:54 Valls menos dinero para mí sinceramente

Voz 7 11:57 ha perdido valor deportivo ha perdido valor de marca o sea no es el mismo Neymar que abandonó el Barça ni muchísimo menos para mí no sea que eso también hay que ponerlo en la ecuación esa no sólo es decir no es que hay que ficha a Neymar bueno

Voz 0799 12:12 ya que aún das tanto en eso sigue por ahí Axel Torres Sax el estás por ahí verdad aquí estoy es este el mismo Neymar que ese fue el Barça

Voz 0267 12:19 poner un ciento AMS es una cosa no hay Mar Menor de un Aimar que se ha perdido los partidos más importantes por lesión y se ha perdido una Copa América por lesión de entrada a las sensaciones que selecciona cada vez que llega en los partidos decisivos de la temporada eso también hay que tenerlo en cuenta cuando lo necesitaban más no ha podido estar que será culpa suya o o no será culpa suya pero desde luego no se le ha podido GAR en grandes citas por esa cuestión es como si no contaran estos dos años porque que ha jugado Neymar estos dos años ha jugado la Liga francesa que sea sentenciado antes de Navidad con una superioridad inmensa IN eliminatorias de Champions pues cuando en los octavos de final sea lesionarse los ha perdido a liguillas de grupos de Champions League

Voz 0231 13:06 y al Mundial llegó también

Voz 0267 13:08 en muy diezmado porque acababa de recuperarse más que ser un Neymar menores un Neymar que que no ha podido estar un Neymar de un paréntesis digamos en medio de un paréntesis en su carrera

Voz 6 13:21 que hoy para aquí para ponerle justo los datos que cuenta Axel Neymar selección el veinticinco febrero del dos mil dieciocho selecciona el veintitrés de enero del dos mil diecinueve prácticamente la misma lesión que le impidió

Voz 0799 13:34 que lleva dos años seguidos que se pierde lo Moya

Voz 6 13:37 exactamente igual las habituales en febrero de dos mil dieciocho no juega contra el Madrid el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes veintitrés de enero de dos mil diecinueve Se pierde la la zona la fase decisiva de la Champions

Voz 0799 13:48 sí Julio Marco Si queréis decir sí que accedí y Antón quién necesitaría más en el Madrid

Voz 0267 13:59 el Madrid no desde luego habiendo fichado no no no veo porque necesita Neymar y menos gastando lo que tiene que gastar pisan las mismas zonas parten desde la izquierda van adentro les gusta tener la pelota tiene en cambio de ritmo desequilibrio

Voz 5 14:16 para mí alzar te es más fiable yo te diría que no

Voz 7 14:21 uno de los dos en este momento el Madrid por supuesto que no estoy completamente de acuerdo con Axel creo que el fichaje de cazar tapa perfectamente las carencias que pueda tener el el Madrid en esas genialidad en ataque el Barça sinceramente yo creo que tampoco sabe porque yo insisto es que yo a mí no me da ninguna fiabilidad el Neymar actual osea que yo tampoco creo que encajaría de regreso en el Barça sinceramente yo ninguno de los dos Marcos

Voz 6 14:48 quién más necesitaría irse al Madrid es Neimar más necesitaría sea al Barça es Neymar ni más ni menos el el se equivocó y es consciente tome una decisión que lo convirtió entonces y ahora dos años después en el jugador más caro de la historia sea tú imagínate cuando un club con el PSG hace una inversión de este nivel de esta magnitud y ahora dos años después quiere desprenderse del escuchando a nuestros compañeros de L'Equipe es evidente que ahora este jugador como bien comentaba antes Axel y el propio Julio vale menos porque no no tenía posibilidad demostrar lo que vale en los momentos decisivos de la temporada quién necesita irse ese para mí al gran cambio quién necesita ir al Madrid o al Barça aussie acaban en un hay Ted como decía sí que es el propio Neymar

Voz 0799 15:32 por la información que nosotros tenemos Álvaro

Voz 0231 15:34 Irán nunca ha pedido a animar desde que llegó al Madrid ni en la primera etapa ni ahora así que deportivamente el entrenador blanco piensa que no necesita a Neymar enclave Barça yo noto es que a veces se nos olvida a algunos de los que opinamos en la radio que es que el Barça ficha a Griezmann es ya es que ya fichaba Griezmann si hablamos de otro delantero o de otro fichaje es que el Barça necesita un delantero a ver si bien no sé quién no es que el Barça va a gastarse ciento veinte Griezmann para que juega arriba con Messi no no veo sitio para Neymar en un equipo que ya tiene a Messi a Griezmann y Asuán

Voz 7 16:08 dicho de otra forma Dicho de otra forma que Neymar ha elegido el peor momento para querer irse del PS

Voz 1906 16:13 en Francia es bueno pero con Neymar estamos entretenidos cada verano eh porque siempre es la misma historia lo fue en el Barça y lo ha sido en el París Saint Germain y si se va

Voz 0799 16:21 este año al equipo que sea quién no te asegura que el año que viene vuelva a ser el culebrón porque se quiera ir del equipo X asegura evidentemente Meana sobre poco hay alguna novedad bueno

Voz 0231 16:35 la frase del fútbol el que manda este mensaje en mitad del mercado de fichajes

Voz 8 16:41 el estoque pues si mucho que hablar y mucho que pensar ya ha estado tres años en Manchester con buenos y malos momentos como en cualquier lugar tras todo lo que ha pasado esta temporada pienso que ha sido mi mejor temporada puede que sea un buen momento para tener nuevos retos en algún otro lugar estoy pensando en esto en tener nuevos retos en otros

Voz 0231 17:02 después de estas palabras la BBC ha informado en Manchester United no tiene ninguna intención de traspasar a Paul Pogba pero la información que maneja la SER es que Pogba se quiere marchar Pogba se quiere marchar al Real Madrid Zidane les sigue pidiendo a Florentino que haga un esfuerzo y que ficha

Voz 0799 17:19 le sigue y entonces tú el movimiento no sé si es más información opinión porque has dejado caer tú cuando dejas caer las cosas yo siempre me las apunto vale más si vienen de todo el movimiento Neymar al United poco el Madrid no te extraño

Voz 1906 17:35 que no lo sé yo te digo que no

Voz 9 17:41 la opción del United

Voz 1906 17:43 va a salir no sé si va a terminar ahí sí pop va se va a ir al Madrid desconozco absolutamente lo que piensa va se lo que piensan en en el Madrid por lo que explica

Voz 10 17:54 la Meana Torrejón Romero etc etcétera pero DNI mar Si algo

Voz 1906 18:03 conozco

Voz 0231 18:04 Nos debe quedar un minuto al borde de la desconexión siempre que no tiene que mentira ultimátum pero es que me está pasando Marcos por línea interna el ex de mañana y es que que que el equipo paga la dos tres Neymar operación puerta abierta y que la portada del P médicos sea como el canto de salida de Neymar San Novés que tengan la información impongan un tuit en redes sociales es que han destinado su periódico a que a Neymar estaba a punto de irse Neymar le echando de paz en el canto de de de la salida no sé más o menos ha enfriado en reducción de nuestros francés básico pérdidas

Voz 6 18:39 lo que está claro es que pues van cambiando rápidamente de tema está repitiendo la misma táctica de Eden Hazard la misma primero busca nuevo desafío porque el desafío lo tiene asegurado en el Madrid con Zidane ni más ni menos incluso atención al mercado europeo de este de este verano quién te dice que no puede acabar Coutinho Rakitic en Old Trafford por ejemplo

Voz 0799 19:00 ojito no se nos avecina es cierto con alfombra de SCO así que os voy a aplazar otro día porque tenemos una semana muy entretenida que levante la mano quien se vaya de vacaciones creo que todavía nadie así que estaremos aquel año un abrazo para todos Axel Torres Sique que Rodríguez Antón Meana Julio Pulido hizo Marcos López un abrazo los cinco

